بهترین فیلم‌های بهار ۲۰۲۵؛ از «میکی ۱۷» تا «سفیدبرفی»

امسال تریلرها، عناوین درخشان و منحصربه‌فردی از استودیوی موفق A24 و فیلم‌های پرهزینه‌ای که از شبکه‌های استریم پخش می‌شوند در صدر قرار دارند، اما در افق، بلاک‌باسترهای سینمایی زیادی از جمله «میکی 17» (Mickey 17)، «سفید برفی» (Snow White)، فیلم اکشن بزرگ بعدی جیسون استاتهام و همکاری بسیار مورد انتظار رایان کوگلر و مایکل بی جوردن هم در این تقویم به چشم می‌خورد. در ادامه با معرفی و جزییات بیشتری از فیلم‌های بهار 2025 همراه باشید.

فیلم‌های بهار 2025 که در ماه مارس (اسفند و فروردین 1403-1404) اکران می‌شوند

1. میکی 17

کارگردان : بونگ جون هو

: بونگ جون هو بازیگران : رابرت پتینسون، نائومی آکی، استیون ین

: رابرت پتینسون، نائومی آکی، استیون ین تاریخ اکران: 17 اسفند 1403

کارگردان کره‌ای بونگ جون هو که با فیلم تحسین‌شده‌ی «انگل» (Parasite) بیش از پیش در جامعه جهانی شناخته شد، با فیلم «میکی 17» همچنان ثابت می‌کند که یکی از منحصربه‌فردترین قصه‌گویان سینمای امروز است. حتی اگر این کمدی علمی-تخیلی درباره یک کارگر که پس از هر بار مردن دوباره ساخته می‌شود، از آن داستان‌هایی نباشد که معمولا دوست دارید، انکار این موضوع دشوار است که این کارگردان برنده اسکار برخی از خلاقانه‌ترین داستان‌ها را روایت می‌کند.

ابتدا قرار بود که فیلم «میکی 17» در سال 2024 اکران شود، اما در ماه‌های اخیر تاریخ اکران آن چند بار تغییر کرد. اما این موضوع نتوانست از هیجان ما برای این فیلم کم کند، چون از نقدها و بازخوردهای اولیه بسیار مثبت بودند. به علاوه، دیدن کارگردانی مشهور مانند بونگ جون هو که با بازیگران بااستعداد و بزرگی مانند رابرت پتینسون، استیون ین، تونی کولت و مارک رافلو همکاری می‌کند، به اندازه کافی دلیل برای دنبال کردن اخبار و حواشی و تماشای فیلم به ما می‌دهد. اگر یک پیش‌زمینه علمی-تخیلی جذاب را هم به این ترکیب اضافه کنید، می‌توانید انتظار یکی از تماشایی‌ترین فیلم‌های بهار و یکی از بهترین فیلم‌های سال 2025 را داشته باشید.

2. پلانکتون: فیلم (Plankton: The Movie)

کارگردان : دیوید نیدهام

: دیوید نیدهام صداپیشه‌ها : مستر لارنس، جیل تالی، تام کنی

: مستر لارنس، جیل تالی، تام کنی تاریخ اکران: 17 اسفند 1403

سال گذشته، نتفلیکس تمرکز خود را از باب اسفنجی دوست‌داشتنی به دوست سنجابش سندی چیکس تغییر داد و فیلم او با عنوان «نجات بیکینی باتم: فیلم سندی چیکس» (Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie) را منتشر کرد. امسال این پلتفرم به مالک چام باکت فرصت می‌دهد تا در مرکز توجه قرار بگیرد.

در حالی که پلانکتون در دنیای باب اسفنجی معمولا به‌عنوان یک ضدقهرمان معرفی شده است، فیلم آینده نتفلیکس او را به‌عنوان قهرمان در برابر دوست‌دختر قدیمی‌اش، کارن کامپیوتر قرار داده که به نظر می‌رسد قصد تسلط بر جهان را دارد. «پلانکتون: فیلم» هم مثل «فیلم سندی چیکس» وعده‌ی یک ماجراجویی خنده‌دار و طولانی برای کودکان، خانواده‌ها و طرفداران دو آتشه این مجموعه را می‌دهد.

3. متورم (Bloat)

کارگردان : پابلو ابسنتو

: پابلو ابسنتو بازیگران : بن مک‌کنزی، بوجانا نوواکوویچ،ساویر جونز

: بن مک‌کنزی، بوجانا نوواکوویچ،ساویر جونز تاریخ اکران: 17 اسفند 1403

طرفداران نسخه‌های جدید فیلم‌های یافت‌شده و تریلرهایی مانند «گم‌شده» (Missing) و «جستجو» (Searching) احتمالا بلافاصله سبک قصه‌گویی «متورم» را خواهند شناخت. در حالی که همان تهیه‌کننده از هر دو فیلم به این پروژه بازگشته است، «متورم» یکی از فیلم‌های ترسناک 2025 و اولین فیلم بلند کارگردان نوظهور پابلو ابسنتو است که به خاطر فیلم‌های کوتاه ترسناک ژاپنی‌اش شناخته می‌شود.

ابسنتو به دنبال این است که با فیلم «متورم» استعداد خود در نوشتن و کارگردانی فیلم‌های کوتاه ترسناک را در فیلم‌های بلند هم نشان دهد. داستان این فیلم درباره پسری است که در حین تعطیلات با مادر و برادرش توسط یک شیطان ژاپنی تسخیر می‌شود. پدرش (بن مک‌کنزی) که نمی‌تواند با خانواده‌اش سفر کند، مجبور است از طریق وب‌کم و از کشوری دیگر نظاره‌گر باشد و تحقیق کند. هر دو فیلم «گم‌شده» و «جستجو» ثابت کرده‌اند که فراتر از یک ایده‌ی ساده در ژانر فیلم‌های یافت‌شده هستند، چون هر دو به‌عنوان یکی از هیجان‌انگیزترین فیلم‌های کم‌تر شناخته شده در دهه گذشته به شمار می‌روند.

4. هفت پرده (Seven Veils)

کارگردان : آتوم اگویان

: آتوم اگویان بازیگران : آماندا سایفرد، ربکا لیدیارد، داگلاس اسمیت

: آماندا سایفرد، ربکا لیدیارد، داگلاس اسمیت تاریخ اکران: 17 اسفند 1403

اگر نام «هفت پرده» برایتان آشناست، احتمالا به این دلیل است که این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو در سال 2023 به نمایش درآمد. نزدیک به 18 ماه پس از پخش در جشنواره‌، این تریلر روان‌شناختی بالاخره به سینماهای ایالات متحده راه پیدا می‌کند. منتقدی به نام جریکو تادئو در نقد خود از «هفت پرده» این فیلم را «یک سایکودرامای تاثیرگذار» توصیف و بازی آماندا سایفرد، بازیگر اصلی فیلم را تحسین کرده است.

سایفرد در نقش یک کارگردان تئاتر بازی می‌کند که می‌خواهد اثر مربی‌اش را بازسازی کند. در همین حین خاطرات سرکوب‌شده و ترسناکی دوباره به او هجوم می‌آورند و بر کارش تاثیر می‌گذارند. «هفت پرده» همکاری مجدد سایفرد با آتوم آگویان بیش از یک دهه و فیلم «کلویی» (Chloe) با بازی جولین مور و لیام نیسن خواهد بود.

5. قانون جنی پن (The Rule of Jenny Pen)

کارگردان : جیمز اشکرافت

: جیمز اشکرافت بازیگران : جان لیسگو، جفری راش، جورج هانر

: جان لیسگو، جفری راش، جورج هانر تاریخ اکران: 17 اسفند 1403

«قانون جنی پن» یک تریلر معمایی درباره چند بازنشسته است که بازیگران مشهوری چون جفری راش و جان لیسگو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. لیسگو در یک نقش غیرمعمول ظاهر می‌شود و به‌عنوان یک فرد روان‌پریش ظاهر می‌شود که از عروسک برای آزار دیگران استفاده می‌کند. او به‌ویژه شخصیت راش را مورد آزار قرار می‌دهد که سابقا قاضی بوده و پس از یک سکته مغزی شدید، بخشی از بدنش فلج شده است.

«قانون جنی پن» هم مثل هر فیلم ترسناک پرتنشی وعده می‌دهد که تجربه‌ای متفاوت باشد. انتظار برای تماشای این فیلم زمانی هیجان‌انگیزتر می‌شود که بدانید استیون کینگ از آن به‌عنوان بهترین فیلم ترسناکی که در سال 2024 دیده یاد کرده است.

6. کنترل فریک (Control Freak)

کارگردان : شل نگو

: شل نگو بازیگران : شل نگو، کلی ماری ترن

: شل نگو، کلی ماری ترن تاریخ اکران: 23 اسفند 1403

هولو به تازگی تریلر فیلم اورجینالی به نام «کنترل فریک» را منتشر کرده است که کلی ماری ترن در آن نقش یک سخنران انگیزشی را بازی می‌کند که به مشکلی غیر قابل کنترل مبتلا است که به آرامی او را به جنون می‌کشاند. با توجه به تریلر منتشر شده از «کنترل فریک» به نظر می‌رسد که باید منتظر یک تریلر ترسناک در زیرژانر بادی هارر باشیم.

«کنترل فریک» در واقع بر اساس یک قسمت کوتاه از فصل دوم سریال «هالووین کوچک» (Bite Size Halloween) محصول هولو ساخته شده است. کسانی که کنجکاوند درباره این فیلم کوتاه بیشتر بدانند، می‌توانند قسمت چهارم از فصل دوم این سریال با عنوان «کنترل» را تماشا کنند.

7. روزی که زمین منفجر شد: فیلم لونی تونز (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)

کارگردان : پیت برونگارت

: پیت برونگارت صداپیشه‌ها : اریک بائوزا، کندی مایلو، پیتر مک‌نیکول

: اریک بائوزا، کندی مایلو، پیتر مک‌نیکول تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

تقریبا همه فیلم‌های خانوادگی را دوست دارند. این فیلم‌ها به اندازه کافی سرگرم‌کننده هستند که کودکان از آن لذت ببرند، اما به همان اندازه هم شوخی‌ها و قصه‌های باکیفیتی برای بزرگ‌ترها دارند. البته گفتن این‌ها ساده است و روی کاغذ احتمالا درست از آب درمی‌آید اما فیلم «روزی که زمین منفجر شد: فیلم لونی تونز» به نظر می‌رسد یکی از آن فیلم‌های نادری باشد که با حفظ تمام این ویژگی‌ها در بهار 2025 اکران می‌شود.

جدیدترین فیلم سینمایی لونی تونز در حال حاضر از نقدهای مثبت منتقدان بهره‌مند است و امتیاز 93٪ در راتن تومیتوز دارد. منتقدان در نقد «روزی که زمین منفجر شد» به برخی از بهترین فیلم‌های انیمیشن برادران وارنر اشاره کرده‌اند، از جمله «فیلم لگو» (The Lego Movie) و حتی «غول آهنی» (The Iron Giant).

8. کیف سیاه (Black Bag)

کارگردان : استیون سودربرگ

: استیون سودربرگ بازیگران : کیت بلانشت، مایکل فاسبندر، رگی ژان پیج

: کیت بلانشت، مایکل فاسبندر، رگی ژان پیج تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

وقتی یک کارگردان برنده اسکار مثل استیون سودربرگ فیلمی می‌سازد معمولا خبرهایش مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی سودربرگ با بازیگران درخشانی مثل کیت بلانشت، مایکل فاسبندر، پیرس برازنان و رگی ژان پیج همکاری می‌کند، قطعا توجه‌های بیشتری را هم به خود جلب می‌کند. خوب تمام اینها در فیلم جدید این کارگردان با عنوان «کیف سیاه» در حال وقوع است.

علاوه بر این فیلمنامه «کیف سیاه» را دیوید کپ نوشته است که نویسنده فیلم‌هایی مثل «پارک ژوراسیک» (Jurassic Park) و «ماموریت: غیرممکن» (Mission: Impossible) هم بوده است. بر اساس همین اسامی بزرگی که نام بردیم، تماشای این تریلر جاسوسی که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده از واجبات است، اما همچنین از قبل از اکران هم در نمایش‌های اولیه بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کرده است.

داستان «کیف سیاه» مدتی پنهان مانده بود، اما یک تریلر رسمی که در ماه دسامبر منتشر شد، تمام چیزهایی را که برای هیجان‌زده شدن نیاز داشتیم به ما داد. «کیف سیاه» بر اساس یک داستان واقعی درباره دو مامور اطلاعاتی کارکشته است که تصادفا زن و شوهر هم هستند. وقتی کاترین وودهوس (بلانشت) به خیانت متهم می‌شود، شوهرش (فاسبندر) مجبور می‌شود بین زندگی مشترک و کشورش یکی را انتخاب کند.

9. نووکائین (Novocaine)

کارگردان : دن برک، رابرت اولسن

: دن برک، رابرت اولسن بازیگران : جک کواید، امبر میدتاندر، جاکوب باتالون

: جک کواید، امبر میدتاندر، جاکوب باتالون تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

«نووکائین» یک داستان عاشقانه‌ی غیرمتعارف درباره مردی آرام به نام ناتان (جک کواید) را روایت می‌کند که دختر رویایی‌اش (امبر میدتاندر) درست بعد از ملاقات با او ربوده می‌شود. وضعیت نادر ناتان که باعث می‌شود او هیچ دردی را احساس نکند، در تلاشش برای نفوذ به سازمان مسئول ربودن دختر به‌عنوان یک مزیت برایش عمل می‌کند.

نه تنها وضعیت ناتان در مبارزه با شرورهای آموزش‌دیده یک مزیت است، بلکه به فیلمسازان این امکان را می‌دهد که کواید را در موقعیت‌های خنده‌دار و دلخراشی قرار دهند، مانند دست کردن در روغن داغ برای برداشتن یک اسلحه یا گرفتن چاقو با کف دست. تمام این‌ها به‌عنوان شوخی به تصویر کشیده شده است، اما این فیلم با رده سنی R قطعا برای افرادی که قلب ضعیفی دارند مناسب نیست. کواید سعی خواهد کرد که روند موفقیت‌های کنونی‌اش را ادامه دهد؛ روندی که با فیلم «همنشین» (Companion) به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های سال 2025 آغاز شده بود.

