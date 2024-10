۱۰ انیمیشن اکشن برتر تاریخ؛ از «آکیرا» تا «مرد عنکبوتی»

برای ایجاد تاثیر ماندگار، حتی در فیلم‌های سینمایی، اکشن همیشه نیازی به واقع‌گرایی ندارد. مهم‌ترین چیز در هر دو انیمیشن و فیلم سینمایی این است که صحنه‌های حساس و هیجان‌انگیز اکشن در خدمت داستان باشند. اگر مخاطبان به شخصیت‌ها و چالش‌های ماجرایشان از لحاظ احساسی علاقه‌مند شوند، کوچک‌ترین ضربه در یک صحنه مبارزه بر آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت، چه آن شخصیت یک انسان واقعی باشد یا یک لاک‌پشت انیمیشنی. در ادامه بهترین انیمیشن‌های اکشن تمام دوران را نام بردیم که در به نتیجه رساندن این رسالت موفق بوده‌اند.

۱۰. روبن برنت، مجموعه‌دار (Ruben Brandt, Collector)

محصول : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ کارگردان : میلارد کرستیچ

: میلارد کرستیچ صداپیشه‌ها : ایوان کاماراس، گابریلا هموری، مت دوره

: ایوان کاماراس، گابریلا هموری، مت دوره امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

انیمیشن «روبن برنت، مجموعه‌دار» داستان یک هنردرمانگر و گروهی از بیمارانش را روایت می‌کند که به دور دنیا سفر می‌کنند تا آثار هنری مشهوری را بدزدند که در کابوس‌هایش می‌بیند. داستان درباره قدرت هنر در شفابخشی و آسیب‌رسانی است، بنابراین منطقی است که هر سکانس از این فیلم پر از لمس‌های بصری خلاقانه و ادای احترام به هنرمندان برجسته باشد. در شخصیت‌پردازی هر یک از اعضای این انیمیشن از جنبش کوبیسم و به ویژه پابلو پیکاسو الهام گرفته شده است، اما تاثیرات بی‌شماری از هنرمندان معروف دیگر هم در گوشه گوشه آن به چشم می‌خورد.

«روبن برنت، مجموعه‌دار» یک انیمیشن سرقتی فوق‌العاده است. این انیمیشن، سبک فیلم‌هایی مانند «یازده یار اوشن» (Ocean’s Eleven) را با اکشن نفسگیر فیلم «مخمصه» (Heat) ترکیب می‌کند. فیلم در همان صحنه‌ی آغازین از آنچه قرار است در ادامه به مخاطب تقدیم کند پرده برمی‌دارد. یک کارآگاه دزدی ماهر را در یک تعقیب و گریزی دیوانه‌وار روی پشت‌بام‌ها و خیابان‌های پاریس دنبال می‌کند. «روبن برنت، مجموعه‌دار» نهایت استفاده را از سبک بصری عجیب و غریب خود می‌برد و انیمیشن آن به خوبی توالی صحنه‌های اکشن را شکل می‌دهد.

۹. کوبو و دو تار (Kubo and the Two Strings)

محصول : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ کارگردان : تراویس نایت

: تراویس نایت صداپیشه‌ها : شارلیز ترون، آرت پارکینسون، رالف فاینس

: شارلیز ترون، آرت پارکینسون، رالف فاینس امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

«کوبو و دو تار» انیمیشن زیبایی است که متاسفانه در زمان اکرانش در گیشه شکست خورد، اما در سال‌های پس از انتشار، به آرامی شروع به جذب مخاطبان شایسته خود کرد. استودیوی لایکا، سازنده‌ی این انیمیشن جذاب به خاطر تولید آثاری چون «کورالاین» (Coraline) و «پارانورمن» (ParaNorman) شهرت دارد، بنابراین «کوبو و دو تار» یک جهش جسورانه به جلو برای این شرکت بود. این انیمیشن با الهام از اساطیر و فرهنگ ژاپنی، از هنرهای سنتی این کشور مثل اوریگامی برای خلق انیمیشن استاپ موشن زیبای خود استفاده کرد.

«کوبو و دو تار» یک ماجرای جذاب است و صحنه‌های اکشن مبتکرانه آن به هر شخصیت فرصتی برای درخشش می‌دهد. میمون و سوسک سبک‌های مبارزه کاملا متفاوتی دارند، اما ستاره‌های واقعی دو شرور مرموز، عمه‌های بدون چهره کوبو هستند. آن‌ها جو فوق‌العاده ماورایی به فیلم تزریق می‌کنند که بویژه نبردها را خطرناک‌تر جلوه می‌دهد.

۸. پاندای کونگ‌فوکار (Kung Fu Panda)

محصول : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کارگردان : جان استیونسن، مارک آزبرن

: جان استیونسن، مارک آزبرن صداپیشه‌ها : جک بلک، داستین هافمن، آنجلینا جولی

: جک بلک، داستین هافمن، آنجلینا جولی امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

«پاندای کونگ‌فوکار» یک داستان کمدی بسیار خنده‌دار است که پاندای غول‌پیکری به نام پو را دنبال می‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که این خرس فربه ناگهان به عنوان جنگجوی اژدهایی معرفی می‌شود که مقدر است صلح را به سرزمینش بیاورد. بر خلاف پنج خشمگین، پو هرگز در هیچ رشته‌ای از هنرهای رزمی آموزش ندیده است، اما به اندازه کافی اشتیاق و عزم راسخ دارد تا در نهایت آموزه‌های استاد شیفو را درک کند. رابطه استاد شاگردی غیرمعمول پو و شیفو علاوه بر اینکه قلب داستان را شکل می‌دهد، بهانه‌ی لحظات کمدی بسیاری هم می‌شود.

اولین فیلم، اوج موفقیت فرنچایز «پاندای کونگ‌فوکار» است. در این فیلم است که بیش از همه بر سبک ووشیا تمرکز می‌شود. «پاندای کونگ‌فوکار» همچنین از حضور تای لونگ بهره‌مند است. پلنگ برفی خشنی که شاید به اندازه برخی از شرورهای دیگر این مجموعه از نظر بصری جالب نباشد، اما ارتباط شخصی او با استاد شیفو ریسک داستان را بالا می‌برد و فرار او از زندان، شاهکاری از اکشن خلاقانه در سبک انیمیشن است.

۷. لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان: آشوب جهش‌یافته (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)

محصول : ۲۰۲۳

: ۲۰۲۳ کارگردان : جف رو

: جف رو صداپیشه‌ها : میکا ابی، شامون براون جونیور، هانیبال بورس

: میکا ابی، شامون براون جونیور، هانیبال بورس امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

«لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان: آشوب جهش‌یافته» صدرنشین آخرین موج انیمیشن‌های خلاقانه و پیشرو است. «آشوب جهش‌یافته» با سبک پر انرژی و طراحی دستی خود، شکلی از شادی جوانی را به نمایش می‌گذارد که فراتر از انیمیشن است. داستان و توالی‌های اکشن همه اولویت اصلی سرگرمی و هیجان را در خود دارند. نتیجه یک خون تازه در رگ‌های فرنچایز «لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان» است، آن هم پس از مجموعه فیلم‌هایی که هدف اصلی را از دست داده بودند.

پس از موفقیت فیلم اول، تایید شد که دنباله‌ای برای «آشوب جهش‌یافته» ساخته می‌شود. پیشی گرفتن از اکشن موفق فیلم اول کار سختی خواهد بود که بخشی از آن به خلق یک شرور به جذابیت سوپرفلای با صداپیشگی جالب آیس کیوب مربوط می‌شود. اگرچه دیدن لاک‌پشت‌ها با سلاح‌های مخصوصشان واقعا هیجان‌انگیز است، اما سوپرفلای سهم بزرگی در بهترین صحنه‌های مبارزه فیلم دارد.

۶. چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (How To Train Your Dragon)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : کریس سندرز، دین دبلوا

: کریس سندرز، دین دبلوا صداپیشه‌ها : جی باروشل، جرارد باتلر، کریگ فرگوسن

: جی باروشل، جرارد باتلر، کریگ فرگوسن امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

انیمیشن‌های دریم‌ورکس همیشه در خلق انیمیشن اکشن پیشرو بود‌ه‌اند. مجموعه «شرک» (Shrek) و فیلم‌های «ماداگاسکار» (Madagascar) هر دو لحظه‌های هیجان‌انگیز بسیاری دارند، اما هیچ‌کدام واقعا نمی‌توانند به پای «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟» برسند که داستان ماجراجویانه فانتزی آن کاملا بر اکشن تمرکز دارد. در این انیمیشن داستان و صحنه‌های اکشن با هم گره خورده‌اند و هر کدام دیگری را تشدید و هیجان‌انگیزتر می‌کنند.

«چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟» صحنه‌های پرواز خیره‌کننده بسیار دارد، هم زمانی که هیکاپ و بی‌دندان با یکدیگر دوست می‌شوند و هم بعدها، زمانی که هیکاپ دوستان خود را در یک ماموریت برای شکست دادن مرگ سرخ رهبری می‌کند. بازسازی لایو اکشن این انیمیشن باید چیزهای زیادی را در نظر بگیرد. با حذف انیمیشن زیبای این فیلم که جزو جسورانه‌ترین آثار دریم‌ورکس محسوب می‌شود، انتظارات برای یک فیلم لایو اکشن بیش از پیش بالا می‌رود.

