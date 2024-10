بهترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۴ که نباید از دست بدهید

۲۶. سفر آکرو (Acro Trip)

کارگردان: آیومو کوتاکه

آیومو کوتاکه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۴ از ۱۰

۶.۴ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۶.۷ از ۱۰

انیمه‌ها با محوریت دخترهای جادویی اخیرا زیاد شده‌اند و «مادوکا مجیکا» (Madoka Magica) و «مجیلومیر» (Magilumiere) چند نمونه‌ی خوب از آن‌ها هستند. با اینکه در نگاه اول «سفر آکرو» هم یکی دیگر از همین دست انیمه‌ها به نظر می‌رسد، اما فرق اساسی با آن‌ها دارد. این انیمه‌ی دخترانه به جای آنکه نقش اصلی خود را به پری جادویی تبدیل کند، او را به مسیر مقابل سوق می‌دهد. نقش اصلی داستان چیزوکه است که چندوقتی است پری موردعلاقه‌اش، بری بلاسم (Berry Blossom) از محبوبیت افتاده. چیزوکه می‌خواهد راهی برای نجات بری بلاسم پیدا کند که ناگهان رقیب بری، کروما (Chroma) از راه رسیده و چیزوکه را به سازمان شرور خود می‌کشاند تا به عنوان یک رقیب تازه در برابر بری بلاسم، بتواند شور و اشتیاق را دوباره به بری بازگرداند. «سفر آکرو» اولین انیمه‌ی درست و حسابی از استودیو «وویل» (Voil) است و نباید توقع انیمیشن ویژه‌ای از آن داشته باشید. اما اگر به انیمه‌های کمدی با چاشنی جادو علاقه دارید، «سفر آکرو» از همین اولین اپیزودها جای پای خود را به عنوان یکی از بهترین انیمه‌های ۲۰۲۴ محکم کرده است.

۲۵. تسوماشو (TsumaSho)

کارگردان: نوریوکی آبی

نوریوکی آبی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۲ از ۱۰

یکی از سخت‌ترین برهه‌های زندگی زمانی است که عزیزی را از دست می‌دهیم. جای خالی که این آدم‌ها در قلب ما باقی می‌گذارند به سختی پر می‌شود و شاید حتی هرگز نتوانیم از آن عبور کنیم. داستان «تسوماشو» با چنین ایده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. کیسوکه مردی است که هرگز نتوانسته از تراژدی مرگ همسرش، تاکائه، عبور کند. او به خاطر دخترش به زندگی ادامه می‌دهد، اما تمام شادی، امید، انگیزه و جاه‌طلبی که به خاطرش شناخته می‌شد، با مرگ همسرش از زندگی او رخت بربسته است. او یک دهه‌ی کامل از زندگی‌اش را بدون هیچ شور زندگی طی می‌کند. دخترش هم وضعیت مشابهی دارد. آن‌ها در همان خانه‌ای زندگی می‌کنند که پیش از این و هرروزشان به همان روال افسرده‌کننده می‌گذرد که همیشه. تا اینکه یک روز یک دختربچه‌ی دبستانی در خانه‌اشان را می‌زند و ادعا می‌کند همسر کیسوکه است که در بدن این بچه تناسخ پیدا کرده. با اینکه آن‌ها اول حرف این بچه را باور نمی‌کنند، اما دختربچه اطلاعاتی به آن‌ها می‌دهد که امکان ندارد هیچکسی جز همسر مرحوم کیسوکه بداند. بازگشت تاکائه، رنگ زندگی را به خانه‌ی کیسوکه بازمی‌گرداند.

۲۴. کتاب دوستان ناتسومه (Natsume’s Book of Friends)

کارگردان: هیدکی ایتو

هیدکی ایتو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۳ از ۱۰

اولین اپیزود این انیمه سال ۲۰۰۸ میلادی آمده که احتمالا ایده‌ای از قدمت آن به شما بدهد. اما جدیدا فصل هفتم آن منتشر شده و پیشنهاد می‌کنیم اگر گربه‌دوست هستید، آن را تماشا کنید. داستان آن درباره‌ی تاکاشی ناتسومه است که می‌تواند موجودات عجیبی به نام یوکای را ببیند و به خاطر همین توانایی، تمام زندگی خود از دیگران احساس جدایی کرده است. یک روز او روح سرگشته‌ای را آزاد می‌کند که شبیه مجسمه‌های گربه‌های شانس است و اتفاقا شباهت عجیبی به مادربزرگ خود تاکاشی دارد. این مادربزرگ به خاطر نوشتن کتابی بین همه معروف بوده که به نام «کتاب دوستان» شناخته می‌شده و نام یوکای‌ها در آن آمده و روح این موجودات را در بند کرده است. تاکاشی با گربه (که نیانکو سنسی صدایش می‌کنند) عهد می‌بندد که گربه بادیگارد او باشد و آن‌ها با هم یوکای‌ها را آزاد کنند. کاری که به مرور رابطه‌ی تاکاشی هم با موجودات جادویی و هم آدم‌ها را بهبود می‌دهد. «کتاب دوستان ناتسومه» مانگای خوبی هم دارد؛ برای همین اگر آشنایی با این سری ندارید، به جز خود انیمه می‌توانید به مانگای آن هم رجوع کنید که با روایتی شیرین و گاه غم‌انگیز ارزش دارد برایش وقت بگذارید.

۲۳. خداحافظ، زندگی اژدهایی (Good Bye, Dragon Life)

کارگردان: کنیچی نیشیدا

کنیچی نیشیدا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۶.۸ از ۱۰

معمولا عادت داریم کاراکترها در یک عالم تازه و با یک‌سری قدرت‌های عجیب از خواب بیدار شوند و خودشان را ببیند که فراتر از قالب انسانی قدیمی‌اشان قادر به کارهای شگفت‌انگیزند. «خداحافظ زندگی اژدهایی» این کلیشه را برعکس کرده است. دولان یک اژدهای باستانی است که دوباره به عنوان یک انسان متولد شده. در زندگی اولش، او را تنها به خاطر اینکه اژدها بود کشتند؛ با اینکه نه تنها به انسان‌ها آسیبی نرسانده بود، بلکه تا جای ممکن کمکشان هم می‌کرد. او دوباره به عنوان یک انسان متولد شده و حالا این شانس را دارد که زندگی بسیار متفاوتی با زندگی اول خود داشته باشد؛ زندگی با صلح و آرامش بدون اینکه بخواهد توی چشم کسی برود. این انیمه نقاشی بسیار زیبایی دارد و از نظر روایی هم کاملا تازه است. اما یکی از بهترین ویژگی‌های «خداحافظ زندگی اژدهایی» قطعا موسیقی متن آن است که در حد بهترین انیمه‌های فانتزی می‌تواند شما را به قلمروهای رویایی منتقل کند. تازه یک شخصیت دختر بامزه هم دارد که مثل تمام کاراکترهای حاشیه‌ای انیمه‌های فانتزی فقط محض پر کردن داستان ساخته نشده؛ بلکه پتانسیل زیادی در پس‌زمینه‌ی کاراکترش وجود دارد و مشتاق دیدن دوستی او با دولان هستیم.

۲۲. شرکت دختران جادویی مجیلومیر (Magilumiere Co. Ltd)

کارگردان: ماساهیرو هیرائوکا

ماساهیرو هیرائوکا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷ از ۱۰

چه کسی فکر می‌کرد روزی بتوان از ترکیب کاپیتالیسم و جادو چنین انیمه‌ی جذابی درآورد! اگر یک‌وقت می‌خواستید بدانید ترکیب دختران جادویی با محیط اداری چه می‌شود، انیمه «شرکت دختران جادویی مجیلومیر» پاسخ شما را می‌دهد. «مجیلومیر» یکی از جنبه‌های حوصله‌سربر زندگی امروزی را برداشته و آن را به دنیایی تخیلی پیوند زده که همه چیز همیشه در آن گل و بلبل است. در این انیمه قهرمانان داستان که کارمندان این شرکت هستند باید دست‌تنها مشتریان را راضی نگه دارند؛ تازه در کوی رقابت از صدها شرکت دیگر هم پیشی بگیرند که به نوبه‌ی خودشان همیشه از کمبود نیرو می‌نالند. یک‌سری هیولا یا موجودات جادویی مرموز به نام کایی وجود دارد که دختران جادویی، هیتومی و کانا، با جاروهای جادویی خود نابودشان می‌کنند. کانا تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و می‌خواهد جایی استخدام شود که تعهد کاری و حافظه‌ی فوق‌العاده‌اش را دست کم نگیرند. او با کمک کردن به هیتومی بالاخره به عنوان یک دختر جادویی در شرکت مجیلومیر استخدام می‌شود.

۲۱. غذای دخمه (Delicious in Dungeon)

کارگردان: یوشیهیرو میاجیما

یوشیهیرو میاجیما امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۶ از ۱۰

«غذای دخمه» عملا برای پاییز ۲۰۲۴ نیست اما دلمان نمی‌آید اشاره‌ای به آن نداشته باشیم که همین تازگی تمام شده و خبر ساخت فصل دوم آن آمده و اکنون بهترین فرصت است تا پایش بنشینید. این انیمه یک عنوان جذاب از استودیو «تریگر» است که از مانگایی به همین نام نوشته‌ی ریوکو کویی اقتباس شده که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ منتشر می‌شد. داستان «غذای دخمه» از دخمه‌های یک روستای کوچک حکایت می‌کند که پیرمردی از پادشاهی باشکوه خود می‌گوید و جادوگر دیوانه‌ای که این پادشاهی را در اعماق زمین مهروموم کرده است. پیرمرد وعده می‌دهد که هرکس بتواند جادوگر را از میان بردارد، پادشاهی هم برای او خواهد بود. از آن زمان به بعد گروه‌های مختلفی و ماجراجویان بی‌شماری برخاستند تا به جنگ این جادوگر رفته و پادشاهی را از آن خودشان کنند. لایوس یکی از این ماجراجویان است که به همراه گروه خود برای یافتن این جادوگر پا به دخمه‌ها می‌گذارد. اما ورود به دخمه مساوی است با خطراتی وحشتناک و وقتی اژدهایی پیش پایشان پدیدار می‌شود، آن‌ها نمی‌توانند جلوی اژدها را بگیرند و خواهر کوچکتر لایوس، فارین، توسط اژدها بلعیده می‌شود. او و بقیه‌ی گروه اما باید به مسیر خود ادامه دهند. آن‌ها دوباره از ابتدای دخمه آغاز می‌کنند و امیدوارند که بتوانند فارین را از شکم اژدها بیرون بیاوند؛ اما برای این کار باید پیش از هضم شدن فارین به اژدها برسند. به جز اژدها، خطر دیگری که در این دخمه‌ها در کمین ماجراجویان است، گرسنگی است. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که یکی از هیولاهای کشته‌شده را بخورند و دورفی به نام سنشی به آن‌ها طریقه‌ی آماده کردن درست غذا را آموزش می‌دهد. این انیمه‌ ایده‌های نابی به سفره آورده و به خاطر همین خلاقیت خود، به سرعت هم طرفدار پیدا کرده است.

۲۰. گاندام: مرثیه‌ای برای انتقام (Gundam: Requiem for Vengeance)

کارگردان: اراسموس بروسداو

اراسموس بروسداو امتیاز کاربران IMDb به سریال: – از ۱۰

– از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: – از ۱۰

«گاندام: مرثیه‌ای برای انتقام» دومین انیمه‌ی فرنچایز «گاندام» است که تماما با انیمیشن کامپیوتری ساخته شده و از نظر استایل بصری هم می‌توانید در یک چشم‌به‌هم‌زدن تشخیص دهید که این یکی با بقیه فرق دارد. برای ساخت آن از «آنریل انجین ۵» استفاده کرده‌اند که این هم به نوبه‌ی خود نوآوری بزرگی است. با اینکه این انیمه ژاپنی است و در استودیوی ژاپنی هم ساخته شده، اما زبان آن انگلیسی است که آن را از دیگر انیمه‌های این لیست متمایز می‌کند. داستان «گاندام: مرثیه‌ای برای انتقام» درباره‌ی ایریا سوراری است، یک خلبان که همراه همرزمانش سعی می‌کنند از حمله‌ی نیروهای فدراسیون زمین از جبهه‌ی اروپا جلوگیری کنند. یک دشمن مرموز به نام «شیطان سفید» هم وجود دارد که تهدید بزرگی برای نیروهای زمینی به حساب می‌آید. سوال اینجاست که آیا ایریا و دوستانش راهی برای زنده ماندن خواهند یافت؟

۱۹. بیستارز (Beastars)

کارگردان: شینیچی ماتسومی

شینیچی ماتسومی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۸ از ۱۰

فصل آخر انیمه «بیستارز» اواخر پاییز سال ۲۰۲۴ می‌آید و می‌توانید مطمئن باشید یکی از بهترین انیمه‌هایی است که کل امسال دیده‌اید. اگر هم دو فصل قبلی آن را ندیده‌اید، دست‌دست نکنید که «بیستارز» یکی از خلاقانه‌ترین داستان‌هایی را دارد که به عمرتان شنیده‌اید. البته داستان آن براساس مانگای پارو ایتاگاکی است که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ منتشر می‌شد. «بیستارز» در دنیای مدرنی اتفاق می‌افتد که در آن شکاف طبقاتی بین انواع حیوانات ایجاد شده است؛ مشخصا بین گوشت‌خواران و گیاهخواران. در این جامعه‌ی مدرن متمدن، یک شرط اساسی وجود دارد: هیچکس حق ندارد گوشت حیوان دیگری را بخورد. نقش اصلی این داستان لگوشی است، گرگ خاکستری که آخرین بار او را دیدیم که می‌خواست از مدرسه بیرون بیاید؛ تصمیمی که احتمالا رابطه‌اش با دوستش، خرگوش سفیدی به نام هارو را دگرگون کند. گویا فصل سوم قرار است عمیق‌تر به شخصیت و گذشته‌ی لگوشی بپردازد، به‌ویژه دلیل توجه لگوشی به هارو و سایر گیاه‌خواران.

فصل دوم «بیستارز» داستان را تا فصل ۱۰۰ مانگا اقتباس کرد و در هر اپیزود، چند فصل را پوشش می‌داد. با این احتساب، اگر انیمه بخواهد دقیقا طبق مانگا پیش برود، هنوز ۹۶ فصل دیگر باقی مانده که بخواهد برای تلویزیون اقتباس شود و معلوم نیست یک فصل کفاف اقتباس همه‌ی آن را بدهد. با این حال منتظریم که ببینیم سازندگان باوجود این دشواری‌ها چگونه داستان «بیستارز» را به پایان می‌برند. فصل سوم و پایانی «بیستارز» در دو بخش از نتفلیکس منتشر خواهد شد.

۱۸. تونبو! (Tonbo)

کارگردان: جین کو اوه

جین کو اوه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷ از ۱۰

«تونبو!» از بهترین انیمه‌های ورزشی جدید است که پاییز سال ۲۰۲۴ با یک فصل دیگر کار خود را در آمازون پرایم شروع کرد. تفاوت عمده‌ی این انیمه‌ی ورزشی با سایر انیمه‌ها در این است که از کلیشه‌های سبک شونن پیروی نمی‌کند و حتی نقش اصلی‌اش به گلف علاقه دارد. «تونبو!» با ادغام ژانر برشی از زندگی و ورزشی، داستانی روایت می‌کند که حتی اگر هیچ علاقه‌ای به گلف هم نداشته باشید، باز برایتان جذابیت خواهد داشت. ماجرا با کازویوشی ایگاراشی آغاز می‌شود که پس از یک رسوایی که به کارش به عنوان یک گلف‌باز حرفه‌ای پایان می‌دهد، خود را در جزیره‌ی دورافتاده‌ای به نام کاگوشیما می‌یابد و می‌خواهد از نو شروع کند. در ابتدا او تصمیم می‌گیرد با این قضیه کنار بیاید که احتمالا باید دور هر چه گلف است خط بکشد و دیگر سمت این ورزش نرود. اما ملاقات با تونبو که با یک چوب گلف که از پدر مرحومش به ارث برده مدام تمرین می‌کند، کازویوشی را دوباره به سمت گلف می‌کشاند و همانطور که حدس زده‌اید، این دو نفر با علایق مشترکشان به هم نزدیک می‌شوند.

۱۷. جعبه آبی (Blue Box)

کارگردان: تاتسویا ناگامینه

تاتسویا ناگامینه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۳ از ۱۰

«جعبه آبی» ژانر عاشقانه و ورزشی را به هم پیوند می‌زند. داستان با تایکی اینوماتا آغاز می‌شود، یک دانش آموز سال سوم دبیرستانی که در آکادمی ورزشی تحصیل می‌کند. او به سرعت به تیم بدمینتون می‌پیوندد، اما باوجود اشتیاق و استعدادش، همیشه دوم می‌شود. کسی که یک قدم جلوتر از اوست، دانش آموز دیگری به نام چیناتسو کانو است که اتفاقا تایکی به او علاقه دارد. چیناتسو ستاره نوظهور تیم بسکتبال است و اتفاقا خیلی بین دانش آموزان دیگر طرفدار دارد؛ برای همین تایکی شانسی برای خودش نمی‌بیند که بتواند به چیناتسو نزدیک شود. از شانس او، یا سرنوشت هرچه بخواهید اسمش را بگذارید، چیناتسو در خانه‌ی تایکی ساکن می‌شود. تایکی که می‌خواهد بیش از پیش با چیناتسو ارتباط بگیرد، رویای خود را شرکت در مسابقات ملی قرار می‌دهد و تمریناتش را از سخت‌تر از همیشه پی می‌گیرد.

۱۶. جن‌گیر آبی: فراتر از حماسه برف (Blue Exorcist: Beyond the Snow Saga)

کارگردان: جونیجی فوجیسه

جونیجی فوجیسه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۳ از ۱۰

«جن‌گیر آبی» یک انیمه‌ی همه‌چیز تمام است. هم اکشن دارد، هم کمدی و حتی گاهی آنقدر تراژیک می‌شود که اشک در چشمانتان حلقه می‌زند. داستان «جن‌گیر آبی» با انسان‌ها و شیاطین و تقابل آن‌ها شروع می‌شود. هر کدام باید در قلمروی خودشان زندگی کنند، اما گاهی این شیاطین به جهان انسان‌ها می‌آیند. کسانی که با آن‌ها می‌جنگند به عنوان «جن‌گیر» شناخته می‌شوند و رین یکی از آن‌هاست؛ درواقع، مرگ پدرخوانده‌اش به دست همین شیاطین موجب می‌شود رین بخواهد جا پای پدرش بگذارد و خودش را وقف مبارزه با آن‌ها کند. مشکل اینجاست که رین خودش انسان نیست؛ بلکه پسر شیطان است. «فراتر از حماسه برف» فصل چهارم «جن‌گیر آبی» بوده و براساس مانگای کازوئه کاتو ساخته شده. البته اگر فصل‌های قبلی را ندیده‌اید پیشنهاد نمی‌کنیم که یک‌باره وسط داستان سراغش بروید؛ اما «جن‌گیر آبی» آنقدر خوب هست که ارزش داشته باشد بازگردید و فصل‌های قبلی آن را هم ببینید. «حماسه شب آبی» (Blue Exorcist -The Blue Night Saga-) هم در راه است و اعلام شده سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

۱۵. ارباب شیطانی ۲۰۹۹ (Demon Lord 2099)

کارگردان: ریو آندو

ریو آندو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۳ از ۱۰

نمی‌دانیم چرا هرموقع یک سال آخر عنوانی می‌چسبانند، نتیجه چیز خوبی از آب درمی‌آید؛ مثل «بلید رانر ۲۰۴۹»، «سایبرپانک ۲۰۷۷»، «دی اوردر: ۱۸۸۶» و حالا «ارباب شیطانی ۲۰۹۹» که مثل دوتای اول، المان‌های سایبرپانک در آن به وفوور پیدا می‌شود و تازه با ادغام آن با ژانر فانتزی، یک روایت تازه ساخته است. یک ارباب شیطانی شکست خورده از مرگ برمی‌خیزد و می‌بیند جهان کاملا تغییر کرده است. نه تنها صدها سال گذشته، بلکه جهان و زمین او به طرز جادویی با هم ادغام شده‌اند و تازه دو جنگ آخرالزمانی هم اتفاق افتاده است. به جز قهرمانی که او را شکست داد، آن سال که ارباب شیطانی مرد او قوی‌ترین موجود زمین بود؛ اما حالا که دوباره زنده شده، به خاطر پیشرفت تکنولوژی او اساسا ضعیف‌ترین موجود زمین به حساب می‌آید که حتی اراذل خیابانی هم می‌توانند دمار از روزگارشان درآورند. دیگر خبری هم از خدمه‌ی وفادار او نیست و تنها یکی‌اشان زنده مانده است. «ارباب شیطانی» پتانسیل خود را با دنیاسازی‌اش ثابت کرده که جهان فانتزی ارباب شیطانی را با ژاپن مدرن ترکیب می‌کند و می‌تواند به یکی از بامزه‌ترین انیمه‌های امسال تبدیل شود.

۱۴. وان پیس (One Piece)

کارگردان: تاتسویا ناگامینه

تاتسویا ناگامینه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹ از ۱۰

۹ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۷ از ۱۰

این انیمه دیگر نیاز به معرفی ندارد؛ واقعا اگر یک‌روزی خبر انتشار فصل جدیدی از «وان‌پیس» نبینیم، آن‌وقت باید تعجب کنیم. پاییز سال ۲۰۲۴ «وان پیس» با فصل ۲۱ بازگشته است و واقعا باید برای سلامتی انیماتورهای «وان پیس» دعا کنیم که حتی یک هفته بین فصل قبل تا فصل تازه استراحت نکردند؛ تازه همین تیم هستند که سبک انیمیشنی پزرق و برق و جدیدی به «وان پیس» آورده‌اند و انیمه از نظر بصری از هر زمان بهتر است. البته برای اینکه این سطح کیفی حفظ شود، قرار شده بعد از فصل ۲۱ که آرک فعلی مانگا را اقتباس می‌کند، پخش بخش دوم آرک جزیره‌ی اگ‌هد (Egghead) به مارچ ۲۰۲۵ موکول شود. این آرک لوفی و ماجراهای او با کلاه‌حصیری را نشان می‌دهد که داستان جلد ۱۰۵ مانگا را اقتباس می‌کند. در این فصل لوفی و دوستانش به مصاف دکتر وگاپانک (Dr. Vegapunk) می‌روند که در جزیره‌ی اگ‌هد حضور دارد.

۱۳. قفل آبی (Blue Lock)

کارگردان: شین فوروکاوا

شین فوروکاوا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹ از ۱۰

۹ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۲ از ۱۰

انیمه‌ی اقتباسی سال ۲۰۲۲ از مانگای ورزشی موفق مونیوکی کانشیرو، پاییز امسال با یک فصل کاملا تازه بازگشته! «قفل آبی» داستان خود را از پایان فصل اول شروع می‌کند. پیدا کردن و خلق بهترین مهاجم ژاپن برای هدایت تیم ملی در جام جهانی و رسیدن به پیروزی هدف اصلی است که داستان آن را در فصل دوم «قفل آبی» دنبال می‌کنیم. یویچی ایساگی و بقیه‌ی فینالیست‌ها باید با تیم زیر بیست ساله‌های ژاپن مواجه شوند تا بتوانند سرنوشت آینده‌ی حرفه‌ای خود را نجات دهند. خلاف اکثریت انیمه‌های ورزشی، «قفل آبی» بیشتر از آنکه بر جمع متمرکز شود، تمرکز خودش را بر داستان‌های فردی و تک‌تک کاراکترها می‌گذارد. برای همین در پاییز ۲۰۲۴ یک فیلم هم از «قفل آبی» داریم تحت عنوان «قفل آبی: اپیزود ناگی» (Blue Lock: Episode Nagi) که داستان فصل اول را از زاویه دید ناگی توضیح می‌دهد. اگر از طرفداران پروپاقرص این انیمه‌ی فوتبالی هستید، این فیلم هم با انیمیشن زیبای خود می‌تواند گزینه‌ی خوبی برایتان باشد.

۱۲. شانگریلا فرانتیر (Shangri-La Frontier)

کارگردان: توشیوکی کوبوکا

توشیوکی کوبوکا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۶ از ۱۰

اگر انیمه‌ای می‌خواهید که با دیدنش احساس کنید وسط یک بازی ویدیویی هستید، «شانگریلا فرانتیر» را ببینید که از بهترین انیمه‌های ویدیوگیمی است و فصل دومش پاییز ۲۰۲۴ آمده. در این انیمه انگار با سر افتاده باشید وسط یک بازی اکشن RPG! داستان و سبک روایی «شانگریلا فرانتیر» هم دقیقا شبیه بازی‌های ویدیویی است که گاه باید چند بار یک مرحله را بروید تا بتوانید از غول‌آخر آن عبور کنید. اساسا این انیمه را به گیمرهایی توصیه می‌کنیم که به سبک بازی‌هایی مثل «بلادبورن» و «دارک سولز» عادت دارند؛ جون جریان روایی این انیمه شبیه بقیه‌ی انیمه‌های این فهرست نیست و اگر طاقت بالایی نداشته باشید، به مذاقتان خوش نمی‌آید. اگر چیزی درباره‌ی این انیمه نمی‌دانید باید بگوییم که داستان «شانگریلا فرانتیر» در یک دنیای نه آنقدر دور می‌گذرد که نسل بازی‌های ویدیویی روی یک مانیتور به سر آمده و همه دیگر به شکل واقعیت مجازی (VR) بازی می‌کنند. نقش اصلی داستان اما راکورو هیزوتومه است که هیچ علاقه‌ای به این نسل تازه‌ی بازی‌ها ندارد و همان بازی‌های قدیمی با باگ‌ها و درجه سختی‌های وحشتناک را ترجیح می‌دهد؛ تا اینکه روزی به پیشنهاد صاحب یک مغازه‌ی بازی‌فروشی، راکورو پایش به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سال باز می‌شود، یعنی «شانگریلا فرانتیر».

۱۱. مکا-اوده: بازوهای مکانیکی (Mecha-Ude: Mechanical Arms)

کارگردان: سائه اوکاموتو

سائه اوکاموتو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۶.۷ از ۱۰

«مکا-اوده» برای آنکه رنگ پخش را به خود ببیند، باید مسیر دشواری را طی می‌کرد؛ اما بالاخره توانست پاییز ۲۰۲۴ منتشر شود. قضیه به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. سائه اوکاموتو در آن سال با کمک‌های مردمی یک فیلم کوتاه به همین نام ساخت و از آن موقع تاحالا مشغول ساخت یک انیمه‌ی کامل براساس آن بود. با اینکه اکثریت انیمه‌ها از مانگا اقتباس می‌شوند، و ما هم بی‌صبرانه منتظر دیدن این فرنچایزها و مانگاها در عالم انیمه هستیم، اما «مکا-اوده: بازوهای مکانیکی» یک انیمه‌ی کاملا تازه با داستان اورجینال است. سبک کاگردانی اکشن «مکا-اوده» هم شما را یاد فناوری جدید استودیوی «ماپا» (MAPPA) می‌اندازد، با سبک و سیاق کارتونی استودیو «تریگر» (Trigger) و برای همین با دیدنش فک‌اتان به زمین می‌خورد! به جز جنبه‌ی بصری انیمه که از انیمه‌های استودیو «تریگر» الهام می‌گیرد، داستانش هم شما را یاد «کیل لا کیل» (Kill la Kill) می‌اندازد؛ با این تفاوت که دیگر خبری از دختربچه‌های دبیرستانی با آن لباس‌های جالبشان نیست. داستان «مکا۰اوده» از این قرار است که یک قرن پیش اشکال متفاوتی از حیات مکانیکی از یک بعد دیگر به زمین آمدند و دنبال انرژی تازه‌ای به نام «آربیتریوم» بودند که در سرزمین خودشان رو به انقراض گذاشته. برای اینکه این موجودات بتوانند سفر بین‌بعدی به زمین را تحمل کنند، بدن خودشان را در قالب بازوهای مکانیکی درآوردند و با رسیدن به زمین با سایر اشکال حیات ترکیب شدند.

۱۰. ماهی‌گیر منفی مثبت (Negative Positive Angler)

کارگردان: یوتاکا اوئمورا

یوتاکا اوئمورا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۴ از ۱۰

از انیمه گرفته تا بازی‌های ویدیویی، ژاپنی‌ها علاقه‌ی زیادی به نشان دادن ماهیگیری در انواع مختلف رسانه‌هایشان دارند که با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگشان چیز عجیبی نیست. «ماهی‌گیر منفی مثبت» اما ماهیگیری را درست در مرکزیت داستان قرار می‌دهد؛ یک‌چیزی از آن هم بالاتر، مدام تصویر این ماهی‌ها را توی صورتتان می‌زند! این انیمه‌ی تازه با همان اولین اپیزود خود نشان داد که نه تنها قرار است یکی از بهترین انیمه‌های پاییز، بلکه کل سال ۲۰۲۴ باشد. «ماهی‌گیر منفی مثبت» داستان مردی را روایت می‌کند که دکترها جوابش کرده‌اند و گفته‌اند تا چند سال دیگر بیشتر زنده نیست. او با شنیدن این خبر تصمیم می‌گیرد به زندگی خود پایان دهد؛ اما سرگرمی تازه‌ای در ماهی‌گیری کشف می‌کند که بار دیگر شور زندگی را در او برمی‌انگیزاند. این سرگرمی تازه به او فرصت می‌دهد تا ماه‌های آخر عمرش را به دوستان واقعی بگذراند که در عشق خود به ماهی‌گیری اشتراک دارند. «ماهی‌گیر مثبت منفی» از آن دست انیمه‌های غم‌انگیز است که اشکتان را درمی‌آورد. تازه اگر علاقه‌ای به دریا و ماهی‌ها داشته باشید، این انیمه کلی روی این بخش مانور می‌دهد. نویسنده‌اش هم مانگای «مرد تک‌مشتی» (One-Punch Man) را برای انیمه اقتباس کرده و می‌توانید به توانایی‌های داستان‌پردازی او اعتماد کنید.

۹. اوزوماکی: مارپیچی به سوی وحشت (Uzumaki: Spiral Into Horror)

کارگردان: هیروشی ناگاهاما

هیروشی ناگاهاما امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۷ از ۱۰

بالاخره وقتش شده بود که انیمه‌ای مبتنی بر یکی از شاهکارهای استاد جونجی ایتو داشته باشیم؛ یعنی اوزوماکی. سبک نقاشی و وحشت مانگای جونجی ایتو برای آنکه بتواند به انیمه منتقل شود نیاز به آدم‌های به‌خصوصی دارد؛ هیروشی ناگاهاما، که کارگردان انیمه «اوزوماکی» است، پیش از این کارگردانی «موشی‌شی» (Mushi-Shi) و «گل‌های شیطان» (Flowers of Evil) را بر عهده داشته و همان آدم به‌خصوصی است که برای زنده کردن اوزوماکی در عالم انیمه آورده‌اند. «اوزوماکی: مارپیچی به سوی وحشت» داستان دو بچه دبیرستانی را روایت می‌کند: کیریه گوشیما و شویچی سایتو که در شهر روستایی کوروزوچو ژاپن زندگی می‌کنند. روزی یک نفرین عجیب مارپیچ‌مانند تمام شهر را دربرمی‌گیرد که باعث می‌شود بلاهایی سر مردم بیاید که توضیحشان با عقل و منطق غیرممکن است. کیریه و شوچی باید راهی برای زنده ماندن از این نفرین وحشتناک پیدا کنند؛ نفرینی که دنبال قربانیان بعدی خود می‌گردد. مانگای ایتو به خاطر تصاویر ترسناک و خشن خود معروف است که حتی بدون تکان خوردن و روی صفحه‌ی کاغذ هم آزارتان می‌دهند. اما انیمه‌ی «اوزوماکی» همین تصاویر وحشتناک را به حرکت درآورده است. البته با اینکه از یک‌جایی به بعد، انیمه در پروسه‌ی تولید درگیر مشکلات بودجه و کمبود زمان شده بوده و تأثیرش روی تصویر هم مشهود است، اما اگر طرفدار مانگای آن هستید، نمی‌خواهید این انیمه را از دست بدهید که در کل چهار قسمت هم بیشتر ندارد.

۸. هنر شمشیرزنی آنلاین جایگزین: گان گیل ۲ (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II)

کارگردان: ماسایوکی سائوکی

ماسایوکی سائوکی امتیاز کاربران IMDb به سریال: – از ۱۰

– از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۳ از ۱۰

برگشتن این انیمه‌های قدیمی‌تر همیشه حال انیمه‌بازها را خوب می‌کند و «هنر شمشیرزنی آنلاین جایگزین: گان گیل ۲» هم با این اسم دهان‌پرکن‌اش بعد از مدت‌ها با یک فصل تازه بازگشته است! این انیمه اسپین‌آف انیمه‌ی بسیار محبوب «هنر شمشیرزنی آنلاین» است که مبتنی بر لایت ناول کیئیچی سیگاساوا ساخته شده و داستانش در یک واقعیت مجازی در بازی آنلاین چندنفره با انبوهی از بازیکنان اتفاق می‌افتد. در دنیای اسلحه و فولادی که «گان گیل آنلاین» باشد، لن (LLENN) یک بازیکن زن تنها و متعهد به بازی است که به خاطر دو چیز شناخته می‌شود: اینکه خود را به طور کامل با لباس‌های صورتی می‌پوشاند و دوم اینکه مدام در حال تقویت مهارت‌های خودش است و به عنوان شیطان صورتی بین بقیه‌ی پلیرها نامی برای خودش دست و پا کرده. نام او درواقع کارن کوهیرویماکی است؛ یک زن قدبلند که بازی آنلاین شوتر به سبک رویال بتل بازی می‌کند؛ اما دلیل اصلی که باعث شده سمت این بازی‌های آنلاین برود، این است که به خاطر قد بلندش بین سایر دختران انگشت‌نما می‌شده و همیشه دوست داشته خودش جا پای یکی از آن دختران کوچک بامزه بگذارد که همه دوستشان دارند. کارن حالا می‌تواند در بازی‌های آنلاین این آرزوی همیشگی خود را محقق کند. بالاخره فصل دوم این انیمه پاییز ۲۰۲۴ میلادی می‌آید که فصل قبلش به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.

۷. مدرسه قهرمانانه من (My Hero Academia)

کارگردان: نائومی ناکایاما

نائومی ناکایاما امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۸ از ۱۰

دیگر داریم به آخرهای داستان «مدرسه قهرمانانه من» نزدیک می‌شویم که با خود حس نوستالژی عمیقی می‌آورد. «مدرسه قهرمانانه من» با فصل هفتم خود وارد آخرین آرک خود می‌شود که خیلی هم طولانی است. در این آرک قهرمانان می‌خواهند لیگ شرورها را یک بار برای همیشه از بین ببرند. در این فصل، مبارزات در ژاپن را دنبال می‌کنیم و همزمان، مردم ایمان خود را به قهرمانانشان از دست داده‌اند. قهرمانان برای رها شدن از مخمصه از غرب کمک می‌گیرند؛ مشخصا استار اند استرایپ که به عنوان قوی‌ترین زن روی کره‌ی زمین شناخته می‌شود. درگیری با شرورهای داستان ادامه پیدا می‌کند و خانواده تودوروکی هم باید مسائل شخصی خودشان را حل کنند. داستان فصل هفتم «مدرسه قهرمانانه من» جلد ۳۴ تا آخر جلد ۳۹ مانگا را دربرمی‌گیرد و خلاف فصل‌های گذشته که هر کدام ۲۵ اپیزود داشتند، این فصل ۲۱ قسمت دارد. فصل هشتم دیگر آخرین فصل «مدرسه قهرمانانه من» خواهد بود که تاکنون از انتشار آن برای سال ۲۰۲۵ خبر داده‌اند.

۶. دراگون بال دایما (Dragon Ball DAIMA)

کارگردان: یوشیتاکا یاشیما

یوشیتاکا یاشیما امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۱ از ۱۰

بالاخره پس از شش سال انیمه «دراگون بال» پاییز ۲۰۲۴ به تلویزیون بازگشته است. «دراگون بال دایما» تمام آن چیزی است که از یک «دراگون بال» مدرن توقع دارید. داستان این فصل پس از «دراگون بال سوپر» اتفاق می‌افتد و گوکو و دوستانش به خاطر اتفاقات عجیب و غریبی به بچه تبدیل شده‌اند. انیمیشن روان و شخصیت‌های جدید و سرگرم‌کننده به «دراگون بال دایما» آن خاصیت روزهای اوج این انیمه را می‌دهند. شایعاتی وجود دارد که این انیمه ۲۰ قسمت یا نزدیک به ۲۰ قسمت باشد؛ ما که امیدواریم بیشتر از این‌ها هم بشود. تیتراژ آغازین آن هم به شدت جذاب است و نمی‌توانید از سرتان بیرونش کنید. از آنجا که داستان این فصل پیش از آرک «مبارزه‌ی خدایان» (Dragon Ball Z: Battle of Gods) اتفاق می‌افتد، دیگر خبری از تغییر رنگ موی آبی، قرمز و سفید هم در آن نیست که حقیقتا خیلی از طرفداران ترجیحش می‌دهند. «دراگون بال دایما» آخرین فصل این انیمه خواهد بود که مستقیما آکیرا توریاما در آن نقش داشته است. توریاما، خالق «دراگون بال» اوایل امسال درگذشت.

۵. رانما ۱/۲ (Ranma 1/2)

کارگردان: کونوسوکه اودا

کونوسوکه اودا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۷.۹ از ۱۰

یک اقتباس انیمه‌ای تازه آن هم از استودیوی «ماپا» برای مانگای عاشقانه‌ی رومیکو تاکاهاشی «رانما ۱/۲» در راه است. این مانگا پیش از این در سال ۱۹۸۹ اقتباس شده بود و با شش فصل، یکی از پرطرفدارترین انیمه‌های اکشن و عاشقانه‌ی آن سال‌ها بود. این انیمه داستان رانما سائوتوم، رزمی‌کار نوجوانی را دنبال می‌کند که پس از تجربه یک اتفاق ناگوار در حین تمرین، هر زمان که آب سرد به او پاشیده شود، به دختر تبدیل می‌شود و وقتی آب گرم به او پاشیده می‌شود، به پسر تبدیل می‌شود! اما این همه‌ی ماجرا نیست؛ چون پدر رانما هم همین مشکل را دارد و وقتی به او آب پاشیده می‌شود تغییر شکل می‌دهد؛ البته نه به دختر، بلکه به پاندا! این انیمه را به عنوان یکی از بهترین انیمه‌های کلاسیک دهه هشتاد می‌شناسند که سبک کمدی اسلپ استیک را به انیمه آورد؛ برای همین به شدت برای دیدن آن، به ویژه با سبک انیمیشن‌های مدرن و امروزی استودیوی «ماپا» لحظه‌شماری می‌کنیم که قطعا از بهترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۴ است.

۴. ری: زیرو − شروع زندگی در دنیای دیگر (Re: Zero – Starting Life in Another World)

کارگردان: ماساهارو واتانابه

ماساهارو واتانابه امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۲ از ۱۰

فصل اول این انیمه سال ۲۰۱۶ میلادی آمد و چهار سال طول کشید تا فصل دیگری برایش منتشر شود. برای همین خیلی از بینندگانی که همان اوایل سراغ «ری: زیرو» آمدند، دیگر یادشان رفت انیمه‌ای به این نام وجود دارد. الان هم بیش از سه سال و نیم از پایان فصل دوم «ری: زیرو» می‌گذرد و برای عده‌ی زیادی، این انیمه دیگر به خاطره‌ها پیوسته است. اما الان فرصت خوبی است که دوباره سراغی از «ری: زیرو» بگیرید که بعد از یک فصل دوم عالی، حالا با فصل سوم خود هم از نظر روایی و هم بصری چند پله بالاتر رفته است. داستان «ری: زیرو» با سوبارو تاتسوکی شروع می‌شود که یک روز از مغازه بیرون آمده و عده‌ای اراذل و اوباش دوره‌اش می‌کنند، اما یک پری مرموز به نام ساتلا او را نجات می‌دهد. داستان اما به خوبی و خوشی تمام نمی‌شود؛ چون دوستی آن‌ها آنقدر طول نمی‌کشد و یک نیروی تاریک به سرعت هر دو را به قتل می‌رساند! اما به جای آنکه همه چیز تمام شود، سوبارو دوباره در صحنه‌ی آشنا چشم باز می‌کند. دوباره همان گروه اوباش دور او ریخته‌اند و باز ساتلا از راه می‌رسد. با تکرار این صحنه‌ها، معمای مرگ و زندگی سوبارو پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود.

۳. بلیچ: آرک جنگ خونین هزارساله قسمت سوم – درگیری (Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 — The Conflict)

کارگردان: هیکارو موراتا

هیکارو موراتا امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹ از ۱۰

۹ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: – از ۱۰

آرک «جنگ خونین هزارساله» برای قسمت سوم خود بالاخره در پاییز امسال میلادی بازگشته است! اگر با این آرک آشنایی ندارید، باید بگوییم که این آرک آخرین آرک مانگای «بلیچ» تیته کوبو را اقتباس می‌کند که قبلا در انیمه‌ی اصل و زمانی که از سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ میلادی پخش می‌شد، اقتباس نشده بود. آرک «جنگ خونین هزارساله» ایچیگو کوروساکی و رفقایش را دنبال می‌کند که با یک ارتش مخفی از موجودات ماورای طبیعی مواجه می‌شوند و این ارتش که زیر هدایت یک پادشاه انتقام‌جو است برای ایچیگو دردسرساز خواهد بود. با پخش قسمت سوم این آرک، تعداد کل قسمت‌های آرک «جنگ خونین هزارساله» به ۳۹ تا می‌رسد و در کل «بلیچ» از چهارصد اپیزود عبور می‌کند. قسمت سوم آرک (درگیری) داستان را از حدود فصل ۶۱۰ در آخر جلد ۶۷ مانگا شروع کرده و در طول سیزده قسمت احتمالا به فصل ۶۵۲ و جلد ۷۱ برسد. قسمت چهارم که پیش‌بینی شده سال ۲۰۲۵ بیاید، جلدهای ۷۲ تا ۷۴ را پوشش خواهد داد. «جنگ خونین هزارساله» را می‌توان دوران بازگشت به اوج انیمه «بلیچ» توصیف کرد؛ اما اینکه قسمت سوم هم بتواند همین روند قسمت‌های قبلی آرک را ادامه دهد، دیگر باید خودتان ببینید و قضاوت کنید.

۲. کره: چرخش کره زمین (Orb: On the Movements of the Earth)

کارگردان: کنیچی شیمیزو

کنیچی شیمیزو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۱ از ۱۰

استودیوی «مدهاوس» (Madhouse) در عالم انیمه جایگاه ویژه‌ای دارد؛ حداقلش این است که این استودیو اقتباس «دفتر مرگ» (Death Note) را به تلویزیون آورد که دروازه‌ای بود برای ورود بسیاری از تماشاگران غیرژاپنی به عالم انیمه. کارنامه‌ی این استودیو اما پربارتر از این حرف‌هاست؛ از «هانتر ایکس هانتر» (Hunter x Hunter) بگیر، تا «هیولا» (Monster)، «مرد تک‌مشتی»، «هلسینگ اولتیمت» (Hellsing Ultimate)، «انگل – ماکسیم» (Parasyte -The Maxim) و بسیاری انیمه‌های دیگر که این پلتفرم را برای همیشه دگرگون کردند. برای همین وقتی می‌بینیم این استودیو یک انیمه‌ی کاملا تازه به میدان آورده، امیدهایمان به شدت بالا می‌رود. «کره: چرخش کره زمین» شاید آن انیمه‌ی بعدی باشد که بتواند جریان تازه‌ای را در صنعت انیمه رقم بزند.

مانگای «کره: چرخش کره زمین» فوق العاده است و پتانسیل آن را دارد که به یک «حماسه ویلند» دیگر تبدیل شود. انیمه نیز هم اقتباس عالی از آن انجام داده و از به تصویر کشیدن حقایق برهه‌ی تاریخی که داستان در آن اتفاق می‌افتد ابایی ندارد. منظورمان قرن پانزدهم میلادی است که داستان «کره: چرخش کره زمین» در آن می‌گذرد و در این دوره در اروپا علما و بدعت‌گذاران را در آتش می‌سوزاندند. داستان با رافائل جوان آغاز می‌شود؛ پسری باهوش که مقرر شده در مهم‌ترین رشته یعنی الهیات تحصیل کند؛ اما او بیش از عرفان، به تحصیل در علوم تجربی علاقه دارد. با پی بردن رافائل به چرخش زمین به دور خورشید، عاقبتی جز تفتیش عقاید در انتظار او نیست. با این خلاصه داستان هم می‌بینید که با وجود داستان آشنایش، «کره: چرخش کره زمین» در میان سایر انیمه‌ها ایده‌ی نابی دارد و تا همینجا هم از بهترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۴ است؛ اما اگر جریان خوب خود را ادامه دهد، حتی می‌توان از آن به عنوان یکی از بهترین انیمه‌های فانتزی تمام ادوار یاد کرد.

۱. دان دا دان (Dan Da Dan)

کارگردان: یوکینوبو تاتسو

یوکینوبو تاتسو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز مای‌انیمه‌لیست به سریال: ۸.۶ از ۱۰

«دان دا دان» یکی دیگر از انیمه‌های تازه‌ی ۲۰۲۴ است که پخش آن از پایین امسال شروع شده و از همان قسمت اول ثابت می‌کند از بهترین انیمه‌های ۲۰۲۴ است و حتی حرفه‌ای‌های انیمه زبان به تحسین آن گشوده‌اند. این انیمه عنوان دیگری از استودیوی انیمه‌ی «ساینس سارو» (Science Saru) است که انیمه‌هایی مثل «اسکات پیلگریم»، «دویل‌من کرای‌بیبی» (Devilman Crybaby)، «دستت رو از آیزوکن بکش!» (Keep Your Hands Off Eizouken) را ساخته، برای همین خیالتان از بابت نقاشی و انیمیشن آن راحت باشد. داستان «دان دا دان» درباره‌ی مومو آیاسه است، یک دانش آموز دبیرستانی که از یک خانواده‌ی عجیب می‌آید که می‌توانند با ارواح ارتباط بگیرند. مومو با اوکارون رفیق می‌شود که به خاطر علاقه‌ی شدیدش به بیگانه‌ها و موجودات فضایی، بقیه‌ی بچه‌های کلاس از او فاصله می‌گیرند. دعوای مفصلی بین آن‌ها شکل می‌گیرد که هر کدام دیگری را به دروغ متهم می‌کند. برای همین، مومو و اوکارون قرار می‌گذارند که هر کس جرئت دارد، به مکان‌هایی که روح‌زده یا بیگانه‌زده است برود تا اگر می‌تواند زیر حرف طرف مقابل بزند. با این حال، اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهند؛ مومو و اوکارون در ابتدا هر دویشان فکر می‌کردند نفر مقابل دروغ می‌گوید، ولی آخرسر کشف می‌کنند هم ارواح وجود دارند و هم بیگانه‌ها! این دو قدرت‌های تازه‌ای به دست می‌آورند و باید با استفاده از همین قدرت‌ها و البته به سبک انیمه‌ها با همکاری هم، از دست ارواح و بیگانه‌ها فرار کنند.

