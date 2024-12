کدام شرورهای مارول در فیلم «کریون شکارچی» حضور دارند؟

با توجه به اینکه «کریون شکارچی» یکی از معروف‌ترین شرورهای مرد عنکبوتی را در مرکزیت داستان قرار می‌دهد، جای تعجب ندارد که شروهای دیگری از مجموعه کمیک‌های مارول در آن حضور داشته باشند. فیلم «کریون شکارچی» با عمیق شدن در داستان این ابرشرور، نه فقط خاستگاه او، که چندی دیگر از شخصیت‌های داستان‌های مرد عنکبوتی را هم به تصویر می‌کشد که مستقیم از کمیک‌ها آمده‌اند. اساسا، قصد سونی برای ساخت جهان سینمایی خود از کمیک‌های مرد عنکبوتی، این بود که به ابرشرورهای نادیده‌گرفته شده و شخصیت‌های فرعی داستان فرصتی بدهد تا خودی نشان دهند و داستان پس‌زمینه‌ی آن‌ها را روایت کند. از سری این فیلم‌ها می‌توان به سه‌گانه‌ی «ونوم»، «موربیوس» و «مادام وب» اشاره کرد که هر کدام داستان یکی از ضدقهرمانان کلاسیک مرد عنکبوتی را دنبال می‌کنند. در فیلم اما به جز خود کریون شکارچی، شرورهای دیگری هم از کمیک‌ها وجود دارند که در طول داستان، سر راه او قرار می‌گیرند؛ از جمله پدرش، نیکولای کراوینوف (راسل کرو) و یک جنایتکار روسی که رقیب او به حساب می‌آید، یعنی الکسی سیستویچ (الساندرو نیوولا)، با نام مستعار کرگدن یا راینو. با این حال، کریون با کمک زنی مرموز به نام کالیپسو (آریانا دبوز) و برادر ناتنی‌اش، دیمیتری (فرد هچینگر) قدرت‌های خارق‌العاده‌ی خود را به دست می‌آورد و به آن شروری که می‌شناسیم تبدیل و موفق می‌شود با دشمنان متعدد خود مبارزه کند.

هشدار؛ در ادامه خطر لو رفتن داستان فیلم «کریون شکارچی» وجود دارد

۱. کریون شکارچی

نقش اصلی داستان سرگئی کراوینوف است که با نام مستعار کریون شکارچی شناخته می‌شود. در کمیک‌های مرد عنکبوتی، او را به عنوان یکی از رقبای اصلی قهرمان معرفی کردند که البته تفاوت‌های کوچکی با کاراکتر او در لایواکشن دارد. در فیلم «کریون شکارچی»، آرون تیلور جانسون حالا در نقش یک ضدقهرمان ظاهر شده که به خاطر دغدغه‌های محیط زیستی و در تلاش برای پایین کشیدن پدرش دست به کار می‌شود و دست به اقداماتی می‌زند که از نظر اخلاقی، شخصیت او را زیر سوال می‌برد. اما در مقایسه با کمیک‌ها، می‌توان گفت کاراکتر کریون بیشتر به شخصیت راسل کرو در «کریون شکارچی» شبیه است تا آرون تیلور جانسون؛ مثلا کریون نسبت به سایر اعضای خانواده، به ویژه فرزندانش رفتار سردی دارد و حتی آن‌ها را علیه هم تشویق می‌کند. او از شکار و کشتن حیوانات هم هیچ ابایی ندارد؛ بلکه با افتخار، پوست و استخوان و مانند آن‌ها را که از شکارهایش برمی‌دارد، به نمایش می‌گذارد.

کریون شکارچی اولین بار در شماره‌ی پانزده از کمیک‌های «مرد عنکبوتی شگفت انگیز» (The Amazing Spider-Man) نوشته‌ی استن لی و استیو دیتکو معرفی شد که در سال ۱۹۶۴ بیرون آمد. در کمیک‌ها او با نام سرگئی کراوینوف شناخته می‌شود که در یک خانواده‌ی اشرافی روسی چشم به جهان گشود که در جریان انقلاب روسیه به امریکا گریختند. سرگئی پس از زندگی در فقر، انگیزه‌ی خود را در طبیعت آفریقا پیدا کرد و تبدیل شد به آن شکارچی ماهری که دیگر سرگئی را به آن می‌شناختند. کریون انگیزه‌ی شدیدی داشت که خودش را به عنوان بهترین شکارچی دنیا اثبات کند. همین انگیزه او را به تقابل با مرد عنکبوتی سوق داد. او عهد کرد که قهرمان را شکار کرده و شکست دهد تا این، آخرین گواه بر مهارت‌های بی‌بدیل او باشد.

