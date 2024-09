انیمیشن‌های «لیلو و استیچ» از بدترین تا بهترین

در طول سال‌ها، در این مجموعه سه سریال ویدیویی، فیلم‌های انیمیشنی و یک اسپین‌آف چینی تولید شده است. هر قسمت چه در پس‌زمینه‌ی جزیره‌ی کوآئی و چه در سواحل اوکیناوا تنظیم شده باشد، زوج نامتجانس اما بی‌نقص «لیلو و استیچ» را دنبال می‌کند که در شرایط خطرناک و مهیجی قرار می‌گیرند و بعد از فراز و نشیب‌های فراوان معنای خانواده را با تمام وجود می‌فهمند. محبوبیت این مجموعه و کاوش آن در مورد موضوعات دوستی و پذیرش، استیچ را که در ابتدا به عنوان آزمایش ۶۲۶ شناخته می‌شد، به یک شخصیت نمادین در فهرست گسترده شخصیت‌های منحصربه‌فرد دیزنی تبدیل کرده است.

خبر نسخه‌ی لایواکشن «لیلو و استیچ» که دیزنی در سال آینده قصد دارد آن را بسازد واقعا هیجان‌انگیز است. این فیلم که توسط دین فلیشر کمپ کارگردانی شده است، به طرفداران قول داده که به روح فیلم اصلی وفادار بماند. مایا کیالوا در نقش لیلو بازی خواهد کرد و نویسنده و کارگردان این مجموعه، کریس سندرز، باز هم صداپیشه‌ی استیچ خواهد بود. در حالی که جزییات این فیلم کم و بیش در حال ظهور است، طرفداران می‌توانند با مرور آثار قبلی درک کنند که چرا «لیلو و استیچ» بخشی ارزشمند از تاریخ دیزنی است. در ادامه ۸ فیلم و سریال فرنچایز «لیلو و استیچ» را از بدترین تا بهترین نام بردیم.

۸. استیچ! قسمت‌های ویژه‌ی جدید (Stitch! New Specials)

محصول : ۲۰۱۲- ۲۰۱۵

: ۲۰۱۲- ۲۰۱۵ سازنده : فومیهیرو یوشیمورا، ماسامی هاتا

: فومیهیرو یوشیمورا، ماسامی هاتا صداپیشه‌ها : –

: – امتیاز راتن تومیتوز : –

: – امتیاز IMDb به فیلم: ۴.۶ از ۱۰

«استیچ! قسمت‌های ویژه‌ی جدید» دو قسمت ویژه هستند که پس از پایان فصل سوم سریال «استیچ!» در دیزنی پلاس منتشر شدند. این دو قسمت به ترتیب «استیچ و سیاره شنی» (Stitch and the Planet of Sand) و «حافظه بی‌نقص» (Perfect Memory) نام دارند. در قسمت اول، استیچ برای کمک به حل یک فاجعه که کل جهان را تهدید می‌کند، به سیاره ویران‌شده و جنگ‌زده کاتونا فراخوانده می‌شود.

او دوستش یونا و زمین را ترک می‌کند، با دشمنان سرسخت روبرو می‌شود و صلح را به کاتونا برمی‌گرداند. قسمت دوم به هسته احساسی سفر استیچ می‌پردازد؛ جایی که یونا ناپدید می‌شود و استیچ به شکل دیوانه‌واری به دنبال او می‌گردد. این طرح تمام تلاش‌های او را برای یافتن یونا دنبال می‌کند که هم دلگرم‌کننده و هم تاثیرگذار است.

هر دو قسمت ویژه شبیه بسته‌های کوچک هدایایی برای طرفداران این مجموعه هستند و با خلق داستان‌هایی منحصربه‌فرد حال و هوای این فرنچایز را تکرار می‌کنند. در اولین قسمت ویژه تلویزیونی، صحنه‌های پر از اکشن و لحظات عمیقی وجود دارد زیرا بیگانه آبی محبوب با وظیفه‌ی خود در یک محیط جدید دست و پنجه نرم می‌کند.

این در حالی است که قسمت دوم مضامین دوستی سنگینی به همراه دارد و لایه جدیدی را به شخصیت استیچ اضافه می‌کند. هر دو قسمت جذاب هستند و حضور هیجان‌انگیز و آزمایش‌های جدید را نشان می‌دهند که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفتند، اما هیچ تاثیری بر کل مجموعه نمی‌گذارند و اغلب به عنوان قسمت‌های فرعی سریال انیمه نادیده گرفته می‌شوند.