10. مرز (Borderline)

کارگردان : جیمی واردن

: جیمی واردن بازیگران : سامارا ویوینگ، ری نیکلسون، آلبا باپتیستا

: سامارا ویوینگ، ری نیکلسون، آلبا باپتیستا تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

ری نیکلسون پسر جک نیکلسون که سال گذشته در فیلم «لبخند ۲» (Smile 2) به یک موجود خبیث ترسناک تبدیل شده بود، در فیلم «نووکائین» که در قسمت قبل معرفی کردم حضور دارد و همچنین در فیلم «مرز» که یک تریلر کمدی سیاه درباره یک مزاحم وسواسی (نیکلسون) است که به خانه یک سوپراستار پاپ (سامارا ویوینگ) حمله می‌کند، نقش اصلی را ایفا می‌کند.

اجرای دیوانه‌وار نیکلسون هم برای ترس و هم برای خنده طراحی شده است، زیرا شخصیت او متقاعد شده که قرار است با ستاره پاپ ازدواج کند. حضور او هم تهدیدآمیز و هم به طرز ترسناکی خنده‌دار است، زیرا او شخصیتش را با صداقتی مثال‌زدنی بازی می‌کند. ویوینگ البته قبلا با بازی در فیلم کمدی ترسناک «آماده باشی یا نه» (Ready or Not) در سال 2019 خود را ثابت کرده است، بنابراین طرفداران باید حتما در اواسط مارس منتظر «مرز» باشند.

11. اپوس (Opus)

کارگردان : مارک آنتونی گرین

: مارک آنتونی گرین بازیگران : آیو ادیبری، جان مالکوویچ، ژولیت لوییس

: آیو ادیبری، جان مالکوویچ، ژولیت لوییس تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

آیو ادیبری در فیلم «اپوس» نقش نویسنده‌ای را بازی می‌کند که به یک مهمانی متعلق به یک موسیقیدان مشهور (جان مالکوویچ) می‌رود که پس از دهه‌ها انزوا از مخفیگاهش بیرون آمده است. متاسفانه مهمانی بسیار خطرناک‌تر از آن چیزی است که این نویسنده جوان در ابتدا تصور می‌کرد. استودیو A24 برنامه‌ی بسیار شلوغی برای فصل بهار 2025 برای سینمادوستان تدارک دیده است که شامل فیلم‌های «در باب تبدیل شدن به یک مرغ شاخدار» (On Becoming a Guinea Fowl)، «اپوس» و «مرگ یک تک‌شاخ» (Death of a Unicorn) (که به زودی به آن خواهیم پرداخت) می‌شود.

این در حالی است که فیلم‌هایی مثل «جنگ» (Warfare) و «افسانه اوچی» (The Legend of Ochi) برای اکران در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت 1404) برنامه‌ریزی شده‌اند. حتی در بدترین حالت A24 فیلم‌های قابل توجهی برای اکران در بهار 2025 تولید کرده است که بحث‌های زیادی را برمی‌انگیزند. در بهترین حالت A24 امسال از برخی از بهترین فیلم‌های قرن رونمایی خواهد کرد.

12. هنرپیشه (The Actor)

کارگردان : دوک جانسون

: دوک جانسون بازیگران : اندره هلند، جما چان، تریسی اولمن

: اندره هلند، جما چان، تریسی اولمن تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

فیلم «هنرپیشه» آندره هلند را در نقش یک بازیگر نیویورکی دنبال می‌کند که پس از اینکه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و در یک شهر کوچک دورافتاده در اوهایو رها می‌شود حافظه‌اش را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که سرنوشت او پس از اینکه عاشق یک زن مرموز به نام ادنا (با بازی جما چان) می‌شود تغییر می‌کند.

این تریلر معمایی و روانشناسی محصولی از کمپانی فیلم نئون است که توسط دوک جانسون، کارگردان نامزد اسکار انیمیشن «آنومالیسا» (Anomalisa) ساخته شده است. در واقع فیلم «هنرپیشه» ورود این فیلمساز به دنیای فیلم‌های لایو اکشن است.

13. الکتریک استیت (The Electric State)

کارگردان : برادران روسو

: برادران روسو بازیگران : میلی بابی براون، کریس پرت، جاناتان کی کوان

: میلی بابی براون، کریس پرت، جاناتان کی کوان تاریخ اکران: 24 اسفند 1403

یکی از فیلم‌های نتفلیکس که قرار است بهار 2025 اکران شود حماسه علمی-تخیلی «الکتریک استیت» است. در واقع، این پلتفرم در این فیلم با بودجه بالا که توسط برادران روسو کارگردانی شده و بازیگران بزرگی مانند میلی بابی براون، کریس پرت، جاناتان کی کوان، استنلی توچی و وودی هارلسون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، هیچ کم‌وکاستی ندارد. میلی بابی براون بازیگر نقش اول سریال «چیزهای عجیب» (Stranger Things) در این فیلم نقش یک نوجوان یتیم را بازی می‌کند که با یک قاچاقچی (پرت) و یک ربات مرموز برای پیدا کردن برادر گمشده‌اش همکاری می‌کند.

«الکتریک استیت» به‌عنوان یکی از فیلم‌های علمی-تخیلی سال 2025 در واقع اقتباسی غیررسمی از کتاب مصوری به همین نام اثر سایمون استالنهاگ است که در سال 2018 منتشر شد. داستان که در دهه 1990 جایگزین پس از یک قیام بزرگ ربات‌ها اتفاق می‌افتد، گزینه‌ای مناسب برای طرفداران «فال‌اوت» (Fallout) و «آینه‌ی سیاه» (Black Mirror) است. علاوه بر این، «الکتریک استیت» آخرین فرصت برای تماشای تلاش‌های کارگردانی برادران روسو خواهد بود قبل از اینکه این دو به دنیای سینمایی مارول بازگردند تا بر روی فیلم‌های «انتقام‌جویان: روز قیامت» (Avengers: Doomsday) و «انتقام‌جویان: نبردهای پنهان» (Avengers: Secret Wars) کار کنند.

14. اُدسا (O’Dessa)

کارگردان : جرمی جاسپر

: جرمی جاسپر بازیگران : سدی سینک، رجینا هال، کلی مک‌دونالد

: سدی سینک، رجینا هال، کلی مک‌دونالد تاریخ اکران: 30 اسفند 1403

کم‌تر از یک هفته پس از انتشار «الکتریک استیت» در نتفلیکس، هولو هم ماجرای علمی-‌تخیلی بزرگی را با یکی دیگر از ستاره‌های سریال «چیزهای عجیب» منتشر می‌کند. این بار اما سدی سینک نقش یک دختر جوان کشاورز را در اپرای راک پساآخرالزمانی با نام «اُدسا» ایفا می‌کند. سینک در نقش دختر جوانی ظاهر می‌شود که در جستجوی یک ارثیه خانوادگی است، اما زمانی که با عشق زندگی‌اش آشنا می‌شود و تلاش می‌کند روح او را نجات دهد ماجرا تغییر می‌کند.

