جدال گلادیاتورها با جادوگران در گیشه (باکس آفیس هفته)

فروش خیره‌کننده فیلم «شرور» سومین افتتاحیه برتر گیشه داخلی سال را پس از «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine ) با ۲۱ میلیون دلار و «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) با ۱۵۴ میلیون دلار رقم زد. از طرف دیگر این فیلم چهارمین افتتاحیه بزرگ تاریخ برای یک موزیکال را پیش از بازسازی اخیر دیزنی یعنی «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid) با ۹۵.۵ میلیون دلار و پس از «یخ‌زده ۲» (Frozen II) با ۱۳۰ میلیون دلار و همچنین بهترین افتتاحیه (تا کنون) برای یک فیلم اقتباسی از تئاترهای برادوی، با پیشی گرفتن از «به سوی جنگل» (Into the Woods) در سال ۲۰۱۴ که ۳۱ میلیون دلار فروش داشت به دست آورد.

«شرور» در باکس آفیس بین‌المللی با فروش ۵۰.۲ میلیون دلار مجموع درآمد جهانی خود را به ۱۶۴.۲ میلیون دلار رساند. این بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی برای یک فیلم با اقتباس از تئاترهای برادوی است و «بینوایان» (Les Miserables) با ۱۰۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ تا پیش از این رقیب نداشت.

فیلم «شرور» به کارگردانی جان ام چو و بازی آریانا گرانده و سینتیا اریوو، پس از حدود یک دهه و تبلیغات گسترده (از جمله ۴۰۰ مشارکت تجاری) به سینماها آمد. یونیورسال نیاز داشت که این فیلم با آواز و رقص با مخاطبان سینما ارتباط برقرار کند زیرا «شرور: قسمت دوم» (Wicked: Part Two) که وقایع پرده دوم این داستان موزیکال را روایت می‌کند، در سال ۲۰۲۵ به سینما خواهد آمد. ساخت این دو فیلم بدون احتساب بودجه بازاریابی عظیم در مجموع ۳۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است.

مخاطبان و منتقدان مجذوب فیلم «شرور» شدند. این فیلم قطعات موسیقی کلاسیک و تمام عناصر و جزییات را از منبع اقتباسش برداشته است. داستان قبل، حین و بعد از «جادوگر شهر آز» (The Wizard of Oz) اتفاق می‌افتد و دوستی غیرمحتمل الفابای سبزرنگ (که بعدا به جادوگر بد غرب معروف شد) و گلیندای شاد و دوست‌داشتنی (که در نهایت گلیندای خوب نامیده شد) را ترسیم می‌کند. این فیلم ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه‌ای نمره «A» را در سینماسکور و میانگین ۹۰ درصد در راتن تومیتوز کسب کرد. انتظار می‌رود که این موزیکال با تحسین‌های منتقدان، تبلیغات شفاهی مثبت و موسیقی متن جذاب، فروش موفق خود را در طول تعطیلات شکرگزاری تا دسامبر ادامه دهد.

«گلادیاتور ۲» هم با بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای تولید و تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار برای تبلیغ بودجه عظیمی به خود اختصاص داده است و برای موفقیت به بازده جهانی نیاز دارد. تاکنون، این دنباله در سطح بین‌المللی بسیار موفق‌تر بوده و ۲۲۱ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی فروخته است.

پل مسکال، پدرو پاسکال و دنزل واشینگتن در این فیلم پرخرج بازی می‌کنند که حدود دو دهه پس از فیلم اول اتفاق می‌افتد. لوسیوس (مسکال)، برادرزاده امپراتور کامودوس با بازی واکین فینیکس و پسر لوسیلا با بازی کانی نیلسن، وارد کولوسئوم می‌شود و به دنبال بازگرداندن شکوه روم به مردم آنجا است. واکنش‌ها به اندازه اولین گلادیاتور که برنده اسکار شده و یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۰۰ با ۴۶۵ میلیون دلار در سراسر جهان بود، قابل توجه نیست. اگرچه نقدها و امتیاز مخاطبان بیشتر مثبت بوده است. این فیلم نمره «B» را در سینما اسکور و ۷۱ درصد در راتن تومیتوز کسب کرد.

در جای دیگر باکس آفیس داخلی، «فرد قرمزپوش» (Red One) یک کمدی اکشن کریسمسی با بازی دواین/ راک جانسون در نقش بادیگارد پاپانوئل، با ۱۳.۳ میلیون دلار به رتبه سوم سقوط کرد. این فیلم ۲۵۰ میلیون دلار هزینه داشته است و تا به امروز تنها ۵۲ میلیون دلار در داخل کشور و ۱۱۷.۱ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است.

با توجه به اینکه «شرور» و «گلادیاتور ۲» بیشتر سالن‌های کشور را اشغال کرده‌اند، سایر فیلم‌ها فضای زیادی برای ارائه نداشتند. فیلم تازه‌وارد دیگر، تریلر تاریخی جنگ جهانی دوم با عنوان «باندهوفر، پاستور، جاسوس، قاتل» (Bonhoeffer. Pastor. Spy. Assassin) با ۵.۱ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. شرکت استودیو انجل که سال گذشته فیلم موفق «صدای آزادی» (Sound of Freedom) را داشت، حامی مالی این فیلم درباره یک مسیحی متعهد است که برای کشتن هیتلر نقشه می‌کشد.

«ونوم: آخرین رقص» (Venom: The Last Dance) محصول سونی با ۴ میلیون دلار فهرست پنج فیلم برتر را تکمیل کرد. پس از پنج هفته اکران، دنباله سمبیوت بیگانه با بازی تام هاردی ۱۳۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۴۵۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است.

فیلم خانوادگی «بهترین نمایش کریسمس تا حالا» (The Best Christmas Pageant Ever) محصولی از لاینزگیت با ۳.۵ میلیون دلار، جایگاه ششم را به دست آورد. پس از سه هفته اکران روی پرده بزرگ، این فیلم حال‌خوب‌کن ۲۵.۵۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته است.

فیلم ترسناک «مرتد» (Heretic) محصولی از A24 با ۲.۲۳ میلیون دلار به رتبه هفتم سقوط کرد. این تریلر مهیج که دو مبلغ جوان مرمون را دنبال می‌کند که وارد خانه یک انگلیسی شرور می‌شوند، پس از سه هفته اکران، ۲۴.۷۶ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است.

انیمیشن «ربات وحشی» (The Wild Robot) محصول مشترک یونیورسال و دریم‌ورکس با ۲ میلیون در نهمین هفته اکران، هشتم شد. فروش بلیت برای این فیلم خانوادگی هفته به هفته اندکی کاهش یافته است. مجموع فروش داخلی آن به ۱۴۰.۷۲ میلیون دلار و مجموع جهانی آن به ۳۱۷.۴ میلیون دلار رسیده است.

فیلم «لبخند ۲» (Smile 2) با کسب ۱.۱۱ میلیون دلار در رتبه نهم قرار گرفت. پس از شش هفته اکران در سینما، این دنباله با رتبه R در گیشه بین‌المللی ۱۳۵.۹ میلیون دلار فروش داشته است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت این فیلم که با هزینه ۲۸ میلیون دلار ساخته شده است، سودآور خواهد بود.

کمدی درام «یک درد واقعی» (A Real Pain) به نویسندگی، کارگردانی و بازی جسی آیزنبرگ در چهارمین هفته اکران با ۱.۱ میلیون دلار فروش توانست در جمع ده فیلم اول گیشه داخلی باقی بماند. این فیلم که تاکنون ۴.۹۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است، دو پسرعمو با اخلاق‌های متفاوت را دنبال می‌کند که به واسطه‌ی وصیت مادربزرگشان با هم راهی یک سفر به لهستان می‌شوند.

هنوز مشخص نیست که آیا فیلم «شرور» و «گلادیاتور ۲» مانند باربنهایمر به فروش و رقابت یکدیگر کمک کردند یا خیر. به هر حال، این هفته یکی از بزرگ‌ترین هفته‌های سال با حدود ۲۱۰ میلیون دلار درآمد بود. از آنجایی که «موانا ۲» (Moana 2) محصول دیزنی ۲۷ نوامبر (۷ آذر ۱۴۰۳) به سینماها می‌آید، رونق در باکس آفیس تا روز شکرگزاری ادامه خواهد داشت. با این حال، فروش بلیت از ابتدای سال تاکنون ۱۰.۵ درصد کم‌تر از سال ۲۰۲۳ و ۲۶.۶ درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۹ است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی شرور

Wicked ۱ ۱۴۴.۰۰ ۱۴۴.۰۰ گلادیاتور ۲

Gladiator II ۱ ۵۵.۵۰ ۵۵.۵۰ فرد قرمزپوش

Red One ۲ ۱۳.۲۸ ۵۲.۹۱ باندهوفر، پاستور، جاسوس، قاتل

Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin. ۱ ۵.۱۲ ۵.۱۲ ونوم: آخرین رقص

Venom: The Last Dance ۵ ۴.۰۰ ۱۳۳.۸۲ بهترین نمایش کریسمس تا حالا

The Best Christmas Pageant Ever ۳ ۳.۵۰ ۲۵.۵۱ مرتد

Heretic ۳ ۲.۲۳ ۲۴.۷۶ ربات وحشی

The Wild Robot ۹ ۲.۰۰ ۱۴۰.۷۲ لبخند ۲

Smile 2 ۶ ۱.۱۱ ۶۷.۷۵ یک درد واقعی

A Real Pain ۴ ۱.۱۰ ۴.۹۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

