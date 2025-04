۱۰ فیلم کمدی رمانتیک برتر دهه ۸۰ میلادی؛ از «ماه‌زده» تا «عشق امروزی»

در حالی که این روزها فیلم‌های کمدی رمانتیک وضعیت بلاتکلیفی دارند، در دهه 80 میلادی شرایط کاملا متفاوت بود. در آن دوران آثار کمدی‌ رمانتیک هم از نظر منتقدان و هم از لحاظ تجاری موفق بودند. در هالیوود، آثاری مثل «وقتی هری سالی را دید…» (…When Harry Met Sally)، «توتسی» (Tootsie) و «ماه‌زده» (Moonstruck) جزو ماندگارترین فیلم‌های آن دوره محسوب می‌شدند.

بهترین فیلم‌های کمدی رمانتیک دهه 80 میلادی

فراتر از هالیوود هم کمدی رمانتیک‌هایی مثل «پائولین در ساحل» (Pauline at the Beach) و «عموی آمریکایی‌ام» (My American Uncle) جوایز بسیاری را در جشنواره‌های بین‌المللی از آن خود کردند. همچنین، دهه 80 میلادی شاهد شکل‌گیری نوعی فضای تاریک‌تر در فیلم‌های کمدی رمانتیک بود و آثاری مثل «رز ارغوانی قاهره» (The Purple Rose of Cairo) و «عشق مدرن» (Modern Romance) از نمونه‌های برجسته‌ی این ژانر به شمار می‌روند. در ادامه 10 فیلم کمدی رمانتیک برتر دهه 80 میلادی را نام بردیم که تماشایشان را نباید از دست بدهید.

10. عروس شاهزاده (The Princess Bride)

محصول : 1987

: 1987 کارگردان : راب رینر

: راب رینر بازیگران : کری الویس، رابین رایت، مندی پتینکین

: کری الویس، رابین رایت، مندی پتینکین امتیاز راتن تومیتوز : 96 از 100

: 96 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 8 از 10

راب رینر کارگردان اسطوره‌ای فیلم‌های کمدی کارش را از همان ابتدا با قدرت آغاز کرد و هفت فیلم کلاسیک پیاپی ساخت؛ «این اسپینال تپ است» (This Is Spinal Tap)، «امر قطعی» (The Sure Thing)، «با من بمان» (Stand By Me)، «عروس شاهزاده»، «وقتی هر سالی را دید…»، «میزری» (Misery) و «چند مرد خوب» (A Few Good Men).

«عروس شاهزاده» چهارمین فیلم او در این دوره تاریخی بود؛ اقتباسی از رمان ویلیام گلدمن در سال 1973 با عنوان «عروس شاهزاده: داستان کلاسیک اس مورگنسترن درباره عشق واقعی و ماجراجویی بزرگ» (The Princess Bride: S. Morgenstern’s Classic Tale of True Love and High Adventure). در این فیلم کمدی قرون وسطایی، پیتر فالک نقش پدربزرگی را بازی می‌کند که برای نوه‌اش قصه‌ی شب می‌خواند؛ داستانی درباره‌ی یک پسر کشاورز که بعد از تبدیل شدن به یک دزد دریایی، در راه رسیدن به عشق واقعی‌اش با موانع و دشمنان زیادی روبه‌رو می‌شود.

فیلم «عروس شاهزاده» در ابتدا موفقیت نسبتا متوسطی در گیشه داشت و در مقابل بودجه 16 میلیون دلاری تنها کمی بیش از ۳۰ میلیون دلار فروخت. این فیلم نقدهای مثبتی از منتقدان دریافت کرد و نامزد جایزه اسکار بهترین موسیقی و ترانه‌ی اورجینال شد. با این حال «عروس شاهزاده» به لطف انتشار موفقش در قالب ویدیوی خانگی، به یک اثر کالت تبدیل شد. موسسه فیلم آمریکا آن را برای فهرست «100 سال…100خنده» (100 Years…100 Laughs) نامزد کرد و در فهرست «100سال…100عشق» (100 Years…100 Passions) آن را در جایگاه هشتادوهشتم قرار داد. در سال 2016، کتابخانه کنگره ایالات متحده آن را برای نگهداری در فهرست ملی ثبت فیلم انتخاب کرد.

9. هرچی خواستی بگو… (…Say Anything)

محصول : 1989

: 1989 کارگردان : کمرون کرو

: کمرون کرو بازیگران : جان کیوسک، آیونی اسکای، جانی ماهونی

: جان کیوسک، آیونی اسکای، جانی ماهونی امتیاز راتن تومیتوز : 98 از 100

: 98 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.3 از 10

کمرون کرو کارگردان فیلم «هرچی خواستی بگو…» پس از گذراندن دوران نوجوانی‌اش به‌عنوان نویسنده در نشریات کریم، سیرکس و رولینگ استون فعالیت سینمایی خود را در اوایل دهه 80 میلادی به‌عنوان فیلم‌نامه‌نویس آغاز کرد. در سال 1989، کرو با فیلم کمدی درام رمانتیک «هرچی خواستی بگو…» اولین تجربه کارگردانی خود را رقم زد. در این فیلم، جان کیوسک و آیونی اسکای به ترتیب نقش یک جوان نجیب اما نه‌چندان موفق و یک دانش‌آموز ممتاز را بازی می‌کنند که در تابستان پیش از رفتن دختر به دانشگاه، عاشق یکدیگر می‌شوند.

اگرچه در حال حاضر فیلم «هرچی خواستی بگو…» به‌عنوان یکی از آثار شاخص سینمای دهه 80 میلادی شناخته می‌شود، اما در زمان اکران، در گیشه ناکام بود و تنها 20 میلیون دلار در برابر بودجه‌ی 16 میلیون دلاری‌اش فروخت. با وجود این شکست مالی، فیلم با تحسین فراوان منتقدان روبه‌رو شد؛ منتقدان از فیلم‌نامه، کارگردانی و بازی‌ها تمجید کردند.

این فیلم هم مثل بسیاری از آثار کمرون کرو اکنون به‌عنوان یکی از فیلم‌های معرف نسل ایکس شناخته می‌شود. سکانس معروف ضبط‌ صوت در این فیلم، همچنان یکی از نمادین‌ترین صحنه‌های کمدی رمانتیک در تاریخ سینماست. موسسه فیلم آمریکا هم این اثر را برای فهرست‌های «100سال…100خنده» و «100سال…100عشق» نامزد کرد. مجله اینترتینمنت ویکلی هم آن را به‌عنوان یازدهمین فیلم دبیرستانی برتر تمام دوران انتخاب کرد.

8. عشق امروزی (Modern Romance)

محصول : 1981

: 1981 کارگردان : آلبرت بروکس

: آلبرت بروکس بازیگران : آلبرت بروکس، کاترین هارولد، جیمز ال بروکس

: آلبرت بروکس، کاترین هارولد، جیمز ال بروکس امتیاز راتن تومیتوز : 83 از 100

: 83 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7 از 10

کمدی رمانتیک‌ها معمولا گزینه‌ای عالی برای تماشا در روز ولنتاین هستند. اما «عشق امروزی» اثر آلبرت بروکس قطعا از آن نوع کمدی رمانتیک‌ها نیست. در این فیلم که بروکس نویسندگی، کارگردانی و نقش‌آفرینی آن را بر عهده داشته، یک تدوین‌گر موفق سینما را می‌بینیم که با وارد کردن مشکلات شخصی‌ به رابطه‌ی عاشقانه‌اش با یک مدیر بانک فوق‌العاده صبور آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با وجود نقدهای مثبت منتقدان، «عشق امروزی» از نظر تجاری با شکست مواجه شد. پس از عملکرد ضعیف فیلم در گیشه، آلبرت بروکس دچار افسردگی شدید شد. خوشبختانه، تماسی از استنلی کوبریک زندگی او را برای همیشه تغییر داد. کوبریک در این تماس، تحسین خود را نسبت به فیلمش ابراز کرد و توضیح داد که مقصر شکست فیلم، استودیو بوده نه خود اثر. این دلگرمیِ کوبریک باعث شد بروکس انگیزه‌ی لازم را برای ادامه ساخت پروژه‌های شخصی مورد علاقه‌اش پیدا کند.

در حال حاضر «عشق مدرن» یکی از فیلم‌های دست‌کم‌گرفته‌شده‌ی دهه 80 میلادی به‌شمار می‌رود. این فیلم نگاهی درخشان به تاثیر ناامنی‌ها، تردیدها و وسواس‌ها بر روابط انسانی دارد. بروکس، همچون وودی آلن، استاد به تصویر کشیدن تضاد میان افکار و رفتارهای انسان‌هاست. او همچنین به شکل فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها خود را به‌طور غیرمنطقی قانع می‌کنند که اعمال‌شان توجیه‌پذیر است.

7. اخبار تلویزیون (Broadcast News)

محصول : 1987

: 1987 کارگردان : جیمز ال بروکس

: جیمز ال بروکس بازیگران : ویلیام هرت، آلبرت بروکس، هالی هانتر

: ویلیام هرت، آلبرت بروکس، هالی هانتر امتیاز راتن تومیتوز : –

: – امتیاز IMDb به فیلم: 7.3 از 10

جیمز ال بروکس یکی از چهره‌های برجسته و تاثیرگذار در تاریخ سرگرمی آمریکا به‌شمار می‌رود. او خالق سریال‌های تلویزیونی ماندگاری چون «نمایش مری تایلر مور» (The Mary Tyler Moore Show)، «تاکسی» (Taxi) و انیمیشن «سیمپسون‌ها» (The Simpsons) است. بروکس در مقام فیلم‌ساز هم آثاری چون «شرایط مهرورزی» (Terms of Endearment)، «اخبار تلویزیون» و «بهترین شکل ممکن» (As Good as It Gets) را کارگردانی کرده است.

فیلم «اخبار تلویزیون» یک کمدی درام رمانتیک است که داستان تهیه‌کننده‌ای برجسته در یک شبکه خبری را روایت می‌کند؛ زنی که خود را درگیر یک مثلث عشقی میان یک خبرنگار مضطرب و یک گوینده‌ تازه‌وارد و جذاب می‌بیند. این فیلم با بازیگران سرشناسی همچون هالی هانتر، ویلیام هرت، آلبرت بروکس، رابرت پروسکی، جون کیوسک و جک نیکلسون، ترکیبی از استعدادهای درخشان را گرد هم آورده است.

فیلم «اخبار تلویزیون» در گیشه موفق عمل کرد و با بودجه‌ی 15 میلیون دلاری، بیش از 67 میلیون دلار فروخت. منتقدان این فیلم را یکی از بهترین آثار سال 1987 دانستند. این فیلم در شصتمین دوره جوایز اسکار در هفت رشته نامزد شد، اما در نهایت در هیچ‌یک از آن‌ها را به خانه نبرد.

هالی هانتر برای بازی در فیلم «اخبار تلویزیون»، جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و هیئت ملی بازبینی دریافت کرد. هیئت ملی بازبینی همچنین آن را یکی از ده فیلم برتر سال معرفی کرد. موسسه فیلم آمریکا این اثر را برای فهرست‌های «100 سال…100 فیلم» و نسخه دهمین سالگرد همان فهرست نامزد کرد و همچنین آن را در جایگاه شصت‌وچهارم فهرست «100 سال…100 خنده» قرار داد و در نهایت هم در سال 2018 به فهرست ملی ثبت فیلم ایالات متحده اضافه شد.

