ورود کم‌جان انیمیشن «تبدیل‌شوندگان یک» به گیشه (باکس آفیس هفته)

«تبدیل‌شوندگان یک» به کارگردانی جاش کولی، با داستانی درباره رقابت بین اتوبات‌ها و دیسپتیکان‌ها، نقدهای مثبتی از منتقدان (۸۹ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز) و امتیازهای دلگرم‌کننده‌ای از مخاطبان (۷.۹ از ۱۰ در IMDb) دریافت کرده است، بنابراین انتظار می‌رود فروش بلیت در هفته‌های آینده بهبود پیدا کند.

پس از یک رقابت بسیار نزدیک در گیشه، فیلم «بیتل‌جوس ۲» (Beetlejuice Beetlejuice) بر رقیب تازه‌وارد خود یعنی انیمیشن «تبدیل‌شوندگان یک» پیروز شد و برای سومین هفته متوالی در صدر جدول باقی ماند. این دنباله ترسناک محصول کمپانی برادران وارنر، این هفته ۲۶ میلیون دلار به دست آورد و مجموع درآمد داخلی خود را به ۲۲۵ میلیون دلار و درآمد جهانی‌اش را به ۳۲۹.۷ میلیون دلار رساند.

در جای دیگر گیشه، فیلم «بد حرف نزن» (Speak No Evil) که نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی یک فیلم مهیج دانمارکی در سال ۲۰۲۲ است، با ۵.۹ میلیون دلار به رتبه سوم سقوط کرد. این کاهش ۴۸ درصدی از زمان افتتاحیه برای ژانر وحشت اتفاق خوبی نیست. این درام ترسناک با بازی جیمز مک‌آووی و مکنزی دیویس تا به امروز ۲۱.۴۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۴۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است.

عنوان تازه‌‌وارد دیگر این هفته، فیلم «هرگز رها نکن» (Never Let Go) با فروش ناامیدکننده ۴.۵ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. نقدها و امتیازات مخاطبان «هرگز رها نکن» با بازی هلی بری ترکیبی بوده است و این تریلر مهیج ۶۱ درصد در راتن تومیتوز و نمره‌ی C+ در سینما اسکور دارد که لزوما نشانه خوبی برای تبلیغات شفاهی این فیلم با بودجه ۲۰ میلیون دلاری نیست.

رتبه پنجم جدول این هفته هم با دنباله ابرقهرمانی «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) از دیزنی و مارول با ۳.۸ میلیون دلار در نهمین هفته اکران تکمیل شد. این فیلم درجه R با بازی رایان رینولدز و هیو جکمن، از زمان اکران جزو سه فیلم برتر بود و تا به امروز در داخل کشور ۶۲۷ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱.۳۱۷ میلیارد دلار فروش داشت. این پنجمین نسخه داخلی و هفتمین نسخه جهانی بزرگ در دنیای سینمایی مارول و همچنین پردرآمدترین فیلم درجه R تاریخ است.

از طرف دیگر فیلم جدیدی به نام «ماده» (The Substance) با بازی دمی مور که یک طنز منتقدانه‌ی بادی هارر است، در اولین هفته‌ی اکران با ۳.۱ میلیون دلار در رتبه ششم قرار گرفت. کورالی فارگیت کارگردان این فیلم است که یک ستاره مشهور پیر را دنبال می‌کند که برای بازگشت به جوانی متوسل به یک دارو از بازار سیاه می‌شود. «ماده» در جشنواره کن به نمایش درآمد و برای مور برخی از بهترین نقدهای دوران حرفه‌ای‌اش را به ارمغان آورد.

مستند طنز مت والش با عنوان «من نژادپرست هستم؟» (؟Am I Racist) در دومین هفته اکران با ۲.۵۳ میلیون دلار به رتبه‌ی هفتم سقوط کرد. این فیلم که توسط بن شاپیرو، تحلیلگر محافظه‌کار منتشر شد، عنوان بهترین افتتاحیه در سال ۲۰۲۴ برای یک مستند را به خود اختصاص داد. این فیلم تا کنون در آمریکای شمالی ۹ میلیون دلار درآمد داشته است.

فیلم زندگی‌نامه‌ای «ریگان» (Reagan) با بازی دنیس کواید، با ۱.۶۶ میلیون دلار در چهارمین هفته اکران روی پرده بزرگ، در رتبه‌ی هشتم قرار گرفت. این فیلم که زندگی رئیس جمهور سابق رونالد ریگان را نشان می‌دهد، تا به امروز ۲۶.۵۲ میلیون دلار درآمد داشته است.

فیلم کنسرت «جونگ کوک: هنوز ادامه می‌دهدم» (Jung Kook: I Am Still) در هفته‌ی اول اکران ۱.۴۲ میلیون دلار بدست آورد و نهعم شد. این فیلم به کارگردانی جون سو پارک مخاطبان را به سفری دعوت می‌کند که نشان دهنده‌ی روند صعود جونگ کوک به سمت شهرت، پیشرفت، اخلاق کاری و چالش‌های او به عنوان یک نماد جهانی، با تصاویر دیده‌نشده، مصاحبه‌ها و اجراهای هیجان‌انگیز است. امتیاز ۱۰۰% در راتن تومیتوز و نمره‌ی ۸.۳ از ۱۰ در IMDb نشان می‌دهد که مخاطبان از تماشای این خواننده و تلاش‌های او برای رسیدن به این جایگاه لذت برده‌اند.

در نهایت هم «بیگانه: رومولوس» (Alien: Romulus) در ششمین هفته ۱.۳۲ میلیون دلار فروخت و در رتبه‌ی دهم قرار گرفت. آخرین فصل از حماسه علمی-تخیلی ترسناک دیزنی و قرن بیستم تاکنون ۱۰۳.۶۲ میلیون دلار در داخل کشور و ۳۴۱.۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بیتل‌جوس ۲

Beetlejuice Beetlejuice ۳ ۲۶.۰۰ ۲۲۶.۸۴ تبدیل‌شوندگان یک

Transformers One ۱ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ بد حرف نزن

Speak No Evil ۲ ۵.۹۰ ۲۱.۴۵ هرگز رها نکن

Never Let Go ۱ ۴.۵۰ ۴.۵۰ ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۹ ۳.۹۰ ۶۲۷.۲۸ ماده

The Substance ۱ ۳.۱۰ ۳.۱۰ من نژادپرست هستم؟

Am I Racist? ۲ ۲.۵۳ ۹.۰۰ ریگان

Reagan ۴ ۱.۶۶ ۲۶.۵۲ جونگ کوک: هنوز ادامه می‌دهدم

Jung Kook: I Am Still ۱ ۱.۴۲ ۱.۴۲ بیگانه: رومولوس

Alien: Romulus ۶ ۱.۳۲ ۱۰۳.۶۲

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

