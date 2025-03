صدرنشینی فیلم «کاپیتان آمریکا ۴» برای سومین هفته متوالی (باکس آفیس هفته)

میزان فروش فیلم «آخرین نفس» در پیش‌نمایش 3 میلیون دلار بود. این تریلر در ژانر بقا که درباره یک عملیات نجات واقعی توسط غواصان اعماق دریا است، در اولین هفته اکران 7.8 میلیون دلار درآمد داشت. الکس پارکینسون کارگردانی این فیلم را بر عهده دارد و بازیگرانی چون وودی هارلسون، سیمو لیو و فین کول در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. این فیلم بر اساس مستندی به همین نام محصول سال 2019 به کارگردانی خود الکس پارکینسون ساخته شده است.

نقدها برای «آخرین نفس» مثبت بود و تماشاگران هم از آن استقبال کردند تا جایی که در نظرسنجی سینما اسکور نمره B+ به فیلم تعلق گرفت. در سال‌های اخیر، درام‌های اورجینال و بزرگسالانه فروش سختی داشتند و تماشاگران کم‌تر برای تماشایشان اشتیاق به خرج می‌دادند. فاکس امیدوار است که نظرات مثبت بتواند با کمک به فروش بیشتر و بهتر فیلم «آخرین نفس» آن را به جلو براند و از نوسانات آن در هفته‌های آینده جلوگیری کند.

در همین حال «کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شگفت‌انگیز» همچنان در صدر جدول فروش باقی مانده است. این در حالی است که این فیلم ابرقهرمانی در آخرین نمایش خود با کاهش 68 درصدی مواجه شده بود که سومین سقوط فاجعه‌بار در دومین هفته اکران در تاریخ دنیای سینمایی مارول محسوب می‌شود.

«دنیای شگفت‌انگیز» فروش داخلی خود را تا کنون به 163.69 میلیون دلار رسانده است. این فیلم به زودی از «جاودانگان» (Eternals) که یکی دیگر از فیلم‌های شکست‌خورده مارول با فروش 164 میلیون دلار است، پیشی خواهد گرفت. این فیلم از بین 35 فیلم موجود در دنیای سینمایی مارول به 23امین فیلم پرفروش این مجموعه در آمریکای شمالی تبدیل می‌شود. «دنیای شگفت‌انگیز» باید ابتدا از فیلم «کاپیتان آمریکا: اولین انتقام‌جو» (Captain America: The First Avenger) محصول سال 2011 با فروش 176 میلیون دلار پیشی بگیرد تا حتی از قرار گرفتن در فهرست پنج فیلم ضعیف این فرانچایز در امان باشد.

فیلم کمدی ترسناک «میمون» (The Monkey) در دومین هفته اکران با یک پله سقوط در رتبه سوم قرار گرفت. این فیلم مستقل در هفته‌ای که گذشت 6.35 میلیون دلار فروخت و مجموعا 24.59 میلیون دلار درآمد کسب کرد که با توجه به هزینه تولید 10 میلیون دلاری می‌توان پیش‌بینی کرد که سود خوبی برای سازندگانش به ارمغان بیاورد.

در رتبه چهارم فیلم «پدینگتون در پرو» (Paddington in Peru) در هفته سوم اکران 4.5 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را به 31.35 میلیون دلار رساند. این فیلم محصول استودیوکانال اکنون کمی جلوتر از آخرین ماجراجویی خرس بریتانیایی، «پدینگتون 2» در سال 2017 قرار دارد.

فیلم «مرد سگی» (Dog Man) محصولی از یونیورسال جمع پنج فیلم برتر را تکمیل کرده است. با وجود اینکه بیش از یک ماه از اکران این انیمیشن می‌گذرد، این هفته توانست 4.2 میلیون دلار درآمد کسب کند و مجموع درآمد خود را تا این هفته به 84.06 میلیون دلار برساند.

فیلم «موفاسا: شیر شاه» (Mufasa: The Lion King) محصولی از دیزنی در یازدهمین هفته اکران 1.9 میلیون دلار دیگر به دست آورد و در رتبه ششم نشست. این پیش‌درآمد واقع‌گرایانه که حوالی کریسمس اکران شد، تا به امروز 247.99 میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است.

فیلم ترسناک درجه R سونی به نام «چشمان قلبی» (Heart Eyes) که داستان یک قاتل نقاب‌دار را روایت می‌کند که در روز عشق دست به قتل می‌زند، این هفته با 1.32 میلیون دلار به رتبه هفتم دست پیدا کرد. مجموع فروش داخلی این فیلم در چهارمین هفته اکران به 28.88 میلیون دلار رسیده است. حامیان «جیغ» یعنی گروه رسانه‌ای اسپای‌گلاس، بودجه 18 میلیون دلاری «چشمان قلبی» را تامین کردند که به نظر می‌رسد در پایان دوره اکران خود به سود خواهد رسید.

فیلم «پسر شکست‌ناپذیر» (The Unbreakable Boy) محصولی از لاینزگیت، با 1.2 میلیون دلار همچنان جایگاه هشتم خود را حفظ کرده است. زکری لی‌وای در این فیلم نقش پدری را بازی می‌کند که تنها پسرش دچار اوتیسم و بیماری استخوان‌های شکننده است. این فیلم تا کنون 4.53 میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد کسب کرده است.

فیلم کمدی دوستانه درجه R سونی با عنوان «یکی از روزهایشان» (One of Them Days) با بازی کیکه پالمر و سیزا با یک پله صعود در جایگاه نهم قرار گرفت. این فیلم در هفتمین هفته اکران 92 هزار دلار به دست آورد. این فیلم با بودجه 14 میلیون دلاری تا کنون در آمریکای شمالی 47.47 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

انیمه «موبایل سوت گاندام: آغاز» هم در اولین روزهای اکرانش توانست 91 هزار دلار بفروشد و در رتبه دهم جدول داخلی قرار بگیرد. این انیمه در واقع پایلوت یک سریال است که ماه‌ آینده پخش خود را آغاز خواهد کرد؛ سریالی که شانزدهمین اثر در فرنچایز علمی- تخیلی گاندام است که حول ربات‌های انسان‌نمای غول‌پیکر می‌چرخد.

داستان این انیمه درباره یک نوجوان از یک کلونی فضایی است که پس از دوستی با یک پناهنده به نبردهای غیرقانونی ربات‌های غول‌پیکر می‌پیوندد. زندگی او زمانی دچار تحول می‌شود که با یک گاندام مرموز و خلبان جوان آن مواجه می‌شود که هر دو تحت تعقیب مقامات هستند. این انیمه ساخته‌ی کازویا سوروماکی در راتن تومیتوز 90 از 100 و در IMDb نمره 7.3 از 10 را به خود اختصاص داد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز

Captain America: Brave New World 3 15.00 163.69 آخرین نفس

Last Breath 1 7.80 7.80 میمون

The Monkey 2 6.35 24.59 پدینگتون در پرو

Paddington in Peru 3 4.50 31.35 مرد سگی

Dog Man 5 4.20 84.06 موفاسا: شیرشاه

Mufasa: The Lion King 11 1.90 247.99 چشمان قلبی

Heart Eyes 4 1.32 28.88 پسر شکست‌ناپذیر

The Unbreakable Boy 2 1.20 4.53 یکی از روزهایشان

One of Them Days 7 0.92 47.47 موبایل سوت گاندام: آغاز

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX: Beginning 1 0.91 0.91

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته صدرنشینی فیلم «کاپیتان آمریکا ۴» برای سومین هفته متوالی (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala