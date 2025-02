۱۰ ابرقهرمان محبوب که سال ۲۰۲۵ به دنیای سینمایی مارول می‌آیند

از مجموعه‌ی انیمیشنی «دوست خوب محله شما مرد عنکبوتی» (Your Friendly Neighborhood Spider-Man) بگیر، تا فیلم «کاپیتان امریکا: دنیای نو شگفت انگیز» (Captain America: Brave New World)، «چهار شگفت‌انگیز: نخستین گام‌ها» (Fantastic Four: First Steps)، «تاندربولتز*» (Thunderbolts*) و سریال موردانتظار دیزنی پلاس، «دردویل: تولد دوباره» (Daredevil: Born Again)؛ با چنین برنامه‌ی پرباری برای سال ۲۰۲۵، از جان برنثال در نقش پانیشر گرفته، تا اعضای گروه چهار شگفت انگیز، توقعات برای هر ابرقهرمان جذابی که امسال به فیلم و سریال‌های MCU ملحق می‌شود بالاست و بی‌صبرانه منتظریم تا ببینیم هر کدام چه رنگ و بوی تازه‌ای به جهان سینمایی مارول می‌آورند.

۱۰. پانیشر (The Punisher)

فرانک کسل یا همان پانیشر یکی از چندین ابرقهرمان محبوبی است که بالاخره در ۲۰۲۵ به سریال «دردویل» (Daredevil) مارول بازمی‌گردد. این کاراکتر، که نقش او را جان برنثال سریال «مردگان متحرک» (The Walking Dead) بازی می‌کند، پیش‌تر در مجموعه‌ی «دردویل» نتفلیکس حضور داشت و در سریال «پانیشر» خودش هم برای دو فصل در مرکزیت داستان قرار گرفت. این بازیگر در نقش پانیشر به‌سرعت به یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای مجموعه‌ی «دردویل» تبدیل شد که انگار اصلا این شخصیت را برای او ساخته‌اند.

سریال «دردویل» پس از سه فصل در سال ۲۰۱۸ در نتفلیکس کنسل شد؛ اما بالاخره مارول آن را در دیزنی پلاس احیا کرده است و پس از هفت سال انتظار، در سال ۲۰۲۵ شاهد برگشت دردویل و هم‌تیمی او، یعنی پانیشر هستیم. به جز برنثال و خود چارلی کاکس (که نقش دردویل را بازی می‌کند) سریال تازه‌ی «دردویل» همچنین شخصیت‌های آشنای دیگری را از مجموعه‌ی نتفلیکس بازگردانده؛ مثل کینگ‌پین (وینسنت دون آفریو)، کرن پیج (دبورا آن ول)، فاگی نلسون (الدن هنسون) و ونسا (آیلیت زورر).

پانیشر با بازی جان برنثال را آخرین بار در فصل دوم سریال خودش، «پانیشر»، دیده بودیم. «دردویل: تولد دوباره» اولین حضور او پس از شش سال به حساب می‌آید که دوباره با دردویل به ماجراجویی در دل شب خواهد زد. به نظر می‌رسد که آینده‌ی خوبی در انتظار کاراکتر پانیشر باشد؛ چون مارول قول داده که پس از پایان حماسه‌ی چندجهانی، به داستان‌های کاراکترهای واقعی‌تر بپردازد که این شامل پانیشر هم می‌شود. امیدواریم این داستان‌ها چیزهای بیشتری از پانیشر نشانمان دهند و بالاخره او را به جهان بزرگتر دنیای سینمایی مارول ببرند. همچنین، دیدن تعامل پانیشر با ابرقهرمان‌های دیگری به جز دردویل ارزش تماشا خواهد داشت؛ مخصوصا که پانیشر به روش‌های خاص و خشونت‌آمیز خود مشهور است و در کنار این ابرقهرمان‌های اتوکشیده، تضاد جالبی ایجاد خواهد کرد.

۹. سیلور سرفر (The Silver Surfer)

سیلور سرفر بالاخره امسال از زمین سر درمی‌آورد؛ البته اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، نه خود سیلور سرفر، بلکه نسخه‌ی زن او، شالا بال. نقش این ابرقهرمان را در MCU جولیا گارنر ایفا خواهد کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی با فیلم «چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» به دنیای سینمایی مارول می‌آید. شالا بال در کمیک‌های مارول معشوقه‌ی نورین راد است که در یکی از چندجهانی‌های مارول در نقش همان سیلور سرفر ظاهر می‌شود و منادی گالاکتوس، معروف به «بلعنده‌ی جهان‌ها» به حساب می‌آید.

فعلا نقش سیلور سرفر یا همان موج‌سوار نقره‌ای در فیلم تازه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نمی‌دانیم او در قالب یک ابرقهرمان ظاهر خواهد شد یا آنتاگونیست. معمولا در کمیک‌های مختلف، سیلور سرفر را به خاطر قهرمان‌بازی‌هایش می‌شناسند؛ اما ممکن است او بخواهد به اربابش گالاکتوس وفادار بماند که برای کره زمین نقشه‌های زیادی در سر دارد. به هر حال، سال ۲۰۲۵ نخستین باری خواهد بود که پس از سال‌ها طرفداران مارول می‌توانند این ابرقهرمان را ببینند. آخرین باری که در یک فیلم لایواکشن شمه‌ای از سیلور سرفر را دیدیم، به سال ۲۰۰۷ و فیلم «چهار شگفت انگیز: قیام موج‌سوار نقره‌ای» (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer) بازمی‌گردد که شاید باورتان نشود ولی قریب به بیست سال از آن می‌گذرد!

آینده‌ی شالا بال فراتر از فیلم «چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» هنوز مشخص نیست. به نظر می‌رسد که او نسخه‌ای از سیلور سرفر باشد که از جهان دیگری به جز زمین۶۱۶ می‌آید. این امکان وجود دارد که مارول بخواهد در آینده از نسخه‌ی اصلی سیلور سرفر استفاده کند و نه شالا بال. به هر حال، شالا بال این مزیت را خواهد داشت که نام او رسما به عنوان اولین سیلور سرفر دنیای سینمایی مارول در یادها می‌ماند.

۸. واندرمن (Wonder Man)

یکی دیگر از سریال‌های مارول که قرار است امسال از دیزنی پلاس منتشر شود، سریالی است با مرکزیت شخصیت واندرمن. با اینکه جزئیات زیادی از این مجموعه هنوز در دسترس نیست، اما می‌دانیم که داستان به سایمون ویلیامز می‌پردازد؛ بازیگری که تلاش می‌کند تا بالاخره در هالیوود به موفقیت بزرگی برسد. او با استفاده از قدرت‌های فوق‌العاده‌ی خود، به واندرمن تبدیل می‌شود، بزرگترین ابرقهرمان/بازیگر تمام ادوار. همانطور که ویلیامز بیشتر در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا جنبه‌های مختلف زندگی خود را در هماهنگی نگه دارد؛ اما هرچه بیشتر تقلا می‌کند، بیشتر در دنیای ابرقهرمانان فرومی‌رود.

اولین حضور این ابرقهرمان در دنیای مارول در سریال «واندرمن» خواهد بود که طبق شنیده‌ها قرار است دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شود. سازنده‌ی سریال نیز کسی نیست جز کارگردان «شانگ چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) یعنی دستین دنیل کرتون. هنوز نمی‌دانیم مارول چه برنامه‌های دیگری برای ویلیامز دارد و آیا در عناوین دیگری از MCU حضور خواهد داشت یا نه. اما می‌دانیم یحیی عبدالمتین دوم نقش او را بازی می‌کند. از آنجا که شایعاتی وجود دارد که مارول می‌خواهد انتقام‌جویان ساحل غربی (West Coast Avengers) را راه بیندازد، شاید بتوانیم واندرمن را در در میان اعضای این گروه ببینیم؛ چراکه واندرمن در کمیک‌ها هم به این تیم جدید انتقام‌جویان می‌پیوندد.

۷. سنتری (Sentry)

سنتری تهدید بزرگی در فیلم «تاندربولتز*» خواهد بود؛ یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۵. لوئیس پولمن از فیلم «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) نقش سنتری را در این فیلم بازی می‌کند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید پیش از پولمن قرار بود استیون یون (بازیگر سریال «مردگان متحرک») در نقش سنتری در «تاندربولتز*» ظاهر شود؛ اما به‌خاطر تداخل برنامه‌هایش، مجبور به کناره‌گیری از این نقش شد.

داستان «تاندربولتز*» گروهی از ابرقهرمان‌ها را دنبال می‌کند که به جوخه‌ی انتحار دی‌سی می‌مانند. هنگامی که رئیس CIA چندین ابرقهرمان مختلف را جداگانه به یک مأموریت مخفی یکسان می‌فرستد، هر یک از حضور دیگری شوکه می‌شوند. آن‌ها به زودی می‌فهمند که هدف از این مأموریت، حذفشان به دست یک ابرقهرمان قدرتمند به نام باب بوده است.

اگر از طرفداران کمیک‌های مارول باشید می‌دانید که باب، همان باب رینولدز است و باب رینولدز همان سنتری. هنوز جزئیات داستان فیلم «تاندربولتز*» معلوم نیست و نمی‌دانیم چقدر از داستان سنتری از کمیک‌ها برای این فیلم اقتباس شده؛‌ چون در کمیک‌های مارول قضیه‌ی سنتری خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. با این حال، می‌دانیم که سنتری همیشه معروف بوده به اینکه یک جنبه‌ی قهرمانانه دارد و یک جنبه‌ی کاملا تیره‌وتار. تریلر «تاندربولتز*» اینطور نشان می‌دهد که فیلم ۲۰۲۵ به هر دو جنبه‌ی این ابرقهرمان مارول خواهد پرداخت. فارغ از اینکه دنیای سینمایی مارول چقدر می‌خواهد در فازهای بعدی خود از این کاراکتر استفاده کند، می‌توانید مطمئن باشید که سنتری یکی از قدرتمندترین ابرقهرمانان MCU است و برای دیدنش در «تاندربولتز*» لحظه‌شماری می‌کنیم.

۶. آیرون فیست (Iron Fist)

آیرون فیست در یکی از پروژه‌های انیمیشنی مارول حضور خواهد داشت؛ یعنی «چشمان واکاندا» (Eyes of Wakanda). نقش او را هم ستاره‌ی سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones)، یعنی فین جونز بازی می‌کند. جونز همان بازیگری است که در سریال‌های مارول در نتفلیکس نقش آیرون فیست را بازی کرد؛ این سریال‌ها شامل دو فصل سریال «آیرون فیست» (Iron Fist) و «مدافعان» (The Defenders) و البته حضوری کوتاه در «لوک کیج» است که این قهرمان در آن‌ها با کیج، دردویل و جسیکا جونز هم‌تیمی شد.

سریال «آیرون فیست» خلاف سایر سریال‌های ابرقهرمانی نتفلیکس، اصلا به دل طرفداران ننشست و بینندگان، این مجموعه را بازیچه‌ی شوخی‌هایشان قرار دادند. با اینکه سال‌هاست از آخرین باری که آیرون فیست را دیده‌ایم می‌گذرد، می‌توان به جرئت گفت او تنها ابرقهرمانی است که هیچکس نمی‌خواهد بازگشت او به دنیای سینمایی مارول را ببیند. مارول که از تمام این انتقادات خبر دارد، تصمیم گرفته که این بار یک بازنمایی تازه از آیرون فیست را به MCU بیاورد؛ به ویژه که در مجموعه‌ی «چشمان واکاندا» با نسخه‌ی انیمیشنی این ابرقهرمان طرف خواهیم بود.

همین کافی است تا بخواهید به این بازنمایی تازه از آیرون فیست امیدوار باشید. لقب این ابرقهرمان مثل شخصیت‌های دیگری چون پلنگ سیاه (Black Panther) و ببر سفید (White Tiger) در طی نسل‌ها بین افراد گوناگون جابجا می‌شود. این به مارول اجازه می‌دهد تا یک نسخه‌ی کاملا تازه از آیرون فیست معرفی کند که هیچ ربطی به آنچه در سریال «مدافعان» دیدید ندارد. البته هنوز تأیید نشده که کدام نسخه از آیرون فیست در «چشمان واکاندا» حضور خواهد داشت. از آنجا که بیشتر داستان این مجموعه در گذشته اتفاق می‌افتد، به نظر می‌رسد آیرون فیست آن هم باید یکی از گذشتگان دنی رند (آیرون فیست) باشد.

۵. ببر سفید (White Tiger)

وایت تایگر یا ببر سفید یکی دیگر از ابرقهرمان‌هایی است که جنبه‌ی واقع‌گرایانه‌ی دنیای سینمایی مارول را بیشتر می‌کنند. سروکله‌ی هکتور آیالا با ماسک سیاه و سفید مخصوصش اولین بار در تریلر سریال «دردویل: تولد دوباره» پیدا شد. جزئیات درباره‌ی کاراکتر او در این مجموعه‌ی دیزنی پلاس بسیار اندک است؛ اما گنجاندن این ابرقهرمان در یکی از پروژه‌های ۲۰۲۵ مارول، شایعات مربوط به جهت‌گیری‌های تازه‌ی MCU را تصدیق می‌کند.

متأسفانه، بازیگری که نقش وایت تایگر را در «دردویل: تولد دوباره» بازی می‌کند، یعنی کامار دلوس ریس در سال ۲۰۲۳ درگذشت و این اولین و آخرین اجرای او در دنیای سینمایی مارول خواهد بود. با این حال، نام و پیشه‌ی این ابرقهرمان در کمیک‌های مارول مدام بین افراد مختلف دست به دست شده. پس هنوز امکان آن وجود دارد که وایت تایگر را در پروژه‌های بعدی مارول هم ببینیم که میراث او را ادامه می‌دهند. برخی شایعات حاکی از آن هستند که مارول همین تازگی‌ها دنبال معرفی جانشین هکتور از کمیک‌ها بوده تا در عناوین بعدی مارول به جای او نقش وایت تایگر را بازی کنند.

۴. تینگ (The Thing)

بن گریم، یا همان تینگ، یکی از چندین ابرقهرمان محبوبی است که در یکی از موردانتظارترین فیلم‌های ۲۰۲۵، یعنی «چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» به دنیای سینمایی مارول می‌پیوندد. نقش گریم را ابن ماس بچراک بازی می‌کند. گریم بهترین دوست رید ریچاردز است که پس از آنکه طی یک مأموریت فضایی با اعضای آینده‌ی چهار شگفت انگیز در معرض تشعشعات کیهانی قرار می‌گیرد، به حالت سنگی مبدل می‌شود. با اینکه شخصیت تینگ به خاطر بدخلقی‌هایش شناخته می‌شود، اما قلب پاک او را هیچ تشعشعی نمی‌تواند خراب کند.

بحث‌های زیادی حول کاراکتر تینگ و آینده‌ی او در دنیای سینمایی مارول وجود دارد. نسخه‌های قبلی از این قهرمان سعی کرده‌اند از گریم‌های سنگین برای تحقق چهره‌ی تینگ استفاده کنند. در حالی که نسخه‌های جدیدتر به جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری کفایت کرده‌اند. طبق تریلری که مارول به تازگی از «چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» منتشر کرد و گفته‌های خود ابن ماس دیگر به یقین می‌دانیم که این ابرقهرمان در فیلم ۲۰۲۵ مارول با کمک CGI زنده شده است. اما ابن ماس تنها این کاراکتر را دوبله نکرده؛ بلکه از فناوری موشن کپچر نیز استفاده شده که از «چهار شگفت انگیز» سال ۲۰۱۵ پیشرفت چشمگیری داشته است. ابن ماس حتی اشاره کرده که درباره‌ی چگونگی کار با این فناوری و بهبود اجرایش از شخص اول این تکنولوژی در هالیوود، یعنی اندی سرکیس کمک گرفته است. تاریخ انتشار «چهار شگفت انگیز: نخستین گام‌ها» برای ۲۵ ژولای (۳ مرداد) مشخص شده و باتوجه به آنچه از تریلر فیلم دیده‌ایم، می‌توانیم امیدوار باشیم که با یکی از بهترین فیلم‌های اخیر مارول طرف هستیم.

۳. مشعل انسانی (The Human Torch)

ستاره‌ی سریال «چیزهای عجیب» (Stranger Things) و فیلم «گلادیاتور ۲» (Gladiator II)، یعنی جوزف کوئین، نقش مشعل انسانی را در دنیای سینمایی مارول ایفا خواهد کرد. مشعل انسانی با نام جانی استورم نیز شناخته می‌شود و پیش از او، کریس اوانز و مایکل بی. جردن نقش این کاراکتر را در فرنچایزهای سابق بازی کرده‌اند. اگر از طرفداران پروپاقرص فیلم‌های مارول باشید، می‌دانید که آخرین حضور جانی استورم در MCU به فیلم «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) بازمی‌گردد که در آن به یاد فیلم‌های قدیمی «چهار شگفت انگیز»، کریس اوانز نقش جانی استورم را بازی می‌کرد. مارول با استفاده از خاصیت چندجهانی این کاراکتر را به فیلم آورد که البته همان اوایل داستان به طرز وحشیانه‌ای به دست کاساندرا نووا به قتل می‌رسد. خوشبختانه، مارول نمی‌خواهد به همین راحتی‌ها از دست جوزف کوئین خلاص شود و می‌توانید حسابی از حضور او در «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخستین» لذت ببرید.

جانی استورم برادر کوچکتر سو استورم یا همان زن نامرئی است که هر دو از اعضای همیشگی چهار شگفت‌انگیز به حساب می‌آیند. قدرت‌های جانی در توانایی او در شعله‌ور کردن بدن خود نهفته شده که او را به یک عضو مهم در این تیم ابرقهرمانی تبدیل می‌کند. استورم همچنین به خاطر شخصیت خودسر و بامزه‌ی خود شناخته می‌شود که در کنار اعضای منطقی و محتاط‌تر چهار شگفت‌انگیز، یک ترکیب متضاد اما به‌شدت سرگرم‌کننده می‌سازد.

۲. زن نامرئی (The Invisible Woman)

ابرقهرمان دیگر که در سال ۲۰۲۵ بی‌شدت منتظر دیدن او در دنیای سینمایی مارول هستیم، زن نامرئی است با بازی ونسا کربی که قریب به ده سال است شخصیت او را در دنیای فیلم و سریال ندیده بودیم. حتما ونسا کربی را از سریال «تاج» (The Crown) به خاطر دارید. این بازیگر انگلیسی در فیلم «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخستین» نقش سوزان استورم ریچاردز را بازی می‌کند، همسر رید ریچاردز که پس از قرار گرفتن در معرض تشعشعات کیهانی در طول سفر به فضا، توانایی تولید میدان‌های نیرویی قدرتمند و نامرئی شدن را به دست می‌آورد. او یکی از اعضای بنیانگذار چهار شگفت انگیز است و حتی در سخت‌ترین لحظات به حفظ تیم کمک می‌کند.

اطلاعات زیادی در مورد این نسخه از زن نامرئی با بازی کربی در دست نیست، اما شایعات حاکی از آن است که او در فیلم آینده‌ی «چهار شگفت‌انگیز»، نقش مهم‌تری نسبت به نسخه‌های قبلی این کاراکتر ایفا خواهد کرد که در مقایسه با فرنچایزهای سابق تازگی دارد. با اینکه برخی از اعضای چهار شگفت‌انگیز از دنیاهای مختلف چندجهانی بالاخره سروکارشان به دنیای سینمایی مارول هم افتاده، اما این اولین بار پس از ده سال است که شاهد حضور کاراکتر سو استورم در یک فیلم MCU خواهیم بود. آخرین حضور این ابرقهرمان به فیلم لایواکشن سال ۲۰۱۵ میلادی بازمی‌گردد که البته بازیگرش در آن فیلم، کیت مارا بود. امتیازات پایین فیلم «چهار شگفت انگیز» ۲۰۱۵ و ناتوانی آن در برآورده کردن انتظارات، ما را برای دیدن این نسخه‌ی تازه از سو استورم با بازی ونسا کربی مشتاق‌تر می‌کند.

۱. آقای شگفت‌انگیز (Mister Fantastic)

آقای شگفت‌انگیز رهبری گروه چهار شگفت انگیز را بر عهده دارد که نقش این ابرقهرمان را در فیلم ۲۰۲۵ پدرو پاسکال ایفا کرده است؛ بازیگری توانمند که در پروژه‌های بی‌شماری، مثل «بازی تاج و تخت»، سریال «آخرین ما» (The Last of Us)، «مندلورین» (The Mandalorian) و فیلم «گلادیاتور ۲» حضور داشته است. دکتر رید ریچاردز یا همان آقای شگفت‌انگیز به عنوان رهبر این گروه ابرقهرمانی، پتانسیل آن را دارد که به مهم‌ترین شخصیت دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۲۵ تبدیل شود.

آخرین بار این جان کرازینسکی بود که نقش ریچاردز را در فیلم «دکتر استرنج و چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) بازی کرد و طرفداران انتقادان زیادی نسبت به آن داشتند. اما با قطعیت می‌گوییم که طرفداران تا همین الان از حضور پاسکال راضی بوده‌اند و تریلر فیلم هم امیدها را نسبت به شخصیت او بالا برده است. حتی انتظار داریم که این ابرقهرمان را در فیلم مهم «جنگ‌های مخفی» (Avengers: Secret Wars) هم ببینیم؛ به ویژه تقابل او با دکتر دووم دیدن خواهد داشت که دشمن اصلی آقای شگفت‌انگیز به حساب می‌آید. او و دیگر اعضای چهار شگفت انگیز با همکاری دیگر قهرمانان مارول، می‌توانند عصر جدیدی از فرنچایز مارول را رقم بزنند؛ عصری که سال‌های پس از فیلم «جنگ‌های مخفی» را شامل می‌شود و آن‌ها می‌توانند به جای قهرمانان گذشته، در خط مقدم فیلم‌ها و سریال‌های دنیای سینمایی مارول قرار بگیرند.