کارگردان فیلم، جرمی جاسپر، سابقه طولانی در کارگردانی موزیک ویدیو و فعالیت به‌عنوان آهنگساز دارد و از این تجربیات برای به تصویر کشیدن «اُدسا»، که از نظر بصری متمایز و از نظر صوتی برجسته است استفاده می‌کند. با توجه به تریلر تازه منتشرشده، «اُدسا» قطعا یکی از فیلم‌های منحصربه‌فردی خواهد بود که برای اکران در بهار 2025 در نظر گرفته شده است.

15. خیانت تایلر پری (Tyler Perry’s Duplicity)

کارگردان : تایلر پری

: تایلر پری بازیگران : کت گراهام، میگان تندی، تایلر لیپلی

: کت گراهام، میگان تندی، تایلر لیپلی تاریخ اکران: 30 اسفند 1403

این فیلم را نباید با کمدی رمانتیک جنایی سال 2009 با همین نام اشتباه گرفت. فیلم «خیانت تایلر پری» داستانی بسیار سیاه‌تر است که وکیلی (کت گراهام) را دنبال می‌کند که در حال کشف حقیقت درباره تیراندازی مرگبار پلیس به یک مرد سیاه‌پوست است که اتفاقا شوهر بهترین دوست او (میگان تندی) است.

البته، این فیلم با رویدادهای واقعی اخیر که در آن مردان سیاه‌پوست به دست افسران پلیس جان خود را از دست داده‌اند، شباهت‌هایی دارد و به داستانی از پیش وزین، وزن بیشتری می‌بخشد. «خیانت تایلر پری» دومین فیلم از چهار فیلمی است که پری طبق قرارداد با استودیوهای آمازون منتشر می‌کند.

16. سفیدبرفی (Snow White)

کارگردان : مارک وب

: مارک وب بازیگران : ریچل زگلر، گل گدوت، اندرو برنپ

: ریچل زگلر، گل گدوت، اندرو برنپ تاریخ اکران: 1 فروردین 1404

«سفید برفی» یکی از فیلم‌های مورد انتظار بهار سال 2025 است که در ادامه‌ی تلاش‌های مداوم دیزنی برای بازسازی بسیاری از فیلم‌های انیمیشن کلاسیک خود به صورت حماسه‌های لایو اکشن ساخته شده است. با این حال، این پروژه اخیر تا حدی به خاطر تمام جنجال‌های پیرامون فیلم، قابل توجه است. ابتدا، انتخاب ریچل زگلر که باعث واکنش‌های نژادپرستانه شد و سپس نظرات پیتر دینکلیج در مورد کوتوله‌ها در فیلم که منجر به تغییر طراحی شخصیت‌ها توسط دیزنی شد.

پیش‌بینی‌های اولیه فروش گیشه در مورد «سفید برفی» کمی متناقض بوده است و آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بازسازی ممکن است با شکست سختی در گیشه مواجه شود. با توجه به جنجال‌های مختلف، این موضوع چندان تعجب‌آور نخواهد بود. با این حال، شایان ذکر است که «موفاسا: شیرشاه» (Mufasa: The Lion King) هم شروع کندی در گیشه داشت، اما به یک موفقیت غیرمنتظره دست پیدا کرد.

یک نکته مثبت، استخدام بنجی پاسک و جاستین پل به‌عنوان آهنگساز است که به خاطر آثارشان در «بزرگترین شومن» (Greatest Showman) و «لا لا لند» (La La Land) شناخته می‌شوند. همانطور که در تریلر رسمی نشان داده شده است، یکی از آهنگ‌های جدید آن‌ها، «در انتظار یک آرزو» (Waiting on a Wish) به نظر می‌رسد یک آهنگ موفق قطعی باشد که یک نکته مثبت برای فیلم محسوب می‌شود.

17. باب تروینو دوستش دارد (Bob Trevino Likes It)

کارگردان : تراسیا لیمون

: تراسیا لیمون بازیگران : باربی فریرا، جان لگویزامو، فرنچ استوارت

: باربی فریرا، جان لگویزامو، فرنچ استوارت تاریخ اکران: 1 فروردین 1404

«باب تروینو دوستش دارد» داستان واقعی و دلگرم‌کننده‌ای درباره یک دوستی غیرمنتظره را روایت می‌کند. لیلی تروینو (باربی فریرا) به‌طور ناخواسته با مردی (جان لگویزامو) در فیس‌بوک دوست می‌شود که هم‌نام پدرش است. زمانی که این دو با هم آشنا می‌شوند، لیلی حمایت و اطمینانی را از باب دریافت می‌کند که از پدرش انتظار و آرزو داشت و از طرف دیگر باب احساسات سرکوب‌شده‌اش را در این رابطه جدید و معنادار به اشتراک می‌گذارد. در نتیجه، این دو پیوند عمیقی را شکل می‌دهند که زندگی هر یک از آن‌ها را تغییر می‌دهد.

18. حبس‌شده (Locked)

کارگردان : دیوید یارووسکی

: دیوید یارووسکی بازیگران : آنتونی هاپکینز، بیل اسکاشگورد، نوی چرخی

: آنتونی هاپکینز، بیل اسکاشگورد، نوی چرخی تاریخ اکران: 1 فروردین 1404

فیلم «حبس‌شده» درباره یک دزد خودروی به شدت بدشانس است (بیل اسکاشگورد) که خود را در یک شاسی‌ بلند لوکس و پیشرفته که توسط یک پارتیزان سادیستی (آنتونی هاپکینز) طراحی شده گرفتار می‌بیند. به جای اینکه شاسی‌ بلند را بدزدد، دزد خودرو تنها چیزی که می‌خواهد فرار از آن است، اما مجبور است برای زنده ماندن با بازی‌های پیچیده خودرو همراهی کند.

«حبس‌شده» که بر اساس فیلم آرژانتینی به نام «چهار در چهار» (4×4) ساخته شده است وعده می‌دهد که یک تجربه هیجان‌انگیز و نفسگیر باشد. اگر فیلم‌های ترسناک و هیجان‌انگیزی که در یک مکان اتفاق می‌افتند را دوست دارید، منتظر اکران «حبس‌شده» باشید.

19. شوالیه‌های آلتو (Alto Knights)

کارگردان : بری لوینسون

: بری لوینسون بازیگران : رابرت دنیرو، دبرا مسینگ، کازمو جرویس

: رابرت دنیرو، دبرا مسینگ، کازمو جرویس تاریخ اکران: 1 فروردین 1404

آیا در حال حاضر بازیگری وجود دارد که با یک ژانر بیشتر از رابرت دنیرو و فیلم‌های گنگستری عجین باشد؟ البته رقبای دیگری هم وجود دارند، اما دنیرو به وضوح قادر است یکی از چهره‌های مهم فیلم‌های جنایی مدرن باشد. داستان «شوالیه‌های آلتو» روایت واقعی دوستانی است که به رقبای یکدیگر تبدیل شده‌اند و برای رهبری یک خانواده بزرگ جنایی می‌جنگند. نکته جالب در مورد «شوالیه‌های آلتو» این است که رابرت دنیرو در دو نقش بازی می‌کند. علاوه بر دنیرو، دبرا مسینگ و کازمو جرویس هم جزو تیم هنرپیشه‌های این فیلم هستند.

20. اراذل و اوباش (Riff Raff)

کارگردان : دیتو مانتیل

: دیتو مانتیل بازیگران : جنیفر کولیج، گبریل یونیون، پیت دیویدسون

: جنیفر کولیج، گبریل یونیون، پیت دیویدسون تاریخ اکران: 1 فروردین 1404

«اراذل و اوباش» یکی از فیلم‌های بهار 2025 است که 21 مارس (مصادف با 1 فروردین 1404) به صورت وی‌او‌دی منتشر می‌شود. در این کمدی سیاه و هیجان‌انگیز جنیفر کولیج، اد هریس، گبریل یونیون، پیت دیویدسون، لوییس پلمن و بیل مری نقش‌آفرینی می‌کنند.

در فیلم «اراذل و اوباش» وینسنت (هریس) به نظر می‌رسد که می‌خواهد شب سال نوی آرامی را در کنار خانواده‌اش سپری کند تا اینکه گذشته‌ی سیاه و پر از جنایتش به شکل دو گانگستر مشهور (مری و دیویدسون) درب خانه‌اش را می‌زند. خطرناک‌تر از ورود قاتلان به جشن سال نوی وینسنت، رازهایی است که آن‌ها به دنبال افشایشان هستند.

21. هلند (Holland)

کارگردان : میمی کیو

: میمی کیو بازیگران : نیکل کیدمن، متیو مک‌فادین، گائل گارسیا برنال

: نیکل کیدمن، متیو مک‌فادین، گائل گارسیا برنال تاریخ اکران: 7 فروردین 1404

نیکل کیدمن بازیگر برنده جایزه اسکار و متیو مک‌فادین بازیگر برنده جایزه امی برای یک تریلر معمایی پیچیده در شهر هلند با هم همکاری می‌کنند. شهر کوچک هلند در میشیگان برای خانواده واندروگوت به نظر یک بهشت کوچک می‌رسد، اما یک راز مرموز شبیه به «همسران استپفورد» (Stepford Wives) در زیر سطح آن نهفته است.

«هلند» دومین اثر میمی کیو در قامت کارگردان است که پس از فیلم اورجینال «تازه» (Fresh) با بازی دیزی ادوار جونز و سباستین استن به سینمادوستان معرفی می‌شود. فیلم اولِ او با استقبال خوبی روبرو شد و توانست 82 درصد امتیاز از منتقدان و 81 درصد از تماشاگران کسب کند.

22. یک مرد کارگر (A Working Man)

کارگردان : دیوید آیر

: دیوید آیر بازیگران : جیسون استاتهام، دیوید هاربر، مایکل پنیا

: جیسون استاتهام، دیوید هاربر، مایکل پنیا تاریخ اکران: 8 فروردین 1404

«یک مرد کارگر» فیلمی با بازی جیسون استاتهام و کارگردانی دیوید آیر است که بار دیگر پس از موفقیت فیلم اکشن «زنبوردار» (The Beekeeper) که در سال 2024 اکران شد با یکدیگر همکاری می‌کنند. در حالی که منتظر دنباله‌ای پر سر و صدا از «زنبوردار» هستیم، این دو به طرفداران یک فیلم پر از اکشن و یک پیش‌زمینه به طرز شگفت‌انگیزی تاریک که شامل قاچاق انسان و ناپدید شدن یک دختر جوان است ارائه می‌دهند. سیلوستر استالونه در این فیلم با دیوید آیر و چاک دیکسون به‌عنوان تهیه‌کننده و نویسنده فیلمنامه همکاری می‌کند و دیوید هاربر و مایکل پنیا هم در کنار جیسون استاتهام در این فیلم حضور دارند.

23. مرگ یک تک‌شاخ (Death of a Unicorn)

کارگردان : الکس شارفمن

: الکس شارفمن بازیگران : پل راد جنا ارتگا، ویل پولتر

: پل راد جنا ارتگا، ویل پولتر تاریخ اکران: 8 فروردین 1404

استودیو A24 دوباره با کمدی ترسناک «مرگ یک تک‌شاخ» با بازی پل راد و جنا ارتگا به میدان آمده است. این دو که در نقش پدر و دختر ظاهر می‌شوند به‌طور تصادفی در راه به ملک دورافتاده یک مدیرعامل ثروتمند، با ماشینشان با یک تک‌شاخ تصادف می‌کنند. مدیرعامل به دنبال بهره‌برداری از تک‌شاخ به خاطر خواص درمانی فوق‌العاده‌اش هستند. اما اوضاع به سرعت به سمت بدتری پیش می‌رود وقتی که این موجود افسانه‌ای به شدت خشن و انتقام‌جو می‌شود.

کمدی‌های سیاه ترسناک که انتقادشان به ثروتمندان است، در چند سال گذشته به شدت محبوب شده‌اند. فیلم‌هایی مانند «صورت‌غذا» (The Menu) و «مثلث غم» (Triangle of Sadness) به خوبی از این مضامین بهره برده‌اند. حالا A24 قصد دارد با تیمی از کمدین‌های بااستعداد شامل تیئا لئونی، ویل پولتر، ریچارد ای گرانت و آنتونی کاریگان، شانس خود را امتحان کند.

24. زنی در محوطه (The Woman in the Yard)

کارگردان : ژائومه کولت سرا

: ژائومه کولت سرا بازیگران : دنیل ددوایلر، اکوی اوکپوکواسیلی، راسل هرنزبی

: دنیل ددوایلر، اکوی اوکپوکواسیلی، راسل هرنزبی تاریخ اکران: 8 فروردین 1404

داستان فیلم «زنی در محوطه» ساده اما به طرز عجیبی چشم‌نواز است. زنی که از سر تا پا سیاه پوشیده است، پیچیده‌ترین هیولای فیلم‌های ترسناک نیست، اما قطعا چیزی مسحورکننده را به تصویر می‌کشد. کارگردان فیلم، ژائومه کولت سرا، توانایی اثبات‌شده‌ای در ایجاد تنش در داستان دارد و فیلم‌هایی مانند «آب‌های کم‌عمق» (The Shallows)، «یتیم» (Orphan) و به‌تازگی «چمدان» (Carry-On) را کارگردانی کرده است. تریلر «زنی در محوطه» قطعا تنش‌زا به نظر می‌رسد، با این حال بیشتر صحنه‌های نمایش داده شده در روشنایی روز اتفاق می‌افتند.

25. درس‌های پنگوئن (The Penguin Lessons)

کارگردان : پیتر کاتانیو

: پیتر کاتانیو بازیگران : استیو کوگان، رومینا کوکا، جاناتان پرایس

: استیو کوگان، رومینا کوکا، جاناتان پرایس تاریخ اکران: 8 فروردین 1404

«درس‌های پنگوئن» داستان واقعی یک معلم مدرسه را روایت می‌کند که ناخواسته در دوران پرآشوبی از تاریخ آرژانتین، با یک پنگوئن دوست می‌شود. این معلم بدخلق (استیو کوگان) از دوست پنگوئن جدیدش برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان کم‌کارش استفاده می‌کند و به آن‌ها در ازای مشارکت در کلاس، وقت گذراندن با این موجود دوست‌داشتنی را پاداش پیشنهاد می‌دهد.

با وجود اینکه فیلم «درس‌های پنگوئن» به طور خاص بامزه است، اما در عین حال داستانی دلگرم‌کننده درباره‌ی دوستی، زندگی و سیاست را روایت می‌کند. یک داستان واقعی الهام‌بخش و حکایتی باورنکردنی است و از حضور بازیگران فوق‌العاده‌ای مانند کوگان و جاناتان پرایس سود می‌برد.

26. فهرست زندگی (The Life List)

کارگردان : آدام بروکس

: آدام بروکس بازیگران : سوفیا کارسون، سباستین ده سوزا، کانی بریتون

: سوفیا کارسون، سباستین ده سوزا، کانی بریتون تاریخ اکران: 8 فروردین 1404

یک زن جوان (سوفیا کارسون) به احترام درخواست مادر مرحومش (کانی بریتون) فهرستی از اهداف مختلفی را که در نوجوانی نوشته بود، تکمیل می‌کند. مادر مرحوم که معتقد است تکمیل این فهرست به دخترش کمک می‌کند به بهترین نسخه از خودش تبدیل شود ترتیبی می‌دهد که پس از تکمیل هر کار، پیام‌های از پیش ضبط شده‌ی بیشتری به دخترش داده شود.

«فهرست زندگی» یکی دیگر از فیلم‌های بهار 2025 است که در تاریخ شلوغ 28 مارس به نتفلیکس می‌آید. اما در میان اکران‌های سینمایی مختلف، نتفلیکس یک فیلم دلگرم‌کننده در ژانر بلوغ ارائه می‌دهد تا در آسایش خانه‌های خود از آن لذت ببرید.

27. الکساندر و سفر جاده‌ای وحشتناک، افتضاح، ناگوار، خیلی بد (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip)

کارگردان : ماروین لیموس

: ماروین لیموس بازیگران : اوا لانگوریا، جسی گارسیا، پائولینا چاوز

: اوا لانگوریا، جسی گارسیا، پائولینا چاوز تاریخ اکران: 8 فروردین 1404

بیش از یک دهه پس از اولین اقتباس سینمایی از مجموعه کتاب‌های محبوب کودکان، دنباله‌ای به نام «الکساندر و سفر جاده‌ای وحشتناک، افتضاح، ناگوار، خیلی بد» به دیزنی پلاس می‌آید. این فیلم خانوادگی به‌عنوان دنباله‌ای مستقل بر «الکساندر و روز وحشتناک، افتضاح، ناگوار، خیلی بد» عمل می‌کند و داستان گروه متفاوتی از شخصیت‌ها، یک خانواده مکزیکی-آمریکایی چند نسلی را دنبال می‌کند.

از آنجایی که این یک فیلم مستقل است، نیازی به مطالعه قبلی (به اصطلاح) وجود ندارد، بنابراین خانواده‌ها می‌توانند بدون هیچ زمینه قبلی از مجموعه کتاب یا فیلم آن را تماشا کنند. اوا لانگوریا، جسی گارسیا و چیچ مارین بازیگران این فیلم را تکمیل می‌کنند و تام نمر جوان در نقش الکساندر بازی می‌کند.

فیلم‌های بهار 2025 که در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) اکران می‌شوند

28. فیلم ماینکرافت (A Minecraft Movie)

کارگردان : جرد هرس

: جرد هرس بازیگران : جک بلک، جیسون موموآ، جیل مسیک

: جک بلک، جیسون موموآ، جیل مسیک تاریخ اکران: 15 فروردین 1404

بین موفقیت «فیلم برادران سوپر ماریو» (The Super Mario Bros) و سه‌گانه‌ی «سونیک خارپشت» (Sonic the Hedgehog)، اقتباس‌های بازی‌های ویدیویی برای پرده‌ی بزرگ، واقعا در چند سال گذشته روایت را تغییر داده‌اند. قبلا به نظر می‌رسید استودیوها نمی‌توانستند این آی‌پی‌ها را خارج از رسانه اصلی خود به کار بگیرند، اما در سال‌های اخیر، آن‌ها به برخی از بزرگ‌ترین بلاک‌باسترها و حتی سریال‌های پرطرفدار تبدیل شده‌اند.

جک بلک پس از صداپیشگی نقش باوزر در فیلم پرفروش و موفق 1.363 میلیارد دلاری «برادران سوپر ماریو» بازگشته است، اما این بار در نقش استیو، شخصیت اصلی قابل بازی «ماینکرافت». در «فیلم ماینکرافت» تنها بلک حضور ندارد؛ این کمدین باتجربه با گروهی از ستارگان، از جنیفر کولیج تا کیت مک‌کینون، دنیل بروکس، جرمین کلمنت و جیسون موموآ همراه می‌شود که همگی شخصیت‌هایی را در این دنیای مکعبی و عجیب به تصویر می‌کشند.

29. داستان‌های عجیب و غریب (Freaky Tales)

کارگردان : آنا بودن و رایان فلکی

: آنا بودن و رایان فلکی بازیگران : آنگس کلاد، جک چمپیون، پدرو پاسکال

: آنگس کلاد، جک چمپیون، پدرو پاسکال تاریخ اکران: 15 فروردین 1404

«داستان‌های عجیب و غریب» که در اوکلند اواخر دهه 80 میلادی جریان دارد، یک فیلم سرقتی با داستان‌های مجزا اما مرتبط به هم است که شامل طیف گسترده‌ای از شخصیت‌ها در یک ادای احترام به هیپ هاپ قدیمی و ظاهرا الهام گرفته از آثار کلاسیکی مانند «داستان عامه‌پسند» (Pulp Fiction) است. گروه بازیگران نیز بسیار متنوع است و شامل بازیگرانی چون پدرو پاسکال، بن مندلسون، جی الیس، نورمانی و تام هنکس می‌شود.

هر چند سال یک‌بار، فیلم جدیدی اکران می‌شود که وعده می‌دهد «داستان عامه‌پسند» بعدی باشد، اما به نظر می‌رسد «داستان‌های عجیب و غریب» در تلاش است تا حال و هوای بازگشت به دوران وی‌اچ‌اس را زنده کند. این فیلم سرقتی جدید که برای فضاسازی به شدت بر خیابان‌های اوکلند تکیه می‌کند، به دنبال ایجاد فضایی ویژه برای خود در این ژانر پرسابقه است.

30. جهنم یک تابستان (Hell of a Summer)

کارگردان : بیلی بریک، فین ولفهارد

: بیلی بریک، فین ولفهارد بازیگران : فرد هچینگر، ابی کویین، بیلی بریک

: فرد هچینگر، ابی کویین، بیلی بریک تاریخ اکران: 15 فروردین 1404

«جهنم یک تابستان» ادای احترامی به فیلم‌های اسلشر کلاسیک است که توسط فین ولفهارد و بیلی بریک نوشته و کارگردانی شده است. این بازیگران و فیلمسازان جوان، با این اسلشر که در یک اردوگاه شبانه می‌گذرد و از «شان مردگان» (Shaun of the Dead) الهام گرفته است، برداشت خود را از ژانر کمدی ترسناک ارائه می‌دهند.

این فیلم با موفقیت در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو در سال 2023 به نمایش درآمد، توسط شرکت نئون خریداری شد و برای اکران در 18 آوریل برنامه‌ریزی شد. با این حال، نئون اخیرا تاریخ اکران را به 4 آوریل جلو انداخته است، بنابراین اکنون دو هفته کم‌تر برای دیدن آنچه این فیلمسازان جوان در آستین دارند، باید منتظر بمانیم.

