تاریخ اکران فیلم «جومانجی ۳» مشخص شد

این‌طور که خبرها نشان می‌دهد، در آن بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۶ هیچ فیلم دیگری در صف اکران قرار ندارد اما «جومانجی ۳» (Jumanji 3) یک هفته قبل از فیلم تازه مجموعه «جنگ ستارگان» (Star Wars) از کمپانی دیزنی که هنوز عنوانی ندارد، اکران خواهد شد. «تلماسه ۳» (Dune 3) از کمپانی برادران وارنر و لجندری هم هجدهم دسامبر به نمایش درمی‌آید.

فیلم اصلی «جومانجی» با رابین ویلیامز فقید و کریستن دانست جوان سال ۱۹۹۵ اکران شد و فروش جهانی بالغ بر ۲۶۲.۸ میلیون دلار داشت که در آن زمان رکورد محسوب می‌شد. فیلم داستان چند بچه را دنبال می‌کند که یک بازی اکتشافی قدیمی را در انباری خانه‌شان پیدا می‌کنند و با شروع آن قدم به دنیایی عجیب و غریب و البته خطرناک می‌گذرند؛ بازی‌ای که گذشته خانواده و گذشته‌های دور زادگاه این بچه‌ها را برایشان فاش می‌کند. فیلم اصلی در کینِ نیو همپشایر فیلمبرداری شد.

اما بعد کاسدان و جانسون برای بازراه‌اندازی این مجموعه راه خودشان را رفتند. در قسمت دوم چند بچه در یک بازی ویدیویی گیر می‌افتند که در آن با نسخه‌های آواتار خودشان از آنچه در زندگی واقعی هستند، مواجه می‌شوند. سال ۲۰۱۷، فیلم «جومانجی: به جنگل خوش آمدید» (Jumanji: Welcome to the Jungle) در گیشه جهانی ۹۶۲.۵ میلیون دلار فروخت و سال ۲۰۱۹ «جومانجی: مرحله بعدی» (Jumanji: The Next Level) فروش جهانی ۸۰۱.۶ میلیون دلاری را به نام خود ثبت کرد. این سه‌گانه تا به حال در سرتاسر دنیا بیش از ۲.۰۲ میلیارد دلار فروخته است و حالا باید دید با «جومانجی ۳» چگونه یک بار دیگر رکورد فروش را جابه‌جا خواهند کرد.

کاسدان و جانسون در نوامبر ۲۰۲۴، فیلم اکشن ماجراجویی «سرخ‌پوش» (Red One)، پروژه ۲۰۰ میلیون دلاری ویژه کریسمس استودیوی ام‌جی‌ام آمازون را روی پرده خواهند داشت که کریس ایوانسف لوسی لو، جی.کی. سیمونز و کیرنان شیپکا را در گروه بازیگران خود دارد. این فیلم که پانزدهم نوامبر به نمایش درمی‌آید. داستان نجات بابانوئل (سیمونز) از سوی رئیس بادیگاردها (سیمونز) و یک شکارچی آدم معروف (ایوانس) را دنبال می‌کند.

