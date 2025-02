گیشه‌ای پرحرارت با ورود «کاپیتان آمریکا» و «پدینگتون» (باکس آفیس هفته)

فیلم «کاپیتان آمریکا» به‌عنوان سی‌وپنجمین قسمت از دنیای سینمایی مارول دیزنی با وجود نقدهای نامطلوب و امتیازهای ضعیف از سوی تماشاگران، فروش بالاتر از پیش‌بینی‌ها داشت و به‌عنوان بزرگ‌ترین افتتاحیه سال شناخته شد. فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز» در خارج از آمریکای شمالی 92.4 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد جهانی خود را به 192.4 میلیون دلار رساند.

در این فیلم با بودجه 180 میلیون دلاری، آنتونی مکی به جای کریس ایوانز که نزدیک به یک دهه نقش این قهرمان پرچم‌دار را در فیلم‌های مارول ایفا کرده بود، به‌عنوان کاپیتان آمریکا ظاهر شد. کارگردانی این فیلم بر عهده ژولیوس اونا است که داستان سم ویلسون با بازی مکی را روایت می‌کند که در مرکز یک فاجعه بین‌المللی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری تادئوس راس (هریسون فورد) قرار دارد.

فیلم‌های مارول دیزنی صرف‌نظر از نقدهای دریافتی معمولا با استقبال خوبی اکرانشان را آغاز می‌کنند، اما عناوین اخیر این سری که نقدهای متوسط تا بسیار بدی دریافت کرده‌اند، مثل «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)، «جاودانه‌ها» (Eternals) و «مارول‌ها» (The Marvels)، پس از شروع و قرار گرفتن در رتبه اول به شدت افت کردند.

فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز» جدا از فروش خوب امتیاز 51٪ در راتن تومیتوز به‌دست آورد که یکی از پایین‌ترین امتیازهای تاریخ دنیای سینمایی مارول است. همچنین نمره B- از نظرسنجی‌های سینمااسکور، یکی از بدترین نمرات در این فرانچایز بزرگ سینمایی است. اپراتورهای سینما نیاز دارند که «کاپیتان آمریکا» در هفته‌های آینده همچنان جذابیت و فروش خود را در گیشه حفظ کند، چون تا زمان اکران بازسازی «سفیدبرفی» (Snow White) دیزنی که تقریبا یک ماه دیگر است، هیچ فیلمی در تقویم اکران وجود ندارد که شبیه به یک بلاک‌باستر همه‌پسند باشد.

استودیوی مارول که پس از موفقیت فوق‌العاده «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) در سال 2019 نشانه‌هایی از رکود در آن به چشم می‌خورد، در شش ماه آینده دو فیلم بزرگ دیگر دارد؛ «تاندربولتز» (Thunderbolts) در تاریخ 2 مه و «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» (The Fantastic Four: First Steps) در تاریخ 25 ژوئیه اکران خود را آغاز می‌کنند.

فیلم «پدینگتون در پرو» محصولی از سونی، سومین داستان درباره خرس عاشق مارمالاد، با 13 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. منتقدان و تماشاگران از این فیلم خانوادگی خوششان آمد و با توجه به امتیاز 94 ٪ در راتن تومیتوز و نمره A در سینمااسکور می‌توانیم نتیجه بگیریم که در کل وضعیت خوبی دارد.

فیلم «پدینگتون» که بر اساس مجموعه کتاب‌های نویسنده بریتانیایی مایکل باند ساخته شده است، همیشه در میان تماشاگران خارجی محبوب‌تر بوده است و قسمت سوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. فیلم سوم «پدینگتون» که توسط استودیوکانال با هزینه 90 میلیون دلار تامین مالی شده، تا به امروز 115 میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروش داشته است. این قسمت هنوز راه زیادی در پیش دارد تا به دو فیلم قبلی برسد. «پدینگتون» در سال 2014 به فروش جهانی 326 میلیون دلار دست یافت و «پدینگتون 2» در سال 2017 هم 290 میلیون دلار در سطح جهانی فروخت.

در جای دیگر باکس آفیس داخلی فیلم ترسناک و خونین سونی به نام «چشمان قلبی» (Heart Eyes) از افزایش فروش روز ولنتاین بهره‌مند شد. این فیلم با رده سنی R که داستان یک قاتل نقاب‌دار را در روز عشق روایت می‌کند، این هفته با 10 میلیون دلار به رتبه سوم دست یافت. این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر 20 درصدی نسبت به افتتاحیه 8.5 میلیون دلاری فیلم است و مجموع فروش داخلی آن را به 21.5 میلیون دلار می‌رساند. حامیان «جیغ» یعنی گروه رسانه‌ای اسپای‌گلاس، بودجه 18 میلیون دلاری «چشمان قلبی» را تامین کردند که به نظر می‌رسد در پایان دوره اکران خود به سود خواهد رسید.

انیمیشن ماجراجویی «مرد سگی» (Dog Man) محصولی از یونیورسال و دریم‌ورکس پس از دو هفته صدرنشینی، به جایگاه چهارم سقوط کرد. این فیلم کودکانه این هفته 9.73 میلیون دلار فروخت. «مرد سگی» تا کنون در داخل کشور 66.81 میلیون دلار و در سطح جهانی 84.4 میلیون دلار درآمد داشته، در حالی که بودجه آن 40 میلیون دلار بوده است.

در رتبه پنجم، فیلم انیمیشن چینی «نه ژا 2» قرار دارد که در چین با 1.6 میلیارد دلار فروش، به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرده است و همچنان در حال صعود است. این فیلم که در آمریکای شمالی در تنها 660 سالن اکران شده است، این هفته 7.2 میلیون دلار به دست آورده است.

فیلم کمدی «عشق لطمه می‌زند» (Love Hurts) با بازی هنرپیشه‌های برنده اسکار یعنی کی هوی کوان و آریانا دبوز، در دومین هفته اکران 4.37 میلیون دلار فروخت و در رتبه ششم جدول داخلی نشست. این فیلم تاکنون 12.28 میلیون دلار درآمد داشته است.

فیلم «موفاسا: شیر شاه» (Mufasa: The Lion King) محصولی از دیزنی در نهمین هفته اکران خود 4.15 میلیون دلار دیگر به دست آورد و در رتبه هفتم نشست. این پیش‌درآمد واقع‌گرایانه که در حوالی کریسمس اکران شد، تا به امروز 240.76 میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است.

فیلم کمدی دوستانه درجه R سونی با عنوان «یکی از روزهایشان» (One of Them Days) با بازی کیکه پالمر و سیزا با دو پله سقوط در جایگاه هشتم قرار گرفت. این فیلم در پنجمین هفته اکران 2.97 میلیون دلار به دست آورد. این فیلم با بودجه 14 میلیون دلاری تا کنون در آمریکای شمالی 43.51 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

فیلم علمی-تخیلی و طنزآمیز «همنشین» (Companion) محصولی از برادران وارنر و نیو لاین با 1.87 میلیون دلار در رتبه نهم قرار گرفت. تا کنون «همنشین» در بازار داخلی 18.76 میلیون دلار درآمد داشته است.

مستند «لد زیپلین شدن» (Becoming Led Zeppelin) محصولی از شرکت سونی پیکچرز کلاسیک که داستان شکل‌گیری و صعود شگفت‌انگیز یک گروه راک انگلیسی معروف را روایت می‌کند با 1.81 میلیون دلار به رتبه دهم رسیده است. این فیلم بعد از دو هفته اکران توانست 5.49 میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد کسب کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز

Captain America: Brave New World 1 88.50 88.50 پدینگتون در پرو

Paddington in Peru 1 13.00 13.00 چشمان قلبی

Heart Eyes 2 10.00 21.53 مرد سگی

Dog Man 3 9.73 66.81 نه ژا 2

Ne Zha 2 1 7.20 7.20 عشق لطمه می‌زند

Love Hurts 2 4.37 12.28 موفاسا: شیرشاه

Mufasa: The Lion King 9 4.15 240.76 یکی از روزهایشان

One of Them Days 5 2.97 43.51 همنشین

Companion 3 1.87 18.76 لد زیپلین شدن

Becoming Led Zeppelin 2 1.81 5.49

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

