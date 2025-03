بهترین فیلم‌های اکشن جنایی؛ از «سیکاریو» تا «لانه دزدان»

هرچند فیلم‌های نام‌ برده ‌شده همگی آثار درخشانی هستند، اما همه مخاطبان حوصله‌ی روایت‌های آرام و پرکشش را ندارند. بسیاری ترجیح می‌دهند تماشگر فیلمی باشند که آدرنالین را در رگ‌هایشان بالا ببرد، یک تجربه‌ی پرهیجان، نفس‌گیر و سرشار از صحنه‌های پرجنب‌و‌جوش. فیلم‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند، پر از تیراندازی‌های نفس‌گیر، تعقیب‌وگریزهای دیوانه‌وار، درگیری‌های تن‌به‌تن و انفجارهایی مهیج‌اند که لحظه‌ای از تب‌وتاب نمی‌افتند. در این فهرست، بهترین فیلم‌های اکشن جنایی را معرفی می‌کنیم که از ابتدا تا انتها، اکشن را در بالاترین حد خود ارائه می‌دهند.

بهترین فیلم‌های اکشن جنایی که باید ببینید

۱۰. لانه دزدان (Den of Thieves)

سال اکران: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: کریستین گودگاست

کریستین گودگاست مدت زمان: ۱۴۰ دقیقه

۱۴۰ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

فیلم «لانه دزدان» در لس‌آنجلس جریان دارد و تقابل هیجان‌انگیز یک گروه ویژه از اداره کلانتر را با دسته‌ای از دزدهای حرفه‌ای به تصویر می‌کشد—سارقان کارکشته‌ای که همگی از نیروهای سابق ارتش هستند و نقشه‌ی سرقت از خزانه فدرال لس‌آنجلس را در سر دارند.

«لانه دزدان» از کلیشه‌ها دوری می‌کند

هرچند داستان فیلم چندان جدید نیست، اما با صحنه‌های اکشن پرهیجان و شخصیت‌های جذاب، این نقص را به‌خوبی جبران می‌کند. جرارد باتلر در نقش پلیسی سرسخت و غیرقابل‌پیش‌بینی به خوبی با شخصیت هماهنگ شده و کاملاً در نقش خود جا افتاده است. کورتیس جکسون (فیفتی سنت) و اوشی جکسون جونیور در نقش تبهکارانی که همیشه یک قدم از قانون جلوترند، عملکرد بسیار خوبی دارند و هر جا که اوضاع پیچیده شود، با استفاده از اسلحه راه خود را باز می‌کنند.

۹. یورش: رستگاری (The Raid: Redemption)

سال اکران: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: گارث اونس

گارث اونس مدت زمان: ۱۰۱ دقیقه

۱۰۱ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

این فیلم اکشن خیره‌کننده اندونزیایی که بر اساس هنرهای رزمی ساخته شده، به شکلی غیرمنتظره موفقیت بزرگی را به دست آورد. علاوه بر قسمت دوم، قرار است نسخه آمریکایی آن نیز ساخته شود. داستان فیلم درباره راما، یک مأمور تازه‌کار اما فوق‌العاده ماهر از یک تیم ویژه است که مأموریت دارد وارد یک ساختمان بلند در محله‌های فقیرنشین جاکارتا شود؛ جایی که تحت سلطه یک قاچاقچی بی‌رحم قرار دارد. «یورش» یک اکشن بی‌وقفه، خشن و پرتنش است که برخی از بهترین سکانس‌های هنرهای رزمی تاریخ سینما را به تصویر می‌کشد.

اکشنی نفس‌گیر و بی‌رحمانه

استفاده‌ی خلاقانه از استدی‌کم (Steadicam) دستی به فیلم حسی مستندگونه بخشیده و مخاطب را کاملاً در دل هرج‌ومرج داستان فرو می‌برد. این اکشن پرهیجان و دلهره‌آور، با استقبال گسترده‌ی منتقدان و تماشاگران روبه‌رو شد و توانست جایزه‌ی انتخاب مردم در بخش میدنایت مدنس (Midnight Madness) جشنواره‌ی فیلم تورنتو را از آن خود کند. علاوه بر این، افتخارات و نامزدی‌های بی‌شماری را از مؤسسات محلی و بین‌المللی کسب کرد.

۸. آس‌های دودی (Smokin’ Aces)

سال اکران: ۲۰۰۶

۲۰۰۶ کارگردان: جو کارناهان

جو کارناهان مدت زمان: ۱۰۸ دقیقه

۱۰۸ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

فیلم «آس‌های دودی» که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد، یک اکشن جنایی پرهیجان است که داستان بادی ایزائیل یک خبرچین سابق مافیا را روایت می‌کند که حالا به عنوان شعبده‌باز کار می‌کند. اما وقتی برای سر او جایزه‌ی بزرگی تعیین می‌شود، خبر به سرعت پخش شده و موجی از قاتلان حرفه‌ای، مأموران FBI، تبهکاران و جایزه‌بگیرها را به جان هم می‌اندازد تا هر طور شده او را به چنگ بیاورند.

یک فیلم خوش‌ساخت اما ناموفق

این فیلم با حضور جمعی از ستارگان سینما، از جمله رایان رینولدز، ری لیوتا، بن کینگزلی، مورگان فریمن، کریس پاین، آلیشیا کیز و بن افلک ساخته شده است که هرکدام در نقش شخصیت‌هایی با انگیزه‌های متفاوت در تعقیب بادی ایزائیل ظاهر می‌شوند.

با این حال، با وجود گروه بازیگری قدرتمند و داستانی بلندپروازانه، فیلم نقدهای ضدونقیضی از منتقدان دریافت کرد. بسیاری از آن‌ها پیچیدگی بیش از حد داستان و ضعف در پرداخت شخصیت‌ها را نقطه‌ضعف اصلی فیلم دانسته و معتقد بودند که بیش از حد به جلوه‌های ظاهری تکیه کرده و از عمق داستان غافل شده است. در نهایت، فیلم نتوانست در گیشه آن‌طور که انتظار می‌رفت، موفق ظاهر شود.

۷. شهر (The Town)

سال اکران: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: بن افلک

بن افلک مدت زمان: ۱۲۵ دقیقه

۱۲۵ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

یکی از بهترین فیلم‌های جنایی اکشن، فیلم هیجان‌انگیز و پرتنش «شهر» است که بدون اینکه از داستان، شخصیت‌پردازی یا فضای اثر کم کند، اکشنی نفس‌گیر را به نمایش می‌گذارد. ماجرا درباره‌ی گروهی از سارقان بانک است که برای یک سرقت بزرگ برنامه‌ریزی می‌کنند، اما وقتی یکی از آن‌ها دلباخته‌ی یکی از قربانیان قبلی‌شان می‌شود، اوضاع پیچیده می‌شود.

اثباتی بر نبوغ کارگردانی بن افلک

اولین تجربه‌ی کارگردانی بن افلک در سال ۲۰۰۷ با فیلم «رفته عزیزم رفته» رقم خورد؛ اثری که پس از چندین شکست تجاری و انتقاد به بازیگری، به‌راستی یک شگفتی بود. اما افلک ثابت کرد که این موفقیت اتفاقی نبوده و با فیلم دومش، «شهر»، حتی قوی‌تر از قبل بازگشت؛ مسیری که با ساخت آرگو، برنده‌ی اسکار، ادامه یافت. مانند «رفته عزیزم رفته» کارگردانی افلک در«شهر» به طرزی استادانه حال‌وهوای خشن و واقعی بوستون را به تصویر می‌کشد و داستانی پر از احساس را با درکی عمیق و ملموس از خیابان‌ها، فرهنگ و دنیای تبهکاری این شهر در هم می‌آمیزد.

۶. پسران بد (Bad Boys)

سال اکران: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: مایکل بی

مایکل بی مدت زمان: ۱۱۸ دقیقه

۱۱۸ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

مایک لوری و مارکوس برنت، با بازی ویل اسمیت و مارتین لارنس، نخستین بار در سال ۱۹۹۵ و با اکران فیلم اکشن-کمدی «پسران بد» به کارگردانی مایکل بی، به شهرت رسیدند. این دو دوست صمیمی و کاملاً ناهمگون، در نقش کارآگاهان پلیس میامی، مأمور تحقیق درباره‌ی سرقت محموله‌ای از هروئین هستند.

ژانر اکشن-کمدی ترکیبی از هیجان و طنز است، اما هرچند بسیاری از فیلم‌ها این دو ویژگی را دارند، حتی در میان بهترین فیلم‌های اکشن جنایی اینکه بتوان تعادلی طبیعی میان این دو ایجاد کرد، کار ساده‌ای نیست. «پسران بد» در این زمینه مهارت خاصی دارد و با استفاده از شیمی بی‌نظیر میان دو بازیگر اصلی‌اش، موفق می‌شود حتی در پرتنش‌ترین صحنه‌های اکشن، طنزی هوشمندانه و جذاب را جای دهد.

فیلمی که دو بازیگر اصلی‌اش را به سوپراستار تبدیل کرد

این فیلم ویل اسمیت را از یک بازیگر سریال‌های کمدی و مارتین لارنس را از یک کمدین استندآپ به ستارگانی بزرگ در هالیوود تبدیل کرد. اکنون، این فرنچایز یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های فیلم‌های پلیسی-دوستی تاریخ است و فیلم اول «پسران بد» سه دنباله برای خود به دنبال داشت.

۵. پلیس آهنی (Robocop)

سال اکران: ۱۹۸۷

۱۹۸۷ کارگردان: پل ورهوفن

پل ورهوفن مدت زمان: ۱۰۲ دقیقه

۱۰۲ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

این فیلم اکشن دیستوپیایی(ویران‌شهری) به کارگردانی پل ورهوفن، داستان یک افسر پلیس است که به شدت زخمی می‌شود و به یک واحد پلیسی سایبورگ تبدیل می‌شود. او پس از آنکه دیترویت توسط جنایتکاران بی‌رحم و فساد گسترده دولتی درگیر می‌شود، برای مبارزه با جرم و جنایت باز می‌گردد. این فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و اکنون به عنوان یک اثر نمادین در ژانر اکشن شناخته می‌شود.

خشونتی بی‌پروا و اکشنی تماشایی

با وجود اینکه «پلیس آهنی» به موضوعات جدی پرداخته است، هرگز خود را بیش از حد جدی نمی‌گیرد. خشونت در فیلم بی‌دلیل است و اکشن به‌طور مداوم ادامه دارد. فیلم در خشونت اغراق‌آمیز غرق می‌شود و این را با کمدی سیاه و تیره‌ای همراه می‌کند. این ترکیب هیجان‌انگیز و پر از خشونت، به تثبیت جایگاه آن به‌عنوان یک فیلم کالت کلاسیک در میان طرفداران ژانر کمک کرده است. تا به امروز، «پلیس آهنی» همچنان یکی از بهترین نمونه‌های سینمای اکشن دهه ۸۰ به شمار می‌آید.

۴. سیکاریو (Sicario)

سال اکران: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: دنی ویلنوو

دنی ویلنوو مدت زمان: ۱۲۲ دقیقه

۱۲۲ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

به عنوان یکی دیگر از بهترین فیلم های اکشن جنایی میتوانیم «سیکاریو» را نام ببریم، فیلمی هیجان‌انگیز، شوکه‌کننده و قدرتمند. این فیلم داستان یک مامور FBI را روایت می‌کند که مأموریت دارد یک کارتل مخوف مواد مخدر مکزیکی را از بین ببرد. فیلمی که می‌توانست به راحتی تبدیل به یک تریلر جنایی معمولی شود، اما در نهایت تبدیل به اثری فوق‌العاده می‌شود.

فیلمی پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی

فیلم با ایجاد حس شدیدی از تنش بی‌وقفه، داستانی پیچیده و خاکستری را به طرز ماهرانه‌ای به کمک بازیگران بزرگی مانند امیلی بلانت، بنیسیو دل‌تورو و جاش برولین به تصویر می‌کشد. این فیلم پرتنش، خشن و کاملاً غیرقابل پیش‌بینی است.

۳. بیبی راننده (Baby Driver)

سال اکران: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: ادگار رایت

ادگار رایت مدت زمان: ۱۱۳ دقیقه

۱۱۳ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

«بیبی راننده» فیلمی هیجان‌انگیز و سریع است که داستان یک راننده جوان و ماهر به نام انسل الگورت را روایت می‌کند. او که فردی خجالتی است، مجبور می‌شود پس از خراب شدن یک سرقت، در آخرین عملیات خود وارد شود. حالا باید راهی خطرناک را برای به‌دست‌آوردن آزادی و آینده‌اش طی کند. این فیلم به کارگردانی ادگار رایت با بازیگران برجسته، موسیقی متن پرانرژی و صحنه‌های تعقیب و بدلکاری‌های هیجان‌انگیز به اثری جذاب تبدیل شده است.

باله‌ای از جنس اکشن

«بیبی راننده» با ترکیب اکشن و موسیقی به شکلی همچون یک باله پرانرژی به پرده نقره‌ای آمد و با کسب ۹۲٪ امتیاز در راتن تومیتوز، توانست بیش از ۲۲۶ میلیون دلار در گیشه جهانی به دست آورد. بازی جذاب انسل الگورت، کارگردانی بی‌نظیر فیلم و استفاده نوآورانه از موسیقی، همگی مورد تحسین قرار گرفتند.

۲. پولار (Polar)

سال اکران: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: یوناس اوکرلند

یوناس اوکرلند مدت زمان: ۱۱۹ دقیقه

۱۱۹ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

«پولار» که در ژانر نئو نوآر ریشه دارد، یک فیلم پر از خشونت و خونریزی‌های بی‌دلیل است. این فیلم که بر اساس رمان گرافیکی «پولار: از سرما آمده است» (Polar: Came From the Cold) ساخته شده، از نظر لحن، سبک و حتی داستان شباهت زیادی به «جان ویک» دارد، با این تفاوت که همه‌چیز در آن به طرز اغراق‌آمیزی پررنگ‌تر است. مدس میکلسن در نقش یک قاتل بازنشسته بازی می‌کند که بعد از کشف نقشه کارفرمایش برای «پایان دادن به قرارداد» او، به دنبال انتقام می‌رود.

فیلمی که به جای داستان و شخصیت‌پردازی، اکشن و خشونت را در اولویت قرار داد

به طور کلی، استقبال منتقدان از «پولار» چندان مثبت نبود و بسیاری از آن به خاطر تمرکز بیش از حد بر سبک به جای محتوا انتقاد کردند. در حالی که بازی مدس میکلسن تحسین شد، اکثر شخصیت‌های دیگر بسیار سطحی و حتی تا حدی آزاردهنده بودند. خشونت بیش از حد فیلم ممکن است برای برخی دشوار باشد، اما اگر به دنبال سرگرمی خونین و لذت‌بخشی هستید که نیاز به فکر زیادی نداشته باشد، ممکن است این فیلم برای شما مناسب باشد.

۱. سرسخت (Hard Boiled)

سال اکران: ۱۹۹۲

۱۹۹۲ کارگردان: جان وو

جان وو مدت زمان: ۱۲۶ دقیقه

۱۲۶ دقیقه امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

آخرین فیلم از فهرست بهترین فیلم‌های اکشن جنایی فیلم «سرسخت» به کارگردانی جان وو است. «سرسخت» داستان یک بازرس پلیس را روایت می‌کند که پس از نفوذ به دنیای زیرزمینی جرم و جنایت هنگ‌کنگ، به طرز خطرناکی درگیر فعالیت‌های یک رئیس تریاد بی‌رحم می‌شود.

آخرین فیلم جان وو در هنگ کنگ پیش از ورود به هالیوود

در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، جان وو به‌عنوان یکی از کارگردان‌های برجسته و پرهیجان هنگ‌کنگ شناخته می‌شد و مجموعه‌ای از فیلم‌های کلاسیک با هیجان بالا را ساخته بود، که «سرسخت» به‌عنوان مهم‌ترین اثر آن دوره شناخته می‌شود. پس از این موفقیت‌ها، او وارد هالیوود شد و در فیلم‌هایی چون «پیکان‌های شکسته» و «تغییر چهره» و «ماموریت غیرممکن 2» کار کرد، اما هیچ‌کدام نتواستند شدت و خشونت بی‌نظیر «سرسخت» را تکرار کنند.

