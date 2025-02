زور فیلم ترسناک «چشمان قلبی» هم به انیمیشن «مرد سگی» نرسید (باکس آفیس هفته)

فیلم خانوادگی «مرد سگی» درباره یک افسر پلیس است که حین ماموریت آسیب می‌بیند و سرِ سگِ وفادارش را به او پیوند می‌زنند. این فیلم هفته گذشته 13.7 میلیون دلار در 3887 سینما در آمریکای شمالی فروخت. این میزان فروش بلیت، 62 درصد نسبت به افتتاحیه 36 میلیون دلاری‌اش و از پیش‌بینی‌های هفته دوم که بین 19 تا 22 میلیون دلار تخمین زده شده بود کم‌تر است. تا کنون «مرد سگی» در داخل کشور 54.1 میلیون دلار و در سطح جهانی 66 میلیون فروخته و این در حالی است که بودجه تولید آن تنها 40 میلیون دلار بوده است.

فیلم ترسناک «چشمان قلبی» با فروش 8.5 میلیون دلار از 3102 سینما در صدر جدیدترین اکران‌ها قرار دارد. این فیلم با رده سنی R که به طور کامل توسط گروه رسانه‌ای اسپای‌گلاس، حامیان فیلم «جیغ» (Scream)، تامین مالی و تولید شده است، هزینه‌ای معقول معادل 18 میلیون دلار داشته است.

نقدهای این فیلم اسلشر به طرز شگفت‌انگیزی مثبت بود و از طرفی هم واکنش‌های تماشاگران هم‌راستا با فیلمی در این ژانر بود. فیلم «چشمان قلبی» با وجود فروش کم‌تر از انتظار در راتن تومیتوز 84٪ و در سینمااسکور نمره B- از تماشاگران کسب کرد. این فیلم به کارگردانی جاش روبن و با بازی اولیویا هولت و میسون گودینگ داستان یک قاتل معروف ماسک‌پوش به نام قاتل چشم‌قلبی را روایت می‌کند که هدفش کشتن زوج‌ها در روز ولنتاین است.

کمدی «عشق لطمه می‌زند» با بازی برندگان اسکار کی هوی کوان و آریانا دبوز، با 5.8 میلیون دلار از 3055 سینما در جایگاه سوم اکرانش را آغاز کرد. نه منتقدان و نه تماشاگران از این فیلم خوششان نیامد و امتیاز ناامیدکننده 19٪ را در راتن تومیتوز و نمره C+ را در سینمااسکور به آن تقدیم کردند.

در حالی که چنین استقبالی برای تبلیغات شفاهی خوب به نظر نمی‌رسد، «عشق لطمه می‌زند» با بودجه 18 میلیون دلاری وضعیت خوبی در گیشه ندارد. جاناتان یوزبیو، که در کارنامه‌اش فیلم‌های اکشن موفقی مانند «پلنگ سیاه» (Black Panther)، «انتقام‌جویان» (The Avengers) و «جان ویک» (John Wick) را دارد، این فیلم درجه R را در اولین تجربه کارگردانی‌اش ساخته است. کوان در نقش یک مشاور املاک با ظاهری آرام بازی می‌کند که در گذشته یک قاتل خشن بوده است و پس از آنکه متوجه می‌شود شریک سابقش هنوز زنده است زندگی‌اش دگرگون می‌شود.

در سایر بخش‌های جدول فروش داخلی، فیلم «موفاسا: شیر شاه» (Mufasa: The Lion King) محصولی از دیزنی در هشتمین هفته اکران خود 3.9 میلیون دلار دیگر به دست آورد و در رتبه چهارم نشست. این پیش‌درآمد واقع‌گرایانه که در حوالی کریسمس اکران شد، تا به امروز 235.2 میلیون دلار در آمریکای شمالی و 671 میلیون دلار در سطح جهانی درآمد داشته است.

فیلم علمی-تخیلی و طنزآمیز «همنشین» (Companion) محصولی از برادران وارنر و نیو لاین با 3 میلیون دلار از 3285 سینما در رتبه پنجم قرار گرفت. با وجود نقدهای عالی و امتیازهای خوب از سوی تماشاگران، فروش بلیت‌ها نسبت به افتتاحیه‌اش کاهش یافت. تا کنون «همنشین» در بازار داخلی 15.4 میلیون دلار و در سطح جهانی 26.7 میلیون دلار درآمد داشته است.

در جای دیگر جدول داخلی، کمدی دوستانه درجه R سونی با عنوان «یکی از روزهایشان» (One of Them Days) با بازی کیکه پالمر و سیزا با دو پله سقوط در جایگاه ششم قرار گرفت. این فیلم در چهارمین هفته اکران 3 میلیون دلار به دست آورد. علاوه بر بازخوردهای مثبت، این فیلم با بودجه 14 میلیون دلاری، 39.37 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

یکی دیگر از آثار قابل توجه این هفته که تازه اکرانش را آغاز کرده است، مستند «لد زیپلین شدن» (Becoming Led Zeppelin) محصولی از شرکت سونی پیکچرز کلاسیک است. این مستند ریشه‌ها و صعود شگفت‌انگیز یک گروه راک انگلیسی معروف را روایت می‌کند و با 2.6 میلیون دلار در تنها 369 پرده آی‌مکس به رتبه هفتم رسیده است. اکران «لد زیپلین شدن» بعد از فیلم کلاسیک «عاقل بودن بسه» (Stop Making Sense) از گروه تاکینگ هدز که به تازگی توسط A24 دوباره اکران شده است و «تور دوره‌ها» (The Eras Tour) تیلور سوئیفت، به محبوبیت روزافزون فیلم‌های کنسرت سینمایی اشاره دارد.

فیلم «خطر پرواز» (Flight Risk) یک تریلر اکشن به کارگردانی مل گیبسون و بازی مارک والبرگ در نقش یک خلبان کچل و غیرقابل کنترل، به جایگاه هشتم سقوط کرد و 2.6 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش داخلی این فیلم به 25.19 میلیون دلار رسیده است.

در همین حال، فیلم «سونیک خارپشت 3» (Sonic the Hedgehog 3) و «موانا 2» (Moana 2) به ترتیب در جایگاه نهم و دهم قرار گرفتند و 1.75 و 1.54 میلیون دلار فروختند. «سونیک 3»، که از حوالی کریسمس اکرانش را آغاز کزده بود، در داخل کشور 233.09 میلیون دلار و دنباله «موانا» که قبل از روز شکرگزاری اکران شد، در آمریکای شمالی 456.11 میلیون دلار دلار فروخته است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی مرد سگی

Dog Man 2 13.70 54.10 چشمان قلبی

Heart Eyes 1 8.50 8.50 عشق لطمه می‌زند

Love Hurts 1 5.80 5.80 موفاسا: شیرشاه

Mufasa: The Lion King 8 3.92 235.20 همنشین

Companion 2 3.02 15.48 یکی از روزهایشان

One of Them Days 4 3.00 39.37 لد زیپلین شدن

Becoming Led Zeppelin 1 2.62 2.62 خطر پرواز

Flight Risk 3 2.60 25.19 سونیک خارپشت 3

Sonic the Hedgehog 3 8 1.75 233.09 موانا 2

Moana 2 11 1.54 456.11

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته زور فیلم ترسناک «چشمان قلبی» هم به انیمیشن «مرد سگی» نرسید (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala