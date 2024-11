چرا لاک‌پشت‌های نینجا نقاب رنگی می‌زنند؟

اولین باری که لاک‌پشت‌های نینجا معرفی شدند، همگی مانند رافائل نقاب قرمز داشتند. این موضوع بعدها در نسخه‌های مختلف این فرنچایز تغییر کرد و لاک‌پشت‌ها رنگ‌بندی‌های معروف فعلی خود را به دست آوردند. کمیک‌های جدید با احترام به طرح اولیه همان رنگ‌های جداگانه را حفظ کرده‌اند که مدت‌هاست به‌عنوان بخشی از ویژگی شخصیت‌ها در نظر گرفته می‌شود.

اولین تصویر از لاک‌پشت‌های نینجا در کتاب‌های کمیک سیاه و سفید بود

زمانی که لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان معرفی شدند، کتاب کمیک آن‌ها به مراتب کم‌تر از آنچه امروز می‌شناسیم برجسته و شناخته‌شده بود. این کمیک‌ها در واقع به‌عنوان نوعی پارودی از آثار فرانک میلر و مسیری که اکثر کمیک‌های آن دوره می‌رفتند منتشر شدند. کمیک‌های استودیو میراژ درباره لاک‌پشت‌های نینجا تاریک، خشن و عاری از هرگونه شوخی و طنز بودند.

همچنین به دلیل ماهیت مستقل این عنوان، به صورت سیاه و سفید تولید شدند که باعث می‌شد ارزان‌قیمت‌ به نظر برسند. بنابراین هم خود لاک‌پشت‌های نینجا در صفحات این کمیک و هم تجهیزات و نقاب‌هایشان سیاه و سفید بودند. اما همه چیز در روی جلد این کمیک‌ها که به صورت رنگی چاپ می‌شد فرق داشت.

لاک‌پشت‌های نینجا در جلد کمیک‌های اصلی نقاب رنگی قرمز داشتند. البته آن‌ها هنوز شخصیت‌های جداگانه‌ای بودند و سلاح‌های منحصربه‌فردی که هنوز هم با آن‌ها شناخته می‌شوند با خود حمل می‌کردند. مایکی و لئو نانچیکو و شمشیر، در حالی که راف و دانی اسلحه‌های سای و چوب‌دستی داشتند.

با توجه به کمبود رنگ در کمیک‌ها، این واقعیت که تمام آن‌ها نقاب قرمز داشتند چندان مهم نبود و شخصیت‌ها با نام یا با نشان دادن سلاح‌هایشان شناخته می‌شدند. این موضوع برای یک کمیک مستقل که به سمت مخاطبان کمی بزرگ‌تر متمایل بود، کار می‌کرد، اما پس از ورود لاک‌پشت‌های نینجا به جریان اصلی بود که موضوع رنگ اهمیت پیدا کرد.

اولین کارتون لاک‌پشت‌های نینجا برای شخصیت‌هایش نقاب رنگی در نظر گرفت

سه سال از انتشار کتاب‌های کمیک لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان گذشته بود که اولین انیمیشن در سال ۱۹۸۷ نام آن‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت. این انیمیشن برای رقابت با سریال‌های انیمیشنی مشابه آن زمان ساخته شد. لاک‌پشت‌های نینجا در کنار انیمیشن‌های تبدیل‌شوندگان (Transformers)، انسان‌های گربه‌نما (ThunderCats)، هی‌من و اربابان جهان (He-Man and the Masters of the Universe) و جی آی جو: یک قهرمان واقعی آمریکایی (G.I. Joe: A Real American Hero) یک مجموعه کلاسک شناخته می‌شود.

شاید لاک‌پشت‌های نینجا تنها فرنچایز انیمیشن و اسباب‌بازی دهه ۱۹۸۰ باشد که تا حالا محبوبیت خود را حفظ کرده است. در جهش از صفحات کمیک به صفحه نمایش، تغییرات زیادی در لاک‌پشت‌های نینجا ایجاد شد، از جمله انتخاب مد و نوع پوشش آن‌ها.

انیمیشن لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان محصول سال ۱۹۸۷ به دلیل ساده‌تر شدن در مقایسه با ماهیت تند و تیز کتاب‌های کمیک استودیو میراژ قابل توجه است. این انیمیشن که برای کودکان ساخته شده بود، لحنی بسیار ساده‌تر در کمدی، اکشن و شخصیت‌پردازی داشت. لاک‌پشت‌ها در استفاده از سلاح‌های خود ملایم‌تر بودند و هر یک از آن‌ها، به‌ویژه مایکل‌آنجلو، شخصیت‌ها و الگوهای گفتاری کلیشه‌ای داشتند.

طراحی آن‌ها نسبت به منبع اصلی تا حدودی ساده‌تر بود. با این حال، بزرگ‌ترین تغییر در نقاب رنگی لاک‌پشت‌های نینجا رخ داد، جایی که پیتر لرد، یکی از خالقان این اثر تصمیم گرفت به این چهار خزنده نقاب رنگی خودشان را بدهد تا تمایز بین آن‌ها آسان‌تر شود. بنابراین، رنگ رافائل قرمز باقی ماند، در حالی که به لئوناردو، دوناتلو و مایکل‌آنجلو چشم‌بندهای آبی، بنفش و نارنجی داده شد. آن‌ها همچنین کمربندهایی با حروف اول نام خود گرفتند که تشخیصشان را حتی آسان‌تر کرد.

البته، این رنگ‌های متنوع همچنین نشان می‌داد که لاک‌پشت‌ها با نسخه کمیکشان فرق دارند. در کتاب‌های کمیک اصلی لاک‌پشت‌های نینجا، نقاب‌های قرمز نشان دهنده وضعیت آن‌ها به‌عنوان قاتل بود، و اسپلینتر، موش جهش‌یافته، آن‌ها را برای از بین بردن شردر و فوت کلن آموزش داده بود. نینجاهای فوت کلن نیز به خاطر پوشیدن نقاب‌های مشابه شناخته می‌شدند، که نشان می‌داد تمامشان قاتلانی سخت‌کوش با هدف کشتن دشمنان خود بودند.

در انیمیشن، لاک‌پشت‌ها بسیار آرام‌تر بودند، بنابراین منطقی بود که همه آن‌ها نقاب‌هایی به رنگ قرمز را که نماد خشونت و خون بود نپوشند. حتی اگر این جنبه را هم در نظر نگیریم، نقاب رنگی جدیدِ لاک‌پشت‌های نینجا آن‌ها را بسیار جذاب‌تر کرد و ظاهر جدید خیلی زود برای این فرنچایز ماندگار شد.

چگونه اقتباس‌های بعدی میراث نقاب رنگی لاک‌پشت‌های نینجا را پذیرفتند

انیمیشن اصلی لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان یک موفقیت عظیم بود که این فرنچایز را یک‌شبه به موفقیتی چشمگیر رساند. حتی کسانی که کتاب‌های کمیک اصلی را خوانده بودند، دیگر لاک‌پشت‌های نینجا را با این انیمیشن می‌شناختند. این امر به ویژه در مورد ظاهر شخصیت‌ها صدق می‌کرد، چون این فرنچایز با نقاب‌های رنگی به کار خود ادامه داد.

فراتر از انیمیشن، این تغییر را می‌توان برای اولین بار در صفحات سری کمیک‌های آرچی «ماجراهای لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان» (Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures) مشاهده کرد. اگرچه این سری به‌عنوان بازگویی ساده قسمت‌های انیمیشن آغاز شده بود، اما به زودی به یک مجموعه مستقل تبدیل شد.

این سریال حتی قهرمانان فرعی مانند حیوانات جهش‌یافته را هم در خود داشت. با توجه به ماهیت آن به‌عنوان ادامه اولین انیمیشن، استفاده از نقاب رنگی از آن سریال منطقی بود. با این حال، این تنها یا آخرین اقتباس جدیدی نبود که از نقاب رنگی استفاده می‌کرد.

در سال ۱۹۹۰، سه سال پس از آغاز محبوبیت انیمیشن، لاک‌پشت‌های نینجا در اولین فیلم لایو اکشن روی پرده سینماها ظاهر شدند. این فیلم تا حد امکان لحن کمیک‌های میراژ را تکرار کرد، اما طرز صحبت و عشق لاک‌پشت‌های نینجا به پیتزا و نقاب رنگی آن‌ها (به همراه شغل آوریل اونیل به‌عنوان خبرنگار) اقتباس شدند.

۸ فیلم و انیمیشن لاک‌پشت‌های نینجا از بدترین تا بهترین

همین اتفاق برای سریال تلویزیونی لایو اکشن «لاک‌پشت‌های نینجا: جهش بعدی» ( Ninja Turtles: The Next Mutation) افتاد که در تداوم آن و تا حدودی دنباله‌ای برای فیلم بود. این سریال بحث‌برانگیز همچنین یک لاک‌پشت نینجای زن به نام ونوس د مایلو را معرفی کرد که نقاب آبی روشن متمایز از نقاب تیره‌تر لئوناردو می‌پوشید.

تقریبا تمام اقتباس‌های دیگر از لاک‌پشت‌های نینجا به استفاده از نقاب رنگی که اولین بار در انیمیشن ۱۹۸۷ نشان داده شد، ادامه دادند. این مورد در انیمیشن سال ۲۰۰۳، انیمیشن سال ۲۰۱۲، انیمیشن «ظهور لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان» (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles)، فیلم‌های لایو اکشن دهه ۲۰۱۰ و فیلم جدید «لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) هم صدق می‌کند. در این مرحله، استفاده از نقاب قرمز برای گروه معمولا فقط به‌عنوان ادای احترامی به دوران میراژ انجام شد.

مینی سریال انیمیشنی «لاک‌پشت‌ها برای همیشه» (Turtles Forever) که لاک‌پشت‌های انیمیشن‌های ۱۹۸۷ و ۲۰۰۳ را کنار هم قرار داد، به طور خلاصه به دنیای کمیک‌های استودیو میراژ بازگشت. در این سریال لاک‌پشت‌های خشن‌تر در مورد طرح‌های رنگی احمقانه لاک‌پشت‌های دیگر اظهار نظر کردند و رافائل نسخه ۲۰۰۳ با اشاره به کمربندهای لاک‌پشت‌های نسخه ۱۹۸۷ جبران کرد.

کمیک‌های انتشارات IDW برای لاک‌پشت‌های نینجا از نقاب قرمز استفاده می‌کردند

کمیک‌های «لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان» انتشارات IDW وارد یک مسیر جدید شدند که تاریخچه شخصیت‌ها را بازراه‌اندازی می‌کرد. این سریال داستان خاص خود را روایت و در عین حال عناصر گذشته را نیز گنجانده و به‌نوعی آن‌ها را بازسازی می‌کرد. بازگشت آن‌ها به گذشته ابتدا در نقاب شخصیت‌ها نمایان شد.

در ابتدای پخش سری کتاب‌های کمیک IDW، رافائل ناپدید شده بود و برادرانش به خاطر فقدان او سوگواری می‌کردند. به افتخارش، همه آن‌ها نقاب‌های قرمز می‌پوشیدند که رنگ مورد علاقه او بود. با این حال، پس از اتحاد مجدد، آن‌ها در نهایت به نقاب‌های رنگی متداول‌تر سایر نسخه‌ها برمی‌گردند و همین موضوع این مجموعه را به ترکیبی عالی از نسخه‌های قدیم و جدید تبدیل می‌کند. مورد دوم با اضافه شدن لاک‌پشت دیگری که رنگ مخصوص به خود را داشت نمایان شد.

در ابتدا، جنیکا یک دوست انسانی برای لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان و علاقه‌مند به کیسی جونز بود. با این حال، پس از یک حمله شدید، لاک‌پشت‌ها مجبور می‌شوند برای نجات جانش به او خون تزریق کنند. این نه تنها او را از مرگ نجات می‌دهد، بلکه او را به یک لاک‌پشت جهش‌یافته تبدیل می‌کند.

جنیکای لاک‌پشت نینجای جدید از مهارت‌ها و آموزش خود برای کمک به لاک‌پشت‌ها استفاده می‌کند و یک نقاب زرد برای خودش برمی‌دارد. ونوس د مایلو هم به‌عنوان یک لاک‌پشت فرانکنشتاینی که از دی‌ان‌ای یک قورباغه جهش‌یافته پانک ساخته شده بود، مجدد تفصیر شد، که روی چشم‌بند آبی‌رنگش جزییات و طرح‌هایی دوخته شده بود.

در این مرحله، نقاب‌های رنگی کدگذاری شده برای لاک‌پشت‌های نینجا دیگر عادی شده‌ بودند. نقاب‌های نسخه کمیک‌های اصلی استودیو میراژ فقط یک سنگ بنا برای پدیده‌ای بودند که در حال حاضر بخشی از فرهنگ عامه محسوب می‌شود و عنصر حساب‌شده‌ای برای ادای احترام‌های متعدد به لاک‌پشت‌های سیاه و سفید در طول سال‌ها در نظر گرفته می‌شود.

