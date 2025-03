فیلم «نووکایین» رکورد بدترین اکران افتتاحیه را به نام خود ثبت کرد (باکس آفیس هفته)

فیلم «نووکایین» کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها با فروش 10 میلیون دلار در آمریکای شمالی آغاز به کار کرد. این فیلم در سطح بین‌المللی نیز با 1.8 میلیون دلار وضعیت بهتری نداشت، هرچند که این رقم تنها 25٪ از بازارهای خارجی را نشان می‌دهد. اما خبر خوب این است که «نووکایین» با وجود فروش ناامیدکننده هزینه زیادی نداشت و مخاطبان به طور کلی از فیلم خوششان آمد.

کمپانی پارامونت پیش از هزینه‌های تبلیغاتی، تنها 18 میلیون دلار برای این فیلم خرج کرده است، بنابراین کار سختی برای سودآوری در پیش ندارد. فیلم «نووکایین» در سینمااسکور نمره B و در راتن تومیتوز نمره 81٪ کسب کرد. در این فیلم کواید نقش یک بانکدار درون‌گرا را بازی می‌کند که قادر به احساس هیچ دردی نیست و این ویژگی زمانی که برای نجات دوست‌دختر گروگان ‌گرفته‌ شده‌اش خطر می‌کند به نفعش تمام می‌شود.

فیلم «میکی 17» (Mickey 17) که هفته پیش صدرنشین گیشه بود، این هفته به جایگاه دوم سقوط کرد و با 7.6 میلیون دلار کاهش تراژیک 60 درصدی را نسبت به هفته نخست خود تجربه کرد. تا به حال، این کمدی علمی-تخیلی دیستوپیایی ساخته‌ی بونگ جون هو با بازی رابرت پاتینسون در داخل کشور 33.3 میلیون دلار و تقریبا 90 میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است. این رقم نگران‌کننده است چون هزینه تولید «میکی 17» 118 میلیون دلار بوده و برای سوددهی در طول اکران سینمایی خود به حدود 275 تا 300 میلیون دلار در سراسر جهان نیاز دارد.

تازه‌وارد دیگر این هفته تریلر استیون سودربرگ به نام «کیف سیاه» با وجود نظرات مثبت، برای جذب مخاطب با مشکل مواجه شد. این درام جاسوسی درجه R، با فروش 7.5 میلیون دلار در مقام سوم قرار گرفت. این شروع بدی نیست، چون فیلم برای مخاطبان مسن‌تر هدف‌گذاری شده است، اما برای ساخت این فیلم، فکوس فیچرز 50 میلیون دلار هزینه کرده است. برای اینکه «کیف سیاه» ارزش این سرمایه‌گذاری را داشته باشد، نیاز به تبلیغات شفاهی دارد.

تماشاگران بین‌المللی ممکن است کمک زیادی نکنند چون «کیف سیاه» در 37 بازار خارجی تنها 4.2 میلیون دلار فروخته و مجموع درآمد جهانی آن به 11.7 میلیون دلار رسیده است. در این فیلم، کیت بلانشت و مایکل فاسبندر در نقش یک زوج و ماموران اطلاعاتی بازی می‌کنند. همه چیز به ظاهر خوب است تا زمانی که زن به‌عنوان عامل نفوذی تحت نظر قرار می‌گیرد و اینجاست که همسرش باید بین خدمت به کشور و زندگی مشترکش یکی را انتخاب کند.

فیلم ابرقهرمانی دیزنی و مارول یعنی «کپیتان آمریکا: دنیای جدید شگفت‌انگیز» (Captain America: Brave New World) در پنجمین هفته اکران 5.47 میلیون دلار فروخت و در رتبه چهارم قرار گرفت. این ماجراجویی ابرقهرمانی با بازی آنتونی مکی، در داخل کشور 185 میلیون دلار و در سطح جهانی 388.6 میلیون دلار فروش داشته، که این میزان کافی است تا به‌عنوان بزرگ‌ترین اکران هالیوود در سال جاری معرفی شود، اما به هیچ وجه کافی نیست که هزینه سنگین 180 میلیون دلاری آن را جبران کند.

در جای دیگر جدول داخلی فیلم انیمیشنی «روزی که زمین منفجر شد: یک فیلم لونی تونز» (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie) با فروش 3 میلیون دلاری در رتبه پنجم قرار گرفت، در حالی که درام مذهبی «شام آخر» نزدیک به آن و در رتبه ششم با 2.8 میلیون دلار کارش را آغاز کرد.

فیلم «پدینگتون در پرو» (Paddington in Peru) محصولی از سونی با 2.77 میلیون دلار در جایگاه هفتم قرار گرفت و بعد از پنج هفته مجموع درآمد داخلی‌اش را به 41.37 میلیون دلار رساند.

انیمیشن «مرد سگی» (Dog Man) محصولی از یونیورسال هشتمین فیلم جدول این هفته است. با وجود اینکه بیش از یک ماه از اکران این انیمیشن می‌گذرد، این هفته توانست 2.5 میلیون دلار درآمد کسب کند و مجموع فروش خود را تا این هفته به 92.81 میلیون دلار برساند.

فیلم هیجان‌انگیز و ترسناک «میمون» (The Monkey) محصولی از استودیوی فیلم‌سازی نئون در چهارمین هفته اکران با فروش 2.46 میلیون دلار در جایگاه نهم قرار گرفت. این فیلم با بودجه 10 میلیون دلاری تا به امروز 35.21 میلیون دلار در بازار داخلی فروش داشته است.

در نهایت هم فیلم «آخرین نفس» (Last Breath) یک تریلر در ژانر بقا با بازی وودی هارلسون، با 2.3 میلیون دلار در جایگاه دهم قرار گرفت. «آخرین نفس» پس از سه هفته نمایش در سینماهای آمریکای شمالی 18.56 میلیون دلار فروخت. این فیلم که توسط فاکس فیچرز تولید شده، هزینه‌ای کم‌تر از 24 میلیون دلار داشته است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی نووکایین

Novocaine 1 8.70 8.70 میکی 17

Mickey 17 2 7.51 33.28 کیف سیاه

Black Bag 1 7.50 7.50 کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شگفت‌انگیز

Captain America: Brave New World 5 5.47 185.39 روزی که زمین منفجر شد: فیلم لونی تونز

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie 1 3.17 3.17 شام آخر

The Last Supper 1 2.82 2.82 پدینگتون در پرو

Paddington in Peru 5 2.77 41.31 مرد سگی

Dog Man 7 2.50 92.81 میمون

The Monkey 4 2.46 35.21 آخرین نفس

Last Breath 3 2.30 18.56

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

