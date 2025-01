بهترین فیلم‌های اکشن سیلوستر استالونه که باید ببینید

بسیاری از بهترین فیلم‌های سیلوستر استالونه در ژانر اکشن بودند، چون او در فرانچایز «رمبو» (Rambo) عالی عمل کرد و نقش قهرمانان بی‌شماری را در فیلم‌های هیجان‌انگیز، علمی-تخیلی و ژانرهای دیگر به تصویر کشید. استالونه با مهارت اغلب دست‌کم گرفته شده در به تصویر کشیدن شخصیت‌های سخت‌گیر و همچنین قانون‌گذاران نجیب، مهارت‌های خود را با بازی در مقابل بازیگران بزرگی مانند آنتونیو باندراس و رابرت دنیرو ثابت کرد. اگرچه دوران اوج بازیگری سیلوستر استالونه به‌عنوان ستاره اکشن ممکن است در دهه ۱۹۸۰ بوده باشد، اما او تا قرن ۲۱ به درخشش خود در فیلم‌های اینچنینی ادامه داد.

بهترین فیلم‌های اکشن سیلوستر استالونه

۱۰. آدم‌کش‌ها (Assassins)

محصول : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ کارگردان : ریچارد دانر

: ریچارد دانر امتیاز راتن تومیتوز: 16 از ۱۰۰

16 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۳ از ۱۰

یکی از فیلم‌های اکشن بسیار دست‌کم گرفته شده سیلوستر استالونه «آدم‌کش‌ها» است که داستان یک بازی موش و گربه هوشمندانه بین قاتل تقریبا بازنشسته به نام رابرت راث (استالونه) و مردی که استادش میگل بین (آنتونیو باندراس) را کشته است حکایت می‌کند. فیلمنامه‌ی «آدم‌کش‌ها» در ابتدا توسط واچوفسکی‌ها نوشته شده بود.

سازندگان ماتریکس از تغییرات ایجاد شده در آن ناراضی بودند و پس از بازنویسی آن توسط برایان هلگلند تلاش کردند نام خود را از آن حذف کنند. در حالی که بینندگان هرگز نتوانستند چشم‌انداز اصلی واچوفسکی‌ها را برای این فیلم ببینند، نتیجه یک اکشن با بازی استالونه بود که یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های او را در دهه ۱۹۹۰ لقب گرفت.

استالونه در این فیلم نقش یک قاتل حرفه‌ای خونسرد و محاسبه‌گر و باندراس نقش یک مرد وحشی و مضطرب را بازی می‌کند. حضور بازیگران مکمل قوی مانند جولین مور از «آدم‌کش‌ها» یک فیلم اکشن پرستاره با انرژی بالا ساخت. اگرچه گاهی اوقات ممکن است همه چیز در «آدم‌کش‌ها» بیش از حد پیچیده به نظر برسد، اما به‌عنوان یک فیلم اکشن سرگرم‌کننده خوب عمل می‌کند.

۹. زندان (Lock Up)

محصول : ۱۹۹۰

: ۱۹۹۰ کارگردان : جان منگولی

: جان منگولی امتیاز راتن تومیتوز: 31 از ۱۰۰

31 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۴ از ۱۰

فیلم «زندان» ترکیبی از عناصر خوب و بد است که حتی خود استالونه درباره‌اش گفته: «برای تاثیرگذاری بر مخاطب به پختگی لازم نرسیده است.» اما با وجود بی‌برنامگی در تولید و شروع فیلمبرداری پیش از تکمیل فیلمنامه، «زندان» به یک فیلم بسیار سرگرم‌کننده تبدیل شد. این فیلم داستان یک محکوم به نام فرانک لئونه را روایت می‌کند که به پایان دوران محکومیت خود نزدیک می‌شود. همه چیز عادی است تا زمانی که مسیر رسیدن او به آزادی با انتقالش به یک زندان فوق امنیتی توسط یک رئیس زندان بی‌رحم و کینه‌توز طولانی‌تر می‌شود.

با افزایش پنج ساله حکم لئونه، او باید با ماهیت سادیستی درمگول رئیس زندان که توسط دونالد ساترلند به طور ماهرانه‌ای به تصویر کشیده شده بود کنار بیاید. این انرژی شیطانی درمگول او را به یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های شرور در فیلم‌های استالونه تبدیل کرد و فیلم به سمت یک پایان حماسی پیش رفت. درست است که «زندان» ترکیبی عجیب بین یک درام زندان‌محور و یک فیلم اکشن است اما قسمت‌هایی که به خوبی ساخته شدند بسیار سرگرم‌کننده‌اند.

۸. صخره‌نورد (Cliffhanger)

محصول : ۱۹۹۳

: ۱۹۹۳ کارگردان : رنی هارلین

: رنی هارلین امتیاز راتن تومیتوز: 68 از ۱۰۰

68 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۵ از ۱۰

اوایل دهه ۱۹۹۰ برای سیلوستر استالونه سال‌های سختی بود. او سه شکست متوالی فیلم‌هایش یعنی «راکی ۵» (Rocky V)، «اسکار» (Oscar) و «ایست! وگرنه مادرم شلیک می‌کند» (Stop! Or My Mom Will Shoot) را تجربه کرد که همگی با واکنش‌های منفی منتقدان و مخاطبان روبرو شدند.

استالونه که به شدت نیاز به یک موفقیت داشت، در فیلم بعدی خود با رنی هارلین، کارگردان «جان‌سخت ۲» (Die Hard 2) همکاری کرد و برای «صخره‌نورد» دوباره به نقش قهرمان اکشن بازگشت. این داستان که ترکیبی از سرقت و کوهنوردی است با استقبال بینندگان روبرو شد و اگرچه منتقدان به اندازه کافی راضی نبودند، اما ثابت کرد که استالونه هنوز هم یک بازیگر جذاب و پولساز است.

با نگاهی به «صخره‌نورد» متوجه می‌شویم که یکی از دست‌کم گرفته شده‌ترین فیلم‌های استالونه است. وجود عناصر آشنا و تکراری زیادی در این فیلم باعث شد تا «صخره‌نورد» به یک اثر هیجان‌انگیز سرگرم‌کننده و پر از اکشن تبدیل شود. ممکن است بازی استالونه در این فیلم اغراق‌آمیز باشد، اما این نیز بخشی از جذابیت آن است. او در این فیلم مقابل جان لیسگو قرار می‌گیرد که نقش یک مامور اطلاعاتی روانی بریتانیایی را بازی می‌کند که ۱۰۰ میلیون دلار از خزانه‌داری آمریکا را سرقت کرده است.

۷. تانگو و کش (Tango & Cash)

محصول : ۱۹۹۰

: ۱۹۹۰ کارگردان : آندری کونچالوفسکی، پیتر مک‌دونالد

: آندری کونچالوفسکی، پیتر مک‌دونالد امتیاز راتن تومیتوز: 31 از ۱۰۰

31 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۴ از ۱۰

اواخر دهه ۱۹۸۰ سیلوستر استالونه با همکاری کرت راسل در فیلم کالت کلاسیک پلیسی «تانگو و کش» بازی کرد. تماشای استالونه در نقش کارآگاه جدی ری تانگو در کنار گاب کَش، کابوی هفت‌تیرکش در یک فرضیه کلاسیک از پلیس‌هایی که توسط دشمن اصلی خود متهم شده و به زندان فرستاده می‌شوند هیجان‌انگیز است. درست است که منتقدان در زمان انتشار استقبال خوبی از این فیلم نکردند اما با نگاهی به گذشته مشخص است که «تانگو و کش» یکی دیگر از فیلم‌های قدرنادیده استالونه است.

بخشی از جذابیت تماشای مجدد استالونه در «تانگو و کش» این است که این فیلم پر از کلیشه و استعاره است و تشخیص اینکه آیا واقعا یک فیلم معمولی است یا یک طنز هوشمندانه در مورد فیلم‌های اکشن، دشوار خواهد بود. در هر صورت «تانگو و کش» به‌عنوان یک فیلم سرگرم‌کننده ساخته شد که خود را خیلی جدی نمی‌گرفت و با کمک استعدادهای دو بازیگر بزرگ فیلم‌های اکشن ارتقا یافت. اگرچه استقبال ضعیف به این معنی بود که هرگز دنباله‌ای برای آن ساخته نخواهد شد، اما طرفداران استالونه هنوز هم با علاقه به این فیلم نگاه می‌کنند.

۶. کبرا (Cobra)

محصول : ۱۹۸۶

: ۱۹۸۶ کارگردان : جورج پی کازماتوس

: جورج پی کازماتوس امتیاز راتن تومیتوز: 17 از ۱۰۰

17 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 5.۸ از ۱۰

کبرا نسخه منطقی قهرمان اکشن بی‌پروایی بود که سیلوستر استالونه در فیلم‌هایی مانند «رمبو» نقششان را بازی می‌کرد. با افزایش بیشتر خشونت فیلم‌های اکشن دهه ۱۹۸۰، قهرمانی‌های استالونه در نقش ستوان کبرا خیره‌کننده است. با عینک آفتابی، خلال دندان در دهان و لباس‌های تیره، استالونه هرگز جذاب‌تر از کبرا به نظر نمی‌رسید.

از خشونت اغراق‌آمیز صحنه گروگانگیری سوپرمارکت در ابتدای فیلم تا شمارش معکوس هیجان‌انگیز برای دستگیری یک قاتل سریالی دیوانه، «کبرا» ستاره‌ای دارد که برای رسیدن به اهداف خود، قانون را نادیده می‌گیرد. متاسفانه، چیزی که «کبرا» را از رسیدن به بالاترین رتبه در فیلم‌شناسی استالونه بازداشت، این بود که بهترین لحظات آن در صحنه افتتاحیه اتفاق افتاد و در ادامه هرگز تکرار نشد.

۵. مرد خرابکار (Demolition Man)

محصول : ۱۹۹۳

: ۱۹۹۳ کارگردان : مارکو برامبیلا

: مارکو برامبیلا امتیاز راتن تومیتوز: 64 از ۱۰۰

64 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۷ از ۱۰

فیلم «مرد خرابکار» هم مثل بسیاری از فیلم‌های دیگر استالونه در سال‌های پس از انتشار بیشتر مورد توجه قرار گرفت. دنیای این فیلم که در آینده‌ای دور، یعنی سال ۲۰۲۳ اتفاق می‌افتد، دنیایی بود که با جلسات مجازی، اتومبیل‌های خودران و ارتباطات اجتماعی مجازی نشان داده می‌شد. استالونه نقش سرهنگ جان اسپارتان، یک پلیس بی‌رحم از دهه ۱۹۹۰ را بازی کرد که همراه با دشمن اصلی خود سایمون فینیکس (وسلی اسنایپس) از حالت انجماد بیدار و وارد دنیایی شدند که دیگر آن را درک نمی‌کردند.

اسنایپس به‌عنوان یک جنایتکار دیوانه که از نقاط ضعف جامعه آرمان‌شهر بدون جرم و جنایت سواستفاده می‌کرد فوق‌العاده بود. در حالی که نگرش قدیمی استالونه تنها چیزی بود که می‌توانست او را شکست دهد. «مرد خرابکار» یک فیلم اکشن خلاقانه و سرگرم‌کننده است که از نظر پیش‌بینی دقیق بسیاری از جنبه‌های آینده‌ای که به تصویر کشید، واقعا فراتر از زمان خود بود. این یکی از بامزه‌ترین فیلم‌های استالونه در دهه ۱۹۹۰ است و شیمی فوق‌العاده او با ساندرا بولاک، بازیگری که در آن زمان تازه کارش را آغاز کرده بود به فیلم جذابیت بیشتری بخشید.

۴. نخستین خون (First Blood)

محصول : ۱۹۸۲

: ۱۹۸۲ کارگردان : تد کاچف

: تد کاچف امتیاز راتن تومیتوز: 86 از ۱۰۰

86 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7.۷ از ۱۰

در حالی که بخش اولیه حرفه سیلوستر استالونه تحت‌الشعاع موفقیت شگفت‌انگیز فرنچایز «راکی» ​​قرار داشت، در سال ۱۹۸۲ یک مجموعه اکشن جدید ساخته شد که در نهایت می‌توانست با مشهورترین فیلم او رقابت کند. «نخستین خون» یک جانباز جنگ ویتنام مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به نام جان جی رمبو را در یک فیلم اکشن در طبیعت وحشی یک شهر کوچک در ویسکانسین معرفی کرد. آسیب‌های روحی رمبو به‌عنوان یک مامور سابق عملیات ویژه در جنگ، به یک تعقیب و گریز گسترده تبدیل شد که او را مجبور می‌کرد از مهارت‌های بقای خود برای فرار از پلیس استفاده کند.

«نخستین خون» یک فیلم اکشن نفس‌گیر بر اساس درام واقعی است و به مسائل روانشناختی جانبازان می‌پردازد که همیشه یک موضوع قابل توجه محسوب می‌شود. در حالی که این مجموعه بعدا به مجموعه‌ای از فیلم‌های اکشن با کشتار فراوان تبدیل شد، قسمت اول انسانیت موجود در قلب شخصیت رمبو را حفظ کرد و یکی از جالب‌ترین نقش‌های سیلوستر استالونه بود. استالونه به‌عنوان بازیگری که کاملا با نقشش مطابقت داشت، واقعا شخصیتش را از رمان اصلی دیوید مورل به زیبایی هرچه تمام‌تر روی پرده به تصویر کشید.

۳. بی‌مصرف‌ها (The Expendables)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : سیلوستر استالونه

: سیلوستر استالونه امتیاز راتن تومیتوز: 42 از ۱۰۰

42 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۴ از ۱۰

بعد از پشت سر گذاشتن دوران حرفه‌ای طولانی در فیلم‌های اکشن قهرمانانه، تماشای بازگشت سیلوستر استالونه با یک فرنچایز اکشن کاملا جدید با عنوان «بی‌مصرف‌ها» هیجان‌انگیز بود. اولین قسمت از مجموعه فیلم‌های دنباله‌دار استالونه را در نقش بارنی راس، رهبر گروهی نخبه از مزدوران که وظیفه سرنگونی یک دیکتاتور آمریکای لاتین را بر عهده داشتند معرفی کرد. «بی‌مصرف‌ها» فیلمی پر از ستارگان اکشن گذشته و حال، مانند جیسون استاتهام، جت لی و دولف لاندگرن است.

در حالی که در قسمت‌های بعدی رقیب قدیمی استالونه، یعنی آرنولد شوارتزنگر وارد داستان می‌شود، اما هیچ‌کدام نتوانستند از جذابیت قسمت اصلی پیشی بگیرند؛ فیلمی که ثابت کرد استالونه پس از این همه سال هنوز هم در اوج است. «بی‌مصرف‌ها» با سکانس‌های اکشن با اکتان بالا و برخی دیالوگ‌های طنزآمیز تمام انتظارات طرفداران فیلم‌های اکشن را برآورده کرد. با این فیلم استالونه ‌توانست بارنی راس را درست در کنار راکی ​​و رمبو به فهرست قهرمانان نمادین فیلم‌های خود اضافه کند.

۲. رمبو: نخستین خون قسمت دوم (Rambo: First Blood Part 2)

محصول : ۱۹۸۵

: ۱۹۸۵ کارگردان : جورج پی کوزماتوس

: جورج پی کوزماتوس امتیاز راتن تومیتوز: 33 از ۱۰۰

33 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 6.۵ از ۱۰

موفقیت جان جی رمبو با بازی سیلوستر استالونه در «نخستین خون» پتانسیل این شخصیت را برای رهبری یک فرنچایز اکشن جدید نشان داد و دنباله آن با عنوان «رمبو: نخستین خون قسمت دوم» سه سال بعد منتشر شد. ممکن است این دنباله از طنین عاطفی نسخه اصلی برخوردار نباشد، اما در به ثمر رساندن عناصر اکشن سنگ تمام گذاشت. با بازگرداندن رمبو به ویتنام در جستجوی نجات اسرای جنگی که رها شده بودند، این فیلم ممکن است از نظر تاریخی دقیق نباشد، اما مطمئنا بسیار سرگرم‌کننده است.

«نخستین خون قسمت دوم» نقطه شیرین کاملی برای شخصیت رمبو بود، چرا که سبک قهرمان اکشن او در اوج خود بود و هنوز به شخصیت تک‌بعدی ابرقهرمانی که در دنباله‌ها شاهدش بودیم، تبدیل نشده بود. این فیلم با موفقیت بزرگ تجاری در سراسر جهان، یکی از بهترین فیلم‌های اکشن پر از مبارزه و نبرد تا آن زمان بود. این فیلم سیلوستر استالونه را به یکی از ستاره‌های سینمای اکشن تبدیل کرد.

۱. سرزمین پلیس (Cop Land)

محصول : ۱۹۹۷

: ۱۹۹۷ کارگردان : جیمز منگولد

: جیمز منگولد امتیاز راتن تومیتوز: 75 از ۱۰۰

75 از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: 7 از ۱۰

در حالی که اعتبار بازیگری سیلوستر استالونه اغلب به خاطر حضور در فیلم‌های اکشن اغراق‌آمیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد، کسانی که مهارت‌های بازیگری او را تحقیر می‌کنند، باید «سرزمین پلیس» را ببینند تا متوجه شوند که در اشتباه هستند. این درام جنایی اکشن، استالونه را در نقش یک کلانتر به نام فردی هفلین در شهر کوچکی به تصویر می‌کشد که فساد را در نیروی پلیس افشا می‌کند. با حضور بازیگران افسانه‌ای مانند رابرت دنیرو، ری لیوتا و هاروی کایتل در میان بازیگران، این فیلم گواهی بر استعداد استالونه بود که به خوبی در میان چنین ستارگان درخشانی ظاهر شد.

«سرزمین پلیس» یک داستان هیجان‌انگیز درباره فساد و فریب و پر از اجراهای خارق‌العاده و تعلیق‌های نفس‌گیر فراوان است. استالونه شخصیت قهرمان اکشن خود را کنار گذاشت تا شخصیتی بسیار محافظه‌کارانه‌تر و واقع‌گرایانه‌تر را به تصویر بکشد که بدون قدرت‌های فراواقعی و مهارت‌های مبارزه فوق‌العاده، همچنان برای مقابله با بدمن‌ها کار درست را انجام می‌دهد. «سرزمین پلیس» به‌عنوان یک پرتره ظریف و چند لایه از جرم و جنایت و درگیری در شهر کوچک نیوجرسی، بهترین دستاورد استالونه به‌عنوان یک بازیگر است.

