معرفی سریال «استودیو»؛ شوخی ست روگن با هالیوود

اگر هنوز فرصت تماشای «استودیو» را پیدا نکرده‌اید، نگران نباشید که داستان سریال در ادامه فاش نمی‌شود؛ اما اگر می‌خواهید درباره‌ی کلیت ماجرا، سازندگان و به ویژه بازیگران آن بدانید با ما همراه باشید. «استودیو» از حضور بازیگران مهمان زیادی بهره‌مند است که نام‌اشان به‌تنهایی برای نشستن پای این مجموعه‌ی تازه کفایت می‌کند. اما ست روگن با «استودیو» نشان داده به جز دوستان دانه‌درشت‌اش، چندین برگ برنده‌ی دیگر در آستین خود دارد؛ برگ برنده‌هایی که همین حالا هم «استودیو» را به یکی از بهترین سریال‌های ۲۰۲۵ تبدیل کرده‌اند.

آنچه باید از سریال «استودیو» بدانید

داستان سریال «استودیو» درباره چیست؟

سریال کمدی تازه‌ی اپل‌تی‌وی پلاس با اجرای ست روگن، کاترین اوهارا و کاترین هان، صنعت هالیوود و دشواری‌های فیلمسازی در دوران پساکرونا را بررسی می‌کند؛ دوره‌ای که فیلمسازان با فشارهای شدید از سمت استودیو و سهام‌داران مواجه شده‌اند تا درآمدهای چندین برابری آن‌ها تضمین شود. با بالا رفتن هزینه‌های فیلمسازی و بزرگ شدن حباب بودجه‌ها، سران استودیو در برابر دوراهی ساخت هزاران فیلم دیگر در فرنچایزهای قدیمی یا ایده‌های کاملا نو مانده‌اند؛ آن هم زمانی که سرمایه‌گذاران برای معیار موفقیت به فیلم‌هایی مثل «باربی» (Barbie) رجوع می‌کنند و توقع دارند با هر فیلم تازه، بتوانند دوباره یکی از پدیده‌های فرهنگی دهه (Barbenheimer) را برای فیلم میان‌مایه‌ی خود تکرار کنند. نقش اصلی «استودیو» دقیقا در چنین وضعیتی گیر افتاده است.

داستان سریال «استودیو» مت رمیک (ست روگن) را دنبال می‌کند که پس از اخراج رئیسش، پتی لی (کاترین اوهارا)، به ریاست استودیو کانتیننتال (Continental Studios) منصوب می‌شود. مت عاشق سینماست و تمام عمرش تنها آرزو داشته به ریاست استودیو برسد. برای همین، وقتی گریفین میل (برایان کرنستون)، مدیر عامل کانتیننتال، پس از اخراج پتی صندلی ریاست را به مت پیشنهاد می‌دهد، او به‌سرعت می‌پذیرد و حاضر است به هر ساز رؤسای خود برقصد؛ حتی اگر به معنی زیر پا گذاشتن ارزش‌هایش باشد. مت که روزی به عشق سینمای کلاسیک وارد هالیوود شده بود، حالا باید برای نوشیدنی‌های کول‌اید (KoolAid) فرنچایز بسازد و بین نیک استولر و مارتین اسکورسیزی برای کارگردانی فیلم خود مانده است!

از همان اپیزود اول، مت رمیک در فرایند مدیریت استودیو با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود؛ از دروغ‌هایی که باید برای راضی نگه داشتن استودیو و هنرمندان سرهم کند، تا جاه‌طلبی‌های شخص دست‌وپاچلفتی خودش. دشوارتر از این‌ها، او باید حد میانه‌ای بین تلاش خود برای خلق آثار هنری بزرگ و الزام مالی برای جلب رضایت سرمایه‌داران پیدا کند. «استودیو» این چالش‌های رمیک را در قالب کمدی با شرم نیابتی به نمایش می‌گذارد که روندهای مدرن هالیوود را نقد و در عین حال، ادای احترامی می‌کند به همه‌ی دستاوردهای سینما و تلویزیون.

روگن در مصاحبه‌ای با «ددلاین» درباره‌ی منابع الهام خود برای ساخت سریال «استودیو» توضیح داده: «این صنعتی است که ذاتا با خود در تضاد است و من فکر می‌کنم ما به عنوان کسانی که تمام زندگی‌امان را وقف آن کرده‌ایم، دیگر با این تضاد کنار آمده‌ایم. اما این چیزی است که باعث آشفتگی، بحران دائمی و بحث و جدل‌های فراوان می‌شود.» سریال «استودیو» با مرکزیت قرار دادن همین تضادها و جدل‌ها، کمدی جذابی به سبک بهترین فیلم‌های ست روگن ارائه داده و با ارجاعاتش به تاریخ سینما و هالیوود، مدام ذهن بیننده را قلقلک می‌دهد.

بازیگران و عوامل سریال چه کسانی هستند؟ چه زمانی پخش می‌شود؟

سازندگان سریال، ست روگن و همراه همیشگی او، اوان گلدبرگ هستند که پیش‌تر با هم روی «خیلی بد» (Superbad)، «پاین‌اپل اکسپرس» (Pineapple Express) و «همسایه‌ها ۲» (Neighbors 2: Sorority Rising) کار کرده بودند. کارگردانی و نویسندگی سریال تازه را هم روگن و گلدبرگ برعهده داشته‌اند.

روگن خود به‌عنوان قهرمان داستان، مت رمیک ایفای نقش می‌کند. کاترین اوهارا بازیگر برجسته‌ی دیگری است که در این سریال در نقش رئیس سابق استودیو، که مت جایش را گرفته، ظاهر می‌شود. این بازیگر کانادایی ۷۱ ساله را در فیلم‌هایی مثل «بیتل‌جوس» (Beetlejuice) و دنباله‌ی آن، و فرنچایز «تنها در خانه» (Home Alone) دیده‌اید. در تلویزیون نیز اوهارا به‌خاطر اجرایش در نقش مویرا رز در سریال «شیتز کریک» (Schitt’s Creek) برنده‌ی جوایز فراوانی شده است.

کاترین هان نقش مایا میسون، مسئول بخش مارکتینگ را در «استودیو» بازی می‌کند. این بازیگر امریکایی در سریال «پارک‌ها و تفریحات» (Parks and Recreation) حضور داشته و اجرای او در نقش آگاتا در سریال «وانداویژن» (WandaVision) و «آگاتا برای همیشه» (Agatha All Along) در مارول توجهات زیادی را به سمت این بازیگر کارکشته بازگردانده است. آیک بارینهولتز نیز در «استودیو» در نقش سل، مدیر استودیوی کانتیننتال بازی کرده است. این بازیگر و کمدین امریکایی بیشتر به‌خاطر حضورش در «پروژه میندی» (The Mindy Project) در قالب مورگان توکرز شناخته می‌شود. همچنین او را در فیلم‌هایی مثل «همسایه‌ها» (Neighbors)، «جوخه انتحار» (Suicide Squad) و «اواخر شب» (Late Night) دیده‌اید.

از دیگر بازیگران سریال «استودیو» می‌توان به چیس سوی واندرز، دواین پرکینز، برایان کرنستون و کیلا مونترسو اشاره کرد. نام‌های برجسته‌ای چون مارتین اسکورسیزی، زک اسنایدر، زوئی کراویتز، ران هاوارد، اولیویا وایلد، آنتونی مکی، سارا پولی و شارلیز ترون در نقش خودشان در «استودیو» به عنوان بازیگر مهمان حضور داشته‌اند.

سریال «استودیو» پخش خود را با دو اپیزود از ۲۶ مارس (۶ فروردین) آغاز کرده و همچنان ادامه دارد. اپیزودهای تازه چهارشنبه به اپل‌تی‌وی پلاس می‌آیند. «استودیو» در کل ده قسمت دارد و هر اپیزود حدودا نیم ساعت است. هنوز مشخص نیست آیا «استودیو» فصل دومی خواهد داشت یا خیر.

آیا «استودیو» ارزش دیدن دارد؟ منتقدان درباره‌ی آن چه می‌گویند؟

اگر هنوز شک دارید که می‌خواهید این سریال را تماشا کنید یا نه، شاید نظر منتقدان و بینندگان دیگر بتواند راهگشا باشد. تاکنون سریال «استودیو» به امتیاز میانگین ۸ از ۱۰ از کاربران IMDb رسیده و امتیاز منتقدان وبسایت «راتن تومیتوز» به آن ۹۶ درصد بوده است. «گاردین» با نمره‌ی چهار از پنج، گروه بازیگران «استودیو»، به ویژه بازیگران مهمان این سریال را درخشان دانسته و از کمدی آن تعریف کرده است: «استودیو سریالی است که شوخی‌های تخصصی‌اش به درد فیملسازان و آشنایان به اکوسیستم هالیوود می‌خورد و همزمان مخاطب معمولی را هم راضی می‌کند.

«تلگراف» هم این نکته را مد نظر قرار داد که اگر خوره‌ی سینما باشید بر لطف دیدن «استودیو» می‌افزاید؛ اما لازم نیست یک فیلم‌باز حرفه‌ای باشید تا از «استودیو» لذت ببرید. قهرمان داستان شخصیتی گیرا و قابل درک دارد که ارتباط گرفتن با او را راحت می‌کند. چالش‌های او در محیط کار می‌تواند هر بیننده‌ای را به یاد دغدغه‌های شخصی و شغلی خود بیندازد. بگیر و ببندها، دروغ‌ها، شیرین‌زبانی‌ها برای رئیس و بسیاری دیگر از موقعیت‌هایی که مت رمیک خود را در آن‌ها می‌یابد، احتمالا برای بسیاری از بیندگان آشناست و ست روگن این موقعیت‌ها را به سبکی روان و بامزه به تصویر کشیده است که همزمان، کیفیت بصری بالایی نیز دارد. «ایندپندنت» با نمره‌ی چهار از پنج «استودیو» را ستود و توضیح داد: «کمدی روگن و گلدبرگ عالی و خنده‌دار است و بااینکه «استودیو» از نظر نقد اجتماعی کوتاهی کرده، اما هیاهو و انرژی پرتکاپویی دارد.»

سریال تازه‌ی ست روگن اولین باری نیست که هالیوود به خود طعنه می‌زند، اما همین حالا هم می‌توان «استودیو» را در دسته‌ی بهترین سریال‌های ۲۰۲۵ قرار داد که همزمان که هالیوود را به سخره می‌گیرد، واقعیت‌های آن را به تصویر می‌کشد. «استودیو» همچنین سریالی جاه‌طلبانه و غیرقابل پیش‌بینی است. به ویژه شما را به اپیزود دوم آن ارجاع می‌دهیم که کل آن در یک برداشت فیلمبرداری شده و به جز سریال‌های تازه‌ای مثل «خرس» (The Bear) و «نوجوانی» (Adolescence)، یادآور فیلمی مثل «بردمن» (Birdman) است.

چنین ریسک‌هایی، نتایج بصری جالبی ایجاد کرده، مثل حرکات دیوانه‌وار دوربین و سکانس‌های طولانی که باعث می‌شود تجربه‌ی دیدن «استودیو» به یک ماراتن پراسترس بماند. این جریان سریع تصویر به کل داستان سریال هم منتقل شده و در نهایت «استودیو» را به مجموعه‌ای دیدنی و پرهیجان تبدیل کرده که شما را تا انتها پای خود نگه می‌دارد. با اپیزودهای نیم‌ساعته، تماشای آن هم کار ساده‌ای است و وقت زیادی از شما نمی‌گیرد. در دنیای پخش آنلاین و سریال‌هایی که هر اپیزود آن‌ها به یک فیلم سینمایی می‌ماند، «استودیو» یک مجموعه‌ی تلویزیونی تمام‌عیار است که حس دیدن سریال را هم تداعی می‌کند؛ بدون آنکه کیفیت تولیدی آن چیزی از همتایانش کم داشته باشد.

اگر به کمدی به سبک ست روگن، سازوکار استودیوهای هالیوودی و پشت صحنه‌ی دنیای فیلمسازی علاقه دارید، یا مثل قهرمان داستان، مت رمیک، از عاشقان سینما هستید، «استودیو» مجموعه‌ای عالی برای شماست که از دیدنش پشیمان نخواهید شد.