۵. شبح درون پوسته (Ghost in the Shell)

محصول : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ کارگردان : مامورو اوشی

: مامورو اوشی صداپیشه‌ها : آتسوکو تاناکا، آکیدو اوتسوکا، لماسا کایومی

: آتسوکو تاناکا، آکیدو اوتسوکا، لماسا کایومی امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

مدت‌ها طول کشید تا انیمیشن‌های اکشن غربی به سطح استاندارد انیمه‌های ژاپنی برسند. «شبح درون پوسته» اقتباس از مانگایی به همین نام، یک فیلم هیجان‌انگیز سایبرپانک است که خیلی قبل‌تر از آن که استودیوهای غربی چنین بلندپروازی‌هایی داشته باشند ساخته شد. بعد از این انیمه چند فیلم دیگر از مانگای «شبح درون پوسته» ساخته شد، از جمله یک بازسازی لایو اکشن ناموفق با بازی اسکارلت جوهانسون، اما هیچ‌کدام به اوج و موفقیت انیمه اصلی نرسیدند.

انیمه‌ی «شبح درون پوسته» یک سایبرگ را در تعقیب یک هکر مرموز در شهری مملو از فناوری پیشرفته دنبال می‌کند. مضامین و طراحی بصری شهر یادآور «بلید رانر» (Blade Runner) است اما «شبح درون پوسته» خود به تنهایی یک فیلم علمی-تخیلی تاثیرگذار محسوب می‌شود. خواهران واچوفسکی و جیمز کامرون هر دو انیمه‌ی «شبح درون پوسته» را تحسین کرده‌اند و صحنه‌های اکشن آن را به ویژه برای فیلم‌هایشان تاثیرگذار دانستند.

۴. آکیرا (Akira)

محصول : ۱۹۹۱

: ۱۹۹۱ کارگردان : کاتسوهیرو اوتومو

: کاتسوهیرو اوتومو صداپیشه‌ها : میتسو ایوانا، نوزومی ساساکی، مامی کویاما

: میتسو ایوانا، نوزومی ساساکی، مامی کویاما امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«آکیرا» بر اساس مجموعه مانگایی به همین نام، بعنوان یک انیمیشن شاهکار ژاپنی شناخته می‌شود. تاثیری که این انیمه بر صنعت انیمیشن و همچنین ژانرهای اکشن و علمی-تخیلی داشته غیر قابل انکار است. «آکیرا» به تنهایی امکان‌پذیری انیمیشن‌های اکشن بزرگسال را ثابت کرد و در طول دهه‌ها طرفداران زیادی بدست آورد. از این گذشته «آکیرا» در زمینه اکشن انیمیشن، تقریبا بی‌رقیب باقی مانده است.

سبک گیرا و پرانرژی انیمیشن باعث می‌شود صحنه‌های اکشن «آکیرا» برجسته‌تر به نظر برسد. ویژگی قابل توجهی که منجر می‌شود تعداد کمی از انیمیشن‌ها تا به حال به چنین سطحی از قدرت حسی دست پیدا کنند. یکی دیگر از عناصری که به این انیمه کمک می‌کند تا جو مناسب را ایجاد کند، موسیقی نمادین آن است که از گاملان اندونزی (موسیقی سنتی اندونزی که با سازهای کوبه‌ای نواخته می‌شود) الهام گرفته شده. ضربان سریع طبل‌ها باعث می‌شود برخی از صحنه‌های مبارزه واقعی به نظر برسند، گویی توکیوی جدیدی که در این انیمه به تصویر کشیده شده، صحنه‌ای برای رقابت‌های خونین و پیچیده است.

۳. شگفت‌انگیزان (The Incredibles)

محصول : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ کارگردان : برد برد

: برد برد صداپیشه‌ها : کریگ تی نلسن، هالی هانتر، سارا واول

: کریگ تی نلسن، هالی هانتر، سارا واول امتیاز متاکریتیک : ۹۰ از ۱۰۰

: ۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«شگفت‌انگیزان» اولین فیلم پیکسار با شخصیت‌های انسانی بود، اما طراحی‌های آن‌ها به ماندگاری فناوری پیشرفته این استودیو کمک زیادی کرد. آقای شگفت‌انگیز، الاستی‌گرل و فروزون به نظر می‌رسد که هر کدام را از صفحات یک کتاب مصور کلاسیک جدا شده‌اند و نگاه از گذشته به آینده‌ی فیلم، یادآور کارتون‌های کلاسیک ابرقهرمانی از دهه‌ها قبل است.

«شگفت‌انگیزان» با اضافه کردن بقیه اعضای خانواده پار، تنش را به صحنه‌های مبارزه پر سرعت خود اضافه می‌کند. حتی زمانی که بچه‌ها حضور ندارند، وجود آن‌ها مبارزات باب در جزیره نومنیسان را شخصی‌تر می‌کند. این ابرقهرمانان صرفا کاپیتان‌های شنل‌پوش پر زرق و برق نیستند – چرا که ادنا مود پوشیدن شنل را برای آن‌ها ممنوع کرده است- آن‌ها والدینی با شغل و نگرانی‌های معمولی هستند. با این وجود تمام ویژگی‌های شخصیت‌های فیلم بدون سندرم، یکی از بهترین شرورهای پیکسار عملا جلوه‌ای ندارند.

۲. شاهزاده مونونوکه (Princess Mononoke)

محصول : ۱۹۹۷

: ۱۹۹۷ کارگردان : هایائو میازاکی

: هایائو میازاکی صداپیشه‌ها : یوجی ماتسودا، یوریکو ایشیدا، یوکو تاناکا

: یوجی ماتسودا، یوریکو ایشیدا، یوکو تاناکا امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

«شاهزاده مونونوکه», افسانه محیط‌ زیستی هایائو میازاکی پر از جزییات هنری سخاوتمندانه است. در این انیمه مناظر طبیعی مرموز همیشه توضیحات ساده‌ای ارائه نمی‌دهند. در عوض با دعوت آن‌ها به عمق، تشویقشان می‌کنند تا خود طبیعت وحشی را تجزیه و تحلیل و تفسیر کند. «شاهزاده مونونوکه» هم مانند «شهر اشباح» (Spirited Away) یا «قلعه‌ی متحرک هاول» (Howl’s Moving Castle)، عناصر کودکانه‌ای دارد، اما رویکردش اصلا ساده نیست.

میازاکی رمز و راز جذاب طبیعت و زیبایی آرام و نقاشی‌گونه مناظر خود را در تضاد با انفجارهای شدید خشونت قرار می‌دهد. این اعمال خشونت اغلب توسط انسان‌ها انجام می‌شود، اما موجودات جنگل نیز گاهی اوقات جنبه وحشی خود را نشان می‌دهند. پایان انیمه‌ی «شاهزاده مونونوکه» نشان می‌دهد که تعادل طبیعت – بین خشونت و آرامش یا مرگ و تولد دوباره – تنها حقیقت ثابت جهان است.

۱. مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

محصول : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : باب پرسیچتی، پیتر رمزی، رودنی روثمن

: باب پرسیچتی، پیتر رمزی، رودنی روثمن صداپیشه‌ها : شیمک مور، لیو شرایبر، ماهرشالا علی

: شیمک مور، لیو شرایبر، ماهرشالا علی امتیاز متاکریتیک : ۸۷ از ۱۰۰

: ۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

فیل لرد و کریستوفر میلر قبلا با «ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی» (Cloudy With a Chance of Meatballs) و «فیلم لگو» (The LEGO Movie) وارد عرصه‌ی انیمیشن اکشن مبتکرانه شده بودند، اما اولین فیلم دنیای عنکبوتی آن‌ها یک جهش جسورانه به جلو برای سبک بی‌نهایت خلاقانه‌شان بود که حالا یکی از بهترین انیمیشن‌های جهان در نظر گرفته می‌شود. در زمانی که هر استودیوی بزرگ انیمیشنی در همان شکل و شمایل همگن گیر کرده بود، «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» ساخته شد که یک انیمیشن اکشن با آدرنالین فراوان بود.

«به درون دنیای عنکبوتی» و دنباله به همان اندازه چشمگیر آن، سبک‌های مختلفی را ترکیب می‌کنند و با هم تطبیق می‌دهند و از کتاب‌های مصور، کارتون‌های کودکانه و نقاشی خیابانی الهام می‌گیرند. نتیجه یک جذابیت بصری متفاوت اما به نوعی منسجم با صحنه‌های مبارزه متمایز و جذاب است. قدم بعدی «مرد عنکبوتی: فراتر از دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse) است و طرفداران منتظر بازگشت گروه سرگرم‌کننده شخصیت‌های مختلف مرد عنکبوتی هستند که هر کدام با سبک منحصربه‌فرد خود به تصویر کشیده شده‌اند.