همانطور که در فیلم نشان داده می‌شود، توانایی‌های کریون از یک معجون گیاهی نشأت می‌گیرند. البته در کمیک‌ها، کریون اول مهارت و قدرت خود را به طور طبیعی افزایش و سپس با معجونی که کالیپسو به او داد، توانایی‌هایش چند برابر شد. این اکسیر، که او در آفریقا کشف کرد، قدرت، سرعت، چابکی و استقامت او را تا سطوح فوق بشری افزایش می‌دهد. او همچنین توانایی عجیبی در ردیابی طعمه‌ها، مهارت‌های رزمی و حواس پنچ‌گانه‌ی استثنایی دارد که در طول سال‌ها شکار مرگبارترین موجودات جهان به دست آمده است. کریون علاوه بر توانایی بدنی خود، از نظر هوشی هم برجسته می‌شود و با استراتژی و تاکتیک‌هایی که می‌چیند، از تله‌ها و جنگ روانی برای پیشی گرفتن از دشمنان خود استفاده می‌کند.

کریون در کمیک‌ها در کنار والچر، الکترو، سندمن و میستریو در گروهی به نام «شش شرور» (Sinister Six) هم هست که همه از آنتاگونیست‌های اصلی اسپایدرمن به حساب می‌آیند؛ در این گروه، کرگدن و آفتاب‌پرست هم حضور داشته‌اند که سروکله‌ی آن‌ها در فیلم «کریون شکارچی» هم پیدا می‌شود و در ادامه بیشتر درباره‌ی آن‌ها توضیح می‌دهیم. با گذشت سال‌ها و شکست خوردن‌های متعدد از اسپایدرمن، کریون به یک ابرشرور تمام‌عیار تبدیل شد که دیگر هیچ هدفی جز کشتن او نداشت. در نهایت، همه چیز بین کریون و مرد عنکبوتی در خط داستانی «آخرین شکار کریون» (Kraven’s Last Hunt) به اوج خود رسیده و بالاخره با مرگ کریون به دست اسپایدرمن به پایان رسید.

۲. کرگدن

کرگدن که تاکنون در دنیای سینمایی مارول یا فیلم‌های ابرقهرمانی دی‌سی نبوده، در فیلم «کریون شکارچی» آنتاگونیست اصلی (به غیر از پدر سرگئی)، کرگدن (الساندرو نیولا) است؛ یکی دیگر از شناخته‌شده‌ترین شرورهای مرد عنکبوتی که مانند کریون، کاراکتر او را از کمیک‌ها برای اقتباس سینمایی تغییر داده‌اند. این نسخه یک جنایتکار روسی است که طی آزمایشاتی تبدیل به ترکیبی بین کرگدن و انسان می‌شود. در نتیجه‌ی این آزمایش، او پوست سخت و شاخ غیرقابل نفوذی به دست می‌آورد. خلاف کمیک‌ها، او می‌تواند با استفاده از داروی مشخصی از تبدیل غیرارادی خود به کرگدن جلوگیری کند؛ اما با کنار گذاشتن این دارو، به کرگدن تبدیل می‌شود.

الکسی سیتسویچ، با نام مستعار کرگدن، برای اولین بار در کمیک «مرد عنکبوتی شگفت انگیز» شماره ۴۱ (۱۹۶۶ میلادی) حضور پیدا کرد. الکسی یکی از اشرار خرده‌پا با تبار روسی بود که در دنیایی از جرم و جنایت بزرگ شد که او را برای یک آزمایش خطرناک بردند. طی این آزمایش به الکسی وعده دادند که او قدرت بالایی به دست خواهد آورد و همینطور هم شد؛ البته طی یک فرایند به‌شدت دردناک. در این آزمایش لباس پلیمری قدرتمندی را به بدن او چسباندند که به الکسی توانایی‌های مافوق بشری می‌داد؛ اما او دیگر نمی‌توانست هیچوقت این لباس را از تنش جدا کند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی ظاهری این کاراکتر، شاخ بزرگی است که روی پیشانی او قرار دارد و اوقاتی که با کله به رقبا حمله می‌برد به دردش می‌خورد.

