۱. ماده (The Substance)

کارگردان: کورالی فارگیت

کورالی فارگیت بازیگران: دمی مور، مارگارت کوالی، دنیس کواید

دمی مور، مارگارت کوالی، دنیس کواید امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ خلاصه داستان: یک بازیگر قدیمی که حالا مربی تناسب اندام شده، تصمیم می‌گیرد یک داروی جوانی را روی خودش امتحان کند.

سال‌ها از آخرین باری که دمی مور را در نقش اول فیلمی تحسین‌شده دیده‌ایم می‌گذرد. او در سال ۲۰۲۴ در نقش اول یک فیلم وحشت جسمی دوباره بر پرده نقره‌ای ظاهر می‌شود. فیلمی در برجسته کردن اثرات و عواقب برگشت‌ناپذیر جراحی‌های زیبایی در دنیای سینما و هالیوود که مور خود یکی از قربانیان آن بوده است. او در فیلم ماده نقش یک بازیگر پابه سن گذاشته را بازی می‌کند که حالا مربی تناسب اندام است و تصمیم می‌گیرد دارویی از بازار سیاه را روی خودش امتحان کند. ماده‌ای که سلول را احیا و به‌طور موقت نسخه‌ای جوان‌تر و بهتر از خودش (مارگارت کوالی) ایجاد می‌کند و ندانسته عوارض جانبی وحشتناکی به همراه دارد. با این تزریق مرموز حالا او کاملاً دو شخصیت مجزا پیدا کرده که یکی‌اش عمیقاً ترسناک است. کورالی فارگیت، نویسنده و کارگردان «ماده» برای این فیلم جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن را دریافت کرد. منتقدان هم فیلم را تحسین کرده‌اند.

۲. مگاپولیس (Megalopolis)

کارگردان: فرانسیس فورد کوپولا

فرانسیس فورد کوپولا بازیگران: آدام درایور، جانکارلو اسپوزیتو، ناتالی امانوئل، آبری پلازا، شایا لباف، جان ویت، لارنس فیشبرن، کاترین هانتر، داستین هافمن

آدام درایور، جانکارلو اسپوزیتو، ناتالی امانوئل، آبری پلازا، شایا لباف، جان ویت، لارنس فیشبرن، کاترین هانتر، داستین هافمن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۴۷ از ۱۰۰

۴۷ از ۱۰۰ خلاصه داستان: . یک تصادف، مادرشهری شبیه شهر نیویورک را که در حال زوال است ویران می‌کند. سزار، یک معمار ایده آلیست قصد دارد شهر را به عنوان یک آرمان‌شهر پایدار بازسازی کند، در حالی که شهردار، فرانک سیسرو، برنامه‌های دیگری مطابق با فساد، حرص و طمع و شهوت قدرت خود دارد. جولیا، دختر اجتماعی فرانک، بین مردان مخالف و بینش‌هایشان قرار می‌گیرد. او خسته از توجه و قدرتی که با آن متولد شده است، به دنبال معنای زندگی خود می‌گردد.

فرانسیس فورد کوپولای بزرگ بعد از سیزده سال دوباره فیلم ساخته است؛ پروژه‌ای که بیش از چهل سال است درباره آن صحبت می‌کند. در این فیلم در ترکیبی از نیویورک معاصر و روم باستان، آدام درایور نقش یک معمار آرمانگرا را بازی می‌کند که در مقاطع مختلف شبیه رابرت موزس، هاوارد روارک از آین رند و خود کوپولا است. داستان در نیویورک مدرن جریان دارد که در آن پس از یک بحران بزرگ، آرمان‌شهر جدیدی در حال شکل‌گیری است. موضوع اصلی فیلم درباره بازسازی نیویورک پس از یک فاجعه و به چالش کشیدن ایده‌های سنتی معماری و شهرسازی است. شخصیت‌های فیلم درگیر مسائل اجتماعی، فلسفی، و سیاسی مربوط به آینده یک شهر ایده‌آل هستند.

«مگاپولیس» اولین نمایش خود را در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ داشت و با نقدهای تندی مواجه شد. این در حالی است که کوپولا بیش از دو دهه روی این پروژه کار کرده و آن را یکی از جاه‌طلبانه‌ترین آثار خود می‌داند. ظاهراً کوپولا برای تأمین مالی این فیلم از سرمایه شخصی خود استفاده کرده و بودجه آن را نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار برآورد کرده است. او این پروژه را میراث سینمایی خود دانسته و قصد داشته اثری با مضامین عمیق اجتماعی و فلسفی خلق کند. اگرچه فیلم امتیاز خوبی از منتقدان نگرفته اما با توجه به نام بزرگ کارگردانش یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۴ است.

۳. جوکر: جنون مشترک (Joker: Folie à Deux)

کارگردان: تاد فیلیپس

تاد فیلیپس بازیگران: واکین فینیکس، لیدی گاگا، برندن گلیسون، کاترین کینر، زاسی بیتس

واکین فینیکس، لیدی گاگا، برندن گلیسون، کاترین کینر، زاسی بیتس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۴۹ از ۱۰۰

۴۹ از ۱۰۰ خلاصه داستان: دو سال بعد از اتفاقات قسمت اول، جوکر در حال گذراندن دوره موسیقی‌درمانی در تیمارستان آرکهام است و با روانپزشک خود وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود.

خیلی‌ها دل خوشی از «جوکر» سال ۲۰۱۹ تاد فیلیپس نداشتند. با اینکه سر و صدای زیادی هم کرد و بازی واکین فینیکس در نقش جوکر هم بسیار تحسین شد؛ نقشی که بالاخره اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را نصیبش کرد. با این حال، عده زیادی همچنان جوکر هیث لجر فقید را بهترین جوکر تمام دوران می‌دانند. حالا قسمت دوم با عنوان جوکر: جنون مشترک بعد از مدت‌ها تبلیغ رسانه‌ای بالاخره در پاییز ۲۰۲۴ به اکران درآمد. این بار جوکر در کنار هارلی کوئین شخصیت دیگری از جهان دی‌سی کامیکس به روی پرده می‌آید، با بازی لیدی گاگا. ترکیب عجیبی است اما به اندازه کافی جنون دارد که عنوان فیلم «جنون مشترک» باشد.

داستان این دنباله که به لطف حضور گاگا به جز ژانر دلهره‌آور روانشناختی در ژانر موزیکال هم قرار می‌گیرد، دو سال بعد از اتفاقات قسمت اول دنبال می‌شود. او حالا بعد از گذراندن دوره‌های موسیقی‌درمانی در تیمارستان آرکهام وارد رابطه‌ای عاشقانه با لی، روانپزشکش شده است؛ رابطه‌ای که به مرور شکلی عجیب پیدا کرده و تبدیل به جنون دو نفره می‌شود. این در حالی است که بعضی شورشیان حامی آرتور تلاش دارند که او را از زندان فراری دهند.«جوکر: جنون مشترک» در هشتادویکمین دوره جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و با واکنش میانه منتقدان همراه بود. آن‌ها بازی فینیکس و گاگا، صحنه‌های موزیکال و طراحی صحنه فیلم را تحسین کردند اما به فیلمنامه، شخصیت‌پردازی و همین‌طور مدت‌زمان طولانی فیلم و ریتم کندش انتقاد داشتند.

۴. پیشرو (The Outrun)

کارگردان: نورا فینگشاید

نورا فینگشاید بازیگران: سرشی رونان، نبیل الوهابی

سرشی رونان، نبیل الوهابی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ خلاصه داستان: یک زن الکلی بعد از ترک به ژادگاهش در جزایر اورکنی اسکاتلند برمی‌گردد و زندگی را دوباره از سر می‌گیرد.

«پیشرو» اقتباسی است از کتاب خاطرات پرفروش ایمی لیپروت که در آن نویسنده تجربیاتش درباره بازگشت به زندگی روستایی پس از دوران مبارزه با اعتیاد را روایت می‌کند. ریچل پس از سال‌ها زندگی در لندن و مقابله با اعتیاد به الکل، به زادگاهش در جزایر اورکنی در شمال اسکاتلند بازمی‌گردد. این بازگشت به محیط روستایی و طبیعت بکر به او فرصتی می‌دهد تا با گذشته‌اش روبه‌رو شود و تلاش کند تا دوباره کنترل زندگی‌اش را به دست بگیرد. فیلم درباره رابطه انسان با طبیعت، هویت و بازیابی خود پس از آسیب‌های روحی و روانی است.

سرشی رونان طبق معمول در نقش اصلی بازی بسیار احساسی و تأثیرگذاری را از خود به نمایش گذاشته است. این درام شخصی و تأمل‌برانگیز با نگاهی دقیق به زندگی فردی که تلاش می‌کند خود را از نو بسازد، به مفاهیم بازگشت به ریشه‌ها و قدرت شفا یافتن از طریق طبیعت و آرامش روستایی می‌پردازد. این فیلم همچنین با تمرکز بر اعتیاد و تأثیر آن بر زندگی فرد، پیام‌های مهمی درباره بازیابی خود و توانمندی فردی می‌دهد.

۵. ما در زمان زندگی می‌کنیم (We Live in Time)

کارگردان: جان کرولی

جان کرولی بازیگران: فلورنس پیو، اندرو گارفیلد

فلورنس پیو، اندرو گارفیلد امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ خلاصه داستان: رابطه عاشقانه یک زوج در طول سالیان.

میان دنباله‌ها و بازسازی‌های سینمایی در پاییز ۲۰۲۴ چندان جایی برای کمدی عاشقانه باقی نمی‌ماند. ژانری که سال‌هاست مهجور مانده و به زور خودش را زنده نگه می‌دارد. شاید «ما در زمان زندگی می‌کنیم» جان کرولی تنها درام عاشقانه قابل توجه این فصل اکران سال باشد. فیلمی با بازی فلورانس پیو، بازیگر زن جوان محبوب این روزهای هالیوود و اندرو گارفیلد که داستان یک رابطه عاشقانه را طی سالیان روایت می‌کند. کرولی پیش از این با عاشقانه دیگری در فیلم «بروکلین» (Brooklyn) مورد توجه قرار گرفت و حالا انتظار می‌رود که یک عاشقانه خوب دیگر ساخته باشد. فیلم در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده و گفته می‌شود که بازی‌ها و شیمی میان دو بازیگر اصلی خوب از آب درآمده است.

۶. آنورا (Anora)

کارگردان: شان بیکر

شان بیکر بازیگران: مایکی مدیسون، مارک ایدلشتاین، یوری بوریسف، کارن کاراگولیان، واچه توماسیان

مایکی مدیسون، مارک ایدلشتاین، یوری بوریسف، کارن کاراگولیان، واچه توماسیان امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ خلاصه داستان: آنی یک رقصنده جوان ازبکی-آمریکایی‌تبار از ساحل برایتون، یک منطقه روسی‌زبان در شهر نیویورک است. رئیس او که تا حدودی به زبان روسی مسلط است، او را با مشتریان روسی‌زبان آشنا می‌کند. او پس از ملاقات با وانیا، پسر یک الیگارشی روسی، وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود و به همراه او فرار می‌کند. والدین مرد به دنبال آن‌ها به نیویورک سفر می‌کنند و این تعقیب ازدواج افسانه‌ای این زوج را به خطر می‌اندازد.

