«فیلم ماینکرفت» با بلوک‌های دلار قلعه ساخت! (باکس آفیس هفته)

در آستانه‌ی هفته‌ای که گذشت، انتظار می‌رفت کمدی فانتزی «فیلم ماینکرفت» محصولی از کمپانی‌های برادران وارنر و لجندری، با بازی جک بلک و جیسون موموآ با فروش چیزی در حدود 70 تا 80 میلیون دلار کارش را آغاز کند. حتی برخی از تحلیل‌گران خوش‌بین حتی فروش نزدیک به 90 میلیون دلار را پیش‌بینی کرده بودند که همگی در نهایت غافلگیر شدند. در ادامه مقدار فروش و جزییات بیشتر فیلم‌‌های این هفته را بخوانید.

«فیلم ماینکرفت» به لطف تقاضای چشمگیر مخاطبان برای یک فیلم خانوادگی، جذابیت گسترده و محبوبیت بازی ویدیویی «ماینکرفت» محصول سال 2011، چه در آمریکا و چه در بازارهای بین‌المللی فراتر از انتظار ظاهر شد. در گیشه جهانی، این بلاک‌باستر 144 میلیون دلار دیگر نیز به دست آورد و شروعی با مجموع 301 میلیون دلار را رقم زد. این در حالی است که بودجه تولید فیلم پیش از محاسبه هزینه‌های جهانی بازاریابی 150 میلیون دلار بوده است.

پیش از این هفته، فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شگفت‌انگیز» (Captain America: Brave New World) محصولی از دیزنی و مارول با فروش 88 میلیون دلار رکورد بزرگ‌ترین افتتاحیه سال را در اختیار داشت، در حالی‌ که فیلم موفق «برادران سوپر ماریو» (The Super Mario Bros. Movie) محصول یونیورسال و ایلومینیشن در سال 2023 با 146 میلیون دلار، صاحب رکورد بهترین افتتاحیه برای یک فیلم اقتباسی از بازی ویدیویی بود.

«فیلم ماینکرفت» به کارگردانی جرد هس درباره گروهی از افراد مختلف است که از طریق یک پورتال به دنیایی مکعبی کشیده می‌شوند و شخصی به نام استیو (جک بلک) آن‌ها را راهنمایی می‌کند. نقدهای منتقدان نسبت به فیلم متوسط بوده (48٪ در راتن تومیتوز)، اما این موضوع آشکارا تاثیری بر استقبال تماشاگران نداشته است.

هالیوود و به‌ویژه استودیوی برادران وارنر مدت‌ها بود که به یک موفقیت بزرگ نیاز داشت. طبق آمار کام‌اسکور، فروش کلی گیشه همچنان عقب ‌مانده است و میزان فروش بلیت‌ها در حال حاضر 5.3٪ کم‌تر از سال 2024 و 35٪ پایین‌تر از سال 2019 است، هرچند «فیلم ماینکرفت» با فروش قابل توجه خود به کاهش این فاصله کمک کرده است.

این در حالی است که برادران وارنر به‌تازگی با دو شکست پیاپی در اکران سینمایی مواجه شد؛ فیلم «شوالیه‌های آلتو» (The Alto Knights) با بازی رابرت دنیرو و «میکی 17» (Mickey 17) به کارگردانی بونگ جون هو با بازی رابرت پتینسون. فیلم بعدی این استودیو با عنوان «گناهکاران» (Sinners)، یک تریلر خون‌آشامی با درجه سنی R و بودجه 90 میلیون دلاری است که توسط رایان کوگلر و مایکل بی جردن ساخته شده است.

«فیلم ماینکرفت» بر اساس یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های ویدیویی تاریخ ساخته شده است، اما چنین برداشت‌هایی همیشه موفقیت در هالیوود را تضمین نمی‌کنند. با این حال، فیلم‌های اقتباس‌شده از بازی‌ها در سال‌های اخیر بیشتر موفق بوده‌اند تا شکست‌خورده؛ نمونه‌های قابل توجه آن شامل «برادران سوپر ماریو»، «پنج شب با فردی» (Five Nights at Freddy’s)، «سونیک خارپشت» (Sonic the Hedgehog) و «آنچارتد» (Uncharted) با بازی تام هالند هستند که همگی در گیشه عملکرد موفقی داشتند.

استودیوی لجندری در اقتباس آثار بزرگ برای سینما به موفقیت چشمگیری دست یافته است؛ «فیلم ماینکرفت» با فروش قابل توجه در هفته افتتاحیه ادامه‌دهنده‌ی روند موفق این شرکت در تولید فرنچایزهای «گودزیلا و کینگ کونگ» (Godzilla and King Kong)، «تل‌ماسه» (Dune) و «تل‌ماسه: بخش دوم» (Dune Part II) است.

در حالی‌ که «فیلم ماینکرفت» با فروش فراتر از انتظار گیشه را از آن خود کرد، سایر فیلم‌های در حال اکران به ناچار به سهمی ناچیز بسنده کردند. در جایگاه دوم، با فاصله‌ای بسیار زیاد، تریلر اکشن «یک مرد کارگر» (A Working Man) با بازی جیسون استاتهام تنها 7.2 میلیون دلار به‌دست آورد. این فیلم محصول آمازون مترو گلدویم مایر، پس از دو هفته اکران، مجموعا 27.81 میلیون دلار فروش داشته است.

فیلم «برگزیده: شام آخر- قسمت 2» (The Chosen: Last Supper – Part 2) که داستانی درباره عیسی و پیروانش را روایت می‌کند، با 6.7 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت. استودیوی فاثوم ایونتس در حال پخش فصل پنجم این سریال در سینماها است و قرار است به مدت دو هفته هر قسمت را منتشر کند؛ قسمت اول این سریال تاکنون 17.3 میلیون دلار فروش داشته است.

فیلم لایو اکشن «سفیدبرفی» (Snow White) محصولی از دیزنی، با بازی ریچل زگلر و گل گدوت، در سومین هفته اکران به جایگاه چهارم سقوط کرد و 6 میلیون دلار فروخت. تاکنون، این فیلم با بودجه 250 میلیون دلاری تنها 77 میلیون دلار در بازار داخلی و 168 میلیون دلار در گیشه جهانی به دست آورده است. به نظر می‌رسد که این فیلم یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های گیشه‌ی سال جاری باشد.

در جایگاه پنجم، فیلم «زنی در محوطه» (The Woman in the Yard) محصولی از یونیورسال و بلوم‌هاوس قرار دارد که در دومین هفته اکران 4.5 میلیون دلار به دست آورد. این فیلم که در آن دنیل دِدوایلر در نقش مادر خانواده‌ای بازی می‌کند که زنی عجیب را در حیاط خانه می‌بیند، تاکنون 16.66 میلیون دلار فروش داشته است. خوشبختانه برای سرمایه‌گذاران فیلم، هزینه تولید تنها 12 میلیون دلار بوده است.

فیلم کمدی ترسناک «مرگ یک تک‌شاخ» (Death of a Unicorn) محصولی متفاوت از استودیوی فیلم‌سازی A24 در دومین هفته اکران 2.69 میلیون دلار فروخت و در جایگاه ششم گیشه داخلی نشست. این فیلم با بازی جنا اورتگا که داستانی با ترکیب از فانتزی و دلهره را وایت می‌کند، در برابر بودجه 15 میلیون دلاری تا کنون 8.48 میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشته است.

قسمت اول سریال «برگزیده: شام آخری» (The Chosen: Last Supper) که هفته دوم خود را پشت سر می‌گذارد، با 1.87 میلیون دلار هفتم شد و تا کنون 17.91 میلیون دلار برای سازندگانش به ارمغان آورده است.

همچنین فیلم کمدی ترسناک «جهنم یک تابستان» (Hell of a Summer) محصولی از کمپانی نئون، که این هفته به سینماها آمد، با 1.75 میلیون دلار شروع به کار کرد و در جایگاه هشتم قرار گرفت. با توجه به اینکه این فیلم با بودجه‌ی پایین 3 میلیون دلار ساخته شده، این شروع چندان بدی نیست. فین ولفهارد، ستاره سریال «چیزهای عجیب» (Stranger Things)، به همراه بیلی بریک کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته است و هر دو در آن نقش‌آفرینی هم می‌کنند. داستان فیلم درباره دو راهنمای یک اردوگاه تابستانی است که توسط یک قاتل ماسک‌پوش تعقیب می‌شوند.

درام موفق «رفیق» (The Friend) با بازی بیل مری و کارگردانی اسکات مک‌گی و دیوید سیگل در دومین هفته اکران 1.61 میلیون دلار بدست آورد و مجموع درآمد داخلی خود را به 1.69 میلیون دلار رساند. این فیلم داستان یک نویسنده نیویورکی به نام ایریس را روایت می‌کند که زندگی راحت و تنهایش پس از ورود یک سگ به نام آپولو به هم می‌ریزد؛ سگی که نزدیک‌ترین دوست و مربی‌اش برایش به ارث گذاشته است. این سگ بزرگ بلافاصله مشکلات زیادی برای ایریس به وجود می‌آورد، از تخریب اثاثیه خانه تا اخطارهای تخلیه و همچنین مشکلات وجودی عمیق‌تری برای او ایجاد می‌کند.

در نهایت فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شگفت‌انگیز» در هشتمین هفته اکران 1.39 میلیون دلار فروخت و در رتبه دهم قرار گرفت. این فیلم ماجراجویی ابرقهرمانی با بازی آنتونی مکی، در آمریکای شمالی 199.12 میلیون دلار فروش داشته است اما با توجه به بودجه 180 میلیون دلاری نتوانست برای سازندگانش سودآور باشد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی فیلم ماینکرفت

A Minecraft Movie 1 157 157 یک مرد کارگر

A Working Man 2 7.27 27.81 برگزیده: شام آخر- قسمت 2

The Chosen: Last Supper Part 2 1 6.70 6.70 سفیدبرفی

Snow White 3 6.08 77.46 زنی در محوطه

The Woman in the Yard 2 4.50 16.66 مرگ یک تکشاخ

Death of a Unicorn 2 2.69 8.48 برگزیده: شام آخر

The Chosen: Last Supper 2 1.86 17.91 جهنم در تابستان

Hell of a Summer 1 1.75 1.75 رفیق

The Friend 2 1.61 1.69 کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شگفت‌انگیز

Captain America: Brave New World 8 1.39 199.12

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «فیلم ماینکرفت» با بلوک‌های دلار قلعه ساخت! (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala