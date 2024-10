تاریخ اکران فیلم «مرد عنکبوتی ۴» مشخص شد

به گزارش ورایتی، سونی تاریخ اکران «مرد عنکبوتی ۴» را بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده است که دو ماه بعد از اکران «انتقامجویان: روز رستاخیز» خواهد بود. «مرد عنکبوتی ۴» البته عنوان اصلی فیلم نخواهد بود. این فاصله زمانی اکران فیلمی از مجموعه «مرد عنکبوتی» و «انتقامجویان» یادآور فاصله زمانی اکران دو فیلم دیگر از این مجموعه‌هاست. «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) هم دو ماه بعد از «انتقامجویان: پایان بازی» ( Avengers: Endgame) به اکران درآمد.

دنباله جدید فیلم‌های مرد عنکبوتی، یکی از چهار اکران جهان سینمایی مارول در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. نه تنها «روز رستاخیز» در یکم مه به سینماها خواهد آمد، بلکه استودیو مارول در حال حاضر دو فیلم بی عنوان برای سیزدهم فوریه و ششم نوامبر ۲۰۲۶ در دستور اکران دارد. استودیو مارول در آخرین هفته ژوئیه سال ۲۰۲۴ وضعیت خوبی را پشت سر گذاشت. «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverin) در گیشه رکورد جابه‌جا کرد. بیست و پنجم ژوئیه ۲۰۲۵ هم «چهار شگفت‌انگیز: اولین قدم‌ها» (The Fantastic Four: First Steps) را در جدول اکران خواهد داشت.

تام هالند به فیلم جدید کریستوفر نولان پیوست

۲۰۲۶ با «مرد عنکبوتی ۴» و فیلم نولان، سال تام هالند است

«مرد عنکبوتی ۴» با یک فیلم مهم دیگر هم یک فاصله زمانی کوتاه دارد که در آن هم تام هالند حضور خواهد داشت. به تازگی اعلام شد که مرد عنکبوتی سال‌های اخیر سینما در فیلمی بدون عنوان از کریستوفر نولان که قرار است با کمپانی یونیورسال پیکچرز آن را بسازد، ایفای نقش خواهد کرد. «مرد عنکبوتی ۴» یک هفته بعد از فیلم نولان به نمایش در می‌آید. این بدین معناست تام هالند در تابستان ۲۰۲۶ در سه فیلم مهم حضور خواهد داشت که دو فیلم در دو آخر هفته پیاپی اکران خواهد شد.

اکران «مرد عنکبوتی ۴» در سال ۲۰۲۶ بعد از تقریباً پنج سال فاصله با آخرین فیلم این مجموعه «راهی به خانه نیست» اتفاق خواهد افتاد که خود اکران موفقی داشت. این طولانی‌ترین فاصله‌ای است که بین اکران دو فیلم لایواکشن مجموعه «مرد عنکبوتی» از زمان اکران دو فیلم «مرد عنکبوتی ۳» در سال ۲۰۰۷ و «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» (The Amazing Spider-Man) در سال ۲۰۱۲ افتاده است. با اینکه کمپانی سونی پیکچرز تلاش کرده است خط تولید مجموعه سینمایی خودش را بر اساس شخصیت‌های مکمل و شرور «مرد عنکبوتی» راه بیندازد و فیلم‌هایی مثل «موربیوس» (Morbius)، «مادام وب» (Madame Web) و همین فیلم اکران‌شده در سال ۲۰۲۴ «ونوم: آخرین رقص» (Madame Web) ساخته و «کراون آخرین شکارچی» (Kraven the Last Hunter) را هم در دست اکران دارد، اما هیچ‌یک از این فیلم‌ها نتیجه خوبی برای این کمپانی به همراه نداشته‌اند. و حالا با تاریخ اکرانی که برای «مرد عنکبوتی ۴» انتخاب شده، با توجه به فاصله اکرانش را با «انتقامجویان: روز رستاخیز» باید دید این برنامه چه تأثیری بر مجموعه «مرد عنکبوتی» خواهد داشت.

