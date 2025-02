۱۰ فیلم تاثیرگذار درباره زندگی پس از جنگ سربازان

فیلم‌های مربوط به سربازان از جنگ برگشته به‌ویژه تاثیرگذارترند، چون به تبعات قابل توجه جنگ بر این بازماندگان می‌پردازند. برخی از این فیلم‌ها مانند «بازگشت به وطن» (Coming Home) داستان‌های ساختگی هستند که در پس‌زمینه اتفاقات واقعی روایت شده‌اند. این نوع داستان‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که جهان‌شمول باشند و بخش‌هایی از تجربه سربازان را به تصویر بکشند. فیلم‌های دیگر مانند «متولد چهارم جولای» (Born on the Fourth of July) بر اساس تجربه واقعی افرادی هستند که زندگی‌شان به خاطر جنگ دستخوش تغییرات عمیقی شده است. در ادامه 10 فیلم درباره سربازان نام بردیم که هر کدام به طریقی زندگی این افراد را بعد از تمام شدن جنگ نشان می‌دهند.

10. نام من بیل دبلیو است (My Name is Bill W)

محصول : 1989

: 1989 کارگردان : دنیل پتری

: دنیل پتری بازیگران : جیمز وودز، جیمز گارنر، جوبث ویلیامز

: جیمز وودز، جیمز گارنر، جوبث ویلیامز امتیاز راتن تومیتوز : 76 از 100

: 76 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.3 از 10

«نام من بیل دبلیو است» بر اساس داستان واقعی مردانی است که سازمان الکلی‌های گمنام را تاسیس کردند. این سازمان که هنوز هم فعال است، توسط مردانی تاسیس شد که گرد هم آمدند تا به یکدیگر در مواجهه با اختلال مصرف الکل کمک کنند. یکی از این مردان، ویلیام گریفیت ویلسون (جیمز وودز) کارگزار سابق بورس و سرباز جنگ جهانی اول بود. پس از سقوط بازار سهام در دهه ۱۹۲۰، ویلسون در کنار آمدن با فشارهای روحی و جسمی که به‌عنوان یک سرباز تجربه کرده بود و مشکلاتی که در خانواده‌اش داشت، با تروماهای بزرگ‌تری روبرو شد.

فیلم «نام من بیل دبلیو است» درباره چالش‌هایی است که بسیاری از سربازان هنگام بازگشت به زندگی عادی و غیرنظامی با آن مواجه می‌شدند. در داستان بیل دبلیو امیدواری زیادی وجود دارد، چون می‌بینیم که او با تمام مشکلاتش از تجربیات خود برای کمک به دیگران استفاده می‌کند. این فیلم بازتابی از میراثی است که بسیاری از سربازان به جا گذاشتند. فیلم «نام من بیل دبلیو است» نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از سربازان توانستند به واسطه‌ی تجربیات سخت مشترک با هم‌رزمانشان به آن‌ها کمک کنند.

9. جانی تفنگش را برداشت (Johnny Got His Gun)

محصول : 1971

: 1971 کارگردان : دالتون ترامبو

: دالتون ترامبو بازیگران : تیموتی باتمز، دونالد ساترلند، دیان وارسی

: تیموتی باتمز، دونالد ساترلند، دیان وارسی امتیاز راتن تومیتوز : 67 از 100

: 67 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.8 از 10

«جانی تفنگش را برداشت» یک فیلم جنگی آمریکایی است که داستان جو بونهام (تیموتی باتمز)، یک سرباز جنگ جهانی اول را روایت می‌کند که با ناتوانی‌های جسمی و روانی شدید ناشی از خدمتش دست و پنجه نرم می‌کند. این فیلم به بررسی روند بهبودی او و تلاشش برای به یاد آوردن هویت قبلی‌اش می‌پردازد. «جانی تفنگش را برداشت» نگاهی بی‌پرده به رنجی است که جنگ برای هر کسی که در معرض آن قرار می‌گیرد به ارمغان می‌آورد و نشان می‌دهد که جامعه چقدر در پاسخ دادن به این وحشت‌ها می‌تواند ناتوان باشد.

فیلم «جانی تفنگش را برداشت» درباره تاثیر جنگ است که از منظر سربازان خیالی بررسی می‌شود. پیام ضد جنگ این فیلم تاثیر عمیقی دارد، به‌ویژه با توجه به اینکه در دهه ۱۹۷۰ منتشر شد؛ زمانی که ایالات متحده در حال جنگ ویتنام بود. «جانی تفنگش را برداشت» هرگز تمرکز خود را بر هزینه‌های جنگ برای کسانی که آن را تجربه کردند از دست نمی‌دهد. این فیلم همچنین به تامل در مورد چگونگی تاثیر جنگ بر انسانیت کسانی می‌پردازد که از آن جان سالم به در می‌برند.

8. مگان لیوی (Megan Leavey)

محصول : 2017

: 2017 کارگردان : گابریلا کوپروایت

: گابریلا کوپروایت بازیگران : کیت مارا، رامون رودریگز، تام فلتون

: کیت مارا، رامون رودریگز، تام فلتون امتیاز راتن تومیتوز : 86 از 100

: 86 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.1 از 10

فیلم «مگان لیوی» بر اساس داستان واقعی گروهبانی به همین نام (با بازی کیت مارا) ساخته شده است. لیوی مربی سگ‌های نظامی بود که دو بار به عراق اعزام شد. پس از اینکه لیوی بر اثر انفجار یک بمب زخمی شد و دو جایزه به خاطر شجاعتش دریافت کرد، تلاش می‌کند تا یک سگ به نام رکس را به سرپرستی بگیرد. فیلم «مگان لیوی» به بررسی دوران نظامی لیوی و چالش‌هایی که پس از ترک نیروهای مسلح و مواجهه با عواقب جنگ با آن‌ها روبرو شد می‌پردازد.

فیلم «مگان لیوی درباره دشواری‌های زندگی سربازان است که از منظر دیگری مشکلات آن‌ها را زمان بازگشت به زندگی عادی و غیر نظامی به تصویر می‌کشد. این فیلم درباره حمله به عراق همچنین خدمت حیوانات در نیروهای مسلح و تاثیری را که حضور آن‌ها بر افراد حاضر در جنگ و پس از آن گذاشته است نشان می‌دهد. علاوه بر این مگان لیوی شخصیتی است که برای به دست آوردن آنچه پس از خدمت نظامی‌اش نیاز داشت، مجبور به مبارزه با بوروکراسی دولتی شد.

7. جشن بزرگ (The Big Parade)

محصول : 1925

: 1925 کارگردان : کینگ ویدور

: کینگ ویدور بازیگران : جان گیلبرت، رنه آدوره، هوبرت باسورث

: جان گیلبرت، رنه آدوره، هوبرت باسورث امتیاز راتن تومیتوز: 100 از 100

100 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.9 از 10

«جشن بزرگ» یک درام جنگی است که داستان مردی از یک خانواده ثروتمند به نام جیمز آپرسون (جان گیلبرت) را دنبال می‌کند که برای حضور در جنگ جهانی اول ثبت‌نام می‌کند. فیلم‌نامه‌ی این فیلم صامت نوشته‌ی لورنس استالینگز است که خود یک کهنه‌سرباز جنگ جهانی اول بود. در حالی که تمرکز اصلی «جشن بزرگ» بر تجربیات جنگی جیمز است، همچنین نشان می‌دهد که او به ایالات متحده بازمی‌گردد و بلافاصله احساس غریبی می‌کند و باید به محیطی که روزگاری برایش آشنا بود دوباره سازگار شود.

آنچه «جشن بزرگ» را به نگاهی عمیق به تجربه سربازان بازمانده تبدیل می‌کند این است که فیلم درست زمانی به پایان می‌رسد که زندگی جدید جیمز آغاز می‌شود. تماشای قهرمان داستان در میانه آشفتگی جنگ، درک اینکه زندگی غیرنظامی چه تغییرات شدیدی برای او به همراه خواهد داشت را آسان‌تر می‌کند. «جشن بزرگ» نگاهی جامع به تجربه بسیاری از سربازان از جنگ برگشته دارد و دلایل ثبت‌نام آن‌ها در ابتدا تا اینکه تجربیاتشان چگونه بر زندگی‌شان پس از خدمت تاثیر می‌گذارد را نشان می‌دهد.

6. مردان (The Men)

محصول : 1950

: 1950 کارگردان : فرد زینمان

: فرد زینمان بازیگران : مارلون براندو، ترزا رایت، اورت اولسون

: مارلون براندو، ترزا رایت، اورت اولسون امتیاز راتن تومیتوز: 79 از 100

79 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.1 از 10

فیلم «مردان» با بازی مارلون براندو در نقش کن، درباره یک سرباز آمریکایی است که برای درمان در یک بیمارستان بستری شده. کن به خاطر جراحات ناشی از جنگ فلج شده است. علاوه بر جراحات جسمی، کن با افسردگی فزاینده‌ای نیز مواجه است. «مردان» ماجرای کن را برای رسیدن به نوعی پذیرش از شرایط جدیدش روایت می‌کند. داستان کن نمایانگر بسیاری از سربازان بازمانده‌ای است که چالش‌های بهبودی جسمی و روانی را تجربه کرده و همچنان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

فیلم «مردان» داستانی بسیار موثر درباره سربازان است و چالش‌های منحصربه‌فردی را که سربازان دارای ناتوانی‌های جسمی در جستجوی درمان با آن مواجه هستند در بر می‌گیرد. ماجرای توانبخشی کن سفری دشوار است زیرا او با واقعیت جدید خود کنار می‌آید. این فیلم همچنین تغییر عظیم در هویت را که بسیاری از سربازان پس از خدمت خود با آن روبرو می‌شوند، به‌ویژه اگر خدمتشان به خاطر آسیب‌هایشان به‌طور ناگهانی قطع شده باشد، به‌طور دقیق به تصویر می‌کشد.

5. تشکر به خاطر خدمتتان (Thank You for Your Service)

محصول : 2017

: 2017 کارگردان : جیسون هال

: جیسون هال بازیگران : مایلز تلر، هیلی بنت، جو کول

: مایلز تلر، هیلی بنت، جو کول امتیاز راتن تومیتوز : 77 از 100

: 77 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 6.6

فیلم «تشکر به خاطر خدمتتان» بر اساس کتابی به همین نام نوشته‌ی دیوید فینکل ساخته شده است. این فیلم درباره چند سرباز جنگ عراق است که پس از بازگشت از ماموریت خود با اختلال استرس پس از سانحه دست و پنجه نرم می‌کنند. در فیلم «تشکر به خاطر خدمتتان» مایلز تلر در نقش آدام شومان بازی می‌کند؛ مردی که به شدت تحت تاثیر تجربه‌های جنگی‌اش قرار گرفته است و به تدریج زندگی‌اش از کنترل خارج می‌شود.

در حالی که فیلم «تشکر به خاطر خدمتتان» به‌عنوان یک فیلم جنگی به‌یادماندنی شناخته نمی‌شود، اما به طور دقیقی اختلال پس از سانحه را به تصویر می‌کشد، به ویژه اینکه در اوایل دهه ۲۰۰۰ چگونه با چنین اختلالی برخورد می‌شد. مهم‌تر اینکه فیلم به خوبی و درستی نشان می‌دهد تجربیات سربازان از جنگ برگشته بر خانواده‌هایشان چه تاثیری می‌گذارد. «تشکر به خاطر خدمتتان» بر این واقعیت تاکید می‌کند که بسیاری از سربازان به خاطر تجربیات تروماتیک خود در پیدا کردن جایگاهشان در خانواده با مشکل مواجه هستند.

4. بازگشت به وطن

محصول : 1978

: 1978 کارگردان : هال اشبی

: هال اشبی بازیگران : جین فوندا، جان ویت، بروس درن

: جین فوندا، جان ویت، بروس درن امتیاز راتن تومیتوز : 83 از 100

: 83 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.3 از 10

«بازگشت به وطن» یک درام عاشقانه با بازی جین فوندا، جان ویت و بروس درن است. داستان درباره سالی (فوندا) است که پس از اعزام همسرش به جنگ ویتنام تنها می‌شود. در این مدت او دوباره با دوست قدیمی دوران دبیرستانش لوک (ویت) ارتباط برقرار می‌کند. لوک که در جنگ ویتنام فلج شده، مردی تلخ و سرخورده است و تلاش می‌کند با هویت جدید خود کنار بیاید. در این میان، سالی و لوک وارد رابطه‌ای عاطفی و به تکیه‌گاه مهمی برای یکدیگر تبدیل می‌شوند.

فیلم «بازگشت به وطن» درباره تلخی و سرخوردگی‌ای است که بسیاری از سربازان پس از خدمت خود تجربه می‌کنند. با این حال، فیلم نشان می‌دهد که عشق و حمایت چقدر برای این سربازان در ساختن زندگی جدیدشان ضروری است. این فیلم همچنین تاثیر خدمت نظامی بر روابط عاطفی و پیچیدگی‌هایی را که ممکن است در این روابط ایجاد شود به نمایش می‌گذارد. در نهایت، این فیلم یک تراژدی است که نگاه آمریکایی‌ها به جنگ را در آن دوره بازتاب می‌دهد.

3. بهترین سال‌های زندگی ما (The Best Years of Our Lives)

محصول : 1946

: 1946 کارگردان : ویلیام وایلر

: ویلیام وایلر بازیگران : میرنا لوی، فردریک مارچ، دانا اندروز

: میرنا لوی، فردریک مارچ، دانا اندروز امتیاز راتن تومیتوز: 98 از 100

98 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 8.1 از 10

«بهترین سال‌های زندگی ما» داستان سه سرباز سابق آمریکایی را دنبال می‌کند که پس از خدمت در جنگ جهانی دوم تلاش می‌کنند دوباره با جامعه سازگار شوند. این فیلم تاملی در مورد طبقات اجتماعی آمریکا و تاثیر جنگ بر آن‌هاست. هر یک از این سربازان پیشینه‌ای متفاوت دارند که لزوما با رتبه نظامی آن‌ها مطابقت ندارد. فیلم «بهترین سال‌های زندگی ما» درباره تفاوت و تنوع تجربه‌های سربازان بازگشته از جنگ است.

آنچه «بهترین سال‌های زندگی ما» را به تصویری تاثیرگذار از تجربه سربازان بازگشته از جنگ تبدیل می‌کند، این است که در عین به رسمیت شناختن انسانیت مشترک شخصیت‌های اصلی، تفاوت دیدگاه‌های آن‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. اینکه فیلم مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، نشان‌دهنده نگاه آمریکایی‌ها به نقش خود در جنگ و نظم جهانی جدید است. «بهترین سال‌های زندگی ما» نمونه‌ای دیگر از فیلم‌هایی است که پیام امید را منتقل می‌کند و نشان می‌دهد پس از خدمت نظامی، زندگی همچنان ادامه دارد.

2. متولد چهارم جولای

محصول : 1989

: 1989 کارگردان : الیور استون

: الیور استون بازیگران : تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری

: تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری امتیاز راتن تومیتوز : 84 از 100

: 84 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.2 از 10

فیلم «متولد چهارم جولای» داستان واقعی ران کویک (تام کروز)، سرباز جنگ ویتنام است که مدت‌ها پس از معلولیت در جنگ به یک فعال ضدجنگ تبدیل شد. فیلم زندگی کویک را پیش از جنگ به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که او همیشه مشتاق خدمت به کشورش بوده است. «متولد چهارم جولای» کویک را در مسیر اعزام به ویتنام، مجروح شدن در میدان نبرد و بازگشت به آمریکا برای آغاز یک زندگی کاملا متفاوت دنبال می‌کند.

«متولد چهارم جولای» یک فیلم جنگی بر اساس یک داستان واقعی صرف نیست بلکه داستان واقعی یک سرباز را بعد از جنگ دنبال می‌کند و به همین خاطر دوبرابر تاثیرگذار است. ران کویک به صدایی قدرتمند در اعتراض به جنگ تبدیل شد. فیلم بر این نکته تاکید دارد که کویک و هم‌رزمانش به خاطر تجربه مستقیمشان از جنگ، برای صحبت درباره آن و وحشت‌هایی که تحمل کردند در موقعیتی منحصر‌به‌فرد و غیر قابل تصور قرار داشتند. «متولد چهارم جولای» نشان می‌دهد که کویک تنها یکی از سربازانی بود که از صدای خود برای ایجاد تغییر در کشوری استفاده کرد که بر سر جنگ ویتنام دچار دودستگی شده بود.

1. شکارچی گوزن (The Deer Hunter)

محصول : 1978

: 1978 کارگردان : مایکل چمینو

: مایکل چمینو بازیگران : رابرت دنیرو، مریل استریپ، جان کازال

: رابرت دنیرو، مریل استریپ، جان کازال امتیاز راتن تومیتوز: 86 از 100

86 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 8.1 از 10

فیلم «شکارچی گوزن» داستان سه سرباز آمریکایی را روایت می‌کند که با خاطرات و تجربه‌های تلخ و آزاردهنده خود از جنگ ویتنام دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این سه سرباز که همگی از خانواده‌های مهاجر و طبقه کارگر در پیتسبرگ هستند، به‌واسطه جنگ ویتنام دچار تحول و دگرگونی شدیدی می‌شوند. به تصویر کشیدن ویتنام و مردم آنجا در این فیلم کاستی‌هایی دارد. بااین‌حال، آنچه «شکارچی گوزن» را برجسته می‌کند، نمایش تاثیرات گسترده و گاه غیرمنتظره‌ای است که تروما و آسیب‌های جنگ ویتنام بر زندگی افراد گذاشته است.

فیلم «شکارچی گوزن» درباره پیامدهای تلخ و تکان‌دهنده جنگ از دیدگاه سربازان است. این فیلم نمونه‌ای دیگر از آثاری است که به بینندگان فرصت می‌دهد درباره میراث آمریکا در جنگ ویتنام و تاثیر عمیق این جنگ بر سربازانی که هرگز مانند قبل نشدند، تامل کنند. با وجود تراژیک بودن داستان، «شکارچی گوزن» همچنین نشان می‌دهد که سربازان تا چه حد برای درک و به اشتراک گذاشتن تجربه‌های مشترک خود به یکدیگر تکیه می‌کنند.

