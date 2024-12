بهترین مینی سریال‌های ترسناک برای عاشقان ژانر وحشت

اگرچه نویسنده‌ها و کارگردان‌های بااستعداد زیادی می‌توان نام برد که در خلق داستان‌ها و سریال‌های ترسناک موفق بوده‌اند اما استیون کینگ، نویسنده مشهور و چیره‌دست داستان‌های ترسناک و مایک فلنگن فیلم‌ساز به شکل‌گیری بسیاری از بهترین مینی سریال‌های ترسناک تمام دوران کمک کرده‌اند.

سریال‌هایی مانند «آن» (It) و قسمت اول یکی از بهترین آنتولوژی‌های ترسناک یعنی «تسخیرشدگی عمارت هیل» (The Haunting of Hill House)، در فرهنگ عامه ریشه دوانده‌اند و برخی از گزنده‌ترین و احساسی‌ترین سکانس‌ها را ارائه می‌دهند. بهترین مینی سریال‌های ترسناک که در ادامه نام بردیم قادرند در قالبی که کاملا با موضوعش هماهنگ است یک دقیقه را به یک ساعت و یک ساعت را به دقیقه تبدیل کنند.

۱۰. ایستادگی (The Stand)

محصول : ۱۹۹۴

: ۱۹۹۴ کارگردان : میک گریس

: میک گریس بازیگران : گری سینایس، مولی رینگوالد، جیمی شرایدان

: گری سینایس، مولی رینگوالد، جیمی شرایدان امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰ از ۱۰۰

۷۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«ایستادگی» یک مینی سریال اقتباسی از رمانی نوشته‌ی استیون کینگ در سال ۱۹۷۸ و در نوع خود بی‌نظیر است. این سریال چهار قسمت دارد که هر قسمت شامل عنوان و موضوع خاصی است. طاعون (قسمت ۱)، رویاها (قسمت ۲)، خیانت (قسمت ۳) و ایستادگی (قسمت ۴) و همگی داستان یک جهان را روایت می‌کنند که توسط یک ویروس کشنده نابود شده است. در این سریال بازیگران استثنایی از جمله ستارگانی مانند گری سینایس، مولی رینگوالد و راب لو به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

کارگردان میک گریس پیش از این یک اقتباس دیگر از استیون کینگ به نام «خواب‌گردها» (Sleepwalkers) را در سال ۱۹۹۲ ساخته بود، بنابراین تجربه او به تولید یک اثر بهتر کمک کرد. اگرچه «ایستادگی» چند جلوه‌ی ویژه بصری دارد که ممکن است این روزها کمی ضعیف به نظر برسند اما خط داستانی گسترده، روایت آشکار و اجراهای معتبر از بازیگرانی معتبر گرد هم می‌آیند تا سریالی موفق را تولید کنند. سریال «ایستادگی» فراتر از نقص‌هایش تلاشی چشمگیر برای اقتباس از یکی از حماسه‌های مدرن کینگ است.

۹. زوال خاندان آشر (The Fall of the House of Usher)

محصول : ۲۰۲۳

: ۲۰۲۳ کارگردان : مایک فلنگن، مایکل فیموگناری

: مایک فلنگن، مایکل فیموگناری بازیگران : کارلا گوجینو، بروس گرینوود، مری مک‌دانل

: کارلا گوجینو، بروس گرینوود، مری مک‌دانل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

مایک فلنگن با تولید چند فیلم که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، به‌عنوان یک نماد در ژانر ترسناک مدرن تثبیت شد. قبل از خلق سریال آنتولوژی «تسخیرشدگی عمارت هیل» که به یک موفقیت بزرگ برای نتفلیکس تبدیل شد، او سریال «زوال خاندان آشر» را ساخت. این سریال یکی از جدیدترین آثار او و یک بازسازی مدرن و فوق‌العاده است. این اقتباس از داستان کوتاه ادگار آلن پو تمام عناصر چشمگیر آثار فلنگن را در خود دارد. این سریال هشت قسمتی، خانواده آشر و موفقیت‌های تجاری آن‌ها را دنبال می‌کند و به شرایطی می‌پردازد که منجر به مرگ وحشتناک شش فرزندشان می‌شود.

«زوال خاندان آشر» تمام عناصر بهترین مینی سریال‌های تاریخ را در خود دارد و به یک مطالعه‌ی عمیق شخصیت از خانواده‌ای می‌پردازد که به خاطر ترس‌های بیرونی از هم پاشیده و مشکلات داخلی‌شان پیچیده شده است. این سریال به خوبی از تنش‌های پنهان، تصاویر وهم‌آور و صحنه‌های ترسناک شوکه‌کننده برای ایجاد واکنش احساسی در مخاطب استفاده می‌کند. این سریال از ترس‌های سطحی فراتر می‌رود و شخصیت‌ها و روابط جذابی را درون یک خانواده ایجاد می‌کند که تاثیر مرگ‌ها، اسرار و اتفاقات ترسناک را بیشتر می‌سازد.

۸. سیلمز لات (Salem’s Lot)

محصول : ۱۹۷۹

: ۱۹۷۹ کارگردان : توبی هوپر

: توبی هوپر بازیگران : دیوید ساول، جیمز میسن، لنس کروین

: دیوید ساول، جیمز میسن، لنس کروین امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

«سیلمز لات» ساخته‌ی فیلمساز تحسین‌شده توبی هوپر یک مینی سریال خون‌آشامی دو قسمتی است که از رمان ترسناک کینگ با همین نام در سال ۱۹۷۵ اقتباس شده است. داستان درباره نویسنده‌ای است که به زادگاهش برمی‌گردد، اما متوجه می‌شود که همه ساکنان محلی قربانی خون‌آشام مرگبار و وهم‌آوری به نام کرت بارلو شده‌اند. این سریال بسیار ترسناک و آزاردهنده است و با تصویری که از فضا و حال و هوای یک شهر کوچک ارائه می‌دهد، یکی از بهترین پایه‌ها برای فیلم یا مینی سریال‌های ترسناک بعد از خود است.

موسسه فیلم بریتانیا هوپر (که قبلا «کشتار با اره‌برقی تگزاس» (The Texas Chainsaw Massacre) را کارگردانی کرده بود) را به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین فیلمسازان ژانر وحشت در تمام دوران معرفی کرد. البته درک این افتخار با سریالی مانند «سیلمز لات» چندان سخت نیست. این یک داستان خون‌آشامی عالی است که با تصاویر وهم‌آور، یک آنتاگونیست بسیار به‌یادماندنی و یک روایت پرسرعت همچنان به تاثیرگذاری بر بسیاری از آثار دیگر این ژانر ادامه می‌دهد. در رمان، کرت یک شخصیت انسانی‌تر است، بنابراین تصمیم هوپر و فیلمنامه‌نویس پل موناش برای تبدیل او به یک موجود شیطانی فوق‌العاده ترسناک، یک ترفند استادانه‌ بود که به خلق یک شخصیت نمادین ختم شد.

۷. بیگانه (The Outsider)

محصول : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ کارگردان : ریچارد پرایس

: ریچارد پرایس بازیگران : بن مندلسون، بیل کمپ، جرمی باب

: بن مندلسون، بیل کمپ، جرمی باب امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

مینی سریال «بیگانه» اقتباس دیگری از رمان سال ۲۰۱۸ استیون کینگ با همین نام یک درام پیچیده و ترسناک است که بن مندلسون و جیسون بیتمن در آن بازی می‌کنند. این سریال داستان کارآگاه رالف اندرسون (مندلسون) را دنبال می‌کند که در حال تحقیق در مورد حمله وحشیانه و قتل یک پسر جوان در یک جامعه کوچک است.

او باید در حالی به این پرونده رسیدگی کند که با غم از دست دادن پسرش به خاطر سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند. بیتمن یک اجرای خیره‌کننده و پرقدرت را در نقش تری میتلند، مربی بیسبال جوان محلی که به قتل مرتبط است ارائه می‌دهد. او یکی از مضنونین به قتل است چون چند شاهد او را در حالی دیده‌اند که تمام لباس‌هایش آغشته به خون بود. با این حال همه چیز به همین سادگی که به نظر می‌رسد نیست.

