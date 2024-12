«سونیک ۳» با فروش قابل توجهی از «موفاسا» پیشی گرفت (باکس آفیس هفته)

در حالی که برخی انتظار داشتند شاهد یک رقابت تنگاتنگ بین دو فیلم خانوادگی در گیشه باشند، «سونیک ۳» محصولی از پارامونت در اولین نمایشش فروش بهتری نسبت به «موفاسا» داشت. هفته‌های اواسط دسامبر اغلب مانند آرامش قبل از طوفان به نظر می‌رسند، چون مردم با آماده شدن برای تعطیلات، سینما رفتن را به تعویق می‌اندازند اما اینطور که مشخص است این موضوع مانع از پیشروی خارپشت آبی نمی‌شود.

«سونیک ۳» تقریبا توانست با فروش بهتر رکورد ۲۶ میلیون دلاری افتتاحیه «سونیک ۲» را در آوریل ۲۰۲۲ بشکند. این فیلم حتی از پیش‌بینی‌هایی که رقمی بین ۵۵ تا ۶۰ میلیون دلار را در نظر گرفته بودند هم بهتر عمل کرد.

این یک شروع پرقدرت برای فیلمی با هزینه تولید ۱۲۲ میلیون دلاری است. حتی بهتر از آن، چند هفته آینده فروش «سونیک خارپشت ۳» موفقیت‌آمیزتر خواهد بود چرا که مدارس تعطیل می‌شوند والدین مشتاقانه برای فعالیت‌های خانوادگی بیشتر وقت می‌گذارند. پایان سال اغلب زمانی از تقویم است که انتشارات سینمایی بهترین عملکرد را دارند و «سونیک ۳» بهترین نقدهای فرنچایز را در کنار استقبال گرم از مخاطبان دارد. نظرسنجی سینمااسکور از بینندگان، نمره A درخشانی را برای این فیلم ارائه کرده است که نشان‌دهنده استقبال پرشور طرفداران است.

جف فاولر برای کارگردانی «سونیک ۳» بازگشت و صداپیشگی شخصیت اصلی هم توسط بن شوارتز انجام شد. در این قسمت خارپشت آبی همراه با دیگر کاراکترهای انیمیشن «سونیک ۳» از جمله تیلز روباه (کالین اوشاگنسی)، ناکلز ایگوانا (ادریس البا) و پدرخوانده‌اش (جیمز مارسدن) متحد می‌شود تا با شَدو خارپشت (کیانو ریوز) جسور و دکتر روبوتینک سیبیلو (جیم کری، این بار با ایفای دو نقش) مقابله کند.

«موفاسا» که با بودجه تولید بسیار سنگین‌تر بیش از ۲۰۰ میلیون دلار با فاصله در رتبه دوم قرار دارد، بیشتر از «سونیک» روی فصل تعطیلات حساب کرده است. این فیلم پر از جلوه‌های ویژه که توسط بری جنکینز برنده اسکار ساخته شده است، پیش‌درآمد «شیرشاه» سال ۲۰۱۹ به کارگردانی جان فاورو است.

«موفاسا» نقدهای نسبتا متوسطی دریافت کرد، اگرچه مخاطبان فیلم را بیشتر دوست داشتند و در سینمااسکور به فیلم نمره A دادند. حتی با وجود تعطیلات که هنوز هم پس از این شروع ضعیف می‌تواند امیدوارکننده باشد، دیزنی تا حد زیادی به مخاطبان بین‌المللی چشم بسته است تا «موفاسا» را به موفقیت سینمایی تبدیل کند. چرا که «شیرشاه» به‌عنوان یک برند جهانی شناخته می‌شود.

دیزنی حداقل نیازی به نگرانی در مورد «موآنا ۲» (Moana 2) ندارد که با ۱۳ میلیون دلار جزو پنج فیلم اول جدول داخلی است و در رتبه چهارم قرار دارد. این دنباله موزیکال انیمیشنی اکنون در آمریکای شمالی از ۳۵۰ میلیون دلار و در سطح جهانی از ۷۲۵ میلیون دلار گذشته است.

این فیلم در جدول داخلی در حال رقابت با «شرور» (Wicked) یونیورسال است که در جایگاه سوم قرار دارد. این اقتباس دوبخشی از موزیکال پربیننده برادوی در پنجمین هفته اکران ۱۳.۵ میلیون دلار دیگر فروخته و فروش داخلی خود را به بالای ۳۸۳ میلیون دلار رسانده است. با رسیدن فصل تعطیلات به اوج خود، رد شدن از مرز ۴۰۰ میلیون دلار برای این فیلم دور از ذهن نیست.

رتبه پنجم به «خانه روستایی» (Homestead) تعلق می‌گیرد، که یک درام مذهبی است و یک اردوگاه بازمانده از یک حمله آخرالزمانی به ایالات متحده را دنبال می‌کند که به نوعی پایلوت یک سریال تلویزیونی جدید است، که با افتخار در پایان فیلم به نمایش گذاشته می‌شود. شاید همین موضوع تاثیر منفی بر مخاطبان داشته است؛ فیلم در سینمااسکور نمره B دریافت کرد که بسیار پایین‌تر از محدوده A همیشگی فیلم‌های استودیو انجل است. «خانه روستایی» در اولین هفته اکران حدود ۶ میلیون دلار درآمد کسب کرد.

بعد از پنج فیلم اول، سقوط «کرِیون شکارچی» (Kraven the Hunter) سونی در دومین هفته خود آغاز شده است. این فیلم ضدقهرمانی مارول به رتبه هفتم سقوط کرده و برای دومین هفته اکران ۳.۱ میلیون دلار فروخته است. این سقوط چشمگیری به میزان ۷۲ درصد نسبت به اولین نمایش ضعیف آن و بیشتر از سقوط ۶۱ درصدی است که فیلم کمیک بوکی «مادام وب» (Madame Web) در اوایل سال جاری با آن مواجه شد.

«کرِیون شکارچی» اکنون در رتبه پایین‌تر از پنجمین نمایش فیلم اکشن درجه R دیگر، «گلادیاتور ۲» (Gladiator II) قرار دارد؛ این فیلم محصول پارامونت این هفته ۴.۴ میلیون دلار دیگر فروخت و اکنون از مرز ۱۵۰ میلیون دلار در داخل کشور گذشته است.

فیلم «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیرم» (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) محصولی از برادران وارنر هشتمین عنوان گیشه این هفته است. این پیش‌درآمد داستان‌های تالکین، به کارگردانی کنجی کامیاما در دومین هفته اکران ۱.۲۷ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را به ۷.۳۷ میلیون دلار رساند.

فیلم خانوادگی «بهترین نمایش کریسمس تا حالا» (The Best Christmas Pageant Ever) با ۸۲۵ هزار دلار در هفته هفتم اکران یک پله صعود کرد و در رتبه نهم قرار گرفت. این فیلم دلگرم‌کننده با ۱۰ میلیون دلار هزینه از زمان اکران تا کنون، ۳۸.۴۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته است.

فیلم تاریخی عاشقانه «کوییر» (Queer) محصولی از استودیو A24 که هفته‌های گذشته در رتبه‌های بسیار پایینی قرار داشت، در هفته چهارم اکران به جمع ده فیلم اول گیشه اضافه شد. این فیلم ساخته‌ی لوکا گوادانینو و بازی دنیل کریگ داستان مردی را دنبال می‌کند که از چنگ قاچاقچیان مواد مخدر فرار می‌کند اما بعد عاشق یک مصرف‌کننده مواد مخدر می‌شود. «کوییر» با ۳۶۸ هزار دلار فروش در این هفته مجموع درآمد داخلی خود را به ۲.۸۳ میلیون دلار رساند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی سونیک خارپشت ۳

Sonic the Hedgehog 3 ۱ ۶۲.۰۰ ۶۲.۰۰ موفاسا: شیرشاه

Mufasa: The Lion King ۱ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ شرور

Wicked ۵ ۱۳.۵۰ ۳۸۳.۹۱ موانا ۲

Moana 2 ۴ ۱۳.۱۰ ۳۵۹.۰۶ خانه روستایی

Homestead ۱ ۶.۰۶ ۶.۰۶ گلادیاتور ۲

Gladiator II ۵ ۴.۴۵ ۱۵۳.۹۳ کریون شکارچی

Kraven: The Hunter ۲ ۳.۱۰ ۱۷.۴۳ ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ۲ ۱.۲۷ ۷.۳۷ بهترین نمایش کریسمس تا حالا

The Best Christmas Pageant Ever ۷ ۰.۸۲ ۳۸.۴۵ کوییر

Queer ۴ ۰.۳۶ ۲.۸۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

