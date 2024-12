بهترین فیلم‌های اکشن کره‌ای؛ از «قطار بوسان» تا «اولدبوی»

سینمای کره جنوبی پس از دهه‌ها نادیده گرفتن شدن در سطح بین‌المللی، در اواخر دهه ۱۹۹۰ به‌واسطه مسیری که اکنون به‌عنوان سینمای جدید کره شناخته می‌شود در سطح جهان موجی فراگیر بوجود آورد. این مجموعه فیلم‌ها به خاطر استفاده از ژانر برای بررسی مسائل اجتماعی که بر جامعه کره جنوبی تاثیر می‌گذارد، مشهور شدند.

از زمان تولد سینمای جدید کره، کارگردانانی مانند پارک چان ووک، کیم جی وون و نا هونگ جین برخی از بهترین فیلم‌های اکشن قرن بیست‌ویکم را خلق کرده‌اند. اولدبوی (Oldboy)، من شیطان را دیدم (I Saw the Devil) و قطار بوسان (Train to Busan) تنها چند نمونه از بهترین فیلم‌های اکشن کره جنوبی فهرستی هستند که در ادامه می‌خوانید؛ آثاری که در سطح جهانی هم با موفقیت‌های چشمپیری مواجه شدند.

بهترین فیلم‌های اکشن کره‌ای

۱۵. مادر (Mother)

محصول : ۲۰۰۹

: ۲۰۰۹ کارگردان : بونگ جون هو

: بونگ جون هو بازیگران : کیم های جا، لی جانگ ایان، لی بیونگ وو

: کیم های جا، لی جانگ ایان، لی بیونگ وو امتیاز راتن تومیتوز: 96 از ۱۰۰

96 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۷ از ۱۰

فیلم «مادر» که در سال ۲۰۰۹ اکران شد، با به چالش کشیدن درک مخاطب آن‌ها را به این فکر می‌اندازد که به کدام شخصیت جذب و علاقه‌مند شوند. این فیلم در یک شهر کوچک اتفاق می‌افتد و یک بیوه بی‌نام و پسرش، یون دو جون را که دچار ناتوانی ذهنی است دنبال می‌کند. یون یک پسر دردسرساز است که با یکی از خلافکارهای محلی به نام جین تائه معاشرت می‌کند. هنگامی که جنازه یک دختر جوان روی پشت بام پیدا می‌شود، پلیس که عمدتا ناکارآمد به نظر می‌رسد، با انتخاب راحت‌ترین راه یون را مقصر این جنایت معرفی می‌کند.

مادر که مصمم به اثبات بی‌گناهی پسرش است، به تنهایی شروع به تلاش برای حل معمای این جنایت می‌کند. «مادر» تعادل عناصر وحشت، درام و کمدی را در فضای جنایی خود برقرار می‌کند. در حالی که اکشن «مادر» کم‌تر از سایر عناوین فهرست بهترین فیلم‌های اکشن کره‌ای است، اما به هیچ وجه فیلم ساده‌ای نیست و مخاطب از ابتدا تا انتها تلاش یک مادر را تماشا می‌کند که می‌خواهد به هر طریقی بی‌گناهی فرزندش را اثبات کند. در حالی که «مادر» رقبای جدی‌تری در این فهرست دارد، اما به خودی خود یکی از بهترین فیلم‌های اکشن کره‌ای است که نباید نادیده گرفته شود.

۱۴. خاطرات قتل (Memories of Murder)

محصول : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ کارگردان : بونگ جون هو

: بونگ جون هو بازیگران : سونگ کانگ هو، کیم سانگ کیونگ، کیم روی ها

: سونگ کانگ هو، کیم سانگ کیونگ، کیم روی ها امتیاز راتن تومیتوز: 95 از ۱۰۰

95 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 8.۱ از ۱۰

داستان فیلم «خاطرات قتل» در سال ۱۹۸۶ اتفاق می‌افتد. یک کارآگاه پلیس به نام پارک دو مان (سونگ کانگ هو) برای تحقیق درباره صحنه جرمی که دو زن در آن مورد تجاوز و قتل قرار گرفته‌اند مامور می‌شود تا به یک شهر کوچک برود. پارک بی‌تجربه است و از روش‌های تحقیقاتی غریزی استفاده می‌کند که با روش‌های سو ته یون، یک کارآگاه منظم از سئول که داوطلبانه برای کمک به پارک در این پرونده حاضر شده در تضاد است. در حالی که این دو نفر برای درک شواهد تلاش می‌کنند، قاتل به طور مکرر مرتکب قتل زنان جوان بیشتری در این شهر کوچک می‌شود.

«خاطرات قتل» که بر اساس وقایع اولین پرونده قاتل سریالی کره جنوبی ساخته شده است، یک فیلم جنایی خشونت‌بار است که با عجله کارآگاهان برای یافتن قاتل، تنش را افزایش می‌دهد، اما ظهور قتل‌های بیشتر باعث می‌شود آن‌ها روش تحقیقاتشان را عوض کنند.

در حالی که «خاطرات قتل» ظاهرا یکی از بهترین فیلم‌های اکشن هیجان‌انگیز کره‌ای است، همچنین یک لایه از طنز اجتماعی را هم در خود جای داده است. چرا که کارآگاهان درگیر پرونده‌ای می‌شوند که توانایی‌ها و خودخواهی آن‌ها را به چالش می‌کشد. در نهایت، صحنه پایانی فیلم بیانیه‌ای خارق‌العاده در مورد ماهیت شر ارائه می‌کند.

۱۳. تگوکی (Taegukgi)

محصول : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ کارگردان : کانگ جو گیو

: کانگ جو گیو بازیگران : جانگ دونگ گون، وون بین، چوی مین شیک

: جانگ دونگ گون، وون بین، چوی مین شیک امتیاز راتن تومیتوز: 79 از ۱۰۰

79 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 8 از ۱۰

فیلم «تگوکی» که عمدتا در طول جنگ کره اتفاق می‌افتد، دو برادر به نام‌های لی جین ته (جانگ دونگ گون) و لی جین سئوک (وون بین) را دنبال می‌کند که به‌عنوان بخشی از نیروهای مبارز در جنگ کره به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند. جین ته به‌عنوان برادر بزرگ‌تر، همیشه مراقب برادر کوچک‌ترش است. او با انجام معامله‌ای با مافوق خود، ماموریت‌های خطرناک را بر عهده می‌گیرد و معتقد است که اگر او روبان تگوکی که یک نشان شایستگی نظامی است را به دست آورد، برادرش می‌تواند به خانه برود.

آنچه در ادامه شاهدش هستیم، مجموعه‌ای دلخراش از صحنه‌های اکشن، شجاعانه و ترسناک است که نشان می‌دهد نیروهای کره‌ای و آمریکایی به طور کامل به سمت سئول عقب‌نشینی می‌کنند. برادران از هم جدا می‌شوند و وفاداری آن‌ها به یکدیگر به چالش کشیده می‌شود. «تگوکی» برنده بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در پنجاهمین جشنواره فیلم آسیا-اقیانوسیه، یکی از آن فیلم‌های جنگی اکشن دلهره‌آور است که تماشایش را نباید از دست داد.

۱۲. همدردی با آقای انتقام (Sympathy for Mr. Vengeance)

محصول : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ کارگردان : پارک چان ووک

: پارک چان ووک بازیگران : سونگ کانگ هو، شین ها کیون، به دونا

: سونگ کانگ هو، شین ها کیون، به دونا امتیاز راتن تومیتوز: 53 از ۱۰۰

53 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۵ از ۱۰

فیلم «همدردی با آقای انتقام» درباره یک کارگر ناشنوا و گنگ به نام ریو است که به دنبال یک کلیه پیوندی برای خواهرش می‌گردد. وقتی ریو از کارش اخراج می‌شود، به سراغ فروشندگان اعضای بدن در بازار سیاه می‌رود که پس از گرفتن پولش سرش را کلاه می‌گذارند. ریو و دوست‌دخترش یانگ می تصمیم می‌گیرند دختر پارک دونگ جین، صاحب کارخانه‌ای که ریو در آن کار می‌کرد را برای اخاذی و تهیه پول کلیه بربایند. ریو به خواهرش دروغ می‌گوید که وظیفه دارد از دختر دونگ جین مراقبت کند و می‌تواند پول پیوند کلیه را جمع کند، اما اوضاع رفته رفته بدتر می‌شود.

فیلم «همدردی با آقای انتقام» که توسط بسیاری از منتقدان به خاطر خشونت بیش از حد و صحنه‌های پر از خون و خونریزی مورد انتقاد قرار گرفت، همچنین از برخی دیگر نظرات مثبتی دریافت کرد که معتقد بودند این فیلم یک انتقاد اجتماعی ماهرانه است و از کارگردانی پارک چان ووک تمجید کردند. این فیلم در واقع بسیار خشن است (بنابراین برای بینندگان حساس مناسب نیست) اما چیزهای زیادی در مورد ناامیدی می‌گوید که می‌تواند بر افراد زیادی که تجربه مشابهی داشتند یا در اطرافشان دیده‌اند تاثیر بگذارد. این فیلم به همان اندازه که داستانی درباره انتقام را روایت می‌کند، درباره زنجیره تصمیمات بدی است که به نتایج غیر قابل جبرانی ختم می‌شود.

۱۱. دنیای جدید (New World)

محصول : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ کارگردان : پارک هون جونگ

: پارک هون جونگ بازیگران : لی جونگ جه، چوی مین شیک

: لی جونگ جه، چوی مین شیک امتیاز راتن تومیتوز: 63 از ۱۰۰

63 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۵ از ۱۰

داستان فیلم «دنیای جدید» حول یک افسر پلیس مخفی به نام لی جا سونگ می‌چرخد که ۸ سال در باند جنایی گلدمون اینترنشنال مشغول به کار بوده است. سرپرست او در نیروی پلیس رئیس کان است. وقتی رئیس سندیکا می‌میرد، بین دو جناح رقیب جنگی بر سر قدرت آغاز می‌شود.

جا سونگ از ترس جانش به کان التماس می‌کند که او را به خارج از کشور بفرستد، اما کان تهدید می‌کند که اگر او استعفا بدهد، هویت واقعی‌اش را فاش می‌کند. او حتی پرونده پلیسی جا سونگ را نابود می‌کند، بنابراین هیچ سوابقی وجود ندارد که ثابت کند سونگ یک پلیس مخفی بوده است. در دنیایی که هیچ دوستی برای جا سونگ وجود ندارد و فهرستی طولانی از دشمنان پشت سرش ردیف شده‌اند، افسر پلیس مخفی باید تصمیم بگیرد که به چه کسی وفادار بماند؛ گلدمون یا اداره پلیس. فیلم «دنیای جدید» پس از اکران در سال ۲۰۱۳ به خاطر داستان، کارگردانی و بازیگری مورد تحسین قرار گرفت.

۱۰. دریای زرد (The Yellow Sea)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : نا هانگ جین

: نا هانگ جین بازیگران : کیم یون سوک، ها جونگ وو، جو سونگ ها

: کیم یون سوک، ها جونگ وو، جو سونگ ها امتیاز راتن تومیتوز: 88 از ۱۰۰

88 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۳ از ۱۰

کارگردان نا هونگ جین با وجود آثار اندک، برخی از هیجان‌انگیزترین فیلم‌های قرن بیست‌ویکم را به طرفداران این ژانر هدیه داده است. نا کارگردانی را با فیلم اکشن نفسگیر «تعقیب‌کننده» (The Chaser) آغاز کرد. دومین فیلم بلند او یعنی «دریای زرد» بار دیگر تجربه‌ای مهیج، پرآشوب، احساسی و سرشار از اکشن را به سینماگران ارائه کرد.

«دریای زرد» درباره یک مرد کره‌ای است که برای کسب درآمد و یافتن همسر گمشده‌اش وظیفه یک ترور را بر عهده می‌گیرد. با این حال، زمانی که ماموریتش طبق برنامه پیش نمی‌رود، او از پلیس و گانگسترهایی که به او پول داده‌اند فرار می‌کند. «دریای زرد» یک موفقیت تجاری بود و در صدر جدول فروش گیشه کره جنوبی قرار گرفت.

«دریای زرد» همچنین یکی از تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۱۰ در کره جنوبی بود که یازده نامزدی جایزه گرند بل را کسب کرد و جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین طراحی لباس را به دست آورد. ها جونگ وو برای بازی جذاب خود برنده جایزه فیلم آسیایی و جایزه هنر بیک سنگ برای بهترین بازیگر مرد شد و «دریای زرد» در میان بهترین فیلم‌های اکشن کره‌ای قرار گرفت. در آمریکا منتقدان فیلم را به خاطر مهارت‌های ساختارشکنانه‌اش در ترکیب کمدی سیاه با اکشن و اندوه عاشقانه تحسین کردند.

۹. مردی از هیچ‌کجا (The Man from Nowhere)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : لی جانگ بام

: لی جانگ بام بازیگران : وون بین، کیم سه رون، کیم هی وون

: وون بین، کیم سه رون، کیم هی وون امتیاز راتن تومیتوز: 100 از ۱۰۰

100 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۷ از ۱۰

«مردی از هیچ‌کجا» به کارگردانی لی جانگ بام یک فیلم اکشن انتقام‌جویانه درباره یک نگهبان مغازه اسباب‌بازی مرموز، مبهم و منزوی به نام چا ته سیک است که با دختر کوچک همسایه‌اش دوست می‌شود. زمانی که یک باند قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن همسایه و دخترش را می‌ربایند، چا برای پیدا کردن آن‌ها دست به کار می‌شود. طی این مسیر، درباره گذشته تاریک چا و اینکه چرا او توانایی خارق‌العاده‌ای در کشتن دارد چیزهایی می‌فهمیم.

در آمریکا فیلمی درباره تجارت مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن که همگی شامل کودکان می‌شود، تقریبا هرگز چراغ سبز را از یک استودیوی بزرگ هالیوودی دریافت نمی‌کند. این در حالی است که در کره جنوبی، جایی که مخاطبان برای دیدن جنبه تاریک زندگی به سمت سینماها هجوم می‌برند، «مردی از هیچ‌کجا» پرفروش‌ترین فیلم داخلی سال شد. این فیلم علاوه بر کسب موفقیت انتقادی، ۱۹ جایزه از ۳۶ نامزدی هم دریافت کرد. از همه مهم‌تر این فیلم بسیار تاثیرگذار منبع اصلی الهام شکل‌گیری فرنچایز «جان ویک» (John Wick) است.

۸. شیری (Shiri)

محصول : ۲۰۰۲

: ۲۰۰۲ کارگردان : کانگ جی گیو

: کانگ جی گیو بازیگران : هان سوک کیو، چوی مین سیک، یونجین کیم

: هان سوک کیو، چوی مین سیک، یونجین کیم امتیاز راتن تومیتوز: 61 از ۱۰۰

61 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۵ از ۱۰

«شیری» یکی از آثار بنیادی سینمای جدید کره جنوبی، در میان اولین و بهترین فیلم‌های اکشن پرفروش کره‌ای در اواخر دهه ۱۹۹۰ بود. این فیلم به کارگردانی کانگ جی کیو، دو مامور سرویس مخفی کره جنوبی را دنبال می‌کند که باید محموله‌ای حاوی یک ماده منفجره فوق‌العاده قوی را که توسط تروریست‌های کره شمالی دزدیده شده است، ردیابی کنند. «شیری» در زمان اکران گران‌ترین فیلم کره جنوبی بود. از نظر زیبایی‌شناسی، فیلم به شدت از آثار اکشن هالیوود دهه ۱۹۸۰ و فیلم‌های هنگ‌کنگی جان وو، رینگو لام و جانی تو الهام گرفته است.

«شیری» به آغاز حرفه دو تن از مشهورترین ستاره‌های سینمای کره جنوبی یعنی چوی مین سیک و سونگ کانگ هو کمک کرد. این فیلم که با یک موفقیت مالی عظیم مواجه شده بود، سال ۱۹۹۹ را با عنوان پرفروش‌ترین فیلم داخلی در کره جنوبی به پایان رساند. «شیری» در جوایز ناقوس بزرگ یازده نامزدی به دست آورد و جوایز بهترین بازیگر زن جدید، بهترین بازیگر مرد، بهترین نورپردازی، بهترین تدوین و بهترین جلوه‌های صوتی را از آن خود کرد.

۷. تعقیب‌کننده

محصول : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کارگردان : نا هانگ جین

: نا هانگ جین بازیگران : کیم یون سوک، ها جونگ وو، سو یونگ هی

: کیم یون سوک، ها جونگ وو، سو یونگ هی امتیاز راتن تومیتوز: 82 از ۱۰۰

82 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«تعقیب‌کننده» اولین تجربه کارگردانی نا هانگ جین، یکی از بهترین فیلم‌های اکشن هیجان‌انگیز درباره ائوم جونگ هو، یک پلیس سابق بی‌اعتبار است که یک حلقه کوچک از روسپی‌ها را اداره می‌کند. هنگامی که یکی از دخترانش ناپدید می‌شود، ائوم شروع به تحقیق می‌کند و در نهایت به یک قاتل سریالی بی‌رحم می‌رسد. جی یونگ مین شخصیت قاتل سریالی فیلم «تعقیب‌کننده» برداشتی آزاد از یو یانگ شول، یک قاتل سریالی واقعی در کره جنوبی است که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ حدود ۲۰ نفر را به قتل رساند.

فیلم «تعقیب‌کننده» یک اثر پر از خشونت دیگری بود که در گیشه کره جنوبی بسیار موفق و سومین فیلم پرفروش داخلی سال شد. «تعقیب‌کننده» بسیار مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. این فیلم در مجموع ۲۹ جایزه از مجموع ۵۴ نامزدی را دریافت کرد. از جمله معتبرترین جوایز آن می‌توان به شش جایزه ناقوس بزرگ برای بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و جایزه محبوبیت اشاره کرد.

۶. خوب، بد، عجیب (The Good, the Bad, the Weird)

محصول : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کارگردان : کیم جی وون

: کیم جی وون بازیگران : سونگ کانگ هون، لی بیونگ هان، جونگ وو سونگ

: سونگ کانگ هون، لی بیونگ هان، جونگ وو سونگ امتیاز راتن تومیتوز: 81 از ۱۰۰

81 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۲ از ۱۰

فیلم «خوب، بد، عجیب» یک ادای احترام متفاوت به وسترن‌های اسپاگتی سرجیو لئونه با سبک خاص ژانر تلفیقی کره‌ای است. فیلم ماجراجویانه اکشن کمدی «خوب، بد، عجیب» به کارگردانی کیم جی وون، دو قانون‌شکن و یک جایزه‌بگیر را دنبال می‌کند که برای تصاحب نقشه گنج در منچوری دهه ۱۹۴۰ با هم رقابت می‌کنند. این سه نفر باید با یکدیگر و ارتش ژاپن و راهزنان چینی مقابله کنند. فیلم «خوب، بد، عجیب» با موفقیت تجاری قابل توجهی مواجه شد و دومین فیلم پرفروش داخلی کره جنوبی در سال ۲۰۰۸ لقب گرفت.

«خوب، بد، عجیب» در میان تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های کره جنوبی سال قرار گرفت و ده نامزدی از جوایز اژدهای آبی را دریافت کرد و چهار جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی هنری و جایزه محبوبیت را به دست آورد. فیلم «خوب، بد، عجیب» همچنین شش نامزدی جایزه ناقوس بزرگ را دریافت کرد و جایزه بهترین طراحی لباس را به خانه برد.

۵. قطار بوسان

محصول : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ کارگردان : یان سنگ هو

: یان سنگ هو بازیگران : گونگ یو، ما دونگ سیوک، جیونگ یو می

: گونگ یو، ما دونگ سیوک، جیونگ یو می امتیاز راتن تومیتوز: 95 از ۱۰۰

95 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۶ از ۱۰

«قطار بوسان» با ترکیب عناصر اکشن، وحشت و هیجان، یکی از بهترین فیلم‌های زامبی‌محور در تاریخ سینما است و جایگاه خود را در کنار بهترین فیلم‌های اکشن کره‌ای به خوبی تثبیت می‌کند. این فیلم به کارگردانی یان سنگ هو، در کره جنوبی و در آغاز یک آخرالزمان زامبی اتفاق می‌افتد.

این فیلم در مورد گروهی از مسافران است که سوار قطار سئول به بوسان شده‌اند و در حالی که ویروس زامبی یکی یکی مسافران را مبتلا می‌کند باید برای بقای خود بجنگند. فیلم یان سنگ هو که با یک موفقیت مالی عظیمی مواجه شد و بسیاری از رکوردهای گیشه را شکست، پرفروش‌ترین فیلم کره جنوبی در سال ۲۰۱۶ بود. علاوه بر این به پرفروش‌ترین فیلم کره‌ای در چندین کشور آسیایی تبدیل شد. در کنار موفقیت‌های تجاری، این فیلم ۳۶ جایزه از ۷۸ نامزدی را دریافت کرد.

۴. من شیطان را دیدم

محصول : ۲۰۱۱

: ۲۰۱۱ کارگردان : کیم جی وون

: کیم جی وون بازیگران : لی بیونگ هون، چوی مین سیک، کیم جی وون

: لی بیونگ هون، چوی مین سیک، کیم جی وون امتیاز راتن تومیتوز: 82 از ۱۰۰

82 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۸ از ۱۰

یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های اکشن، ترسناک و هیجان‌انگیز سینمای کره جنوبی، فیلم «من شیطان را دیدم» به کارگردانی کیم جی وون است که لی بیونگ هون را در نقش یک مامور مخفی نشان می‌دهد که همسرش به دست یک قاتل سریالی (با بازی خیره‌کننده چوی مین سیک) کشته می‌شود. کیم سو هیون لی برای انتقام دست به کار می‌شود، اما در این مسیر مرزهای اخلاقی به سمت مبهمی متمایل می‌شوند و جذابیت و اوج داستان همین جاست که نمی‌شود با اطمینان گفت که آیا کیم قهرمان است یا خود به آرامی به یک شرور تبدیل می‌شود.

فیلم «من شیطان را دیدم» به خاطر خشونت گرافیکی و محتوای جنسی بحث و جدل‌های زیادی را برانگیخت و دو بار از سوی ارزش‌گذاری رسانه‌های کره رتبه محدودیت سنی دریافت کرد. در نهایت، کیم با چندین برش تصمیم گرفت دو نسخه مختلف از فیلم را منتشر کند، یکی برای مخاطبان داخلی و دیگری برای مخاطبان بین‌المللی. با وجود این جنجال، فیلم «من شیطان را دیدم» مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و سه جایزه اژدهای آبی و یک جایزه نافوس بزرگ را به دست آورد.

۳. یک زندگی تلخ و شیرین (A Bittersweet Life)

محصول : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ کارگردان : کیم جی وون

: کیم جی وون بازیگران : لی بیونگ هون، کیم یونگ چول، شین مین آ

: لی بیونگ هون، کیم یونگ چول، شین مین آ امتیاز راتن تومیتوز: 100 از ۱۰۰

100 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۵ از ۱۰

فیلم «یک زندگی تلخ و شیرین» اولین تلاش کارگردانی کیم جی وون در ژانر اکشن، یک کلاسیک گانگستری اگزیستانسیال است. این فیلم لی بیونگ هون را در نقش یک قاتل حرفه‌ای تنها و بلندپایه نشان می‌دهد که دستور دارد معشوقه رئیس خود را به قتل برساند. پس از ناتوانی در انجام این عمل خشونت‌آمیز، لی کیم سون وو هدف رئیس سابق خود قرار می‌گیرد. کیم که جان سالم به در می‌برد، از سوی مردانی که زمانی معتقد بود دوستان وفادارش هستند، مورد خیانت قرار می‌گیرد.

فیلم «یک زندگی تلخ و شیرین» فراتر از یک فیلم گانگستری استاندارد است. این فیلم بررسی تامل‌برانگیزی از ماهیت بی‌نتیجه سبک زندگی گانگسترها و ریاکاری موجود در قوانین افتخار و وفاداری جنایی ارائه می‌دهد. «یک زندگی تلخ و شیرین» یازده نامزدی جایزه ناقوس بزرگ و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد.

۲. منطقه امنیتی مشترک (Joint Security Area)

محصول : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ کارگردان : پارک چان ووک

: پارک چان ووک بازیگران : لی یونگ ئه، لی بیونگ هون، سونگ کانگ هو

: لی یونگ ئه، لی بیونگ هون، سونگ کانگ هو امتیاز راتن تومیتوز: 88 از ۱۰۰

88 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۷ از ۱۰

«منطقه امنیتی مشترک» به کارگردانی پارک چان ووک، یک فیلم اکشن معمایی هیجان‌انگیز است که بر روی تحقیقات یک حادثه خشونت‌آمیز تمرکز می‌کند که منجر به کشته شدن دو سرباز کره شمالی شده است. از طریق مجموعه‌ای از فلش‌بک‌ها، مخاطبان به تدریج متوجه وقایع غم‌انگیزی می‌شوند که بین جناح‌های متخاصم کره رخ داده است. «منطقه امنیتی مشترک» بازیگران خارق‌العاده‌ای از جمله لی یونگ ئه، لی بیونگ هون و سونگ کانگ هو را در خود دارد.

«منطقه امنیتی مشترک» یکی از آثار مهم سینمای جدید کره، یک موفقیت تجاری تاریخی بود و به پرفروش‌ترین فیلم کره جنوبی تاکنون تبدیل شد. این فیلم در جوایز اژدهای آبی برنده بهترین فیلم و بهترین فیلمبرداری شد. علاوه بر این، ۱۳ نامزدی جایزه ناقوس بزرگ را دریافت کرد و برنده بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد، بهترین طراحی هنری، بهترین جلوه‌های صوتی و جایزه محبوبیت شد. در سال ۲۰۰۹، کارگردان کوئنتین تارانتینو این فیلم را یکی از ۲۰ اثر سینمایی مورد علاقه خود از سال ۱۹۹۲ (سالی که اولین فیلم بلند خود را ساخت) نامید.

۱. اولدبوی (Oldboy)

محصول : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ کارگردان : پارک چان ووک

: پارک چان ووک بازیگران : چوی مین سیک، یو جی ته، کانگ هه جونگ

: چوی مین سیک، یو جی ته، کانگ هه جونگ امتیاز راتن تومیتوز : ۸۲ از ۱۰۰

: ۸۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 8.۳ از ۱۰

«اولدبوی» ساخته‌ی پارک چان ووک بهترین فیلم اکشن کره جنوبی است که تاکنون ساخته شده است. در فیلم دوم سه‌گانه انتقام پارک، چوی مین سیک در نقش او دئه سو بازی می‌کند؛ یک تاجر که به طور غیرقابل توضیحی مسموم، شکنجه و به مدت ۱۵ سال زندانی می‌شود. او که سرانجام به آزادی دست پیدا می‌کند، شروع به ردیابی دشمنان خود می‌کند تا بفهمد چه کسی او را ربوده و چرا او را در معرض چنین آزاری قرار داده‌ است.

«اولدبوی» با موفقیت تجاری خوبی مواجه و به پنجمین فیلم پرفروش داخلی کره جنوبی در سال ۲۰۰۳ تبدیل شد. این فیلم ۴۰ جایزه از ۶۸ نامزدی دریافت کرد که شامل جایزه بزرگ هیئت داوران در جشنواره فیلم کن نیز می‌شود. صحنه مبارزه تک‌نفره خاطره‌انگیز در راهرو و پیچش ناراحت‌کننده فراموش‌نشدنی آن به «اولدبوی» کمک کرده است تا به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های قرن و متفاوت‌ترین آثار اکشن کره‌ای شناخته شود.

