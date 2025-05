همه‌چیز درباره انیمه «سولو لولینگ»؛ از داستان تا شخصیت‌ها

هر آنچه باید درباره انیمه سولو لولینگ (Solo Leveling) بدانید

داستان «سولو لولینگ»؛ از مانهوای کره‌ای تا انیمه‌ای جهانی

«سولو لولینگ» از زمان پخش خود در سال ۲۰۲۴ به‌سرعت به یکی از محبوب‌ترین انیمه‌های اکشن حال حاضر تبدیل شده و با تعداد بینندگانش چندین بار رکوردشکنی کرده است. این انیمه اقتباسی از یک مانهوا است. شاید ندانید مانهوا چیست، اما احتمالا نام مانگا به گوشتان خورده است. مانگا کتاب‌های مصور ژاپنی هستند که قدمت زیادی دارند و هرساله انیمه‌های زیادی براساسشان ساخته می‌شود. مانهوا همان مانگای کره‌ای است که گاه به قالب وبتون درمی‌آیند. وبتون‌ را میتوان نسخه‌ی مدرن همین مانگا دانست که در اینترنت منتشر می‌شود. «سولو لولینگ» از سال‌ها پیش در قالب مانهوا و وبتون بود که بین خوانندگان محبوبیتی بی‌سابقه پیدا کرد.

مانهوای «سولو لولینگ» حول داستان قهرمانی به نام سونگ جینوو می‌گردد. چو گونگ، نویسنده‌ی مانهوای کره‌ای «سولو لولینگ» داستان سونگ جینوو را اولین بار در ۲۰۱۶ منتشر کرد که تا ۱۴ جلد و ۲۷۰ فصل ادامه یافت؛ سپس وب‌تون آن نیز دوسال بعد در ۲۰۱۸ منتشر شد. این وب‌تون به‌طور رسمی در ۲۰۲۱ به پایان رسید تا اینکه در ۲۰۲۳ میلادی اسپین‌آفی براساس‌اش ساختند.

از میان تمام مانهواهای کره‌ای، «سولو لولینگ» شهرت عجیبی دارد که تنها به کره منحصر نمی‌شود. از ۲۰۱۸ تاکنون، رمان، مانهوا و وبتون «سولو لولینگ» همه به زبان انگلیسی ترجمه شده‌اند و انیمه‌ی آن نیز روی پرطرفدارترین پلتفرم پخش انیمه، یعنی «کرانچی رول» (Crunchyroll) پخش می‌شود که اتفاقا در آن رکوردشکنی کرد. فصل دوم «سولو لولینگ» رکورد بیشترین تعداد لایک انیمه در «کرانچی‌رول» را شکست که پیش‌تر در دست فصل اول همین انیمه بود!

داستان انیمه و مانهوای «سولو لولینگ» در دنیایی اتفاق می‌افتد که در آن دروازه‌هایی در گوشه و کنار جهان باز می‌شوند. داخل این دروازه‌ها قلمروهایی است مملو از هیولاها و موجودات افسانه‌ای دیگر که می‌توانند به دنیای انسان‌ها بیایند. هر دروازه به یک دانجن/دخمه باز می‌شود که مثل یک لول در بازی ویدیویی موجودات ضعیف و قوی در آن وجود دارند. این موجودات از غولآخر دخمه محافظت می‌کنند. اگر غولآخر شکست داده شود، دروازه‌ی آن دانجن نیز بسته می‌شود و دیگر هیولاها به دنیای انسان‌ها سرریز نمی‌کنند.

پس از پدیدار شدن این دروازه‌هاست که به‌مرور انسان‌هایی قدرت‌هایی فوق‌العاده به دست می‌آورند. کسانی که این قدرت‌ها را دارند تحت عنوان هانتر/شکارچی شناخته می‌شوند. هر شکارچی قدرت‌های مشخصی دارد و نمی‌تواند رنک/سطح خود را تغییر دهد؛ مثلا کسانی که در سطح E هستند، کمترین قدرت، و شکارچی‌هایی که در سطح S هستند بیشترین قدرت را دارند. فرقی ندارد شکارچی‌ها چقدر لول آپ کنند؛ آن‌ها در همان جایگاهی که دارند، می‌مانند. هانترها به هوای امرار معاش و به‌دست آوردن پول و جایزه به دل دخمه‌ها می‌زنند.

قهرمان انیمه و مانهوای «سولو لولینگ» جینوو است؛ یک شکارچی سطح E. او برای حمایت از خانواده‌اش تصمیم می‌گیرد وارد دخمه شود. به‌خاطر قدرت‌های ناچیز جینوو، او همیشه در معرض خطر است و مدام آسیب می‌بیند؛ اما خانواده‌اش به او انگیزه می‌دهد تا به مسیرش ادامه دهد. یک بار، جینوو و گروهش در دخمه‌ای به مخمصه می‌افتند و جینوو خودش را فدا می‌کند؛ فداکاری که عملا او را تا دم مرگ می‌برد. در اتفاقی غیرمنتظره، سیستم جلوی جینوو پدیدار شده و از او می‌خواهد به یک پلیر تبدیل شود؛ جینوو چشم‌بسته قبول می‌کند؛ اما به زودی می‌فهمد که حالا قدرتی استثنایی پیدا کرده که هیچ شکارچی دیگری ندارد: جینوو حالا می‌تواند لول آپ کند و این یعنی قدرت او دیگر بی‌نهایت خواهد بود!

چرا «سولو لولینگ» به‌سرعت محبوبیت پیدا کرده است؟

ژانری در دنیای انیمه نیست که به اندازه‌ی شونن محبوبیت داشته باشد. معروف‌ترین انیمه‌های تمام ادوار، یعنی «ناروتو»، «وان پیس»، «بلیچ»، «دراگون بال» و بسیاری دیگر، همه در ژانر شونن می‌گنجند. «سولو لولینگ» نیز در بطن خود یک انیمه‌ی شونن است؛ اما محصول عصری است که خلاف انیمه‌های مذکور، دیگر نیازی به آرک‌ها و اپیزودهای فیلر ندارد و کیفیت بالای انیمیشن آن نیز چندپله از فصل‌های ابتدایی عناوینی مثل «ناروتو» و «وان پیس» بهتر است. اما شهرت کنونی «سولو لولینگ» تنها به ژانر شونن بازنمی‌گردد.

بازی‌های ویدیویی امروزه به بالاترین سطح محبوبیت خود رسیده‌اند؛ از بازی‌های اکشن و مبارزه‌ای، تا بازی‌های آنلاین و مسابقه‌ای؛ اما به‌جرئت می‌توان گفت محبوبیت هیچکدام به اندازه‌ی محبوبیت بازی‌های نقش‌آفرینی (RPG) غافلگیرکننده نبوده است. با اینکه بازی‌های نقش‌آفرینی همیشه پرقدرت به پیش رانده‌اند، اما به لطف شبکه‌های اجتماعی، نام و آوازه‌ی این بازی‌ها به گوش مخاطبان معمولی ویدیوگیم نیز رسیده است. شاید بپرسید تمام این‌ها که گفتم چه ربطی به «سولو لولینگ» دارد؟ خب، «سولو لولینگ» تماما یک بازی نقش‌آفرینی در قالب انیمه است و بخش اعظمی از محبوبیت آن به همین موضوع بازمی‌گردد.

همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، انیمه‌هایی که از بازی‌های ویدیویی تقلید می‌کنند کم نیستند؛ از «مغ: هزارتوی سحر و جادو» (Magi: The Labyrinth of Magic)، تا «آریفورتا» (Arifureta) و حتی «وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ پیدا کردم» (That Time I Got Reincarnated as a Slime). «سولو لولینگ» نیز کنار آن‌ها جای می‌گیرد. این انیمه‌ها با المان‌های «دانجنز اند دراگونز» (Dungeons & Dragons) همیشه مخاطبان خود را پیدا کرده‌اند؛ اما در سال‌های اخیر شاهد رشد محسوسی در محبوبیت‌اشان بوده‌ایم؛ چون همه از یک سری عناصر تکراری بهره‌مندند که بین مخاطبان طرفدار دارند.

یکی از مهم‌ترین این عناصر، صحنه‌های اکشن پرهیجان و باکیفیت است که تااینجای کار، دو فصل اول انیمه «سولو لولینگ» چندی از بهترین نمونه‌های آن را به نمایش گذاشته است. اساسا، روح و نقاط قوت انیمه به همین اکشن و شکست دادن دشمنان و غولآخرها بستگی دارد.

دوم، قهرمان داستان است. مثل اغلب بازی‌های نقش‌آفرینی، جینوو نیز سفر خود را از پایین‌ترین نقطه‌ی ممکن آغاز می‌کند و ما در ماجراجویی او در تبدیل شدن به قدرتمندترین شکارچی جهان جینوو را دنبال می‌کنیم. در ابتدای داستان، او قدرت ویژه‌ای ندارد و مدام شکست می‌خورد؛ اما پس از آنکه سیستم قدرت ارتقاء به جینوو می‌دهد، او دست به کار شده و شروع به لول‌آپ می‌کند؛ درست مثل پلیرها در بازی‌های نقش‌آفرینی که باید با لول‌آپ کردن و به دست آوردن تجهیزات قدرتمند، دشمنان قوی‌تر را شکست دهند.

جینوو قدرت‌های جذابی هم دارد که صحنه‌های مبارزه‌ی او را دیدنی می‌کنند؛ مثلا، پس از مبارزه با ایگریس در اپیزود یازده، جینوو توانایی احضار سایه‌های دشمنانی را به دست می‌آورد که پیش‌تر آن‌ها را شکست داده. با این توانایی، جینوو می‌تواند یک ارتش نامیرا از سایه‌ها بسازد که تا زمانی که او انرژی دارد،‌ مدام احیا می‌شوند.

سومین عنصر به دنیاسازی بازمی‌گردد. بی‌دلیل نیست که بهترین انیمه‌های اقتباسی از ویدیوگیم بهترین دنیاسازی‌ها را دارند. اگر به برجسته‌ترین عناوین در بازی‌های نقش‌آفرینی هم رجوع کنید، می‌بینید که دنیاسازی آن‌ها به‌شدت پرجزئیات است. «سولو لولینگ» نیز با معرفی «سیستم»، دخمه‌ها، دروازه‌ها، درجه‌بندی شکارچی‌ها و غیره ثابت کرده در دنیاسازی خود چیزی از بهترین نمونه‌های ژانر کم ندارد.

یک نکته، که در «سولو لولینگ» منحصربه‌فرد است، به تصویر کشیدن مکانیک‌هایی از بازی ویدیویی است که معمولا در انیمه‌های این‌چنینی نشان داده نمی‌شوند؛ مثلا سیستم چالش‌های هرروزه (Daily Quests) که جینوو برای لول‌آپ کردن آن‌ها را انجام می‌دهد، یا اینکه دسترسی به فروشگاهی دارد که می‌تواند به‌ازای پول درون بازی که حاصل از مبارزات است، با آن‌ها آیتم بخرد؛ حتی صفحه‌ای که سیستم جلویش ظاهر می‌کند چیز تازه‌ای است که هرچه در دنیای بازی ویدیویی زیاد می‌بینیم، در انیمه پیدا نمی‌شود. این‌ها همه ارجاعات و نکاتی هستند که لذت دیدن «سولو لولینگ» را برای کسی که خوره‌ی ویدیوگیم است، دوچندان می‌کنند. چنین توجه به جزئیاتی است که در کنار هزاران دلیل دیگر، کیفیت انیمه را بالا برده و در محبوبیت آن تأثیر داشته‌اند.

انیمه «سولو لولینگ» چند فصل دارد؟

تابه‌امروز دو فصل از «سولو لولینگ» منتشر شده. پخش فصل اول آن از ژانویه‌ی ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) آغاز شد. این فصل، آرک اول تا هفتم داستان، یعنی آرک «دانجن سطح D» (D-Rank Dungeon Arc) تا «عوض کردن شغل» (Job Change Arc) را دربرمی‌گیرد که شامل فصل‌های اول تا ۴۵ وبتون (۴۶ تا ۵۵ رمان) می‌شود.

فصل دوم نیز به فاصله‌ی یک سال از فصل دوم در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ آمد. در این فصل داستان از آرک هشتم، یعنی «دروازه سرخ» (Red Gate Arc) تا «جزیره ججو» (Arc Jeju Island) اقتباس می‌شود؛ شامل فصل‌های ۴۶ تا ۱۰۷ وبتون (۵۵ تا ۱۲۷ رمان). در این فاصله یک فیلم «سولو لولینگ» هم داشتیم که همان خلاصه‌ی فصل اول و دوم (Solo Leveling -ReAwakening) بود. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که فصل سوم «سولو لولینگ» چه زمانی منتشر می‌شود.

در ابتدا قرار بود داستان مانهوا را برای دو فصل انیمه اقتباس کنند. اما فصل دوم انیمه نیمه‌کاره به پایان می‌رسد و یک خط داستانی مربوط به پدر جینوو وجود دارد که تنها به صورت گذرا به آن اشاره می‌شود؛‌ داستانی که احتمالا سازندگان آن را برای فصل بعدی در آب‌نمک گذاشته‌اند. همچنین داستان مانهوا همچنان تمام نشده و با توجه به محبوبیت فوق‌العاده‌ی این انیمه، بعید به نظر می‌رسد که استودیوی «سولو لولینگ» (A-1 Pictures) از ساخت فصل سوم صرف نظر کند. با وجود اخباری که از طولانی بودن فرایند ساخت فصل بعدی به گوش می‌رسد، اگر روند تولید فصل سوم به فصل‌های سابق شباهت داشته باشد، باید تاریخی حوالی ژانویه‌ی ۲۰۲۶ را برای زمان انتشار فصل سوم «سولو لولینگ» در نظر بگیریم.

آیا فصل سوم انیمه «سولو لولینگ» می‌تواند انتظارات طرفداران را برآورده کند؟

با دو فصل فوق‌العاده و اپیزودهایی که هربار از قبلی بهترند، انتظارات از فصل سوم انیمه «سولو لولینگ» به‌شدت بالاست. مخصوصا که طرفداران مانهوا معتقدند داستان از آرک «جزیره ججو» به بعد افت می‌کند. آخر فصل دو دیگر دشمنی نیست که جینوو نتواند دست‌تنها از پس آن‌ها بربیاید و این ممکن است هیجان انیمه را پایین آورد. در چنین موقعیتی، که تنها جینوو است که می‌تواند این هیولاها را شکست دهد، دیگر شخصیت‌های فرعی انیمه هم نقش کمتری پیدا می‌کنند.

با این حال، همچنان امیدواریم که فصل سوم هم بتواند کیفیت فصل‌های پیشین را تکرار کند. می‌دانیم که هنوز آرک‌های جذابی مثل «کنفرانس بین‌المللی» (International Guild Conference Arc) و «جنگ مونارک‌ها» (Monarchs War Arc) در راه هستند و حتی اسپین‌آف «سولو لولینگ» هم حرف‌هایی برای گفتن دارد.

«سولو لولینگ» سال گذشته با یک فصل اول فوق‌العاده به یکی از محبوب‌ترین انیمه‌های ۲۰۲۴ تبدیل شد. اما کسی فکرش را نمی‌کرد این انیمه بتواند با فصل دوم روی دست خودش بیاید. «سولو لولینگ» با اپیزودهای پایانی این فصل با به تصویر کشیدن آرک «جزیره ججو» به اوج خود رسید. حتی فیلم بلندی که برای «سولو لولینگ» دادند یکی از بهترین انیمه‌های سینمایی ۲۰۲۴ بود. حالا بی‌صبرانه منتظریم تا ببینیم سازندگان برای فصل سوم چه در چنته دارند و آیا دقیقا مسیر داستان اصلی را طی خواهند کرد.

انیمه «سولو لولینگ» به درد چه کسانی می‌خورد؟

نشستن پای بازی‌های نقش‌آفرینی لذت خودش را دارد، اما تماشای انیمه‌ای با عناصر این بازی‌های ویدیویی چیز دیگری است. با توجه به اینکه «سولو لولینگ» به‌شدت از بازی‌های ویدیویی الهام می‌گیرد، مشخصا تماشایش حسابی به درد پلیرهای معمول بازی‌های نقش‌آفرینی می‌خورد.

حتی اگر خیلی کاری به بازی‌های ویدیویی ندارید، باز هم «سولو لولینگ» را به شما توصیه می‌کنم که همچنان به‌عنوان یکی از بهترین انیمه‌های اکشن کنونی شناخته می‌شود و پر است از صحنه‌های مبارزه‌ی شگفت‌انگیز؛ به‌طوری که اکشن آن بر هرچیز دیگر می‌چربد. فقط توجه داشته باشید که خشونت «سولو لولینگ» از انیمه‌های اکشن معمول بالاتر است و داستانی تیره‌وتار دارد که شاید برای مخاطبان کودکان مناسب نباشد.

با وجود تیره‌وتار بودن موضوعات داستانی، این انیمه داستان پیچیده‌ای ندارد و هرکسی می‌تواند دنبالش کند. همچنین با توضیحات کافی که از همان اپیزودهای آغازین درباره‌ی دنیای خود می‌دهد، شما را به جهان جینوو می‌برد. با اینکه از نظر شخصیت‌پردازی و داستان، «سول لولینگ» به پای انیمه‌ای مثل «حمله به تایتان» (Attack On Titan) نمی‌رسد، اما همچنان داستان گیرایی دارد. حتی محبوبیت شدید مانهوای «سولو لولینگ» ثابت می‌کند که داستان آن بدون انیمیشن‌های پرزرق و برق هم جواب می‌دهد. برای همین، بسیاری پس از انیمه به سمت مانهوای آن روی آورده‌اند. «سولو لولینگ» حتی یک بازی موبایل هم دارد به نام Solo Leveling: Arise که می‌توانید سراغش بروید.

در نهایت،‌ اگر می‌خواهید اقتباس انیمه‌ای از معروف‌ترین مانهوای تمام ادوار را ببینید، دست‌دست نکنید و اگر با توضیحاتی که دادم همچنان قانع نشده‌اید، خودتان انیمه را ببینید و تصمیم بگیرید که آیا «سولو لولینگ» ارزش این همه سروصدا را دارد یا نه.

