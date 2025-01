بهترین سریال‌های خارجی از نظر ایرانیان؛ از «بریکینگ بد» تا «اوشین»

لیست کامل بهترین سریال‌های خارجی از نظر ایرانیان

۱. ۲۴

سال پخش: ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴

۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ سازنده‌ی سریال: جول سارنو، رابرت کاکرین

جول سارنو، رابرت کاکرین بازیگران: کیفر ساتدرلند، الیشا کاتبرت، کارلوس برنارد، مری‌لین رایسکوب

کیفر ساتدرلند، الیشا کاتبرت، کارلوس برنارد، مری‌لین رایسکوب امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۰۴

شاید برای بچه‌های نسل کنونی، «۲۴» سریال شناخته‌شده‌ای نباشد، اما این یکی از بهترین سریال‌های جنایی خارجی است که ایرانیان زیادی به پایش قسم می‌خورند و از نظر ما هم حسابی ارزش تماشا دارد. اکشن، جاسوسی، چرخش‌های داستانی غیرمنتظره، موضوعاتی از فساد دولت‌ها، حملات تروریستی مختلف، این سریال هر چیزی که از یک مجموعه‌ی جنایی خوب می‌خواهید در خودش دارد. اوج این مجموعه به سال‌های اوایل دوهزار بازمی‌گردد که در آن زمان تلویزیون پر بود از سریال‌های پلیسی آبکی، اما «۲۴» از تمام کلیشه‌ها دوری می‌کند و کنایه‌هایی هم به سیستم قضایی و امنیتی ایالات متحده می‌زند و با تمام این کنایه‌ها، حتی یکی از سریال‌های مورد علاقه‌ی جرج دابلیو بوش بوده است!

اگر با این مجموعه آشنا نیستید، تنها شنیدن ایده‌ی داستانش کفایت می‌کند تا به دیدنش علاقمند شوید. نکته‌ی کلیدی در سریال «۲۴» عدد ۲۴ است که آخرش همه چیز به آن بازمی‌گردد. داستان «۲۴» با مرکزیت شخصیت جک باور (کیفر ساترلند) پیش می‌رود که در واحد ضدتروریستی امریکا کار می‌کند. او هر روز (هر ۲۴ ساعت) باید جلوی یک عملیات تروریستی را بگیرد و داستان این ۲۴ ساعت که جک مشغول به کار است، در طی ۲۴ اپیزود هر فصل اتفاق می‌افتد و حتی هر اپیزود با احتساب تبلیغات وسط آن دقیقا یک ساعت می‌شود.

۲. پوآرو (Agatha Christie’s Poirot)

سال پخش: ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۳

۱۹۸۹ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: برایان ایستمن و دیگران

برایان ایستمن و دیگران بازیگران: دیوید سوشی، هیو فریزر، پاولین مورن، فیلیپ جکسون

دیوید سوشی، هیو فریزر، پاولین مورن، فیلیپ جکسون امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: – از ۱۰۰

– از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷۰

به نظر می‌رسد تلاش‌های کنت برانا در سال‌ها اخیر برای جا انداختن خود به عنوان کارآگاه اسطوره‌ای، هرکول پوآرو بی‌نتیجه بوده است، چون نظر هر کسی که سریال «پوآرو» را دیده باشد بپرسید، می‌داند که نام هرکول پوآرو با دیوید سوشی گره خورده است. از نظر ایرانیان هم که سال‌ها با سریال‌های خارجی با محوریت این کارآگاه بزرگ شده‌اند این قضیه صدق می‌کند که سوشی همچنان بهترین پوآروی آگاتا کریستی است. فقط هم به نوستالژی ربط ندارد؛ این بازیگر با تمام وسواس فکری که روی کاراکتر پوآرو داشت، این کارآگاه را به دقیق‌ترین شکل آن اجرا کرد.

سریال «پوآرو» از سال ۱۹۸۹ میلادی تا ۲۰۱۳ در طی سیزده فصل از شبکه‌ی ITV انگلستان پخش شد؛ با اینکه قسمت‌های پایانی هم نویسندگی و کارگردانی خوبی دارند، اما اپیزودهای دهه نودی آن به‌قدری عالی هستند که سریال‌های جنایی و پلیسی باید از آن درس بگیرند. از‌این‌رو، حتی همین حالا هم که به سریال بازگردید، می‌بینید که مثل روز اول تازگی دارد و بارها می‌توانید تماشایش کنید. توانایی «پوآرو» در اقتباس شیک و اتوکشیده‌اش از داستان‌های کریستی است. با اینکه هر بار با پرونده‌های قتل گوناگونی سروکار داریم، اما سریال نیازی نمی‌بیند که خشونت را بالا ببرد یا بخواهد شعارهای سیاسی روز را به داستان تزریق کند. «پوآرو» اقتباسی است که آثار کریستی استحقاقش را دارند، به همین دلیل هم فیلم‌های برانا نمی‌توانند هیچوقت به آن شهرت و محبوبیت «پوآرو» دیوید سوشی برسند.

۳. آرکین (Arcane)

سال پخش: ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴

۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ سازنده‌ی سریال: نیک پیزولاتو

نیک پیزولاتو بازیگران: متیو مک‌کانهی، وودی هرلسون، کالین فارل، ریچل مک‌آدامز

متیو مک‌کانهی، وودی هرلسون، کالین فارل، ریچل مک‌آدامز امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹ از ۱۰

۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۸

«آرکین» در زمان انتشار خود در بیش از پنجاه کشور به پربیننده‌ترین سریال نتفلیکس تبدیل شد و با اینکه نتفلیکس آمار ما را ندارد، اما باقطعیت می‌توان گفت این قضیه برای بینندگان ایرانی هم صدق می‌کند. با وجود وقفه‌ی سه‌ساله بین فصل اول و دوم «آرکین»، فصل دوم هم مخاطبان زیادی داشت که اتفاقا همین چند ماه پیش آمد. اگر از معدود ایرانیانی هستید که هنوز سراغ «آرکین» نرفته‌اید، الان فرصتی عالی است که فصل اول و دوم (که فصل آخر سریال هم هست) را پشت سر هم ببینید و دیگر لازم نیست انتظار بکشید تا بفهمید پایان داستان چه می‌شود.

این سریال انیمیشنی اقتباسی از بازی ویدیویی آنلاین «لیگ آو لجندز» (League of Legends) به حساب می‌آید؛ اما مهم نیست که طرفدار بازی‌ها هستید یا نه، «آرکین» داستان، دنیا و پس‌زمینه‌ی کاراکترها را از نو تعریف می‌کند. علاوه بر داستان و شخصیت‌پردازی عالی، «آرکین» از نظر سبک هنری و بصری چنان خیره‌کننده است که تاکنون مانندش را ندیده‌اید. تجربه‌ی دیدن «آرکین» را تنها می‌توان به دیدن فیلم‌های «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) توصیف کرد. کیفیت به‌شدت بالای سریال «آرکین» و طراحی جذاب آن کافی است تا مثل خیلی از ایرانیان طرفدارش شوید.

۴. هشدار برای کبری ۱۱ (Alarm for Cobra 11 – The Highway Police)

سال پخش: ۱۹۹۶ تاکنون

۱۹۹۶ تاکنون کارگردانان: فرانکو توزا، هاینز دیتز، نیکو زاولبرگ

فرانکو توزا، هاینز دیتز، نیکو زاولبرگ بازیگران: اردوغان آتالای، مارک کلر، تام بک، یوهانس براندروپ، کاترین هس

اردوغان آتالای، مارک کلر، تام بک، یوهانس براندروپ، کاترین هس امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۳ از ۱۰

۶.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: – از ۱۰۰

– از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۸۱

ساخت سریال‌هایی که برای بیش از بیست فصل ادامه پیدا می‌کند اراده‌ی پولادی می‌طلبد؛ برای مجموعه‌ای مثل «نظم و قانون» (Law & Order) کلید ماندگاری سریال در سم واترسون است؛ در «هشدار برای کبری ۱۱» بار مجموعه را اردوغان آتالای به دوش می‌کشد. فرقی نمی‌کند چند بار همکار سمیر عوض شود، ما به عشق دنبال‌بازی‌های پلیس و انفجارهای بزرگ هر بار پای این سریال می‌نشینیم. این مجموعه‌ی پلیسی داستان دو افسر پلیس بزرگراه را دنبال می‌کند که هربار دنبال حل پرونده‌های جنایی مختلف می‌روند.

«هشدار برای کبری ۱۱» پا را از سریال‌های ادامه‌دار پلیسی معمول فراتر می‌گذارد که هر اپیزود آن پر است از صحنه‌های اکشن و دیوانه‌وار که جلوه‌های ویژه و بدلکاری فوق حرفه‌ای دارند؛ چیزی که در مینی‌سریال‌های امروزی هم کم پیدا می‌شود؛ چه رسد به نزدیک به ۴۰۰ قسمت! «هشدار برای کبری ۱۱» اولین بار در سال ۱۹۹۶ از شبکه‌ی RTL آلمان پخش شد و بی‌وقفه تا ۲۰۲۱ ادامه یافت. پس از ماجراهای کرونا این مجموعه در قالب فیلم‌های تلویزیونی بازگشت. به عنوان یک مجموعه‌ی ادامه‌دار با قریب به سی سال سابقه، حتی اگر آن را کنار مجموعه‌های دهان‌پرکن این فهرست قرار ندهیم، نمی‌توانیم از نوستالژی عجیبی که «هشدار برای کبری ۱۱» برای ایرانیان دارد چشم‌پوشی کنیم.

۵. آینه سیاه (Black Mirror)

سال پخش: ۲۰۱۱ تاکنون

۲۰۱۱ تاکنون سازنده‌ی سریال: چارلی بروکر

چارلی بروکر بازیگران: برایس دالاس هاوارد، جان هم، دنیل کالویا، الکس لاوثر

برایس دالاس هاوارد، جان هم، دنیل کالویا، الکس لاوثر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۷

از نظر داستان‌پردازی یکی از بهترین سریال‌های خارجی «آینه سیاه» است، یک مجموعه‌ی علمی-تخیلی و دیستوپیایی که طرفداران زیادی بین ایرانیان دارد. «آینه سیاه» سریال آنتولوژی است که یعنی هر اپیزود آن یک داستان مجزا را روایت می‌کند. به جز داستان‌های کاملا متفاوت، اغلب نه بازیگران و نه عواملش تکراری نیستند. برای همین، حتما می‌توانید چندتایی اپیزود در «آینه سیاه» پیدا کنید که دوست داشته باشید. اپیزودهای آن بین ژانرهای مختلف در نوسان است؛ ولی می‌توان گفت معمولا اپیزودهای «آینه سیاه» در ژانر تاریک و ترسناک، پرتعلیق، استرس‌زا، یا حتی کمدی سیاه قرار می‌گیرند.

داستان‌های «آینه سیاه» اغلب در دنیاهای دیستوپیایی اتفاق می‌افتند که در آن‌ها جهان به سمت نابودی پیش می‌رود، توطئه‌های سیاسی در پشت پرده در جریان است و نگرانی زیادی نسبت به پیشرفت شدید تکنولوژی و قدرت گرفتن هوش مصنوعی وجود دارد و از این نظر، یکی از به‌روزترین سریال‌های حال حاضر است که به دغدغه‌های امروزی می‌پردازد. البته به خاطر ماهیت آنتولوژی این سریال بریتانیایی، اپیزودهایش بگیرنگیر دارند و کیفیت آن مدام بالا و پایین می‌رود. اما حتی بدترین اپیزودهای «آینه سیاه» می‌توانند ایده یا پرسشی را در ذهن شما برجسته کرده و شما را به فکر فروببرند. یک خوبی دیگر «آینه سیاه» این است که لازم نیست آن را پشت سر هم ببینید. تاکنون شش فصل آن آمده و فصل بعدی هم امسال میلادی می‌آید که شش اپیزود خواهد داشت.

۶. بوجک هورسمن (Bojack Horseman)

سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰

۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: رافائل باب وکسبرگ

رافائل باب وکسبرگ بازیگران: ویل آرنت، امی سدریس، آرون پاول، آلیسون بری

ویل آرنت، امی سدریس، آرون پاول، آلیسون بری امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷۷

اغلب ایرانیان وقتی با سریالی مثل «بوجک هورسمن» مواجه می‌شوند، فکر می‌کنند به خاطر سبک انیمیشنی آن حتما با یک کارتون طرف‌اند. اما «بوجک هورسمن» بامزه‌ترین سریال افسرده‌ی ده سال اخیر تلویزیون است که هرکس که تماشایش کرده، زبان به تحسین آن گشوده. ماجرای سریال این است که بوجک هورسمن زمانی ستاره‌ی سیتکام محبوبی بوده که در دهه‌ی نود میلادی پخش می‌شده. در طی این مجموعه، داستان او را دنبال می‌کند که می‌خواهد دوباره در هالیوود جایگاهی به دست آورد؛ داستان از زاویه‌ی دید این اسب منزوی روایت می‌شود و به مسائل سیاسی و فرهنگی زمانه می‌پردازد و اعتیاد به الکل و مواد مخدر، رفتارهای سمی، افسردگی هم در این میان موضوعیت پیدا می کنند.

نویسندگی «بوجک هورسمن» واقعا جای تحسین دارد که یک‌بار دیدنش کفایت نمی‌کند. بااینکه یک سریال کمدی به حساب می‌آید، اما بزرگترین نقطه قوت آن به تصویر کشیدن دقیق تجربه‌ی زیست با افسردگی است. حتی اگر اهل سبک انیمیشنی این سریال نیستید، باز هم فرصتی به «بوجک هورسمن» بدهید که از نظر ایرانیان بسیاری، این مجموعه یکی از بهترین سریال‌های خارجی تمام ادوار است.

۷. بریکینگ بد (Breaking Bad)

سال پخش: ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳

۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: وینس گیلیگان

وینس گیلیگان بازیگران: برایان کرانستون، آنا گان، آرون پال، دین نوریس، جیانکارلو اسپوزیتو، باب ادنکیرک

برایان کرانستون، آنا گان، آرون پال، دین نوریس، جیانکارلو اسپوزیتو، باب ادنکیرک امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۵ از ۱۰

۹.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۶۲

از هر کسی بپرسید چندتا سریال خارجی برایتان نام ببرد، «بریکینگ بد» در میان آن‌ها خواهد بود. آمارش را نگرفته‌ایم، اما بی‌راه هم نمی‌گوییم، چراکه این سریال نه‌تنها از نظر ایرانیان، که از نظر مخاطبان سراسر جهان یکی از معروف‌ترین و بهترین سریال‌های تلویزیونی تاریخ به حساب می‌آید. «بریکینگ بد» با محبوبیت و شهرت بی‌سابقه‌اش در اواخر دوهزار در تلویزیون کولاک کرد، به طوری که می‌توان گفت تاریخ سریال‌سازی در تلویزیون به قبل و بعد از پخش «بریکینگ بد» تقسیم می‌شود. هر اپیزود سطح بالای کیفیت سریال را حفظ می‌کند و شاید باورتان نشود، اما حتی اپیزود مگس هم برای خودش طرفدار دارد! پایان‌بندی آن محشر است و کاراکترهایی که خلق کرده از سال ۲۰۰۸ تاکنون همچنان در فرهنگ عامه حضوری پررنگ دارند. داستان «بریکینگ بد» درباره‌ی معلم شیمی است به نام والتر وایت (برایان کرانستون) که به سرطان مبتلا شده و تصمیم می‌گیرد پیش از مرگ، پول هنگفتی برای خانواده‌اش به جا بگذارد. او برای این کار با کمک یکی از دانش‌آموزانش، جسی پینکمن (آرون پال)، شروع به تولید مواد مخدر می‌کند.

«بریکینگ بد» یک اسپین‌آف حتی بهتر هم در پی داشت به نام «بهتره با سال تماس بگیری» (Better Call Saul) که استانداردهای سابق را جابجا کرد. دیدن «بریکینگ بد» که از اوجب واجبات است؛ اما پس از دیدن آن، «بهتره با سال تماس بگیری» را هم فراموش نکنید که یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای مجموعه‌ی اصلی، یعنی سال گودمن (باب ادنکیرک) را در مرکز داستان قرار می‌دهد.

۸. چرنوبیل (Chernobyl)

سال پخش: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: کریگ مازن

کریگ مازن بازیگران: جرد هریس، استلان اسکاشگورد، امیلی واتسون، پاول ریتر

جرد هریس، استلان اسکاشگورد، امیلی واتسون، پاول ریتر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۳ از ۱۰

۹.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۵

«چرنوبیل» داستان واقعی فاجعه‌ی هسته‌ای چرنوبیل را روایت می‌کند. در ۲۶ آپریل ۱۹۸۶ در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین (که هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود) هسته‌ی یکی از رآکتورها منفجر شد که علاوه بر انفجار مرگبار آن، تشعشعات خطرناک و سموم مختلفی را در هوا، آب، زمین و پوشش گیاهی پخش و مهم‌تر از همه، ساکنان منطقه را مسموم کرد. آتش‌سوزی باعث انتشار مواد رادیواکتیو بیشتری در محیط شد و بخش‌هایی از غرب اتحاد جماهیر شوروی، شرق اروپا، اسکاندیناوی، بریتانیا و شرق ایالات متحده را آلوده کرد. «چرنوبیل» روی این واقعه‌ی وحشتناک دست می‌گذارد و یک مینی‌سریال شاهکار است و با اینکه پنج قسمت بیشتر ندارد، از یادتان نمی‌رود. نویسنده و شورانر سریال هم کریگ مازن است که ایرانیان بسیاری با عناوین او خاطره‌ی خوشی دارند؛ اما اغلب او را به خاطر فیلم‌های کمدی‌اش می‌شناسیم؛ از فیلم دوم و سوم «خماری» (The Hangover) و قسمت‌های سه و چهار «فیلم ترسناک» (Scary Movie) بگیر تا «دزد هویت» (Identity Thief). البته مازن شورانر یک سریال آخرالزمانی دیگر، یعنی «آخرین بازمانده از ما» (The Last of Us) هم هست. اگر به سریال‌های تاریخی علاقه ندارید، یا حتی اگر از سریال‌های مبتنی بر واقعیت خوشتان نمی‌آید، باز هم نمی‌توانید «چرنوبیل» را از دست بدهید. اگر این سریال را ندیده‌اید، دیدن پنج اپیزود زمان زیادی نمی‌خواهد و حتما شما هم پس از دیدن «چرنوبیل» با نظر دیگر ایرانیان همسو خواهید بود که این مینی‌سریال از بهترین سریال‌های خارجی اخیر است.

۹. تاریک (Dark)

سال پخش: ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰

۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: باران بو اودار، یانتیه فریز

باران بو اودار، یانتیه فریز بازیگران: لوئیس هوفمان، آندریاس پیچمن، اولیور مازوچی

لوئیس هوفمان، آندریاس پیچمن، اولیور مازوچی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۶

اگر داستان‌های علمی-تخیلی دوست دارید اما هنوز این مجموعه را ندیده‌اید، از نظر ایرانیان «تاریک» یکی از بهترین سریال‌های خارجی این ژانر است. قبل از «بازی مرکب»، «تاریک» پربیننده‌ترین سریال غیرانگلیسی‌زبان نتفلیکس بود که محبوبیت بالای آن را نشان می‌دهد؛ دلیلش هم مشخص است. اصولا کم پیش می‌آید که یک سریال کیفیت خود را برای سه فصل متمادی حفظ کند؛ «تاریک» از آن معدود سریال‌هایی است که در این کار موفق شده. اساسا هر کسی که فصل اول آن را دیده، ناامید از پایش بلند نشده. این سریال را می‌توان یک درام تریلر با المان‌های سفر در زمان توصیف کرد که اتفاقا سازندگان «۱۸۹۹» آن را ساخته‌اند. اما بیش از هر چیز می‌توانید آن را نسخه‌ی تاریک‌تر و سنگین‌تر «چیزهای عجیب» در نظر بگیرید. داستان «تاریک» در یک شهر کوچک در آلمان اتفاق می‌افتد که نزدیک یک نیروگاه هسته‌ای قرار دارد و ما ماجرای چهار خانواده را در این شهر دنبال می‌کنیم. در سال ۲۰۱۹ پسری ناپدید می‌شود؛ اما گم شدن او، ساکنان قدیمی شهر را یاد ماجرای مشابهی می‌اندازد که دقیقا ۳۳ سال پیش اتفااق افتاده است. دوباره پسر دیگری در سال ۲۰۱۹ گم می‌شود و از اینجا همه چیز به قهقرا می‌رود.

۱۰. دکستر (Dexter)

سال پخش: ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳

۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: جمیز منوس جونیور

جمیز منوس جونیور بازیگران: مایکل سی هال، جولی بنز، جنیفر کارپنتر، اریک کینگ

مایکل سی هال، جولی بنز، جنیفر کارپنتر، اریک کینگ امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۹۶

این مجموعه به اندازه‌ی یک مجموعه‌ی دیگر درباره‌ی قاتل سریالی در این فهرست خوب نیست؛ اما به هر حال بین ایرانیان، طرفدار کم ندارد. این مجموعه مبتنی بر کتاب جف لیندزی، «دکستر رویاپردازی تاریک» (Darkly Dreaming Dexter) داستان کاراکتری به همین نام (با بازی مایکل سی هال) را در مرکزیت قرار می‌دهد که به عنوان کارشناس تحلیل خون برای بخش جنایی پلیس میامی کار می‌کند؛ اما با شغل دومش، دستش حتی به خون بیشتری آلوده می‌شود که به سبک عدالت خود، قاتلان را به سزای اعمالش می‌رساند.

با وجود ایده‌ای ناب، سریال «دکستر» مدام بالا و پایین می‌رود؛ هم از نظر داستانی، هم کیفی. با یک فصل آغازین خوب، فصل دوم متوسط و فصل سوم بد، دوباره در فصل چهار بالا می‌گیرد و بالاخره به بینندگانی که وفادارانه تمام این مدت پای سریال باقی ماندند جایزه می‌دهد. با اینکه «دکستر» در سال ۲۰۱۳ به پایان رسید، اما محبوبیت آن اجازه نداد که شوتایم به طور کامل با این مجموعه خداحافظی کند. اسپین‌آف‌های آن، یکی «دکستر: خون تازه» (Dexter: New Blood) است که در سال ۲۰۲۱ با ده اپیزود منتشر شد، «دکستر: گناه نخستین» (Dexter: Original Sin) هم همین دسامبر ۲۰۲۴ آمد که پیش‌درآمدی بر مجموعه‌ی اصلی به حساب می‌آید و دکستر جوان را دنبال می‌کند.

۱۱. پزشک دهکده (Dr Quinn, Medicine Woman)

سال پخش: ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸

۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ سازنده‌ی سریال: بث سالیوان

بث سالیوان بازیگران: جین سیمور، جو لاندو، چاد آلن، اریکا فلورس

جین سیمور، جو لاندو، چاد آلن، اریکا فلورس امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۶۷ از ۱۰۰

۶۷ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۰۱

درمورد این سریال به‌خصوص، بیشتر از آنکه از کیفیت تولیدی و داستان‌پردازی حرف بزنیم، از میزان نوستالژی حرف می‌زنیم که برای بینندگان ایرانی داشته است. امروزه اینترنت دست ما را باز گذاشته تا هر سریالی، در هر ژانری که می‌خواهیم تماشا کنیم؛ اما سال‌هایی نه‌چندان دور این قضیه صدق نمی‌کرد. برای همین «پزشک دهکده» را در این فهرست آورده‌ایم که بااینکه از بهترین سریال‌های خارجی تمام ادوار نیست، اما اکثر ایرانیان، به ویژه آن‌هایی که در دهه هشتاد برنامه‌های تلویزیون را می‌دیدند با آن خاطره دارند و حداقل چند اپیزودی از آن را دیده‌اند.

خاصیت «پزشک دهکده»، مثل اکثر سریال‌های طولانی در سبک خودش، این است که حتی بدون دانستن پس‌زمینه‌ی شخصیت‌ها می‌توانید پای یک قسمت از آن بنشینید و از دیدنش لذت ببرید؛ مخصوصا که اکثر قسمت‌ها داستانی جداگانه را روایت می‌کنند. اما برای کسانی هم که بیننده‌ی پروپاقرص سریال هستند، «پزشک دهکده» شخصیت‌پردازی بسیار خوبی دارد و می‌توانید روند رشد هر کدام از کاراکترها را ببیند؛ از اولین روزی که یک پزشک زن پا به دهکده می‌گذارد و از سوی جامعه طرد می‌شود، تا روزی که همه دکتر کوئین (جین سیمور) را در جامعه‌ی کوچک و صمیمی خود می‌پذیرند. حقیقتا دوبله‌ی محشر صداوسیما هم نقش مهمی در ماندگار شدن این کاراکترها برای ایرانیان داشت.

۱۲. فلیبگ (Fleabag)

سال پخش: ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹

۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: فیبی والر بریج

فیبی والر بریج بازیگران: فیبی والر بریج، اولیویا کلمن، اندرو اسکات، بیل پترسون

فیبی والر بریج، اولیویا کلمن، اندرو اسکات، بیل پترسون امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۲

«فلیبگ» یکی از بهترین سریال‌های خارجی تمام ادوار است و عجیب نیست که از نظر ایرانیان هم این قضیه صدق می‌کند و عده‌ی زیادی با آن ارتباط گرفته‌اند. «فلیبگ» با کمدی سیاه ناب و شکستن دیوار چهارم شناخته می‌شود که والر بریج استادانه هردویشان را پیاده می‌کند و خودش هم نقش اصلی داستان است؛ داستانی درباره‌ی زنی تقریبا سی‌ساله که در لندن زندگی می‌کند و البته زندگی بسیار آشفته‌ای دارد. او نمی‌تواند با همسالانش ارتباط بگیرد، حتی با خانواده‌اش میانه‌ی خوبی ندارد و مدام دنبال چیزی است که انگار هر چه می‌دود به آن نمی‌رسد. دغدغه‌های فلیبگ به گونه‌ای است که هرکسی می‌تواند شمه‌ای از خودش را در زندگی پرآشوب او ببیند.

با اینکه پخش این مجموعه در سال ۲۰۱۹ میلادی تمام شده، اما هنوز که هنوز است از نویسندگی «فلیبگ» تعریف می‌کنند. فیبی والر بریج، سازنده و بازیگر سریال هم انگار تمام وجودش را در «فلیبگ» خالی کرد که سال‌هاست نتوانسته دوباره خودش را تکرار کند. از «فلیبگ» تاکنون، مهم‌ترین پروژه‌هایی که والر بریج را در آن‌ها دیده‌ایم به نویسندگی فیلم جیمز باند، «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die) و بازیگری در جدیدترین فیلم ایندیانا جونز، «گردانه‌ی سرنوشت» (The Dial of Destiny) بازمی‌گردد که هیچکدام به حد و اندازه‌های توقعات ظاهر نشدند. در تمام این مدت ما امیدواریم والر بریج به خود واقعی‌اش بازگردد و به کاری که در آن مهارت دارد، یعنی سریال‌های کمدی بپردازد.

۱۳. دوستان (Friends)

سال پخش: ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴

۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ سازنده‌ی سریال: دیوید کرین، مارتا کافمن

دیوید کرین، مارتا کافمن بازیگران: جنیفر انیستون، کورتنی کاکس، مت له بلانک، متیو پری، دیوید شویمر

جنیفر انیستون، کورتنی کاکس، مت له بلانک، متیو پری، دیوید شویمر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۹ از ۱۰

۸.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۳۶

برای خیلی از ایرانیان، «دوستان» اولین تجربه‌ی تماشای سیتکام‌های خارجی است که نه فقط از نظر ما، که براساس آمار و ارقام یکی از بهترین و موفق‌ترین سریال‌های تاریخ به حساب می‌آید. فرقی هم ندارد سال‌های پیش آن را دیده باشید یا تازه الان بخواهید تماشایش کنید؛ «دوستان» همیشه بامزه و دیدنی است. البته مثل خیلی از سیتکام‌ها، «دوستان» هم از میانه‌ی کار به بعد کمی کش پیدا می‌کند، اما می‌توان گفت فصل اول تا پنجم آن، از بهترین دستاوردهای تاریخ تلویزیون امریکاست و اتفاقا بازنمایی جذابی از دهه‌ی نود در این کشور ارائه می‌دهد. داستان «دوستان» مشخصا درباره‌ی یک گروه شش نفره از دوستانی است که در نیویورک زندگی می‌کنند و با دغدغه‌های مختلف شغلی، عشقی و خانوادگی مواجه می‌شوند.

با وجود اینکه «دوستان» محصول یک ظرف زمانی و مکانی خاص است، اما بزرگترین هنرش این بوده که توانسته با بینندگانی از هر فرهنگ و کشوری ارتباط برقرار کند؛ حتی بچه‌های امروز «دوستان» تماشا می‌کنند و خودشان را در کسانی مثل ریچل، فیبی، چندلر و دیگران می‌بینند. علاوه بر شخصیت‌های ماندگار، دغدغه‌ها و ماجراهایی که گروه دوستان در هر اپیزود دنبال می‌کنند، با هرکسی، به ویژه کسانی که در ۲۰-۳۰ سالگی خود به سر می‌برند طنین‌انداز می‌شود. به جز دستاوردهای فرهنگی نمی‌توان به تأثیرگذاری «دوستان» بر نسل بعدی سیتکام‌های امریکایی اشاره نکرد که شاید بدون این سریال، سیتکام‌هایی مثل «تئوری بیگ‌بنگ» و یا «آشنایی با مادر» ساخته نمی‌شدند. تنها ایراد سریال این بود که بازیگرانش فرصتی پیدا نکردند تا در هیچ فیلم یا سریال دیگری از قالب کاراکترهای خود در «دوستان» خارج شوند و محکوم‌اند به اینکه مردم هنوز هم آن‌ها را به چندلر و جویی و مونیکا و غیره می‌شناسند.

۱۴. منشأ (From)

سال پخش: ۲۰۲۲ تاکنون

۲۰۲۲ تاکنون سازنده‌ی سریال: جان گریفین

جان گریفین بازیگران: هارولد پرینو، کاتالینا ساندینو مورنو، ایان بیلی

هارولد پرینو، کاتالینا ساندینو مورنو، ایان بیلی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۰

یکی از معروف‌ترین سریال‌های تمام ادوار «لاست» است که در پخش طولانی خود، از یک فرمول ثابت پیروی کرد. تاکنون دیگر فرمول سریال «لاست» اثبات‌شده است. «منشأ» هم یکی از آن سریال‌هایی است که به مسیر «لاست» می‌رود، اما یک چرخش دلهره‌آور به آن می‌دهد. «منشأ» یا «از سوی» یکی از بهترین سریال‌های خارجی است که امروزه بین ایرانیان گل کرده و عموما نظر مثبتی به آن دارند. این سریال علمی-تخیلی ترسناک درباره‌ی افرادی است که ناگهان در میانه‌ی جاده به یک درخت برمی‌خورند که راه را مسدود کرده. اما وقتی می‌خواهند دور بزنند و برگردند، جاده آن‌ها را به شهری ظاهرا متروکه می‌رساند که ساکنانش خودشان را برای چیزی ترسناک آماده می‌کنند. با وجود ماهیت عجیب شهر، مردم نمی‌توانند از شهر خارج شوند و در شب اتفاقات وحشتناکی در آن می‌افتد و هرکس که می‌خواهد زنده بماند، نمی‌تواند خانه را ترک کند.

اگر از فیلم‌ها و سریال‌های ترسناک خوشتان می‌آید، «منشأ» را از دست ندهید. اما فارغ از جنبه‌های ترسناک، سریال حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد. داستان پررمز و راز، کاراکترهای جذاب، کیفیت تولیدی بالا، این‌ها همه چیزهایی هستند که «منشأ» را دیدنی می‌کنند. اگر شما هم «منشأ» را دیده‌اید و آن را دوست داشتید، خبر خوب اینکه این سریال برای فصل چهارم تمدید شده و احتمالا اوایل سال ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد.

۱۵. بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

سال پخش: ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹

۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: دیوید بنیاف، دی. بی. وایس

دیوید بنیاف، دی. بی. وایس بازیگران: امیلیا کلارک، شان بین، کیت هرینگتون، نیکلای کاستر والدو، لینا هیدی

امیلیا کلارک، شان بین، کیت هرینگتون، نیکلای کاستر والدو، لینا هیدی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۲ از ۱۰

۹.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷۳

دنیا پس از پخش سریال «بازی تاج و تخت» تکانی اساسی خورد. استانداردهای ساخت سریال همه جابجا شدند؛ کیفیت تولیدی، موسیقی، جلوه‌های ویژه، داستان‌پردازی و خلاصه همه چیز «بازی تاج و تخت» انقلابی بود در صنعت تلویزیون که تاکنون ساخته‌های خود HBO هم نتوانسته روی دستش بیاید. با هفت فصل تماشایی و بیش از هفتاد قسمت نفس‌گیر، «بازی تاج و تخت» سریالی است که از آن سیر نمی‌شویم و تاکنون چندین اسپین‌آف هم در پی داشته؛ یکی «خاندان اژدها» (House of the Dragon) که دو فصل داشته و به وقایع ۲۰۰ سال پیش از داستان «بازی تاج و تخت» و چگونگی افول تارگرین‌ها می‌پردازد. دیگری مینی‌سریال «شوالیه هفت پادشاهی» (A Knight of the Seven Kingdoms) با محوریت سر دانک و پرنس اگان که قرار است اواخر ۲۰۲۵ میلادی بیاید.

داستان «بازی تاج و تخت» در جهان فانتزی گسترده‌ی «وستروس» از کتاب‌های جرج آر. آر. مارتین می‌گذرد و طی هفت فصل سریال، پادشاهی‌های مختلف، نبردها و رقابت‌های آن‌ها را برای رسیدن به قدرت و تسلط بر تخت آهنین دنبال می‌کنیم. البته پایان‌بندی سریال با پایان کتاب‌ها همخوانی ندارد و از فصل پنج دیگر مسیر تازه‌ای پیش می‌گیرد. علت‌اش هم این است که نویسنده داستان را تمام نکرده و هنوز دو کتاب دیگر در سری باقی مانده. اما بی‌صبرانه منتظریم جرج. آر. آر. مارتین دست بجنباند و کتاب‌های آن را تمام کند تا ببینیم چشم‌انداز او برای پایان‌بندی «بازی تاج و تخت» چه بوده است.

۱۶. هانیبال (Hannibal)

سال پخش: ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سازنده‌ی سریال: برایان فولر

برایان فولر بازیگران: مس میکلسن، هیو دنسی، لارنس فیشبرن، جیلین اندرسون

مس میکلسن، هیو دنسی، لارنس فیشبرن، جیلین اندرسون امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۹

خیلی‌ها با خشونت میانه‌ای ندارند و از همان آغاز سراغ مجموعه‌ای درباره‌ی یک قاتل سریالی، آن هم از نوع آدم‌خوارش نمی‌روند. اما می‌توانید به نظر آن ایرانیانی که «هانیبال» را دیده‌اند اعتماد کنید که به درستی این سریال را از بهترین سریال‌های خارجی تمام ادوار معرفی می‌کنند. سریال «هانیبال» مبتنی بر کاراکترهای کتاب «اژدهای سرخ» (Red Dragon) توماس هریس است و ویل گراهام (هیو دنسی) در مرکزیت داستانش قرار دارد که یک‌جور نقش کلاریس استرلینگ را برای دکتر هانیبال لکتر (مس میکلسن) بازی می‌کند. علاوه بر میکلسن و دنسی، لارنس فیشبرن، جیلین اندرسن، رائول اسپارزا از بازیگران اصلی سریال هستند و نام‌های برجسته‌ای مثل ادی ایزارد، مایکل پیت و ریچارد آرمیتاژ هم در سریال حضور پیدا می‌کنند.

با این بازیگران توانمند، سینماتوگرافی جذاب و دیالوگ‌های شاهکار، «هانیبال» از قتل یا آدم‌خواری فراتر می‌رود؛‌ در حدی که باید چندبار آن را ببینید تا بفهمید هانیبال و دکتر دوموریه (جیلین اندرسون) دقیقا از چه چیزی حرف می‌زنند. این سریال با تابلوهای قتل وحشتناک زیبا و موسیقی در خاطر بینندگان ماندگار شده است و با اینکه برایان فولر، شورانر سریال، برای داستان چندین فصل دیگر برنامه ریخته بود و سریال هم طرفداران دو‌آتشه‌ای هم داشت، اما NBC آن را کنسل کرد. با وجود تمام وعده و وعیدها طی سالیان و اشتیاق بازیگران و سازندگان به بازگرداندن آن، «هانیبال» با فصل سوم خود به پایان رسید.

۱۷. خانه پوشالی (House of Cards)

سال پخش: ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ سازنده‌ی سریال: بو ویلیمن

بو ویلیمن بازیگران: کوین اسپیسی، رابین رایت، کیت مارا، کوری استول

کوین اسپیسی، رابین رایت، کیت مارا، کوری استول امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷۳

«خانه پوشالی» سریالی است که ستاره‌های زیادی را به ما معرفی کرد؛ مثل ماهرشالا علی، ریچل بروزناهان، کیت مارا. اما همه این سریال را با یک نفر می‌شناسند: کوین اسپیسی. داستان «خانه پوشالی» با فرانک آندروود (کوین اسپیسی) آغاز می‌شود که نماینده‌ی کنگره‌ی ناحیه‌ی پنجم کارولینای جنوبی است؛‌ او با همسرش کلر (رابین رایت) و یک گزارشگر جوان به نام زویی بارنز (کیت مارا) دستشان را به هر چیز آلوده می‌کنند تا قدرت و نفوذ سیاسی خود را افزایش دهند.

زمانی که افشاگری‌ها و اتهامات به ستاره‌ی سریال، کوین اسپیسی، در پاییز ۲۰۱۷ میلادی مطرح شد، نتفلیکس تلاش کرد با فاصله گرفتن از اسپیسی، خود را از همه چیز کنار بکشد. برای همین در وهله‌ی اول اسپیسی را، که به جرئت می‌گوییم کل بار سریال بر دوش او بود، اخراج کرد. اما این آخر ماجرا نبود؛ نتفلیکس اعلام کرد که فصل ششم آخرین فصل «خانه پوشالی» خواهد بود و با حذف کاراکتر اسپیسی، حتی تمام صحنه‌های او را که پیش‌تر ضبط شده بودند کنار گذاشت. بعد هم با کوتاه کردن فصل آخر، به هر طریقی داستان را تمام کرد. «خانه پوشالی» از بهترین سریال‌های خارجی سیاسی است، شکی در آن نداریم، اما شاید شما هم با نظر اکثر ایرانیان موافق باشید که این سریال بدون کوین اسپیسی جواب نمی‌دهد؛ برای همین، میزان مخاطبان آن در فصل ششم و آخر به‌شدت سقوط کرد.

۱۸. آشنایی با مادر (How I Met your Mother)

سال پخش: ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴

۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ سازنده‌ی سریال: کارتر بیز، کریگ توماس

کارتر بیز، کریگ توماس بازیگران: جاش ردنر، نیل پاتریک هریس، جیسون سیگل، کریستین میلیوتی

جاش ردنر، نیل پاتریک هریس، جیسون سیگل، کریستین میلیوتی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۰۸

«آشنایی با مادر» یکی از آن سریال‌های خارجی است که ذائقه‌ی خاص خودش را می‌طلبد و نظرات ضدونقیضی حول آن وجود دارد، اما هر کسی که با کمدی «آشنایی با مادر» حال کند، عاشقش می‌شود و با نه فصل و بیش از دویست اپیزود بین ایرانیان زیادی هم طرفدار پیدا کرده است. پخش این سیتکام درست یک سال پس از پایان سریال «دوستان»، شروع شد که مثل «دوستان» داستانش در نیویورک اتفاق می‌افتد.

نقش اصلی داستان، تد مازبی (جاش ردنر) است که ماجرای آشنایی با مادر بچه‌هایش را برایشان تعریف می‌کند و به سال ۲۰۰۵ فلش‌بک می‌زند. از اینجا داستان ماجراهای تد و گروه دوستانش در نیویورک آغاز می‌شود. این یکی از نقاط قوت و تمایز این سیتکام با هزاران هزار سیتکام دیگری است که پس از «دوستان» آمدند. در «آشنایی با مادر» چون تد از گذشته‌اش حرف می‌زند، داستان‌پردازی غیرخطی وجود دارد و در برهه‌های زمانی مختلف می‌پرد که جریان سریال را از تکراری بودن درمی‌آورد. البته «آشنایی با مادر» هم به همان مشکلی که «دوستان» اواخر کار پیدا کرد، دچار شد و دیگر زیادی ادامه‌دار شد. برای همین فصل ۷ تا ۹ سریال چنگی به دل نمی‌زند. با این حال، «آشنایی با مادر» یکی از بامزه‌ترین کاراکترهای سیتکام‌ها را معرفی کرد: بارنی با بازی نیل پاتریک هریس که با اینکه نقش فرعی دارد، اما خیلی‌ها فقط به هوای جوک‌های او پای این سیتکام نشستند. اگر هنوز شک دارید که آیا می‌توانید به پیشنهاد ایرانیان این سریال را ببینید، باید بگوییم که «آشنایی با مادر» سیستم ثابتی دارد؛ برای همین دیدن یکی دو اپیزود اول آن کفایت می‌کند تا بفهمید دوستش خواهید داشت یا نه.

۱۹. لوکی (Loki)

سال پخش: ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳

۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ سازنده‌ی سریال: مایکل والدرون

مایکل والدرون بازیگران: تام هیدلستون، اوون ویلسون، سوفیا دی مارتینو

تام هیدلستون، اوون ویلسون، سوفیا دی مارتینو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۲

فیلم‌ها و سریال‌های مارول هواداران دوآتشه‌ای دارند که هرچه این استودیو محتوای خوب و بد بیرون بدهد، برایشان فرقی ندارد، همه را از دم می‌پرستند. اما دلیل موجهی وجود دارد که چرا ایرانیان به سریال «لوکی» توجه بیشتری نشان داده‌اند. تام هیدلستون در نقش لوکی همیشه یکی از نقاط درخشان فیلم‌های دنیای سینمایی مارول بوده؛ دیدن او در یک سریال مستقل با محوریت کاراکتر لوکی جایزه‌ای است برای ما که از دیدن رفتن هیدلستون از فیلم‌های مارول ناراحت شدیم.

سریال دیزنی‌پلاس «لوکی» ماجرای او و مواجهه‌اش با سازمان مغایرت‌های زمانی (Time Variance Authority) را تعریف می‌کند. «لوکی» را می‌توان اولین سریال در دنیای سینمایی مارول دانست که پتانسیل واقعی داستان‌گویی برای شرورهای کمیک‌های مارول را نشان می‌دهد. همچنین برای برنامه‌های بزرگتر این استودیو جهان‌سازی می‌کند. تا حدی که اگر بخواهید فیلمی مثل «ددپول و ولورین» را هم ببینید، بهتر است سریال «لوکی» را دیده باشید. البته یکی از این زمینه‌چینی‌ها برای «او که باقی می‌ماند» (He Who Remains)‌ بود که به‌خاطر افشاگری‌های حول بازیگر این ابرشرور، جاناتان میجرز، به بار ننشست. به جز این قضیه، اگر فیلم‌های ابرقهرمانی دوست دارید، سریال «لوکی» را از ببینید که داستان‌پردازی مجموعه و بازیگری عالی هیدلستون و ویلسون به خودی خود برای جذابیت آن کافی هستند.

۲۰. لاست (Lost)

سال پخش: ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰

۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ سازنده‌ی سریال: جفری لیبر، جی. جی. آبرامز، دیمون لیندلوف

جفری لیبر، جی. جی. آبرامز، دیمون لیندلوف بازیگران: متیو فاکس، اوانجلین لیلی، جاش هالووی، دامینیک مانهن، تری اوکوئین

متیو فاکس، اوانجلین لیلی، جاش هالووی، دامینیک مانهن، تری اوکوئین امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۲۱

هرچقدر به عقیده‌ی کثیری از بینندگان، فصل آخر «گمشدگان» یا همان «لاست» کار را خراب کرد، بی‌اقرار پنج فصل ابتدایی این سریال از بهترین چیزهایی است که تابه‌حال از تاریخ تلویزیون امریکا بیرون آمده. خیلی‌هایمان چندباره به «لاست» بازگشته و تماشایش کرده‌ایم. شخصیت‌پردازی در این مجموعه آنقدر خوب است که بازگشت به آن مثل ملاقات دوباره با دوستان قدیمی می‌ماند. با شش فصل و بیش از ۱۲۰ اپیزود، «لاست» یکی از آن سریال‌های طولانی این فهرست است که دیدن کاملش کمی همت می‌خواهد؛ اما سریال موفق می‌شود شما را با خود گام به گام به ماجراجویی ببرد که با یک پایان‌بندی دیوانه‌وار، حسابی ارزشش را دارد.

برای آنکه بفهمید داستانش از چه قرار است رجوع به عنوان سریال کفایت می‌کند؛ سریال، که ساخته‌ی جفری لیبر، دیمون لیندلف و جی. جی. آبرامز است، از آنجا شروع می‌شود که روزی در سپتامبر ۲۰۰۴، هواپیمایی که از سیدنی به لس‌آنجلس می‌رفته سقوط کرده و بازماندگانش از جزیره‌ای سردرمی‌آورند و در ادامه ما با هفتاد نفری که زنده ماندند و زندگی‌ها و دغدغه‌های آن‌ها آشنا می‌شویم. با تمام اخبار غم‌انگیزی که هفته‌های اخیر از سانحه‌های هوایی شنیده‌ایم، شاید بخواهید با «لاست» سرتان را به یک سریال جذاب درباره‌ی بازماندگان سقوط هواپیما گرم کنید.

۲۱. شکارچی ذهن (Mindhunter)

سال پخش: ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹

۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: جو پنهال

جو پنهال بازیگران: جاناتان گراف، هولت مک‌کالانی، آنا تارو

جاناتان گراف، هولت مک‌کالانی، آنا تارو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۹

مستندهای جنایی درباره‌ی قاتلان واقعی به طرز عجیبی طرفداران زیادی دارند. اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که از برنامه‌های این‌چنینی لذت می‌برید یا «شکارچی ذهن» را دیده‌اید یا باید حتما آن را ببیند. «شکارچی ذهن» براساس کتابی به همین نام درباره‌ی واحد تحقیقات رفتاری اف‌بی‌آی ساخته شده. در طول سریال داستان دو مأمور این سازمان را دنبال می‌کنیم که با همکاری با یک روانشناس، می‌خواهند طرز فکر و انگیزه‌ی اصلی قاتلان را کشف کنند. سریال تصویر دقیقی از برهه‌ی خاصی از امریکا نشان می‌دهد که قاتلان سریالی مدام سروکله‌اشان از هر گوشه پیدا می‌شد و افرادی از طریق مصاحبه با آن‌ها، به طرز فکر، تربیت و انگیزه‌های قاتلان پی بردند و هنوز هم از یافته‌های آن‌ها برای دستگیری قاتلان زنجیره‌ای استفاده می‌شود.

«شکارچی ذهن» اساسا سریال دیوید فینچر است که به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان اصلی مجموعه روی آن کار کرده. مهم‌تر از نام دیوید فینچر که بین ایرانیان طرفدار زیاد دارد، داستان «شکارچی ذهن» است. این سریال جو سنگین و تاریکی دارد و با اینکه علنا خشونت را به تصویر نمی‌کشد، اما گفتگوی مأموران با قاتلان کافی است تا مو به تن شما سیخ کند. برای همین دیدنش کار هر کسی نیست. اما شک نکنید که «شکارچی ذهن» از بهترین سریال‌های جنایی است، هم از نظر بینندگان خارجی و هم از نظر ایرانیان که سال‌ها به انتظار آمدن فصل دیگری از آن نشستیم و رودست خوردیم. با وجود وعده‌ی نتفلیکس برای ساخت یک فصل سوم، اما بالاخره فینچر در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که خبری از فصل بعدی نخواهد بود.

۲۲. سرقت پول (Money Heist)

سال پخش: ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱

۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سازنده‌ی سریال: آلکس پینا

آلکس پینا بازیگران: آلوارو مورته، اورسولا کوربرو، ایتسیار ایتونیو، پدرو آلنسو

آلوارو مورته، اورسولا کوربرو، ایتسیار ایتونیو، پدرو آلنسو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۴۱

«خانه کاغذی» (La casa de papel) که اغلب به نام «سرقت پول» شناخته می‌شود، از آن سریال‌های پرهیجان است با موضوع دزدی، از پول گرفته تا طلا و جواهرات، و کاراکترهایش مدام با نقشه‌های هوشمندانه‌ی خود شما را غافلگیر می‌کنند. دو فصل اول داستان محشری دارد که پشت سر هم ضبط شده و برای اولین بار از شبکه سه اسپانیا در سال ۲۰۱۷ پخش شد. داستان «سرقت پول» با مغز متفکری به نام پروفسور (آلوارو مورته) شروع می‌شود که دیگر او را به عنوان یکی از ماندگارترین کاراکترهای تاریخ تلوزیون می‌شناسیم. پروفسور با یک عده دزد کاربلد، همزمان دو سرقت عظیم را در اسپانیا پیش می‌برد.

پس از خریدن حقوق سریال از سوی نتفلیکس، سران این پلتفرم پخش آنلاین تصمیم گرفته‌اند تا جای ممکن از موج محبوبیت «سرقت پول» سواری بگیرند و برای همین نه‌تنها اپیزودهای آن را بیشتر کرده و با تدوین دوباره از ۱۵ تا به ۲۲ قسمت افزایش دادند، بلکه آن را تا فصل پنج تمدید کردند که کاملا به ضرر این مجموعه تمام شد. حتی اگر سریال «سرقت پول» را تا آخر تماشا نمی‌کنید، دو فصل ابتدایی آن را از دست ندهید؛ مخصوصا اگر طرفدار درام‌های پر از تعلیق هستید. فصل آخر آن ولی به درد کسانی می‌خورد که با سریال‌های اسپانیایی و مکزیکی و «سوپ اپرا» (Soap opera) حال می‌کنند.

۲۳. آقای ربات (Mr Robot)

سال پخش: ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹

۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: سم اسماعیل

سم اسماعیل بازیگران: رامی ملک، کارلی چایکین، پورتیا دوبلدی، کریستین اسلیتر

رامی ملک، کارلی چایکین، پورتیا دوبلدی، کریستین اسلیتر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۴۵

پیش از آنکه رامی ملک بخواهد با اجرای خود به به عنوان فردی مرکوری در «بوهمین راپسودی» (Bohemian Rhapsody) و سفین، آدم‌بد «زمانی برای مردن نیست» (No Time To Die) طرفدار پیدا کند، با سریال «آقای ربات» توانست بین ایرانیان زیادی محبوب شود. او در این سریال نقش یک هکر به نام الیوت را بازی می‌کند که از افسردگی و اضطراب اجتماعی شدیدی رنج می‌برد، اما می‌خواهد برای جامعه خاصیت داشته باشد؛ تا اینکه روزی شخص مرموزی به نام آقای ربات او را به هک کردن یک شرکت بزرگ می‌گمارد.

مخاطبان ایرانی زیادی با مشکلات الیوت ارتباط گرفتند که در به تصویر کشیدن اختلالات سلامت روان فوق‌العاده عمل می‌کند. در کل کم پیش می‌آید که سریالی بتواند بازنمایی صحیحی از افسردگی و اضطراب به تصویر بکشد. «آقای ربات» اما یکی از بهترین سریال‌های خارجی است که نظر ایرانیان را درباره‌ی افسردگی و اضطراب عوض کرد و بار اصلی آن هم به دوش بازیگری رامی ملک است. تازه لازم نیست خیلی هم از کامپیوتر و هک کردن سردربیاورید تا از داستان سریال خوشتان بیاید. «آقای ربات» بحث‌های مختلفی را باز می‌کند که فقط به هک کردن یا حتی حوزه‌ی سلامت روان منحصر نمی‌شود و برای همین، به درد هر بیننده‌ای می‌خورد.

۲۴. نارکوها (Narcos)

سال پخش: ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷

۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ سازنده‌ی سریال: دوگ میرو، کریس برنکتو، کارلو برنارد

دوگ میرو، کریس برنکتو، کارلو برنارد بازیگران: واگنر مورا، بوید هالبروک، پدرو پاسکال، آندره ماتوس

واگنر مورا، بوید هالبروک، پدرو پاسکال، آندره ماتوس امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۰

سریال خوب درباره‌ی مواد مخدر کم نداشته‌ایم؛ مشخصا یکی از اولین سریال‌های خارجی در این موضوع که به ذهنمان می‌رسد «بریکینگ بد» است یا حتی «وایر» (The Wire)، اما اگر سریالی می‌خواهید که از نقطه نظر واقع‌گرایانه به ماجرا نگاه کند، «نارکوها» بهترین گزینه‌ی شماست. با اینکه داستان سریال گاهی دیوانه‌وار به نظر می‌رسد، اما «نارکوها» بر اساس داستان واقعی کارتل مواد مخدر Medellin و زندگی پابلو اسکوبار ساخته شده است و اینکه چگونه اسکوبار بود که مواد مخدر را به امریکا آورد. «نارکوها» با قاطی کردن تصاویر خود با تصاویری از اخبار واقعی و پابلو اسکوبار، بازنمایی جذابی از این دوره از تاریخ امریکا ارائه می‌دهد. اگر فکر می‌کنید داستان او برایتان جذابیتی ندارد، بگذارید بگوییم که این آدمی است که از بیزینس مواد مخدر آنقدر پول درآورد که برای خودش در ملک شخصی‌اش باغ وحشی داشت! تازه هر سال ده درصد از پولی را که به دست می‌آورد در نظر نمی‌گرفت؛ چون موش‌ها این پول‌ها را در انبارش می‌خوردند یا به خاطر رطوبت از بین می‌رفت و این ده درصد برای خودش به دو میلیارد و خرده‌ای دلار می‌رسد! خلاصه پابلو اسکوبار زندگی جالبی داشته است؛ اما سریالی درباره‌ی او با بازی واگنر مورا و پدرو پاسکال شاید حتی برایتان جالب‌تر باشد، به ویژه پاسکال که ایرانیان طرفدار «بازی تاج و تخت» یا «آخرین ما» به خوبی او و توانمندی‌هایش را می‌شناسند.

۲۵. اوشین (Oshin)

سال پخش: ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴

۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ سازنده‌ی سریال: هاشیدا سوگاکو

هاشیدا سوگاکو بازیگران: آیاکو کوبایاشی، یوکو تاناکا، نوبوکو اوتاوا، شیرو نامیکی

آیاکو کوبایاشی، یوکو تاناکا، نوبوکو اوتاوا، شیرو نامیکی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: – از ۱۰۰

– از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۹۷

سال‌ها پیش از آنکه سریال‌های کره‌ای تمام دنیا را تسخیر کنند، داستانی درباره‌ی یک دختربچه‌ی ژاپنی سرسخت نه‌تنها در ژاپن، که در بیش از شصت کشور دنیا به یکی از پرطرفدارترین سریال‌های زمان خود تبدیل شد و از نظر ایرانیان نیز «اوشین» بهترین مظهر مقاومت و بردباری است. وقتی اولین بار «اوشین» در سال ۱۹۸۳ در تلویزیون ژاپن پخش شد، تنها یکی از سریال‌های معمولی صبحگاهی این کشور به حساب می‌آمد که مخاطبان زن را هدف قرار می‌داد؛ مشخص زنان خانه‌دار و برای همین، نقش اصلی این سریال‌ها هم زن بودند و موضوع داستانشان هم حول خانواده می‌گرخید. با توجه به اینکه اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی دوره‌ی اوج اقتصادی ژاپن بود، «اوشین» با سختکوشی‌هایش به نمادی علیه اندیشه‌های ماتریالیستی تبدیل شد که در آن سال‌ها در ژاپن رواج داشت.

بالاخره دلیلی دارد که تقریبا چهل سال از پخش اولیه‌ی این سریال می‌گذرد و مردم هنوز هم درباره‌اش حرف می‌زنند. البته بازپخش‌های مجدد آن هم بی‌تأثیر نبوده؛ اما فارغ از این، «اوشین» یا «سال‌های دور از خانه» واقعا سریال خوبی است که خیلی از ما با آن خاطره داریم و همان بار اول یا بالاخره در یکی از تکرارهای چندین‌باره‌اش آن را دیده‌ایم. داستان «اوشین» درباره‌ی دختری است که در یکی از روستاهای ژاپن در فقر شدیدی رشد می‌کند. اما با وجود تمام سختی‌ها و مصیبت‌هایی که از سر می‌گذراند، در نهایت به یک رئیس موفق تبدیل شده و سوپرمارکت زنجیره‌ای خودش را راه می‌اندازد.

۲۶. پیکی بلایندرز (Peaky Blinders)

سال پخش: ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲

۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ سازنده‌ی سریال: استیون نایت

استیون نایت بازیگران: کیلین مورفی، سم نیل، تام هاردی، پاول اندرسن

کیلین مورفی، سم نیل، تام هاردی، پاول اندرسن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۶

اغلب ایرانیان بیش از آنکه کیلین مورفی را به همکاری‌های او با کریستوفر نولان در فیلم‌هایی مثل «بتمن آغاز می‌کند» (Batman Begins)، «تلقین» (Inception) یا «اوپنهامیر» (Oppenheimer) بشناسند، او را به تامی شلبی «پیکی بلایندرز» می‌شناسند. اینکه شخصیت‌اش در کنار پاتریک بیتمن به الگوی یک گروه خاص هم تبدیل شده بی‌تأثیر نیست. به هر حال، «پیکی بلایندرز» نه فقط از نظر همین گروه خاص از ایرانیان، که از نظر اکثریت مخاطبان آن یکی از بهترین سریال‌های خارجی تمام ادوار است. حتی اگر نظر ما را نمی‌پذیرید، کسانی مثل استیون اسپیلبرگ، مایکل مان، تام کروز، برد پیت و اسنوپ‌داگ هم از سریال تعریف کرده‌اند!

داستان «پیکی بلایندرز» از یک باند جنایتکار واقعی الهام گرفته شده که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در بیرمنگام انگلستان برای خودشان جولان می‌دادند. فصل اول سریال هم در در بیرمنگام انگلستان در ۱۹۱۹ اتفاق می‌افتد؛ چند ماه پس از پایان جنگ جهانی اول و ما ماجراهای این خانواده‌ی گنگستری، یعنی پیکی بلایندرز را به ریاست تامی شلبی دنبال می‌کنیم. با وجود پایان یافتن سریال با فصل ششم آن در سال ۲۰۲۲، فیلم سینمایی «پیکی بلایندرز»، که «مرد جاودانه» (The Immortal Man) نام دارد، احتمالا در تاریخی در سال ۲۰۲۵ از نتفلیکس منتشر خواهد شد که داستان خود را از چندسال بعد از آخر سریال پی می‌گیرد.

۲۷. فرار از زندان (Prison Break)

سال پخش: ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹

۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ سازنده‌ی سریال: پل شیورینگ

پل شیورینگ بازیگران: ونتورث میلر، دامینیک پرسل، رابین تونی، پیتر استورماره

ونتورث میلر، دامینیک پرسل، رابین تونی، پیتر استورماره امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۶۱ از ۱۰۰

۶۱ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۹۰

برخی سریال‌های سال‌های دوهزار میلادی فقط به محض آب بستن به داستان آن را تا فصل چهارم و پنجم کش می‌دادند. «فرار از زندان» اما در این دسته نمی‌گنجد. این سریال پر است از چرخش‌های غافلگیرکننده، اکشن و صحنه‌های مبارزه که برای سریالی به زمان خودش فوق‌العاده است. هرساله سریال‌های زیادی می‌آیند و می‌روند، اما «فرار از زندان» با کاراکترهای مایکل اسکافیلد (ونتورث میلر) و لینکلن (دومینیک پرسل) و بسیاری دیگر در این دسته نمی‌گنجد و چنان در ذهن همه‌ی ما جا خوش کرده که حالا حالاها قرار نیست آن را فراموش کنیم. داستان «فرار از زندان» با لینکلن باروز شروع می‌شود که به جرم قتل برادر معاون رئیس جمهور به زندان افتاده و محکوم به مرگ شده. برادرش، مایکل اسکافیلد، برای نجات لینکلن برنامه‌ای می‌ریزد و با ارتکاب جرم، از قصد خودش را به زندان می‌اندازد تا او را نجات دهد. با یک گروه بازیگران عالی و داستانی که هر فصل جاه‌طلبانه پیشرفت می‌کند، «فرار از زندان» از بهترین سریال‌های خارجی است که به نظر بسیاری از ایرانیان ارزش تماشا دارد.

۲۸. گامبی وزیر (Queen’s Gambit)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: اسکات فرانک، آلن اسکات

اسکات فرانک، آلن اسکات بازیگران: آنیا تیلور جوی، بیل کمپ، موزس اینگرام، ایسلا جانستون

آنیا تیلور جوی، بیل کمپ، موزس اینگرام، ایسلا جانستون امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷

پیش از آنکه «بازی مرکب» جهان استریمینگ را فتح کند، این «گامبی وزیر» بود که تمام توجهات را به سمت خود جلب کرد. یک سریال که واقعا درباره‌ی شطرنج است و حتی آدم‌های باهوش را جذاب جلوه می‌دهد! آنیا تیلور جوی نقش اصلی را در آن بازی می‌کند که پس از «گامبی وزیر» گل کرده و سروکله‌اش در فیلم‌های شاهکاری چون «مرد شمالی» (The Northman)، «تلماسه» (Dune: Part Two) و «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» (Furiosa: A Mad Max Saga) پیدا شد.

شخصیت‌پردازی این سریال در طول هفت اپیزود خود آنقدر خوب است که آخرش ممکن است به اشتباه فکر کنید که یک سریال زندگینامه‌ای دیده‌اید. دخترک در «گامبی وزیر» یک شخصیت خیالی و مبتنی بر رمانی از والتر تویس به همین نام است که با محبوبیت سریال، احتمالا خیلی‌ها را مجاب کرد سراغ شطرنج بروند. دختر جوان داستان در دهه‌ی پنجاه-شصت میلادی زندگی می‌کند و آرزو دارد روزی بهترین شطرنج‌باز جهان شود؛ اما در طول عمر خود با دشواری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. اگر خیلی با سریال‌های طولانی و چندفصلی میانه‌ای ندارید، می‌توانید سراغ «گامبی وزیر» بروید که یک سریال جمع‌وجور ولی بی‌نقص و اساسا یکی از بهترین سریال‌های کوتاه نتفلیکس است که می‌توانید یک روزه هم تماشایش کنید.

۲۹. ریک و مورتی (Rick and Morty)

سال پخش: ۲۰۱۳ تاکنون

۲۰۱۳ تاکنون سازنده‌ی سریال: جاستین رویلند، دان هارمون

جاستین رویلند، دان هارمون بازیگران: ایان کاردونی، هری بلدن، جاستین رویلند، کریس پارنل

ایان کاردونی، هری بلدن، جاستین رویلند، کریس پارنل امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۱ از ۱۰

۹.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷۱

وقتی می‌گوییم یکی از بهترین سریال‌های خارجی به نظر ایرانیان «ریک و مورتی» است، منظورمان یک گروه خاص از دانشجویان ایرانی است که ترجیح می‌دهند به جای درس خواندن «ریک و مورتی» تماشا کنند. البته قضاوت نمی‌کنیم. «ریک و مورتی» واقعا یکی از بهترین سریال‌های انیمیشنی کمدی است که به ویژه اگر از طرفداران عناوین علمی-تخیلی مثل «بازگشت به آینده» (Back To the Future)، «دکتر هو» (Doctor Who) یا «وقت ماجراجویی» (Adventure Time) باشید از آن لذت خواهید برد.

اگر این مجموعه را ندیده‌اید، گول ظاهرش را نخورید که با یک کارتون معمولی طرف هستید. به زبان ساده «ریک و مورتی» درباره‌ی ماجراهای دیوانه‌وار دو کاراکتر فوق‌العاده بامزه است؛ یک نابغه‌ی دائم‌الخمر به نام ریک سانچز و دیگری نوه‌اش، مورتی اسمیت که با هم به ماجراجوهایی مختلف در سیارات و جهان‌های دیگر می‌روند. فراتر از این پیش‌فرض ساده اما داستانی به‌شدت تاریک، محتوایی بزرگسالانه با انواع روابط سمی و البته بامزه وجود دارد. مشخصا نویسندگی هوشمندانه‌ی رویلند و هارمون (سازنده و تهیه‌کننده‌ی سیتکام «انجمن» یا Community) در جذابیت این مجموعه بی‌تأثیر نیست که علاوه بر شخصیت‌پردازی خوب، کلی اکشن دیوانه‌وار هم در آن پیدا می‌شود.

۳۰. قصه‌های جزیره (Road to Avonlea)

سال پخش: ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶

۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ سازنده‌ی سریال: کوین سالیوان

کوین سالیوان بازیگران: سارا پلی، جکی باروز، لالی کادو، سدریک اسمیت

سارا پلی، جکی باروز، لالی کادو، سدریک اسمیت امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۹۱

آن شرلی یکی از آن کاراکترهایی است که بین همه محبوب است و هم سریال (تحت عنوان «رویای سبز» یا Anne of Green Gables) و هم انیمه‌ی آن که از تلویزیون ما پخش شده‌اند طرفداران زیادی دارند. «قصه‌های جزیره» یک اقتباس آزاد اما پربارتر از نوشته‌ها و کاراکترهای لوسی ماد مونتگومری، نویسنده‌ی «آن از گرین گیبلز» است که کوین سالیوان با همکاری دیزنی آن را برای تلویزیون کانادا ساخت. «قصه‌های جزیره» با نام اصلی «جاده‌ای به آونلی»، یکی از بهترین سریال‌های خارجی است که از تلویزیون پخش شده و با وجود تفاوت‌های فرهنگی، از هر نظر به درد ایرانیان می‌خورد؛ مخاطبش هم مرد و زن و بچه هم ندارد. چراکه در جزیره‌ی خیالی آونلی جامعه‌ای به تصویر کشیده می‌شود که هنوز از هیاهوی جهان مدرن به دور است و ساکنانش به ارزش‌های سنتی اخلاقیات و خانواده پایبند.

با اینکه «قصه‌های جزیره» به عنوان یک اسپین‌آف از «آن از گرین گیبلز» کار خود را آغاز کرده بود، اما به مرور ماهیت مستقل خود را یافت و به یکی از کلاسیک‌ترین سریال‌های خانوادگی طولانی تبدیل شد که هر اپیزود داستان مختلفی را دنبال می‌کرد. حس جادویی نوستالژی خاصی در این سریال وجود دارد که هنوز هم در ذهن ما ایرانیان قوی است. در کل هم هر چیزی هم که سارا پلی در آن حضور داشته باشد ارزش دیدن دارد؛ چه رسد به سریال زیبا و ماندگاری مثل «قصه‌های جزیره».

۳۱. بی‌شرم (Shameless)

سال پخش: ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱

۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ سازنده‌ی سریال: پل ابوت

پل ابوت بازیگران: ویلیام اچ میسی، امی رسوم، جاستین چتوین، جرمی الن وایت

ویلیام اچ میسی، امی رسوم، جاستین چتوین، جرمی الن وایت امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۳۴

«بی‌شرم» سریال همه‌پسندی نیست؛ چون از به تصویر کشیدن واقعیت‌های گاه تلخ زندگی ابایی ندارد. اما شخصیت‌های پیچیده‌اش این موقعیت‌های تلخ را با عشق و شادی می‌گذرانند که بالانس عجیبی از طنز سیاه ساخته است. به جز موضوع بی‌آلایش و بی‌شرم آن، با بیش از ۱۱۶ ساعت، دیدن هر یازده فصل این سریال کار ساده‌ای نیست و مطمئن نیستیم چند درصد بینندگان آن را تمام کرده‌اند؛ اما اگر شما هم از آن دسته ایرانیان بوده‌اید که وفادارانه تا آخر سریال را دیده‌اند،‌ می‌توانید تأیید کنید که «بی‌شرم» یکی از آن سریال‌های طولانی خارجی است که تا آخرش ارزش تماشا دارد.

«بی‌شرم» درباره‌ی یک خانواده‌ی سطح پایین اهل شیکاگو است که چون تربیت درست و حسابی نداشته‌اند، بی‌شرم و حیا بزرگ شده‌اند. پدر خانواده، فرانک (ویلیام اچ میسی) یک دائم‌الخمر است که شش فرزند خود را آدم به حساب نمی‌آورد و آن‌ها را به حال خود رها کرده. این باعث شده دختر بزرگتر مسئولیت نگهداری از خواهر و برادران کوچکتر خودش را بر عهده بگیرد. شاید فکر کنید با چنین پیش‌فرضی، سریال چطور می‌تواند تا یازده فصل جذابیت خود را از دست ندهد؛ اما «بی‌شرم» دقیقا می‌داند چه موقع باید جریان داستان را بالا ببرد، چه وقت آن را پایین بیاورد و با پیچش‌های داستانی‌اش شما را تا آخر درگیر خودش کند. تعلق خاطری که پس از گذراندن چندین فصل با فرانک و دیگران نسبت به این کاراکترها پیدا می‌کنید حتی ممکن است اشکتان را دربیاورد!

۳۲. شرلوک (Sherlock)

سال پخش: ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷

۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سازنده‌ی سریال: مارک گیتیس، استیون موفات

مارک گیتیس، استیون موفات بازیگران: بندیکت کامبربچ، مارتین فریمن، روپرت گراوس، اندرو اسکات

بندیکت کامبربچ، مارتین فریمن، روپرت گراوس، اندرو اسکات امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۱ از ۱۰

۹.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۳

با اینکه «شرلوک» بی‌بی‌سی دقیق‌ترین بازنمایی از کاراکتر شرلوک هلمز سرآرتور کانن دویل نیست، اما مارک گیتیس و استیون موفات (سازندگان سریال) موفق شده‌اند از این کاراکتر یک کارآگاه باحال و جذاب برای عصر مدرن بسازند؛ مشخصا اجرای محشر بندیکت کامبربچ در اینجا مزید بر علت است. همین نقش بود که کامبربچ را به شهرت جهانی رساند و موفقیت این سریال حتی بازی در نقش دکتر استرنج مارول را برای او به ارمغان آورد.

در طول چهار فصل سریال «شرلوک» مشخصا ماجراهای کارآگاه خصوصی شرلوک هلمز و دوست و همکارش، دکتر جان واتسون (مارتین فریمن) را دنبال می‌کنیم که هر اپیزود دنبال پرونده‌ی تازه‌ای می‌روند. در تمام این مدت اما سایه‌ی شوم دشمن قدیمی، موریارتی (اندرو اسکات) بر سر شرلوک و جان سنگینی می‌کند. با وجود هواداران دوآتشه‌ی سریال و موفقیت جهانی آن، «شرلوک» بی‌بی‌سی در طول هفت سال، تنها سیزده اپیزود داشت و متأسفانه با هر فصل نویسندگی سریال افت پیدا کرد تا اینکه با فصل چهارم کار خودش را به پایان رساند.

احتمالا «شرلوک» بی‌بی‌سی به خاطر شهرت آن نزد ایرانیان به عنوان یکی از بهترین سریال‌های خارجی در نظر گرفته می‌شود. ولی اگر از آن دسته باشید که با سریال قدیمی‌تر این کارآگاه بزرگ شده‌اند، می‌دانید که هیچکس روی دست شرلوک جرمی برت نمی‌آید که با سریال «ماجراهای شرلوک هلمز» (Sherlock Holmes) کارآگاه هلمز کانن دویل را برایمان زنده کرد.

۳۳. شوگون (Shōgun)

سال پخش: ۲۰۲۴ تاکنون

۲۰۲۴ تاکنون سازنده‌ی سریال: ریچل کندو، جاستین مارکس

ریچل کندو، جاستین مارکس بازیگران: هیرویوکی سانادا، کوسمو جارویس، آنا ساوایی، تادانابو آسانو

هیرویوکی سانادا، کوسمو جارویس، آنا ساوایی، تادانابو آسانو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۹ از ۱۰۰

۹۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۰

«شوگون» در اولین فصل خود (که قرار بود آخرین آن هم باشد) چنان توجهات زیادی به خود جلب کرد که کمتر کسی آن را ندیده. اگر اخیرا سری به دنیای سریال‌های تلویزیونی زده باشید، می‌دانید که «شوگون» از جدیدترین و محبوب‌ترین سریال‌های خارجی است و نه فقط نظر ایرانیان. عجیب‌تر از محبوبیت این سریال بین ما، توجهاتی است که «شوگون» در جوایز امی، گلدن گلوب و گرمی کسب کرده که عادت ندارند به برنامه‌های غیرانگلیسی‌زبان بهایی بدهند. «شوگون» اولین سریال ژاپنی است که در هفتادوششمین جوایز «امی پرایم‌تایم» (Primetime Creative Arts Emmy Awards) در ۲۵ رشته نامزد شد و هجده‌تایش را هم برد که برای خودش رکوردی در تاریخ جوایز امی به حساب می‌آید.

سریال «شوگون» براساس کتاب جیمز کلیول با همین نام، داستانی حماسی از نبرد اولین شوگون روایت می‌کند که ژاپن را برای نخستین بار در حوالی ۱۶۰۰ میلادی متحد کرد. تمام شخصیت‌های اصلی در «شوگون» براساس افراد واقعی هستند که در برهه‌ی زمانی خاصی زندگی می‌کردند؛ دوره‌ای که یک ملوان انگلیسی به نام بلک‌ثورن در ژاپن سرگردان و زندانی شد و به جنگ‌سالاری ژاپنی کمک کرد تا از رقبای قدرتمندش پیشی بگیرد. اما داستان فقط به این انگلیسی نمی‌پردازد؛ بلکه کلی شخصیت‌های ژاپنی جذاب هم در آن وجود دارند که برخی‌هایشان قرار است به فصل دوم بیایند. بااینکه داستان فصل اول کامل شده، اما محبوبیت بی‌سابقه‌ی سریال موجب شد آن را برای دو فصل دیگر تمدید کنند. با اینکه فصل اول داستان موبه‌موی کتاب را دنبال می‌کند، فصل‌های بعدی اقتباسی آزاد از داستان‌های دیگری از سری کتاب‌های «حماسه آسیایی» (Asian Saga) جیمز کلیول خواهند بود.

۳۴. اسپارتاکوس (Spartacus)

سال پخش: ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳

۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: استیون اسدنایت

استیون اسدنایت بازیگران: اندی ویتفیلد، لیام مک‌اینتایر، جان هانا، مانو بنت

اندی ویتفیلد، لیام مک‌اینتایر، جان هانا، مانو بنت امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۶۴ از ۱۰۰

۶۴ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۹

با اینکه تمام فصل‌های «اسپارتاکوس» به یک اندازه دیدنی نیستند، اما در میان ایرانیان طرفدار زیاد دارد، البته مثل بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های خارجی، «اسپارتاکوس» هم از نظر تاریخی دقت بالایی ندارد و نمی‌توانید به فکت‌های تاریخی خود را از آن بگیرید. این سریال بیشتر شبیه فیلم «۳۰۰» زک اسنایدر است که داستانش در روم باستان اتفاق می‌افتد و از ماجرای شخصی به همین نام الهام گرفته شده، گلادیاتوری که در سال‌های ۷۱ تا ۷۳ پبش از میلاد قیام بردگان را علیه جمهوری قدرتمند روم رهبری کرد. «اسپارتاکوس» یکی از سریال‌های خشن‌تر این فهرست است و آن را به همه توصیه نمی‌کنیم و معمولا کسانی که دوستش دارند صدایش را درنمی‌آورند؛ اما فراتر از خشونت، اگر دنبال داستان و شخصیت‌پردازی خوب هستید، می‌توانید به آن رجوع کنید.

متأسفانه بازیگر نقش اصلی آن، اندی ویتفلد در سال ۲۰۱۱ میلادی بر اثر بیماری درگذشت و خیلی‌ها افت کیفیت سریال را به همین موضوع نسبت می‌دهند. پس از او لیام مک‌اینتایر جایگزین این بازیگر در فصل دوم و سوم شد. سریال دنباله‌ی آن که «اسپارتاکوس: خاندان آشور» (Spartacus: House of Ashur) نام دارد، هنوز در دست ساخت است و خبری هم از زمان فیلمبرداری یا انتشار آن نداریم.

۳۵. بازی مرکب (Squid Game)

سال پخش: ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳

۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: جمیز منوس جونیور

جمیز منوس جونیور بازیگران: مایکل سی هال، جولی بنز، جنیفر کارپنتر، اریک کینگ

مایکل سی هال، جولی بنز، جنیفر کارپنتر، اریک کینگ امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۶

این سریال کره‌ای با انتشار اولین فصل خود در ۲۰۲۱، به اعجوبه‌ای در دنیای تلویزیون تبدیل شد که رکوردهای پخش نتفلیکس همه را شکست؛ بازی‌هایش بین بینندگان محبوب شدند، مسابقات واقعی براساس این بازی‌ها ساخته شد و حتی چیزهایی درباره‌ی فرهنگ کره‌ی جنوبی به کل دنیا نشان داد که سال‌ها صنعت سریال کره‌ای نتوانسته بود. «بازی مرکب» داستانی دیستوپیایی دارد و درباره‌ی آدم‌هایی است که به دلایل مختلف در بازی مرموزی شرکت می‌کنند تا در صورت برد در آن، پولدار شوند. اما به سبک بتل‌رویال بازیکنان به‌سرعت می‌فهمند که باخت در این بازی تنها به منزله‌ی حذف از دور بعدی نخواهد بود؛ بلکه به قیمت جانشان تمام خواهد شد.

قهرمان داستان گیهون (لی جونگ‌جه) است با شماره ۴۵۶. او در فصل دوم هم بازمی‌گردد که به تازگی بالاخره پس از سه سال به نتفلیکس آمد و به سرعت در تمام کشورها به سریال شماره یک این روزها تبدیل شد؛ پس می‌توانید نه فقط به نظر ایرانیان، که بینندگان تمام دنیا اعتماد کنید که «بازی مرکب» یکی از بهترین سریال‌های خارجی اخیر است. با اینکه داستان در پایان فصل دوم همچنان نیمه‌کاره می‌ماند، لازم نیست مدت زیادی برای دیدن فصل سوم (که اساسا همان بخش دوم فصل دوم به حساب می‌آید) انتظار بکشید که طبق شنیده‌ها، قرار است تابستان سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شود.

۳۶. چیزهای عجیب (Stranger Things)

سال پخش: ۲۰۱۶ تاکنون

۲۰۱۶ تاکنون سازنده‌ی سریال: برادران دافر

برادران دافر بازیگران: میلی بابی براون، وینونا رایدر، دیوید هاربر، فین ولفهارد

میلی بابی براون، وینونا رایدر، دیوید هاربر، فین ولفهارد امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۴

«چیزهای عجیب» یکی از اولین سریال‌های نتفلیکس بود که به طرز عجیبی بین ایرانیان طرفدار پیدا کرد. البته خیلی‌ها با نقش اصلی‌های کودک یا در کل داستان‌های ماورای طبیعی حال نمی‌کنند. اما با سریالی مثل «چیزهای عجیب» باید تمام پیش‌داوری‌های خود را کنار بگذارید که از نظر ایرانیان و بینندگان خارجی، این مجموعه یکی از بهترین سریال‌های نتفلیکس است.

مشخصا کیفیت بالای سریال از دلایل گرایش ایرانیان به «چیزهای عجیب» بوده. اما مهم‌تر از آن عنصر نوستالژی است که نقش ویژه‌ای در این سریال بازی می‌کند. برادران دافر از زیبایی‌شناسی دهه هشتاد میلادی الهام گرفته‌اند؛ اما یک عنصر عجیب ماورایی در بطن محیطی آشنا و داستانی ساده وجود دارد که کنجکاوی شما را برمی‌انگیزاند؛ دقیقا مثل ماجرای اول سریال که در آن داستان پسربچه‌ای را دنبال می‌کنیم که در یک جهان موازی گم می‌شود و دوستانش برای نجات او برمی‌خیزند. با گذشت چهار فصل و بزرگ شدن بچه‌ها، الان دیگر کاراکترها همان بچه‌دبستانی‌های سابق نیستند. اما «چیزهای عجیب» توانسته با قدرت پیش براند و از زمان انتشار اولین فصل آن در سال ۲۰۱۶، تا به این حال لحظه که هنوز منتظر آمدن فصل پنجم هستیم، ذره‌ای محبوبیت خود را از دست نداده است. با اینکه جزئیات آن معلوم نیست، اما گفته شده فصل پنجم و پایانی «چیزهای عجیب» سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر خواهد شد.

۳۷. سوپرنچرال (Supernatural)

سال پخش: ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰

۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: اریک کریپک

اریک کریپک بازیگران: جنسن اکلس، میشا کالینز، جرد پادالکی، مارک شپرد

جنسن اکلس، میشا کالینز، جرد پادالکی، مارک شپرد امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۲۷

«سوپرنچرال»، از نظر آن دسته از ایرانیان که همت کرده و تماشایش کرده‌اند، از بهترین سریال‌های فانتزی خارجی تمام ادوار است. بالاخره نمی‌شود به سریالی که برای بیش از سیصد قسمت تماشایش می‌کنید علاقه نداشته باشید. فقط هم بحث زمانی نیست؛ تمام ساعت‌هایی که به دیدن برادران وینچستر، سم (جرد پادالکی) و دین (جنسن اکلس) و ماجراهای آن‌ها و شکار شیاطین می‌گذرد، وابستگی ما به این کاراکترها را قوی‌تر می‌کند. البته پادالکی، اکلس و میشا کالینز (بازیگر نقش کستیل) هم نقش برجسته‌ای در جذابیت این کاراکترها داشتند. مخصوصا کالینز که با اینکه تازه در فصل چهارم سروکله‌اش پیدا شد و قرار بود یک بازیگران مهمان باشد، با حمایت طرفداران به یکی از کاراکترهای محوری فصل‌های بعدی تبدیل شد.

در ایالات متحده «سوپرنچرال» طولانی‌ترین سریال فانتزی تاریخ این کشور به حساب می‌آید که پانزده فصل آن در پانزده سال پخش شد. البته در ابتدا قرار بود سریال با فصل پنج کار خود را تمام کند و حتی شورانر برنامه، اریک کریپک هم از فصل پنجم به بعد کناره‌گیری کرد. اما نه سازندگان و نه طرفداران طاقت دوری نداشتند و ول‌کن ماجرا نبودند. تقریبا هر اپیزود «سوپرنچرال» یک داستان کامل را روایت می‌کند؛ برای همین حتی اگر چند اپیزودی را این وسط جا بیندازید، آب از آب تکان نمی‌خورد.

۳۸. تد لاسو (Ted Lasso)

سال پخش: ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳

۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ سازنده‌ی سریال: بیل لارنس، جیسون سودیکیس، برندن هانت

بیل لارنس، جیسون سودیکیس، برندن هانت بازیگران: جیسون سودیکیس، هانا وادینگهام، جرمی سوئیفت، فیل دانستر

جیسون سودیکیس، هانا وادینگهام، جرمی سوئیفت، فیل دانستر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۴

«تد لاسو» از همان موقع که به اپل‌تی‌وی آمد، سروصدای زیادی به راه انداخته و مخاطبان زیادی یافت؛ اما فقط ایرانیان فوتبال‌دوست نیستند که این سریال را دیدند، بلکه داستان «تد لاسو» از نظر بامزه‌بودن یکی از بهترین سریال‌های کمدی چندوقت اخیر است که به درد همه می‌خورد؛ به طوری که پس از دیدن آن، پشیمان می‌شوید که چرا زودتر تماشایش نکردید.

«تد لاسو» درباره‌ی یک مربی فوتبال امریکایی به همین نام است که برای مربی‌گری یک تیم فوتبال انگلیسی استخدام می‌شود. با اینکه فصل دوم و سوم سریال، به اندازه‌ی فصل اول آن خوب نیستند، اما بهترین ویژگی «تد لاسو» در این است که با دیدنش حالتان خوب می‌شود؛ چون تد با خوش‌بینی افراطی خود، تمام مدت رویکردی کاملا مثبت به همه چیز دارد. طنز خشک و بازی‌های زبانی (به ویژه از سمت روی کنت) هم از دیگر نقاط قوت سریال است. اگر شما هم از آن دسته ایرانیان هستید که به محض انتشار «تد لاسو» آن را دیده‌اید، یک سریال اپل‌تی‌وی دیگر را به شما توصیه می‌کنیم به نام «شرینکینگ» یا «روان‌درمانی» (Shrinking)، که هریسون فورد و جیسون سیگل در آن بازی می‌کنند. این مجموعه شباهت ساختاری زیادی به «تد لاسو» دارد و با اینکه در یک پس‌زمینه‌ی کاملا متفاوت اتفاق می‌افتد، اما شاید به دردتان بخورد.

۳۹. تئوری بیگ‌بنگ (The Big Bang Theory)

سال پخش: ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹

۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: چاک لوری، بیل پریدی

چاک لوری، بیل پریدی بازیگران: جانی گالکی، جیمز پارسونز، کیلی کوئوکو، سایمون هلبرگ، کونال نایر

جانی گالکی، جیمز پارسونز، کیلی کوئوکو، سایمون هلبرگ، کونال نایر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۷۹

«تئوری بیگ‌بنگ» از جمله بهترین سریال‌های کمدی است که در اواسط دوهزار میلادی به محبوبیتی بی‌سابقه رسید، نه فقط از نظر بینندگان امریکایی، بلکه حتی ایرانیان. نکته‌ی شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که «تئوری بیگ‌بنگ»، حداقل در فصل‌های آغازین خود، یک سیتکام علمی به حساب می‌آید با یک گروه از کاراکترهایی که خودشان را نرد (Nerd) حساب می‌کنند. برای همین محبوبیت چشمگیر «تئوری بیگ‌بنگ» حتی از موفقیت سریال‌هایی مثل «دوستان» و «اداره» (The Office) هم عجیب‌تر است.

اگر با ماجرای «تئوری بیگ‌بنگ» آشنایی ندارید، این سیتکام ماجراهای گروهی از دوستان را در مرکزیت قرار می‌دهد که در کالیفرنیا زندگی می‌کنند؛ این گروه متشکل است از لئونارد و شلدون، دو فیزیکدان که هم‌اتاقی هستند و دوستان آن‌ها، هاوارد، راجش و پنی که همسایه‌ی روبه‌رویی آن‌هاست.تک‌تک این کاراکترها با بازیگران فوق‌العاده‌ی آن‌ها به دل می‌نشینند؛ به ویژه پارسونز و کوئوکو در نقش شلدون و پنی درخشان هستند. البته اغلب این بازیگران هم به نفرین بازیگران سیتکام‌ها دچار شدند و نتوانستند در نقش برجسته‌ی دیگری بازی کنند. پارسونز دوباره و این بار در اسپین‌آف «شلدون جوان» (Young Sheldon) در قالب راوی و تهیه‌کننده بازگشت که هفتمین و آخرین فصل این اسپین‌آف سال ۲۰۲۴ میلادی آمد. کوئوکو اما در یک مینی‌سریال خوش‌ساخت به نام «خدمه پرواز» (The Flight Attendant) به عنوان نقش اصلی حضور داشت و پیشنهاد می‌کنیم اگر اجرای او را دوست دارید، این مینی‌سریال را از دست ندهید.

۴۰. پسران (The Boys)

سال پخش: ۲۰۱۹ تاکنون

۲۰۱۹ تاکنون سازنده‌ی سریال: اریک کریپک

اریک کریپک بازیگران: آنتونی استار، کارل اربن، جک کواید، ارین موریارتی

آنتونی استار، کارل اربن، جک کواید، ارین موریارتی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۲

هرچه سریال‌های ابرقهرمانی تلاش می‌کنند با پرهیز از خشونت، فحش یا محتوای جنسی، مخاطبان خود را تا جای ممکن گسترش دهند، «پسران» خلاف آن رفته و تا جایی پیش می‌رود که طرفداران قدیمی‌اش را هم از دیدن ادامه‌ی سریال منصرف می‌کند؛ اما اگر به شوخی‌های زیرکانه‌ی «پسران» پی ببرید، می‌دانید دلیل پشت این افراطی‌گری چیست. «پسران» یک سریال به‌شدت خشن، تاریک و پر از خون و خونریزی است که اگر تحمل این چیزها را ندارید توصیه نمی‌کنیم آن را ببیند. اما مهم‌تر از این‌ها، «پسران» اساسا یک سریال ابرقهرمانی به حساب می‌آید که نشان می‌دهد چگونه ابرقهرمانان می‌توانند زندگی‌های وحشتناکی داشته باشند و البته به زندگی مردم عادی هم گند بزنند. «پسران» محصول زمانه‌ی کنونی است و مدام مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دستمایه‌ی داستان‌های خود کرده و با وجود جدیت موضوعات این چنینی، از اینکه آن‌ها را به سخره بگیرد ابایی ندارد.

چنین بازنمایی تیره‌وتاری از ابرقهرمان‌ها را نمی‌توانید در هیچ فیلم و سریال دیگر مارول یا دی‌سی پیدا کنید. به جز ایده‌ی کاملا نو آن، به نظر می‌رسد بسیاری از بینندگان ایرانی از خشونت استقبال می‌کنند که از نظر آن‌ها «پسران» یکی از بهترین سریال‌های خارجی حال حاضر است. اما شاید یکی از مهم‌ترین علت محبوبیت «پسران» بین ایرانیان آنتونی استار باشد با کاراکتر هوم لندر. این شخصیت اساسا به یک میم اینترنتی تبدیل شده و سریال هم با آگاهی کامل از آن، مدام روی این جریان مانور می‌دهد و ما هم تا قطره‌ی آخرش را با ولع بالا می‌کشیم.

۴۱. سرگذشت ندیمه (The Handmaid’s Tale)

سال پخش: ۲۰۱۷ تاکنون

۲۰۱۷ تاکنون سازنده‌ی سریال: بروس میلر

بروس میلر بازیگران: الیزابت ماس، جوزف فاینز، ایوان استراهاوسکی، الکسیز بلدل

الیزابت ماس، جوزف فاینز، ایوان استراهاوسکی، الکسیز بلدل امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۱ از ۱۰

۹.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۵۶

داستان‌های دیستوپیایی، از فیلم و کتاب گرفته تا سریال‌های خارجی عموما بین ایرانیان طرفداران زیادی دارند و به نظر بینندگان، «سرگذشت ندیمه» یکی از بهترین سریال‌های دیستوپیایی است که جهان مارگارت اتوود را به طرز زیبا اما وحشتناکی زنده کرده است؛ پس از شهرت سریال بین ایرانیان، ترجمه‌ی کتاب اتوود هم خوانندگان زیادی پیدا کرد. سریال اساسا بر اساس این رمان ساخته شده که اتوود آن را در سال ۱۹۸۵ نوشته است. داستان «سرگذشت ندیمه» در آینده‌ای نزدیک در جمهوری گیلیاد (Gilead)، یک دیکتاتوری نظامی تئوکراتیک، می‌گذرد که پیش‌تر به نام ایالات متحده شناخته می‌شد. در این جهان تخیلی، زنان از تمام حقوق خودشان محروم شده‌اند، نمی‌توانند بخوانند و بنویسند، باید گروهی در شهر تردد کنند، نامی ندارند و اساسا انسانیتی برای آن‌ها باقی نمانده و به حکم کالا به آن‌ها نگاه می‌شود. زنان در جمهوری گیلیاد فقط باید نیازهای دولت را تأمین و در نقش ماشین تولید مثل عمل کنند. علاوه بر این، دولت اقلیت‌های مختلف را بدون ذره‌ای ترحم می‌کشد و حتی دانشمندان، پزشکان و مسیحیانی که با سیستم موجود هماهنگی ندارند در امان نیستند.

انتشار این سریال همزمان شد با جنبش‌هایی چون MeToo و با تمدید سریال برای فصل‌های بعدی، همزمان مخاطبان گسترده‌ای به سریال و کتاب اتوود روی آوردند. با وجود جهان تیره و تاری که اتوود خلق کرده، اما اساس داستان «سرگذشت ندیمه» را امید شکل می‌دهد و اینکه انسان‌ها در خفقان می‌توانند راهی برای بقا و عشق پیدا کنند.

۴۲. بازماندگان (The Leftovers)

سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سازنده‌ی سریال: دیمون لیندلوف، تام پروتا

دیمون لیندلوف، تام پروتا بازیگران: جاستین ثرو، ایمی برنمن، لیو تایلر، مارگارت کوالی

جاستین ثرو، ایمی برنمن، لیو تایلر، مارگارت کوالی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۸

«بازماندگان» سریال دیگری است ساخته‌ی سازنده‌ی «لاست»، دیمون لیندلف. بااینکه در میان سریال‌های خارجی، «لاست» شهرت بیشتری بین ایرانیان دارد، اما «بازماندگان» حتی از آن هم بهتر است و در کنار سریال «نگهبانان» (Watchmen) از بهترین ساخته‌های دیمون لیندلف به حساب می‌آید. داستان «بازماندگان» درباره‌ی ساکنان یک شهر کوچک نیویورکی است که واقعه‌ی عجیبی را از سر گذرانده‌اند. سه سال پیش، در پی اتفاق مرموزی که بی‌شباهت به بشکن تانوس نیست، ناگهان دو درصد از مردم جهان ناپدید شده‌اند و هیچکس هنوز هیچ دلیلی نمی‌تواند برایش پیدا کند. در این سریال جاستین ثرو در نقش اصلی، کوین گاروی، بازی می‌کند و ما داستان خانواده‌ی او و جمیسون‌ها را در این جهان عجیب و غریب پساناپدیدسازی دنبال می‌کنیم که همچنان دارند با این وضعیت جدید کنار می‌آیند.

شخصیت‌پردازی و جهان‌سازی سریال به ویژه با نویسندگی تام پروتا فوق‌العاده است و مثلا در طی داستان می‌بینیم که مذهب چه ضربه‌ای خورده و همزمان، فرقه‌های افراطی سربرآورده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها خودشان را «بازماندگان گناهکار» (Guilty Remnant) می‌خوانند. «بازماندگان» نه‌تنها با هر فصل بهتر می‌شود، بلکه پایان‌بندی فصل‌ها نیز به گونه‌ای است که می‌توان داستانشان را به طور مستقل در نظر گرفت و وقتی می‌گوییم داستان، منظورمان یکی از بهترین و تأمل‌برانگیزترین داستان‌هایی است که تابه‌حال در یک سریال تلویزیونی دیده‌اید.

۴۳. ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت (The Lord of the Rings: The Rings of Power)

سال پخش: ۲۰۲۲ تاکنون

۲۰۲۲ تاکنون سازنده‌ی سریال: جی.دی. پین، پاتریک مک‌کی

جی.دی. پین، پاتریک مک‌کی بازیگران: مورفید کلارک، دنیل ویمن، رابرت آمایو، چارلز ادواردز

مورفید کلارک، دنیل ویمن، رابرت آمایو، چارلز ادواردز امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۹ از ۱۰

۶.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۶

نمی‌شود برنامه‌ای پرهیاهو براساس جهان جی. آر. آر. تالکین بسازید و سریال بیننده نداشته باشد. اما اجازه بدهید در این یک مورد با نظر آن گروه از ایرانیان که «حلقه‌های قدرت» را یکی از بهترین سریال‌های فانتزی خارجی توصیف می‌کنند موافق نباشیم. «حلقه‌های قدرت» پیش‌درآمدی بر داستان فیلم‌ها و کتاب‌های اصلی به حساب می‌آید که داستانش هزاران سال پیش از ماجراهای عصر دوم «ارباب حلقه‌ها» می‌گذرد. طی دو فصل «حلقه‌های قدرت» شخصیت‌های مختلفی را دنبال می‌کنیم که از میان آن‌ها بعضی از کاراکترهای آشناتر هم وجود دارند مثل گالادریل، الروند، گیل‌گالاد، کلبریمبور، گندالف و سائورون. داستان سریال اساسا حول شکل‌گیری حلقه‌ها، قدرت گرفتن سائورون، سقوط نومنور و آخرین اتحادهای الف‌ها و انسان‌ها می‌گذرد.

«حلقه‌های قدرت» کیفیت تولیدی بالایی دارد که با توجه به بودجه‌ی عجیب و غریب آن خیلی هم غیرمنتظره نیست. با دو فصل و هشت قسمت تاکنون «حلقه‌های قدرت» بیش از یک میلیارد دلار بودجه صرف کرده و اگر همانطور که وعده داده شده تا فصل پنجم ادامه پیدا کند، به پرهزینه‌ترین سریال تاریخ تبدیل خواهد شد. در مقام مقایسه، تمام هشت فصل «بازی تاج و تخت» حدود یک و نیم میلیارد دلار برای HBO آب خورده. کاری به خرج‌های عجیب آمازون برای «حلقه‌های قدرت» هم نداشته باشیم، نمی‌توانیم نادیده بگیریم که داستان و شخصیت‌پردازی سریال بویی از نویسندگی تالکین یا حتی سه‌گانه‌ی پیتر جکسون نبرده است. البته نظر ما را نپذیرید. «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» را به پیشنهاد ایرانیانی که طرفدارش هستند ببینید و خودتان قضاوت کنید.

۴۴. اداره (The Office)

سال پخش: ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳

۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: گرگ دنیلز

گرگ دنیلز بازیگران: استیو کرل، رین ویلسون، جان کرازینسکی، جینا فیشر

استیو کرل، رین ویلسون، جان کرازینسکی، جینا فیشر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹ از ۱۰

۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۰۱

ایرانیانی که «اداره» یا همان «آفیس» امریکایی را دیده‌اند، اغلب به دو دسته تقسیم می‌شوند: آن‌هایی که عاشق این سریال هستند و آن‌هایی که تحمل دیدنشان را ندارند. اما اگر آن را دیده‌اید می‌دانید که حتی اگر تجربه‌ی کار در محیط اداری را نداشته باشید فرقی نمی‌کند؛ طنز «اداره» برای همه‌جور مخاطبی گیراست. داستان این سریال درباره‌ی کارمندان یک اداره و ماجراهای آن‌هاست که به حالت مستند هم ضبط شده و همین، «اداره» را به یکی از بامزه‌ترین سیتکام‌ها تبدیل کرده است. با اینکه فصل اول آن آنقدر پتانسیل بالایی ندارد، اما NBC به استیو کرل و شورانر سریال، گرگ دنیلز (که سازنده‌ی «پادشاه تپه» (King of the Hill) و «پارک‌ها و تفریحات» (Parks and Recreation) هم هست) اعتماد کرد و نتیجه‌ی ریسک خود را هم گرفت. امروزه کسی نیست که نام این سیتکام به گوشش نخورده باشد. بسیاری «اداره» را کنار بهترین سریال‌های کمدی تاریخ قرار می‌دهند؛ حتی اگر به نظر سازنده‌ی سریال اصلی بریتانیایی، «اداره» امریکایی چیزی بیش از یک کپی بی‌مزه نباشد. پخش سریال اصلی به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد که ریکی جروه تحت همین عنوان «اداره» آن را برای بی‌بی‌سی ساخت.

به نظر اکثر ایرانیان بهترین نسخه‌ی سریال «اداره»، نسخه‌ی امریکایی آن است که بر سریال‌های خارجی شبیه‌اش، به ویژه نسخه‌ی بریتانیایی برتری دارد. اما اگر مثل اکثر ما «اداره» استیو کرل را دیده‌اید، از دیدن سریال اصلی هم پشیمان نخواهید شد.

۴۵. پنگوئن (The Penguin)

سال پخش: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ سازنده‌ی سریال: لورن لفرانک

لورن لفرانک بازیگران: کالین فارل، کریستین میلیوتی، دیردری اوکانل، شهره آغداشلو

کالین فارل، کریستین میلیوتی، دیردری اوکانل، شهره آغداشلو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۸

با اینکه سریال‌های ابرقهرمانی خوبی مثل «دردویل» (Daredevil)، «وانداویژن» (WandaVision) و «مردان ایکس ۹۷» (X-Men ’97) وجود دارند، اما چندوقتی است مارول دست‌تنها با مجموعه‌های خود مثل «اکو» (Echo)، «تهاجم مخفی» (Secret Invasion)، «خانم مارول» (Ms. Marvel) و «شی-هالک» (She-Hulk: Attorney at Law) شهرت سریال‌های ابرقهرمانی را زیر سوال برده است. با این حال، به نظر می‌رسد دنیای سینمایی دی‌سی تحت نظر جیمز گان حال بسیار بهتری دارد. سریال «پنگوئن» اسپین‌آفی از «بتمن» (۲۰۲۲) مت ریوز و اساسا یکی از بهترین سریال‌های خارجی (نه فقط ابرقهرمانی) چند وقت اخیر است، چه از نظر ایرانیان، چه مخاطبان خارجی.

این سریال که به تازگی در HBO منتشر شده داستان خود را از پایان فیلم «بتمن» پی می‌گیرد و درباره‌ی یکی از معروف‌ترین ضدقهرمان کمیک‌های بتمن، یعنی پنگوئن یا همان آزوالد کابلپات (کالین فارل) است. طی هشت اپیزود این سریال ما داستان آز و چگونگی ثبیت قدرتش را در بازی قدرت در جهان جرم و جنایت گاتهام‌سیتی می‌بینیم. با اینکه پایان‌بندی «پنگوئن» به گونه‌ای هست که بتوان آن را ادامه داد، هنوز خبر قطعی از مت ریوز و دیگران نیامده که این خبر را تصدیق کنند و حتی فیلم دوم «بتمن» هم یک سال تأخیر خورده است. با سریال خوش‌ساختی مثل «پنگوئن»، ما که بدمان نمی‌آید یک فصل دیگر با مرکزیت همین کاراکتر یا حتی اسپین‌آف دیگری در این جهان ببینیم.

۴۶. مردگان متحرک (The Walking Dead)

سال پخش: ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲

۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ سازنده‌ی سریال: فرانک دارابونت

فرانک دارابونت بازیگران: اندرو لینکلن، جان برنثال، نورمن ریدس، لورن کوهن

اندرو لینکلن، جان برنثال، نورمن ریدس، لورن کوهن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۷۷

با چنین سابقه‌ی طولانی و هواداران پرشور، به ویژه در میان ایرانیان، نمی‌توانیم از یکی از بهترین سریال زامبی‌محور دهه‌ی گذشته یاد نکنیم که با شخصیت‌های به‌یادماندنی خود، نظر خیلی‌ها را درباره‌ی داستان‌پردازی با زامبی‌ها عوض کرد. ساخت سریال‌های پساآخرالزمانی، با تمام جلوه‌های ویژه و هزینه‌ای که می‌طلبد کار ساده‌ای نیست؛ می‌توانید نگاهی به «بازمانده از ما» (The Last of Us) بیندازید که ساخت هر فصل‌اش، با وجود تعداد کم اپیزودها چقدر زمان می‌برد. «مردگان متحرک» شاید کیفیت تولیدی «بازمانده از ما» را نداشته باشد، اما در نظر بگیرید که ساخت یک سریال پساآخرالزمانی برای قریب به ۱۸۰ قسمت غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اما «مردگان متحرک» مجموعه‌ای است که غیرممکن را ممکن کرد.

داستان با فرارسیدن آخرالزمان آغاز می‌شود که در آن زامبی‌ها یا آنطور که در سریال واکر (Walkers) نام دارند، به دنبال آدم‌ها افتاده و آن‌ها را گاز گرفته و می‌خورند. ریک گرایمز ریک (اندرو لینکلن) از جمله کسانی است که از این واکرها جان سالم به در می‌برد و به رهبر گروهی تبدیل می‌شود که می‌خواهند در این وضعیت وحشتناک زنده بمانند. البته آخرش «مردگان متحرک» در دامی که خود برای خود پهن کرده بود افتاد و سازندگان دیگر نمی‌دانستند داستان را باید کجا و چگونه تمام کنند. برای همین «مردگان متحرک» تبدیل شد به یک داستان فرمولیک ساده که تا یازده فصل ادامه یافت؛ هر بار ریک و تیم او از یک مکان امن به دنبال یک مکان امن دیگر به راه می‌افتادند و دوباره بلایی سرشان آمده و گروه مجبور به نقل مکان می‌شدند.

اما اگر شما هم مثل سازندگان سریال دلتان نمی‌خواهد با کاراکترهای «مردگان متحرک» خداحافظی کنید، خبر خوب اینکه «مردگان متحرک» اسپین‌آف کم ندارد. «از مردگان متحرک بترسید» (Fear the Walking Dead)، «شهر مرده» (Dead City)، «آن‌ها که زنده‌اند» (The Ones Who Live) و «دریل دیکسون» (Daryl Dixon) از اسپین‌آف‌های مختلف این مجموعه هستند که هر کدام چندتا از کاراکترهای مجموعه‌ی اصلی را برداشته و در مرکزیت داستانشان قرار می‌دهد.

۴۷. کارآگاه حقیقی (True Detective)

سال پخش: ۲۰۱۴ تاکنون

۲۰۱۴ تاکنون سازنده‌ی سریال: نیک پیزولاتو

نیک پیزولاتو بازیگران: متیو مک‌کانهی، وودی هرلسون، کالین فارل، ریچل مک‌آدامز

متیو مک‌کانهی، وودی هرلسون، کالین فارل، ریچل مک‌آدامز امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۹ از ۱۰

۸.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۰

سریال‌های کارآگاهی و جنایی همیشه بین بینندگان ایرانی طرفدار دارند. اما «کارآگاه حقیقی» از آن سریال‌های جنایی معمولی نیست که هرروز سروکله‌اشان در پلتفرم‌های پخش آنلاین پیدا می‌شود. مشخصا فصل اول «کارآگاه حقیقی» یکی از بهترین چیزهایی است که تاکنون در تاریخ تلویزیون پخش شده. متأسفانه نمی‌توان همین حرف را برای فصل‌های بعدی سریال هم زد که به اندازه‌ی اولی درخشان نیست. با رفتن نیک پیزولاتو پس از فصل سوم، ایسا لوپز سازنده‌ی تازه‌ی «کارآگاه حقیقی» است که فصل چهارم آن را ساخت. فصل چهارم که جودی فاستر در آن بازی می‌کند، همین سال ۲۰۲۴ میلادی آمد. با اینکه این فصل آخری به اندازه‌ی فصل‌های قبلی درخشان نبود، اما لوپز حالاحالاها از «کارآگاه حقیقی» رفتنی نیست و فصل پنجم را هم خودش می‌سازد.

«کارآگاه حقیقی» سریال آنتولوژی جنایی و تریلر است با گروه بازیگران برجسته که در هر فصل داستانی مجزا با شخصیت‌هایی مجزا را دنبال می‌کند. کلیت سریال اما حول دو کارآگاه می‌گردد که به دنبال حل پرونده‌های قتل می‌روند. متیو مک‌کانهی و وودی هرلسون در فصل اول، کالین فارل و ریچل مک‌آدامز در فصل دوم، ماهرشالا علی و کارمن اجوگو در فصل سه و جودی فاستر و کالی ریس در فصل چهارم به عنوان کارآگاهان اصلی سریال ایفای نقش کرده‌اند.

۴۸. وایکینگ‌ها (Vikings)

سال پخش: ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰

۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: مایکل هرست

مایکل هرست بازیگران: تراویس فیمل، کلایو استندن، کاترین وینیک، گابریل بیرن

تراویس فیمل، کلایو استندن، کاترین وینیک، گابریل بیرن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۸۹

اغلب ایرانیانی که «بازی تاج و تخت» دیده‌اند، «وایکینگ‌ها» را هم توصیه می‌کنند. این سریال یکی از بهترین سریال‌های تاریخی یا بهتر بگوییم اسطوره‌ای است که داستانش از یک شخصیت افسانه‌ای وایکینگ (راگنار لودبروک) در اساطیر نورس الهام گرفته شده است. «وایکینگ‌ها» به ویژه از سریال‌های خارجی خشن‌تری است که محبوبیت زیادی بین ایرانیان دارد و با لحن خشن خود کمی یادآور «بازی تاج و تخت» هم هست. البته اگر از خشونت زیاد سیر نمی‌شوید، سریال «اسپارتاکوس» حتی از سریال‌های مذکور هم فراتر می‌رود. اساسا «وایکینگ‌ها» یکی از بهترین سریال‌های خارجی از نظر ایرانیان است که فصل اول آن مثل «بازی تاج و تخت» پر شده از دسیسه‌های سیاسی و چرخش‌های داستانی غیرمنتظره. به ویژه اگر می‌خواهید بازیگری خوب ببینید، «وایکینگ‌ها» عالی است؛ مخصوصا تراویس فیمل که در فصل‌های ابتدایی آن (فصل اول تا چهار) در نقش اصلی ظاهر می‌شود.

اگر مثل خیلی از ایرانیان «وایکینگ‌ها» را دیده و دوست داشته‌اید، می‌توانید دنباله‌ی آن را هم ببیند، یعنی «وایکینگ‌ها: والهالا» (Vikings: Valhalla) که پخش آن از ۲۰۲۲ شروع شد و فصل سوم و آخری‌اش همین سال ۲۰۲۴ میلادی آمد. داستان این مجموعه، صد سال پس از اتفاقات «وایکینگ‌ها» می‌گذرد و به رابطه‌ی خونین بین وایکینگ‌ها و بومی‌های انگلستان می‌پردازد.

۴۹. ونزدی (Wednesday)

سال پخش: ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۳

۱۹۸۹ تا ۲۰۱۳ سازنده‌ی سریال: آلفرد گاف، مایلز میلار

آلفرد گاف، مایلز میلار بازیگران: جنا اورتگا، گوئندولین کریستی، ریکی لیندهوم، کریستینا ریچی

جنا اورتگا، گوئندولین کریستی، ریکی لیندهوم، کریستینا ریچی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۸

بالاخره دلیلی وجود دارد که سریال عجیبی مثل «ونزدی» به این حد از محبوبیت می‌رسد؛ البته دلیلش را هنوز کشف نکرده‌ایم، اما در کل ایرانیان زیادی نظر مساعدی نسبت به سریال‌های خارجی در ژانر ترسناک فراطبیعی دارند و «ونزدی» هم یکی از بهترین نمونه‌های آن است. به هر حال، «ونزدی» موفق شد که باری دیگر خانواده‌ی آدامز را بر سر زبان‌ها بیندازد و اگر دستاورد سریال همین هم باشد، برای ما کفایت می‌کند.

سروکله‌ی کاراکتر ونزدی آدامز اولین بار در سال ۱۹۶۴ و در قالب یک دختربچه‌ی شش ساله در سیتکام درخشان «خانواده آدامز» (The Addams Family) پیدا شد. سپس کریستین ریچی نقش ونزدی را در فیلم ۱۹۹۱ بازی کرد که آن هم «خانواده آدامز» نام داشت. سریال «ونزدی» این کاراکتر را در نوجوانی او نشان می‌دهد که به مدرسه‌ای جدید می‌رود و با رفتار سرد و ترسناکش، با چالش‌هایی تازه و البته ماجرای قتل در این مدرسه مواجه می‌شود.

جنا اورتگا در نقش ونزدی اجرای محشری دارد که پایش را به فیلم تیم برتون، «بیتل‌جوس بیتل‌جوس» (Beetlejuice Beetlejuice) هم باز کرد و امیدواریم او را در پروژه‌های بیشتری ببینیم. یکی از این پروژه‌ها که دو سال است بینندگان منتظرش هستند، فصل دوم همین «ونزدی» است. با اینکه هنوز خبر قطعی از زمان انتشار آن نداریم، اما احتمال می‌دهیم که اواسط ۲۰۲۵ منتشر شود.

۵۰. وست‌ورلد (Westworld)

سال پخش: ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲

۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ سازنده‌ی سریال: جاناتان نولان، لیزا جوی

جاناتان نولان، لیزا جوی بازیگران: ایوان ریچل وود، آنتونی هاپکینز، آرون پال، اد هریس

ایوان ریچل وود، آنتونی هاپکینز، آرون پال، اد هریس امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۳۶

اگر از آن ایرانیانی هستید که «وست‌ورلد» دیده‌اند، احتمالا با ما هم‌نظر باشید که فصل اول آن یکی از بهترین سریال‌های علمی-تخیلی خارجی تمام ادوار است، ولی هرچه داستان جلو رفت، روند انحطاط مجموعه هم سرعت گرفت؛ در این حد که میزان بینندگان فصل چهارم آن قریب به هشتاد درصد نسبت به فصل اول سقوط کرد. اگر «وست‌ورلد» را ندیده‌اید، توصیه می‌کنیم فقط فصل اول آن را ببینید؛ نگرانی هم از بابت تمام شدن داستان نداشته باشید که پایان‌بندی فصل اول به اندازه‌ی کافی راضی‌کننده هست. به جز داستان دیستوپیایی جذاب آن، اگر اهل بازی‌های ویدیویی هم هستید، سریال «وست‌ورلد» به دردتان می‌خورد که اساسا به یک بازی ویدیویی زنده می‌ماند که کاراکترهای سریال می‌توانند مثل مرحله‌های فرعی سراغ هر کدام از خطوط داستانی که می‌خواهند بروند.

«وست‌ورلد» داستان خود را با ایده‌ای از فیلم مایکل کرایتون، «دنیای غرب» (Westworld) و دنباله‌اش، «دنیای آینده» (Futureworld) آغاز می‌کند؛ در یک امریکای خیالی، پارک تفریحی ساخته شده که مردم می‌توانند تمام رویاها و فانتزی‌های خود را در پس‌زمینه‌ی غرب وحشی تجربه کنند. آن هم بدون اینکه برایشان عواقبی در دنیای بیرون داشته باشد. در کل پارک، میزبان‌هایی وجود دارند که با هوش مصنوعی کار می‌کنند. آن‌ها هر کدام در داستان‌های خود گیر افتاده‌اند؛ یعنی یک‌سری رفتارهای تکراری انجام می‌دهند و هر روزشان را به یک شکل می‌گذرانند؛ تا اینکه خودآگاه می‌شوند.

