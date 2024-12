انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» چه ارتباطی با فیلم‌های پیتر جکسون دارد؟

این انیمه جنگ بین روهیریم و مردان وحشی دانلند (دانلندینگ‌ها) را در دوران سوم روهان، یعنی قریب به دویست سال پیش از رویدادهای «ارباب حلقه‌ها» به تصویر می‌کشد. این فیلم به کارگردانی کنجی کامیاما، ساخته‌ی «برادران وارنر» است و اولین فیلم انیمه‌ای رسمی برای این فرنچایز به حساب می‌آید. با اینکه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» خودش را از فیلم‌های لایواکشن سوا می‌کند، اما ارجاعات و نکاتی در آن وجود دارد که یادآور سه‌گانه‌ی جکسون است. به هر حال، «جنگ روهیریم» بدون موفقیت فیلم‌های قبلی این فرنچایز نمی‌توانست وجود داشته باشد. سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» پیتر جکسون به قدری مورد تحسین منتقدان قرار گرفت که راه را برای بسیاری از فیلم‌های فانتزی هموار کرد. تأثیر آن در سراسر انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» هم احساس می‌شود.

هشدار؛ در ادامه خطر لو رفتن داستان انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» وجود دارد

۱۰. موسیقی متن «جنگ روهیریم» به سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» ارجاع می‌دهد

انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» موسیقی شاهکار فیلم‌های پیتر جکسون را فراموش نکرده و با ارجاع به آن، موسیقی متن ساخته‌ی هاوارد شور را به یادتان می‌اندازد که برای هر بیننده‌ای کوله‌باری از نوستالژی به همراه دارد. در برانگیختن عنصر نوستالژی، موسیقی متن استیون گالاگر، آهنگساز «جنگ روهیریم» بیش از همه موفق شده احساسات آشنایی را که موقع دیدن فیلم‌های پیتر جکسون داشتیم تداعی کند. گالاگر در زمان ساخت فیلم‌های «هابیت» روی موسیقی متن فیلم‌ها کار کرده بود و این آشنایی با جوهره‌ی موسیقی فیلم‌های لایواکشن، در «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» نیز می‌درخشد. گالاگر بهترین و به‌یادماندنی‌ترین قسمت‌ها از موسیقی متن هاوارد شور را برداشته و با حفظ المان‌های اصلی آن‌ها، با هنرمندی از آن در تمام طول انیمه استفاده می‌کند. این نشان می‌دهد که سازندگان انیمه، خود را متعلق به جهان بزرگتر اقتباس‌های جی آر آر تالکین می‌دانند و ازاین‌رو، سعی در بازتاب آن در خود فیلم داشته‌اند. مهم‌ترین این‌ها احتمالا همان موسیقی کلاسیک هاوارد شور است در قطعه‌ی «حلقه‌ای است از برای حکم راندن» (Prologue: One Ring to Rule Them All) که در ذهن هر کسی که فیلم‌های پیتر جکسون را دیده باقی مانده است. گالاگر با اشاره کردن به این موسیقی، باری دیگر یادآوری می‌کند که این انیمه یک ماهیت کاملا مستقل یا به عبارت دیگر، فقط «جنگ روهیریم» نیست، بلکه «ارباب حلقه‌ها» هم هست.

۹. بازیگران «ارباب حلقه‌ها» در انیمه «جنگ روهیریم» حضور دارند

در انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» چندین بازیگر از فیلم‌های پیتر جکسون حضور دارند؛ البته در نقش‌های اصلی نیستند و برای همین، اگر حواستان را جمع نکنید، شاید آن‌ها را از دست بدهید. انیمه در آغاز با گویندگی میراندا اوتو در نقش ائوین آغاز می‌شود و بااینکه شروع عالی برای داستان است، اما او حضوری بسیار جزئی دارد. این امر برای سایر بازیگران آشنا که در «جنگ روهیریم» بازگشته‌اند صدق می‌کند. البته شاید مهم‌ترین از میان آن‌ها، کریستوفر لی فقید است که در یک صحنه صدای سارومان را از زبان او می‌شنویم. صحنه‌های این بازیگر افسانه‌ای را با استفاده از صداهای ازپیش ضبط‌شده ساخته‌اند که در انیمه باری دیگر در نقش سارومان زنده می‌شود. یکی از بامزه‌ترین جزئیات «جنگ روهیریم» به ماجرای دو اورک بازمی‌گردد که انگار دارند دنبال حلقه‌هایی برای موردور می‌گردند، این اورک‌ها را در واقع بیلی بوید و دامینیک مانهن دوبله کرده‌اند که به ترتیب بازیگر نقش‌های پیپین و مری در فیلم‌های پیتر جکسون بوده‌اند. این یک ارجاع ظریف اما هوشمندانه است که ارتباط انیمه «جنگ روهیریم» به فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» را بیشتر می‌کند.

۸. دیالوگ‌های انیمه به سه‌گانه‌ی پیتر جکسون شباهت پیدا می‌کنند

فیلمنامه‌ی «جنگ روهیریم» ارجاعات زیادی به دیالوگ‌های «ارباب حلقه‌ها» دارد که حسابی شما را به یاد سه‌گانه‌ی سابق می‌اندازد. جفری آدیس، ویل متیوز، فیبی گیتینز و آرتی پاپاجئورگیو روی فیلمنامه‌ی «جنگ روهیریم» کار کرده‌اند که در آن هم ماجراجویی و هم درام سلطنتی تراژیک وجود دارد. شیوه‌ی روایی و دیالوگ‌نویسی که این نویسندگان برای این انیمه پیشه کرده‌اند، کاملا یادآور سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» پیتر جکسون است.

لحن و بیان کاراکترها در انیمه همه برای مخاطبان «ارباب حلقه‌ها» مأنوس هستند. به طور ویژه دیالوگ‌ها با دایره واژگانی غنی که حسی رمزآلود و باستانی در خود دارند آمیخته شده‌اند. درست مثل «ارباب حلقه‌ها»، می‌بینیم که در «جنگ روهیریم» این شخصیت‌ها دیالوگ‌هایی شبیه به گفتگوهای باستانی دارند که قرون وسطی را به یاد می‌آورد، اما برای مخاطب مدرن هم قابل درک است. روهیریم‌ها به نام ائرلینگا (Eorlingas) نیز شناخته می‌شوند که به خاطر پادشاه ارل جوان، بنیانگذار روهان نامگذاری شده است. «جنگ روهیریم» بر اساس داستان کوتاهی به نام «خاندان ائرل» (The House of Eorl) در ضمیمه‌ی الف (A) شاهکار تالکین، یعنی «ارباب حلقه‌ها»، ساخته شده. این روایت، داستان خود را با ائرل آغاز می‌کند و برای همین، حضور او در طول انیمه باید به همان اندازه برجسته می‌بود که در «ارباب حلقه‌ها». رجوع سازندگان «جنگ روهیریم» به منابع اصلی و نوشتار خود تالکین بی‌شک نقش برجسته‌ای در بازسازی زبان این نویسنده در فیلمنامه‌ی انیمه داشته که سال‌ها پیش، پیتر جکسون با سه‌گانه‌ی خود موفق به تحقق آن شد.

۷. انیمه از نظر بصری روح فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» را در خود دارد

روح و جوهره‌ی «ارباب حلقه‌ها» حضور پررنگی در تصاویر انیمه «جنگ روهیریم» دارد که با قاب‌بندی‌ها و نماهای خاص خود، ادای احترامی می‌کند به فیلم‌های پیتر جکسون. فیلم با یک وایدشات شروع می‌شود که روهان بر فراز کوه‌های پوشیده از برف را نشان می‌دهد. ترکیب انیمه و CGI یادآور دقت و ظرافت فیلم‌های سابق است که با اینکه بیش از ۲۲ سال پیش از «جنگ روهیریم» به سینماها آمدند، همچنان از نظر بصری در میان فیلم‌های فانتزی سرآمد هستند. زیبایی انیمه بر فراز دشت‌های روهان اوج می‌گیرد و خاطرات ما را از برخی از زیباترین صحنه‌های فیلم‌های جکسون زنده می‌کند. یکی از این نماها بی‌شک شما را به یاد فیلم «ارباب حلقه‌ها: دو برج» می‌اندازد که در آن گندالف را می‌بینیم که با سپاهی از پشت سرش از سراشیبی به پایین هجوم می‌آورند. صحنه‌ای در «جنگ روهیریم» دقیقا این لحظه را بازسازی می‌کند که پیوند قوی‌تری بین انیمه و سه‌گانه می‌سازد.

۶. انیمه «جنگ روهیریم» به لوکیشن‌های کلاسیک «ارباب حلقه‌ها» بازمی‌گردد

«جنگ روهیریم» مملو از مکان‌های تاریخی روهان است که برخی از مشهورترین لحظات فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» را به یادتان می‌آورد. مشخصا نمی‌توان فیلمی درباره‌ی روهیریم ساخت و به ادوراس (Edoras) نرفت که سکونتگاه اصلی روهان است؛ جایی که خانواده‌ی سلطنتی در آن مستقر شده‌اند. در «جنگ روهیریم» می‌بینیم که اشراف روهان با اشراف مدوسلد اتحادهای دیپلماتیک برقرار می‌کنند. یکی از مکان‌های نمادین مدوسلد تالار سلطنتی پادشاهان روهان و مرکز فعالیت سیاسی آن‌هاست که مشخصا در فیلم «دو برج» بسیار دیدنی بود و در انیمه «جنگ روهیریم» هم به همان اندازه زیباست. ادوراس هم در اطراف آن با خلاقیتی چشم‌نواز به تصویر کشیده شده است. هلمزدیپ (Helm’s Deep) یکی دیگر از لوکیشن‌های خاطره‌انگیز «جنگ روهیریم» است که نماهای آن کاملا از فیلم‌های پیتر جکسون الهام گرفته شده.

۵. نمادگرایی «ارباب حلقه‌ها» در «جنگ روهیریم» برجسته است

مشخصا نمی‌توان اقتباس تازه‌ای از «ارباب حلقه‌ها» ساخت و به بنیانی که پیش‌تر سه‌گانه‌ی پیتر جکسون بنا کرده بی‌توجه بود. در «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» هم تصاویر و نمادگرایی همه از فیلم‌های سابق الهام گرفته شده است؛ اما ویژگی برجسته‌ی انیمه‌ی کنجی کامیاما این است که جان تازه‌ای به این نمادگرایی بخشیده و آن را با زیبایی‌شناسی انیمه‌ای ترکیب کرده است. یکی از این تصاویر ماندگار، به دمیدن در شیپور جنگ باز می‌گردد که در «ارباب حلقه‌ها: دو برج» گیملی این کار را می‌کند و اهمیت زیادی دارد. «جنگ روهیریم» با به قدرت رسیدن فرالاف هیلدسون، دهمین پادشاه روهان به پایان می‌رسد. پس از خشونت و آسیب‌های فراوان ناشی از جنگ، بالاخره فرصتی برای آرامش مهیا می‌شود. در این صحنه وقتی فرالاف را می‌بینیم که به پادشاهی می‌رسد، دکور پس‌زمینه‌ی او گل‌های سفیدی هستند که شباهت زیادی با گل‌های Simbelmynë «ارباب حلقه‌ها» پیدا می‌کند؛ این گل‌ها در نوشتار تالکین نماد ازدست‌رفتگان هستند که روی قبرهای روهیریم در سه‌گانه‌ی جکسون نشان داده شدند و شاید شما هم آن‌ها را از فیلم‌ها و بر سر قبر تئودن به یاد داشته باشید.

۴. رقابت روهان با گاندور در داستان انیمه هم پابرجاست

درست است که روهان و گاندور تا پایان فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» دیگر به متحدان هم تبدیل شده‌اند، اما همانطور که داستان انیمه «جنگ روهیریم» نشان می‌دهد، همیشه هم روابط روهان و گاندور به این شکل نبوده است. در هر دو «ارباب حلقه‌ها» و «جنگ روهیریم» می‌بینیم که گاندور و روهان گذشته‌ی پرتلاطمی داشته‌اند که همیشه مبتنی بر اتحاد و پیشرفت نبوده. گاندور و روهان مهم‌ترین قلمروهای مردان در فرنچایز هستند؛ بنابراین، منطقی است که «جنگ روهیریم» هم تأکید زیادی بر داستان آن‌ها داشته باشد. داستان انیمه دقیقا ۱۸۷ سال قبل از وقایع «ارباب حلقه‌ها» اتفاق می‌افتد و این به این معنی است که تا زمان وقایع سه‌گانه‌ی پیتر جکسون، دیگر تمام شخصیت‌های انسانی درون داستان، مدت‌هاست که مرده‌اند.

هلم همرهند، که در «جنگ روهیریم» صداپیشگی او را برایان کاکس برعهده داشته است، در طی داستان این انیمه، حاضر نمی‌شود از گاندور کمک بگیرد و این بر روابط متفاوت آن‌ها صحه می‌گذارد. به نظر می‌رسد این سرسختی یکی از شاخصه‌های اصلی پادشاهانی است که بر آدم‌ها حکومت می‌کنند؛ چون مثلا دنه‌تور هم معروف است به اینکه هیچ تمایلی به کمک کردن در ماجراهای «ارباب حلقه‌ها» نداشت. این شباهتی بین نژاد مردان در «جنگ روهیریم» و «ارباب حلقه‌ها» برقرار می‌کند که انگار نسل‌های مختلف آدم‌ها حاضر نیستند حتی در مواجهه با دشواری‌ها با هم متحد شوند یا از هم کمک بگیرند.

۳. موجودات مختلفی از «ارباب حلقه‌ها» در «جنگ روهیریم» حضور دارند

انیمه «جنگ روهیریم» چندتایی از آن موجودات فانتزی که آثار جی. آر. آر. تالکین به خاطر آن‌ها شناخته‌شده است در خود دارد. سروکله‌ی این موجودات اما پیش‌تر و در فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» هم پیدا شده؛ مثلا در یکی از صحنه‌های «جنگ روهیریم» اورک‌هایی نشان داده می‌شوند که دنبال حلقه می‌گردند؛ که البته این قسمت از داستان، در منبع اصلی وجود ندارد اما ارجاع می‌دهد به حضور برجسته‌ی اورک‌ها در اقتباس‌های سینمایی؛ یا عقاب‌های بزرگ هم یکی دیگر از موجودات خارق‌العاده‌ای هستند که در «جنگ روهیریم» حضور دارند. در «ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه» گندالف با کمک عقابی از آیزنگارد فرار می‌کند و در انیمه، هرا با یکی از این عقاب‌ها روبرو می‌شود. عقاب‌های دیگری هم در آخر داستان، یعنی آخر «ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه»، فرودو و سم را از فوران کوه دووم نجات می‌دهند. البته لازم به ذکر است، با اینکه این موجودات باشکوه در انیمه به زیبایی به تصویر کشیده شده‌اند، در منبع اصلی که «جنگ روهیریم» از آن الهام گرفته شده وجود ندارند. با این حال، قالب انیمیشن در «جنگ روهیریم» به سازندگان اجازه داده تا از خلاقیت خود بیشترین بهره را ببرند؛ مثل بازآفرینی موماکیل و نگهبان آب که نام مشخصی ندارد، اما به ناظر در آب (Watcher in the Water) معروف است.

۲. کاراکترهای کلاسیک فیلم‌ها به انیمه آورده شده‌اند

«جنگ روهیریم» با غافلگیری بینندگان، برخی از بهترین شخصیت‌های «ارباب حلقه‌ها» را به انیمه بازگردانده است. سارومان که در فیلم‌ها کریستوفر لی نقش او را بازی می‌کرد، در انیمه با همان ظاهر بازگشته است. البته ظاهر او از کتاب‌ها هم الهام گرفته شده، اما با یک نگاه می‌توانید تشخیص دهید که منبع الهام اصلی انیمه برای چهره‌ی سارومان، همان کریستوفر لی بوده است. البته سائورون و گندالف هر کدام در انیمه حضور دارند؛ اما حضور آن‌ها به اندازه‌ی سارومان بارز نیست. انیمه در یکی از صحنه‌ها به سائورون اشاره می‌کند که نشان می‌دهد در پس‌زمینه‌ی داستان «جنگ روهیریم»، سائورون به آرامی در حال قدرت گرفتن است. اشاره‌ی انیمه به گندالف یکی دیگر از هیجان‌انگیزترین بخش‌های آن است که به ارتباط قوی بین «جنگ روهیریم» و «ارباب حلقه‌ها» دامن می‌زند.

۱. انیمه «جنگ روهیریم» برای «ارباب حلقه‌ها» زمینه‌سازی می‌کند

مهم‌ترین پیوند انیمه «جنگ روهیریم» با فیلم‌های سال‌های دوهزار میلادی پیتر جکسون ممکن است ارجاعات آگاهانه‌اش به دنیای گسترده‌تر سرزمین میانه و جنگ قدرتی باشد که در این سرزمین در جریان است. اگر بخواهیم به خط زمانی سرزمین میانه رجوع کنیم، می‌توانیم ببینیم که در این سال‌ها، سائورون، سارومان و شورای سفید هر کدام به روش خود می‌خواستند قدرتشان را تثبیت کنند و برای تصاحب قدرت با یکدیگر در رقابت بودند. «جنگ روهیریم» نسبت به این موضوع غفلت نمی‌کند. وولف در داستان به آیزنگارد سری می‌زند که یادآور شکوه آن در فیلم «دو برج» است. خود سارومان در پایان فیلم به داستان می‌آید و به نظر می‌رسد که فرالاف به او شک کرده است. این زمینه را برای داستان فیلم‌های اصلی می‌چیند که سارومان آنجا نقش بسیار مهمی در «ارباب حلقه‌ها» بازی می‌کند و ارتباط او با روهیریم یکی از بخش‌های تأثیرگذار داستان است. احتمالا مهم‌ترین ارجاعی که «جنگ روهیریم» در پایان داستان خود به «ارباب حلقه‌ها» دارد، اورک‌هایی است که نمی‌دانند چرا باید دنبال حلقه بگردند. این نشان می‌دهد که حتی در این برهه از عصر سوم، سائورون به دنبال کسب قدرت بوده و به طور خاص، دنبال حلقه‌ای می‌گشته که روزی قدرت او را بر همه تضمین می‌کرد.

منبع: Screenrant

نوشته انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» چه ارتباطی با فیلم‌های پیتر جکسون دارد؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala