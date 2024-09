هرآنچه درباره‌ی فیلم «تاندربولتز» می‌دانیم

داستان فیلم «تاندربولتز» چیست؟

همان‌طور که در تریلر فیلم «تاندربولتز» هم مشخص شد، آخرین فیلم فاز پنجم مارول از حماسه‌ی چندجهانی خواهد بود که چندی از شخصیت‌های شرور و ضدقهرمان از فیلم‌ها و سریال‌های قبلی دیزنی‌پلاس را گرد هم می‌آورد. یکی از جذاب‌ترین و مرموزترین کاراکترهای فاز چهارم دنیای سینمایی مارول والنتینا آلگرا دفانتین (جولیا لوئی درایفوس) است که اولین بار سروکله‌اش در ۲۰۲۱ در مینی‌سریال «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier) پیدا شد و در همان سال، در صحنه‌ی پس از تیتراژ فیلم «بیوه سیاه» (Black Widow) هم حضوری کوتاه داشت. از همین جا هم مشخص است که فانتین این مدت صرف جمع کردن گروه ضدقهرمان‌های خودش بوده که از نظر رعایت چارچوب‌های اخلاقی نقطه‌ی مقابل انتقام‌جویان هستند. با توجه به نقش مهم یلنا و دفانتین، «تاندربولتز» را می‌توانید دنباله‌ای بر فیلم «بیوه سیاه» در نظر بگیرید؛ حتی اگر کارگردان فیلم تأکید داشته باشد که «تاندربولتز» دنباله‌ی هیچ کدام از فیلم‌های سابق مارول به حساب نمی‌آید.

«تاندربولتز» یلنا، باکی بارنز، نگهبان سرخ، گوست، جان واکر و تسک‌مستر را دنبال می‌کند که همه‌اشان از سمت والنتینا آلگرا دفانتین استخدام شده‌اند تا دولت ایالات متحده مجبور نباشد برای مأموریت‌های غیرمتعارفش، دست‌های خود را کثیف کند. روزی ناگهان مسیر همه‌ی آن‌ها به هم می‌خورد و با یک فرد فوق‌العاده قدرتمند به اسم باب (Bob) مواجه می‌شوند؛ به نظر می‌رسد کسی از پشت پرده می‌خواهد یک‌باره از شر تمام این ضدقهرمان‌ها خلاص شود.

«تاندربولتز» تاریخ طولانی و پیچیده‌ای در کمیک‌های مارول دارد و فهرست کاراکترهایش هم مدام تغییر کرده‌اند؛ برای مثال، یکی از کاراکترهایی که برخی حدس می‌زدند باید در فیلم حضور داشته باشد تادئوس تاندربولت راس بود که پس از ویلیام هرت نقش او به هریسون فورد سپرده شده. اما طبق گفته‌ی کوین فایگی می‌دانیم که او در «تاندربولتز» حضور نخواهد داشت و راستش را بخواهید، با وجود شباهت اسمی، ارتباط زیادی بین این گروه و تاندربولت راس یا همان هالک قرمز وجود ندارد؛ حداقل در اوایل شکل‌گیری گروه تاندربولتز. البته تادئوس راس را می‌توانید در یکی دیگر از فیلم‌های موردانتظار مارول، یعنی «کاپیتان امریکا: دنیای شگفت انگیز نو» (Captain America: Brave New World) ببینید.

همه با شنیدن نام تاندربولتز یاد جوخه‌ی انتحار کمیک‌های دی‌سی می‌افتند که خیلی هم بی‌ربط نیست. هر دو گروه از ضدقهرمان‌ها یا شرورهای کمیک تشکیل شده‌اند و از سمت یک مقام دولتی ایالات متحده برای مأموریت‌های ویژه‌ای فرستاده می‌شوند؛ اما یک فرق بزرگ هم بین آن‌ها وجود دارد: جوخه انتحار مجبورند خلاف میل خود به این مأموریت‌ها بروند، چون بمب‌های میکروسکوبی در سر آن‌ها کار گذاشته شده که در صورت تخطی از دستورات به راحتی آن‌ها را خلاص می‌کنند. اساسا هم این افراد انتخاب شده‌اند تا به مأموریت‌هایی بروند که درصد موفقیتش بسیار پایین است و خودکشی به حساب می‌آید. مرگ و زندگی آن‌ها هم برای کسی اهمیت ندارد. اعضای گروه تاندربولتز اما به این دلیل انتخاب می‌شوند که به عموم مردم نشان دهند مجرمین هم توانایی بازپروری دارند و می‌توانند اصلاح شوند. در تمام نسخه‌های مختلفشان در کمیک‌ها هم، هر بار این تبهکاران ثابت می‌کنند که می‌توانند آدم‌خوب‌های ماجرا باشند.

بنیانگذار این ایده کسی نبود جز دشمن بوروکراتیک کاپیتان آمریکا، بارون هلموت زیمو. مغز متفکر جنایتکاری که یک گروه از شرورهای قدرتمند را کنار هم آورد که به نام «استادان شیطان» (Masters of Evil) شناخته می‌شدند. پس از حمله‌ی یورش (Onslaught) دیگر تقریبا همه‌ی قهرمانان زمین از بین رفتند و این ابرتبهکاران بیکار مانده بودند. زیمو هم با استفاده از این فرصت، یک تیم تازه از ابرقهرمانان جور کرد که درواقع مجرمین سابق بودند با نام‌های تازه و با کمک آن‌ها قدرت جهانی خود را افزایش داد. اما طرح اصلی زیمو برای تسلط جهانی در نهایت نتیجه‌ی خلاف پیش‌بینی‌های او پیش رفت و تبهکاران تیم‌اش همان کاری را کردند که او هرگز احتمالش را نمی‌داد: آن‌ها با برگشت از رویه‌ی سابق، علیه خود زیمو درآمدند. اعضای تاندربولتز توانستند زیمو را سرنگون کنند و ثابت کردند که واقعا می‌توانند اصلاح شوند. از آن زمان، نام‌های بزرگ متعددی از کمیک‌های مارول از تیم تاندربولتز سردرآورده‌اند؛ از ونوم بگیر، تا ددپول، نورمن آزبورن، ویپلش و حتی قهرمان‌های دیگری که تبهکار هم به حساب نمی‌آیند، مثل امریکا چاوز و هاوکای. حتی خود زیمو هم در کمیک‌های مختلف مارول چندین بار در این تیم حضور پیدا کرده؛ البته همیشه به همان ریشه‌های شرور خود بازگشته است.

این یک پرسش بزرگ را مطرح می‌کند که اگر داستان تاندربولتز تا این اندازه به زیمو گره خورده، پس چرا در فیلم حضور ندارد؟ کاراکتر زیمو با بازی دانیل برول نقش مهمی در سریال «فالکون و سرباز زمستان» داشت و با نفرت عمیقش از ابرسربازها، می‌خواست هر طور شده باکی را از بین ببرد. تا اینجای کار که خبری از حضور او در فیلم «تاندربولتز» نبوده؛ اما شاید مارول بخواهد ما را با زیمو آن هم در نقش شرور داستان غافلگیر کند و فعلا باید صبر کنیم و ببینیم.

بازیگران فیلم «تاندربولتز» و عوامل پشت دوربین

از همان اولین پوستری که کوین فایگی در کامیک‌گان ۲۰۲۲ نشان داد، تقریبا می‌دانستیم که گروه اصلی بازیگران «تاندربولتز» چه کسانی خواهند بود و با تیزری که اخیرا منتشر شد دیگر مطمئن هستیم این گروه از ضدقهرمانان را چه کسانی به صحنه آورده‌اند. فلورنس پیو نقش یلنا بلووا را بازی می‌کند، کاراکتری که به نظر می‌رسد نقش اصلی فیلم است. در لحظات اولیه‌ی تیزر او سراغ پدرش، الکسی شوستاکوف یا همان نگهبان سرخ با بازی دیوید هاربر را می‌گیرد. اولگا کوریلنکو در نقش آنتونیا دریکوف یا تسک‌مستر، مأمور امریکا یا همان جان واکر با اجرای وایت راسل، سرباز زمستان یا باکی سباستین استن، گوست با بازی هانا جان کامن هم قرار است دیگر اعضای این تیم از ضد‌قهرمان‌ها باشند. اگر از جمله مارول‌بازهای حرفه‌ای باشید، احتمالا بسیاری از این کاراکترها را در سایر پروژه‌های مارول دیده‌اید؛ یلنا و پدرش که در فیلم «بیوه سیاه» (۲۰۲۱) بودند؛ باکی و جان واکر که هر دو در سریال «فالکون و سرباز زمستان» حضور داشتند؛ گوست هم یکی از کاراکترهای فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (Ant-Man and the Wasp) سال ۲۰۱۸ بود.

یکی از کاراکترهایی که به نظر می‌رسد اهمیت زیادی در «تاندربولتز» دارد، والنتینای جولیا لوئی درایفوس است که از زمان اولین حضورش در دنیای سینمایی مارول، هنوز هم چیز زیادی درباره‌اش نمی‌دانیم. البته جدای از اینکه او تک‌تک سراغ جمع کردن برخی از ضدقهرمان‌های دنیای مارول رفته است و آن‌ها را به دلایل فعلا نامعلومی به خدمت گرفته، تقریبا تنها چیزی که درباره‌ی او می‌دانیم این است که قبلا با مأمور اورت راس (مارتین فریمن) ازدواج کرده بوده؛ این قضیه را در فیلم «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever) فهمیدیم. لوئی درایفوس خودش اعلام کرده که «تاندربولتز» آن فیلمی خواهد بود که بالاخره پرده از رازهای کاراکترش برمی‌دارد. یک خبر خوب دیگر هم که او در پاسخ به سوالات طرفداران گفته این است که فیلم «تاندربولتز» قرار است نسبت به سایر پروژه‌های مارول خیلی کمتر سراغ جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری برود که با توجه به افتضاحات بصری چند پروژه‌ی اخیر این استودیو، خبر واقعا مسرت‌بخشی است.

کاراکتر سنتری، که اهمیت زیادی در کمیک‌های مارول دارد، پیش از این قرار بود توسط استیون یون به صحنه بیاید. اما حالا و طبق تیزری که از فیلم «تاندربولتز» نشان داده شد می‌دانیم که نقش او را لوئیس پولمن بازی می‌کند که شاید او را از فیلم «تاپ‌گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) به یاد داشته باشید. البته در تیزر از او به اسم باب یاد می‌شود و نه سنتری. اما این قضیه در کمیک‌ها هم سابقه دارد و طبق حدس و گمان‌ها، پولمن احتمالا همان رابرت رینولدز یا سنتری است؛ کاراکتری که می‌توانید او را معادل سوپرمن برای دنیای مارول در نظر بگیرید.

جیک شرایر کارگردانی فیلم «تاندربولتز» را عهده‌دار شده که در سال ۲۰۱۲ با فیلم تحسین‌شده‌ی «ربات و فرانک» (Robot & Frank) بین فیلم‌دوستان نامی برای خود دست و پا کرد. سه سال بعد با اقتباسی از کتاب «شهرهای کاغذی» (Paper Towns) موفقیت خوبی در گیشه داشت. اما از آن زمان تاکنون شرایر مشغول ساخت موزیک‌ویدیو و سریال‌های تلویزیونی مثل «مشاجره» (Beef) بوده و «تاندربولتز» اولین فیلم بلند او پس از نه سال به حساب می‌آید. نام لی سونگ جین، نویسنده و سازنده‌ی سریال «مشاجره»، در میان نویسندگان «تاندربولتز» به چشم می‌خورد و علت اینکه در آغاز نام یون برای کاراکتر سنتری به میان آمده بوده هم احتمالا به همین بازمی‌گردد. در کنار او، اریک پیرسون هم نویسندگی «تاندربولتز» را بر عهده داشته. پیرسون از نویسندگان اصلی بسیاری از فیلم‌های مارول مثل «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok)، «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) و «بیوه سیاه» بوده و نامش پای پروژه‌های آینده‌ی مارول چون «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» (The Fantastic Four: First Steps) و «تیغه» (Blade) هم خورده است. کوین فایگی هم که مثل همیشه به عنوان تهیه‌کننده حضور دارد.

فیلم «تاندربولتز» چه زمانی اکران می‌شود؟

«تاندربولتز» تابستان ۲۰۲۵ در کنار فیلم‌های برجسته‌ای چون «مأموریت: غیرممکن ۸»، «سوپرمن» و «دنیای ژوراسیک: تولد دوباره» (Jurassic World: Rebirth) اکران خواهد شد و باید ببینیم با وجود چنین نام‌های دهان‌پرکنی، این فیلم دنیای سینمایی مارول چه عملکردی خواهد داشت. در حال حاضر، تاریخ ۵ می ۲۰۲۵ میلادی (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) برای «تاندربولتز» اعلام شده است. پیش از این، فیلم قرار بود در ۲۶ ژولای ۲۰۲۴ اکران شود که تأخیر خورد و تاریخش را به ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ تغییر دادند و باز هم تأخیر خورد و ۲۵ ژولای ۲۰۲۵ را برای انتشار آن اعلام کردند. تا این لحظه اما آخرین زمان اعلام شده همان ۵ می ۲۰۲۵ است.

«تاندربولتز» دومین فیلم از چهار فیلمی خواهد بود که مارول قرار است در سال آینده‌ی میلادی منتشر کند. آن سه تای دیگر یکی چهارمین فیلم کاپیتان امریکا یعنی «کاپیتان امریکا: دنیای شگفت انگیز نو» است که احتمالا فوریه می‌آید، یکی «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» در ژولای و دیگری فیلم نفرین‌شده‌ی «تیغه» که هنوز هم در جدول اکران مارول برای نوامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده، اما خدا می‌داند چند بار دیگر قرار است تأخیر بخورد.

یک نکته‌ی جالب هم درباره‌ی عنوان فیلم «تاندربولتز» است که ستاره‌ای آخر نام آن قرار گرفته که حتی کوین فایگی هم در کامیک‌کان ۲۰۲۴ توجه طرفداران را به آن جلب کرد و گفت بینندگان باید صبر کنند و فیلم را ببینند تا متوجه علت این نامگذاری شوند. اگر نظر ما را بخواهید احتمال قوی وجود دارد که آخر فیلم، تاندربولتز همان انتقام‌جویان تاریک باشند که در کمیک‌های ۲۰۰۹ مارول معرفی شدند و نورمن آزبورن آن‌ها را کنار هم جمع کرد.

