۱۲ سریال برتر برای طرفداران «آخرین بازمانده از ما»

«آخرین بازمانده از ما» دو بازی ویدیویی دارد ساخت شرکت «ناتی داگ» (Naughty Dog) که داستان بازی اول در فصل اول سریال نشان داده شد. در این داستان ما با جهانی آشنا می‌شویم که ویروسی کشنده در آن انسان‌ها را به موجودات زامبی‌گونه‌ی قارچ‌مانندی تبدیل می‌کند. شخصیت‌های اصلی در این داستان جوئل و الی هستند که به ترتیب نقش آن‌ها را در سریال پدرو پاسکال و بلا رمزی بازی می‌کنند و برای فصل دوم آن هم بازگشته‌اند. در فصل یک دیدیم که جوئل، پدری مغموم است که با دخترکی به نام الی در سفری مخاطره‌آمیز همراه می‌شود. الی تنها کسی است که به نظر می‌رسد در برابر ویروس مصونیت دارد. این دو می‌خواهند خودشان را به مرکزی آن سر کشور برسانند تا شاید با آزمایشات روی الی بتوانند راهی برای درمان ویروس پیدا کنند.

۱۲ سریال شبیه «آخرین بازمانده از ما» که باید ببینید

فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» امسال منتشر شد که بخش ابتدایی داستان بازی دوم را دنبال می‌کند. اگر با بازی‌های ویدیویی اصلی آشنا هستید، یا حتی همین سریال تلویزیونی را دوست داشته‌اید، سریال‌های دیگری شبیه به «آخرین بازمانده از ما» وجود دارند که می‌توانند دنیاسازی یا داستان‌پردازی خوب این مجموعه را برایتان تداعی کنند.

۱. چرنوبیل (Chernobyl)

سال پخش: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: کریگ مازن

کریگ مازن بازیگران: استلان اسکارزگارد، جرد هریس، پاول ریتر، جسی باکلی

استلان اسکارزگارد، جرد هریس، پاول ریتر، جسی باکلی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۳ از ۱۰

۹.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۵

سازنده‌ی اصلی بازی‌های ویدیویی «آخرین بازمانده از ما» نیل دراکمن است که در ساخت اقتباس تلویزیونی آن نیز نقش پررنگی داشته است؛ اما در کنار نامش، نام کریگ مازن خورده که پیش‌تر مینی‌سریال تحسین‌شده‌ی HBO را ساخته بود، یعنی «چرنوبیل». این مینی‌سریال پنج قسمتی متأثر از فاجعه‌ی اتمی چرنوبیل در اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی است که در سال ۲۰۱۹ به محض پخش، به یکی از پربازدید‌ترین سریال‌های HBO تبدیل شد؛ به طوری که ارقام استریمینگ آن را با مجموعه‌هایی مثل «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) مقایسه و آن را به عنوان ترسناک‌ترین و واقعی‌ترین داستان سال ۲۰۱۹ توصیف کردند.

«چرنوبیل» تنها فجایع نموداری را که بر سر محیط بیرونی یا بدن افراد آمده را نشان نمی‌دهد، بلکه به جنبه‌ی روانشناختی و وحشتی که افراد در ۱۹۸۶ در چرنوبیل تجربه کردند نیز می‌پردازد. کریگ مازن نویسنده‌ی اصلی هر پنج اپیزود این سریال کوتاه بوده و عجیب نیست که او را برای اقتباس دنیای آخرالزمانی «آخرین بازمانده از ما» آوردند؛ به طوری که می‌توانید نکات بسیاری را در «آخرین بازمانده از ما» پیدا کنید که به سریال «چرنوبیل» شبیه می‌شود؛ مثل لحن روایت، فلش‌بک‌ها و نقش آن‌ها در نشان دادن روزهای آغازین پاندمی و پخش ویرس.

ترسناک‌ترین ویژگی «چرنوبیل» این است که این مجموعه یک داستان علمی-تخیلی را دنبال نمی‌کند و برای همین تماشایش ممکن است حتی برای طرفداران «آخرین بازمانده از ما» هم دشوار باشد. اما اگر از کار کریگ مازن در سریال تازه خوشتان آمده، بهترین گزینه‌ای که به شما پیشنهاد می‌کنیم همین «چرنوبیل» است.

۲. مندلورین (The Mandalorian)

سال پخش: ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳

۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ سازنده‌ی سریال: جان فاورو

جان فاورو بازیگران: پدرو پاسکال، کتی سکف، جیانکارلو اسپوزیتو، جینا کارانو

پدرو پاسکال، کتی سکف، جیانکارلو اسپوزیتو، جینا کارانو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۴

اگر از بینندگان همیشگی فیلم‌ها و سریال‌های پدرو پاسکال باشید، شاید شما هم به شباهت بین جوئل او در «آخرین بازمانده از ما» و کاراکترش در سریال «مندلورین» پی برده‌اید. این سریال دیزنی‌پلاس در دنیای «جنگ ستارگان» می‌گنجد و داستانش مدت کوتاهی پس از اتفاقات سه‌گانه‌ی اصلی «جنگ ستارگان» را دربرمی‌گیرد. این سریال ماجراهای دین جارین را دنبال می‌کند که یک جایزه‌بگیر است که کیش مندلورین او با نجات دادن فرزندی از نژاد یودا مورد آزمایش قرار می‌گیرد. پاسکال در اینجا نیز با اکراه پا به نقشی پدرگونه می‌گذارد و مجبور می‌شود تا از کودک در برابر بقایای امپایر محافظت کند.

با این توصیف شاید شما هم ببینید که چقدر رابطه‌ی دین جارین و گروگو به رابطه‌ی جوئل و الی در «آخرین بازمانده از ما» شبیه است، اما شباهت‌های این دو سریال تنها به کاراکترها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه دنیاسازی آن‌ها را هم دربرمی‌گیرد. سریال کریگ مازن و دراکمن گاه اپیزودهای کاملی را تنها به کاراکترهای فرعی اختصاص می‌دهد که جوئل و الی در میانه‌ی سفر خود با آن‌ها مواجه می‌شوند؛ مسئله‌ای که برای «مندلورین» هم صدق می‌کند.

با اینکه سریال «مندلورین» نتوانست شبیه فصل اول «آخرین بازمانده از ما» کیفیت خود را در تمام طول سریال حفظ کند، اما حتی فصل سوم آن هم، که برخی آن را بدترین فصل «مندلورین» می‌دانند، تمام آن چیزهایی که بینندگان را سر ذوق می‌آورد در خودش داشت؛ از رابطه‌ی بین دین و گروگو گرفته، تا اکشن به سبک «جنگ ستارگان»، دنیاسازی و بسیاری دیگر و مهم‌تر از همه، سرگرم‌کننده باقی ماند.

۳. دوپسیک (Dopesick)

سال پخش: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده‌ی سریال: دنی استرانگ

دنی استرانگ بازیگران: مایکل کیتون، پیتر سارسگارد، مایکل استولبارگ، ویل پولتر، کیتلین دیور

مایکل کیتون، پیتر سارسگارد، مایکل استولبارگ، ویل پولتر، کیتلین دیور امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۸

اگر از کسانی هستید که پای بازی دوم «آخرین بازمانده از ما» نشسته‌اید، ابی را خوب می‌شناسید. اگر هم شناخت شما از دنیای «آخرین بازمانده از ما» تنها به سریال محدود می‌شود، فعلا با ابی آشنایی محدودی دارید. نقش او را در فصل دوم سریال کیتلین دور بازی می‌کند؛ بازیگری که بیشتر او را به خاطر اجراهایش در ژانر کمدی و درام می‌شناسند. اما اگر می‌خواهید فراتر از ابی «آخرین بازمانده از ما» به توانایی‌های بازیگری او پی ببرید، می‌توانید «دوپسیک» را ببینید.

سریال «دوپسیک» نتایج بحران اعتیاد به مسکن و اپیوئیدها را بر خانواده‌های امریکایی به نمایش می‌گذارد. دور در آن نقش بتسی را بازی می‌کند؛ یک معدنچی زغال‌سنگ که پس از تجویز اکسی‌کانتین برای صدمه‌ای که به کمرش وارد شده، به دارو معتاد می‌شود و در سراشیبی از ناامیدی فرومی‌رود. با اینکه در این سریال خبری از زامبی یا جهان‌های آخرالزمانی نیست، اما بحران اعتیادی که اوایل قرن بیست و یکم کل امریکا را مثل یک پاندمی درو کرده بود، در «دوپسیک» به خوبی به نمایش گذاشته می‌شود. بحث و جدل‌ها حول کاراکتر ابی در بازی ویدیویی بسیار است و طرفداران احتمالا نظرات زیادی درباره‌ی انتخاب بازیگر آن در سریال هم داشته باشند؛ اما اگر به اجرای کیتلین دور در نقش‌های سنگین‌تر علاقه دارید، می‌توانید «دوپسیک» را ببینید.

۴. سیلو (Silo)

سال پخش: ۲۰۲۳ تاکنون

۲۰۲۳ تاکنون سازنده‌ی سریال: گراهام یوست

گراهام یوست بازیگران: ربکا فرگوسن، تیم رابینز، رشیدا جونز، دیوید اویلوو، کامن

ربکا فرگوسن، تیم رابینز، رشیدا جونز، دیوید اویلوو، کامن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۰

اپل‌تی‌وی امروزه به شبکه‌ای تبدیل شده که اگر سریال خوب می‌خواهید، باید به آن مراجعه کنید؛ مخصوصا برخی از بهترین سریال‌های علمی-تخیلی حال حاضر از این پلتفرم پخش می‌شوند. یکی از این سریال‌ها «سیلو» است که در سال ۲۰۲۳ به نمایش درآمد و پخش فصل دوم آن در ۲۰۲۵ به پایان رسید و طبق شنیده‌ها، حداقل دو فصل دیگر برایش در راه است. این مجموعه مبتنی بر کتاب‌های هیو هاوی به همین نام است و داستان یک جهان دیستوپیایی را در آینده دنبال می‌کند؛ جهانی که در آن بشریت در سیلوهای زیرزمینی به بقای خود ادامه می‌دهد. نقش اصلی داستان یک مهندس به نام جولیت (ربکا فرگوسن) است که خود را درگیر یک ماجرای قتل می‌بیند.

بی‌شک فضای دیستوپیایی «سیلو» در بخش‌هایی شبیه سریال «آخرین بازمانده از ما» می‌شود؛ مخصوصا که جهان بیرون، حداقل به اعتقاد کسانی که در سیلو زندگی می‌کنند، سمی است و به نظر می‌رسد یک فاجعه‌ی آخرالزمانی کل دنیا را به ویرانی کشانده است. سازمانی که سیلو را مدیریت می‌کند، شباهت‌هایی به سازمان FEDRA (آژانس فدرال پاسخگویی به بلایای طبیعی) در سریال HBO دارد؛ مخصوصا که هر دو به‌شدت شهروندان خود را کنترل می‌کنند و در مورد منشأ اتفاقات در جهان بیرون اطلاعاتی درز نمی‌دهند.

سریال «سیلو» به‌خاطر تئوری‌های توطئه و جهان‌سازی نئونوآر پساآخرالزمانی خود به «آخرین بازمانده از ما» شبیه می‌شود و در نهایت، با نویسندگی عالی خود، بیننده را تمام مدت غرق در دنیای عجیب و پرجزئیات خود نگه می‌دارد. کافی است بگوییم که اگر «آخرین بازمانده از ما» شما را به سمت داستان‌های درام دیستوپیایی جذب کرده، «سیلو» قطعا یکی از بهترین نمونه‌های حال حاضر این ژانر است.

۵. امریکای نخستین (American Primeval)

سال پخش: ۲۰۲۵

۲۰۲۵ سازنده‌ی سریال: مارک ال. اسمیت

مارک ال. اسمیت بازیگران: تیلور کیچ، بتی گیلپین، دین دهان، درک هینکی

تیلور کیچ، بتی گیلپین، دین دهان، درک هینکی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۶