سرعت ناهمگون سریال مورد انتقاد قرار گرفت. برخی قسمت‌ها خیلی سریع پیش می‌روند در حالی که برخی دیگر روی نکات فرعی داستان بیش از حد تمرکز می‌کنند. اما لحظات آرام‌تر به سریال اجازه می‌دهند تا توجه بیننده به طور کامل جلب شود. «بیگانه» که به نوعی یک مینی سریال جنایی هم محسوب می‌شود یک زمان‌بندی متدیک دارد که به سریال کمک می‌کند تا شخصیت‌ها و روایت را به اثری جذاب تبدیل کند. با پیشرفت پرونده علیه تری، عناصر فراطبیعی وارد ماجرا می‌شوند و جلوه‌های بصری خیره‌کننده و فضایی واقعا آزاردهنده و ترسناک را در این سریال بوجود می‌آورد.

۶. طعم کاملا جدید گیلاس (Brand New Cherry Flavor)

محصول : ۲۰۲۱

: ۲۰۲۱ کارگردان : نیک آنتوسکا، لنور زایان

: نیک آنتوسکا، لنور زایان بازیگران : رزا سلزار، کاترین کینر، اریک لانگه

: رزا سلزار، کاترین کینر، اریک لانگه امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«طعم کاملا جدید گیلاس» یک مینی سریال درام ترسناک است که توسط نیک آنتوسکا و لنور زایان برای نتفلیکس ساخته شد. این سریال اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته‌ی تاد گریمسون است. در این فیلم رزا سلزار در نقش یک بازیگر مشتاق به نام لیزا نووا بازی می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ در لس‌آنجلس به یک ماموریت انتقام‌جویی فراطبیعی می‌رود. در ظاهر، پیش‌فرض داستان بیشتر شبیه یک درام هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد تا ترسناک. با این حال، آنچه در زیر مناظر آفتابی کالیفرنیا رخ می‌دهد، اثری پر از سکانس‌های تکان‌دهنده و اکشن‌های نفسگیر است که جایگاه سریال را در ژانر وحشت تثبیت می‌کند.

این سریال هشت قسمتی روایتی گاهی اوقات منفصل و پوچ دارد. همچنین جسورانه، نوآورانه و دائما در حال تکامل است. «طعم کاملا جدید گیلاس» روایتگر سقوط یک زن جوان به جهنم است، با توالی‌هایی از آیین‌های خرافی و بادی هارر نفرت‌انگیز که همه با هم مرتبط هستند. سلزار در نقش اصلی ترسناک کاملا جذاب است و صحنه‌های به‌یادماندنی زیادی خلق می‌کند که باعث می‌شود تماشای پشت سر هم تمام قسمت‌های سریال خسته‌کننده نشود.

۵. زنده به‌ گور (Dead Set)

محصول : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کارگردان : چارلی بروکر

: چارلی بروکر بازیگران : جیمی وینستون، اندی نیمن، ریز احمد

: جیمی وینستون، اندی نیمن، ریز احمد امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

چارلی بروکر خالق سریال «آینه‌ی سیاه» (Black Mirror) با مجموعه‌های ترسناک منحصربه‌فرد با مضامین دیستوپیایی غریبه نیست. «زنده به گور» سریال ترسناک زامبی‌محور او، یک مقدمه‌ی کامل برای سریال آنتولوژی تحسین‌شده‌اش است. این سریال که تنها پنج قسمت دارد، داستان شیوع بیماری زامبی را از داخل یک رئالیتی شو به نام بیگ برادر (یا برادر بزرگ) روایت می‌کند. در این برنامه که در طول ۲۴ ساعت می‌گذرد عده‌ای باید در یک خانه کنار هم بمانند. اما در بیرون از این خانه فاجعه‌ای در حال رخ دادن است که شرکت‌کنندگان از آن بی‌خبرند و داستان با یک اوج وحشتناک که مخاطبان از ابتدا منتظرش بودند به پایان می‌رسد.

اگرچه سریال برنده‌ی جایزه‌ی «آینه سیاه» شناخته‌شده‌تر است، اما سریال‌هایی مانند «زنده‌ به گور» قطعا سزاوار ستایش هستند زیرا به شکل دادن و ارتقای مفاهیم کمک و راه را برای آثار آینده بروکر هموار می‌کنند. استفاده از چارچوب و موضوع بیگ برادر یک حرکت بسیار نوآورانه بود که دُز واقع‌گرایی را به مفهوم کلی سریال اضافه کرد. اجراهای خارق‌العاده، یک داستان جذاب و نگاه طنزآمیز تجاری بروکر به پوچ‌گرایی جامعه از «زنده به گور» یک سریال ترسناک استادانه می‌سازد.

بهترین مینی سریال‌های علمی-تخیلی که باید ببینید

۴. تسخیرشدگی عمارت بلای (The Haunting of Bly Manor)

محصول : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ کارگردان : مایک فلنگن

: مایک فلنگن بازیگران : ویکتوریا پدرتی، الیور جکسون کوهن، آمیلیا ایو

: ویکتوریا پدرتی، الیور جکسون کوهن، آمیلیا ایو امتیاز راتن تومیتوز : ۸۸ از ۱۰۰

: ۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

«تسخیرشدگی عمارت بلای» دومین بخش از مجموعه آنتولوژی «تسخیرشدگی» مایک فلنگن است. این سریال اقتباسی آزاد از رمان «سخت‌تر شدن اوضاع» (The Turn of the Screw) اثر هنری جیمز در سال ۱۸۹۸ است. این سریال درباره یک زن جوان آمریکایی است که برای مراقبت از دو کودک مرموز در یک عمارت به نام بلای به بریتانیا سفر می‌کند. با این حال، او متوجه نمی‌شود که از میزان واقعی وحشت‌هایی که عمارت خالی از سکنه در آن وجود دارد مطلع است. در این سریال بازیگرانی مانند اولیور جکسون کوهن، آملیا ایو و تی نیا میل در نقش‌های مختلف بازگشته‌اند.

بخش بزرگی از سریال بر روی یک طرح عاشقانه تمرکز دارد که پس‌زمینه تمام وحشت‌های شبح‌آلود را فراهم و ساختار غیرخطی آن حس عمیقی از ترس و اضطراب را به مخاطب القا می‌کند. فضا در سرتاسر سریال به طرز مثبتی دلهره‌آور است، با سکانس‌های دلخراش بسیاری مانند شبح بانویی در دریاچه یکی از ترسناک‌ترین و دلهره‌آورترین صحنه‌های ممکن را ارائه می‌دهد. اگرچه این سریال در نهایت به اندازه «تسخیرشدگی عمارت هیل» ترسناک نیست، اما همچنان به‌عنوان یکی از بهترین و موثرترین مینی سریال‌های ترسناک تمام دوران باقی می‌ماند.

۳. آن (It)

محصول : ۱۹۹۰

: ۱۹۹۰ کارگردان : لارنس دی کوهن

: لارنس دی کوهن بازیگران : تیم کوری، هری اندرسون، دنیس کریستوفر

: تیم کوری، هری اندرسون، دنیس کریستوفر امتیاز راتن تومیتوز: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

در اقتباس دیگری از یکی از مشهورترین آثار استیون کینگ، «آن» یک مینی سریال روانشناسی دو قسمتی است که بر اساس رمانی به همین نام در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. این سریال در دو بازه زمانی اتفاق می‌افتد. اولی گروهی از دوستان طردشده دوران کودکی را دنبال می‌کند که با دلقکی ترسناک به نام پنی وایز روبرو می‌شوند. در مرحله دوم، زمانی که پنی وایز دوباره ظاهر شد تا شهر را به وحشت بیندازد، بچه‌ها باید به دِری برگردند. تیم کوری یک بار در زندگی در نقش پنی وایز بازی می‌کند و شگفتی و جذابیت کودکانه را با جنبه‌های سادیستی و شیطانی ترکیب می‌کند.

در سال ۱۹۹۰، شبکه ای‌بی‌سی با توجه به پتانسیل بالای سریال بودجه‌ای ۱۲ میلیون دلاری (دوبرابر مبلغ معمول برای یک مجموعه تلویزیونی) به «آن» اختصاص داد. «آن» با اجراهای استثنایی، خط داستانی گسترده و سکانس‌های نمادین که جایگاه خود را در فرهنگ عامه تثبیت کرده است یکی از خاطره‌انگیزترین و محبوب‌ترین مینی سریال‌های ترسناک تمام دوران است.

۲. عشای ربانی نیمه‌شب (Midnight Mass)

محصول : ۲۰۲۱

: ۲۰۲۱ کارگردان : مایک فلنگن

: مایک فلنگن بازیگران : زک گیلفورد، کیت سیگل، همیش لینکلیتر

: زک گیلفورد، کیت سیگل، همیش لینکلیتر امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

«عشای ربانی نیمه‌شب» یکی دیگر از بهترین مینی سریال‌های ترسناک نتفلیکس ساخته‌ی فلنگن است که واقعا تمام جنبه‌های برتر این ژانر را در یک داستان گوتیک فراطبیعی در بر می‌گیرد. این سریال داستان رایلی فلین، سرمایه‌گذار سابق را دنبال می‌کند که پس از تصادف رانندگی در حالت مستی که منجر به مرگ یک زن می‌شود، به خانه‌اش در جزیره دورافتاده و مرموز کراکت بازمی‌گردد. این سریال یک روایت فوق‌العاده پیچیده در مورد دین، ایمان، وفاداری و گناه را روایت می‌کند، در حالی که رویدادهای عجیب و آزاردهنده پس از ورود یک کشیش ظاهرا مهربان اما ترسناک به جزیره شروع به رخ دادن می‌کنند.

«عشای ربانی نیمه‌شب» از اجراهای استثنایی گرفته تا فیلمبرداری دلهره‌آور تمام جزییات مورد نیاز برای یک سریال ترسناک را در نظر می‌گیرد. در قلب سریال داستانی جذاب وجود دارد که نه می‌توان از آن چشم برداشت و نه می‌شود ترس و وحشتش را تحمل کرد! بررسی روانشناختی عمیق تمام شخصیت‌ها همراه با نمایش‌های بی‌پرده‌ی احساسی، یک اثر تلویزیونی واقعا خیره‌کننده بوجود می‌آورد که گاهی اوقات بیش از حد واقعی به نظر می‌رسد. سرعت سریال اصولی و آگاهانه است، اما تنش محسوس ایجاد شده توسط رویدادهای عجیب و شیمی بین شخصیت‌ها باعث می‌شود حین تماشا یک ثانیه هم پلک نزنید.

۲۰ مینی سریال جنایی که بر اساس واقعیت ساخته شده‌اند

۱. تسخیرشدگی عمارت هیل

محصول : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : مایک فلنگن

: مایک فلنگن بازیگران : میخیل هایسمن، کارلا گوجینو، هنری توماس

: میخیل هایسمن، کارلا گوجینو، هنری توماس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

«تسخیرشدکی عمارت هیل» نه تنها بهترین مینی سریال ترسناک، بلکه یکی از بهترین سریال‌های ترسناک تمام دوران ساخته‌ی مایک فلنگن است. این سریال که اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام نوشته‌ی شرلی جکسون است، دو خط داستانی متناوب را بررسی می‌کند؛ پنج خواهر و برادر بزرگسال به عمارت دوران کودکی خود برمی‌گردند که در آن با تجربیات فراطبیعی و ترسناک مواجه شده بودند و سپس فلش‌بک‌هایی از رویدادهایی که برخی از بدترین وحشت‌های قابل تصور را نشان می‌دهند. این سریال در مورد خانواده، گناه، غم و اندوه و آسیب است و برخی از تاریک‌ترین بخش‌های روان انسان را آشکار می‌کند.

اولین قسمت از مجموعه «تسخیرشدگی» با داستانی فوق‌العاده، زیرمجموعه‌های پیچیده و اجراهای واقعا استثنایی از تمام بازیگران اصلی، کارگردانی فلنگن را در بهترین و ترسناک‌ترین حالت خود نشان می‌دهد. جلوه‌های بصری و تدوین سریال واقعا پیشگامانه است و استاندارد جدیدی بوجود می‌آورد و نحوه فیلمبرداری و ارائه آثار دراماتیک به مخاطب را بازتعریف می‌کند. هر جنبه‌ای از سریال، از فیلم‌نامه و کارگردانی گرفته تا بازیگری، موسیقی و جلوه‌های ویژه، همگی تماشایی هستند. تمام اینها با هم ترکیب می‌شوند تا یک شاهکار ترسناک را تشکیل دهند که در برابر بهترین آثار تمام دوران قد علم می‌کند.

منبع: screenrant

نوشته بهترین مینی سریال‌های ترسناک برای عاشقان ژانر وحشت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala