بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی که باید ببینید

در فهرست بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی عموما با آثاری طرف هستیم که در آن‌ها زن و مردی درگیر ماجرایی خطرناک یا پر حادثه می‌شوند و کم کم متوجه می‌شوند که نمی‌توانند بدون یکدیگر زندگی کنند. به این معنا که برخلاف آثار عاشقانه‌ی معمول پلات یا داستان بر مبنای همان عشق پر شور پیش نمی‌رود؛ داستان را همان ماجراجویی طرفین پیش می‌برد و یواش یواش اگر عشقی هم وجود دارد، از پس این ماجرا ساخته می‌شود. پس سدهای پیش پای شخصیت‌ها از دل همان ماجراجویی بیرون می‌زند و با تمام شدنش، زن و مرد به هم می‌رسند. به عنوان نمونه در فیلمی چون «شهر گمشده» طرفین ماجرا در ابتدا اصلا علاقه‌ای به هم ندارند اما گذران زندگی در موقعیتی خطیر آن‌ها را نرم نرم به سمت هم می‌کشاند تا دل در گروی یکدیگر بسپارند.

بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی

از سوی دیگر باید توجه داشت که منظور از ماجراجویی در فهرست بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی، هر نوع اتفاق و درامی می‌تواند باشد. به عنوان مثال در فیلم «تایتانیک» با ماجرایی عمیقا تراژیک طرف هستیم اما در فیلم «شهر گمشده» با وجود زمینه‌ی جنایی قصه، فضایی کمدی در طول اثر حکمفرما است و به همین دلیل بلاهای نازل شده بر سر شخصیت‌ها با همان منطق خاص سینمای کمدی رفع و رجوع می‌شود. در فیلم‌هایی مانند «افسانه سنگ» یا «مهاجمان صندوقچه گمشده» هم که لحنی اکشن وجود دارد که همه چیز را تغییر می‌دهد و عشق پر شور افراد را در یک تعقیب و گریز دائمی تصویر می‌کند. پس فهرست زیر برای هر سلیقه‌ای فیلمی دارد.

10. شهر گمشده (The Lost City)

کارگردان: آرون نی و آدام نی

آرون نی و آدام نی بازیگران: ساندرا بولاک، چینینگ تاتوم، پتی هریسون، دنیل رادکلیف و برد پیت

ساندرا بولاک، چینینگ تاتوم، پتی هریسون، دنیل رادکلیف و برد پیت محصول: 2022، آمریکا

2022، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 6.1 از 10

6.1 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 79٪

همه چیز این فیلم خبر از اثری می‌دهد که فقط قرار است مخاطب خود را سرگرم کند. حضور تعدادی زیادی بازیگر اسم و رسم دار و همچنین فیلم‌سازی که ابدا فیلمش را جدی نمی‌گیرد و امیدوار است که بخش زیادی از بار درام را شیمی بین بازیگرانش بر دوش بکشد، خبر از همین نگاه پشت فیلم دارد. باید اعتراف کرد که گاهی این اتفاق شکل می‌گیرد و باعث می‌شود که مخاطب احساس کند با فیلمی قابل قبول روبه رو است. اما در نهایت «شهر گمشده» اثری نیست که چندان در خاطر بماند. چند سکانس معرکه آن میانه‌ها وجود دارد که احتملا حسابی مخاطب را می‌خندانند اما بیش از این چیزی دستگیر تماشاگر نخواهد شد. ضمن این که رابطه‌ی عاشقانه‌ی بین شخصیت‌ها هم رابطه‌ای عجیب و غریب از کار در می‌آید.

9. شرک (Shrek)

کارگردان: اندرو آدامسون و ویکی جنسون

اندرو آدامسون و ویکی جنسون صداپیشگان: مایک میرز، ادی مورفی و کامرون دیاز

مایک میرز، ادی مورفی و کامرون دیاز محصول: 2001، آمریکا

2001، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 7.9 از 10

7.9 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 88٪

«شرک» نیازی به معرفی ندارد. قصه، همان قصه‌ی قدیمی «دیو و دلبر» است که حال ظاهری مدرن و البته کمدی به خود گرفته است. دیو داستان بامزه و شوخ شده و دیگر هم قرار نیست که مغرور باشد. این وسط این زن همراهش است که مسیر دیو در آن قصه‌ی معروف را طی می‌کند تا شایسته‌ی عشق مرد شود. از سوی دیگر حضور تعدادی شخصیت درجه یک فرعی باعث می‌شود که «شرک» به اثری مفرح و حال خوب کن هم تبدیل شود. در این میان می‌ماند داستان پر از رنگ و نور رویای آن که جان می‌دهد برای تماشا در کنار خانواده.

«شرک» علاوه بر این که باید در فهرست بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی جایی داشته باشد، می‌تواند یکی از بهترین انیمیشن‌های تاریخ سینما هم لقب بگیرد.

8. افسانه سنگ (Romancing The Stone)

کارگردان: رابرت زمکیس

رابرت زمکیس بازیگران: مایکل داگلاس، کاتلین ترنر و دنی دویتو

مایکل داگلاس، کاتلین ترنر و دنی دویتو محصول: 1984، آمریکا

1984، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 6.9 از 10

6.9 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 86٪

«افسانه سنگ» قصه‌ای اکشن دارد. بخش عظیمی از داستان در دل محیطهای خشن می‌گذرد و شخصیت‌های اصلی باید داستان عشق خود را از میان این اماکن عبور دهند تا در پایان رستگار شوند و به یکدیگر برسند. نمی‌توان منکر شد که دهه‌ی 1980 دهه‌ای پر از شور و شیدایی در سینما بود که می‌شد با هر منطق فانتزی فیلمی ساخت و آن را با حال و هوایی واقع‌گرایانه در هم آمیخت.

فیلم‌های تماما اکشن آن زمان از چنین فضایی بهره می‌بردند و حال می‌توان دید که اگر قرار بود اثری عاشقانه هم ساخته شود، باز هم حضور آن شیوه‌ی قصه‌گویی قابل باور بود. دلیل این موضوع هم واضح است؛ آن آثار به خوبی می‌توانستند دنیای منحصر به فرد خود را بسازند که هم اکشنش درست در آن کار می‌کند و هم قصه‌ای عاشقانه.

7. در خدمت سرویس مخفی ملکه (On Her Majesty’s Secret Service)

کارگردان: پیتر هانت

پیتر هانت بازیگران: جورج لازنبی، تلی ساوالاس و گابریله فرزتی

جورج لازنبی، تلی ساوالاس و گابریله فرزتی محصول: 1969، بریتانیا و آمریکا

1969، بریتانیا و آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 6.7 از 10

6.7 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 81٪

این بار با یک فیلم جیمز باندی در فهرست بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی تاریخ سینما طرف هستیم. آن هم فیلمی که متاسفانه علی رغم نقاط قوت بسیارش، چندان دیده نشده است. یکی از همین نقاط مثبت تمرکز روی رابطه‌ی جیمز باند با زن‌ها است. اگر در اکثر فیلم‌های قدیمی جیمز باندی مفهومی به نام عشق جای چندانی ندارد، در این جا با چهره‌ی تازه‌ای از جیمز باند طرف هستیم.

اصلا به همین دلیل هم جرج لازنبی، بازیگر نثش اصلی را پس از این فیلم کنار گذاشتند. لازنبی خوب از پس اجرای نقش جیمز باند برآمده اما موضوع در آن زمان این بود که هیچ‌گاه قرار نبود که جیمز باندی عاشق پیشه ساخته شود. این وسط لازنبی هم قربانی تصمیمات استودیو شد و دیگر در قالب این نقش حاضر نشد. اما اگر تمایل دارید یک اثر جاسوسی و اکشن ببینید که حال و هوایی عاشقانه هم دارد فیلم «در خدمت سرویس مخفی ملکه» گزینه‌ی بسیار خوبی است.

6. افسون‌شده (Enchanted)

کارگردان: کوین لیما

کوین لیما بازیگران: ایمی آدامز، پاتریک دمپسی و جیمز مارسدن

ایمی آدامز، پاتریک دمپسی و جیمز مارسدن محصول: 2007، آمریکا

2007، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 7.1 از 10

7.1 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 93٪

«افسون‌شده» یک انیمیشن لایو اکشن است که مانند هر اثر این چنینی دیگری در فضایی فانتزی جریان دارد و قصه‌ی خود را به زندگی یکی از شخصیت‌های دنیای خیالی کمپانی دیزنی اختصاص داده که ناگهان از آن جهان خیال‌انگیز خارج شده و وارد دنیای واقعی در شهر نیویورک می‌شود. احتمالا مهم‌ترین نقطه قوت فیلم همین ترکیب کردن این دو دنیای سراسر متفاوت است و البته تیمی از بازیگران سرشناس که هر کدام برای به چشم آمدن یک فیلم کافی هستند.

در این میان کمدی مطبوعی هم در سراسر اثر جاری است. این موضوع تماشای «افسون‌شده» را به تجربه‌ای لذتبخش تبدیل می‌کند.

5. مهاجمان صندوقچه گمشده (Raiders Of The Lost Ark)

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: هریسون فورد، کارن آلن و پل فریمن

هریسون فورد، کارن آلن و پل فریمن محصول: 1981، آمریکا

1981، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 8.4 از 10

8.4 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 95٪

احتملا اصلا توقع ندارید که فیلمی از مجموعه‌ی ایندیانا جونز را در فهرست بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی ببینید. اما اگر دوباره به تماشای «مهاجمان صندوقچه گمشده» بنشینید متوجه خواهید شد که داستانی عاشقانه هم آن‌ میانه‌های سکانس‌های پر از تعقیب و گریز وجود دارد. در حالی شخصیت اصلی فیلم تلاش دارد دنیایی را نجات دهد و در این راه حاضر است حتی جانش را هم در خطر بیاندازد، قصه‌ی عشقی هم بین او و زنی در می‌گیرد که به شخصیت‌پردازی قهرمان ماجرا عمق بیشتری می‌بخشد.

اصلا به دلیل وجود همین قصه‌ی عاشقانه است که مخاطب مدام نگران سرنوشت شخصیت‌های اصلی است و برای آن‌ها دل می‌سوزاند.

4. مومیایی (The Mummy)

کارگردان: استفن سامرز

استفن سامرز بازیگران: برندون فریزر، راچل ویز و جان هانا

برندون فریزر، راچل ویز و جان هانا محصول: 1999، آمریکا

1999، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 7.1 از 10

7.1 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 62٪

این یکی علاوه بر این که یک فیلم عاشقانه و ماجراجویی است، فیلمی ترسناک هم هست. عمده داستان در مصر می‌گذرد. قهرمان ماجرا هم مانند فیلم «مهاجمان صندوقچه گمشده» یک دانشمند و محقق و باستان شناس است که در ضمن می‌تواند دست به اعمال قهرمانانه هم بزند و از پس هر خطری برآید. طلسم ترسناکی هم وجود دارد که لرزه بر اندام شخصیت‌ها می‌اندازد. البته میزان خشونت فیلم چندان زیاد نیست و برای دلباختگان سینمای وحشت هم چندان ترسناک به حساب نمی‌آید. اما بالاخره «مومیایی» به لحاظ ژانرشناسی فیلمی ترسناک محسوب می‌شود. آن میانه‌ها عشقی هم بین قهرمان داستان و زنی در می‌گیرد که در خطر قرار دارد و باید نجات داده شود.

3. شکل آب (The Shape Of Water)

کارگردان: گیرمو دل‌تورو

گیرمو دل‌تورو بازیگران: سالی هاوکینز، مایکل شانون، اوکتاویا اسپنسر و ریچارد جنکینز

سالی هاوکینز، مایکل شانون، اوکتاویا اسپنسر و ریچارد جنکینز محصول: 2017، آمریکا

2017، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 7.3 از 10

7.3 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 92٪

تفاوت «شکل آب» با تمام فیلم‌های فهرست، ماهیت متفاوت یک سوی قصه‌ی عاشقانه‌ی‌ آن است. اگر در تمام فیلم‌های این فهرست با داستان زنان و مردانی طرف هستیم که به هم دل می‌بازند و سپس سدهای فراوان قدرت عشق آن‌ها را محک می‌زند، در این جا یک سمت قصه اصلا انسان نیست و موجودی وجود دارد که می‌توان از ماهیت آن تفاسیر فرامتنی مختلفی ارائه کرد.

اما در پایان مهم‌ترین نکته جهان ذهنی غریب کارگردانی چون گیرمو دل‌تورو است که یا تماشاگر را دعوت می‌کند که رویا ببیند یا او را پس می‌زندو دست به خلق کابوس می‌زند. در ضمن آن چه که فیلم را قابل باور می‌کند، انتخاب شخصیت‌هایی است که به تمامی قربانی یک جامعه هستند.

2. عروس شاهزاده (The Princess Bride)

کارگردان: راب رینر

راب رینر بازیگران: کری الویس، رابین رایت و مندی پتینکن

کری الویس، رابین رایت و مندی پتینکن محصول: 1987، آمریکا

1987، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 8 از 10

8 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 96٪

«عروس شاهزاده» داستانی سراسر خیال است و عشق. از همان قصه‌های پریانی که در آن شوالیه‌ای با اسب سفید از راه می‌رسد. از همان داستان‌هایی که از ابتدا تکلیف قطب خیر و شر کاملا مشخص استو در این میان شخصیت‌ها تلاش می‌کنند که عشق خود به یکدیگر را از پس مشکلات مختلف حفظ کنند و در نهایت رستگار شوند. «عروس شاهزاده» حال و هوای درجه یکی دارد و بسیار سرگرم کننده است. راب راینر داستانش را به شکل هوش‌ربایی دلچسب تعریف کرده و قصه‌ی مردان و زنان فیلمش را طوری پیش برده که نمی‌توان از پرده چشم برداشت.

فضای تاریخی فیلم هم کمک می‌کند که آن قصه‌ی پریانی کمک کند و فیلم قابل باور از کار درآیند. بازی بازیگران هم درجه یک است تا با یکی از بهترین فیلم‌های عاشقانه ماجراجویی تاریخ سینما سر و کار داشته باشیم.

1. تایتانیک (Titanic)

کارگردان: جیمز کامرون

جیمز کامرون بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت و بیلی زین

لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت و بیلی زین محصول: 1997، آمریکا

1997، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: 7.9 از 10

7.9 از 10 امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: 87٪

«تایتانیک» جناب جیمز کامرون نیاز به معرفی ندارد. داستان قدیمی عشق پسری فقیر به دختری ثروتمند در دستان او تبدیل به نمادی از قصه‌ی بشر شده است؛ همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه با هم غرق خواهیم شد. اما امروز با یادآوری فلیم «تایتانیک» بیش از همه شیمی معرکه‌ی بین دختر و پسر به یاد آورده می‌شود.

کیت وینسلت در نقش دختر ثروتمند و لئوناردو دی‌کاپریو در نقش پسرک فقیر برای مخاطب خود سنگ تمام گذاشته‌اند. فیلم‌ساز هم می‌داند که چه زمانی باید از احساسات تماشاگرش خرج کند و چه زمانی باید دوربینش را با فاصله قرار دهد. هنوز هم برخی از سکانس‌های فیلم از معروف‌ترین سکانس‌های تاریخ سینما هستند تا بهترین فیلم عاشقانه ماجراجویی تاریخ سینما ساخته شود.

«تایتانیک» پس از اکران، بسیاری از رکوردها را جابه‌جا کرد. فروش آن از 2/2 میلیارد دلار فراتر رفت و به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تبدیل شد. گرچه نتوانست رکورد تعداد بلیط فروش رفته را که به «بربادرفته» (Gone With The Wind) ویکتور فلمینگ تعلق داشت بشکند، اما چنان شوری برانگیخت که تا ماه‌ها ادامه داشت.