در این فهرست از یکی از تازه‌ترین ساخته‌های نتفلیکس نیز غافل نشدیم. با اینکه در «امریکای نخستین» از سازمان‌های فاسد، دیستوپیای حاصل از شیوع ویروس یا زامبی‌ها خبری نیست، اما اگر شبیه «آخرین بازمانده از ما» به کاوش عمیق کاراکترها علاقه دارید، این سریال شش قسمتی، که داستانش در اواسط قرن نوزدهم می‌گذرد، گزینه‌ی بسیار خوبی است. تیلور کیچ در این سریال در نقش کاراکتری جوئل‌گونه حضور دارد، کسی به نام آیزاک که در کوه‌ها خود را در میان غم و اندوه می‌یابد و با اکراه موافقت می‌کند که مادری (بتی گیلپین) را با پسر معلولش (پرستون موتا) از طریق جاده‌ی خطرناکی به کالیفرنیا ببرد. سفر خطرناک آن‌ها شبیه همان سفری است که جوئل و الی در سریال «آخرین بازمانده از ما» برای کشف حقیقت حول مصونیت دخترک به ویروس طی می‌کنند.

«امریکای نخستین» به محض انتشار به صدر سریال‌های پربیننده در نتفلیکس رسید و با توجه به جذابیت آن در طول شش قسمت چندان هم جای تعجب ندارد. خالق این مجموعه، مارک ال. اسمیت، پیش‌تر به عنوان نویسنده‌ی فیلم برنده‌ی اسکار «بازگشته» (The Revenant) شناخته می‌شد که ثابت می‌کند اگر کسی بداند چطور باید طبیعت را در وحشی‌ترین و وحشتناک‌ترین حالت آن نشان داد، او اسمیت است. با اینکه «امریکای نخستین» تنها شش اپیزود دارد، اما با داستان سریع، خشن و خونین خود، کلیشه‌های ژانر وسترن، مثل دوشیزه‌ی درمانده و گاوچران‌های ضدقهرمان را جابجا می‌کند که بی‌شباهت به «آخرین بازمانده از ما» هم نیست.

اگر به اپیزودهایی از «آخرین بازمانده از ما» علاقه داشتید که داستان سفر جوئل و الی را دنبال می‌کنند، شاید از «امریکای نخستین» هم لذت ببرید. با اینکه اکشن زامبی‌محور در آن وجود ندارد، اما به خوبی شر واقعی را نشان می‌دهد که در این دنیا از خود آدم‌ها سرچشمه می‌گیرد.

۶. ژاکت‌زردها (Yellowjackets)

سال پخش: ۲۰۲۱ تاکنون

۲۰۲۱ تاکنون سازنده‌ی سریال: اشلی لایل، بارت نیکرسون

اشلی لایل، بارت نیکرسون بازیگران: ملانی لینسکی، تاونی سایپرس، الا پورنل، سوفی تاچر

ملانی لینسکی، تاونی سایپرس، الا پورنل، سوفی تاچر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۹

سریال «زاکت‌زردها» شاید زامبی نداشته باشد، اما آدم‌خواری دارد و حداقل در این قضیه به «آخرین بازمانده از ما» شبیه می‌شود! این سریال از «شوتایم» (Showtime) اولین بار در سال ۲۰۲۱ پخش شد که داستانش حول یک تیم فوتبال از دختران دبیرستانی می‌گردد که هواپیمایشان سقوط می‌کند و آن‌ها در طبیعت کانادا سرگردان می‌شوند. همزمان، سریال داستان ۲۵ سال بعد بازماندگان را هم دنبال می‌کند که همچنان درگیر عواقب ناشی از ترامای گذشته هستند.

قابل ذکر است که یکی از بزرگترین ستاره‌های سریال، ملانی لینسکی است که نقش شانا را بازی می‌کند. طرفداران «آخرین بازمانده از ما» لینسکی را از سریال HBO می‌شناسند که در آن نقش کاتلین، رهبر انقلابی در کانزاس سیتی را بازی می‌کرد. کاتلین در فصل اول «آخرین ما» عزم خود را جزم کرده بود تا هنری (لامار جانسن) و برادر کوچکترش سم (کیوان مونترال وودارد) را پیدا کرده و به قتل برساند و اینگونه به مرور در چشم بینندگان از زنی به ظاهر مهربان، به هیولایی بی‌رحم تبدیل شد.

فصل سوم سریال معمایی آدم‌خواری «ژاکت‌زردها»، با اینکه نسبت به فصل اول آن، که نامزد جایزه‌ی امی هم بود، افت کرد، اما همچنان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد؛ به ویژه درباره‌ی خشم زنانه، قدرت غم و احساس گناه. به علاوه، فهرست بازیگران مهمان آن با حضور کسانی چون هیلاری سوانک، الایجا وود و جوئل مک‌هیل با چیزی مثل فصل اول «آخرین بازمانده از ما» برابری می‌کند.

۷. ایستگاه یازده (Station Eleven)

سال پخش: ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲

۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ سازنده‌ی سریال: پاتریک سومرویل

پاتریک سومرویل بازیگران: مکنزی دیویس، هیمش پاتل، ماتیلدا لاولر، دیوید ویلمات

مکنزی دیویس، هیمش پاتل، ماتیلدا لاولر، دیوید ویلمات امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۰

«ایستگاه یازده» محصول شبکه‌ی HBO براساس رمانی از امیلی سنت جان مندل ساخته شده و داستان آینده‌ای خیالی را بررسی می‌کند که در آن یک پاندمی منجر به نابودی تمدن بشری شده؛ پاندمی که بی‌شباهت با ویروس «آخرین بازمانده از ما»، یا حتی همان پاندمی که خودمان در دنیای واقعی تجربه‌اش کردیم، نیست. این سریال داستان گروهی از بازماندگان را دنبال می‌کند که در قالب یک گروه موسیقی به هم پیوسته‌اند.

مکنزی دیویس در «ایستگاه یازده» نقش کریستن را بازی می‌کند، فرد شماره اول گروه که در زمان شروع همه‌گیری کودکی بیش نبوده است. این سریال ده قسمتی به ویژه به کودکی کریستن و همراهش جیوان (هیمش پاتل) می‌پردازد، غریبه‌ای که به اکراه مراقبت از او را به بر عهده می‌گیرد. بازیگران مکمل همچنین شامل ستارگان بااستعدادی مانند دیوید کراس و لوری پتی می‌شوند.

داستان سریال «ایستگاه یازده» از سوی منتقدین به عنوان داستانی رنگارنگ که وجهی شکسپیری و کاملا انسانی در خود دارد (به ویژه برای عصر پساهمه‌گیری کووید) توصیف شده است. این مجموعه داستانی را از آنچه واقعا اهمیت دارد روایت می‌کند؛ یعنی مردم، هنر و نیروی زندگانی که صدای زمزمه‌اش می‌آید. بی‌شک «ایستگاه یازده» در مقایسه با «آخرین بازمانده از ما»، رویکرد خوشبینانه‌تری را از یک آینده‌ی آخرالزمانی به تصویر می‌کشد. پس از تماشای فصل دوم «آخرین ما»، شاید «ایستگاه یازده» همان چیزی باشد که برای عوض کردن فضا به دیدنش نیاز داشته باشید؛ مخصوصا که تنها ده اپیزود دارد و می‌توانید به‌راحتی آن را تماشا کنید.

۸. ملت زامبی (Z Nation)

سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سازنده‌ی سریال: کارل شیفر، کریگ انگلر

کارل شیفر، کریگ انگلر بازیگران: کلیتا اسمیت، دی‌جی کوئلز، مایکل ولش، کیت الن

کلیتا اسمیت، دی‌جی کوئلز، مایکل ولش، کیت الن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۴۵ از ۱۰۰

۴۵ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۶۸

اگر بعد از دیدن «آخرین بازمانده از ما» تشنه‌ی اکشن‌های زامبی‌محور بیشتری هستید، «ملت زامبی» سریالی است که شما را مجذوب خود خواهد کرد. این سریال، که سال ۲۰۱۴ از شبکه‌ی Syfy پخش شد، به خاطر شخصیت کیت الن، یعنی آلوین، به «آخرین بازمانده از ما» شبیه می‌شود. آلوین در «ملت زامبی» کسی است که نسبت به بیماری مرگباری که فرد را به زامبی تبدیل می‌کند مصونیت دارد. با اینکه مثل الی، آلوین هم متوجه می‌شود که آنچه در بدن اوست می‌تواند بشریت را درمان کند، اما به مرور می‌فهمد که دارد به یک زامبی جهش‌یافته تبدیل می‌شود که می‌تواند سربازان بی‌ذهنی را که جلوی پایش سبز می‌شوند، کنترل کند.

بیشتر داستان «ملت زامبی» بر سفر آلوین برای رساندن راه درمان به کالیفرنیا متمرکز است. کلیتا اسمیت و دی‌جی کوئلز نیز به ترتیب به عنوان یک گارد ملی سابق و هکری به نام سیمون او را همراهی می‌کنند. داستان «آخرین بازمانده از ما» به مراتب از «ملت زامبی» تاریک‌تر است، ولی اگر سریال‌های زامبی‌محور مثل «مردگان متحرک» را دوست دارید به دردتان می‌خورد. بزرگترین انتقاد به «ملت زامبی» این بوده که لحن آن جریان درستی ندارد و گاه نمی‌تواند داستان خودش را جدی بگیرد. با این حال، می‌تواند یک مجموعه‌ی سرگرم‌کننده باشد.

متأسفانه، Syfy این سریال را پس از پنج فصل در سال ۲۰۱۸ کنسل کرد که احتمالا دلیلش هزینه‌های بالای تولید بوده؛ اما این موضوع باعث نشده که طرفداران پروپاقرص «ملت زامبی» همچنان برای احیای آن سروصدا به راه نیندازند و حتی هنوز هم می‌توان به بازگشت این سریال امیدوار بود.

۹. فال‌آوت (Fallout)

سال پخش: ۲۰۲۴ تاکنون

۲۰۲۴ تاکنون سازنده‌ی سریال: گراهام واگنر، جنوا رابرتسون دورت

گراهام واگنر، جنوا رابرتسون دورت بازیگران: النا پرنل، کایل مک‌لاکلن، والتون گاگینز، آرون موتن

النا پرنل، کایل مک‌لاکلن، والتون گاگینز، آرون موتن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۸

اقتباس‌های بازی ویدیویی اغلب اوقات چیز خوبی از آب درنمی‌آیند؛ اما «آخرین بازمانده از ما» تنها فرنچایزی نیست که یک سریال تلویزیونی خوش‌ساخت از آن داریم. سال ۲۰۲۴، آمازون پرایم با سریال «فال‌آوت» توانست مخاطبان تازه‌ای را به سمت دنیای پساآخرالزمانی مبتنی بر بازی‌های ویدیویی به همین نام بکشاند. البته آخرالزمانی که «فال‌آوت» به تصویر می‌کشد، تفاوت محسوسی با «آخرین بازمانده از ما» دارد. در این سریال ما زمین را در آینده‌ای نزدیک دنبال می‌کنیم که پس از یک انفجار هسته‌ای به ویرانه‌ای تبدیل شده. اما انسان‌ها در پناهگاه‌های زیرزمینی معروف به والت زندگی می‌کنند و سیستم‌های پیچیده‌ای ساخته‌‌اند و خبر ندارند که شرکتی به نام «والت-تک» (Vault-Tec) دارد روی آن‌ها آزمایش می‌کند.

الا پرنل در این سریال در نقش لوسی ظاهر می‌شود؛ زنی جوان که در سال ۲۲۹۶ در جستجوی پدرش هنک (کایل مک‌لاکلن)، قدم به بیرون از والت می‌گذارد و با شخصیت‌های عجیب و گاه کریهی مثل غول (والتون گاگینز) مواجه می‌شود. غول یک تکاور و جایزه‌بگیر تنهاست که به خاطر تشعشعات هسته‌ای ظاهری وحشتناک پیدا کرده. طرفداران و بینندگان جدید همه یک‌صدا «فال‌آوت» را یک اقتباس فوق‌العاده از بازی‌های ویدیویی می‌دانند. دنیای سریال «فال‌آوت» به بزرگی و جزئیات چیزی مثل «بنیاد» (Foundation) به نظر می‌رسد، درحالی که هنوز هم شبیه به «آخرین بازمانده از ما» حسی از ویرانی و تنهایی را تداعی می‌کند. سریال «فال‌آوت» می‌داند که بهترین و مهم‌ترین بخش‌هایی که هویت بازی‌ها را شکل می‌دهند چه هستند و آن‌ها را به یک رسانه‌ی جدید آورده است.