6. ماه‌زده (Moonstruck)

محصول : 1987

: 1987 کارگردان : نورمن جویسون

: نورمن جویسون بازیگران : شر، نیکلاس کیج، وینسنت گاردنیا

: شر، نیکلاس کیج، وینسنت گاردنیا امتیاز راتن تومیتوز: 90 از 100

90 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.2 از 10

در دهه‌های 1960 و 1970 ، شِر یکی از مشهورترین خوانندگان جهان بود. در دهه 1980، شر به نقش‌های برجسته بازیگری روی آورد و به یکی از بزرگ‌ترین ستارگان هالیوود تبدیل شد، با بازی‌های ماندگار در فیلم‌هایی مانند «سیلک‌وود» (Silkwood)، «ماسک» (Mask)، «جادوگران ایست‌ویک» (The Witches of Eastwick) و «ماه‌زده». آخرین فیلم، یک کمدی رمانتیک است که توسط نورمن جویسون کارگردانی شده و شِر در آن نقش یک حسابدار اهل بروکلین را بازی می‌کند که عاشق برادر مردی می‌شود که قبلا موافقت کرده بود با او برای ازدواج کند.

«ماه‌زده» با موفقیت عظیمی در گیشه مواجه شد و بیش از 122 میلیون دلار در سطح جهانی فروخت. با فروش داخلی 80 میلیون دلاری، این فیلم پنجمین عنوان پرفروش سال 1987 در آمریکای شمالی شد. در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، نورمن جویسون جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان را از آن خود کرد. فیلم «ماه‌زده» شش نامزدی اسکار دریافت کرد و در نهایت برنده سه جایزه شد؛ بهترین بازیگر زن نقش اصلی، بهترین بازیگر زن نقش مکمل و بهترین فیلمنامه اورجینال. موسسه فیلم آمریکا این فیلم را در فهرست‌های «100 سال…100 خنده» و «100 سال…100 عشق» قرار داد. همچنین فیلم را به‌عنوان هشتمین کمدی رمانتیک بزرگ در تاریخ سینمای آمریکا معرفی کرد.

5. عموی آمریکایی‌ام (My American Uncle)

محصول : 1980

: 1980 کارگردان : آلن رنه

: آلن رنه بازیگران : ژرار دوپاردیو، نیکول گارسیا، پیتر آریدتی

: ژرار دوپاردیو، نیکول گارسیا، پیتر آریدتی امتیاز راتن تومیتوز: 86 از 100

86 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.6 از 10

آلن رنه، نماد موج نوی سینما، بیشتر به خاطر ساختارهای روایی غیرمتعارف و موضوعات مرتبط با حافظه و زمان در فیلم‌هایش شناخته می‌شود. در سال 1980، رنه با فیلم «عموی آمریکایی‌ام» رویکرد انتزاعی خود را به روایت در ژانر کمدی رمانتیک آورد. این فیلم داستان در هم تنیده‌ی سه نفر را روایت می‌کند که وضعیت‌های دشوار و تغییر‌دهنده زندگی آن‌ها به‌منظور بررسی نظریات آندره لابوریت در مورد رفتار انسانی به کار گرفته می‌شود. لابوریت یک جراح، نوروبیولوژیست، نویسنده و فیلسوف فرانسوی بود.

به گفته آلن رنه «دایی آمریکایی‌ام» یکی از موفق‌ترین فیلم‌های او از نظر مالی هم در فرانسه و هم در ایالات متحده بود. این فیلم در جشنواره فیلم کن برای اولین بار به نمایش درآمد و جوایز مهمی از جمله جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه فیپرشی را از آن خود کرد. «دایی آمریکایی‌ام» در جشنواره فیلم ونیز جایزه AGIS را دریافت کرد. علاوه بر این، این فیلم نامزد جایزه اسکار شد و شش نامزدی در جوایز سزار به‌دست آورد و در جوایز حلقه منتقدان فیلم نیویورک به‌عنوان بهترین فیلم خارجی زبان شناخته شد.

4. توتسی (Tootsie)

محصول : 1982

: 1982 کارگردان : سیدنی پولاک

: سیدنی پولاک بازیگران : داستین هافمن، جسیکا لنگ، تری گار

: داستین هافمن، جسیکا لنگ، تری گار امتیاز راتن تومیتوز : 91 از 100

: 91 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.4 از 10

فیلم «توتسی» به کارگردانی سیدنی پولاک، با بازی داستین هافمن در نقش مایکل دورسی، بازیگری ناموفق که برای به‌دست آوردن نقشی در یک سریال تلویزیونی بیمارستانی خود را به شکل یک زن در می‌آورد، ساخته شده است. در حالی که مایکل به شکل یک زن ظاهر شده است، عاشق یکی از همبازی‌های خود به نام جولی نیکولز با بازی جسیکا لانگ می‌شود. تیم بازیگری این فیلم شامل تری گار، دبنی کولمن، چارلز دارنینگ، بیل مری، سیدنی پولاک و جینا دیویس نیز می‌شود.

هم از نظر تحسین‌های منتقدان و هم فروش گیشه «توتسی» از موفق‌ترین بهترین فیلم‌های کمدی رمانتیک دهه 80 میلادی بود. این فیلم در گیشه داخلی بیش از 177 میلیون دلار فروخت و به دومین فیلم پرفروش آمریکای شمالی در سال 1982 تبدیل شد. «توتسی» ده نامزدی اسکار دریافت کرد و در نهایت در رشته بهترین بازیگر زن نقش مکمل برنده شد.

همچنین این فیلم سه جایزه گلدن گلوب از پنج نامزدی کسب کرد. هیئت ملی بازبینی «توتسی» را به‌عنوان یکی از ده فیلم برتر سال معرفی کرد. فیلم «توتسی» در سال 1998 به فهرست ملی ثبت فیلم ایالات متحده پیوست. موسسه فیلم آمریکا آن را در جایگاه 62 فهرست «100 سال…100 فیلم»، در جایگاه دوم فهرست «100 سال…100 خنده» و در جایگاه 69 فهرست «100 سال…100 فیلم» قرار داد.

3. وقتی هری سالی را دید… (…When Harry Met Sally)

محصول : 1989

: 1989 کارگردان : راب رینر

: راب رینر بازیگران : بیلی کریستال، مگ رایان، کری فیشر

: بیلی کریستال، مگ رایان، کری فیشر امتیاز راتن تومیتوز : 89 از 100

: 89 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.7 از 10

یک فیلم دیگر از راب رینر که آن‌هم از بهترین فیلم‌های کمدی رمانتیک دهه 80 میلادی است. «وقتی هری سالی را دید…» با بازی بیلی کریستال و مگ رایان در نقش زوجی است که برای اولین بار در مسیر سفر مشترک به نیویورک پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه شیکاگو با یکدیگر آشنا می‌شوند. در طول سال‌ها، آن‌ها رابطه بسیار نزدیکی با هم برقرار می‌کنند. اما وقتی که هر دو به این موضوع فکر می‌کنند که آیا مرد و زن می‌توانند بدون روابط جنسی با هم تنها دوست بمانند یا نه، مشکلاتی به وجود می‌آید.

«وقتی هری سالی را دید…» یکی از فیلم‌های کمدی شاخص دهه 80 است که از نظر تجاری موفق بود و بیش از 93 میلیون دلار در گیشه داخلی در برابر بودجه‌ی 16 میلیون دلاری فروخت. این فیلم نامزد جایزه اسکار شد و همچنین پنج نامزدی گلدن گلوب و دو نامزدی جایزه بفتا دریافت کرد. از بین تمام این نامزدی‌ها، جایزه بفتا برای بهترین فیلمنامه اورجینال را به‌دست آورد. در سال 2022، این فیلم به سومین اثر راب رینر تبدیل شد که به فهرست ملی ثبت فیلم ایالات متحده اضافه می‌شود. موسسه فیلم آمریکا این فیلم را در فهرست‌های «100 سال…100 خنده»، «100 سال…100 عشق»، «100 سال…100 ترانه»، و «100 سال…100 نقل‌قول فیلم» قرار داد و همچنین آن را به‌عنوان ششمین کمدی رمانتیک برتر آمریکایی معرفی کرد.

2. پائولین در ساحل (Pauline at the Beach)

محصول : 1983

: 1983 کارگردان : اریک رومر

: اریک رومر بازیگران : آریل دومبال، پاسکال گرگوری، فئودور آتکین

: آریل دومبال، پاسکال گرگوری، فئودور آتکین امتیاز راتن تومیتوز: 94 از 100

94 از 100 امتیاز IMDb به فیلم: 7.3 از 10

اریک رومر کارگردان فرانسوی، یکی از اعضای کلیدی جنبش موج نوی سینما بود که در فیلم‌های درام رمانتیک و کمدی رمانتیک تخصص داشت. پائولین در ساحل یکی از بزرگ‌ترین کمدی رمانتیک‌های رومر به‌شمار می‌رود. این فیلم با بازی آریل دمبال در نقش ماریون، زنی که در آستانه طلاق از شوهرش قرار دارد ساخته شده است. ماریون تصمیم می‌گیرد که به همراه خواهرزاده 15 ساله‌اش پائولین با بازی آماندا لانگلت به تعطیلات در گرنویل برود که ماریون آنجا با عشق قدیمی خود روبه‌رو می‌شود.

«پائولین در ساحل» همانند دیگر آثار بزرگ اریک رومر یک بررسی فکری و هوشمندانه از روابط انسانی و پیچیدگی‌هایی است که از تمایلات جسمی و عاطفی به‌وجود می‌آید. این فیلم در جشنواره بین‌المللی برلین، جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی، جایزه فیپرشی و جایزه ویژه را از آن خود کرد. مجله کایه‌دو سینما «پائولین در ساحل» را به‌عنوان پنجمین فیلم برتر سال 1983 انتخاب کرد. همچنین، این فیلم جایزه اتحادیه منتقدان سینمای فرانسه را به‌عنوان بهترین فیلم دریافت کرد.

1. رز ارغوانی قاهره (The Purple Rose of Cairo)

محصول : 1985

: 1985 کارگردان : وودی آلن

: وودی آلن بازیگران : جف دانیلز، میا فارو، ون جانسون

: جف دانیلز، میا فارو، ون جانسون امتیاز راتن تومیتوز : 1985

: 1985 امتیاز IMDb به فیلم: 7.7 از 10

«رز ارغوانی قاهره» بهترین فیلم کمدی رمانتیک دهه 80 میلادی است. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی وودی آلن، با بازی میا فارو در نقش سسیلیا، یک پیشخدمت را دنبال می‌کند که در دوران رکود بزرگ زندگی کسل‌کننده‌ای دارد. تنها لذت او در زندگی رفتن به سینما است. یک روز، یکی از شخصیت‌های فیلم از صفحه نمایش خارج و وارد دنیای واقعی می‌شود، جایی که رابطه رمانتیکی با سسیلیا برقرار می‌کند.

«رز ارغوانی قاهره» با وجود تحسین‌های گسترده به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های وودی آلن، در گیشه شکست خورد. منتقدان از فیلمنامه آلن و نحوه پیاده‌سازی عناصر فانتزی در ژانر کمدی رمانتیک تمجید کردند. فیلم جایزه گلدن گلوب بهترین فیلمنامه سینمایی و جوایز بفتا برای بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه اورجینال را کسب کرد. «رز ارغوانی قاهره» در جشنواره فیلم کن، جایزه فیپرشی را از آن خود کرد.«رز ارغوانی قاهره» همچنین جایزه بهترین فیلم خارجی را از جوایز سزار، فتوگراماس دِ پلاتا و اتحادیه منتقدان سینمای فرانسه دریافت کرد. مجله تایم هم «رز ارغوانی قاهره» را به‌عنوان یکی از 100 فیلم برتر تاریخ سینما معرفی کرد.

منبع: cbr

نوشته ۱۰ فیلم کمدی رمانتیک برتر دهه ۸۰ میلادی؛ از «ماه‌زده» تا «عشق امروزی» اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala