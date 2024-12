انیمیشن «موآنا ۲» با فروش فراتر از انتظار رکورد شکست (باکس آفیس هفته)

این فیلم همچنین بزرگ‌ترین افتتاحیه پنج روزه تاریخ را به نام خود ثبت کرد و از فیلم موفق «برادران سوپر ماریو» (The Super Mario Bros. Movie) با ۲۰۵.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ پیشی گرفت. افتتاحیه سه‌روزه این فیلم با ۱۳۵.۵ میلیون دلار، بهترین شروع برای والت دیزنی در مقابل «یخ‌زده ۲» با ۱۳۰.۲ میلیون دلار در هفته قبل از شکرگزاری است. فروش انیمیشن «موآنا ۲» بسیار بالاتر از برآوردهای اولیه ۱۳۵ تا ۱۴۵ میلیون دلاری بود.

البته تنها انیمیشن «موآنا ۲» نیست که با فروش موفق سینماهای آمریکای شمالی را شلوغ و پر از جمعیت نگه داشته است. فیلم اقتباسی «شرور» (Wicked) محصول یونیورسال و حماسه اکشن پارامونت یعنی «گلادیاتور ۲» (Gladiator II) که هر دو هفته گذشته اکران خود را آغاز کردند، همچنان مخاطبان را به سینماها می‌کشانند.

این سه بلاک باستر پرهزینه، در مجموع با حدود ۴۲۲ میلیون دلار فروش، پررونق‌ترین دوران شکرگزاری تاریخ را رقم زده‌اند. این رقم رکورد قبلی سال ۲۰۱۸ را شکست که با ۳۱۵ میلیون دلار در دست «رالف اینترنت را خراب می‌کند» (Ralph Breaks the Internet)، «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل والد» (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) و «کرید ۲» (Creed II) بود.

امسال، حضور مخاطبان نسبت به سال ۲۰۲۳ که یکی از بدترین سال‌های تاریخ سینما بود، به شدت بهبود یافته است. سال گذشته فیلم‌های «آرزو» (Wish) محصول دیزنی، پیش‌درآمد «بازی‌های گرسنگی» با عنوان «تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» (The Ballad of Songbirds and Snakes) و درام تاریخی ریدلی اسکات «ناپلئون» (Napoleon) موفق شده بودند تنها ۱۲۵ میلیون دلار بفروشند.

فیلم «شرور» نیز شاهد استقبال گسترده دیگری بود و با ۸۰ میلیون دلار در هفته دوم و ۱۱۷.۵ میلیون دلار در پنج روز تعطیلات، رتبه دوم را کسب کرد. تاکنون، نسخه سینمایی کارگردان جان ام چو از این موزیکال محبوب برادوی، ۲۶۲.۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۳۵۹.۲ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است.

این فیلم در حال حاضر به‌عنوان پرفروش‌ترین اقتباس برادوی در تاریخ باکس آفیس داخلی، پیش از «گریس» (Grease) با ۱۸۸.۶۲ میلیون دلار، و همچنین چهارمین بازسازی بزرگ یک تئاتر برای سینما در جهان پس از «ماما میا» (Mamma Mia) یا ۶۱۱ میلیون دلار، «بینوایان» (Les Miserables) با ۴۴۲ میلیون دلار رتبه‌بندی می‌شود.

یونیورسال نیاز دارد که «شرور» در نهایت از این فیلم‌های موزیکال در جدول باکس آفیس جهانی پیشی بگیرد. چون این فیلم اولین قسمت از یک سه‌گانه است (قسمت دوم که نیمی دیگر از داستان را روایت می‌کند، در سال ۲۰۲۵ اکران خواهد شد) که هر کدام بدون احتساب تبلیغات حداکثری استودیو ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارند.

فیلم «گلادیاتور ۲» با ۳۰.۷ میلیون دلار در هفته دوم و ۴۴ میلیون دلار در پنج روز تعطیلات، رتبه سوم را کسب کرد. دنباله مورد انتظار ریدلی اسکات برای فیلم «گلادیاتور» که در سال ۲۰۰۰ اکران شده بود تاکنون ۱۱۱.۲ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۳۲۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. ساخت دنباله «گلادیاتور» نیز بسیار پرهزینه بود و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای تولید و ۱۰۰ میلیون دلار دیگر برای بازاریابی در سطح جهانی هزینه برداشته است.

انیمیشن «موآنا ۲» در باکس آفیس بین‌المللی هم خوش درخشیده است و با ۱۶۵ میلیون دلار فروش، فراتر از انتظارها افتتاح شده و مجموع درآمد جهانی را به ۳۸۶.۳ میلیون دلار رسانده است. این ماجراجویی انیمیشنی جدیدترین موفقیت بزرگ سینمایی دیزنی در سال ۲۰۲۴ پس از موفقیت‌های عظیم «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) در ماه ژوئن با ۱.۶ میلیارد دلار و «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) در ماه ژوئیه با ۱.۳ میلیارد دلار است.

سینماها به ویژه از موفقیت و فروش چشمگیر انیمیشن «موآنا ۲» استقبال می‌کنند، زیرا این دنباله ابتدا به‌عنوان یک سریال تلویزیونی برای دیزنی پلاس چراغ سبز گرفت، سپس به یک فیلم سینمایی تبدیل شد. قسمت اول «موآنا» در سال ۲۰۱۶ اکران شد و با ۸۲ میلیون دلار در هفته شکرگزاری کارش را آغاز کرد.

این فیلم خانوادگی با ۶۸۰ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی عملکرد خوبی داشت، اما در دیزنی پلاس و سایر پلتفرم‌های دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کرد. طبق گفته مدیران در سال ۲۰۲۳، هفت سال پس از اکران روی پرده بزرگ، «موآنا» با ۱۱.۶ میلیارد دقیقه تماشا، پربیننده‌ترین فیلم سال در آمریکای شمالی بود. با توجه به جذابیت ماندگار آن، دیزنی در حال ساخت یک بازسازی لایو اکشن از نسخه اصلی برای اکران در سال ۲۰۲۶ است.

دواین جانسون و آلیئی کراوالیو دوباره در نقش نیمه‌خدای خالکوبی‌شده ماویی و قهرمان داستان (که شاهزاده نیست) موآنا صداپیشگی شخصیت‌های اصلی را در این دنباله تکرار می‌کنند، که در آن راهنمای جسور به اعماق اقیانوس سفر می‌کند تا یک جزیره پنهان پیدا کند و یک نفرین را بشکند.

لین مانوئل میراندا، که آهنگ‌های به‌یادماندنی را برای فیلم اول نوشت، برای فیلم دوم بازنگشت و وظایف آهنگسازی را به آبگیل بارلو و امیلی بیر سپرد. نقدها نسبت به این انیمیشن متفاوت بوده است، و امتیاز ۶۵ درصد در راتن تومیتوز دریافت کرد اما احساسات منتقدان در حضور خانواده‌ها تاثیرگذار نیست. مخاطبان به این فیلم نمره A- را در سینما اسکور دادند، که مطمئنا برای تبلیغات شفاهی و تماشای مجدد در طول اکران سینمایی آن خوب است.

در رتبه چهارم و با فاصله فیلم «فرد قرمزپوش» (Red One)، یک کمدی اکشن کریسمسی با بازی راک در نقش رییس محافظان پاپانوئل، در هفته سوم ۱۲.۸ میلیون دلار و در پنج روز تعطیلات ۱۸.۷ میلیون دلار به دست آورد. این فیلم که در ابتدا برای پخش در سرویس استریم در نظر گرفته شده بود و سپس به سینماها منتقل شد، پس از سه هفته اکران، ۷۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۱۴۸.۷ میلیون دلار در سطح جهان فروش داشته است. «فرد قرمزپوش» با هزینه تولید ۲۵۰ میلیون دلاری، برای گذر از خط قرمز در اکران سینمایی خود باید بیشتر تلاش کند.

فیلم خانوادگی «بهترین نمایش کریسمس تا حالا» (The Best Christmas Pageant Ever) با ۳.۲ میلیون دلار در هفته چهارم و ۴.۸۵ میلیون دلار در روزهای شکرگزاری، فهرست پنج فیلم برتر را تکمیل کرد. این فیلم دلگرم‌کننده ۱۰ میلیون دلار هزینه و از زمان اکران تا کنون، ۳۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته است.

تریلر تاریخی جنگ جهانی دوم با عنوان «بانهوفر، پاستور، جاسوس، قاتل» (Bonhoeffer. Pastor. Spy. Assassin) با ۲.۴ میلیون دلار در رتبه ششم قرار گرفت و بعد از دو هفته توانست ۹.۷۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد کسب کند. شرکت استودیو انجل که سال گذشته فیلم موفق «صدای آزادی» (Sound of Freedom) را روی پرده داشت، حامی مالی این فیلم درباره یک مسیحی متعهد است که برای کشتن هیتلر نقشه می‌کشد.

«ونوم: آخرین رقص» (Venom: The Last Dance) محصول سونی با ۲.۲ میلیون دلار هفتم شد. پس از شش هفته اکران، دنباله سمبیوت بیگانه با بازی تام هاردی ۱۳۷.۸۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۴۶۸.۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت.

فیلم ترسناک «مرتد» (Heretic) محصولی از استودیو A24 با ۹۵۶ هزار دلار به رتبه هشتم سقوط کرد. این تریلر مهیج که دو مبلغ جوان مرمون را دنبال می‌کند که وارد خانه یک انگلیسی شرور می‌شوند، پس از چهار هفته اکران توانست ۲۶.۸۲ میلیون دلار کسب کند.

انیمیشن «ربات وحشی» (The Wild Robot) محصول مشترک یونیورسال و دریم‌ورکس با ۶۷۰ هزار دلار در دهمین هفته اکران، نهم شد. فروش بلیت برای این فیلم خانوادگی هفته به هفته اندکی کاهش یافته است. مجموع فروش داخلی آن به ۱۴۲.۴۹ میلیون دلار و مجموع جهانی آن به ۳۲۱.۶ میلیون دلار رسیده است.

در نهایت هم کمدی درام «یک درد واقعی» (A Real Pain) به نویسندگی، کارگردانی و بازی جسی آیزنبرگ در پنجمین هفته اکران با ۶۶۵ هزار دلار فروش توانست رتبه هفته پیش خود را حفظ کند و در جمع ده فیلم اول گیشه داخلی باقی بماند. این فیلم که تاکنون ۶.۱۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است، دو پسرعمو با اخلاق‌های متفاوت را دنبال می‌کند که به واسطه‌ی وصیت مادربزرگشان با هم راهی یک سفر به لهستان می‌شوند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی موآنا ۲

Moana 2 ۱ ۱۳۵.۵۰ ۲۲۱.۰۰ شرور

Wicked ۲ ۸۰.۰۰ ۲۶۲.۴۲ گلادیاتور ۲

Gladiator II ۲ ۳۰.۷۰ ۱۱۱.۲۰ فرد قرمزپوش

Red One ۳ ۱۲.۸۹ ۷۶.۰۵ بهترین نمایش کریسمس تا حالا

The Best Christmas Pageant Ever ۴ ۳.۲۷ ۳۲.۰۰ بانهوفر، پاستور، جاسوس، قاتل

Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin. ۲ ۲.۴۰ ۹.۷۴ ونوم آخرین رقص

Venom: The Last Dance ۶ ۲.۲۰ ۱۳۷.۸۶ مرتد

Heretic ۴ ۰.۹۵ ۲۶.۸۲ ربات وحشی

The Wild Robot ۱۰ ۰.۶۷ ۱۴۲.۴۹ یک درد واقعی

A Real Pain ۵ ۰.۶۶ ۶.۱۲

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

