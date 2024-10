«ربات وحشی» به پیشتازی «بیتل‌جوس ۲» در گیشه پایان داد (باکس آفیس هفته)

انیمیشن «ربات وحشی» در اولین نمایش با نقدها و نظرات بسیار خوبی مواجه شد و در راتن تومیتوز امتیاز ۹۸ از ۱۰۰ و در سینما اسکور از تماشاگران نمره‌ی A+ دریافت کرد که نشانه‌ی خوبی برای اکران سینمایی و تبلیغات شفاهی و در نتیجه فروش بیشتر است. از طرف دیگر «ربات وحشی» در گیشه‌ی بین‌المللی هم فروش موفقی داشت و با ۱۸ میلیون دلار مجموع فروش جهانی خود را به ۵۸ میلیون دلار رسانده است.

داستان انیمیشن «ربات وحشی» از این قرار است که یک ربات به نام رز (با صداپیشگی لوپیتا نیونگو) در جزیره‌ای خالی از سکنه گرفتار می‌شود و برای فرار از تنهایی با یک غاز کوچک ارتباط برقرار می‌کند. از دیگر صداپیشگان این انیمیشن ساخته‌ی کریس سندرز می‌توان به پدرو پاسکال، کیت کانر و بیل نای اشاره کرد.

همانطور که گفتیم فیلم «بیتل‌جوس ۲» بعد از سه هفته صدرنشینی به رتبه‌ی دوم سقوط کرد. این دنباله‌ی ترسناک به کارگردانی تیم برتون و بازی مایکل کیتون، ویونا رایدر و جنا اورتگا در چهارمین هفته‌ی اکران با ۱۶ میلیون دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۲۵۰.۱۳ میلیون دلار رساند. این فیلم در سطح جهانی هم ۳۷۳.۳ میلیون دلار درآمد داشت.

انیمیشن «تبدیل‌شوندگان یک» (Transformers One) در هفته‌ی دوم با یک پله سقوط در رتبه‌ی سوم جدول داخلی قرار گرفت. این فیلم با صداپیشگی کریس همسورث، برایان تیری هانری و اسکارلت جوهانسون این هفته ۹.۳ میلیون دلار بدست آورد و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۳۹.۱۶ میلیون دلار رساند.

فیلم تازه‌وارد هندی «دوارا: قسمت ۱» (Devara: Part 1) چهارمین فیلم این هفته است که توانست ۵.۶ میلیون دلار بفروشد. این فیلم سه ساعته با بازی ان‌تی راما رائو جونیور که در دو نقش متفاوت ظاهر می‌شود، داستان مردی را دنبال می‌کند که متوجه می‌شود برادرش در حال قاچاق سلاح‌های مرگبار است و این مساله دو برادر را به دشمنانی خونین تبدیل می‌کند. فیلم «دوارا: قسمت ۱» در راتن تومیتوز ۸۲% و در IMDb نمره‌ی ۶.۷ از ۱۰ دریافت کرده است.

فیلم ترسناک «بد حرف نزن» (Speak No Evil) محصول مشترک یونیورسال و بلوم‌هاوس پنج عنوان برتر باکس آفیس این هفته را تکمیل می‌کند. این فیلم که بازسازی یک محصول دانمارکی به همین نام است، در سومین هفته اکران موفق می‌شود ۴.۳ میلیون دلار بفروشد و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۲۸.۱۴ میلیون دلار برساند.

ششمین عنوان جدول این هفته، فیلم تازه‌وارد «مگاپولیس» (Megalopolis) ساخته‌ی فرانسیس فورد کاپولا کارگردان بزرگ سینما است که متاسفانه در اولین اکران با شکست بدی مواجه شد. این فیلم تنها ۴ میلیون دلار در اولین نمایش خود بدست آورد که کم‌تر از پیش‌بینی ۵ تا ۷ میلیون دلاری سازندگانش بود. این رقم فاجعه‌باری برای فیلمی با بودجه ۱۲۰ میلیون دلاری است که کاپولا شخصا تمام هزینه‌هایش را برعهده گرفته. نقدها و نمرات این فیلم هم بسیار متفاوت بوده، در حالی که نیویورک‌تایمز آن را شگفت‌انگیز توصیف کرد و آسوشیتدپرس هم نوشت که تقریبا با یک بار تماشا هضم آن غیرممکن است.

داستان فیلم «مگاپولیس» که در آینده‌ی آمریکا اتفاق می‌افتد درباره‌ی یک معمار (آدام درایور) است که در جریان بازسازی کلان‌شهر رم جدید با شهردار فاسد (جیانکارلو اسپوزیتو) درگیر می‌شود. ناتالی امانوئل، آدری پلازا و شیا لباف از دیگر بازیگران این فیلم تخیلی هستند.

رتبه هفتم جدول این هفته هم به دنباله ابرقهرمانی «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) دیزنی و مارول با ۲.۶۵ میلیون دلار در دهمین هفته اکران تعلق گرفت. این فیلم درجه R با بازی رایان رینولدز و هیو جکمن، از زمان اکران جزو سه فیلم برتر بود و تا به امروز در داخل کشور ۶۳۱.۲۵ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱.۳۲۱ میلیارد دلار فروش داشت. این پنجمین نسخه داخلی و هفتمین نسخه جهانی بزرگ در دنیای سینمایی مارول و همچنین پردرآمدترین فیلم درجه R تاریخ است.

کمدی درام «خود سالخورده‌ی من» (My Old Ass) که در سومین هفته‌ی اکران تازه به جمع ده فیلم برتر گیشه راه پیدا کرده، با ۲.۲۲ میلیون دلار مجموع درآمد خود را به ۲.۸۵ میلیون دلار رسانده است. این فیلم به کارگردان مگان پارک و بازی میسی استلا و آبری پلازا، سفر دختری ۱۸ ساله را به آینده و ۳۸ سالگی‌اش نشان می‌دهد که باعث می‌شود درباره‌ی خانواده و انتخاب عشق و روابطش تجدیدنظر کند. امتیاز این فیلم در راتن تومیتوز ۹۱ از ۱۰۰ و در IMDb نمره‌ی ۷.۵ از ۱۰ است.

فیلم ترسناک «هرگز رها نکن» (Never Let Go) نهمین عنوان باکس آفیس است که در دومین هفته‌ی اکران ۲.۲ میلیون دلار و در مجموع در آمریکای شمالی ۸.۲۵ میلیون دلار بدست آورد. با توجه به بودجه ۲۰ میلیون دلاری، این فیلم شرایط رضایت‌بخشی در گیشه ندارد.

و در نهایت فیلم بادی‌هارر «ماده» (The Substance) در دومین هفته‌ی اکران ۱.۸ میلیون دلار بدست آورد و مجموع درآمد خود را در گیشه‌ی داخلی به ۶.۸۶ میلیون دلار رساند. این فیلم یک ستاره مشهور پیر (دمی مور) را دنبال می‌کند که برای بازگشت به جوانی متوسل به یک دارو از بازار سیاه می‌شود. «ماده» به کارگردانی کورالی فارگیت اولین بار در جشنواره کن به نمایش درآمد و برای مور برخی از بهترین نقدهای دوران حرفه‌ای‌اش را به ارمغان آورد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ربات وحشی

The Wild Robot ۱ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ بیتل‌جوس ۲

Beetlejuice Beetlejuice ۴ ۱۶.۰۴ ۲۵۰.۱۳ تبدیل‌شوندگان یک

Transformers One ۲ ۹.۳۰ ۳۹.۱۶ دوارا: قسمت ۱

Devara Part 1 ۱ ۵.۶۰ ۵.۶۰ بد حرف نزن

Speak No Evil ۳ ۴.۳۰ ۲۸.۱۴ مگاپولیس

Megalopolis ۱ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ددپول و ولورین

Deadpool & Wolverine ۱۰ ۲.۶۵ ۶۳۱.۲۵ خود سالخورده‌ی من

My Old Ass ۳ ۲.۲۲ ۲.۸۵ هرگز رها نکن

Never Let Go ۲ ۲.۲۰ ۸.۲۵ ماده

The Substance ۲ ۱.۸۰ ۶.۸۶

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «ربات وحشی» به پیشتازی «بیتل‌جوس ۲» در گیشه پایان داد (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala