فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۵ که انتظارشان را می‌کشیم

در میان فیلم‌های ترسناک سال ۲۰۲۴ از همه سبکی پیدا می‌شود؛ برخی از این فیلم‌ها ما را شگفت‌زده کردند و البته معدودی هم ما را ناامید؛ مثلا فیلم ترسناک «لنگ‌دراز» (Longlegs)، یکی از آن فیلم‌هایی بود که سروصدای زیادی به راه انداخت و با رمز و رازی که حول آن، به ویژه شخصیت نیکلاس کیج وجود داشت، بسیاری را تشویق کرد تا سراغش بروند؛ اینکه این هیاهو ارزشش را داشت یا نه جای بحث دارد. فیلم ترسناک پرهیاهوی دیگر، فیلم کمدی و وحشت بدن «ماده» (The Substance) بود با بازی دمی مور. فیلمی خوش‌ساخت که بازگشت پرقدرت مور به سینما را رقم زد و برایش جایزه‌ی گلدن گلوب نیز در پی داشت. از این‌ها مهم‌تر اما بازسازی یا اقتباس تازه‌ای از «نوسفراتو» (Nosferatu) است به کارگردانی رابرت اگرز که بیشترین توجهات را به خود جلب کرد. ۲۰۲۴ همچنین سالی بود پر از دنباله‌ها و پیش‌درآمدهای فیلم‌های ترسناک؛ «غریبه‌ها: فصل ۱» (The Strangers: Chapter 1)، «ترساننده ۳» (Terrifier 3)، «یک مکان ساکت: روز اول» (A Quiet Place: Day One) از جمله‌ی این عناوین بودند.

با چنین فیلم‌هایی می‌توان گفت ۲۰۲۴ یک سال پربار برای سینمای ژانر وحشت بود. اما با عناوین تازه‌ای که امسال می‌آیند، به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۵ میلادی نیز از نظر فیلم ترسناک کم و کسری نداشته باشد. به جز فیلم‌های اسلشر و دیوانه‌وار با هیولاهای غیرمنتظره، فیلم‌های ترسناک گرگینه‌ای و خون‌آشامی، چندین دنباله از فرنچایزهای پرطرفدار هم امسال می‌آیند؛ مثل «مقصد نهایی»، «توطئه‌آمیز» و «احضار». احتمالاتی هم وجود دارد که بالاخره شاهد انتشار فیلم‌های ترسناک دو یوتیوبر معروف، مارکی‌پلایر و کریس استاکمن باشیم. مارکی‌پلایر، که از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین یوتیوبرهای حوزه‌ی بازی است، سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که ساخت فیلمش (به نام «آیرون لانگ» براساس بازی ویدیویی ترسناکی به همین نام) تمام شده و با اینکه برای پخش آن روی پلتفرم‌های استریمینگ سراغش آمده‌اند، او هنوز دنبال پخش سینمایی «آیرون لانگ» است، اما هنوز نتوانسته شرکتی را برایش پیدا کند. در مقابل، شرکت «نئون» (که سال ۲۰۲۴ فیلم‌های «آنورا» و «لنگ‌دراز» را منتشر کرد) حق پخش فیلم ترسناک استاکمن (به نام «شلبی اوکس») را گرفته و بی‌صبرانه منتظریم تاریخی برای آن در سال ۲۰۲۵ اعلام شود. فیلم‌های ترسناک هر ساله بیشتر در گیشه رشد می‌کنند و ترکیب آن با نام یوتیوبرهای محبوب، بی‌شک موفقیت فیلم‌ها را تضمین خواهد کرد.

فهرست فیلم‌های ترسناک سال ۲۰۲۵ میلادی

۱. کابوس نورلند پیتر پن (Peter Pan’s Neverland Nightmare)

کارگردان: اسکات جفری

اسکات جفری بازیگران: مارتین پورتلاک، مگان پلاسیتو، کیت گرین، پیتر دسوزا فیگونی

مارتین پورتلاک، مگان پلاسیتو، کیت گرین، پیتر دسوزا فیگونی تاریخ انتشار: ۱۵ ژانویه / ۲۶ دی

یکی از فیلم‌های خوب اسلشر سال ۲۰۲۴، «وینی پو: خون و عسل ۲» (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2) بود؛ یکی دیگر از فیلم‌های سری «دنیای پیچ‌خورده‌ی کودکی» (The Twisted Childhood Universe) که کاراکترهای آشنا از داستان‌های کودکان را برمی‌دارند و خون و خونریزی به راه می‌اندازند. با اینکه فیلم اول آن در سال ۲۰۲۳ چنگی به دل نمی‌زد، اما به نظر می‌رسد ریس فریک واترفیلد، سازنده‌ی این جهان سینمایی ترسناک، دیگر دستش آمده که چطور باید مخاطبان ژانر را به سمت خود جذب کند. سال ۲۰۲۵ هم از این دست فیلم‌های ترسناک کم ندارد. «کابوس نورلند پیتر پن» یکی دیگر از آن‌هاست که اکران سینمایی محدودی داشته است. داستان این فیلم هم مثل نسخه‌ی اصلی با وندی آغاز می‌شود؛ اما او دنبال برادرش مایکل می‌گردد که پیتر پن و تینکر بل او را دزدیده‌اند.

سال ۲۰۲۵ قرار است چند فیلم ترسناک دیگر هم از این مجموعه بیرون بیاید که هر کدام از کاراکترهای تازه‌ای هیولا ساخته‌اند؛ «بامبی: تسویه حساب» (Bambi: The Reckoning)، «پینوکیو: بدون بند» (Pinocchio: Unstrung) و یک فیلم دیگر به سبک انتقام‌جویان مارول که همه‌ی کاراکترهای فیلم‌های گذشته را کنار هم می‌آورد و چندتایی شخصیت تازه، مثل مری پاپینز و کلاهدوز دیوانه را هم به آن اضافه می‌کند. پس اگر طرفدار فیلم‌های اسلشری مثل «ترساننده» هستید، امسال فیلم‌های دنیای دیوانه‌وار وینی پو، پیتر پن و دوستانشان را فراموش نکنید.

۲. مرد گرگ‌نما (Wolf Man)

کارگردان: لی ونل

لی ونل بازیگران: کریستوفر ابوت، جولیا گارنر، سام یاگر

کریستوفر ابوت، جولیا گارنر، سام یاگر تاریخ انتشار: ۱۷ ژانویه / ۲۸ دی

فیلم «مرد گرگ‌نما» به کارگردانی و نویسندگی لی ونل، یکی از مهم‌ترین فیلم‌های ترسناک سال ۲۰۲۵ میلادی است که انتظارش را می‌کشیم. «مرد گرگ‌نما» با بازی کریستوفر ابوت و جولیا گارنر، ریبوت یا بازراه‌اندازی فیلم ۱۹۴۱ به همین نام است. در داستان این فیلم ماجرای یک خانواده‌ی سه نفره را دنبال می‌کنیم که به اورگان می‌روند تا در خانه‌ی دوران کودکی که پدر خانواده، بلیک (کریستوفر ابوت) به ارث برده زندگی کنند. تنها مدت کوتاهی پس از نقل مکان و درست زمانی که ماه کامل است، بلیک از سوی یک گرگینه مورد حمله قرار می‌گیرد و بازوی او زخمی می‌شود. خانواده برای امنیت بیشتر، خودشان را در خانه حبس می‌کنند؛ اما بلیک با تغییر شکل، برای خانواده‌اش به تهدیدی حتی ترسناک‌تر از آنچه بیرون از خانه در انتظار آن‌هاست مبدل می‌شود.

«مرد گرگ‌نما» همچنین به تهیه‌کنندگی «بلومهاوس» (Blumhouse) و رایان گاسلینگ ساخته شده و جدیدترین قسمت در جهان سینمایی «هیولاهای یونیورسال» (Universal Monster) به حساب می‌آید. در این دنیای سینمایی «مومیایی» (The Mummy) سال ۲۰۱۷ و «مرد نامرئی» (The Invisible Man) سال ۲۰۲۰ هم قرار می‌گیرند. با اینکه این فیلم‌ها بگیرنگیر دارند، اما تریلرهای «مرد گرگ‌نما» پتانسیل بالای فیلم را نشان می‌دهند. فقط ای کاش با اتکا به تکنیک کمپین تبلیغاتی چیزی مثل «لنگ‌دراز»، برای «مرد گرگ‌نما» هم از به تصویر کشیدن علنی هیولای فیلم خودداری می‌کردند تا وقتی بینندگان فیلم را برای اولین بار می‌بینند، برای تغییر شکل نهایی بلیک لحظه‌شماری کنند. یک نکته‌ی جالب توجه برای این فیلم اینکه ماه کامل ژانویه را به نام «ماه گرگ» می‌شناسند که نشان می‌دهد انتشار «مرد گرگ‌نما» در ۱۷ ژانویه دلیل خاص خودش را دارد.

۳. حضور (Presence)

کارگردان: استیون سودربرگ

استیون سودربرگ بازیگران: جولیا فاکس، کریس سالیوان، لوسی لیو

جولیا فاکس، کریس سالیوان، لوسی لیو تاریخ انتشار: ۱۹ ژانویه / ۳۰ دی

یک فیلم ترسناک دیگر که ژانویه‌ی ۲۰۲۵ میلادی می‌آید، فیلمی به کارگردانی استیون سودربرگ است که همیشه با فیلم‌هایش، فراتر از چارچوب ژانر می‌رود. در کارنامه‌ی این کارگردان فیلم‌هایی مثل «یازده یار اوشن» (Ocean’s Eleven)، «ارین براکویچ» (Erin Brockovich) و «شیوع» (Contagion) را داریم. «حضور» تازه‌ترین فیلم اوست که ایده‌ای کاملا بکر دارد. داستان آن درباره‌ی خانواده‌ای است که به یک خانه‌ی جدید نقل مکان می‌کنند و متوجه می‌شوند که در آنجا تنها نیستند. مهم‌ترین نکته‌اش این است که فیلم از زاویه دید این «موجود» روایت می‌شود. «حضور» با بازی لوسی لیو، جولیا فاکس و کریس سالیوان اولین بار در جشنواره‌ی فیلم «ساندنس» (Sundance Film Festival) سال گذشته به نمایش درآمد و همان موقع نقدهای مثبت خوبی دریافت کرد.

نویسنده‌ی «حضور» دوید کوپ است؛ نویسنده‌ی «پارک ژوراسیک» (۱۹۹۳)، «مرد عنکبوتی» سال ۲۰۰۲ و «مأموریت: غیرممکن» سال ۱۹۹۶. مهم‌تر از این‌ها، او نویسندگی فیلم‌های «پنجره مخفی» (Secret Window)، «فرشتگان و شیاطین» (Angels & Demons) را هم برعهده داشته و روی چندین پروژه‌ی خود سودربرگ با او همکاری کرده است؛ مثل فیلم تریلر «کیمی» (Kimi) و «کیف سیاه» (Black Bag) که قرار است مارس امسال بیاید. اما پیش از آن «حضور» را فراموش نکنید که یکی از چندین فیلم ترسناک خلاقانه‌ی سال ۲۰۲۵ است که نباید آن را از دست بدهید.

۴. همراه (Companion)

کارگردان: درو هنکاک

درو هنکاک بازیگران: سوفی تاچر، جک کوئید، لوکاس کیج، روپرت فرند

سوفی تاچر، جک کوئید، لوکاس کیج، روپرت فرند تاریخ انتشار: ۳۱ ژانویه / ۱۲ بهمن

«همراه» یکی از آن فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۵ است که لازم نیست زمان زیادی برایش انتظار بکشید. با اینکه جزئیات زیادی از این فیلم در دسترس نیست، اما می‌دانیم که موضوع آن درباره‌ی یک اندروید و اتفاقات ترسناکی است که در پی رد دادن آن می‌افتد. مرگ یک میلیارد موجب می‌شود اتفاقات عجیب و غریب یکی پس از دیگری آیریس (سوفی تاچر) و دوستانش را رها نکند که برای یک آخر هفته به سفر کنار دریاچه رفته‌اند. این فیلم با بازی سوفی تاچر و جک کوئید در نقش‌های اصلی و به کارگردانی درو هنکاک به دست سازندگان «بربر» (Barbarian) ساخته شده و به ویژه حضور زک کرگر در آن برجسته است. برای همین می‌توانید انتظار پیچش‌های داستانی فراوانی را از «همراه» داشته باشید.

۵. چشمان قلبی (Heart Eyes)

کارگردان: جاش روبن

جاش روبن بازیگران: اولیویا هولت، میسون گودینگ، دوون ساوا، لائم گینز

اولیویا هولت، میسون گودینگ، دوون ساوا، لائم گینز تاریخ انتشار: ۷ فوریه / ۱۹ بهمن

اگر خوره‌ی فیلم‌های اسلشر هستید، «چشمان قلبی» آن فیلمی است که در روز ولنتاین باید ببینید. این فیلم برای یک هفته قبل از ولنتاین تاریخ انتشار گرفته، ولی داستانش را یک رام-کام اسلشر توصیف کرده‌اند. «چشمان قلبی» ماجرای همکارانی را دنبال می‌کند که تا آخر وقت در روز ولنتاین مشغول کار هستند؛ اما قاتل چشم‌قلبی آن‌ها را به عنوان یک زوج به اشتباه می‌گیرد. این فیلم، که میسون گودینگ، اولیویا هولت، بروستر جردن و دوون ساوا به ایفای نقش پرداخته‌اند، بهترین گزینه برای کسانی است که ترجیح می‌دهند در روز عشق به جای فیلم‌های رمانتیک مملو از گل و شکلات، یک فیلم ترسناک خشن ببینند.

۶. میمون (The Monkey)

کارگردان: آز پرکینز

آز پرکینز بازیگران: تئو جیمز، الایجا وود، روهان کمپل، کریستین کانوری

تئو جیمز، الایجا وود، روهان کمپل، کریستین کانوری تاریخ انتشار: ۲۱ فوریه / ۳ اسفند

متأسفانه حقه‌ی آز پرکینز با «لنگ‌دراز» آنقدر خوب جواب داد که حاضریم یک بار دیگر آگاهانه گول بخوریم و فیلم ترسناک دیگر او را که سال ۲۰۲۵ می‌آید ببینیم. «میمون» یک فیلم ترسناک ماورای طبیعی است براساس داستان کوتاهی از استیون کینگ که نویسندگی و کارگردانی آن را آز پرکینز، کارگردان «لنگ‌دراز» بر عهده داشته است که دوباره کمر همت به ترسناندن مخاطبان بسته است. داستان این فیلم درباره‌ی برادران دوقلویی است که یک‌سری اسباب‌بازی قدیمی که برای پدرشان بوده در اتاق زیرشیروانی پیدا می‌کنند. بلافاصله، همه چیز به مسیر تاریکی می‌رود و مرگ‌های وحشتناکی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد اسباب بازی مرموزی در آن‌ها دست دارد. با بازی تئو جیمز و الایجا وود، «میمون» یکی از فیلم‌های پرستاره‌ی این فهرست است که ممکن است بتواند موفقیت فیلم ترسناک قبلی آز پرکینز را هم ادامه دهد.

حق پخش این فیلم برای «نئون» (Neon) است که در سال‌های اخیر نام آن پای فیلم‌های بسیار خوبی خورده است؛ به ویژه در حوزه‌ی فیلم‌های ترسناک می‌توان به «کوکو» (Cuckoo)، «معصوم» (Immaculate)، «اینفینیتی پول» (Infinity Pool)، «تیتان» (Titane) و همین «لنگ‌دراز» اشاره کرد که نشان می‌دهد «نئون» از ریسک کردن روی ایده‌های عجیب‌تر در حوزه‌ی فیلم ترسناک ابایی ندارد. شاید «میمون» مثل «لنگ‌دراز» از حضور دیوانه‌وار کسی مثل نیکلاس کیج بهره‌مند نباشد، اما تریلر آن نوید فیلمی را می‌دهد که به همان اندازه ترسناک و دلهره‌آور خواهد بود.

۷. شرور (Vicious)

کارگردان: برایان برتینو

برایان برتینو بازیگران: داکوتا فنینگ، کاترین هانتر، مری مک‌کورمک، ریچل بلنچرد

داکوتا فنینگ، کاترین هانتر، مری مک‌کورمک، ریچل بلنچرد تاریخ انتشار: ۲۸ فوریه / ۱۰ اسفند

«شرور» به کارگردانی برایان برتینو و داکوتا فنینگ در نقش اصلی درباره‌ی دختر جوانی است که هدیه‌ای را از غریبه‌ای دریافت می‌کند. اما به خاطر این هدیه، وارد ماجراجویی می‌شود که جانش را به خطر می‌اندازد. به نظر می‌رسد اخیرا فنینگ به فیلم‌های ترسناک نه نمی‌گوید. داکوتا فنینگ سال گذشته در یک فیلم ترسناک فراطبیعی اقتباسی از کارهای ای. ام. شاین بازی کرد به نام «نگهبانان» (The Watchers) که ام. نایت شالامان کارگردانی آن را بر عهده داشت. مانند فیلم دلهره‌آور دیگر شالامان، «تله» (Trap) که سال ۲۰۲۴ آمد، «نگهبانان» اصلا نتوانست بینندگان را راضی کند. اما امیدواریم در این فیلم تازه بتواند اجرای خوبی از خود به نمایش بگذارد. به ویژه که کارگردان «شرور» آدم کاربلدی در حوزه‌ی فیلم‌های ترسناک و دلهره‌آور است.

برتینو پیش از این، فیلم‌هایی مثل «غریبه‌ها» (The Strangers)، «هیولا» (The Monster) و «تاریک و شرور» (The Dark and the Wicked) را هم کارگردانی کرده و نویسندگی فیلم «غریبه‌ها: شکار در شب» (The Strangers: Prey At Nigh) را هم بر عهده داشته و از این رو، می‌دانیم که او در ایجاد فضایی پرتنش و وهم‌آلود در فیلم‌هایش استاد است. امیدواریم «شرور» هم بتواند به حد و اندازه‌های فیلم‌های سابق این کارگردان خودی نشان دهد.

۸. گناهکاران (Sinners)

کارگردان: رایان کوگلر

رایان کوگلر بازیگران: مایکل بی. جردن، هیلی استاینفیلد، جک اوکانل، لی جون لی

مایکل بی. جردن، هیلی استاینفیلد، جک اوکانل، لی جون لی تاریخ انتشار: ۷ مارس / ۱۷ اسفند

سال ۲۰۲۴ برای فیلم‌ها و سریال‌های خون‌آشامی سال بسیار خوبی بود؛ به جز فیلم «نوسفراتو»، فیلم‌های «سیلمز لات» (Salem’s Lot)، «ابیگیل» (Abigail) و سریال‌های «مصاحبه با خون‌آشام» (Interview With the Vampire) و «آنچه در تاریکی انجام می‌دهیم» (What We Do in the Shadows) طرفداران داستان‌های ومپایری را خوشحال کردند. فیلم «گناهکاران» قرار است در سال ۲۰۲۵ عطش شما برای داستان‌های ومپایری را سیراب کند.

مایکل بی. جردن در فیلم ترسناک «گناهکاران»، که در مارس ۲۰۲۵ می‌آید، نقش دو برادر دوقلو را بازی می‌کند، الایجا و الیاس که به امید یک شروع دوباره به شهر خود بازمی‌گردند. اما وقتی به شهر می‌رسند، متوجه می‌شوند که چیزی شیطانی در انتظار آن‌هاست و به‌جای خوشامدگویی، این نیروی پلید به استقبالشان می‌آید. کاراکتر مایکل بی. جردن در «گناهکاران» به‌شدت یادآور لوئی دوپون دولاک، کاراکتر جیکوب اندرسون در سریال «مصاحبه با خون‌آشام» است؛ مردی سیاهپوست در حوالی ۱۹۳۰ که با خون‌آشامی دست و پنجه نرم می‌کند. البته جزئیات داستانی بیشتری درباره‌ی این فیلم برملا نشده و فعلا نمی‌توانیم از شباهت‌های بیشتر این دو کاراکتر صحبت کنیم. اما می‌دانیم که «گناهکاران» به کارگردانی و نویسندگی رایان کوگلر است که پیش از این بارها در پروژه‌های مختلف با مایکل بی. جردن همکاری داشته؛ از برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به «کرید» (Creed) و فیلم ابرقهرمانی «پلنگ سیاه» (Black Panther) اشاره کرد. «گناهکاران» پنجمین همکاری او با کوگلر و اولین تجربه‌ی مشترک این دو نفر روی یک فیلم ترسناک خواهد بود و طبق آنچه از تریلرها دیده‌ایم، این فیلم قرار است حسابی مو به تن‌اتان سیخ کند.

۹. اپس (Opus)

کارگردان: مارک آنتونی گرین

مارک آنتونی گرین بازیگران: آیو ادیبری، جان مالکوویچ، جولیت لوئیس، امبر میدتاندر

آیو ادیبری، جان مالکوویچ، جولیت لوئیس، امبر میدتاندر تاریخ انتشار: ۱۴ مارس / ۲۴ اسفند

شرکت A24 یکی از شرکت‌هایی است که وقتی نام آن پای چیزی می‌خورد می‌دانیم که حسابی ارزش دیدن دارد. از جمله مهم‌ترین فیلم‌های ترسناک A24 که اخیرا منتشر شده‌اند می‌توان به سه‌گانه‌ی «ایکس» (شامل «ایکس»، «پرل» و «مکسین») تی وست با بازی میا گاث و فیلم «با من حرف بزن» (Talk to Me) اشاره کرد که همه ایده‌های خلاقانه‌ی تازه‌ای را به ژانر وحشت آوردند. «اپس» هم یک فیلم ترسناک از شرکت A24 است که مارس ۲۰۲۵ اکران می‌شود. این فیلم با بازی آیو ادیبری (بازیگر سریال «خرس») و جان مالکوویچ، داستان نویسنده‌ی جوانی را دنبال می‌کند که به مجلس یک ستاره‌ی پاپ افسانه‌ای دعوت می‌شود که سی سال پیش به طور مرموزی ناپدید شد. ادبیری نقش آریل را بازی می‌کند، یک روزنامه‌نگار مهربان و در عین حال تشنه‌ی اطلاعات و مالکوویچ نیز نقش مورتی که روزگاری پدیده‌ای جهانی بوده و دوباره پا به میدان می‌گذارد. اینطور که شنیده‌ایم، فیلم قرار است چند بخش موزیکال هم داشته باشد که ترکیب آن با پس‌زمینه‌ی ترسناک و دلهره‌آور فیلم را جذاب‌تر هم می‌کند.

۱۰. زنی در محوطه (The Woman In the Yard)

کارگردان: ژائومه کولت سرا

ژائومه کولت سرا بازیگران: دنیل ددوایلر، اکوی اوکپوکواسیلی، راسل هرنزبی

دنیل ددوایلر، اکوی اوکپوکواسیلی، راسل هرنزبی تاریخ انتشار: ۲۸ مارس / ۸ فروردین ۱۴۰۴

داستان «زنی در محوطه» درباره‌ی زنی مرموز است در پوششی کاملا سیاه که سروکله‌اش در حیاط جلویی یک خانواده پیدا می‌شود، معلوم نیست از کجا آمده است یا اصلا قصد رفتن دارد. او هشدارهای ترسناکی به جا گذاشته و پیام‌های عجیب و ناراحت‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دهد و ساکنان خانه را مجبور می‌کند، هویت، انگیزه و خطرات بالقوه‌ای را که این زن ممکن است برایشان ایجاد کند زیر سؤال ببرند.

اطلاعات بیشتری از این فیلم در دست نیست؛ اما کولت سرا در «زنی در محوطه» دوباره با دیل ددوایلر همکاری می‌کند. آخرین فیلم ژائومه کولت سرا، یک فیلم پرهیجان کریسمسی به نام «کیف دستی» (Carry-On) بود با بازی تارون اجرتون و همین ددوایلر که همین اواخر روی نتفلیکس آمد و نقدهای مثبتی دریافت کرد. اما اگر می‌خواهید با سایر فیلم‌های دلهره‌آور و ترسناک او آشنا شوید، «آب‌های کم‌عمق» (The Shallows) با بازی بلیک لایولی و «یتیم» (Orphan) از فیلم‌هایی هستند که به شما پیشنهاد می‌کنیم.

۱۱. دراپ (Drop)

کارگردان: کریستوفر لندون

کریستوفر لندون بازیگران: مگان فیهی، براندون اسکلنار، ویولت بین، اد ویکز

مگان فیهی، براندون اسکلنار، ویولت بین، اد ویکز تاریخ انتشار: ۱۱ آوریل / ۲۲ فروردین ۱۴۰۴

می‌توانید در آوریل ۲۰۲۵ انتظار این فیلم ترسناک را داشته باشید؛ فیلمی درباره‌ی یک مادر بیوه که پس از سال‌ها برای اولین بار دوباره سر قرار ملاقات می‌رود. در آغاز به نظر می‌رسد همه چیز سر جایش است، اما ناگهان گوشی‌اش پر می‌شود از ایردراپ‌هایی از منبعی ناشناس که جان بچه‌هایش را تهدید می‌کنند. «دراپ» به عنوان یک فیلم هیجان‌انگیز و تریلر توصیف شده و کریستوفر لندون با این ژانر بیگانه نیست. او نویسندگی اکثر فیلم‌های فرنچایز «فعالیت فراطبیعی» (Paranormal Activity) را نوشته است. حتی همین فیلم «چشمان قلبی» که سال ۲۰۲۵ می‌آید نوشته‌ی لندون بوده. به جز این شاید فیلم‌های اسلشر «روز مرگت مبارک» (Happy Death Day) و «عجیب و غریب» (Freaky) را هم دیده باشید که لندون آن‌ها را کارگردانی کرده است. هنوز نمی‌دانیم که آیا «دراپ» هم مثل فیلم‌های سابق این کارگردان ژانرهای اسلشر، ترسناک و کمدی را ترکیب خواهد کرد یا نه؛ با این حال، ایده‌ی فیلم که چیز مدرن و تازه‌ای به نظر می‌رسد.

لندون پیش‌تر قرار بود یک فیلم ترسناک دیگر را که به‌شدت منتظرش بودیم کارگردانی کند، اما از پروژه بیرون رفت؛ مشخصا از فیلم هفت فرنچایز «جیغ» (Scream) حرف می‌زنیم که در دسامبر ۲۰۲۳ معلوم شد خروج لندون، هفته‌ها پیش از آنکه به طور رسمی در رسانه‌ها اعلام شود خودش انصراف داده است. لندون در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد که کار روی «جیغ ۷» برایش یک شغل رویایی بوده اما این رویا به سرعت به یک کابوس تبدیل شد و قلب او برای هر کسی که روی پروژه کار کرده به درد می‌آید. دیدن یک فیلم «جیغ» به کارگردانی کریستوفر لندون بی‌شک می‌توانست یک لحظه‌ی ماندگار در این فرنچایز خلق کند.

۱۲. تا سپیده‌دم (Until Dawn)

کارگردان: دیوید اف. سندبرگ

دیوید اف. سندبرگ بازیگران: الا روبین، مایکل سیمینو، اودسا آزیون، پیتر استورماره

الا روبین، مایکل سیمینو، اودسا آزیون، پیتر استورماره تاریخ انتشار: ۲۵ آوریل / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

فیلم «تا سیپده‌دم» یا همان «آنتیل داون»، اقتباس لایو اکشن از بازی ۲۰۱۵ به همین نام است. اما فیلم قرار نیست داستان بازی اصلی را دنبال کند؛ بلکه بیشتر از جو و کلیت داستان الهام گرفته شده است. در بازی داستان هشت دختر و پسر جوان را دنبال می‌کنیم که پس از واقعه‌ای تراژیک، دوباره به محل حادثه بازمی‌گردند؛ غافل از اینکه اتفاقات شومی در اننظار آن‌هاست. در طول گیم‌پلی اگر تصمیم‌گیری‌های درستی نداشته باشید، هرکدام از کاراکترها به طرز فجیعی می‌میرند. اقتباس تازه هم به نحوی گیم پلی بازی را به داستان خود آورده است. مثل بازی «آنتیل داون»، در فیلم هم با داستان چندین نوجوان طرف هستیم که به طرق مختلفی می‌میرند. اما هر بار زنده می‌شوند و باید راهی برای فرار از این کابوس وحشتناک پیدا کرده و تا طلوع خورشید زنده بمانند.

گری دابرمن، نویسنده‌ی فیلم‌های ترسناک پرطرفداری چون «آنابل»، «راهبه» و کارگردان بازسازی تازه‌ی «سیلمز لات»، نویسندگی فیلم «تا سپیده‌دم» را هم بر عهده داشته است. یک نکته‌ی جذاب هم برای کسانی که با بازی اصلی آشنایند در فیلم وجود دارد. شاید دکتر هیل روانشناس را از بازی به یاد داشته باشید که نقش او را پیتر استورماره بازی می‌کرد. این بازیگر برای فیلم هم بازگردانده شده. البته خبری از رامی ملک یا هیدن پنیتیر نیست که نقش‌های برجسته‌ای داشتند و به نظر نمی‌رسد سروکله‌ی آن‌ها در فیلم پیدا شود.

۱۳. اسکریم‌بوت (Screamboat)

کارگردان: استیون لامورت

استیون لامورت بازیگران: دیوید هوارد تورنتون، تایلر پوزی

دیوید هوارد تورنتون، تایلر پوزی تاریخ انتشار: آوریل / فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۴

اگر از فیلم‌های پیتر پن و بامبی «دنیای پیچ‌خورده‌ی کودکی» سیر نشده‌اید، یکی دیگر از کاراکترهایی که حقوق آن وارد حوزه‌ی عمومی شده و آماده است که خون به پا کند، میکی ماوس است؛ البته میکی ماوس از انیمیشن کوتاه والت دیزنی یعنی «کشتی بخار ویلی» (Steamboat Willie) محصول سال ۱۹۲۸. طبق گفته‌ی کارگردان، داستان «اسکریم‌بوت» درباره‌ی کشتی‌سواری شبانه‌ای در نیویورک است که یک موش قاتل و بدجنس به مسافران آن حمله می‌کند.

نکته‌ی جذاب برای طرفداران «ترساننده» اینکه دیوید هوارد تورنتون، بازیگر آرت دلقک، در نقش میکی ماوس در «اسکریم‌بوت» بازی می‌کند و می‌دانیم که همان حس ترس و انزجار را با خود به این فیلم آورده است. پیش‌تر این فیلم ترسناک قرار بود در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ میلادی منتشر شود، اما با تأخیر در تاریخی نامعلوم در آوریل ۲۰۲۵ خواهد آمد. احتمالا این تأخیر برای این لحاظ شده که انتشار «اسکریم‌بوت» با «کابوس نورلند پیتر پن» همزمان نشود. به هر حال، امسال گیشه پر است از فیلم‌های منجزرکننده با شخصیت‌های کودکانه‌ی محبوب که بی‌شک بینندگان این دست فیلم‌ها را راضی خواهد کرد.

۱۴. غریبه‌ها: فصل ۲ (The Strangers: Chapter 2)

کارگردان: رنی هارلین

رنی هارلین بازیگران: مدلین پچ

مدلین پچ تاریخ انتشار: آوریل / فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۴

اقتباس ترسناک تازه‌ی رنی هارلین از فیلم کلاسیک ۲۰۰۸ تاکنون که موفقیت‌آمیز بوده است و به نظر می‌رسد این موفقیت در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه پیدا می‌کند. فیلم اصلی درباره‌ی زوجی بود که خوشی‌اشان با حضور مهمانان ناخواسته به جهنم مبدل می‌شود. سه‌گانه‌ی جدید هارلین بیشتر بر این حملات و تأثیرات روانی آن بر قربانیان تمرکز می‌کند. «غریبه‌ها: فصل ۱»، که سال ۲۰۲۴ منتشر شد، زوج تازه‌ای را به داستان می‌آورد که چند غریبه جلوی درشان سبز شده و سایه‌ی بلای شومی بر سر آن‌ها می‌افتد. «غریبه‌ها: فصل ۲» دنباله‌ای بر فیلم قبلی است که قرار بود همین پاییز سال ۲۰۲۴ بیاید؛ مخصوصا که هر سه فیلم سه‌گانه‌ی ترسناک رنی هارلین پشت سر هم ضبط شده‌اند. اما با تأخیر خوردن فیلم دوم، فعلا فاش شده که «غریبه‌ها: فصل ۲» آوریل سال ۲۰۲۵ خواهد آمد و دنباله‌ی مستقیمی خواهد بود که داستان شخصیت مدلین پج را چهار روز پس از حمله دنبال می‌کند.

۱۵. مقصد نهایی: بلادلاینز (Final Destination: Bloodlines)

کارگردان: زک لیپوفسکی

زک لیپوفسکی بازیگران: تونی تاد، برک بسینجر، ریچارد هارمون، ریا کایهلستد

تونی تاد، برک بسینجر، ریچارد هارمون، ریا کایهلستد تاریخ انتشار: ۱۶ می / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

فرنچایز و فیلم‌های «مقصد نهایی» از ترس همه‌ی ما از تصادفات عجیب و غریب و خود مرگ ریشه می‌گیرد؛ نوعی از ترس که برای همه آشناست و پایه و اساس این مجموعه تا به امروز بوده است. این فرنچایز پرطرفدار اکنون و ۱۴سال پس از اکران آخرین فیلم «مقصد نهایی» تصمیم گرفته شانس خود را دوباره امتحان کند و ببیند آیا موفقیت بی‌سابقه‌ی فیلم‌های قدیمی تکرار می‌شوند. «مقصد نهایی: بلادلاینز» یکی از آن دنباله‌هایی است که مدت‌هاست منتظرش بودیم و در ۱۶ می می‌آید. جزئیات داستانی درباره‌ی این فیلم ترسناک تاکنون مخفی نگه داشته و اتفاقا سختگیری زیادی پشت آن است. اما می‌دانیم که بازیگرانی چون تونی تاد، برک بسینجر و ریچارد هارمون در آن بازی می‌کنند. اما چیزی که طرفداران بیش از همه مشتاق بودند بدانند این است که آیا تونی تاد، این بازیگر افسانه‌ای فیلم ترسناک، نقش خود را در این فرنچایز به عنوان ویلیام بلادورث بازی خواهد کرد یا خیر. وب‌سایت «بلادی دیسگاستینگ» (Bloody Disgusting) تأیید کرده که نه‌تنها تد بازخواهد گشت، بلکه فیلم بر داستان پس‌زمینه‌ی کاراکتر او و ارتباط او با مرگ تمرکز خواهد داشت. متأسفانه، این فیلم همچنین آخرین ایفای نقش تونی تاد خواهد بود که در نوامبر سال ۲۰۲۴ درگذشت و از این رو، تمرکز بر شخصیت او در این فیلم معنای به‌خصوص دیگری پیدا می‌کند و نوعی ادای احترام به تاد خواهد بود.

۱۶. ۲۸ سال بعد (۲۸ Years Later)

کارگردان: دنی بویل

دنی بویل بازیگران: آرون تیلور جانسن، جودی کومر، ریف فاینز، جک اوکانل

آرون تیلور جانسن، جودی کومر، ریف فاینز، جک اوکانل تاریخ انتشار: ۲۰ ژوئن / ۳۰ خرداد ۱۴۰۴

طرفداران سال‌هاست که برای دیدن یک فیلم دیگر از این داستان ترسناک التماس می‌کردند و بالاخره قرار است به خواسته‌ی خود برسند. «۲۸ سال بعد» بی‌شک یکی از بهترین فیلم‌های ۲۰۲۵ خواهد بود و به جز طرفداران قدیمی، فیلم‌بازان بسیاری چشم‌انتظار آمدن آن هستند. این فیلم دنباله‌ای است بر فیلم‌های ترسناک موفق «۲۸ روز بعد» و «۲۸ هفته بعد» که به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ آمدند و کیلین مورفی به عنوان بازیگر اصلی و دنی بویل به عنوان کارگردان روی فیلم کار کردند. با اینکه حدس‌هایی زده شده بود که کیلین مورفی در «۲۸ سال بعد» در نقش زامبی در فیلم حضور دارد، اما بویل این مسئله را رد کرد و گفته شده که مورفی در نقش تهیه‌کننده اجرایی روی پروژه کار کرده است. الکس گارلند، کارگردان برجسته‌ی فیلم‌های، «نابودی» (Annihilation)، «جنگ داخلی» (Civil War)، «مردان» (Men)، و «اکس ماکینا» (Ex Machina)، که نویسنده‌ی دو فیلم قبلی فرنچایز «۲۸ روز بعد» بوده، نویسندگی فیلم «۲۸ سال بعد» را هم بر عهده داشته است.

می‌دانیم که این فیلم داستان را به تقریبا سه دهه پس از ماجراهای فیلم اول می‌برد و نشان می‌دهد که در تمام این سال‌ها، بازماندگان چطور جان خودشان را در این جهان آخرالزمانی نجات داده‌اند. گروهی از بازماندگان به سرعت از یک جهش جدید در این ویروس مطلع می‌شوند که نه تنها بر افراد آلوده، بلکه سایر بازماندگان نیز تأثیر می‌گذارد. به جز بریتانیا، بقیه‌ی دنیا هنوز به این ویروس آلوده نشده‌اند. شخصیت آرون تیلور جانسن پسرش را به سفری می‌برد تا به او نشان دهد که در تمام این مدت، چه بلاهایی بر سر بریتانیا افتاده است. اطلاعات کمی در مورد جزئیات داستان در دست است. اما می‌دانیم که فیلم ترسناک «۲۸ سال بعد» با تمام طرفدارانی که دارد، بی‌شک در سال ۲۰۲۵ غوغا خواهد کرد. گویا این فیلم قرار است آغاز یک سه‌گانه‌ی تازه در فرنچایز باشد. به جز «۲۸ سال بعد» که ژوئن امسال می‌آید، فیلم «۲۸ سال بعد: معبد استخوان» (The Bone Temple) برای ژانویه‌ی ۲۰۲۶ زمان‌بندی شده و فیلم سوم هنوز عنوان و تاریخ مشخصی ندارد.

۱۷. مگان ۲ (M3GAN 2.0)

کارگردان: جرارد جانستون

جرارد جانستون بازیگران: آلیسون ویلیامز، وایولت مک‌گراو، جنا دیویس

آلیسون ویلیامز، وایولت مک‌گراو، جنا دیویس تاریخ انتشار: ۲۷ ژوئن / ۶ تیر ۱۴۰۴

فیلم‌های «مگان» می‌توانند تمام آن چیزی باشد که فرنچایز «بازی بچگانه» (Child’s Play) سال‌هاست در پی آن است؛ اما با رویکردی که بیشتر با منطق می‌خواند. به ویژه که به سبک چاکی دیگر با عروسک‌های پلاستیکی کوچک طرف نیستیم. فیلم ترسناک «مگان» یکی از داغ‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۲ بود و بالاخره قسمت دوم آن برای سال ۲۰۲۵ در راه است. جزئیات داستانی زیادی در دست نیست؛ اما بی‌شک دوباره با موضوع اندرویدهای شرور و ربات‌های انسان‌نما طرف خواهیم بود. بازیگران اصلی همه برای این دنباله بازگردانده شده‌اند؛ آلیسون ویلیامز و وایولت مک‌گراو نقش جما و کیدی را دوباره ایفا خواهند کرد، در حالی که جنا دیویس صداپیشگی عروسک انسان‌نما را در دنباله ادامه خواهد داد و کارگردانی فیلم هم که دوباره با جانستون بوده است.

فیلم اول «مگان» ایده‌ی «بازی بچگانه» را برداشت و آن را به یک فیلم ترسناک واقعی تبدیل کرد که لازم نیست تمام منطق خود را کنار بگذارید تا بتوانید از آن لذت ببرید. طبیعتا پس از موفقیت فیلم اولیه، دنباله‌ی آن به سرعت در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه مگان در آخر فیلم اول زنده می‌ماند، احتمالا این ربات قاتل بازخواهد گشت تا بخواهد انتقام بگیرد یا هر ایده‌ی شرور دیگری که در برنامه‌اش نوشته شده را پیاده کند. این احتمال هم وجود دارد که سازندگان به انتقادات بینندگان گوش داده باشند و خشونت فیلم را برای «مگان ۲» بالا ببرند؛ به ویژه که فیلم اول رده‌بندی سنی ۱۳ سال داشت و این مسئله برای فیلم ترسناکی مثل «مگان» به ضرر آن عمل کرده بود و امیدواریم در «مگان ۲» برطرف شود.

۱۸. دنباله‌ی «می‌دانم تابستان پیش چه کردی» (I Know What You Did Last Summer)

کارگردان: جنیفر کیتین رابینسن

جنیفر کیتین رابینسن بازیگران: مدلین کلاین، سارا پیجن، تایریک ویدرز، جونا هاور کینگ

مدلین کلاین، سارا پیجن، تایریک ویدرز، جونا هاور کینگ تاریخ انتشار: ۲۸ جولای / ۶ مرداد ۱۴۰۴

«می‌دانم تابستان پیش چه کردی» یکی از برجسته‌ترین نام‌ها در ژانر اسلشر است و بالاخره قرار است ۲۶ سال پس از فیلم اول، یک فیلم دیگر از آن منتشر شود. این فیلم که هنوز عنوان مشخصی ندارد، یکی دیگر از آن دنباله‌هایی است که مثل «مقصد نهایی ۶»، طرفداران مدت‌ها انتظارش را کشیده‌اند؛ اگر شما هم یکی از این طرفداران هستید، آرزویتان بالاخره در جولای ۲۰۲۵ محقق خواهد شد که دنباله‌ی مستقیم «می‌دانم تابستان پیش چه کردی» از سال ۱۹۸۸ در این تاریخ خواهد آمد. فیلم اصلی زمانی که منتشر شد تأثیر فرهنگی زیادی داشت. به ویژه محبوبیت فزاینده‌ی فیلم‌های ترسناک با کاراکترهای نوجوان را تقویت کرد و به نامی پیشرو در این زیرژانر تبدیل شد. خوشبختانه، این فیلم تازه به جای آنکه بخواهد دوباره فرنچایز را از صفر پای‌ریزی کند، دنباله‌ای مستقیم بر فیلم اصلی خواهد بود.

با اینکه کلیات پروژه به طور کامل در پرده‌ی ابهام است و نمی‌دانیم داستان آن چیست، اما می‌دانیم که جنیفر لاوی هویت و فردی پرینز جونیور به نقش‌های خود بازخواهند گشت. مدلین کلاین، سارا پیجن، جونا هاور کینگ، نیکلاس الکساندر چاوز و لولا تونگ هم به آن‌ها ملحق خواهند شد.

۱۹. ریسمان: یک داستان توطئه‌آمیز (Thread: An Insidious Tale)

کارگردان: جرمی اسلیتر

جرمی اسلیتر بازیگران: مندی مور، کمیل نانجیانی

مندی مور، کمیل نانجیانی تاریخ انتشار: ۲۹ آگوست / ۷ شهریور ۱۴۰۴

«ریسمان» یا Thread یک اسپین‌آف از فرنچایز فیلم ترسناک «توطئه آمیز» (Insidious) است که طبق شنیده‌ها در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد. کارگردان آن جرمی اسلیتر بوده و مندی مور و کمیل نانجیانی در آن ایفای نقش می‌کنند. با اینکه این اولین فیلم به کارگردانی اسلیتر خواهد بود، اما او پیش‌تر روی سریال ترسناک «جن‌گیر» (The Exorcist) کار کرده و حتی نویسندگی فیلم‌های ترسناکی مثل «تأثیر لازاروس» (The Lazarus Effect)، «پت» (Pet) و اقتباس لایواکشن «دفتر مرگ» (Death Note) را هم برعهده داشته است.

داستان فیلم تازه‌ی اسلیتر درباره‌ی زوجی (با بازی مندی مور و کمیل نانجیانی) است که با کمک یک طلسم، در زمان سفر کرده و به گذشته می‌روند تا جلوی مرگ دخترشان را بگیرند. با اینکه در حال حاضر اطلاعات کمی از این فیلم در دسترس است، اما می‌دانیم که Thread عصر تازه‌ای از این فرنچایز را رقم خواهد زد که آخرین فیلم آن در سال ۲۰۲۳ تحت نام «توطئه آمیز: در قرمز» (Insidious: The Red Door) آمد. با افزایش بودجه و موفقیت خیره‌کننده‌ی آن در گیشه، می‌توانید مطمئن باشید که فرنچایز «توطئه‌آمیز» همچنان پتانسیل بالایی دارد. «در قرمز» برای بقای این مجموعه فیلم‌ها حیاتی بود و برای همین پس از موفقیت آن، سونی پیکچرز (Sony Pictures) سریع روی یک اسپین‌آف از «توطئه‌آمیز» سرمایه‌گذاری کرد. در دنیای ماوراءالطبیعه، اصطلاح Thread (ریسمان یا رشته) می‌تواند به پیوندی اطلاق شود که وجود معنوی یک فرد را به بدن فیزیکی او متصل نگه می‌دارد.

۲۰. احضار: آخرین مراسم (The Conjuring: Last Rites)

کارگردان: مایکل چاوز

مایکل چاوز بازیگران: پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، میا تاملینسن، بن هاردی

پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، میا تاملینسن، بن هاردی تاریخ انتشار: ۵ سپتامبر / ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

«احضار: آخرین مراسم» نهمین قسمت از دنیای فیلم‌های «احضار» (The Conjuring) است که به عنوان پایانی بر داستان اد (پاتریک ویلسون) و لورین وارن (ویرا فارمیگا) به حساب می‌آید. فرنچایز «احضار» یکی از آن فرنچایزهایی است که با ژانر وحشت را برای همیشه تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه فیلم‌های اصلی این مجموعه همیشه قلب و روح فرنچایز بوده‌اند، اما نمی‌توان از اسپین‌آف‌های مختلف آن، مثل «آنابل» (Annabelle) یا «راهبه» (The Nun) هم چشم‌پوشی کرد. اما دیگر وقتش رسیده که با دوتایی دوست‌داشتنی وارن‌ها خداحافظی کنیم. آن‌ها در «آخرین مراسم» با یک نیروی شوم دیگر مقابله خواهند کرد و به جرئت می‌توان گفت، این فیلم پتانسیل آن را دارد که بزرگترین فیلم ترسناک سال باشد.

مایکل چاوز کارگردانی این فیلم را برعهده دارد و جیمز وان و پیتر سافران تهیه‌کنندگان آن هستند. تا این لحظه نمی‌دانیم که داستان فیلم چیست، اما از آنجا که این آخرین قسمت از فرنچایز خواهد بود، بی‌شک طرفداران برای دیدنش سر و دست می‌شکنند. این فیلم آخر می‌توان ثابت کند که فیلم‌های ترسناک می‌توانند چیزی فراتر از روح‌ها و ترس‌های آبکی یا پریدن ناگهانی هیولاها در صورتتان باشد.

۲۱. اره ۱۱ (Saw XI)

کارگردان: کوین گرویترت

کوین گرویترت بازیگران: توبین بل، کستاس مندیلر

توبین بل، کستاس مندیلر تاریخ انتشار: ۲۶ سپتامبر / ۴ مهر ۱۴۰۴

در سال‌های اخیر شاهد جان گرفتن دوباره‌ی فرنچایز ترسناک «اره» بوده‌ایم و سال ۲۰۲۵ هم منتظر انتشار یازدهمین فیلم در این مجموعه خواهیم بود. «اره» یکی از طولانی‌ترین و موفق‌ترین فرنچایزهای ترسناک تمام دوران به حساب می‌آید که حاصل ذهن درخشان جیمز وان و لی ونل است. با اینکه مجموعه‌های ترسناک اغلب به خاطر ماهیت فرمولیک و تکراری که دارند، به سرعت خسته‌کننده شده و تاریخ انقضایشان می‌رسد، اما فیلم‌های «اره» همچنان با قدرت می‌تازند. این فرنچایز هر بار حمام خونی به راه می‌اندازد که طرفداران به امید دیدن آن همیشه بازمی‌گردند.

درست مثل سال‌های اخیر که فیلم‌های «اره» امید ما را به این فرنچایز بالا برد، «اره ۱۱» هم پتانسیل بالایی دارد. البته جزئیاتی از این فیلم فعلا در دست نیست؛ اما می‌دانیم توبین بل (جیگساو) به فیلم بازخواهد گشت. «اره ۱۰» بذرهای یک دنباله‌ی دیگر را در صحنه‌های تیتراژ خود کاشت، بنابراین این احتمال وجود دارد که «اره ۱۱» داستان خود را از همان جایی پیگیری کند که فیلم قبل. اما واقعا باید خودمان روراست باشیم؛ کسی به خاطر داستان‌پردازی سراغ این فرنچایز نمی‌آید؛ همه فقط می‌خواهیم ببینیم جیگساو این بار با چه تله‌ها و شیوه‌های تازه و شکنجه‌آوری سراغ قربانیان بخت‌برگشته‌اش می‌رود؛ البته این شایعه مطرح شده که بل تنها در حد بازیگر مهمان در فیلم حضور خواهد داشت. فعلا تنها می‌توانیم صبر کنیم و ببینیم بازگشت توبین بل چگونه خواهد بود.

۲۲. تلفن سیاه ۲ (The Black Phone 2)

کارگردان: اسکات دریکسن

اسکات دریکسن بازیگران: ایتان هاوک، مدلین مک‌گراو، میسون تیمز، جرمی دیویس

ایتان هاوک، مدلین مک‌گراو، میسون تیمز، جرمی دیویس تاریخ انتشار: ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر ۱۴۰۴

اولین فیلم «تلفن سیاه» اقتباسی از داستان کوتاهی است نوشته‌ی جو هیل. پایان‌بندی فیلم هم دقیقا داستان هیل را دنبال می‌کند و به نظر نمی‌رسید دنباله‌ای در پی داشته باشد. اما خود هیل ایده‌ی یک فیلم دیگر را به اسکات دریکسن، کارگردان «تلفن سیاه» اول داد و بالاخره در سال ۲۰۲۵ قسمت دوم این فیلم ترسناک خواهد آمد. در ابتدا تاریخ ۲۷ ژوئن برای انتشار این فیلم مطرح شده بود، اما این تاریخ به ۱۷ اکتبر تغییر پیدا کرد. این تغییر زمان انتشار ممکن است به فیلم‌های دیگری مربوط باشد که در ژوئن می‌آیند که اتفاقا یکی از آن‌ها فیلم ترسناک «مگان ۲» است و فیلم دیگر بازسازی لایواکشن «چطور اژدهای خود را تربیت کنیم» (How to Train Your Dragon) که بی‌شک کار «تلفن سیاه ۲» را در گیشه دشوار می‌کردند. حالا این فیلم ترسناک در کنار فیلم موزیکال زندگینامه‌ای «مایکل» (Michael)، درباره‌ی مایکل جکسون با بازی جعفر جکسون، در اکتبر ۲۰۲۵ می‌آید.

خود دریکسن به وب‌سایت «کمیک‌بوک» (ComicBook) گفت که هیل با او شرط کرده بود که در صورت موفقیت فیلم اول، برایش ایده‌ی دیگری دارد؛ با حمایت بینندگان، «تلفن سیاه» به موفقیت مالی بالایی دست یافت؛ درواقع، فیلم با بودجه‌ی اندک ۱۸ میلیون دلاری خود، توانست به فروش ۱۶۱ میلیون دلاری برسد و از این رو، «تلفن سیاه ۲» محقق شد. ایتان هاوک، مدلین مک‌گراو، میسون تیمز، جرمی دیویس و میگل مورا همه در قالب همان شخصیت‌های خود از فیلم اول ایفای نقش می‌کنند. دمیان بیچیر هم به گروه بازیگران ملحق شده است. این امکان وجود دارد که «تلفن سیاه ۲» نام اصلی فیلم نباشد. فعلا تنها عنوان دیگری که برای فیلم مطرح شده Mysterium است و اطلاعاتی از داستان آن هم وجود ندارد.

۲۳. خیابان ترس: ملکه‌ی پرام (Fear Street: Prom Queen)

کارگردان: مت پالمر

مت پالمر بازیگران: آریانا گرینبلات، ایندیا فاولر، فینا استرازا، الا روبین

آریانا گرینبلات، ایندیا فاولر، فینا استرازا، الا روبین تاریخ انتشار: ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۱، نتفلیکس سه‌گانه‌ای از فیلم‌های «خیابان ترس» را منتشر کرد که به ترتیب، با نام‌های ۱۹۹۴، ۱۹۷۸ و ۱۶۶۶ شناخته می‌شوند. این فیلم‌ها بر اساس کتاب‌های آر. ال. استاین ساخته شده‌اند و موفقیت بزرگی برای این پلتفرم استریم به بار آوردند. با توجه به تعداد زیاد کتاب‌ها در این مجموعه و چندین شخصیت منفی مختلف در آن، اتفاق عجیبی نیست که نتفلیکس دوباره سعی در احیای این فرنچایز دارد. «ملکه‌ی پرام» قسمت بعدی مجموعه فیلم ترسناک «خیابان ترس» خواهد بود که در سال ۲۰۲۵ می‌آید، البته هنوز نمی‌دانیم دقیقا در چه تاریخی. خلاصه‌ی داستانی که برای فیلم مطرح شده از دانش‌آموزان دبیرستان شیدی‌ساید می‌گویند که دارند خودشان را برای مراسم پرام سال ۱۹۸۸ آماده می‌کنند. دختران می‌خواهند به هر طریقی شده جایزه‌ی ملکه‌ی این مراسم را به دست بیاورند. اما یک فرد مرموز وارد داستان می‌شود که به نظر می‌رسد حضور او، با ناپدید شدن ناگهانی دختران دیگر ارتباطی دارد. همین که ایندیا فاولر، آریانا گرینبلات و فینا استرازا در میان بازیگران فیلم هستند و مت پالمر هم کارگردانی آن را بر عهده دارد، کافی است تا یک موفقیت دیگر برای این مجموعه‌ی ترسناک را تضمین می‌کند.

۲۴. فرانکنشتاین (Frankenstein)

کارگردان: گیرمو دل تورو

گیرمو دل تورو بازیگران: اسکار آیزاک، میا گاث، جیکوب الوردی

اسکار آیزاک، میا گاث، جیکوب الوردی تاریخ انتشار: ۲۰۲۵

همانطور که به تازگی یک اقتباس دیگر از داستان کلاسیک مری شلی، «لیزا فرانکنشتاین» (Lisa Frankenstein) داشتیم، گیرمو دل تورو سال ۲۰۲۵ با فیلم ترسناک «فرانکنشتاین» به صحنه‌ی کارگردانی بازمی‌گردد. فیلمی مبتنی بر یکی از کلاسیک‌ترین هیولاهای تاریخ ادبیات که بازسازی مدرن آن به دست دل تورو می‌تواند به یکی از بهترین فیلم‌های سال تبدیل شود. «لیزا فرانکشتاین» یک فیلم ترسناک کمدی و عاشقانه بود؛ اما به نظر می‌رسد نسخه‌ی گیرمو دل تورو تفاوت زیادی با این فیلم خواهد داشت که کارگردانی و نویسندگی آن همه بر عهده‌ی خودش بوده است.

فیلم «فرانکنشتاین» مشخصا بازگویی رمانی به همین نام اثر مری شلی است که آن را در سال ۱۸۱۸ نگاشته. در این فیلم، که یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال است، اسکار آیزاک، جیکوب الوردی و میا گاث بازی می‌کنند. آیزاک در نقش دکتر ویکتور فرانکنشتاین و الوردی در نقش مخلوق او. هنوز تاریخ انتشار دقیق فیلم مشخص نشده، اما می‌دانیم که به نتفلیکس خواهد آمد.

منبع: Collider

نوشته فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۵ که انتظارشان را می‌کشیم اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala