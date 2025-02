آغاز فروش فیلم ترسناک «میمون»؛ اقتباسی از کتاب استیون کینگ (باکس آفیس هفته)

فیلم ماجراجویی ابرقهرمانی «کاپیتان آمریکا» با بازی آنتونی مکی تا امروز 141 میلیون دلار در آمریکای شمالی و 289.4 میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است. هزینه تولید «کاپیتان آمریکا» قبل از هزینه‌های بازاریابی بیش از 180 میلیون دلار بوده و بودجه تولید آن کمی کم‌تر از سایر فیلم‌های بزرگ مارول است.

البته افت فروش فیلم‌های بزرگ کمیک بوکی مثل «کاپیتان آمریکا» در هفته‌های بعد از افتتاحیه اتفاق غیرمعمولی نیست. با این حال، این فیلم که با نقدهای منفی و بازخورد ضعیف مواجه شده، از لحاظ افت فروش به «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp Quantumania) در سال 2023 نزدیک‌تر بود (کاهش 70% پس از افتتاحیه 106 میلیون دلاری) تا «نگهبانان کهکشان: بخش 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3) (کاهش 47% پس از افتتاحیه 118 میلیون دلاری).

اگر «کاپیتان آمریکا» به وضعیت «شیدایی کوانتومی» دچار شود برای دیزنی نگران‌کننده خواهد بود، چون دنیای سینمایی مارول که زمانی شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، در دوران پس از «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرسودگی بروز داده است. این همچنین می‌تواند برای صاحبان سینماها یک مشکل بالقوه باشد، چون تا زمان اکران نسخه بازسازی «سفیدبرفی» (Snow White) دیزنی در تاریخ 21 مارس، هیچ فیلمی که شبیه به یک بلاک‌باستر همه‌پسند باشد، در تقویم وجود ندارد.

مقام دوم به فیلم ترسناک «میمون» محصولی از کمپانی نئون رسید که در نخستین هفته اکران توانست از 3200 سینما در آمریکای شمالی به فروش 14.2 میلیون دلاری دست پیدا کند. این دومین اکران افتتاحیه موفق برای نئون پس از «لنگ‌درازها» (Longlegs) در ژوئیه گذشته (22.4 میلیون دلار) است که هر دو توسط آزگود پرکینز کارگردانی شده‌اند.

«میمون» که به‌عنوان یک فیلم ترسناک فروش خوبی داشته، از داستان کوتاه استیون کینگ در دهه 1980 اقتباس شده است. داستان درباره یک اسباب‌بازی نفرین‌شده است که باعث می‌شود مردم به طور تصادفی و به طرز وحشتناکی بمیرند. اگر فروش فیلم را نادیده بگیریم، تماشاگران به «میمون» نمره C+ در سینمااسکور دادند که احتمالا به خاطر صحنه‌های دلخراش و کشتارها است. با این حال، این نمره چندان عجیب نیست، چون خود کینگ (با تحسین) فیلم را دیوانه‌وار توصیف کرده است. این فیلم با بازی تئو جیمز و تاتیانا ماسلانی و تولید جیمز وان ساخته شده و بودجه آن 10 میلیون دلار است.

فیلم «پدینگتون در پرو» (Paddington in Peru) محصولی از سونی، سومین ماجراجویی خرس عاشق مارمالاد، در دومین هفته اکران با 6.5 میلیون دلار به جایگاه سوم سقوط کرد و 49 درصد نسبت به افتتاحیه‌اش کاهش داشت. تا کنون، این فیلم خانوادگی 25.2 میلیون دلار در باکس آفیس داخلی به دست آورده است. «پدینگتون در پرو» هم مثل قسمت‌های گذشته‌اش در میان تماشاگران بین‌المللی محبوب‌تر بوده است. این سه‌گانه 90 میلیون دلاری تا به امروز 150 میلیون دلار درآمد داشته است، بنابراین هنوز راه زیادی دارد تا به دو فیلم اول این سری برسد.

انیمیشن ماجراجویانه «مرد سگی» (Dog Man) محصولی از یونیورسال و انیمیشن دریم‌ورکس در رتبه چهارم باقی ماند و 5.9 میلیون دلار از 3179 سالن سینما به دست آورد. این فیلم کودکانه که 40 درصد نسبت به هفته گذشته در فروش کاهش داشته، در مجموع 78.7 میلیون دلار در بازار داخلی و 104 میلیون دلار در سطح جهانی فروخته است. این در حالی است که هزینه تولید آن تنها 40 میلیون دلار بوده است.

انیمیشن چینی «نه ژا 2» (Ne Zha 2) با 3 میلیون دلار از تنها 800 سالن سینما در دومین هفته اکران در جایگاه پنجم قرار دارد. مجموع درآمد داخلی این فیلم به 14.7 میلیون دلار رسیده که برای یک فیلم خارجی قابل توجه است، اما در مقایسه با فروش دنباله‌اش در چین، چندان چشمگیر نیست. «نه ژا 2» در چین به یک موفقیت بزرگ تبدیل شده و درآمد آن به 1.7 میلیارد دلار رسده و همچنان در حال افزایش است. این انیمیشن توانسته است «درون و بیرون 2» (Inside Out 2) (1.66 میلیارد دلار در سطح جهانی) را به‌عنوان بزرگ‌ترین فیلم انیمیشن تاریخ و هشتمین فیلم پرفروش تمام دوران پشت سر بگذارد.

در جای دیگر باکس آفیس داخلی فیلم ترسناک سونی به نام «چشمان قلبی» (Heart Eyes) با رده سنی R که داستان یک قاتل نقاب‌دار را در روز عشق روایت می‌کند، این هفته با 2.85 میلیون دلار به رتبه ششم دست پیدا کرد. مجموع فروش داخلی این فیلم در سومین هفته اکران به 26.76 میلیون دلار رسیده است. حامیان «جیغ» یعنی گروه رسانه‌ای اسپای‌گلاس، بودجه 18 میلیون دلاری «چشمان قلبی» را تامین کردند که به نظر می‌رسد در پایان دوره اکران خود به سود خواهد رسید.

فیلم هندی «چاوا» (Chhaava) که در دومین هفته اکران توانست خودش را در میان ده فیلم برتر گیشه داخلی جا کند، 2.68 میلیون دلار فروخت و مجموعا درآمد خود را در آمریکای شمالی به 4.8 میلیون دلار رساند. داستان این فیلم درباره یک ماهاراجه هندی است که در دوران استعمار، برای استقلال کشورش تلاش می‌کند.

فیلم «موفاسا: شیر شاه» (Mufasa: The Lion King) محصولی از دیزنی در دهمین هفته اکران 2.5 میلیون دلار دیگر به دست آورد و در رتبه هشتم نشست. این پیش‌درآمد واقع‌گرایانه که حوالی کریسمس اکران شد، تا به امروز 245.38 میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است.

تازه‌وارد دیگر، فیلم «پسر شکست‌ناپذیر» محصولی از لاینزگیت، با 2.5 میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار گرفت. زکری لی‌وای در این فیلم مبتنی بر ایمان، نقش پدری را بازی می‌کند که تنها پسرش دچار اوتیسم و بیماری استخوان‌های شکننده است. تماشاگران نسبت به منتقدان استقبال بیشتری از فیلم نشان دادند؛ «پسر شکست‌ناپذیر» نمره A را در سینمااسکور و 48٪ را در راتن تومیتوز به خود اختصاص داده است.

فیلم کمدی دوستانه درجه R سونی با عنوان «یکی از روزهایشان» (One of Them Days) با بازی کیکه پالمر و سیزا با دو پله سقوط در جایگاه دهم قرار گرفت. این فیلم در ششمین هفته اکران 1.41 میلیون دلار به دست آورد. این فیلم با بودجه 14 میلیون دلاری تا کنون در آمریکای شمالی 46 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز

Captain America: Brave New World 2 28.20 141.20 میمون

The Monkey 1 14.20 14.20 پدینگتون در پرو

Paddington in Peru 2 6.50 25.25 مرد سگی

Dog Man 4 5.90 78.78 نه ژا 2

Ne Zha 2 2 4.38 14.86 چشمان قلبی

Heart Eyes 3 2.85 26.76 چاوا

Chhaava 2 2.68 4.80 موفاسا: شیرشاه

Mufasa: The Lion King 10 2.50 245.38 پسر شکست‌ناپذیر

The Unbreakable Boy 1 2.50 2.50 یکی از روزهایشان

One of Them Days 6 1.41 46.00

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