با اینکه کرگدن در کمیک‌ها هوش بالایی ندارد، اما همین هیکل بزرگ و نفوذناپذیرش، قدرت فوق‌العاده‌ای به او می‌دهد که او را به دشمنی سرسخت برای مرد عنکبوتی و دیگران تبدیل می‌کند. راینو در گروه‌هایی مثل تاندربولتز و انتقام‌جویان جدید هم حضور و البته گاهی اوقات با خود اسپایدرمن همکاری داشته است. در برخی از داستان‌های کمیک می‌بینیم که راینو می‌خواهد خودش را اصلاح کرده و یک زندگی معمولی داشته باشد؛ مثل «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» شماره ۲۴۰ (۱۹۸۳) که در آن این شرور می‌خواهد از جنایت دوری کند، اما به خاطر ظاهرش راهی جز بازگشت دوباره به راه شرارت ندارد.

راینو دارای قدرت، سرعت، دوام و استقامت مافوق انسانی است که موجب می‌شود در رویارویی‌های فیزیکی، تقریبا هیچ شانسی برای غلبه بر او وجود نداشته باشد. پوشش او که تخریب‌ناپذیر است و می‌تواند در برابر دمای شدید، گلوله‌ها و انفجار مقاومت کند؛ قدرت او هم مثال‌زدنی است که می‌تواند درست مثل یک کرگدن به سمت دشمن خود هجوم ببرد و از وزن سنگین حمله به عنوان یک سلاح قدرتمند علیه آن‌ها استفاده کند. اما بدون پوشش کرگدنی خود، الکسی هم خلع سلاح می‌شود.

۳. کالیپسو

در فیلم «کریون شکارچی» آریانا دبوز نقش کالیپسو را بازی می‌کند. او در فیلم به یک کاراکتر خوب تبدیل شده که به کریون در تحقق مأموریتش کمک می‌کند. درست مثل کمیک‌ها، این کالیپسو است که معجون گیاهی که پیش‌تر از آن صحبت کردیم را به کریون می‌دهد که موجب افزایش خارق‌العاده‌ی توانایی‌های او می‌شود. در فیلم، کالیپسو برای نجات جان خود است که این معجون را به کریون می‌دهد اما در کمیک‌های مارول، کالیپسو از روی عشق این کار را می‌کند. کالیپسو طی سال‌ها در داستان‌های مختلف مرد عنکبوتی ظاهر شده و اغلب به عنوان یک آنتاگونیست ثانویه یا یک شخصیت فرعی در آرک‌های مرتبط با کریون حضور دارد؛ چون براساس کمیک‌ها، کریون و کالیپسو عاشق هم هستند.

با وجود نقش مثبت او در فیلم، کالیپسو در کمیک‌های مرد عنکبوتی یکی از آنتاگونیست‌های اصلی به حساب می‌آید که اولین بار در سال ۱۹۸۰ و در شماره ۲۰۹ «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» نوشته‌ی دنی اونیل و الن وایس حضور پیدا کرد. در کمیک‌ها اینطور توضیح داده می‌شود که سابقه‌ی کالیپسو و کریون به قدیم‌ها باز می‌گردد که اغلب یا با هم همکاری می‌کردند یا مثل عشاق با هم بوده‌اند. در خط داستانی «آخرین شکار کریون»، کالیپسو نقش عمده‌ای بر تصمیمات و اقدامات کریون داشت که می‌خواست برتری خودش را بر اسپایدرمن اثبات کند. در سه شماره از کمیک‌های «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» که سال ۲۰۱۰ آمد، مشخصا خط داستانی «Grim Hunt»، مشخص شد که ارتباط کالیپسو با کریون بسیار مهم‌تر از این حرف‌هاست. او مادر فرزندان کریون، آنا و آلیوشا کراوینوف است و در تلاش خانواده‌ی کراوینوف برای احیای کریون مشارکت داشته و از قدرت‌های ماورای طبیعی خود استفاده کرده است.

تسلط کالیپسو در جادوی وودو و دستکاری روانی، او را به یک شرور خطرناک و غیرقابل پیش بینی تبدیل می‌کند. منشأ قدرت کالیپسو اساسا در همین جادو است که به او اجازه می‌دهد تا ذهن مردم را کنترل کند، مرده‌ها را از مرگ برگرداند و با ایجاد توهمات، دشمنانش را شکست دهد. او همچنین در کیمیاگری، معجون‌ها و آیین‌هایی که قدرت عرفانی او را افزایش می‌دهد، مهارت دارد. ترسناک‌ترین ویژگی کالیپسو توانایی او در بهره برداری از ترس‌ها و ضعف‌های قربانیانش است که موجب شده علاوه بر یک تهدید فیزیکی، کالیپسو حتی از نظر روانی هم یک خطر بزرگ به حساب بیاید.

۴. بیگانه

نقش بیگانه را در فیلم «کریون شکارچی» کریستوفر ابوت بازی می‌کند. کرگدن او را به استخدام درآورده تا بالاخره پس از سال‌ها رد کریون را زده و او را بکشد. بیگانه از یک نوع هیپنوتیزم برای گمراه کردن دشمنان استفاده کرده که او را از انظار پنهان و غلبه بر رقبایش را راحت می‌کند.

بیگانه، که نام اصلی او هنوز ناشناخته باقی مانده است، اولین بار در کمیک «پیتر پارکر، مرد عنکبوتی خارق العاده» (Peter Parker, The Spectacular Spider-Man) شماره ۱۱۶ (ژوئیه ۱۹۸۶) از پیتر دیوید و ریچ باکلر ظاهر شد. به عنوان یک مزدور و قاتل فوق‌العاده قدرتمند، یکی از خطرناک‌ترین آدم‌ها در دنیای مارول شناخته می‌شود که سازمان خودش را هم دارد. با اینکه بیگانه اغلب دشمن مرد عنکبوتی و متحدانش بوده است، اما در شماره‌ی ۲۰۹ «پیتر پارکر، مرد عنکبوتی خارق‌العاده» با این ابرقهرمان همکاری کرد.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این ابرشرور در کمیک‌ها، ماهیت مرموز، ذهنی استراتژیک و مهارت‌های رزمی بی‌عیب و نقص اوست که در طول سال‌ها، بارها با مرد عنکبوتی و سایر قهرمانان مارول مواجه شده؛ او مثل آفتاب‌پرست توانایی بالایی در تغییر چهره دارد، البته با آرایش و فناوری. اما اغلب ترجیح می‌دهد به جای کثیف کردن دستانش، از پشت صحنه‌ها اهداف خود را پیگیری می‌کند. مثلا در کمیک‌ها او سیبرتوث یا دندان‌خنجری را آموزش داده و قدرت این جهش‌یافته را در راستای اهدافش به خدمت می‌گیرد. یک‌بار که یک دفترچه‌ی مهم از اتاق بیگانه دزدیده شد، سیبرتوث دنبال دزد افتاد، اما این اسپایدرمن بود که از راه رسید و او را از دست سیبرتوث نجات داد.

خلاف دیگر ابرشرورهای «کریون شکارچی» که تاکنون نام بردیم، بیگانه قدرت‌های مافوق بشری ندارد؛ اما از نظر فیزیکی در اوج پتانسیل انسانی است و مهارت‌های مبارزه‌ی تن‌به‌تن او مانند ندارد. تخصص او در هنرهای رزمی، مخفی کاری و استراتژی به او این امکان را می‌دهد که حتی حریفان فوق بشری را هم از پای درآورد. یک توانایی برجسته‌ی بیگانه این است که می‌تواند تنها با نگاه کردن به افراد، آن‌ها را هیپنوتیزم کند که آن‌ها را در خلسه‌ای ده‌ثانیه‌ای قرار داده و این توهم را ایجاد می‌کند که بیگانه به‌شدت سریع است. اطلاعات دقیق‌تری درباره‌ی این قدرت بیگانه در کمیک‌ها وجود ندارد.

۵. آفتاب‌پرست

این شخصیت در سراسر فیلم «کریون شکارچی» وجود دارد؛ اما تا لحظه‌ی آخر هویت نهایی او مشخص نمی‌شود. دیمیتری اسمردیاکوف یا همان آفتاب‌پرست، برادر ناتنی کریون است که توانایی عجیبی در تقلید از مردم دارد. در اکثریت زمان فیلم اما دیمیتری به دست راینو گروگان گرفته شده و خودی نشان نمی‌دهد. تا اینکه در آخر به کریون می‌گوید که می‌تواند تغییر شکل دهد و به همان چهره و شکل خود در کمیک‌ها تبدیل می‌شود.

دیمیتری اسمردیاکوف اولین شرور مرد عنکبوتی بود که در شماره‌ی اول «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» (۱۹۶۳) حضور پیدا کرد. او در روسیه متولد شده و برادر ناتنی سرگئی کراوینوف یعنی همان کریون شکارچی خودمان است. دیمیتری، خلاف برادر ناتنی‌اش که به یک شکارچی ماهر تبدیل شد، فردی ضعیف و حیله‌گر بود که در فریبکاری مهارت داشت. او در خانواده‌ی کراوینوف بدون عزت و احترام بزرگ شد که حس نفرت عمیقی در وجود دیمتری ایجاد کرد؛ به ویژه نسبت به کریون. دیمیتری در نهایت به ایالات متحده گریخت و نام مستعار آفتاب‌پرست را برای خودش انتخاب کرد؛ چون قدرت او در تغییر چهره و جعل هویت دیگران است. در کمیک‌ها معمولا آفتاب‌پرست توسط سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شود تا مأموریت‌های خرابکارانه، سرقت و ترور آن‌ها را پیش ببرد و با استفاده از مهارت‌های جاسوسی و مخفی‌کاری خود، راحت می‌تواند به هرجایی که می‌خواهد نفوذ کند. از همان اولین شماره‌ی «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز»، آفتاب‌پرست خودش را جای اسپایدرمن جا زد که بنای یکی از مهم‌ترین ابرشرورهای کمیک را گذاشت.

درست است که آفتاب‌پرست توانایی ویژه‌ای در تغییر چهره دارد؛ اما در آغاز با استفاده از لباس و گریم و بعدها با کمک تکنولوژی موفق به این کار شده و هر طور که می‌خواهد تغییر شکل می‌دهد. این فناوری پیشرفته حتی او را قادر می‌سازد تا چهره، صدا و رفتار هر کسی را با دقتی عالی تقلید کند. با اینکه آفتاب‌پرست هیچوقت در کمیک‌ها شروری به حساب نمی‌آید که از نظر فیزیکی تهدیدی برای مرد عنکبوتی باشد، اما قدرت روانی و توانایی او در فریب دادن، آفتاب‌پرست را به یکی از آنتاگونیست‌های برجسته‌ی کمیک‌ها تبدیل می‌کند. او در خط داستانی Grim Hunt هم کنار کسانی مثل کالیپسو حضور داشت که می‌خواستند با مراسم وودوو، کریون را از مرگ برگردانند.

۶. شغال

با اینکه خود این ابرشرور در فیلم «کریون شکارچی» حضور ندارد، اما آوازه‌اش به گوش دیمیتری می‌رسد. زمانی که راینو درباره‌ی قدرت‌های خود به دیمیتری توضیح می‌دهد، می‌گوید که آن‌ها را به کمک دکتری در نیویورک به دست آورده است. این دکتر مایلز وارن نام دارد که در کمیک‌ها یک ابرشرور برجسته‌ی دیگر است که به نام شغال او را می‌شناسند. این وارن دانشمندی است که روی ژنتیک تحقیق می‌کند که اولین بار به عنوان استاد بیوشیمی در دانشگاه امپایر استیت (ESU) در «مرد عنکبوتی شگفت انگیز» شماره ۳۱ (۱۹۶۵) معرفی شد، یعنی همان جایی که پیتر پارکر یکی از شاگردان او بود.

وارن در ابتدا یک دانشمند با رفتاری معقول و باهوش است؛ اما پس از مرگ گوئن استیسی، یکی از شاگردانش و دوست دختر پیتر پارکر، به مسیری کاملا تاریک کشیده می‌شود. او بعدا به عنوان شغال در کمیک «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» شماره ۱۲۹ (۱۹۷۴) حضور داشت. علاقه‌ی شدید وارن به گوئن استیسی، موجب شد او مرد عنکبوتی را مقصر مرگ گوئن بداند؛ در حالی که گوئن به دست گابلین سبز (نورمن آزبورن) کشته شد. این علاقه‌ی شدید، او را به مرز دیوانگی کشاند. او در ابتدا کوشید کلون‌هایی از گوئن بسازد و بعد با ساخت کلون‌های مختلف (به ویژه کلون خود مرد عنکبوتی یعنی بن رایلی) به جنگ مرد عنکبوتی رفت که او را به یکی از مهم‌ترین آنتاگونیست‌های این ابرقهرمان تبدیل کرد.

به لطف آزمایشات او بر روی خودش، شغال قدرت، سرعت و چابکی خود را افزایش داد. یکی از ویژگی‌های ظاهری برجسته‌ی او، لباس سبز و دستکش‌های پنجه‌مانندی است که او برای خود طراحی کرد. به عنوان یک متخصص در حوزه‌ی ژنتیک، شغال می‌تواند موجوداتی را که از نظر ژنتیکی دستکاری کرده و در راستای اهداف خود به کار گیرد. تخصص علمی و انگیزه‌های شخصی شغال، او را به یکی از موذی‌ترین دشمنان مرد عنکبوتی تبدیل می‌کند. او در خطوط داستانی مهمی در کمیک‌ها نقش محوری داشته؛ از «حماسه‌ی کلون» دهه هفتاد بگیر تا دهه نود میلادی، خط داستانی «بازگشت شغال» (The Return of The Jackal)، «میراث شغال» (The Jackal’s Legacy) و «مرد عنکبوتی برتر» (The Superior Spider-Man) در سال ۲۰۱۳ که در آن یک ارتش از کلون‌های مرد عنکبوتی درست کرد.

۷. هیتمن

هیتمن هم یکی از آن شرورهایی هست که تنها نامی از او در فیلم «کریون شکارچی» برده می‌شود. وقتی که در فیلم، راینو و کریون با هم ملاقات می‌کنند، راینو دلیل انتقام‌گیری خود از کریون را توضیح می‌دهد. گویا استاد سابق او پیش‌تر به دست کریون کشته شده بوده و به مطلبی اشاره می‌کند که در آن از تقابل شکارچی و هیتمن آمده است. البته این هیتمن ممکن است هر کسی باشد. اما شاید «کریون شکارچی» می‌خواسته به یک شرور واقعی در کمیک‌های مارول ارجاع دهد و برای همین مشخصا از اسم هیتمن استفاده کرده است. البته چندین شخصیت مختلف در طول سال‌ها در کمیک‌ها وجود داشته‌اند که از نام هیتمن استفاده کرده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها رقبای پانیشر هستند.

اولین کاراکتر برت کنیون است که در «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» سال ۱۹۷۶ شماره ۱۷۴ برای اولین بار حضور پیدا کرد. برت با فرانک کسل در جنگ خدمت کرده بود و حتی جان دوست خود را نجات داد؛ اما زودتر او را از جنگ مرخص کردند؛ چون از نظر روانی اوضاع مناسبی نداشت. پس از بازگشت به ایالات متحده، کنیون تبدیل به یک قاتل شده و در ازای پول و به عنوان هیتمن شروع به کشتن افراد کرد. هیتمن در اولین مأموریت خود سراغ مرد عنکبوتی رفت. کاراکتر او سال‌ها بعد به کمک شغال بازگشت که پیش‌تر درباره‌ی توانایی ویژه‌اش در ساخت کلون توضیح دادیم و از همین طریق هم هیتمن را با شبیه‌سازی به زندگی بازگرداند. بیشتر افرادی که به دست شغال بازسازی می‌شوند به سرعت می‌میرند؛ اما هیتمن یکی از معدود بازماندگان آزمایشات شغال است. پس از مرگ برت، جیمی پیرس در شماره ۸۵ «پانشیر» جایگزین او شد و دوباره هیتمن نام گرفت.

به عنوان یک تیرانداز ماهر و مبارز، توانایی‌های هیتمن در آموزش نظامی او نهفته شده است. او در استفاده از سلاح گرم، مواد منفجره و نبرد تن به تن مهارت دارد. در حالی که قدرت فیزیکی او فراانسانی نیست، اما توانایی‌های مبارزه‌ی هیتمن، او را به ابرشروری خطرناک تبدیل می‌کند. شاید اشاره‌ی کوتاه فیلم «کریون شکارچی» به این کاراکتر، به معنی حضور بیشتر او در آینده‌ی فیلم‌های مرد عنکبوتی باشد.

منبع: Screenrant

منبع متن: digikala