«آنورا» برنده نخل طلای کن سال ۲۰۲۴ یک کمدی پرهیاهو اما جدی از شان بیکر کارگردان فیلم تحسین‌شده «پروژه فلوریدا» است. هیئت داوران تماماً زنانه جشنواره کن سال ۲۰۲۴، سیزده سال بعد از «درخت زندگی» (Tree of Life) ترنس مالیک، یک فیلم امریکایی دیگر و یک کمدی درام عاشقانه را لایق نخل طلای کن دانستند. فیلم به رابطه عاشقانه‌ای که به خاطر اختلاف طبقاتی ممنوعه تلقی می‌شود می‌پردازد. گرتا گرویگ، سخنگوی هئیت داوران جشنواره کن ۲۰۲۴ درباره این فیلم گفت که تمام اعضا تحت تأثیر این فیلم قرار گرفتند و برایشان یادآور دوران کلاسیک سینما و آثار فیلمسازان بزرگی چون هاوارد هاکس بوده است.

۷. شایعات (Rumours)

کارگردان: گای مدین، ایوان جانسون، گالن جانسون



گای مدین، ایوان جانسون، گالن جانسون بازیگران: کیت بلانشت، آلیسیا ویکاندر

کیت بلانشت، آلیسیا ویکاندر امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ خلاصه داستان: سران اجلاس G7 گرد هم می‌آیند اما در جنگل گم می‌شوند. در عین حال در تلاش برای صدور یک بیانیه در واکنش به یک فاجعه جهانی مبهم هستند.

فیلمساز کانادایی گای مدین، به همراه همکاران دیرینه‌ خود ایوان و گالن جانسون، برای ساختن یک کمدی سیاه که در اجلاس G7 اتفاق می‌افتد، از سبک قصه‌گویی ناهمزمان فاصله گرفت. در «شایعات» رهبران هفت کشور در تلاشند بیانیه‌ای را در پاسخ به یک فاجعه جهانی که به طور مبهم توضیح داده‌ شده است، صادر کنند. کیت بلانشت نقش صدراعظم آلمان در این فیلم بازی می‌کند. «شایعات» در جشنواره کن سال ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و نقدهای نسبتاً مثبتی دریافت کرد.

۸. بلیتز (Blitz)

کارگردان: استیو مک‌کوئین

استیو مک‌کوئین بازیگران: الیوت هفرنان، سرشی رونان،هریس دیکنسون، بنجامین کلمنتاین، کتی برک، پل ولر، استیون گراهام، ارین کلیمن، لی گیل، میکا ریکتز، سی جی بکفورد، الکس جنینگز

الیوت هفرنان، سرشی رونان،هریس دیکنسون، بنجامین کلمنتاین، کتی برک، پل ولر، استیون گراهام، ارین کلیمن، لی گیل، میکا ریکتز، سی جی بکفورد، الکس جنینگز خلاصه داستان: یک پسر جوان سرکش در طول جنگ جهانی دوم به ماجراجویی در لندن می‌پردازد و در معرض خطری بزرگ قرار می‌گیرد. این در حالی است که مادر پریشانش به دنبال او می‌گردد.

استیو مک‌کوئین، فیلمساز بریتانیایی، سال ۲۰۲۳ در مستند «شهر اشغالی» (Occupied City) تاریخ آمستردام در طول جنگ جهانی دوم را بررسی کرد. سال ۲۰۲۴ او در درام تاریخی «بلیتز» به یکی از مهم‌ترین وقایع جنگ جهانی دوم، یعنی بمباران هوایی آلمان نازی بر روی لندن که به نام «بلیتز» شناخته می‌شود، پرداخته است. فیلم داستان پسربچه‌ای را روایت می‌کند که در تلاش است از حومه لندن به شهر برگردد. این در حالی است که مادرش سعی داشته با نگه داشتنش در حومه او را از جنگ دور نگه دارد.

فیلم به تجربه‌های مردم عادی لندن در طول این بمباران‌ها، مبارزه‌شان برای بقا و حفظ روحیه در برابر حملات هوایی مستمر می‌پردازد. مک‌کویین که خود در فیلم‌های قبلی‌اش مثل «دوازده سال بردگی» (۱۲ Years a Slave) نشان داده که به خوبی می‌تواند داستان‌های تاریخی و پرتنش را با مهارت به تصویر بکشد، در «بلتیز» هم روی تأثیرات روانی و اجتماعی این رویداد مهم تاریخی بر مردم انگلستان تمرکز کرده است. با توجه به تیم بازیگری قوی و کارگردانی مک‌کوئین انتظارات زیادی از این فیلم می‌رود.

۹. ونوم: آخرین رقص (Venom: The Last Dance)

کارگردان: کلی مارسل

کلی مارسل بازیگران: تام هاردی، جونو تمپل، چیویتل اجیوفور، کلارک باکو

تام هاردی، جونو تمپل، چیویتل اجیوفور، کلارک باکو خلاصه داستان: ونوم و ادی براک در آخرین ماجراجویی خود با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند که سرنوشت‌شان را در این جهان یا جهان‌های دیگر تعیین می‌کند.

در ادامه دنباله‌سازی‌های پاییز ۲۰۲۴، فیلم ونوم: آخرین رقص (Venom: The Last Dance) سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های ونوم و پنجمین فیلم در دنیای «مرد عنکبوتی» است که هشتم نوامبر اکران خواهد شد. به عنوان آخرین بخش سه‌گانه «ونوم» انتظار می‌رود داستان این شخصیت در این قسمت به پایان برسد. تام هاردی نقش ادی براک و ونوم را بازی می‌کند و از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به استیون گراهام (در نقش پاتریک مولیگان) و پگی لو (در نقش خانم چن) اشاره کرد که از فیلم‌های قبلی بازگشته‌اند. در این قسمت، ادی براک و هم‌زیست بیگانه‌اش، ونوم، از دشمنان دنیای خود و جهان‌های دیگر در حال فرار هستند. از جمله این دشمنان، یک سرباز (چویتل اجیوفور)، یک دانشمند (جونو تمپل) و نژادی از مهاجمان بیگانه هیولا‌وار هستند.

۱۰. تمام آنچه ما نور می‌دانیم (All We Imagine As Light)

کارگردان: پایال کاپادیا

پایال کاپادیا بازیگران: کانی کوسرتی، دیوایا پرابا، چایا کادم

کانی کوسرتی، دیوایا پرابا، چایا کادم امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ خلاصه داستان: سه پرستار که هر سه در بمبئی زندگی می‌کنند، طی سفری جاده‌ای به شهر ساحلی از تجربیات خود در زندگی می‌گویند و قدم به جنگلی عرفانی به فضایی برای تجلی رویاهایشان می‌گذارند.

اولین فیلم هندی که بعد سی سال در بخش رقابتی جشنواره کن به نمایش درآمد و موفق شد جایزه بزرگ این جشنواره را از آن خود کند، «تمام آنچه ما نور می‌دانیم» ساخته کاپادیاست. طبیعی بود که هیئت تمام زنانه داوران جشنواره کن جوایز مهم را به فیلمی زنانه از سینمای یک کشور جهان سومی بدهد. این اثر از نگاه منتقدان به دلیل روایت واقع‌گرایانه و زاویه دید فمینیستی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری آن را یک اثر جسورانه و هنری می‌دانند. این فیلم همچنین در جشنواره‌های مختلفی از جمله کن، سیدنی و سن سباستین موفق به کسب جوایز و نامزدی‌های متعددی شده است​.

داستان فیلم در بمبئی هند اتفاق می‌افتد و بر زندگی سه زن با پیشینه‌های مختلف تمرکز می‌کند. فیلم، با سبکی شاعرانه و همراه با واقع‌گرایی اجتماعی، به بررسی دغدغه‌ها و چالش‌های آن‌ها از جمله مشکلات مربوط به مهاجرت اقتصادی، ازدواج‌های از پیش تعیین‌شده و از دست دادن خانه به دلیل تخلیه اجباری می‌پردازد. «تمام آنچه ما نور می‌دانیم» به خاطر نگاه هنری و استفاده از تصاویر و صداهای واقع‌گرایانه و در عین حال فراواقعی، تحسین شده است.

منتقدان توانایی کارگردان در نمایش ارتباط میان واقعیت‌های اجتماعی و مضامین انتزاعی را تشویق کردند. رنگ‌بندی‌های زیبای فیلم که فضایی مالیخولیایی به آن داده هم از جمله دیگر ویژگی‌های قابل توجه این فیلم است. عده‌ای کار کاپادیا را با کارهای کارگردانان آسیایی مثل آپیچاتپونگ ویراستاکول مقایسه کرده‌اند، اما فیلم حس و حالی اروپایی‌تر دارد. این فیلم همزمان با درگیر کردن مخاطب با مسائل اجتماعی، جنبه‌های زیبا و هنری زندگی را نیز به نمایش می‌گذارد​.

۱۱. نشست محرمانه (Conclave)

کارگردان: ادوارد برگر

ادوارد برگر بازیگران: رالف فاینس، استنلی توچی، جان لیتگو، ایزابل روسلینی

رالف فاینس، استنلی توچی، جان لیتگو، ایزابل روسلینی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ خلاصه داستان: پس از مرگ پاپ، کاردینال‌ها در واتیکان گرد هم می‌آیند تا در میان تنش‌های سیاسی و مذهبی پاپ بعدی را انتخاب کنند، در حالی که رازهای شخصی و رقابت‌های قدرت فاش می‌شود.

هر سال یا دست‌کم یک سال در میان یک فیلم مذهبی پاپ‌محور در سینمای هالیوود ساخته می‌شود که معمولاً به لطف بازیگران خوب فیلم‌های خوبی هم از آب درمی‌آیند. در این تریلر مذهبی، رالف فاینس نقش پدر لارنس، کاردینالی را بازی می‌کند که بعد از مرگ پاپ باید فرایند انتخاب پاپ جدید را مدیریت می‌کند. اما با افزایش تنش‌ها بین جناح‌های محافظه‌کار و مترقی کلیسا، رازها فاش می‌شوند و کاردینال‌ها درگیر رقابتی برای به دست آوردن قدرت می‌شوند. «نشست محرمانه» اقتباسی از رمانی نوشته رابرت هریس به کارگردانی ادوارد برگر است که سال ۲۰۲۲ یک فیلم اقتباسی تحسین‌شده دیگر «در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front) را ساخت.

این فیلم به بررسی شکاف‌های موجود در کلیسا و بحران ایمان پدر لارنس می‌پردازد که خود در تلاش است تا کلیسا را از فساد و رسوایی دور نگه دارد. بازی فوق‌العاده رالف فاینس و کارگردانی برگر، تنش‌های داستان را به‌خوبی منتقل می‌کند و منتقدان از آن به‌عنوان یک تریلر قوی و پرتنش یاد کرده‌اند. فیلم همچنین از نظر بصری موفق شده با استفاده از تضادهای رنگی در معماری رنسانس واتیکان را به زیبایی خلق کند. اکثر منتقدان فیلم را به دلیل بازی‌های قدرتمند، کارگردانی و پرداختن به موضوعات عمیق مذهبی و اخلاقی تحسین کرده‌اند.

۱۲. اینجا (Here)

کارگردان: رابرت زمکیس

رابرت زمکیس بازیگران: تام هنکس، رابین رایت، پل بتانی

تام هنکس، رابین رایت، پل بتانی خلاصه داستان: یک اتاق در طول هزاران سال شاهد زندگی، عشق، و فقدان خانواده‌های مختلفی است که در آن زندگی کرده‌اند و داستان‌هایی از گذشته‌های دور تا آینده را به هم متصل می‌کند.

سی سال پیش، جلوه‌های ویژه به تام هنکس اجازه داد که در «فارست گامپ» (Forrest Gump) در لحظات بزرگ تاریخ قرار بگیرد. امروز قدرت هوش مصنوعی به جایی رسیده است که به او و رابین رایت، همبازی‌اش در «فارست گامپ» اجازه می‌دهد تا دوباره با هم جلو دوربین رابرت زمکیس، این بار در اقتباسی از یک رمان گرافیکی نوشته ریچارد مک‌گوایر، نقش‌های مختلفی را در طول میلیاردها سال بازی کنند. اینجا مکان ثابت است و تنها زمان است که تغییر می‌کند.

تمام داستان در یک اتاق جریان دارد و چندین نسل از خانواده‌هایی را روایت می‌کند که در این اتاق زندگی کرده‌اند. فیلم با نگاهی به گذشته دور تا آینده نزدیک، مفاهیمی مانند عشق، فقدان و زندگی را به تصویر می‌کشد. با گذشت زمان، بینندگان شاهد گذر نسل‌ها از این اتاق خواهند بود، به گونه‌ای که لحظات مختلف تاریخ انسانی را در یک مکان ثابت به هم متصل می‌کند. این فیلم از فناوری هوش مصنوعی مولد جدیدی به نام متافیزیک زنده برای تغییر و جوان و پیر کردن بازیگران در زمان واقعی هنگام اجرا به جای استفاده از روش‌های پردازش پس از تولید اضافی استفاده می‌کند.

۱۳. امیلیا پرز (Emilia Pérez)

کارگردان: ژاک اودیار

ژاک اودیار بازیگران: زوئی سالدانا، کارلا سوفیا گاسکون، سلنا گومز، آدریانا پاز، مارک ایوانیر، ادگار رامیرس

زوئی سالدانا، کارلا سوفیا گاسکون، سلنا گومز، آدریانا پاز، مارک ایوانیر، ادگار رامیرس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ خلاصه داستان: امیلیا پرز، وکیل کارتل‌های جنایی پس از تغییر جنسیت، سعی دارد از گذشته مجرمانه‌اش فرار کند و زندگی جدیدی را آغاز کند.

چهار بازیگر فیلم امیلیا پرز یعن زوئی سالدانا، کارلا سوفیا گاسکون، سلنا گومز و آدریانا پاز، برای بازی‌هایشان در این موزیکال غیرمنتظره، درباره دوستی بین یک سلطان مواد مخدر مکزیکی (گاسکون) و یک وکیل (سالدانا) در جشنواره کن جایزه بردند. ژاک اودیار این فیلم درام موزیکال و جنایی فرانسوی به زبان اسپانیایی را بر اساس نمایشنامه اپرای خودش به همین نام ساخت که آن را از رمان «گوش کن» بوریس رازون در سال ۲۰۱۸ اقتباس کرده است.

داستان درباره امیلیا پرز، وکیل کارتل‌های جنایی است که پس از تغییر جنسیت تلاش می‌کند از گذشته جنایتکارانه‌اش فرار کند. این فیلم به خاطر روایت جسورانه و بازی‌های قدرتمند در جشنواره‌های معتبری همچون کن و تورنتو تحسین شد و به طور کلی نقدهای مثبتی را دریافت کرد. گاسکون به طور ویژه برای ایفای نقش امیلیا تحسین شد. «امیلیا پرز» نماینده سینمای فرانسه در نود و هفتمین دوره جوایز اسکار خواهد بود.

۱۴. گلادیاتور ۲ (Gladiator 2)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: پل مسکال، دنزل واشینگتن، پدرو پاسکال، جوزف کوئین، فرد هچینگر، کانی نیلسن، درک جاکوبی

پل مسکال، دنزل واشینگتن، پدرو پاسکال، جوزف کوئین، فرد هچینگر، کانی نیلسن، درک جاکوبی خلاصه داستان: لوسیوس، سر خواهر کومودوس، پس از اسارت در شمال آفریقا و تبدیل شدن به یک گلادیاتور، برای انتقام از دو امپراتور جوان و فاسد تلاش می‌کند.

ریدلی اسکات هم بعد از یک ربع قرن تصمیم گرفت دنباله «گلادیاتور» یکی از معروف‌ترین و تحسین‌شده‌ترین فیلم‌هایش را بسازد. داستان فیلم کمابیش همان مسیر فیلم قبلی را طی می‌کند؛ زمان فیلم سال‌ها بعد از مرگ ماکسیموس اتفاق می‌افتد و این بار پل مسکال در نقش لوسیوس، پسر خواهر کومودوس که تحت تأثیر مکسیموس است، به اتهام خشونت و فساد در رم به شمال آفریقا فرستاده می‌شود، اما در نهایت به اسارت درمی‌آید و به عنوان گلادیاتور به میدان مبارزه برمی‌گردد​.

لوسیوس باید از دو امپراتور جوان، کاراکلا و گتا که به مشکلات روانی و جاه‌طلبی‌های خود شهرت دارند، انتقام بگیرد. فیلم پر از مبارزات پرهیجان، از جمله مبارزات در کلوپ‌های بزرگ و دریایی خواهد بود و لوسیوس باید با خطراتی چون کرگدن و موجودات دریایی مقابله کند​. داستان فیلم گلادیاتور ۲ به بررسی قدرت، انتقام و چالش‌های سیاسی در روم باستان می‌پردازد و انتظار می‌رود که با استفاده از جلوه‌های بصری پیشرفته، صحنه‌های اکشن و درام عمیق، تجربه‌ای هیجان‌انگیز برای تماشاگران به ارمغان آورد.

۱۵. شرور (Wicked)

کارگردان: جان ام. چو

جان ام. چو بازیگران: سینتیا اریوو، آریانا گرانده، میشل یئو، جف گلدبلوم، جاناتان بیلی، اتان اسلاتر، ماریسا بود، بوئن ینگ، برانوین جیمز، کیلا ستل، پیتر دینکلیج

سینتیا اریوو، آریانا گرانده، میشل یئو، جف گلدبلوم، جاناتان بیلی، اتان اسلاتر، ماریسا بود، بوئن ینگ، برانوین جیمز، کیلا ستل، پیتر دینکلیج خلاصه داستان: یک زن سبزپوست با پاپوش جادوگر شهر اوز به جادوگر خبیث غرب تبدیل می‌شود.

اقتباس از نمایش‌های موزیکال محبوب هم یکی از ترندهای هر ساله سینمای هالیوود است. با اینکه ژانر موزیکال روزبه‌روز محبوبیتش را بیشتر از دست می‌دهد. اما این مانع روند طبیعی هالیوود در فیلمسازی نمی‌شود. سال ۲۰۲۴ به سراغ موزیکال معاصرتری رفته‎‌اند. موزیکال «شرور» محصول ۲۰۰۳ که خالقانش وینی هولزمن و استفان شوارتز بعد از بیست سال تصمیم گرفتند نسخه سینمایی آن را بسازند با حضور خواننده جوان آریانا گرانده. خود نمایشنامه بر اساس رمانی به همین نام نوشته گرگوی مگوایر به چاپ ۱۹۹۵ نوشته شده و شخصیت‌ها هم از «جادوگر شهر اوز» (The Wizard of Oz) ال. فرانک بام برداشته شده است. جان ام. چو فیلم را کارگردانی کرده که پیش از این کارگردانی فیلم موزیکال را تجربه کرده است.

داستان فیلم در سرزمین اوز حول محور الفبا، زنی سبزپوست می‌چرخد و او را در مسیری که در آن به جادوگر خبیث غرب تبدیل می‌شود، دنبال می‌کند. قرار است شاهد دوستی دو جادوگر و چالش‌های آن‌ها در سزمین اوز باشیم. «شرور» به موضوعاتی همچون قضاوت، هویت و قدرت‌های شخصی می‌پردازد و به تماشاگران این امکان را می‌دهد که با داستانی عمیق و احساسی روبه‌رو شوند. با توجه به موفقیت‌های موزیکال و دنیای جادویی اوز، انتظار می‌رود که اقتباس سینمایی «شرور» تجربه‌ای جذاب و دیدنی برای طرفدارانش رقم بزند. نسخه‌ای که قرار است بیست و دوم نوامبر اکران شود، قسمت اول این فیلم خواهد بود.

۱۶. موآنا ۲ (Moana 2)

کارگردان: دیوید جی. دریک جونیور

دیوید جی. دریک جونیور صداپیشگان: آلیئی کراوالیو، دوئین جانسون، آلن تودیک

آلیئی کراوالیو، دوئین جانسون، آلن تودیک خلاصه داستان: موانا پس از دریافت تماس غیرمنتظره‌ای از نیاکان راه‌یاب خود، به دریاهای دور از اقیانوسیه و آب‌های خطرناک گمشده سفر می‌کند تا ماجراجویی متفاوت از گذشته را انجام دهند.

باز هم یک دنباله دیگر برای فصل فیلم پاییز ۲۰۲۴ که البته دنباله یکی از انیمیشن‌های محبوب دیزنی است. معدود انیمیشن‌های محبوب دیزنی در سال‌ها اخیر که یک بار دیگر دواین جانسون را در نقش مائووی همراه خود خواهد داشت. قرار است در این دنباله شاهد ماجراجویی‌های جدید موانا، قهرمان جوان و دلیر قصه به همراه دوست بزرگش مائویی باشیم که در تلاش برای کشف هویت و سرنوشت خود است. انتظار می‌رود موانا و مائویی، دیو دریایی، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شوند و به کشف مناطق جدید و جست‌وجوی داستان‌های فرهنگی بیشتری بروند. قرار بود اول یک مجموعه تلویزیونی برای «موآنا» ساخته شود اما به یکباره برنامه تغییر کرد و «موآنا ۲» بدون لین امانوئل میراندا روی پرده خواهد رفت. البته سازندگان فیلم بر حفظ روح و موسیقی دلنشین فیلم اول تأکید داشته‌اند.

۱۷. ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

کارگردان: کنجی کامیاما

کنجی کامیاما صداپیشگان: برایان کاکس، گایا وایز، لوک پاسکالینو، میراندا اتو، لارنس اوبونگ ویلیامز، شان دولی

برایان کاکس، گایا وایز، لوک پاسکالینو، میراندا اتو، لارنس اوبونگ ویلیامز، شان دولی خلاصه داستان: دوبست سال قبل از وقایع هابیت و ۲۶۱ سال قبل از «ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه» حالا هلم همرهند، پادشاه افسانه‌ای روهان باید در برابر یک دشمن دفاع کند.

در فصل دنباله‌های سینمایی پاییز ۲۰۲۴ حتی با قصه‌ای انیمیشنی از مجموعه «ارباب حلقه‌ها» هم مواجهیم. با انیمه ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم پیتر جکسون بار دیگر به سرزمین تالکین بازمی‌گردد، اما این بار فقط به عنوان تهیه‌کننده اجرایی. این فیلم انیمیشنی مبتنی بر شخصیت‌های ساخته‌شده جی. آر. آر. تالکین، بیش از یک قرن قبل از فیلم‌های دیگر «ارباب حلقه‌ها» در قلعه‌ای که هنوز به نام هلمز دیپ شناخته نمی‌شود، اتفاق می‌افتد. در واقع، پیش‌درآمدی بر داستان‌های «ارباب حلقه‌ها» است و به تاریخچه و اسطوره‌های سرزمین روهیریم می‌پردازد.

«ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» به کارگردانی جوزی هاوزر و با سناریویی از جان آریو و آرون نیل، داستان هلم شمشیرزن را روایت می‌کند که به عنوان پادشاه روهیریم شناخته می‌شود. داستان حول محور نبردهای هلم و مبارزات او برای دفاع از سرزمینش در برابر نیروهای ستمگر می‌چرخد و به تماشاگران این فرصت را می‌دهد تا به عمق فرهنگ و تاریخ روهیریم نفوذ کنند. انیمیشن این فیلم به صورت ۲D و با استفاده از تکنیک‌های مدرن ساخته شده و از طراحی‌های بصری خیره‌کننده و موسیقی حماسی بهره خواهد برد. با توجه به محبوبیت دنیای «ارباب حلقه‌ها» و توجه به جزئیات اسطوره‌شناسی، این انیمه می‌تواند تجربه‌ای جذاب برای طرفداران این مجموعه و علاقه‌مندان به دنیای فانتزی باشد.

۱۸. موفاسا: شیرشاه (Mufasa: The Lion King)

کارگردان: بری جنکینز

بری جنکینز صداپیشگان: آرون پیر، کلوین هریسون جونیور، جان کانی، ست روگن، بیلی ایکنر، تیفانی بون، دونالد گلاور، مس میکلسن، تندی نیوتن، لنی جیمز، بلو آیوی کارتر، بیانسه نولز کارتر، پرستون نایمن، کیث دیوید، آنیکا نونی رز

آرون پیر، کلوین هریسون جونیور، جان کانی، ست روگن، بیلی ایکنر، تیفانی بون، دونالد گلاور، مس میکلسن، تندی نیوتن، لنی جیمز، بلو آیوی کارتر، بیانسه نولز کارتر، پرستون نایمن، کیث دیوید، آنیکا نونی رز خلاصه داستان: یک دوست داستان زندگی موفاسا را از یتیمی‌ او تا تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین پادشاهان جنگل و همین‌طور رابطه‌ با برادرش تاکا که بعدها به بزرگ‌ترین دشمنش تبدیل می‌شود، برای کیارا، دختر سیمبا و نالا تعریف می‌کند.



«شیر شاه» یک نسخه بازسازی لایواکشن دارد که مثل همه بازسازی‎‌های لایواکشن دیزنی مخالفان زیادی دارد. به‌خصوص اینکه دیزنی روی محبوب‌ترین انیمیشن‌هایش برای بازسازی لایواکشن دست می‌گذارد و به باور بسیاری، خاطره خوب انیمیشن‌های اصلی را برای طرفدارانش خدشه‌دار می‌کند. حالا باز هم یک دنباله انیمیشنی دیگر لابه‌لای فیلم‌های پاییز ۲۰۲۴ خواهد بود که در واقع پیش‌درآمد قصه «شیرشاه» است، با آهنگسازی لین-مانوئل میراندا. «موفاسا: شیرشاه» داستان یتیمی به نام موفاسا (با صداپیشگی آرون پیر) و چگونگی رسیدن او به پادشاهی را روایت می‌کند. فیلم زندگی موفاسا، پدر سیمبا و پادشاه پیشین سرزمین را دنبال می‌کند که چطور از یتیمی به رهبری حکیم و قدرتمند تبدیل شد. ریشه کینه اسکار از موفاسا هم در این دنباله پیدا خواهد شد.

این فیلم روابط موفاسا با پدرش و دوستانش را به تصویر می‌کشد و به جنبه‌های پیچیده شخصیت او، مسئولیت‌ها و چالش‌های رهبری و تحلیل عمیق موضوعات همچون عشق و از خودگذشتگی می‌پردازد. ست روگن، بیلی ایکنر و جان کانی نقش‌های شخصیت‌های خود از نسخه بازسازی لایواکشن را بازی می‌کنند و آرون پیر و کلوین هریسون جونیور که به ترتیب صداپیشگی نسخه‌های جوانی موفاسا و اسکار را بر عهده دارند، به آن‌ها پیوسته‌اند. بیونسه و دخترش هم جزو صداپیشگان هستند. انتظار می‌رود که «موفاسا: شیرشاه» با استفاده از جلوه‌های بصری پیشرفته و موسیقی دلنشین به طرفداران این مجموعه این امکان را بدهد که به دنیای آشنا و دوست‌داشتنی «شیر شاه» بازگردند و از دیدگاه جدیدی به داستان محبوبشان نگاه کنند.

۱۹. یک ناشناخته کامل (A Complete Unknown)

کارگردان: جیمز منگولد

جیمز منگولد بازیگران: تیموتی شالامی، مونیکا باربارو، ال فانینگ، ادوارد نورتون، بوید هالبروک، نیک آفرمن

تیموتی شالامی، مونیکا باربارو، ال فانینگ، ادوارد نورتون، بوید هالبروک، نیک آفرمن خلاصه داستان: باب دیلن نوزده ساله سال ۱۹۶۱ برای پیدا کردن قهرمان خود وودی گاتری به شهر نیویورک می‌رود. حلقه موسیقایی نیویورک یعنی گاتری، پیت سیگر، جون بائز و دیگران استعداد او را تشخیص می‌دهند و با آغوش باز می‌پذیرند. او در کلوب‌های مرکز شهر اجرا می‌کند و به زودی با قراردادی با کلمبیا رکوردز به شهرت می‌رسد. این فیلم صعود دیلن به یک پدیده فرهنگی، روابط قوی او در دنیای موسیقی فولکلور و خروج نهایی او از موسیقی فولکلور، تشکیل یک گروه، سردرگم کردن طرفدارانش و ناامید کردن جامعه موسیقی را به تصویر می‌کشد.

نوبتی هم که باشد، نوبت فیلم زندگینامه‌ای موزیکال بر اساس زندگی یک موزیسین معروف است. هالیوود بالاخره از الویس پریسلی دست کشید و برای سال ۲۰۲۴ به سراغ موزیسینی رفت که تا به حال فیلم زندگینامه‌ای مستقل درباره شخصیت او نساخته بود. «من آنجا نیستم» (I’m Not There)، فیلم متفاوت تاد هینز بر اساس شخصیت باب دیلن ساخته شده اما لزوماً قصه زندگی او را روایت نمی‌کند. «یک ناشناخته کامل» با بازی تیموتی شالامی در نقش دیلن سال‌ها به شهرت رسیدن این خواننده/ترانه‌ساز را روایت می‌کند. همان‌طور که از اسمش پیداست، سال‌هایی که هنوز کسی این اعجوبه موسیقی را نمی‌شناخت.

تیموتی شالامی ظاهر مناسبی برای بازی در نقش باب دیلن دارد؛ تنها چیزی که نیاز دارد، صداست که باید دید جیمز منگولد، کارگردانی که تجربه کار با واکین فینیکس در نقش جانی کش در فیلم تحسین‌شده «سربه‎‌راه باش» (Walk the Line) چگونه از شالامی و صدایش بازی می‌گیرد. فیلم به جز نمایش روزهای به اوج رسیدن دیلن، به بحث و جدل پیرامون تغییر سبک ابزار موسیقی او به سبک الکتریکی هم می‌پردازد. وقایع کلیدی زندگی دیلن، از جمله اجرای تاریخی او در جشنواره فولک نیوپورت سال ۱۹۶۵ از جمله نقاط برجسته فیلم است. «یک ناشناخته کامل» یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های پاییز ۲۰۲۴ خواهد بود.

۲۰. نوسفراتو (Nosferatu)

کارگردان: رابرت اگرز

رابرت اگرز بازیگران: بیل اسکاشگورد، نیکلاس هولت، لی‌لی-رز دپ، آرون تیلور-جانسون، اما کورین، الف اینسون، سایمن مک‌برنی، ویلم دفو

بیل اسکاشگورد، نیکلاس هولت، لی‌لی-رز دپ، آرون تیلور-جانسون، اما کورین، الف اینسون، سایمن مک‌برنی، ویلم دفو خلاصه داستان: در آلمان قرن نوزدهم، کنت اورلاکِ خون‌آشام دلبسته زن جوانی به نام الین هاتر می‌شود و به وجود او رسوخ می‌کند.

و قرعه فیلم ترسناک فصل فیلم‌های پاییزی ۲۰۲۴ به نام خون‌آشام معروف نوسفراتو افتاده است که بازسازی یک فیلم صامت مهم تاریخ سینماست. آیا می‌توانید چیزی را که مرده است، دوباره زنده کنید؟ رابرت اگرز، کارگردان فیلم «مرد شمالی» (The Northman)، شجره‌نامه خون‌آشامی را به‌روزرسانی می‌کند که حداقل دو فیلم بزرگ به ما داده است؛ «نوسفراتو» اثر اف. دبلیو. مورنائو محصول ۱۹۲۲ و «نوسفراتو، خون‌آشام» (Nosferatu the Vampyre) اثر ورنر هرتزوگ محصول ۱۹۷۹. بیل اسکاشگورد نقش خون‌آشام اصلی را بازی می‌کند. ویلم دفو، که در فیلم محصول ۲۰۰۱ «سایه خون‌آشام» (Shadow of the Vampire) نقش مکس شرک را بازی کرده بود، اینجا نقش یک استاد دانشگاه را ایفا خواهد کرد.

پس از فیلم «نوسفراتو، خون‌آشام»، این دومین بازسازی از فیلم اکسپرسیونیستی محصول ۱۹۲۲ آلمان نوشته هنریک گالین است که به نوبه خود اقتباسی «غیرمجاز و غیررسمی» از رمان «دراکولا» اثر برام استوکر در سال ۱۸۹۷ است. «نوسفراتو» یک بازسازی مدرن از کلاسیک ترسناک سال ۱۹۲۲ است که تلاش می‌کند با حفظ روح اصلی داستان، در مضامین و تکنیک‌های بصری به‌روز باشد و با پیچش‌های جدیدی روایت شود. این فیلم به بررسی روابط انسانی و ترس از ناشناخته‌ها می‌پردازد، یک روایت گوتیک از وسواس و ترس است، که در آن یک زن جوان گرفتار شیفتگی یک خون‌آشام قدیمی به نام کنت اورلاک می‌شود. این شیفتگی و حضور خون‌آشام وحشت و مصیبت‌های بسیاری را به همراه می‌آورد.

استفاده از نورپردازی خلاقانه و جلوه‌های ویژه مدرن، به ایجاد فضایی دلهره‌آور و مرموز کمک می‌کند. این فیلم نه فقط یک فیلم ترسناک، بلکه یک تحلیل اجتماعی از مضامین تنهایی، هویت و بحران‌های وجودی خواهد بود. «نوسفراتو» با بازیگران مطرح و موسیقی متن تأثیرگذار در واقع سعی دارد فرصت تجربه‌ای نو از یک داستان کلاسیک مهم را در اختیار نسل جدید مخاطبان سینما بگذارد. این فیلم هم جزو فیلم‌های مهم اکران پاییز ۲۰۲۴ خواهد بود.