31. جی 20 (G20)

کارگردان : پاتریسیا ریگن

: پاتریسیا ریگن بازیگران : وایولا دیویس، آنتونی اندرسون، مارسای مارتین

: وایولا دیویس، آنتونی اندرسون، مارسای مارتین تاریخ اکران: 21 فروردین 1404

«جی 20» یک تریلر سیاسی اکشن با بازی وایولا دیویس و آنتونی استار است. استار که با شخصیت هوملندر شناخته می‌شود، در این فیلم نقش یک شخصیت منفی شبیه هانس گروبر را بازی می‌کند که رهبران جهان را در اجلاس جی 20 می‌رباید. در همین حال، دیویس نقش رئیس جمهور آمریکا را بازی می‌کند که یک قهرمان اکشن تمام عیار است.

دیویس همیشه یک بازیگر درام فوق‌العاده بوده است، اما او در فیلم «زن پادشاه» (The Woman King) محصول 2022 ثابت کرد که یک ستاره اکشن توانمند است. از طرف دیگر، استار از زمان درخشش در سریال «پسران» ( The Boys) در سال 2019، یکی از بهترین شرورها بوده است. تماشای رویارویی این دو در یکی فیلم‌های مورد انتظار بهار 2025 یک لذت واقعی است.

32. جنگ (Warfare)

کارگردان : ری مندوزا، الکس گارلند

: ری مندوزا، الکس گارلند بازیگران : ویل پولتر، کازمو جرویس، کیت کانر

: ویل پولتر، کازمو جرویس، کیت کانر تاریخ اکران: 22 فروردین 1404

«جنگ» یکی دیگر از فیلم‌های بهار 2025 و محصول A24 است. موضوع حساس فیلم ممکن است برای همه مناسب نباشد و جنجال‌های مختلف پیرامون فیلم ممکن است برخی را از تماشای آن منصرف کند، اما با تمام اینها به نظر می‌رسد «جنگ» یک فیلم سینمایی جذاب باشد. فیلمساز الکس گارلند و ری مندوزا، نیروی دریایی سابق، پس از ساخت فیلم «جنگ داخلی» (Civil War) درباره عکاسان خبری قدم بعدی را برداشته و یک فیلم جنگی را بر اساس تجربیات واقعی مندوزا در جنگ عراق ساخته‌اند. «جنگ» شامل مجموعه‌ای از بازیگران جوان مشهور از جمله جوزف کوئین، نوآ سنتینو، ویل پولتر، کوزمو جارویس، کیت کانر و چارلز ملتون است.

33. آماتور (The Amateur)

کارگردان : جیمز هاوز

: جیمز هاوز بازیگران : رمی مالک، ریچل برازنان، جان برنثال

: رمی مالک، ریچل برازنان، جان برنثال تاریخ اکران: 22 فروردین 1404

فیلم «آماتور» رمی مالک را در نقش یک رمزگشای درونگرا اما بااستعداد سیا به تصویر می‌کشد که پس از کشته شدن همسرش (ریچل برازنان) در یک حمله تروریستی، به دنبال انتقام است. زمانی که مافوق‌هایش از اقدام خودداری می‌کنند، این مامور پشت میزنشین تصمیم می‌گیرد برای رسیدگی به امور، وارد میدان شود.

ستاره‌ی سریال «آقای ربات» (Mr. Robot) با ژانر تریلر بیگانه نیست. در فیلم «آماتور» مالک تنها ستاره‌ی اکشن ماجرا نیست، بلکه در نقش یک مامور خبره ظاهر می‌شود که از هوش و مهارت‌های فنی مختلف خود برای انتقام استفاده می‌کند. جولیان نیکلسون، لارنس فیشبرن و جان برنثال هم گروه بازیگران فیلم را تکمیل می‌کنند.

34. رهایی (Drop)

کارگردان : کریستوفر لندون

: کریستوفر لندون بازیگران : مگان فیهی، براندون اسکلنار، ویویت بین

: مگان فیهی، براندون اسکلنار، ویویت بین تاریخ اکران: 22 فروردین 1404

یکی دیگر از فیلم‌های بهار 2025 و یک تریلر کاملا متفاوت، «رهایی» است. همانطور که شعار تبلیغاتی فیلم می‌گوید، اولین قرارها می‌توانند به کابوس بدل شوند و این موضوع زمانی ثابت می‌شود که وایولت (مگان فیهی) شانسی به هنری خوش‌تیپ می‌دهد. با این حال او فقط نباید نگران مکالمات ناخوشایند باشد. وقتی وایولت شروع به دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از یک منبع مرموز می‌کند، اوضاع به سرعت به سمت خطرناکی پیش می‌رود.

کریستوفر لندون، کارگردان فیلم‌های «روز مرگت مبارک» (Happy Death Day) و «عجیب و غریب» (Freaky)، کارگردانی این تریلر منحصربه‌فرد را بر عهده دارد. داستانی درباره یک زن که باید هر کاری برای نجات خانواده‌اش انجام دهد؛ شاید حتی کشتن کسی که با او قرار عاشقانه گذاشته است.

35. شاهِ شاهان (The King of Kings)

کارگردان : سئونگ هو جانگ

: سئونگ هو جانگ صداپیشه‌ها : اسکار آیزاک، مارک همیل، پیرس برازنان

: اسکار آیزاک، مارک همیل، پیرس برازنان تاریخ اکران: 22 فروردین 1404

«شاهِ شاهان» یکی از معدود فیلم‌های انیمیشنی بهار 2025 است که داستان عیسی مسیح را از دیدگاه چارلز دیکنز و به طور غیرمستقیم بر اساس رمان «زندگی سرور ما» (The Life of Our Lord) روایت می‌کند. کل فیلم داستان عیسی است که توسط این نویسنده مشهور برای پسر کوچک‌ترش روایت می‌شود.

در حالی که داستان عیسی برای بسیاری آشناست، فیلمی اینچنینی با محوریت ایمان معمولا بازیگران برجسته‌ای را به خود جذب نمی‌کند. اسکار آیزاک، مارک همیل، کنت برانا، اوما تورمن، فارست ویتاکر و بن کینگزلی تنها چند نام شناخته‌شده هستند که صداهای آشنا و محبوب خود را به فیلم «شاهِ شاهان» می‌آورند.

36. گناهکاران (Sinners)

کارگردان : رایان کوگلر

: رایان کوگلر بازیگران : هایلی استینفلد، مایکل بی جوردن، لی جون لی

: هایلی استینفلد، مایکل بی جوردن، لی جون لی تاریخ اکران: 29 فروردین 1404

تعداد کمی کارگردان و بازیگر می‌توان مثال زد که فیلم‌های بهتری از رایان کوگلر و مایکل بی جوردن ساخته باشند. این دو قبلا در فیلم‌های «ایستگاه فرتویل» (Fruitvale Station)، «کرید» (Creed) و «پلنگ سیاه» (Black Panther) همکاری کرده‌اند و در تاریخ 18 آوریل، محصول جدیدترین همکاری آن‌ها با عنوان «گناهکاران» در سینماها به نمایش درخواهد آمد.

