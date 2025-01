تمام فیلم و سریال‌های مارول که در سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر می‌شوند

استودیوی مارول در سال ۲۰۲۵ میلادی وارد فاز بعدی از «حماسه‌ی چندجهانی» یا «مولتی‌ورس» (Multiverse Saga) خود می‌شود. مارول از سال ۲۰۲۱ با فاز چهار و پنج، فیلم‌ها و سریال‌های خود را به به حوزه‌ی چندجهانی برده و فاز ششم هم که در راه است، همچنان در این چارچوب داستانی قرار دارد. حماسه‌ی چندجهانی در فیلم‌های دنیای سینمایی مارول بالاخره با دو فیلم انتقام‌جویان به پایان خواهد رسید که طبق برنامه‌ای که مارول منتشر کرده، به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ میلادی اکران می‌شوند؛ «انتقام‌جویان: روز قیامت» (Avengers: Doomsday)، که پیش‌تر «انتقام‌جویان: سلسله کانگ» (The Kang Dynasty) نامگذاری شده بود، دوباره قدرتمندترین ابرقهرمانان جهان را گرد هم می‌آورد و موردانتظارترین فیلم حال حاضر مارول است.

آخرین باری که این قهرمانان برای نجات دنیا با هم متحد شدند، به سال ۲۰۱۹ و فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) بازمی‌گردد. سپس فیلم «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» (Avengers: Secret Wars) را داریم که آنتونی و جو روسو را دوباره با رابرت داونی جونیور کنار هم می‌گذارد؛ البته داونی جونیور این بار نه در ماسک و زره مرد آهنی، بلکه با کاراکتر دکتر دووم به صحنه‌ها باز خواهد گشت. این فیلم، با اتصال تمام فیلم‌ها و سریال‌های حماسه‌ی چندجهانی، بالاخره به این برهه از مارول پایان می‌دهد که در خودش پروژه‌های جذاب بسیاری داشت؛ مثل «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home)، «چه می‌شود اگر…؟» (What If)، سریال «لوکی» (Loki)، فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) و «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine).

تاریخ انتشار فیلم‌ها و سریال‌های مارول در سال ۲۰۲۵

سریال‌ها و فیلم‌های مارول در سال ۲۰۲۴ میلادی سرجمع به پنج پروژه می‌رسند؛ به جز «ددپول و ولورین»، در ۲۰۲۴ چهار سریال تلویزیونی داشتیم که به پلتفرم دیزنی‌پلاس آمدند؛ کارتون «مردان ایکس ۹۷» (X-Men ’۹۷)، سریال‌های «اکو» (Echo) و «آگاتا تمام مدت» (Agatha All Along) و فصل سوم و آخر انیمیشن «چه می‌شود اگر…؟» که همین اواخر دسامبر پخش شد. در سال ۲۰۲۵ میلادی اما سر مارول شلوغ خواهد بود که با مجموع ۹ پروژه، بیشترین خروجی فیلم‌ها و سریال‌های این استودیو از سال ۲۰۲۱ را خواهیم داشت که از زمان شروع حماسه‌ی چندجهانی بی‌سابقه است. در ادامه تمام فیلم‌ها و سریال‌های مارول را که طبق گزارشات قرار است در سال ۲۰۲۵ بیایند بررسی خواهیم کرد.

۱. دوست خوب محله شما مرد عنکبوتی (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

شورانر: جف ترمل

جف ترمل بازیگران: هادسن تیمز، کولمن دومینگو، گریس سانگ

هادسن تیمز، کولمن دومینگو، گریس سانگ تاریخ انتشار: ۲۹ ژانویه / ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

با اینکه این سریال انیمیشنی مرد عنکبوتی در خط داستانی اصلی زمین۶۱۶ نمی‌گنجد، اما این مجموعه قرار است یکی از دیدنی‌ترین سریال‌های مارول در سال ۲۰۲۵ باشد که از ریشه‌های این کاراکتر در اولین کمیک‌های او، یعنی «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» (The Amazing Spider-Man) الهام می‌گیرد. با بازی هادسن تیمز در نقش پیتر پارکر، «دوست خوب محله شما مرد عنکبوتی» روزهای اولیه‌ی این قهرمان را با ظاهری کاملا متفاوت روایت می‌کند. داستان آن در یک خط زمانی کاملا متفاوت اتفاق می‌افتد و این بار، به جای آنکه مرد آهنی، تونی استارک، مربی پیتر باشد، نورمن آزبورن یا همان گرین گابلین (کولمن دومینگو) است که پیتر را زیر پر و بال خود می‌گیرد.

این نسخه‌ی تازه از مرد عنکبوتی علاوه بر کاراکترهای آشنا مثل دکتر استرنج، همچنین کاراکترهای جدیدی هم معرفی می‌کند؛ مثل نیکو مینورو جادوگر ویکای جادویی از The Runaways، نوجوان باهوش آمادئوس چو، که به هالک تبدیل می‌شود و کاراکتری از واکاندا که نام او هنوز مشخص نشده است. برد ویندربام، رئیس استریم، تلویزیون و انیمیشن استودیوی مارول درباره‌ی «دوست خوب محله شما مرد عنکبوتی» توضیح داده که این مجموعه انگار از درون آثار خود استن لی و استیو دیتکو بیرون آمده است. این یکی از فیلم‌ها و سریال‌های پرقهرمان مارول برای ۲۰۲۵ میلادی است و می‌توانید انتظار حضور چندی از بهترین شرورهای کمیک‌های مارول را هم در این مجموعه داشته باشید؛ مثل دکی آک، اسپید دیمن، یونیکرن، آفتاب پرست، عقرب، کرگدن و رتیل.

۲. کاپیتان امریکا: دنیای نو شگفت انگیز (Captain America: Brave New World)

کارگردان: ژولیوس اونا

ژولیوس اونا بازیگران: آنتونی مکی، هریسون فورد، دنی رمیرز، تیم بلیک نلسون

آنتونی مکی، هریسون فورد، دنی رمیرز، تیم بلیک نلسون تاریخ انتشار: ۱۴ فوریه / ۲۶ بهمن

سم ویلسون (آنتونی مکی) در «کاپیتان امریکا: دنیای نو شگفت انگیز» سپر این ابرقهرمان را برداشته و خود را در توطئه‌ی سیاسی بین‌المللی گرفتار می‌یابد. این عنوان از مهم‌ترین فیلم‌ها و سریال‌های مارول خواهد بود که تاریخ انتشارش برای فوریه‌ی ۲۰۲۵ تعیین شده است. آخرین باری که مکی را در نقش ابرقهرمان سپربه‌دست دیدیم، به سال ۲۰۲۱ و سریال «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier) بازمی‌گردد که در آن ویلسون با کمک باکی بارنز (سباستین استن)، رفیق گرمابه و گلستان استیو راجرز (کریس اوانز)، می‌کوشید که با نقش تازه‌ی خود به عنوان کاپیتان امریکا کنار بیاید. در «کاپیتان امریکا: دنیای نو شگفت انگیز» اما هم مکی و هم ویلسون دیگر حسابی در نقش کاپیتان جا خوش کرده‌اند و با اعتمادبه‌نفس بالا در نقش مرکزی در یکی از موردانتظارترین و شاید بهترین فیلم‌های ۲۰۲۵ ظاهر می‌شود. ویلسون با رئیس جمهور تازه‌منتخب ایالات متحده، یعنی تادئوس راس (هریسون فورد) در کاخ سفید ملاقات می‌کند. پرزیدنت راس که قصد دارد کاپیتان امریکا را در ارتش دخالت دهد، اصرار دارد که همکاری آن‌ها منجر به پیشرفت دنیا خواهد شد و راه بهتری را به جهان نشان خواهد داد. با توجه به تاریخچه‌ی تلخی که بین انتقام‌جویان و دولت یا سیستم‌های سیاسی فاسد وجود دارد، ویلسون خوب می‌داند که نباید به رفیق جدید خود اعتماد کند؛ حتی اگر او رئیس جمهور باشد و نقشش را هم هریسون فورد بازی کند.

تادئوس راس پیش‌تر با نام ویلیام هرت گره خورده بود؛ اما با درگذشت این بازیگر در سال ۲۰۲۲، مارول سراغ هریسون فورد رفت و او را برای این نقش آورد. «کاپیتان امریکا: دنیای نو شگفت انگیز» اولین باری نیست که تادئوس راس و ویلسون را در مقابل هم می‌گذارد. در پایان فیلم «کاپیتان امریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) این راس بود که به خاطر نقض قرارداد سوکوویا ویلسون را پشت میله‌های زندان انداخت. در فیلم جدید کاپیتان امریکا اما بیشتر از مناسبات و جدل‌های سیاسی، می‌توانید انتظار روبرویی جدی و پرهیجان این ابرقهرمان را با تاندربولت راس، یا همان هالک قرمز داشته باشید. دیگر بازیگران این فیلم که نباید از قلم بندازیم عبارتند از، جیانکارلو اسپوزیتو، موف گیدئون و رزا سالازار و لیو تایلر در نقش دختر راس و تیم بلیک نلسون در نقش ساموئل استرنز. دوتای آخری اولین بار است که پس از فیلم «هالک شگفت انگیز» (The Incredible Hulk) در سال ۲۰۰۸ به جهان سینمایی مارول بازمی‌گردند. شایعاتی هم مبنی بر این وجود دارد که هالک مارک رافلو هم سروکله‌اش در فیلم پیدا خواهد شد. ژولیوس اونا کارگردان این فیلم است و دالان موسون، مالکوم اسپلمن از سریال «فالکون و سرباز زمستان» و متیو اورتون از سریال «شوالیه ماه» (Moon Knight) نویسندگی «کاپیتان امریکا: دنیای نو شگفت انگیز» را بر عهده داشته‌اند.

۳. دردویل: تولد دوباره (Daredevil: Born Again)

شورانر: داریو اسکارداپین

داریو اسکارداپین بازیگران: چارلی کاکس، وینسنت دن آفریو، جان برنثال، الدن هنسون

چارلی کاکس، وینسنت دن آفریو، جان برنثال، الدن هنسون تاریخ انتشار: ۴ مارس / ۱۴ اسفند

یک دهه پس از اولین حضور چارلی کاکس در سریال «دردویل» نتفلیکس و تقریبا هفت سال پس از کنسل شدن آن در این پلتفرم، بالاخره کاکس در سریال مخصوص خودش به نقش دردویل بازگشته است. مت مرداک با فاگی نلسون (الدن هنسون) و کارن پیج (دبورا آن وول) و همچنین فرانک کسل یا همان پانیشر (جان برنثال) همراه خواهد شد. فرانک که برای اولین بار در فصل ۲ سریال «دردویل» معرفی شد، دو فصل مختص خودش را هم در نتفلیکس داشت و حالا در «تولد دوباره» باز در کنار مت مرداک قرار می‌گیرد. از دیگر چهره‌های آشنا که قرار است نقش‌هایشان را دوباره ایفا کنند می‌توان به ویلسون بتل در نقش بولسی، آیلت زورر در نقش ونسا ماریانا و نیکی ام جیمز در نقش کرستن مک‌دافی اشاره کرد. رقیب همیشگی مرداک، ویلسون فیسک یا کینگ‌پین (وینسنت دن آفریو) هم در این سریال تازه حضور دارد. در فاصله‌ی فصل سوم سریال «دردویل» تا این مجموعه‌‌ی تازه، دردویل کاکس در فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» و سریال «شی-هالک» (She-Hulk) هم حضور پیدا کرد و طبق شنیده‌ها، به احتمال زیاد در فیلم انتقام‌جویان بعدی هم خواهد بود. دان‌آفریو نیز در سریال «هاوکای» (Hawkeye) و «اکو» نقش‌های محوری داشت.

اگرچه جزئیات دقیق داستان هنوز فاش نشده است، اما به نظر می‌رسد مرداک دوباره به دفتر وکالت خود بازگشته و روزها برای برقراری عدالت می‌کوشد؛ درحالی که شب‌ها درگیر تحقیق درباره‌ی یک شرور دیگر به نام میوز (Muse) است که یکی از ترسناک‌ترین شرورهای کمیک‌های دردویل به حساب می‌آید. فیسک نیز داستان خود را از آخر سریال «اکو» پی می‌گیرد و کمپین خود را برای شهردار شدن در نیویورک هدایت می‌کند. با اینکه سریال تازه بازراه‌اندازی یا ادامه‌ی مجموعه‌ی نتفلیکس به حساب نمی‌آید، اما سازندگان و بازیگران «تولد دوباره» قول داده‌اند که لحن تیره و تلخی که سریال اصلی را در وهله‌ی اول بین طرفداران محبوب کرد، ادامه دهند. این سریال، به طور مشخص از خط داستانی «شهردار فیسک»‌ (Mayor Fisk) و کمیک‌های دردویل به همین نام الهام گرفته شده است.

۴. تاندربولتز* (Thunderbolts)

شورانر: جیک شرایر

جیک شرایر بازیگران: سباستین استن، دیوید هاربر، جولیا لوئی درایفوس، فلورنس پیو

سباستین استن، دیوید هاربر، جولیا لوئی درایفوس، فلورنس پیو تاریخ انتشار: ۲ مه / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

این گروه از ابرقهرمانان را می‌توانید معادل جوخه‌ی انتحار دی‌سی برای مارول در نظر بگیرید که در تضاد کامل با انتقام‌جویان هستند. فلورنس پیو در این فیلم نقش یلنا بلووا را بازی می‌کند؛ آدمکشی افسرده که خود را در میان گروهی از ضدقهرمانان شبیه خود می‌یابد. این گروه متشکل است از گوست (هانا جان کامن)، نگهبان قرمز (دیوید هاربر)، سرباز زمستان (سباستین استن)، یک مأمور ایالات متحده (وایت راسل) و تسک‌مستر (اولگا کوریلنکو). این آدم‌های حرفه‌ای همه از سوی والنتینا آلگرا دفونتین (جولیا لوئیس درایفوس) استخدام می‌شوند تا به جای خود دولت ایالات متحده، دست خودشان را آلوده کنند. اما وقتی همه‌ی آن‌ها با یک انسان فوق العاده قوی به نام باب رینولدز یا سنتری (لوئیس پولمن) روبرو می‌شوند، تازه می‌فهمند که رودست خورده‌اند و با قدرت‌هایی بسیار بزرگتر مواجه هستند.

با اینکه شباهت‌های زیادی بین تاندربولتز و جوخه انتحار وجود دارد، اما می‌توان به یک تفاوت عمده بین آن‌ها اشاره کرد و آن، انگیزه‌ی ضدقهرمانان است. جوخه انتحار خلاف میل و اراده‌ی خود مجبور به شرکت در مأموریت‌هایی می‌شوند که مثل خودکشی می‌ماند و مدام در خطر مرگ قرار می‌گیرند. تاندبولتز اما تلاش می‌کنند هرگونه تصور منفی که عموم مردم نسبت به این قهرمانان سرکش دارند تغییر دهند؛ حداقل این چیزی است که در کمیک‌ها از تاندربولتز خوانده‌ایم. با اینکه جزئیات زیادی برای این فیلم ۲۰۲۵ مارول در دست نیست، اما در کمیک، این گروه توسط مغز متفکر جنایتکار، بارون هلموت زیمو کنار هم جمع می‌شوند که نقش او را در فیلم‌ها و سریال‌های مارول دانیل برول بازی می‌کند.

بهترین توصیف از این گروه را خود دفانتین می‌کند که در تریلر «تاندربولتز*» می‌گوید: «ما با این باور بزرگ شده‌ایم که دو دسته آدم وجود دارند: آدم‌های خوب و آدم‌های بد. اما در نهایت متوجه می‌شوید که آدم‌ها دو دسته‌اند: بد و بدتر.» کاراکتر دفانتین در سریال «فالکون و سرباز زمستان» و فیلم‌های «بیوه سیاه» (Black Widow) و «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever) هم حضور داشت و به نظر می‌رسد در «تاندربولتز*» نقش بسیار محوری‌تری یافته است.

۵. آیرون‌هارت (Ironheart)

شورانر: چاینانکا هاج

چاینانکا هاج بازیگران: دومینیک تورن، آنتونی راموس، هارپر آنتونی، منی منتانا، لیریک راس

دومینیک تورن، آنتونی راموس، هارپر آنتونی، منی منتانا، لیریک راس تاریخ انتشار: ۲۴ ژوئن / ۳ تیر

جانشین خوش‌آتیه‌ی تونی استارک قرار است در یکی از جذاب‌ترین فیلم‌ها و سریال‌های مارول برای سال ۲۰۲۵ میلادی، یعنی مینی‌سریال «آیرون‌هارت» خودی نشان دهد. کودک باهوش، ریری ویلیامز (دومینیک تورن) قدم جا پای استارک میلیاردر نابغه می‌گذارد. با اینکه مدت زیادی از حضور ریری در کمیک‌ها نمی‌گذرد، اما او به سرعت توانسته بین خوانندگان محبوب شود. ریری برای اولین بار در کمیک‌های «مرد آهنی شکست ناپذیر» (Invincible Iron Man) حضور پیدا کرد. او را در ابتدا به عنوان یک دختر جوان معمولی که با خانواده‌اش در شیکاگو زندگی می‌کند می‌بینیم که خیلی مهارت‌های اجتماعی بالایی ندارد؛ اما با هوش سرشارش این کمبود را جبران می‌کند؛ به طوری که قبل از نوجوانی در MIT پذیرفته می‌شود. ریری اما تراژدی بزرگی را از سر می‌گذراند و این قضیه دخترک را سوق می‌دهد تا بخواهد به یک ابرقهرمان تبدیل شود؛ ریری برای این کار حتی لباس مرد آهنی خودش را هم می‌سازد.

هر قهرمانی یک شرور کاربلد هم می‌طلبد. آنتونی راموس قرار است نقش این شرور را برای آیرون‌هارت بازی کند که «هود» (The Hood) نام دارد. شخصیت راموس همانطور که از نام او برمی‌آید، با شنل‌قرمزی ارتباط پیدا می‌کند و همزمان یک تپانچه هم دارد. هود در ابتدا پارکر رابینز نام داشته و به یک مجرم خرده‌پا تبدیل شده؛ اما بعدا با یک لباس عجیب، قدرت‌های مرموزی پیدا کرده و تسخیر شده است. پارکر اما از ماهیت این لباس بی‌خبر بوده که پیش‌تر به دورمامو تعلق داشته؛ شخصیت شرور اصلی در داستان دکتر استرنج. این سریال، که رایان کوگلر از تهیه‌کنندگان آن بوده، از وقایع فیلم خود کوگلر، یعنی «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» نشأت می‌گیرد و فناوری و جادو را در مقابل هم قرار می‌دهد.

۶. چهار شگفت‌انگیز: نخستین گام‌ها (The Fantastic Four: First Steps)

کارگردان: مت شکمن

مت شکمن بازیگران: پدرو پاسکال، ونسا کربی، جوزف کوئین و ابن ماس بچراک

پدرو پاسکال، ونسا کربی، جوزف کوئین و ابن ماس بچراک تاریخ انتشار: ۲۵ ژولای / ۳ مرداد

«چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» اولین قدم مارول در فاز ششم خواهد بود. این فیلم از کمیک‌های کلاسیک استن لی و جک کربی (Marvel Age of Comics) الهام گرفته شده. پدرو پاسکال در نقش آقای شگفت انگیز، ونسا کربی زن نامرئی یا سو استورم، جوئین در نقش مشعل انسانی و ابن ماس بچراک در نقش کاراکتر تینگ بازی می‌کنند. فیلم متأثر از دهه‌ی شصت با حال و هوای رترو و آینده‌نگرانه است و در شهر نیویورک اتفاق می‌افتد. برهه‌ای که این شهر امریکایی بسیار پیشرفته است، اما خطراتی هم که آن را تهدید می‌کنند به همین اندازه پیشرفته هستند. مهم‌ترین این خطرات که زمین را تهدید می‌کند، گالاکتوس (رالف اینسون) است؛ یک خدای فضایی تشنه‌ی قدرت که می‌خواهد زمین را تصاحب کند. این چهار قهرمان باید بتوانند با مسائل شخصی خود کنار آمده و پیش از آنکه این ابرشرور در کنار سیلور سرفر مرموز تمام زمین را یک‌لقمه‌ی چپ بکنند، از شرشان خلاص شوند. به جز فیلم «چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» شایعه شده که چهار قهرمان در فیلم‌های «انتقام‌جویان: روز قیامت» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» نیز حضور خواهند داشت که احتمالا آن‌ها را به خط زمانی اصلی زمین۶۱۶ منتقل می‌کند.

۷. چشمان واکاندا (Eyes of Wakanda)

شورانر: تاد هریس

تاد هریس بازیگران: وینی هارلو، کرس ویلیامز، پاتریشیا بلچر، آدام گلد

وینی هارلو، کرس ویلیامز، پاتریشیا بلچر، آدام گلد تاریخ انتشار: ۶ آگوست / ۱۵ مرداد

«چشمان واکاندا» یکی دیگر از فیلم‌ها و سریال‌های مارول برای ۲۰۲۵ است که میراث واکاندا را گرامی می‌دارد و مهم‌تر از همه به تچالا با بازی چادویک بوزمن فقید ادای احترام می‌کند. این سریال انیمیشنی، نسب پادشاهان واکاندا را نشان می‌دهد که چطور قدرت طی سال‌ها از یک نسل به نسل دیگر به ارث رسیده است و اینکه رهبری واکاندا چه مسئولیت‌هایی را برای یک فرد به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد تمرکز اصلی این مجموعه بر خود واکاندا باشد که به عنوان پیشرفته‌ترین کشور در MCU شناخته می‌شوند و فناوری آن‌ها، رقیب ندارد؛ اما سریال وعده داده که نگاه گسترده‌تری به دنیای سینمایی مارول در دوره‌های مختلف هم بیندازد.

این مجموعه‌ی انیمیشنی دیزنی‌پلاس هاتوت زرازه یا همان جنگجویان واکاندا را در مرکزیت داستان خود قرار داده و تاریخچه‌ی جنگجویانی را که برای محافظت از پادشاهی واکاندا و منابع طبیعی آن جنگیدند، فاش می‌کند؛ به ویژه ویبرانیوم، که کمیاب‌ترین فلز روی زمین و قوی‌ترین ماده در کیهان MCU است. ویبرانیوم برای ساخت اشیایی مانند سپر کاپیتان آمریکا، بدنه‌ی ویژن، زره مارک ریری ویلیامز یا همان آیرون‌هارت و لباس بالدار کاپیتان امریکای سام ویلسون استفاده شده. هاتوت زرازه قرن‌هاست که از آن نگهداری کرده‌اند تا به دست دشمنان واکاندا نیفتد. در این اسپین‌آف چهارقسمتی که رایان کوگلر تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های «پلنگ سیاه» هم روی آن کار کرده، قهرمانان باید به مأموریت‌های خطرناکی بروند تا ساخته‌های ویبرانیومی را از دست دشمنان واکاندا پس بگیرند.

۸. زامبی‌های مارول (Marvel Zombies)

شورانر: زب ولز

زب ولز بازیگران: آکوافینا، دیوید هاربر، سیمو لو، الیزابت اولسن، فلورنس پیو

آکوافینا، دیوید هاربر، سیمو لو، الیزابت اولسن، فلورنس پیو تاریخ انتشار: اکتبر ۲۰۲۵ / مهر ۱۴۰۴

سازندگان «چه می‌شود اگر…؟» بالاخره سراغ «زامبی‌های مارول» آمده‌اند که اولین بار لوگوی آن در سال ۲۰۲۱ رونمایی شد. «زامبی‌های مارول» یک مجموعه‌ی چهار قسمتی خواهد بود که اتفاقا از نظر رده‌بندی سنی با مجموعه‌های معمول مارول تفاوت دارد و در آن خشونت، خون و خونریزی کم نیست. اولین بار در اپیزود «چه می‌شود اگر… زامبی‌ها؟!» بود که شاهد اقتباس از کمیک‌های «زامبی‌های مارول» بودیم که انتشارش به سال ۲۰۰۵ میلادی باز می‌گردد و نویسنده‌اش هم کسی نیست جز سازنده‌ی «مردگان متحرک» (The Walking Dead)، رابرت کرکمن. در این اپیزود، مرد آهنی، کاپیتان امریکا، اسکارلت ویچ و چندی دیگر از ابرقهرمانان همه تبدیل به زامبی شدند.

طبق شنیده‌ها، از میان فیلم‌ها و سریال‌های مارول، این سریال تازه‌ی «زامبی‌های مارول» درست در زمان هالووین ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد و بازیگران برجسته‌ای در آن حضور خواهند داشت؛ مثل دیوید هاربر در نقش نگهبان قرمز، سیمو لیو در نقش شانگ چی، آکوافینا به عنوان کتی، رندال پارک در نقش جیمی وو، هایلی استاینفلد در نقش کیت بیشاپ یا هاکی، دومینیک تورن در نقش ریری ویلیامز یا همان آیرون‌هارت، ایمان ولانی در نقش کامالا خان یا خانم مارول، فلورانس پیو به عنوان یلنا بلووا یا بیوه سیاه و الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیموف یا همان اسکارلت ویچ.

۹. واندرمن (Wonder Man)

شورانر: دستین دنیل کرتون، اندرو گست

دستین دنیل کرتون، اندرو گست بازیگران: یحیی عبدالمتین دوم، بن کینگزلی، اد هریس، دمیتریوس گروس

یحیی عبدالمتین دوم، بن کینگزلی، اد هریس، دمیتریوس گروس تاریخ انتشار: دسامبر ۲۰۲۵ / آذر ۱۴۰۴

هنوز یک سال کامل به انتشار سریال «واندرمن» از دیزنی‌پلاس باقی مانده است، اما یحیی عبدالمتین دوم برای اجرای نقش واندرمن انتخاب شده. هنوز اطلاعات زیادی از این پروژه در دست نیست. فعلا طبق گزارشات، شخصیت اصلی سریال سایمون ویلیامز (عبدالمتین) نقش یک بدلکار و بازیگر هالیوودی را بازی می‌کند که به ابرقهرمانی معروف به نام واندرمن تبدیل شده است. مسئول تغییر شکل سایمون هم کسی نیست جز بارون زیمو. اما سایمون همیشه هم اینقدر بدشانس نبوده. براساس کمیک‌های مارول، او پسر سنفورد ویلیامز است، یک شخصیت قدرتمند که بیزینس او تحت تأثیر «استارک ایندستریز» (Stark Industries) تهدید می‌شود. گفته شده که بایرون باروز هم در نقشی نامعلوم به عبدالمتین ملحق خواهد شد. بن کینگزلی هم قرار است دوباره نقش ترور اسلتری را بازی کند که اولین بار او را در جهان سینمایی مارول در فیلم «مرد آهنی ۳» دیده‌اید و آخرین حضور او هم به فیلم «شانگ چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) بازمی‌گردد. این سریال لایواکشن تازه را هم قرار است سازنده‌ی فیلم شانگ چی مارول، یعنی دستیل دنیل کرتون بسازد. بیش از این، جزئیات دیگری درباره‌ی سریال «واندرمن» گزارش نشده است.

فاز ششم مارول و فراتر از آن

فراتر از فیلم‌ها و سریال‌های مارول برای ۲۰۲۵ که پیش‌تر ذکر کردیم، این استودیو پروژه‌های دیگری هم در دست دارد که همچنان تاریخ دقیق انتشاری برایشان تعیین نکرده است. برای فیلم‌های «انتقام‌جویان: روز قیامت»، «مرد عنکبوتی ۴» و سریال «ویژن کوئست» (Vision Quest) تاریخ انتشاری در سال ۲۰۲۶ اعلام شده. به جز این‌ها، مارول چندین فیلم و سریال دیگر در دست دارد که مشخص نیست چه موقع خواهند آمد. سریال «نوا» (Nova) یکی از آن‌هاست که اولین بار ایده‌اش در سال ۲۰۱۸ مطرح شد؛ سپس قرار بود کاراکتر نوا در فیلمی حضور داشته باشد؛ در نهایت، کوین فایگی در ژولای ۲۰۲۴ اعلام کرد که سریالی با محوریت کاراکتر ریچارد رایدر در دست ساخت است.

«آرمور وارز» (Armor Wars) در ابتدا قرار بود سریالی باشد که ماجرای مرگ تونی استارک و تأثیر آن بر جیمز رودز را بررسی می‌کند. با این حال، در سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش شد که «آرمور وارز» یک فیلم سینمایی خواهد بود و انتظار می‌رود دومینیک تورن در نقش آیرون‌هارت در آن حضور داشته باشد. فیلم «بلید» (Blade) هم با تمام تأخیر خوردن‌ها دیگر دستمایه‌ی شوخی شده است و معلوم نیست آیا هرگز رنگ انتشار را به خود خواهید دید یا نه. «شانگ چی ۲»، «پلنگ سیاه ۳»، «دکتر استرنج ۳»، فصل دوم و سوم «مردان ایکس ۹۷» همه از پروژه‌های مارول هستند که تاکنون تاریخ دقیقی درباره‌ی زمان انتشار آن‌ها اعلام نشده است. سریال «اسپایدر نوآر» (Spider-Noir) یکی از موردانتظارترین پروژه‌های مارول است که نام‌هایی چون نیکلاس کیج و برندن گلیسن در آن حضور خواهند داشت. گفته شده که فیلمبرداری این سریال تا فوریه‌ی ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و ازاین‌رو، همچنان احتمالش وجود دارد که تا آخر ۲۰۲۵ میلادی منتشر شود.

