شرور فیلم «ونوم ۳» کیست و چه قدرت‌هایی دارد؟

سیمبیوت‌ها در دنیای مارول به خودی خود هیولاهای خارق‌العاده‌ای هستند که نقش آن‌ها تنها به کمیک‌های مرد عنکبوتی منحصر نمی‌شود. قبل از آنکه بخواهیم سراغ کاراکتر نال در فیلم «ونوم ۳» برویم، خوب است آشنایی با این شخصیت داشته باشیم که از کمیک‌های مارول می‌آید. شماره‌ی شش کمیک «ثور: خدای تندر» (Thor: God of Thunder) در مارس ۲۰۱۳ و با تمرکز بر کاراکتر گور منتشر شد، اما این شماره از آنجا برای ما اهمیت پیدا می‌کند که اولین باری بود که نام شروری به نام نال به گوشمان می‌خورد؛ البته نه مشخصا نام او، چراکه در این شماره از کمیک‌های مارول، نال در یک فلش‌بک کوتاه حضور داشت و حتی هنوز اسم او فاش نشده بود. آشکار شدن کامل او در شماره‌ی سوم جلد چهارم «ونوم» اتفاق افتاد که به عنوان یک موجود خداگونه به خوانندگان معرفی شد.

اولین حضور نال در دنیای مارول به کمیک‌های ثور بازمی‌گردد

در شماره‌ی بعدی چیزهای بیشتری درباره‌ی تاریخ نال آموختیم؛ به ویژه اینکه چه ارتباطی با «شمشیر مرگ» و «ناکجا» (Knowhere) دارد؛ همان سر سلستیال که در فیلم، کمیک‌های «نگهبانان کهکشان» یا بازی ویدیویی آن دیده‌اید. در این کمیک‌ها، نال در قالب موجودی خداگونه به تصویر کشیده شده که زرهی سیاه به تن دارد و شمشیری به دست. گور، آنتاگونیست اصلی این سری کمیک‌های ثور، در یک دوئل با نال، شمشیری را که او در اختیار داشت به دست می‌آورد. البته پنج سال طول کشید تا حتی برای اولین بار نام نال به میان بیاید.

این دانی گیتس و رایان استگمن بودند که این موجود قدرتمند را از کمیک‌های ثور بیرون کشیدند و به او نام و نشانی را دادند که امروز این شرور به خاطرش شناخته می‌شود. نال به پر و بال دادن به داستان سیمبیوت‌ها کمک بزرگی کرد و داستان ساخت آن‌ها را شرح داد. مخصوصا که کاراکتر نال به زمان پیش از ساخت دنیای مارول تعلق دارد و گفته شده که قدیمی‌ترین موجود در کل کیهان است. نال در آغاز به عنوان یک خدای تاریکی معرفی شد که در خلاء ابتدایی در کیهان مارول (Marvel cosmos) زندگی می‌کرد، بین کیهان شش و هفت؛ می‌توانید این‌ها را تکرار چندجهانی مارول در نظر بگیرید. او برای مدت طولانی در این کیهان ساکن بود. سلستیال‌ها (Celestials)، که موجودات غول‌پیکری هستند که آن‌ها را در فیلم «جاودانگان» (Eternals) دیدید، نال را پیدا کردند و به او پیشنهاد دادند تا از قدرتی به نام «خلاء زنده»، «Living Abyss» یا همان آنتی‌لایف استفاده کرده و به عنوان شاه سیاه مراقب توازن چندجهانی باشد. نال اما به سرعت پیشنهاد سلستیال‌ها را رد کرد؛ چون اصلا اعتقادی به این توازن و هماهنگی کیهانی نداشت.

با از بین رفتن محل سکونت تاریک نال توسط سلستیال‌ها، آن‌ها سیاره‌ی نال را با نور پر کردند که موجب شد نال علیه سلستیال‌ها جنگ به پا کند تا دوباره تاریکی را به خانه‌ی خود بازگرداند؛ یعنی از بین بردن وجود و بازگرداندن همه چیز به خلاء. در این میان، سروکله‌ی نال از سیاره‌ی گور (Gorr the God-Butcher) پیدا می‌شود. گور یک شرور بزرگ در کمیک‌های ثور است که در فیلم «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) نقش او را کریستین بیل بازی می‌کرد. گور شمشیر سیاه مرگ یا «نکروسورد» (All-Black the Necrosword) را از نال می‌دزدد که باعث می‌شود او در سیاره‌ی گور گیر بیفتد. این شمشیر که از تاریکی و خلاء ساخته شده و در واقع یک سیمبیوت است، یکی از مهم‌ترین دلایل نابودی خود گور بود که او را به سمت مسیری تاریک برد و این ایده را در سرش انداخت که بخواهد تمام خدایان را بکشد. البته نکروسورد آنقدرها در فیلم «ثور: عشق و تندر» نشان داده نشد؛ با اینکه گور ارتباط نزدیکی با این شمشیر دارد؛ بلکه این هلای کیت بلانشت در فیلم «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) بود که از نکرورسورد به عنوان اسلحه‌ی اصلی خود استفاده می‌کرد.

برگردیم به نال. گیر افتادن این شرور، باعث می‌شود که بخواهد با قدرت‌های خودش آزمایش کند و طی همین آزمون و خطاها به مرور می‌فهمد که می‌تواند از خلاء موجوداتی تازه خلق کند و این سرآغازی است برای ساخت سیمبیوت‌ها. نال با کمک خلاء و سر یکی از سلستیال‌ها که پیش از این ذکرش به میان آمد و آن را به کمک نکروسورد قطع کرده بود، سیمبیوت‌ها را به وجود آورد. این لحظه، منشأ و تولد سیمبیوت‌ها را توضیح می‌دهد و اتفاقا از همینجا هم هست که معلوم می‌شود چرا سیمبیوت‌هایی مثل کارنیج و ونوم از آتش و صداهای بلند فراری‌اند؛ زیرا این دو مورد سیمبیوت‌ها را به یاد فرایند تولدشان از طریق سر بریده‌ی سلستیال می‌اندازد که بسیار دردناک بوده و مرد عنکبوتی با استفاده از این نقاط ضعف، که یک‌جورهایی می‌توانید اسمش را تراما بگذارید، به جنگ این شرورها می‌رود. این سیمبیوت‌ها ارتباط نزدیکی با خود نال دارند و این شرور قادر به کنترل کردن آن‌هاست و حتی می‌تواند از این مخلوقات برای تسخیر جهان استفاده کند. نال حتی اژدهایان سیمبیوتی ساخت و با کمک آن‌ها با جاه‌طلبی و تمامیت‌خواهی به سراغ فتح جهان رفت. البته دو تا از این اژدهایان پایشان به زمین رسید که به دست ثور از بین رفتند.

در این میان و خلاف آن چیزی که خود نال توقعش را داشت، باقیمانده‌ی اژدهایان و دیگر موجودات سیمبیوتی او که به زمین آمده بودند، به تدریج با دیگر ساکنان زمین ادغام شدند و ادراک پیدا کردند. حتی درباره‌ی مفاهیمی مثل اخلاقیات، شرف و افتخار آموختند. در نهایت، همزیستی آن‌ها با ساکنان زمین باعث شد این مخلوقات نال علیه خالق خود قیام کنند و نال را در سیاره‌ای که خودش ساخته بود به دام بیندازند و آن را تحت عنوان کلینتار (Klyntar) برای خودشان فتح کنند. در کمیک‌ها می‌بینید که سرانجام نال به خاطر درگیری‌های بین ادی براک (ونوم) و کسیدی (کارنیج) از زندانی که در آن محصور شده آزاد می‌شود.

نال که از دست سیمبیوت‌ها خشمگین شده، کلینتار را نابود می‌کند، یک ارتش تازه از اژدهایان سیمبیوتی می‌سازد و سایه‌ی سلطه‌ی او باری دیگر بر این موجودات حکمفرما می‌شود. نال با زمین اعلام جنگ می‌کند و به مصاف قهرمانانی مثل سنتری (Sentry) می‌رود. اگر با سنتری آشنا نیستید، جای نگرانی نیست، چراکه می‌توانید انتظار دیدن او را در فیلم بعدی دنیای سینمایی مارول، یعنی «تاندربولتز» (Thunderbolts) داشته باشید. دوباره جنگی تمام عیار و طولانی بین نال و زمین شکل می‌گیرد که وقایع آن مبتنی بر کمیک‌های «شاه سیاهپوش» (King in Black) کیتس و استگمن هستند که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی منتشر می‌شد؛ این بار اما قهرمانی که درست نقطه‌ی مقابل اوست و خدای نور به حساب می‌آید او را شکست می‌دهد. ادی در این میان می‌میرد اما این خدای نور در بدن او حلول می‌کند و به میزبان سابق ونوم این قدرت را می‌دهد که نال را در هسته‌ی خورشید از بین ببرد. بعد از این ماجراها در کمیک‌ها، ادی دیگر به عنوان خدای سیمبیوت‌ها شناخته می‌شود و ونوم به پسر ادی یعنی دیلن می‌رسد.

قدرت‌های ویژه‌ی نال چیستند؟

مهم‌ترین قدرت نال همان قدرتی است که تحت عنوان خلاء زنده شناخته می‌شود و نال می‌تواند با استفاده از آن، دست به خلق موجودات دیگر بزند. نال با کمک تاریکی می‌تواند سیمبیوت خلق کند و تمام این سیمبیوت‌ها به ذهن خود نال متصل هستند؛ از این طریق، نال انگار چندین بدن و قدرت‌هایی بی‌شمار دارد که همه تحت کنترل خودش هستند. بدن خود نال تقریبا غیرقابل نابودی است. بدن او از نظر دوام آوردن و ترمیم جراحات آنقدر قدرت دارد که جنبه‌ای خداگونه به این شرور می‌دهد؛ تا این حد که می‌تواند همزمان با چند ابرقهرمان مارول مبارزه کند و بر آن‌ها پیروز شود. درباره‌ی تاب‌آوری او خوب است اشاره کنیم که او آنقدر قدرتمند است که می‌توانید بگویید نامیرا است و کمتر چیزی می‌تواند آسیبی به او وارد کند. در کمیک‌های مارول، نال از ابتدای زمان وجود داشته و با وجود مواجهه و نبرد با چندین قهرمان قدرتمند، هرگز کشته نشده است. حتی پس از آنکه خدای نور وارد بدن ادی براک شده و نال را نابود می‌کند، آگاهی نال از بین نمی‌‌رود. این هم به خاطر همان سیمبیوت‌هایی است که نال ساخت که اجازه می‌دهد آگاهی او از طریق اذهان این موجودات زنده بماند. نال می‌تواند بدون آب و غذا تا میلیون‌ها سال زندگی کند و کاملا خودکفا باشد؛ مخصوصا در سیاره‌ای که خود به وجود آورده است.

نال در فیلم «ونوم ۳» با کمیک‌ها تفاوت دارد

با اینکه هنوز نمی‌توانیم با قطعیت درباره‌ی نال در فیلم «ونوم: آخرین رقص» حرف بزنیم، می‌توانیم این را بگوییم که این نال، با شروری که از کمیک‌ها به یاد دارید، تفاوت‌هایی کرده است؛ برای مثال، می‌توانید در همان تریلر هم ببینید که نال هنوز کنترل کلینتار را به دست دارد و در این سیاره زندانی نشده است. همچنین به نظر می‌رسد نال سیمبیوت‌ها و مخلوقات دیگر خود را برای حمله‌ای تمام‌عیار به زمین فرستاده است. اگر بخواهیم بر اساس منطق سایر فیلم‌های دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی پیش برویم، می‌توانیم بگوییم که احتمالا نال با هیجکدام از شخصیت‌های دیگر مارول، مثل سیلور سرفر (Silver Surfer)، ثور یا گور مواجه نشده است.