جوردن نقش یکی از دو برادر دوقلو را بازی می‌کند که در این فیلم ترسناک تاریخی که در دوران جیم کرو در جنوب آمریکا می‌گذرد، با یک نیروی پلید فراطبیعی در زادگاهشان مواجه می‌شوند. ورود کوگلر به ژانر ترسناک به شدت هیجان‌انگیز است و «گناهکاران» قطعا یکی از فیلم‌های مورد انتظار بهار 2025 خواهد بود.

37. ضیافت عروسی (The Wedding Banquet)

کارگردان : اندرو آن

: اندرو آن بازیگران : لیلی گلداستون، کلی مری ترن، بوئن یانگ

: لیلی گلداستون، کلی مری ترن، بوئن یانگ تاریخ اکران: 29 فروردین 1404

یک مرد با گرایش متفاوت و دوستش هم که گرایش دیگری دارد در این کمدی رمانتیک دل‌نشین توافق می‌کنند که برای گرفتن گرین کارت با هم ازدواج سوری کنند. اما اوضاع زمانی به طرز قابل توجهی پیچیده‌تر می‌شود که یک مادر بزرگ محافظه‌کار کره‌ای (یون یوجونگ) به ایالات متحده سفر می‌کند تا مراسم ازدواج نوه‌اش را ببیند.

همه چیز در فیلم «ضیافت عروسی» به طرز ناخوشایندی خنده‌دار می‌شود. آنجلا با بازی کلی مری ترن و مین با بازی هان گی چان مجبور می‌شوند نقش‌ بازی کنند تا بتوانند مادربزرگ مین را فریب دهند. بوان یانگ و لیلی گلدستون، نامزد جایزه اسکار، تیم بازیگران خنده‌دار و بااستعداد را تکمیل می‌کنند و اندرو آن این فیلم که نسخه بازسازی‌شده از یک فیلم کلاسیک دیگر به همین نام ساخته‌ی انگ لی است را کارگردانی می‌کند.

38. افسانه اوچی (The Legend of Ochi)

کارگردان : ایسایا ساکسون

: ایسایا ساکسون بازیگران : هلنا زنگل، فین ولفهارد، امیلی واتسون

: هلنا زنگل، فین ولفهارد، امیلی واتسون تاریخ اکران: 5 اردیبهشت 1404

فیلم «افسانه اوچی» در ابتدا در پیش‌نمایش فیلم‌های زمستانی گنجانده شده بود، اما پس از اینکه کارگردان به طرز غم‌انگیزی خانه‌اش را در آتش‌سوزی‌های لس آنجلس از دست داد اکران فیلم به تعویق افتاد. این فاجعه تاریخ اکران «افسانه اوچی» را مثل بسیاری دیگر از فیلم‌های سینمایی تغییر داد و باعث شد از 28 فوریه به فصل بهار و 25 آوریل 2025 تغییر کند. البته هیچ‌کدام از این‌ها از هیجان ما برای تماشای فیلم کم نکرده است. در واقع، نقدها به‌طور کلی بسیار مثبت بوده‌اند. جولین رومن در نقد خود از فیلم «افسانه اوچی» آن را «یک ماجراجویی فانتزی شگفت‌انگیز با جلوه‌های خیره‌کننده» توصیف کرده است.

استودیوی دوست‌داشتنی و عجیب A24 به نظر می‌رسد که در حال ارائه یک تفسیر منحصربه‌فرد از داستان «ای تی» (E.T.) است، اما این بار با یک موجود مرموز در جنگل. بازیگر نوظهور هلنا زنگل نقش دختر جوانی را ایفا می‌کند که با موجودی که از کودکی به او آموزش داده شده بود از آن بترسد، دوست می‌شود، اما او تنها نیست. بازیگران مشهور، از ویلم دفو تا فین ولفهارد و امیلی واتسون هم در تیم بازیگران فوق‌العاده‌ی فیلم حضور دارند.

39. حسابدار 2 (The Accountant 2)

کارگردان : گاوین اوکانر

: گاوین اوکانر بازیگران : بن افلک، جان برنثال، جی کی سیمونز

: بن افلک، جان برنثال، جی کی سیمونز تاریخ اکران: 5 اردیبهشت 1404

پس از نزدیک به یک دهه، بن افلک در نقش ریاضی‌دان نابغه‌ای که به‌عنوان حسابدار رسمی برای سازمان‌های جنایی خطرناک فعالیت می‌کند، بازمی‌گردد. این بار، حسابدار اصلی در تلاش است تا معمای قتل مامور خزانه‌داری (جی کی سیمونز) را که در فیلم اول او را تعقیب می‌کرد، حل کند. برای کشف توطئه‌ای که هر لحظه بیشتر به او نزدیک می‌شود، حسابدار رسمی از کمک برادر جداشده‌اش (جان برنثال) استفاده می‌کند.

«حسابدار 2» به جای اینکه مثل قسمت قبلی یک تریلر تعقیب و گریزی باشد، بیشتر معمایی به نظر می‌رسد. دانیلا پیندا در این دنباله به جمع بازیگران اضافه می‌شود و بن افلک، جان برنثال و جی ‌کی سیمونز هم به همراه کارگردان گاوین اوکانر بازمی‌گردند.

40. تا سپیده‌دم (Until Dawn)

کارگردان : دیوید اف سندبرگ

: دیوید اف سندبرگ بازیگران : الا روبین، مایکل سیمینو، جی یونگ یو

: الا روبین، مایکل سیمینو، جی یونگ یو تاریخ اکران: 5 اردیبهشت 1404

«تا سپیده‌دم» دومین عنوان از فیلم‌های بهار 2025 است که با اقتباس از یک بازی ویدیویی به همین نام ساخته شده. فیلم رویکردی شبیه به «روز موش‌خرما» (Groundhog’s Day) دارد و شخصیت‌هایش را مجبور می‌کند تا یک حلقه زمانی کابوس‌وار را تحمل کنند. قبلا به فیلم «برادران سوپر ماریو» و سه‌گانه «سونیک» به عنوان نمونه‌هایی از اقتباس‌های موفق بازی‌های ویدیویی بر روی پرده بزرگ اشاره کردم. با این حال، فیلم دیگری که به آن اشاره نکردم «پنج شب با فِرِدی» (Five Nights at Freddy’s) است؛ فیلمی ترسناک که بر اساس یک بازی ویدیویی محبوب دیگر ساخته شده است. «تا سپیده‌دم» احتمالا به دنبال پیروی از همین الگو است و با ساخت یک فیلم موفق برای طرفداران خود، سعی در جلب نظر آن‌ها دارد.

جذابیت بازی «تا سپیده‌دم» این است که درون لوپ تکراری خود، تعدادی هیولا را معرفی می‌کند. هر بار که داستان از نو شروع می‌شود، فرصتی برای معرفی هیولای جدید فراهم می‌شود که این فیلم را از نظر جذابیت منحصربه‌فرد می‌کند. دیوید اف سندبرگ کارگردان فیلم‌های «آنابل: آفرینش» (Annabelle: Creation) و «شزم» (Shazam!) تجربه کارگردانی خود را به میدان می‌آورد که شامل سال‌ها ساخت فیلم‌های کوتاه و بلند ترسناک است.

منبع: movieweb

