فیلم «ونوم: آخرین رقص» برای سومین هفته متوالی صدرنشین گیشه شد (باکس آفیس هفته)

اگرچه فیلم‌های جدید با فروش نه چندان چشمگیر نتوانستند «ونوم: آخرین رقص» را از صدر جدول به زیر بکشند، اما به لطف تبلیغات شفاهی و همچنین نبود رقیب جدی در سینماها، در بالاترین حد انتظار اکران شدند. هالیوود عمدتا از اکران فیلم در هفته پس از انتخابات خودداری کرد، زیرا نگران بود که مردم به جای فیلم‌ها، به انتخابات ریاست جمهوری توجه کنند. در نتیجه، طبق گزارش کام‌ اسکور، درآمد کلی گیشه داخلی بیش از ۱۱ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ و تقریبا ۲۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

تا به امروز، «ونوم: آخرین رقص» در آمریکای شمالی ۱۱۴ میلیون دلار و در سطح جهانی ۳۹۴.۲ میلیون دلار فروش داشته است. اگرچه این فیلم به اندازه قسمت‌های قبلی با بازی تام هاردی موفق نبوده است اما با توجه به بودجه ۱۲ میلیون دلاری عملکرد خوبی در سینماها دارد.

فیلم «بهترین نمایش کریسمس تا حالا» (The Best Christmas Pageant Ever) که یک داستان مذهبی بسیار متفاوت را روایت می‌کند، با کسب ۱۱.۱ میلیون دلار در رتبه دوم گیشه قرار گرفت. این فیلم کم‌هزینه و مذهبی درباره شش خواهر و برادر پر شر و شور است که با اجرای نمایش کریسمس کلیسای محلی معنای واقعی این مراسم را یاد می‌گیرند.

«بهترین نمایش کریسمس تا حالا» به کارگردانی دالاس جنکینز و با بازی جودی گریر، پیت هولمز و لورن گراهام، مورد استقبال گسترده منتقدان و مخاطبان قرار گرفت و در راتن تومیتوز ۸۹ از ۱۰۰ و در سینما اسکور نمره A دریافت کرد.

فیلم «مرتد» (Heretic) با بازی هیو گرانت در نقش یک شخصیت منفی، با کسب ۱۱ میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفت. این تریلر مهیج داستان دو مبلغ جوان مرمون (سوفی تاچر و کلویی ایست) را دنبال می‌کند که اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند و به خانه یک انگلیسی منزوی (گرانت) می‌روند. منتقدان این فیلم را پسندیدند و امتیاز ۹۳ درصد در راتن تومیتوز به آن تقدیم کردند. مخاطبان چندان استقبال نکردند اما نمره C+ در سینما اسکور برای یک فیلم ترسناک با پایان بحث‌برانگیز چندان تعجب‌آور نیست.

در جای دیگر گیشه داخلی، فیلم «ربات وحشی» (The Wild Robot) محصولی از یونیورسال و دریم‌ورکس انیمیشن در هفتمین هفته اکران با کسب ۶.۶ میلیون دلار به رتبه چهارم سقوط کرد. این فیلم خانوادگی با نظرات مثبت منتقدان، با افت هفتگی کم (این هفته فقط ۱۱ درصد کاهش داشت) در گیشه دوام آورده است و تاکنون ۱۳۰.۸ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۲۹۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است.

فیلم «لبخند ۲» (Smile 2) با کسب ۵ میلیون دلار و تنها با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به هفته قبل، فهرست پنج فیلم برتر را تکمیل کرد. پس از چهار هفته اکران در سینما، این دنباله با رتبه R در گیشه بین‌المللی ۱۲۳.۶ میلیون دلار فروش داشته است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت این فیلم که با هزینه ۲۸ میلیون دلار ساخته شده است، سودآور خواهد بود.

در همین حال، فیلم هیجان‌انگیز «جلسه محرمانه» (Conclave) با بازی رالف فاینز، با ۴.۱ میلیون دلار فروش عملکرد خوب دیگری داشت و در رتبه ششم جدول داخلی قرار گرفت. این فیلم که مخاطبان هدفش بزرگسالان هستند، یک درام واتیکان‌محور و محصولی از فوکس فیچرز است. «جلسه محرمانه» پس از سه هفته اکران، ۲۱.۵ میلیون دلار فروش داشته است و نیویورک و سایر بازارهای ساحل شرقی بیشترین مخاطب را جذب کرده‌اند.

فیلم برنده نخل طلای «آنورا» (Anora) ساخته‌ی شان بیکر با ۲.۴۵ میلیون دلار در هفته چهارم دوباره به جمع ۱۰ فیلم برتر اضافه شد و در جایگاه هفتم نشست. نئون حقوق این فیلم را که تا کنون ۷.۲۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشت در کن خریداری کرد و در پاییز و فصل جوایز، اکرانش را ادامه خواهد داد. این فیلم نگاهی طنزآمیز به یک رقاص عجیب و غریب و کارگر جنسی دارد که با پسر یک الیگارش روسی ازدواج می‌کند.

درام فانتزی «اینجا» (Here) که از هوش مصنوعی برای تغییر تام هنکس و رابین رایت در نقش‌های جوان‌تر (و پیرتر) خودشان استفاده می‌کند، در هفته دوم اکران خود با ۲.۴ میلیون دلار به رتبه هشتم سقوط کرد. فروش بلیت این فیلم ۵۲ درصد نسبت به افتتاحیه ضعیف ۵ میلیون دلاری کاهش یافت. مجموع درآمد فیلم «اینجا» به کارگردانی رابرت زمکیس تا حالا به ۹.۵ میلیون دلار در داخل آمریکا رسیده است. «اینجا» که توسط میرامکس تولید و تامین مالی و توسط سونی توزیع شده است، ۴۵ میلیون دلار هزینه داشته است و برای توجیه این قیمت، به ماندگاری بیشتر در سینماها نیاز دارد.

درام عاشقانه «ما در زمان زندگی می‌کنیم» (We Live in Time) محصول A24 با ۲.۲۱ میلیون دلار سه پله سقوط کرد و در رتبه نهم قرار گرفت. این فیلم با بازی اندرو گارفیلد و فلورنس پیو در نقش یک زوج جوان، تا به امروز ۲۱.۸۱ میلیون دلار فروش داشته است.

«ترساننده ۳» (Terrifier 3) در پنجمین هفته حضور خود روی پرده‌های سینما ۱.۴۷ میلیون دلار فروخت و در رتبه دهم جدول داخلی قرار گرفت. این فیلم اسلشر کم‌بودجه و فوق‌العاده خونین تا حالا در مجموع ۵۳.۳۱ میلیون دلار درآمد داشته است. قسمت سوم فیلم «ترساننده» از قسمت قبلی خود یعنی «ترساننده ۲» در سال ۲۰۲۲ که ۱۰ میلیون دلار در داخل کشور و ۱۵.۷ میلیون دلار در سطح جهانی درآمد کسب کرده بود، فراتر رفته است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ونوم: آخرین رقص

Venom: The Last Dance ۳ ۱۶.۲۲ ۱۱۴.۸۱ بهترین نمایش کریسمس تا حالا

The Best Christmas Pageant Ever ۱ ۱۱.۱۰ ۱۱.۱۰ مرتد

Heretic ۱ ۱۱.۰۱ ۱۱.۰۱ ربات وحشی

The Wild Robot ۷ ۶.۶۵ ۱۳۰.۸۸ لبخند ۲

Smile 2 ۴ ۵.۰۰ ۶۰.۵۴ جلسه محرمانه

Conclave ۳ ۴.۱۰ ۲۱.۵۱ آنورا

Anora ۴ ۲.۴۵ ۷.۲۱ اینجا

Here ۲ ۲.۴۲ ۹.۵۰ ما در زمان زندگی می‌کنیم

We Live in Time ۵ ۲.۲۱ ۲۱.۸۱ ترساننده ۳

Terrifier 3 ۵ ۱.۴۷ ۵۳.۳۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