اگر از طرفداران بازی‌های ویدیویی هستید، به احتمال زیاد سریال «فال‌آوت» را هم دیده‌اید. اما اگر تاکنون فرصت این کار را نداشته‌اید، در دیدن این مجموعه شک نکنید که فصل بعدی آن در راه است. به همان اندازه که HBO در اقتباس «آخرین بازمانده از ما» موفق بوده، آمازون پرایم هم برای «فال‌آوت» سنگ تمام گذاشته و تا جای ممکن به منبع اصلی وفادار مانده است.

۱۰. بازماندگان (The Leftovers)

سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سازنده‌ی سریال: دیمون لیندلوف

دیمون لیندلوف بازیگران: جاستین ثرو، ایمی برنمن، لیو تایلر، مارگارت کوالی

جاستین ثرو، ایمی برنمن، لیو تایلر، مارگارت کوالی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۲۸

«بازماندگان» سریال درام دیگری است که سال ۲۰۱۴ از شبکه‌ی HBO منتشر شد و تا سه فصل پخش آن ادامه یافت. در «بازماندگان» یک روز دو درصد از جمعیت کره‌ی زمین به طور ناگهانی ناپدید می‌شوند. با اینکه دو درصد از کل دنیا به نظر تعداد زیادی نیست، اما ممکن است یک جامعه را به سمت فروپاشی ببرد و راه را برای تندروی‌ها و فرقه‌های تازه باز کند. این سریال شبیه «آخرین بازمانده از ما» گروهی از شخصیت‌های اصلی را دنبال می‌کند، به طور ویژه گاروی‌ها شامل کوین (جاستین ثرو) و دخترش جیل (مارگارت کوالی).

فصل‌های بعدی سریال به بازماندگان دیگری در سراسر امریکا می‌پردازد و راز این پدیده‌ی جهانی بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، به جای اینکه داستان «بازماندگان» هر فصل بزرگتر و حماسی‌تر شود، به مسیری برعکس رفت. آخرسر تنها چیزی که اهمیت دارد دو نفری است که روبروی هم می‌نشینند. می‌توان گفت سریال دیمون لیندلوف و تام پروتا به مرور صمیمی‌تر شد. درحالی که «آخرین بازمانده از ما» توضیح کوتاهی درباره‌ی ماهیت ویروس و جهان خود می‌دهد، اما «بازماندگان» این موضوعات را به حاشیه سپرده و بر روابط بین شخصیت‌ها تمرکز می‌کند.

بدیهی است که این نوع تمرکز بر روابط عاطفی برای طرفداران «آخرین بازمانده از ما» جذابیت خواهد داشت و سریال هم مثل «لاست» (Lost) آنقدر طولانی نیست که حوصله‌اتان نکشد آن را تمام کنید.

۱۱. بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

سال پخش: ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹

۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: دیوید بنیاف، دی. بی. وایس

دیوید بنیاف، دی. بی. وایس بازیگران: نیکلای کاستر والدو، امیلیا کلارک، ایان گلن، کیت هرینگتون

نیکلای کاستر والدو، امیلیا کلارک، ایان گلن، کیت هرینگتون امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۹.۲ از ۱۰

۹.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۷۳

«بازی تاج و تخت» را با بهترین فرنچایزهای فانتزی مثل «ارباب حلقه‌ها» مقایسه می‌کنند و با توجه به دنیای غنی، شخصیت‌های چندلایه و خاکستری و پیرنگ‌های جذاب‌اش، آنقدر هم جای تعجب ندارد. با این حال، فصل دوم «آخرین بازمانده از ما» شاید شما را به یاد «بازی تاج و تخت» بیندازد؛ مخصوصا که چرخش‌های آن شوکه‌کننده‌تر می‌شوند و دیگر هیچکس از دست نویسندگان در امان نیست.

برخی نیز ممکن است «بازی تاج و تخت» و «آخرین بازمانده از ما» را به خاطر موجودات زامبی‌گونه‌ای که در هردو سریال پیدا می‌شود به هم شبیه کنند. یکی از بزرگترین خطراتی که وستروس را تهدید می‌کند، وایت واکرها هستند، ارتشی از زامبی‌های مرده که از منطقه‌ی زمستانی شمالی آن‌سوی دیوار می‌آیند. طرفداران جوئل و الی همچنین می‌توانند شباهت‌هایی بین این کاراکترها و جان اسنو، آریا استارک و سانسا ببینند؛ اما بارزترین آن‌ها لیانا است که در فصل ششم سروکله‌اش پیدا شد و بازیگرش کسی نیست جز خود بلا رمزی.

مهم نیست که درباره‌ی پایان‌بندی سریال «بازی تاج و تخت» چه احساسی دارید، اینکه آیا سازندگان اشتباه کردند یا چه چیزهایی جواب نداد، نمی‌توان انکار کرد که «بازی تاج و تخت» عرصه‌ی سریال‌های تلویزیونی را برای همیشه دگرگون کرد. تصمیمات سازندگان سریال «بازی تاج و تخت»، شبیه اتفاقی که در ادامه‌ی داستان «آخرین بازمانده از ما» در کمین بینندگان است، تا سال‌ها زمینه‌ساز بحث‌ها و جدل‌های بسیاری بین بینندگان خواهد بود.

۱۲. مردگان متحرک (The Walking Dead)

سال پخش: ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲

۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ سازنده‌ی سریال: فرانک دارابونت

فرانک دارابونت بازیگران: اندرو لینکلن، جان برنثال، سارا وین کالیز، نورمن ریدس

اندرو لینکلن، جان برنثال، سارا وین کالیز، نورمن ریدس امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به سریال: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ تعداد قسمت‌ها: ۱۷۷

نمی‌توانید درباره‌ی زامبی‌ها در تلویزیون حرف بزنید و کلامی از «مردگان متحرک» به میان نیاورید. این سریال AMC براساس مجموعه کتاب‌های مصور رابرت کرکمن به مدت یازده فصل پخش شد و یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی بود؛ با شخصیت‌هایی به‌یادماندنی مثل ریک گرایمز (اندرو لینکلن)، دریل دیکسون (نورمن ریدس) و میشون (دانای گوریرا) که تا آخر سریال به فوق‌ستاره‌هایی تبدیل شدند. داستان «مردگان متحرک» با ریک گرایمز آغاز می‌شود، کلانتری که از کما بیدار شده و می‌بیند که زامبی‌ها همه‌جا را فراگرفته و جامعه از هم فروپاشیده است. او با خانواده‌اش به هم پیوسته و دوستانی پیدا می‌کند تا بتوانند با هم از دست زامبی‌ها و البته انسان‌های دیگر جان سالم به در ببرند.

بزرگترین تفاوت «مردگان متحرک» و «آخرین بازمانده از ما» در بازیگران آن است. در طول یازده فصل این سریال بازیگران زیادی آمدند و رفتند و بسیاری از آن‌ها کشته شدند. حتی کاراکتر گرایمز هم در فصل نه از داستان بیرون می‌رود. با این حال، «مردگان متحرک» تا دلتان بخواهد اسپین‌آف دارد، مثل «از مردگان متحرک بترسید» (Fear the Walking Dead)، «شهر مرده» (The Walking Dead: Dead City)، «دریل دیکسن» (The Walking Dead: Daryl Dixon)، «آن‌هایی که زنده مانند» (The Walking Dead: The Ones Who Live) و غیره.

می‌توان گفت «مردگان متحرک» بر بازی‌های ویدیویی «آخرین بازمانده از ما» تأثیر داشته‌اند و موفقیت فیلم‌ها و سریال‌های زامبی‌محور کنونی تا حدود زیادی مدیون محبوبیت «مردگان متحرک» است. اگر از بینندگان قدیمی «مردگان متحرک» نباشید، وسعت و تعداد اپیزودهای این فرنچایز ممکن است شما را از دیدن آن منصرف کند. با این حال، اگر به داستان‌های زامبی‌محور علاقه دارید و تاکنون «مردگان متحرک» را ندیده‌اید، نمی‌توانید آن را از دست بدهید.

منبع: Slash Film

نوشته ۱۲ سریال برتر برای طرفداران «آخرین بازمانده از ما» اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala