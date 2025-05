همه‌چیز درباره انیمه «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله»؛ یک نبرد تمام‌عیار!

«بلیچ» در اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی روزهای خوشی را نمی‌گذراند؛ با اینکه انیمه‌ی اصلی آن، که از سال ۲۰۰۴ پخش خود را در ژاپن آغاز کرده بود، یکی از بهترین انیمه‌های شونن به حساب می‌آمد، پس از ۳۶۶ اپیزود در مارس ۲۰۱۲ به‌خاطر مشکلات مختلف متوقف شد. آن زمان انیمه بخش اعظم مانگا را اقتباس کرده بود و همگام بودن پخش تلویزیونی با مانگا این لزوم را ایجاد می‌کرد که سازندگان انیمه به اپیزودها و آرک‌های فیلر (Filler) متوسل شوند. اما نه مخاطبان عادی و نه حتی طرفداران پروپاقرص «بلیچ» دیگر کشش روزهای گذشته را نداشتند تا پشت سر هم پای اپیزودهای فیلر بنشینند. مانگای «جنگ خونین هزار ساله» نیز هنوز تکمیل نشده بود؛ در نتیجه، سازندگان انیمه محتوای کافی برای اقتباس نداشتند.

در ۲۰۲۲، یعنی ده سال پس از پخش آخرین اپیزود انیمه «بلیچ»، بالاخره خبر آمد که «جنگ خونین هزار ساله» در حال ساخت است. کارگردانی آن را توموهیسا تاگوچی برعهده داشته، کارگردان انیمه‌های «پرسونا ۳»، «پرسونا ۴» و «آکوداما درایو» (Akudama Drive) و خود تایتو کوبو، نویسنده‌ی مانگا هم بر ساخت «جنگ خونین هزار ساله» از نزدیک نظارت داشته است تا بهترین و دقیق‌ترین بازنمایی ممکن از مانگا برای انیمه محقق شود. در همین راستا این آرک به چهار بخش تقسیم شد (دو بخش اول هر کدام ۱۳ قسمت و بخش سوم ۱۴ قسمت دارند) که از سال ۲۰۲۲ تاکنون درحال پخش هستند و چهارمین و آخرین قسمت نیز قرار است سال ۲۰۲۶ بیاید.

با اطمینان می‌توان گفت انیمه «بلیچ» امروزه از هر زمان دیگری محبوبیت بیشتری دارد و آرک «جنگ خونین هزار ساله» نیز بهترین آرک این انیمه تابه‌امروز است که دقیقا آن اقتباسی را که طرفداران «بلیچ» شایستگی‌اش را دارند، به نمایش می‌گذارد.

هشدار! در ادامه خطر لو رفتن داستان «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله» وجود دارد

«بلیچ: جنگ خونین هزار ساله»؛ بازگشت حماسی شینیگامی‌ها

با انیمه «جنگ خونین هزارساله» شاهد بازگشت حماسی ایچیگو کورورساکی و شینیگامی‌ها به دنیای «بلیچ» هستیم. این آرک اقتباسی از پایان‌بندی مانگای تایتو کوبو به حساب می‌آید که ایچیگو و متحدان شینیگامی او را درگیر وحشیانه‌ترین و دشوارترین نبردهایشان تاکنون می‌کند. شخصیت‌های دوست‌داشتنی تا مرز شکست پیش می‌روند، رازهای دیرینه فاش می‌شوند و سرنوشت سه قلمروی انسان‌ها، سول سوسایتی (جامعه روح) و هوئکو موندو به این نبردها وابسته است.

داستان «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله» با مواجهه‌ی ایچیگو و دوستانش با دشمنانی بسیار قدرتمند آغاز می‌شود. تهدید جدیدی با تهاجم ناگهانی واندررایش (Wandenreich) خودنمایی می‌کند. واندررایش امپراتوری پنهانی کوئینسی‌ها به رهبری یوهاواخ است. این دشمنان خطرناک به دنبال نابودی کل سول سوسایتی و سول کینگ هستند که بقای دنیای معنوی را تضمین می‌کنند. در «جنگ خونین هزارساله» سول ریپرها برای محافظت از موجودیت خود در برابر یورش عظیم کوئینسی‌ها می‌جنگند.

همانطور که گفتیم، کارگردانی این انیمه برعهده‌ی توموهیسا تاگوچی است، با طراحی شخصیت‌ها به‌دست ماساشی کودو و موسیقی ساخته‌ی شیرو ساگیسو، که همه کهنه‌کارهای انیمه‌ی اصلی «بلیچ» هستند. حضور همین نام‌ها موجب شده «جنگ خونین هزارساله» اقتباسی وفادارانه از مانگای «بلیچ» باشد که امروز با انیمیشن خیره‌کننده ترکیب شده است. قسمت آخر آرک «فاجعه» (The Calamity) نام دارد و قرار است مجموعه را به پایان برساند. با اینکه هنوز تاریخ دقیقی برای آن اعلام نشده، اما انتظار می‌رود سال ۲۰۲۶ شاهد انتشار قسمت آخر از آرک «بلیچ: جنگ خونین هزارساله» باشیم.

داستان «بلیچ: جنگ خونین هزارساله» چیست؟

بخش اول «بلیچ: جنگ خونین هزارساله» به نام «جنگ خون» (The Blood Warfare)، که از اکتبر ۲۰۲۲ پخش خود را آغاز کرد، داستان سول سوسایتی را دنبال می‌کند که با حمله‌ی واندررایش به رهبری یوهاواخ در معرض نابودی قرار می‌گیرد. یوهاواخ علیه جامعه‌ی روح و سول ریپرها اعلام جنگ می‌کند. او ارتش ویژه‌ای از اشترن‌ریترها (جنگجویان نخبه‌ی کوئینسی یوهاواخ) را هدایت می‌کند که هرکدام شریفت منحصربه‌فردی دارند. کوئینسی‌ها می‌توانند بانکای کاپیتان‌های سول ریپر را بدزدند و این به اتفاقات ویرانگری برای گوتی ۱۳ (Gotei 13) می‌انجامد. از جمله‌ی این فجایع باید به مرگ چندین کاپیتان به ویژه مرگ فرمانده یاماموتو گنریوسای اشاره کرد که شونسوی کیروراکو جای او را می‌گیرد. در این زمان ایچیگو می‌کوشد بین وجه شینیگامی و کوئینسی خود تعادل ایجاد کند و مانع نابودی دنیا و مرگ دوستانش شود.

بخش دوم انیمه «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله»، که «جدایی» (The Separation)‌ نام دارد، از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۳ پخش می‌شد. در این بخش، داستان پساحمله‌ی ارتش یوهاواخ را می‌بینیم؛ زمانی که سول ریپرها دوباره متحد می‌شوند تا قدرت‌های کوئینسی‌ها را ارزیابی کنند. کیسوکه اوراهارا راهی برای مقابله با قدرت کوئینسی‌ها پیشنهاد می‌دهد. ایچیگو، روکیا و رنجی در کاخ سول کینگ تحت نظارت گارد سلطنتی (زیرو اسکواد) آموزش می‌بینند. همزمان، یوهاواخ یوریو اشیدا را به عنوان جانشین خود معرفی می‌کند.

بخش سوم، با نام «درگیری»‌ (The Conflict) اواخر ۲۰۲۳ منتشر شد که طی آن مواجهه‌ی گارد سلطنتی با ارتش نخبگان یوهاواخ، یعنی شوفتزاشتافل (Schutzstaffel) به بالاترین حد خود می‌رسد. ایچیگو و دوستانش بالاخره می‌توانند خودشان را به کاخ سول کینگ برسانند تا با یواهاخ مقابله کنند، اما اتفاقی غیرمنتظره، سه قلمرو را در دنیایی از آشوب فرومی‌برد. در این بخش است که قدرت قادر مطلق یوهاواخ (The Almighty) نمایان می‌شود؛ قدرتی که به این شرور اجازه می‌دهد تا آینده را ببیند و تغییر دهد. اعضای شوفتزاشتاقل یوهاواخ نیز با توانایی‌های منحصربه‌فرد خود در برابر گارد سلطنتی قدرت‌نمایی می‌کنند؛ اعضایی مثل لیل بارو، اسکین ناک له وار و جرارد والکری.

بخش چهارم، به نام «فاجعه»، آخرین فصل از انیمه «بلیچ» خواهد بود. این بخش تلاش ایچیگو و سول ریپرها برای مواجهه با یوهاواخ و جلوگیری از ادغام سه قلمرو را نشان خواهد داد. ایچیگو و متحدانش با یوهاواخ و اشترن‌ریترهای باقیمانده همه در نبردی نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. با اینکه هنوز اطلاعات دقیقی از زمان پخش یا داستان این بخش در دست نیست، اما می‌توانید انتظار یک نبرد نهایی بین ایچیگو و یوهاواخ را داشته باشد؛ مخصوصا که حالا شرور به قدرتی بلامنازع دست یافته است. سرنوشت دیگر سول‌ریپرها هم در این قسمت مشخص خواهند شد و ایچیگو برای شکست دادن یوهاواخ به متحدانی غیرمنتظره نیاز پیدا خواهد کرد.

بهترین اپیزودهای «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله» کدام‌اند؟

«بلیچ: جنگ خونین هزارساله» چندین اپیزود عالی دارد که یا از نظر اکشن و کارگردانی، یا به لحاظ داستانی اهمیت ویژه‌ای دارند. از بخش «جنگ خون» دو اپیزود شش و سیزده بهترین اپیزودها به حساب می‌آیند. قسمت ۶ به نام «آتش» (The Fire) داستان مواجهه‌ی خونین فرمانده یاماموتو گنریوسای و یوهاواخ را به تصویر می‌کشد. در این اپیزود یاماموتو بانکای خود، زانکا نو تاچی را به کار می‌گیرد که قدرت بی‌مثال رئیس گوتی ۱۳ در برابر تهدیدات کوئینسی‌ها را به نمایش می‌گذارد. قسمت ۱۳ (The Blade Is Me) بیشتر به گذشته‌ی ایچیگو و حقیقت زانپاکوتوی او، زانگتسو، می‌پردازد. مخصوصا انیمیشن سکانسی که در آن دنیای درونی ایچیگو را می‌بینیم از ذهن پاک نمی‌شود.

از بخش «جدایی» باید به اپیزودهای ۷ و ۹ (I Am The Edge و Marching Out the Zombies) اشاره کرد؛ در اپیزود ۷ بانکای کنپاچی زاراکی را در نبرد او با گرمی تومو می‌بینیم که قدرت مخرب محض و به‌شدت ویرانگری دارد که و یکی از مبارزات پرهیجان در کل آرک «بلیچ: جنگ خونین هزارساله» به حساب می‌آید. اپیزود ۹ هم به‌خاطر نشان دادن توانایی‌های ترسناک جیزل و شریفت زامبی او برایمان برجسته می‌شود. جو ترسناکی بر این اپیزود قالب است که حس دلهره‌آور آن از یاد هیچکدام از بینندگان نمی‌رود. اپیزود ۱۳ نیز (که «سیاه» (Black) نام دارد) قدرت خارق‌العاده‌ی یوهاواخ را باری دیگر به نمایش می‌گذارد که با آوس‌ولن (Auswhalen) نیروهای خود را احیاء می‌کند.

بخش سوم یا «درگیری» نیز چندین اپیزود برجسته دارد؛ اولی قسمت ۹ است تحت عنوان «سایه را دنبال نکن» (Don’t Chase a Shadow) که مبارزه‌ی بین کاپیتان شونسوی کیوراکو و لیل بارو را به تصویر می‌کشد و در اینجاست که ما بانکای او را در مواجهه با دشمنی سرسخت می‌بینیم. انیمیشن‌های زیبا و سرنوشت متأثرکننده‌ی مبارزه موجب شده این اپیزود را در میان بهترین اپیزودهای انیمه «بلیچ: جنگ خونین هزارساله» قرار دهیم. اپیزود یازده به نام «سایه‌های رفته» (Shadows Gone) نقش مهم نانائو در برابر لیل بارو و قدرت زانپاکوتوی او را نشان می‌دهد.

قسمت دوازدهم فصل سوم، که «دوست» (Friend) نام دارد، محوریت داستان را برای مدتی بر درگیری‌های درونی واندررایش، به‌خصوص رویارویی باز-بی و یوگرام هاشوالث قرار می‌دهد؛ روایتی که بدون حضور مستقیم سول ریپرها، بیشتر بر پس‌زمینه و تضاد عقاید این دو کوئینسی قدرتمند متمرکز است.

آیا انیمه «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله» ارزش تماشا دارد؟

اگر از بینندگان قدیمی «بلیچ» هستید، احتمالش وجود دارد که به‌خاطر اپیزودهای ناامیدکننده‌ی انیمه‌ی اصلی، از دیدن «جنگ خونین هزارساله» منصرف شده باشید. اما باقطعیت می‌گوییم که این آرک پایانی به تمام انتظارات شما جواب می‌دهد. اگر هم تازه می‌خواهید سری به دنیای «بلیچ» بزنید، کیفیت بالای «جنگ خونین هزارساله» شما را به دیدن انیمه ۲۰۰۴ «بلیچ» مشتاق می‌کند.

انیمه اصلی «بلیچ» به دورانی بازمی‌گردد که کیفیت انیمیشن آن هنوز تعریفی نداشت. به ویژه پخش هفتگی انیمه، کیفیت کلی آن را پایین آورده بود و اپیزودهای فیلر اغلب زمان انیمه را به خود اختصاص می‌دادند. این اپیزودها، با داستان‌هایی که ره به جایی نمی‌برند، بیننده را از داستان اصلی منحرف می‌کردند و کیفیت بصری خوبی هم نداشتند. شاید شما هم نگران بودید که نکند «جنگ خونین هزارساله» دوباره با چنین مشکلاتی دست به گریبان باشد؛ اما اقتباس انیمه‌ای آرک پایانی «بلیچ» نه‌تنها ایرادات انیمه اصلی را در خود ندارد، بلکه توانسته طرفداران تازه‌ای را به سمت انیمه‌ی قدیمی بکشاند.

«بلیچ: جنگ خونین هزار ساله» از انیمیشن‌های باکیفیت مدرن استودیو «پیرو» (Studio Pierrot) بهره‌مند است. مهم‌تر از آن، به‌جای پخش پشت‌سرهم، آرک پایانی «بلیچ» به چهار بخش تقسیم شده تا کیفیت انیمه تا آخرین اپیزود افت نداشته باشد. نتیجه‌اش شده انیمه‌ای با اکشن قوی و روان که با استفاده از CGI بهبود چشمگیری نسبت به انیمه‌ی اصلی پیدا کرده است. این موضوع مخصوصا زمانی برجسته می‌شود که می‌بینید «جنگ خونین هزارساله» بزرگترین مبارزات «بلیچ» را در خود جای داده است که فرصتی برای معطلی و اپیزودهای فیلر در آن وجود ندارد. انیمیشن‌ها نیز در بالاترین حد استاندارد هستند. مهر رضایت خود تایتو کوبو هم پای انیمه خورده؛ به طوری که بر ساخت آن نظارت داشته و حتی نکاتی را به اقتباس انیمه‌ای اضافه کرده که در مانگا پیدا نمی‌شوند.

حضور تایتو کوبو همچنین تضمین می‌کند که از نظر داستانی «جنگ خونین هزارساله» اقتباسی وفادارانه از مانگای «بلیچ» است. ازآنجا که داستان تمام شده و سازندگان منتظر انتشار مانگا نبوده‌اند، دیگر خبری هم از اپیزودهای فیلر نیست. داستان ایچیگو و کوئینسی‌ها در «جنگ خونین هزار ساله» از همیشه تاریک‌تر و سنگین‌تر است و بهتر از آرک‌های پیشین به ماهیت سول سوسایتی، وجوه مختلف ایچیگو و قدرت‌های یوهاواخ و ارتش او پرداخته می‌شود. مخصوصا حالا سازندگان انیمه «بلیچ: جنگ خونین هزارساله» از نشان دادن خشونتی بی‌امان ابایی ندارند.

انیمه اصلی «بلیچ» در دوره‌ی خود در میان سه انیمه‌ی بزرگ شونن قرار می‌گرفت. اما امروزه حتی از هم‌صنفی‌های خود نیز پیشی گرفته است. با وجود تداوم پخش «وان پیس» و ادامه یافتن میراث «ناروتو» در انیمه‌ی «بوروتو»، به نظر می‌رسد «بلیچ» با «جنگ خونین هزارساله» توانسته حتی از رقبای پیشین جلو بزند. در زمان پخش قسمت اول این آرک، انتظارات برای آن در وبسایت‌هایی چون «مای‌انیمه‌لیست» (MyAnimeList) حتی از انیمه‌هایی مثل «مرد اره‌برقی» (Chainsaw Man) و «خانواده جاسوس» (Spy x Family) هم فراتر رفت! با چنین استقبال غیرمنتظره‌ای از «بلیچ: جنگ خونین هزار ساله»،‌ هم از سوی طرفداران قدیمی و هم بینندگان تازه، شکی نیست که آخرین آرک «بلیچ» حسابی ارزش دیدن دارد.