۷. استیچ و آیی (Stitch & Ai)

محصول : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ کارگردان : تونی کریگ

: تونی کریگ صداپیشه‌ها : بن دیسکین، اریکا مندز، جس وینفیلد

: بن دیسکین، اریکا مندز، جس وینفیلد امتیاز راتن تومیتوز : –

: – امتیاز IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

فرنچایز «لیلو و استیچ» پس از ورود به رسانه انیمیشن ژاپنی، الهام‌بخش یک اسپین‌آف به نام «استیچ و آیی» شد. این سریال اساسا ماجراهای یک موجود فضایی را در پس‌زمینه کوه‌های هوانگشان چین ثبت می‌کند. این سریال ماجرای او را با یک دختر چینی به نام وانگ ای لینگ دنبال می‌کند که به استیچ در مبارزه با بیگانگانی به نام جابودی‌ها و وولاگونگ‌ها که به دنبال قدرت‌های او برای پیروزی در یک جنگ فضایی هستند، کمک می‌کند.

«استیچ و آیی» مانند تمام قسمت‌های دیگر این فرنچایز، به موضوعات خانواده، وفاداری و شجاعت می‌پردازد. اما چیزی که آن را کم‌تر از بقیه جذاب می‌کند این است که در تصویرسازی داستان کلاسیک دیزنی کمی بیش از حد چینی به نظر می‌رسد. در حالی که این لزوما چیز بدی نیست زیرا انیمیشن بسیار زیباست، به نظر می‌رسد که این سریال تمام چیزهایی را که اصل ماجرا را بسیار دوست‌داشتنی می‌کرد تغییر داده است. با این حال شخصیت‌های فرعی و پسرعموهای استیچ با موجودات افسانه‌ای که جومبا پس از خواندن طومارهای چینی پیدا می‌کند جایگزین می‌شوند که تماشای آن جالب است.

۶. لیروی و استیچ (Leroy & Stitch)

محصول : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ کارگردان : تونی کریگ، بابز گاناوی

: تونی کریگ، بابز گاناوی صداپیشه‌ها : کریس سندرز، داویه چیس، تیا کریر

: کریس سندرز، داویه چیس، تیا کریر امتیاز راتن تومیتوز : ۴۰ از ۱۰۰

: ۴۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

«لیروی و استیچ» که آخرین قسمت از فرنچایز «لیلو و استیچ» است، ماجراهای لیلو، استیچ و خانواده گسترده آن‌ها را به زیبایی به پایان می‌رساند. ادامه داستان از جایی است که «سریال لیلو و استیچ» به پایان رسید. داستان «لیروی و استیچ» نشان می‌دهد که لیلو مجبور می‌شود از استیچ، جومبا و پلکلی جدا شود. در همین حال، دکتر هامسترویل از زندان فرار می‌کند و لیروی، یک شبیه‌ساز شیطانی از استیچ را می‌سازد. با تکثیر لیروی و تهدید کهکشان، لیلو، استیچ و دوستانشان متحد می‌شوند تا لیروی تهدیدآمیز و ارتش او را متوقف کنند.

«لیروی و استیچ» با کارگردانی تونی کریگ و رابرتز گاناوای، یک حماسه از داستان‌های گرم و شخصیت‌های محبوب را با یک رویارویی تماشایی بین خیر و شر به پایان می‌رساند. پر از اکشن و قدرت‌های دیوانه‌وار است، فاقد برخی از عمق عاطفی داستان اصلی است، اما در کل تماشای آن جالب و سرگرم‌کننده است. علاوه بر اینکه بازیگران صداپیشه گروه در نبرد نهایی می‌درخشند و معرفی لیروی یکی از جنبه‌های جالب فیلم است.

۵. استیچ! (Stitch!)

محصول : ۲۰۰۸-۲۰۱۱

: ۲۰۰۸-۲۰۱۱ سازنده : فومیهیرو یوشیمورا، ماسامی هاتا

: فومیهیرو یوشیمورا، ماسامی هاتا صداپیشه‌ها : –

: – امتیاز راتن تومیتوز : –

: – امتیاز IMDb به فیلم: ۴.۶ از ۱۰

«استیچ!» یک اسپین‌آف انیمه، موجود فضایی شیطانی را به ژاپن منتقل می‌کند، جایی که او با دختری به نام یونا کامیهارا دوست می‌شود که در واقع جایگزینی برای لیلو است. این سریال در یک جزیره خیالی در ساحل اوکیناوا اتفاق می‌افتد و ماجراهای آن‌ها را دنبال می‌کند که با تهدیدهای جدید و چالش‌های مختلف هیجان‌انگیزی روبرو می‌شوند. با حضور مدهاوس در پس تولید، این سریال عناصر فرهنگی منحصر به ژاپن را معرفی می‌کند که باعث می‌شود بازیگوشی‌های استیچ همزمان جالب و متفاوت باشد.

با بازسازی این مجموعه در قالب انیمه، «استیچ!» دیدگاه جدیدی را به مضامین ذاتی دوستی، جامعه و انعطاف‌پذیری اصلی ارائه می‌دهد. کارگردانان ماسامی هاتا و فومیهیرو یوشیمورا مخاطبان هدف خود را می‌شناسند و در سه فصل به ترتیب با عنوان «ماجرای بزرگ بیگانه شیطان» و «بهترین دوستان برای همیشه»، داستان‌گویی، دینامیک شخصیت‌ها و ماهیت استیچ را به روشی خلاقانه احیا می‌کنند. تنها ساخت جهان و افسانه‌های علمی-تخیلی آن را به یک عنوان قابل توجه در این مجموعه تبدیل می‌کنند.

۴. فیلم استیچ! (Stitch! The Movie)

محصول : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ کارگردان : تونی کریگ

: تونی کریگ صداپیشه‌ها : کریس سندرز، دیوی چیس، جف بنیت

: کریس سندرز، دیوی چیس، جف بنیت امتیاز راتن تومیتوز: ۲۰ از ۱۰۰

۲۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

«فیلم استیچ!» یک دنباله مستقیم بعد از فیلم ۲۰۰۲، اندکی پس از وقایع اصلی اتفاق می‌افتد. استیچ از ایده جا افتادن و گسترش اوهانای جدید خود هیجان‌زده است اما همچنین می‌بیند که سازگاری با زندگی در هاوایی سخت است. وقتی کاپیتان گانتو، آنتاگونیست بیگانه بزرگ و عضلانی، دوست و سازنده استیچ، جومبا و سایر آزمایش‌ها را می‌رباید، لیلو و استیچ باید برای نجات آن‌ها عازم یک ماموریت مهیج شوند.

«فیلم استیچ!» با معرفی شخصیت‌های جدید مانند آزمایش ۶۲۵، که علی‌رغم داشتن همان قدرت‌های استیچ، بیشتر به ساندویچ‌ها علاقه دارد، این مجموعه را با همان جذابیت و طنز اصلی گسترش می‌دهد. همچنین معلوم می‌شود که تماشای آن ضروری است زیرا زمینه را برای «سریال لیلو و استیچ» فراهم می‌کند. پیوند بین لیلو و استیچ عمق بیشتری به جهان این فرنچایز اضافه می‌کند و طرح متفاوتش تنها یک چشمه از هزاران جذابیت داستان است.

۳. لیلو و استیچ ۲: مشکل استیچ (Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch)

محصول : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ کارگردان : تونی لئوندیس

: تونی لئوندیس صداپیشه‌ها : داکوتا فانینگ، کریس سندرز، تیا کریر

: داکوتا فانینگ، کریس سندرز، تیا کریر امتیاز راتن تومیتوز : ۴۰ از ۱۰۰

: ۴۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۲ از ۱۰

از نظر زمانی، «لیلو و استیچ ۲: مشکل استیچ» بین فیلم اصلی و سریال تلویزیونی اتفاق می‌افتد. این فیلم بعنوان دنباله‌ای مستقیم بر فیلم اصلی عمل می‌کند و عمدتا بر مشکلات استیچ که پیوند او با لیلو را تهدید می‌کند تمرکز دارد. از خود عنوان می‌توانید بفهمید که استیچ به مشکل برمی‌خورد. یعنی او به راه‌های مخرب خود بازمی‌گردد که برای آن برنامه‌ریزی شده بود و لیلو باید راهی برای نجات او پیدا کند و همزمان برای یک مسابقه رقص آماده شود.

دیزنی همیشه راهی برای خلق شخصیت‌هایی داشته است که با بینندگان ارتباط احساسی برقرار می‌کنند. در فرنچایز «لیلو و استیچ»، استودیو با شیرجه در نبرد درونی استیچ و عزم لیلو، همگی در حالی که به مضامین دوستی و وفاداری اشاره می‌کنند، به این مهم دست می‌یابد. طرح داستان هم تاثیرگذار و هم هیجان‌انگیز است و عنصر اضافی برای نجات استیچ از یک سرنوشت قریب‌الوقوع آن را جذاب‌تر می‌کند. فیلم که توسط تونی لئوندیس و مایکل لاباش کارگردانی شده است، صداپیشگی تاثیرگذاری از داکوتا فانینگ در نقش لیلو را به نمایش می‌گذارد.

۲. سریال لیلو و استیچ (Lilo & Stitch: The Series)

محصول : ۲۰۰۳- ۲۰۰۶

: ۲۰۰۳- ۲۰۰۶ سازنده : بابز گاناوی

: بابز گاناوی صداپیشه‌ها : کریس سندرز، داویه چیس، کوین مک‌دانلد

: کریس سندرز، داویه چیس، کوین مک‌دانلد امتیاز راتن تومیتوز : –

: – امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

«سریال لیلو و استیچ» که به طور مستقیم داستان را از «فیلم استیچ!» ادامه می‌دهد، شخصیت‌های اصلی را دنبال می‌کند که در یک ماموریت برای دستگیری و بازپروری ۶۲۵ آزمایش دیگر دکتر جومبا که در سراسر هاوایی پراکنده هستند، شرکت می‌کنند. هر قسمت از دو فصل یک آزمایش جدید را معرفی می‌کند زیرا لیلو، با باور راسخ خود به مفهوم «اوهانا» (خانواده)، سعی می‌کند آن‌ها را از موجودات آشفته به اعضای مفید جامعه تبدیل کند.

«سریال لیلو و استیچ» به زیبایی دنیای عجیب و غریب علمی-تخیلی این فرنچایز را کامل، آن را با عناصر غنی از فرهنگ هاوایی ترکیب و یک داستان مناسب خانواده خلق کرد. با راهنمایی کارشناسی ویکتور کوک و دون مک‌کینون، این سریال تعادل بین اکشن، کمدی و لحظات درام را حفظ می‌کند و آن را به بخش حیاتی این مجموعه تبدیل می‌کند.

۱. لیلو و استیچ (Lilo & Stitch)

محصول : ۲۰۰۲

: ۲۰۰۲ کارگردان : کریس سندرز، دین دبلوا

: کریس سندرز، دین دبلوا صداپیشه‌ها : کریس سندرز، دیوی چیس، کتی کاوادینی

: کریس سندرز، دیوی چیس، کتی کاوادینی امتیاز راتن تومیتوز : ۸۷ از ۱۰۰

: ۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«لیلو و استیچ» که در دوران رنسانس دیزنی در دهه ۲۰۰۰ جایگاه ویژه‌ای دارد، آغازگر این فرنچایز محبوب است. این فیلم بر روی دو شخصیت تمرکز دارد؛ یک بیگانه پرخاشگر و تقریبا غیرقابل نابودی به نام آزمایش ۶۲۶ که از دست ماموران دولتی بین کهکشانی فرار می‌کند و در سواحل گرمسیری کوآئی هاوایی، در سیاره زمین فرود می‌آید، و یک لیلوی جوان و عجیب و غریب پلکای، که تحت مراقبت خواهر بزرگ‌ترش زندگی می‌کند. لیلو این بیگانه را به عنوان حیوان خانگی جدید خود برمی‌دارد و او را استیچ می‌نامد. پس از آن، این دو پیوند نزدیکی برقرار می‌کنند و استیچ شروع به تجدید نظر در هدفی که برایش اعظام شده است می‌کند.

«لیلو و استیچ» اولین فیلم بود که یک فرنچایز کامل را با محوریت رابطه‌ای گرم و دوستانه ایجاد کرد. این فیلم که توسط کریس سندرز و دین دبلوا کارگردانی و بر اساس یک داستان اورجینال از سندرز ساخته شده است، به یک اندازه دلخراش و تفکرآمیز بود. سندرز همچنین صداپیشگی استیچ را برعهده گرفت، در حالی که دیوی چیس در نقش لیلو فوق‌العاده بود. یک ماجرای واقعی انیمیشنی با بن‌مایه‌ی علمی-تخیلی، همچنان یک شروع کاملا جذاب برای یک فرنچایز محبوب است.