تفاوت دیگر این شرور در فیلم با کمیک‌ها در انگیزه‌ی نال برای حمله به زمین است. در کمیک‌های مارول نال یک شرور تمامیت‌خواه است که به دنبال غلبه بر تمام جهان، نسل‌کشی و انتقام از سلستیال‌ها جنگی ویرانگر آغاز می‌کند. اما در «ونوم ۳» خیلی مشخص نیست که چرا نال می‌خواهد به زمین هجوم بیاورد. می‌توانیم اینطور پیش‌بینی کنیم که ونوم یکی از آن سیمبیوت‌هایی است که علیه نال قیام کرده‌اند و حالا نال می‌خواهد از ونوم انتقام بگیرد. برای همین این سیمبیوت و میزبان انسانی او را هدف قرار داده است. البته در تریلر فیلم «ونوم: آخرین رقص» اشاره‌ای کوتاه به انگیزه‌های این شرور می‌شود. ونوم مشخصا به ادی می‌گوید که آن‌ها چیزی دارند که نال دنبالش است.

یک تفاوت دیگر احتمالا به مسائل حقوقی مربوط می‌شود؛ زیرا نال یکی از آن شخصیت‌هایی است که ارتباط بیشتری با دنیای سینمایی مارول پیدا می‌کند نه دنیای مرد عنکبوتی سونی. در تریلر توضیح داده می‌شود که سیمبیوت‌های دیگری هم از کلینتار فرار کرده‌اند تا گیر نال نیفتند. در عین حال، هنوز سیمبیوت‌هایی وجود دارند که تحت کنترل نال هستند و برای از بین بردن ونوم و ادی فرستاده شده‌اند. یک نکته‌ی جالب که شاید از فیلم‌های سابق یادتان باشد، کاراکتر پاتریک مولیگان است که استفن گراهام نقش او را بازی می‌کند. سیمبیوت تاکسین در «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» وارد مولیگان شد و در تریلر «ونوم ۳» نال از زبان او صحبت کرده و می‌گوید: «تا زمانی که ونوم زنده است، همه چیز می‌میرد.» همین یک جمله کافی است تا بفهمیم چشم نال دنبال ونوم است و دقیقا می‌خواهد ونوم را از بین ببرد و احتمالا از آن انگیزه‌های جهان‌شمول کمیک‌ها برای نال خبری نیست. بنابراین، اگر ونوم کشته شود یا نال بتواند او را با خود از زمین ببرد، احتمالا دیگر با زمین کاری نخواهد داشت و این یک تغییر بزرگ نسبت به کمیک‌های مارول است. برای همین باید صبر کنیم و ببینیم سونی چه برنامه‌ای برای پیوند زدن داستان ونوم و نال در فیلم «ونوم ۳» دارد.

نال چگونه به ونوم در دنیای مرد عنکبوتی سونی و مارول ارتباط پیدا می‌کند؟

پیش از دیدن تریلرها، پیش‌بینی می‌شد که تاکسین شرور اصلی قسمت سوم ونوم باشد؛ اما دیگر تا اینجای کار می‌دانیم که نال ابرشرور فیلم «ونوم ۳» خواهد بود و شایعاتی درباره‌ی بازیگر آن وجود دارد و در این شایعات حتی نام نورمن ریدس هم برای نقش نال به میان آمده است. تاکنون ونوم با کسانی مثل کارنیج و رایت (Riot) مبارزه کرده، اما می‌توانید مطمئن باشید که نال قوی‌ترین و مهم‌ترین شروری خواهد بود که ونوم تاکنون در دنیای سونی با آن مواجه شده است. یکی از انتقادات اصلی به فیلم‌های اول و دوم ونوم این بود که نتوانستند به خوبی روی شرورهای اصلی داستان مانور دهند؛‌ به خصوص کارنیج که یکی از کاراکترهای محبوب طرفداران مارول است، هم در کمیک‌ها، و هم در انیمیشن‌ها و بازی‌های ویدیویی. امیدواریم برای قسمت سوم، داستان نال به خوبی بسط پیدا کند و سونی نخواهد با نگه داشتن نال در آب‌نمک، زمینه‌ی یک چندجهانی را برای خودش بچیند. اگر به مسیری که سونی در فیلم‌های اخیر دنیای مرد عنکبوتی طی کرده نگاهی بیندازید، متوجه نیت سونی برای ساخت این چندجهانی می‌شوید. موربیوس، مادام وب و فیلم بعدی که «کریون شکارچی» (Kraven the Hunter) خواهد بود، می‌توانند در یک فیلم چندجهانی مرد عنکبوتی حضور داشته باشند؛ اما دو فیلم اول که شکست بدی خوردند و فیلم سوم هم تأخیر زیادی داشته است. در یک ایده‌ی فرضی، می‌توانیم ببینیم که احتمالا سونی می‌خواهد در فیلم «ونوم ۳» نال را معرفی کند، اما آن را به عنوان شرور اصلی فیلم بعدی نگه می‌دارد تا کاراکترهای مذکور را مثل یک تیم ابرقهرمانی برای مبارزه با نال کنار هم بگذارد.

حدس و گمان‌ها درباره‌ی حضور ونوم در دنیای سینمایی مارول

این دنیای به‌هم‌پیوسته‌ی سینمایی مشخصا شما را به یاد دنیای سینمایی مارول می‌اندازد که تمام فیلم‌ها و سریال‌هایی که از آن بیرون می‌آید، به طریقی در یک خط داستانی کنون (canon) می‌گنجند. اما فیلم‌های سونی از این نظر با مشکل بزرگی مواجه هستند؛ در «ونوم ۲» و صحنه‌ی پس از تیتراژ فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) ارتباطی بین دو خط زمانی جهان مارول و سونی شکل گرفت؛ با اینکه ادی و ونوم مدت زیادی در دنیای مارول نبودند، اما یک تکه سیمبیوت در آنجا باقی ماند که نشان می‌دهد پیتر پارکر حتما با ونوم روبرو خواهد شد، مخصوصا حالا که فیلم «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» (Avengers: Secret Wars) در راه است.

البته این احتمال هم وجود دارد که پس از شکست‌های فیلم‌های اخیر دنیای سینمایی مرد عنکبوتی، سونی از ایده‌ی ساخت یک چندجهانی دست کشیده باشد و بخواهد افسار همه چیز را به خود مارول بسپارد؛ البته حق ساخت انیمیشن مرد عنکبوتی در دست سونی می‌ماند. با این ایده، نال می‌تواند رد همان یک تکه سیمبیوت را تا زمین۶۱۶ بزند و حملات خود را به زمین از اینجا آغاز کند. در این حالت، «ونوم: آخرین رقص» دیگر آخرین فیلم این سیمبیوت در دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی خواهد بود. تام هاردی پیش از این اعلام کرده بود که «ونوم ۳» آخرین فیلم ونوم خواهد بود، اما این فیلم بنای چیزی بزرگتر را خواهد گذاشت و حضور نال هم بی‌شک ضامن آن است. ما که به عنوان طرفدار، فارغ از اینکه بین فیلم‌های سونی یا مارول را کدام را بیشتر می‌پسندیم، می‌خواهیم ببینیم که مرد عنکبوتی تام هالند بالاخره با ونوم روبرو شود؛ حالا هم که فیلم چهارم مرد عنکبوتی در حال توسعه است و این فرصت را فراهم می‌کند تا خطوط داستانی این دو کاراکتر در یک فیلم با هم ادغام شوند.

منبع: Screenrant

