شروع ناامیدکننده‌ی فیلم «کریون شکارچی» در گیشه (باکس آفیس هفته)

بعد از چندین تاخیر در تقویم انتشار سونی، فیلم «کریون شکارچی» که اسپین‌آفی از دنیای «مرد عنکبوتی» مارول است با فروش ضعیف و بی‌تفاوتی از سوی مخاطبان مواجه شده است. این فیلم اکشن ضدقهرمانانه در روز افتتاحیه تنها ۴.۷ میلیون دلار فروخت. این رقم پایین‌تر از ۶ میلیون دلار افتتاحیه فیلم «مادام وب» (Madame Web) است که در روز ولنتاین و اوایل سال ۲۰۲۴ اکران شد و در نهایت تنها ۴۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت.

به نظر می‌رسد سونی تقویم سینمایی خود را با یک فیلم ضعیف کمیک بوکی دیگر به پایان می‌رساند، زیرا فیلم «کریون شکارچی» با درجه سنی R باید بیشتر تلاش کند تا بیشتر فروش داشته باشد و بتواند هزینه تولید ۱۱۰ میلیون دلاری خود را جبران کند. این در حالی است که در هفته اول اکران تنها ۱۱ میلیون دلار فروخت که حتی از پیش‌بینی‌های حداقلی هم کم‌تر است.

فیلم «کریون شکارچی» به کارگردانی جی سی چاندور و بازی آرون تیلور جانسون در نقش شخصیت شرور داستان‌های مرد عنکبوتی، مدتی است که با شک و تردید مواجه شده است. فیلم تقریبا سه سال پیش فیلمبرداری شد و از زمان تعیین تاریخ اصلی اکران در ژانویه ۲۰۲۳، زمان نمایشش چندین بار در تقویم اکران تغییر کرده است.

اگرچه سونی با سه‌گانه «ونوم» (Venom) خود موفقیت تجاری چشمگیری کسب کرده است، اما دو اسپین‌آف دیگر لایو اکشن «مرد عنکبوتی»، یعنی «مادام وب» و فیلم ترسناک خون‌آشامی «موربیوس» (Morbius)، هر دو به‌عنوان فرانچایزهای ناموفق و از نظر منتقدان به‌عنوان فیلم‌های بسیار ضعیف شناخته شدند.

فیلم «کریون شکارچی» علاوه بر فروش ناامیدکننده با نقدهای وحشتناک و نظرات منفی مخاطبان شکست دیگری را برای مارول سونی رقم زده است. نظرسنجی سینمااسکور از بینندگان سینما، نمره C را به این فیلم داده است که حتی پایین‌تر از نمره C+ فیلم‌های «مادام وب» و «موربیوس» است. حتی فیلم‌های ضعیف نیز می‌توانند در تعطیلات چند برابر بیشتر از حد متوسط فروش داشته باشند، اما شایعات بد و شروع ضعیف، غلبه بر این مشکل را دشوار خواهد کرد.

فیلم «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیرم» محصولی از برادران وارنر در رتبه پنجم گیشه قرار دارد. این پیش‌درآمد داستان‌های تالکین، به کارگردانی کنجی کامیاما در روز جمعه و پیش‌نمایش حدود ۲ میلیون دلار و در مجموع در اولین هفته اکران ۴.۶ میلیون دلار درآمد کسب کرد. نقدها متوسط بوده‌اند و این فیلم نمره B را از سینما اسکور دریافت کرده است.

در مقایسه با فیلم «کریون شکارچی»، انتظارات برای «روهیرم» و فروش آن بسیار کم‌تر است. چرا که این انیمه با بودجه نسبتا کم ۳۰ میلیون دلاری تولید شده است. از برخی جهات، این فیلم از پیش موفقیت خود را تضمین کرده است، زیرا به‌عنوان وسیله‌ای برای اطمینان از اینکه نیو لاین سینما حقوق رمان‌های تالکین را از دست ندهد، چراغ سبز دریافت کرد و به سرعت ساخته شد. این استودیو در حال حاضر در حال توسعه فیلم «ارباب حلقه‌ها: شکار گالوم» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) است که اندی سرکیس کارگردانی و بازی در آن را برعهده خواهد داشت.

با این حال، سال‌های اخیر نشان داده است که انیمه در آمریکای شمالی مخاطبان زیادی دارد. عناوینی مانند «دراگون بال سوپر: ابرقهرمان» (Dragon Ball Super: Super Hero) و «شیطان‌کش: فیلم کیمتسو نو ئیابا- قطار موگن» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train) با اکران‌هایی بیش از ۲۰ میلیون دلار در صدر جدول‌های داخلی قرار گرفتند. در حالی که این‌ها نماینده بهترین‌های ژانر انیمه برای طرفداران اختصاصی هستند، «ارباب حلقه‌ها» هم باید جذابیت ذاتی خود را داشته باشد، به ویژه با توجه به اینکه حقوق تالکین هم در نظر گرفته می‌شود.

فیلم «موانا ۲» به راحتی دوباره در صدر جدول گرفت و برای سومین هفته متوالی رتبه اول را کسب کرد. این فیلم محصول دیزنی در سومین هفته اکران ۲۶.۶۲ میلیون دلار فروش داشت. درآمد داخلی این انیمیشن ۳۳۷.۵۱ میلیون دلار است که یکی از پنج فیلم برتر آمریکای شمالی در سال جاری لقب می‌گیرد.

فیلم «شرور» هم با ۲۲.۵ میلیون دلار در هفته چهارم دوباره در رتبه دوم قرار گرفته است. اقتباس دو قسمتی یونیورسال از موزیکال محبوب برادوی تا این هفته از مرز ۳۵۰ میلیون دلار در داخل کشور عبور کرده است. به زودی باید از «من نفرت انگیز ۴» (Despicable Me 4) پیشی بگیرد که در حال حاضر با ۳۶۱ میلیون دلار در رتبه سوم بزرگ‌ترین اکران آمریکای شمالی در سال جاری قرار دارد.

در پایان پنج فیلم برتر، «گلادیاتور ۲» قرار دارد که در هفته چهارم با کاهش ۴۰ درصدی فروش بلیت روبرو شد و تنها ۷.۸ میلیون دلار فروخت. این دنباله حماسی محصول پارامونت تا این هفته از مرز ۱۴۵ میلیون دلار در داخل کشور عبور کرد، که مشخصا از «ربات وحشی» (The Wild Robot) با ۱۴۲ میلیون دلار، «ونوم: آخرین رقص» (Venom: The Last Dance) با ۱۳۹ میلیون دلار و «یک مکان ساکت: روز نخست» (A Quiet Place: Day One) با ۱۳۸ میلیون دلار در میان فیلم‌های امسال بالاتر قرار خواهد گرفت.

شرایط پنج فیلم دوم باکس آفیس هفته هم از این قرار است:

فیلم کمدی-اکشن کریسمسی «فرد قرمزپوش» (Red One) با بازی راک در نقش رئیس محافظان پاپانوئل، در پنجمین هفته اکران با یک پله سقوط در رتبه ششم قرار گرفت. این فیلم محصول آمازون متروگلدوین‌مایر این هفته ۴.۴ میلیون دلار دیگر به درآمد خود اضافه کرد و مجموعا در آمریکای شمالی از ۹۲ میلیون دلار گذشت. این عدد با توجه به هزینه ساخت ۲۵۰ میلیون دلاری پروژه، چندان رضایت‌بخش نیست.

در رتبه هفتم «پوشپا: قانون- بخش ۲» (Pushpa: The Rule – Part 2) قرار دارد که یک فیلم اکشن هندی به زبان تلگو با بازی آللو آرجون در نقش اصلی است. این فیلم در دومین هفته اکران ۳.۷ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را به ۱۳ میلیون دلار رساند.

فیلم «میان‌ستاره‌ای» (Interstellar) در هفته دوم اکران مجدد به مناسبت بیستمین سالگرد توانست ۳.۳۱ میلیون دلار بفروشد و در رتبه هشتم جدول داخلی قرار بگیرد. استقبال از اکران مجدد شاهکار نولان خیره‌کننده بود و فیلم در آمریکای شمالی و تنها در دو هفته ۱۱.۷ میلیون دلار درآمد کسب کرد.

فیلم دیگری که اکران مجددی را این هفته تجربه می‌کند، انیمه «اینتراستلا ۵۵۵: داستان سیستم ستاره‌ای مخفی» (Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem) است که اولین بار در سال ۲۰۰۳ اکران شد. «اینتراسلا ۵۵۵» در واقع یک انیمیشن صامت و سراسر موسیقی است که داستان خلق آلبوم موسیقی یک گروه دفت پانک را روایت می‌کند. این انیمه ساخته‌ی لیجی ماتسوموتو توانست در اولین هفته اکران مجدد ۲.۳۲ میلیون دلار بفروشد و در رتبه نهم جدول داخلی قرار بگیرد.

فیلم خانوادگی «بهترین نمایش کریسمس تا حالا» (The Best Christmas Pageant Ever) با ۱.۳۵ میلیون دلار در هفته ششم همچنان در رتبه دهم جدول داخلی نشسته است. این فیلم دلگرم‌کننده با ۱۰ میلیون دلار هزینه از زمان اکران تا کنون، ۳۶.۶۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی موآنا ۲

Moana 2 ۳ ۲۶.۶۲ ۳۳۷.۵۱ شرور

Wicked ۴ ۲۲.۵۰ ۳۳۹.۰۳ کریون شکارچی

Kraven the Hunter ۱ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ گلادیاتور ۲

Gladiator II ۴ ۷.۸۰ ۱۴۵.۹۳ ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ۱ ۴.۶۰ ۴.۶۰ فرد قرمزپوش

Red One ۵ ۴.۴۰ ۹۲.۶۰ پوشپا: قانون- بخش ۲

Pushpa: The Rule – Part 2 ۲ ۳.۷۰ ۱۳.۰۰ میان‌ستاره‌ای

Interstellar ۲ ۳.۳۱ ۱۱.۷۸ اینتراستلا ۵۵۵: داستان سیستم ستاره مخفی

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem ۱ ۲.۳۲ ۲.۳۲ بهترین نمایش کریسمس تا حالا

The Best Christmas Pageant Ever ۶ ۱.۳۵ ۳۶.۶۶

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته شروع ناامیدکننده‌ی فیلم «کریون شکارچی» در گیشه (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala