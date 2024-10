بهترین مینی سریال‌های روانشناسی؛ از «ریپلی» تا «چیزهای تیز»

ده‌ها سریال روانشناسی دلهره‌آور وجود دارد که در طول چند فصل مخاطبان را سرگرم می‌کنند، اما مجموعه‌هایی مانند «ریپلی» (Ripley)، «آن شب» (The Night Of) و «بیگانه» (The Outsider) از جمله بهترین سریال‌های کوتاهی هستند که داستان‌های مهیج و تامل‎‌برانگیزی را روایت می‌کنند. بهترین مینی سریال‌های روانشناسی دلهره‌آور که در ادامه نام بردیم بر اساس تاثیرگذاری موضوعات ظریف و متفکرانه و کیفیت کلیشان رتبه‌بندی شده‌اند.

۱۰. پشت چشم‌هایش (Behind Her Eyes)

محصول : ۲۰۲۱

: ۲۰۲۱ سازنده : استیو لایت‌فوت

: استیو لایت‌فوت بازیگران : ایو هیوسن، تام بیتمن، سیمونا براون

: ایو هیوسن، تام بیتمن، سیمونا براون امتیاز راتن تومیتوز : ۶۳ از ۱۰۰

: ۶۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

«پشت چشم‌هایش» ترکیبی از یک تریلر روانشناسی و نئو نوآر است که داستان یک مادر مجرد به نام لوییز بارنلی (سیمونا براون) را دنبال می‌کند. او با رئیس جدید خود دکتر دیوید فرگوسن (تام بیتمن) وارد یک رابطه پنهانی و پرشور می‌شود. همه چیز به نظر خوب می‌رسد تا اینکه زندگی لوییز با ورود زنی ظاهرا ساده به نام ادل (ایو هیوسن) که همسر دیوید است، روی پیچیده‌ای پیدا می‌کند و لوییز به یک مثلث عشقی آشفته کشیده می‌شود که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر می‌دهد.

مینی سریال «پشت چشم‌هایش» بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی سارا پین‌برو در سال ۲۰۱۷ ساخته شده است. این سریال با درهم تنیدن اسرار سیاهی که به راحتی مخاطبان را از ابتدا تا انتها خیره می‌کند، پیچش منحصربه‌فردی به ماجرای کلیشه‌ای یک رابطه خارج از ازدواج می‌دهد. «پشت چشم‌هایش» پر از پیچش‌های غیرمنتظره و با تنها شش قسمت، یکی از بهترین و ساده‌ترین مینی سریال‌های روانشناسی دلهره‌آور است که بیننده را از ابتدا تا انتها وادار به حدس زدن می‌کند.

۹. تسخیرشدگی عمارت بلای (The Haunting of Bly Manor)

محصول : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ سازنده : مایک فلنگن

: مایک فلنگن بازیگران : ویکتوریا پدرتی، الیور جکسون کوهن، آمیلیا ایو

: ویکتوریا پدرتی، الیور جکسون کوهن، آمیلیا ایو امتیاز راتن تومیتوز : ۸۸ از ۱۰۰

: ۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

زنی آمریکایی به نام دنیل کلایتون (ویکتوریا پدرتی) به‌عنوان یک پرستار کودک برای خانواده وینگریو در حومه انگلیس مشغول به کار می‌شود، جایی که امیدوار است از گذشته سیاه خود فرار و با ذهنی آزاد همه چیز را از نو شروع کند. در حالی که او با خوشحالی در خانه جدید خود در املاک عظیم این خانواده مستقر می‌شود، وقایع عجیبی را تجربه و در نهایت اسرار عمارت مرموز و کسانی که قبل از او در آنجا زندگی می‌کردند را کشف می‌کند.

«تسخیرشدگی عمارت بلای» ساخته‌ی مایک فلنگن بر اساس رمان کوتاه سال ۱۸۹۸ با عنوان «سخت‌تر شدن اوضاع» (The Turn of the Screw) نوشته هنری جیمز ساخته شده اما از داستان‌های معروف دیگر این نویسنده هم استفاده کرده است. این سریال یک روایت غیرخطی دارد که در مقایسه با داستان‌های دیگری که حول ارواح می‌چرخند غیر قابل پیش‌بینی است. «تسخیرشدگی عمارت بلای» نیازمند توجه کامل مخاطبان و همچنین دیدی دقیق نسبت به جزییات است، چون فلنگن به پنهان کردن سرنخ‌ها در تمام طول آثارش شهرت دارد.

۸. بیگانه

محصول : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ سازنده : ریچارد پرایس

: ریچارد پرایس بازیگران : بن مندلسون، بیل کمپ، جرمی باب

: بن مندلسون، بیل کمپ، جرمی باب امتیاز راتن تومیتوز : ۹۱ از ۱۰۰

: ۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

کارآگاه رالف اندرسون (بن مندلسون) ماموریت دارد درباره قتل وحشیانه یک پسر جوان تحقیق کند. اما به شکل غافلگیرکننده‌ای به یک مظنون غیرمنتظره می‌رسد که در یک قدمی خودش است. در ادامه‌ی پیگیری پرونده اندرسون از یک کارآگاه خصوصی به نام هالی گیبنی (سینتیا اریوو) کمک می‌گیرد که حافظه و قدرت درک منحصربه‌فردی دارد و احتمالا کلید حل این پرونده غیرعادی است.

«بیگانه» یکی از بهترین مینی سریال‌های روانشناسی و اقتباسی قابل تحسین از رمان پرفروش استیون کینگ است. داستانی که به‌عنوان یک پرونده ظاهرا ساده شروع می‌شود، یک پیچش خیره‌کننده می‌خورد که نیازمند این است تا مخاطب ذهن خود را به سوی ناشناخته‌ها و مسایل غیرقابل توضیح‌ها باز کند. با بازیگران درخشانی چون جیسون بیتمن (که همچنین کارگردانی دو قسمت اول را بر عهده داشت)، پدی کونسیدین و جولیان نیکلسون، «بیگانه» یک سریال هیجان‌انگیز و پر رمز و راز است و حتی یک لحظه بیننده را به حال خود رها نمی‌کند.

۷. بیمار (The Patient)

محصول : ۲۰۲۲

: ۲۰۲۲ سازنده : جوئل فیلدز، جو وایزبرگ

: جوئل فیلدز، جو وایزبرگ بازیگران : استیو کارل، دامنال گلیسون، لیندا اموند

: استیو کارل، دامنال گلیسون، لیندا اموند امتیاز راتن تومیتوز : ۸۹ از ۱۰۰

: ۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

استیو کارل معمولا بازیگر نقش‌های کمدی است اما در مینی سریال «بیمار» نقش یک روان‌پزشک به نام آلن استراوس را بازی می‌کند. آلن که همسرش را به‌تازگی از دست داده است تلاش می‌کند هم با این غم بزرگ کنار بیاید و هم به بیمارانش برسد.

آلن بیماری به نام سام فورتنر (دامنال گلیسون) دارد که در ابتدا جلساتشان به نظر عادی می‌رسد، اما اوضاع زمانی عوض می‌شود که فورتنر دلیل مراجعه‌اش را به روانپزشک فاش می‌کند. سام می‌خواهد استراوس به او کمک کند تا از میل به قتل دست بکشد. استراوس که خود را گروگان یک قاتل سریالی می‌بیند مجبور می‌شود دلیل تاریکی ذهن شیطانی فورتنر را پیدا کند.

«بیمار» یک تریلر پر از تعلیق است که مستقیما جنبه روانشناسی یک قاتل سریالی را زیر نظر می‌گیرد، که می‌تواند به یک اندازه جذاب و ترسناک باشد. کارل که به خاطر نقش‌های کمدی شناخته شده است، در «بیمار» خلاف جهت عمل می‌کند و یک اجرای دراماتیک خیره‌کننده از خود به نمایش می‌گذارد که دامنه گسترده استعداد او را به‌عنوان یک بازیگر نشان می‌دهد.

کارل نقش مقابل گلیسون در یک بازی جذاب به‌عنوان یک مرد دیوانه است که می‌خواهد دلیل جنون خود را کشف کند. فرض کلی «بیمار» به اندازه کافی برای مخاطبان جذاب است و در حالی که جنبه‌های مختلف ذهن یک آدم‌کش را کاوش می‌کند، زیرمتن‌های دراماتیکی دارد که هیجان داستان را افزایش می‌دهد.

۶. نگهبان (The Watcher)

محصول : ۲۰۲۲

: ۲۰۲۲ سازنده : رایان مورفی، ایان برنن

: رایان مورفی، ایان برنن بازیگران : نائومی واتس، بابی کاناوله، ایزابل گراویت

: نائومی واتس، بابی کاناوله، ایزابل گراویت امتیاز راتن تومیتوز : ۵۴ از ۱۰۰

: ۵۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

مینی سریال «نگهبان» با بازی بابی کاناوله و نائومی واتس در نقش دین و نورا براناک، که همراه با فرزندانشان به خانه رویایی خود در وستفیلد نیوجرسی نقل مکان می‌کنند، بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است. چیزی از ورود خانواده به خانه جدید نمی‌گذرد که شروع به دریافت نامه‌هایی از یک فرستنده ناشناس به نام نگهبان می‌کنند. آزار و اذیت این غریبه آن‌ها را عصبی می‌کند و باعث می‌شود همگی نسبت به اطرافشان با شک و تردید نگاه کنند.

«نگهبان» بر اساس مقاله‌ای در مجله نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۸ با عنوان «تسخیر خانه رویایی» (The Haunting of a Dream House) نوشته ریوز ویدمن ساخته شده است و وقایع خانواده‌ای را که توسط یک فرد ناشناس به نام نگهبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند بازگو می‌کند.

اضطراب و ترس از ابتدای سریال بینندگان را احاطه می‌کند و آن‌ها را در انتظار روشن شدن انگیزه‌های واقعی نگهبان قرار می‌دهد. «نگهبان» حول ترس مشترکی متمرکز است که همه ما از ناشناخته‌ها داریم و در حالی که تعقیب شدن توسط هر کسی می‌تواند ترسناک باشد، زمانی همه چیز بدتر می‌شود که حتی نام یا چهره‌ای از این آزارگر وجود نداشته باشد.

۵. فروپاشی (The Undoing)

محصول : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ سازنده : دیوید ای کلی

: دیوید ای کلی بازیگران : نیکول کیدمن، هیو گرانت، ادگار رامیرز

: نیکول کیدمن، هیو گرانت، ادگار رامیرز امتیاز راتن تومیتوز : ۷۵ از ۱۰۰

: ۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

در سریال «فروپاشی» نیکول کیدمن در نقش یک روانپزشک برجسته به نام گریس فریزر بازی می‌کند که با همسر مهربانش جاناتان (هیو گرانت) و پسرشان هنری (نوآ جوپ) در منهتن زندگی شادی دارد. دنیای به ظاهر زیبا و دل‌نشین فریزرها زمانی که جاناتان به قتل یک زن جوان متهم می‌شود کاملا روی دیگری به خود می‌بیند. بعد از این فاجعه گریس از یک طرف به تمام زندگی مشترک خود با جاناتان شک می‌کند و از طرف دیگر باید پاسخگوی افکار عمومی و حفظ موقعیت اجتماعی‌اش باشد.

«فروپاشی» یکی از بهترین مینی سریال‌های روانشناسی و دلهره‌آور است که بر اساس رمانی در سال ۲۰۱۴ با عنوان «تو باید می‌دانستی» (You Should Have Known Better) نوشته ژان هانف کورلیتز ساخته شده است و یک معمای کلاسیک را با پیچشی جذاب به تصویر می‌کشد. سریال به صورت لایه به لایه هر شخصیت و رابطه آن‌ها با قتل را روشن می‌کند و بینندگان را به طور مداوم به حدس زدن وامی‌دارد تا بفهمند چه کسی واقعا قاتل است. این سریال به‌ویژه به خاطر بازی‌های کیدمن و گرانت مورد ستایش فراوان قرار گرفت.

۴. ریپلی

محصول : ۲۰۲۴

: ۲۰۲۴ سازنده : استیون زایلیان

: استیون زایلیان بازیگران : اندرو اسکات، داکوتا فانینگ، جانی فلین

: اندرو اسکات، داکوتا فانینگ، جانی فلین امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

«ریپلی» یکی از بهترین مینی سریال‌های روانشناسی نئو نوآر است که بر اساس رمان جنایی نوشته‌ی پاتریشیا هایسمیت در سال ۱۹۵۵، با عنوان «آقای ریپلی بااستعداد» (The Talented Mr. Ripley) ساخته شده. داستان در نیویورک سال ۱۹۶۰ اتفاق می‌افتد.

تام ریپلی (اندرو اسکات) یک کلاهبردار خرده‌پا است که مورد توجه مرد ثروتمندی به نام هربرت گرینلیف (کنت لونرگان) قرار می‌گیرد که ریپلی را با دوست سابق پسر خود، دیک (جانی فلین) اشتباه گرفته است. گرینلیف بدون آگاهی از هویت واقعی ریپلی و روش‌های فریبکارانه او، استخدامش می‌کند تا به منظور متقاعد کردن دیک برای بازگشت به خانه، به ایتالیا سفر کند. این مامورت به ریپلی فرصت بزرگی می‌دهد اما به همان اندازه او را وارد یک زندگی پر از فریب، طمع و قتل می‌کند.

این سریال با فیلمبرداری خیره‌کننده، اجراهای برجسته و نگاهی عمیق‌تر به رمان معروف هایسمیت، جوهر تاریک و خشن یک فیلم نوآر کلاسیک را به خوبی به تصویر می‌کشد. در حالی که بسیاری ممکن است با فیلم ۱۹۹۹ با بازی مت دیمون در نقش اصلی آشنا باشند، اما سریال «ریپلی» اصلا قابل پیش‌بینی نیست. در عوض، این سریال به داستان هایسمیت وفادار می‌ماند و در عین حال مسیری جدید را به‌عنوان یک سریال تریلر روانشناسی برجسته در پیش می‌گیرد.

۳. آن شب

محصول : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ سازنده : ریچارد پرایس، استیون زیلیان

: ریچارد پرایس، استیون زیلیان بازیگران : جان تورتورو، ریز احمد، مایکل کی ویلیامز

: جان تورتورو، ریز احمد، مایکل کی ویلیامز امتیاز راتن تومیتوز : ۹۴ از ۱۰۰

: ۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

«آن شب» یک تریلر روانشناسی و درام جنایی جذاب است که چندین نامزدی جایزه امی ساعات پربیننده را دریافت کرد و پنج جایزه از جمله بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای ریز احمد به ارمغان آورد. داستان از این قرار است که در شهر کوئینز واقع در نیویورک، یک دانشجوی کالج به‌نام ناز خان (ریز احمد) یک شب برای رفتن به مهمانی تاکسی پدرش را قرض می‌گیرد. در راه، او زنی مرموز اما جذاب به نام آندریا (صوفیا بلک دی‌الیا) را سوار می‌کند و خان تصمیم می‌گیرد که به جای رفتن به مهمانی، با آندریا وقت بگذراند.

پس از یک شب رابطه و مصرف مواد، خان صبح روز بعد بیدار می‌شود و آندریا را در حالی پیدا می‌کند که با چاقو کشته شده. هنگامی که خان دستگیر و به قتل این زن متهم می‌شود، به سرعت درمی‌یابد که کلید آزادی او نه با وکیلش (جان تورتورو) بلکه با یک زندانی (مایکل کنت ویلیامز) در جزیره رایکرز است.

این سریال صحنه‌ای را برای یک کابوس واقعی که توسط سیاستمداران فاسد و زیرمتن‌های فرهنگی بدتر شده است، فراهم می‌کند و همچنین نگاهی نادر به بی‌عدالتی سیستم قضایی آمریکا می‌اندازد. «آن شب» یک سریال جذاب و تاثیرگذار است که طرفداران دو آتشه ژانر تریلر روانشناسی نباید از دستش بدهند و بدون شک یکی از بهترین سریال‌های کوتاه دهه گذشته است.

۲. چیزهای تیز (Sharp Objects)

محصول : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ سازنده : مارتی نوکسون

: مارتی نوکسون بازیگران : ایمی آدامز، پاتریشا کلارکسون، کریس مسینا

: ایمی آدامز، پاتریشا کلارکسون، کریس مسینا امتیاز راتن تومیتوز : ۹۲ از ۱۰۰

: ۹۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«چیزهای تیز» یک سریال روانشناسی جذاب است که بر اساس اولین رمان گیلین فلین ساخته شده و اساسا یک معما در معما است که مخاطبانش را شوکه خواهد کرد. ایمی آدامز، نامزد شش بار اسکار در این سریال نقش خبرنگاری به نام کامیل پریکر را بازی می‌کند که برای تحقیق درباره یک سری پرونده‌های حل‌نشده مربوط به دختران جوان، به زادگاه کوچک خود بازمی‌گردد.

در حالی که کامیل به دنبال سرنخ است و با مردم محلی صحبت می‌کند، مجبور می‌شود دوباره در کنار مادر سلطه‌جویش آدورا (پاتریشیا کلارکسون) و خواهر ناتنی کوچک‌ترش اما (الیزا اسکنلن) قرار بگیرد. در حالی که او قطعات پازل پرونده‌ها را کنار هم می‌گذارد باید با گذشته آشفته‌ای که فکر می‌کرد مدت‌ها پیش پشت سر گذاشته است کنار بیاید.

جدا از هزارتوی پیچیده پرونده‌های حل‌نشده، مشخص می‌شود که شخصیت آدامز نقاط سیاه زیادی در روح خود دارد که عمدتا به‌واسطه‌ی رابطه آشفته با مادرش و گذشته مبهمش ایجاد شده است. «چیزهای تیز» به آسیب‌های روانی و در عین حال به عمق زندگی کسانی که از ثروت و موقعیت اجتماعی برای پنهان کردن آسیب واقعی خود استفاده می‌کنند می‌پردازد.

۱. تسخیرشدگی خانه هیل (The Haunting of Hill House)

محصول : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ سازنده : مایکل فلنگن

: مایکل فلنگن بازیگران : میکایل هایسمان، کارلا گوجینو، هنری توماس

: میکایل هایسمان، کارلا گوجینو، هنری توماس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

«تسخیرشدگی عمارت هیل» بر اساس رمان سال ۱۹۵۹ نوشته‌ی شرلی جکسون، یک موفقیت بزرگ بود که به‌عنوان یکی از بهترین سریال‌های نتفلیکس در سال‌های اخیر ستایش شد. داستان هیو (هنری توماس) و اولیویا (کارلا گوجینو) کرین را دنبال می‌کند که تصمیم می‌گیرند یک خانه قدیمی و ظاهرا تسخیرشده به‌نام عمارت هیل را خریداری کنند تا بعد از بازسازی آن را بفروشند.

این زوج با فرزندان خود نل (ویکتوریا پدریتی)، لوک (اولیور جکسون کوهن)، تئودورا (کیت سیگل)، استیون (میشل هوسمین) و شرلی (الیزابت ریزر) به این خانه ۹۰ ساله نقل مکان می‌کنند. سال‌ها بعد، فرزندان کرین مجبور می‌شوند به عمارت هیل بازگردند، دوباره کنار هم جمع شده و با ارواح گذشتگان خود روبرو شوند.

این سریال از یک روایت غیرخطی عمیق پیروی می‌کند که با دقت داستان اصلی جکسون را با یک پیچش مدرن روایت می‌کند و ترکیبی جذاب از وحشت و درام روانشناسی دارد که تماشایش واقعا لذت‌بخش است. «عمارت هیل» یک موفقیت در ژانر سریال‌های ترسناک و در عین حال یک تریلر روانشناسی خیره‌کننده است. این سریال با تمرکز بر درد و رنج کرین‌ها، تصویر تاثیرگذار و تلخی از سلامت روان، غم و اندوه ارائه می‌دهد.

