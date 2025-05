بهترین فیلم‌های آیشواریا رای باچان؛ از «دیوداس» تا «پونیین سیلوان»

آیشواریا رای باچان، دختر شایسته سال 1994، مدل و بازیگر هندی و یکی از زیباترین زنان و معروف‌ترین ستارگان دنیاست. او یکی از مشهورترین و تحسین‌شده‌ترین بازیگران زن سینمای هند است که شهرتش از مرزهای بالیوود فراتر رفته و به چهره‌ای بین‌المللی بدل شده است. او تنها یک بازیگر نیست؛ مدل، سفیر برندهای جهانی، نماینده سینمای هند در جشنواره‌های مهم بین‌المللی و نماد زیبایی و وقار در فرهنگ معاصر هند به شمار می‌آید. زیبایی آیشواریا به اندازه‌ای است که همیشه پیش از بازیگری‌اش به چشم می‌آید و این تأثیر مستقیمی بر قدرت و اعتبار بازیگری او داشته است. با این حال، این زن فقط صورت زیبا نیست، در سینما هم دستاوردهایی داشته است. او در مسیر هنری خود، از تاج دختر شایسته جهان تا بازی در فیلم‌های ماندگار و همکاری با بزرگ‌ترین کارگردانان هند و حتی جهان غرب، راهی طولانی و پربار را پیموده است.

آیشواریا رای در یکم نوامبر 1973 در شهر منگالور (ایالت کارناتاکا) هند به دنیا آمد. خانواده‌اش از طبقه متوسط تحصیل‌کرده بودند. پدرش، کریشناراج، زیست‌شناس ارتش بود و مادرش، ویریندا، خانه‌دار. او در کودکی به همراه خانواده‌اش به بمبئی رفت و تا پایان دبیرستان آنجا زندگی کرد، پیش از آن‌که مسیر زندگی‌اش به سمت و سوی دیگری کشیده شود. آیشواریا در نوجوانی رقص و موسیقی کلاسیک را آموخته بود. در مدرسه از او به عنوان دختری باهوش، منظم و علاقه‌مند به هنر یاد می‌کردند. در ابتدا آرزو داشت وارد رشته‌هایی مثل پزشکی یا جانورشناسی شود، اما بعد تصمیم گرفت به معماری روی بیاورد. اما این مسیر هم پایدار نماند تا جایی که به‌کل تحصیل را کنار گذاشت تا وارد دنیای مدلینگ شود.

صعود آیشواریا رای باچان به شهرت

آیشواریا در هجده سالگی اولین کار مدلینگش را انجام داد. سال 1991 در مسابقه‌ای که از سوی شرکت فورد برگزار شده بود برنده شد و عکسش در مجله‌ امریکایی «ووگ» (Vogue) چاپ شد. بعد از چند سال مدلینگ و شرکت در رقابت‌های زیبایی، آیشواریا سال 1994 با کسب عنوان «دختر شایسته‌ی جهان» (Miss World) به شهرت جهانی دست یافت. همان سال، عنوان «دختر شایسته‌ کائنات» (Miss Universe) هم به نماینده دیگری از هند رسید. این شهرت جهانی آیشواریا را وارد دنیای بازیگری کرد. نخستین تجربه‌ بازیگری‌ او سال 1997 در فیلم سیاسی تحسین‌شده به زبان تامیلی «دو تا» رقم خورد. در همان سال با فیلم «و عشق اتفاق افتاد» (Aur Pyaar Ho Gaya) وارد سینمای بالیوود شد. اگرچه این آثار در گیشه موفق نبودند، اما استعداد و زیبایی منحصربه‌فردش باعث شد خیلی زود مورد توجه فیلمسازان هند قرار گیرد.

فیلم «دوقلوها» (Jeans) در سال 1998 موفقیت تجاری برایش به ارمغان آورد، اما فیلم «من قلبم را برای محبوبم می‌فرستم» (Hum Dil De Chuke Sanam) در کنار سلمان خان در سال 1999 بود که برایش موفقیت چشمگیر هنری و تجاری را به همراه داشت. این فیلم توجه منتقدان و مخاطبان را جلب کرد، برای اولین بار مهارت بازیگری آیشواریا را ثابت و اولین جایزه فیلم‌فیر بهترین بازیگر زن را نصیب او کرد. از آن زمان به بعد، حرفه او به‌صورت پیوسته در مسیر صعود قرار گرفت. در دهه 2000، او در شماری از موفق‌ترین فیلم‌های آن زمان با بزرگ‌ترین ستارگان هم‌بازی شد. هرچند در اواخر این دهه برای مدتی از سینما فاصله گرفت و ازدواج کرد، اما کم‌کم دوباره به پرده نقره‌ای بازگشت و بار دیگر نشان داد چرا هنوز یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های بالیوود است.

دوران حرفه‌ای و موفقیت‌های سینمایی آیشواریا رای باچان

شهرت آیشواریا رای باچان به‌عنوان یکی از ستارگان مطرح بالیوود در اوایل دهه‌ 2000 با نقش‌آفرینی‌های برجسته‌اش در فیلم‌هایی همچون «محبت‌ها» (Mohabbatein) در سال 2000 و «دیوداس» در سال 2002 (که در هر دو در کنار شاهرخ‌خان قرار گرفت) تثبیت شد. فیلم «دیوداس» با حضور شاهرخ خان و مدهوری که یکی از فیلم‌های شاخص سینمای بالیوود است، در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و همچنین دومین جایزه فیلم‌فیر را نصیب آیشواریا کرد. سال بعد، از او برای داوری در جشنواره فیلم کن دعوت شد و بدین ترتیب، آیشواریا به نخستین بازیگر زن هندی تبدیل شد که در هیئت داوران این جشنواره حضور می‌یافت.

موفقیت‌های آیشواریا با فیلم‌های دیگری مثل «راوانا» (Raavanan) محصول 2010، «فرمانروای عشق» محصول 2008، «گورو» محصول 2007 که در آن با آبیشیک باچان هم‌بازی شد، «موج 2» (Dhoom 2) محصول 2006، «ماسه در چشم» محصول 2003 و «روبات» (Enthiran) محصول 2010 ادامه یافت. او پس از وقفه‌ای پنج‌ساله، سال 2016 با دو نقش تحسین‌شده در فیلم‌های «ساربجیت» و «قلب سخت» (Ae Dil Hai Mushkil) به سینما بازگشت.

نخستین تجربه بین‌المللی‌اش سال 2004 با فیلم «عروس و تعصب» (Bride and Prejudice) به کارگردانی گوریندر چادا که برداشتی از رمان «غرور و تعصب» جین آستین بود، رقم خورد. در سال‌های بعد در سینمای بریتانیا چند بازی دیگر هم داشت. «بانوی ادویه‌جات» (The Mistress of Spices) و «پلنگ صورتی 2» (The Pink Panther 2) هر دو محصول سال 2006 از دیگر فیلم‌های پرسر و صدایی بود که آیشواریا در سینمای هالیوود کار کرد. او همچنین در فرش قرمز جشنواره کن به عنوان سفیر برند L’Oréal چهره‌ای ثابت شد.

زندگی شخصی آیشواریا رای باچان

آیشواریا رای باچان علاوه بر فعالیت‌های هنری‌اش، یکی از چهره‌های شناخته‌شده دنیای تبلیغات و همچنین فعال در حوزه امور خیریه است. او همچنان یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین چهره‌های هند و جهان به‌شمار می‌آید و به‌خاطر حضور حرفه‌ای، آراسته و باوقارش مورد توجه قرار دارد. زندگی شخصی او همواره در صدر اخبار رسانه‌ها بوده است. روابط عاشقانه‌اش با دو ستاره مشهور بالیوود، سلمان خان و ویوک اوبروی در اوایل دهه 2000، بارها سوژه‌ی مطبوعات شد. سال 2006 آیشواریا با بازیگر و هم‌بازی همیشگی‌اش، آبیشک باچان، پسر آمیتاب باچان، وارد رابطه شد.

آیشواریا و آبیشیک در سال 2007 نامزدی‌شان را اعلام کرده و ازدواج کردند. آیشواریا و آبیشک از آن زمان «سوپر زوج» سینمای هند بوده‌اند؛ هم به‌دلیل دوام رابطه‌شان که ظاهراً این روزها دچار خدشه شده و هم به‌خاطر نسبت خانوادگی آبیشک با خاندان پرافتخار باچان در سینمای هند. این زوج دختری به‌نام آرادیا دارند که در شانزدهم نوامبر 2011 به دنیا آمد. مادر شدن چند سالی آیشواریا را از دنیای سینما دور نگه داشت. اما سرانجام در سال 2015 آیشواریا با فیلم «احساس» (Jazbaa) بازگشت موفقی به پرده نقره‌ای داشت و در سال 2022 با مجموعه پرخرج و تاریخی «پونیین سلوان» (Ponniyin Selvan) بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت.

بهترین فیلم‌های آیشواریا رای باچان

13. پونیین سیلوان (Ponniyin Selvan I & II)

محصول: 2022، 2023

2022، 2023 کارگردان: مانی راتنام

مانی راتنام بازیگران: ویکرام، پریتویراج سوکوماران، کارتیک، پرابهو، پریامانی، مونا، تیکو تالسانیا، جان ویجی، چامس

ویکرام، پریتویراج سوکوماران، کارتیک، پرابهو، پریامانی، مونا، تیکو تالسانیا، جان ویجی، چامس امتیاز IMDb به فیلم: 7.5 از 10

7.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 87 از 100

این مجموعه دو قسمتی اقتباسی باشکوه از یک رمان تاریخی بسیار مشهور به همین نام نوشته‌ کالکی کریشنامورتی، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سینمای تامیل در سال‌های اخیر است. ترکیبی‌ است از تاریخ، حماسه، سیاست، عشق، خیانت و جاه‌طلبی. این فیلم روایتگر دوران امپراتوری چولا در قرن دهم میلادی است که یکی از قدرتمندترین سلسله‌ها در تاریخ جنوب هند به شمار می‌رود. توطئه‌ها برای سرنگونی امپراتور فعلی چولا و نشاندن فرد دیگری بر تخت در مرکز قصه است و در میان تمام توطئه‌ها و تنش‌های سیاسی، زنی به‌شدت مرموز و قدرتمند به نام ناندینی (آیشواریا رای) قرار دارد.

ناندینی زنی زیبا، مرموز، هوشمند، و انتقام‌جو، همسر یک شخصیت سیاسی قدرتمند دربار، اما در گذشته رابطه عاشقانه‌ای با شاهزاده آدیتهیا داشته است. او به‌دنبال انتقام عشقی نافرجام، و به‌شدت درگیر توطئه‌هایی برای فروپاشی امپراتوری است. آیشواریا رای در این نقش کاملاً متفاوت از نقش‌های قبلی‌اش ظاهر می‌شود. زیبایی ظاهری‌اش با سردی درونی و نقشه‌کشی زیرپوستی ترکیب شده. در بخش دوم فیلم، بُعدهای عاطفی و فاجعه‌بارتر شخصیت او بیشتر نمایان می‌شود. آیشواریا در این فیلم یکی از پیچیده‌ترین نقش‌های کارنامه‌اش را ایفا می‌کند.

12. درخواست ( Guzaarish)

محصول: 2010

2010 کارگردان: سانجای لیلا بانسالی

سانجای لیلا بانسالی بازیگران: هرتیک روشن

هرتیک روشن امتیاز IMDb به فیلم: 7.4 از 10

7.4 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 60 از 100

این درام عاشقانه که بازسازی هندی فیلم «دریای درون» (Mar adentro) محصول اسپانیاست، یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌هایی‌ است که آیشواریا رای در آن بازی کرده است. این فیلم از جمله نقش‌های جدی و سنگین اوست که حس و حال فلسفی و انسانی قوی‌ای دارد. فیلم داستان ایتان ماسکارنس یک شعبده‌باز سابق را روایت می‌کند که به دلیل حادثه‌ای در یکی از اجراهایش، فلج چهاراندام (quadriplegic) شده و سال‌هاست روی تخت زندگی می‌کند. با گذشت چهارده سال از زندگی در این وضعیت، تصمیم می‌گیرد که درخواست مرگ با اختیار بدهد.

صوفیا دی‌سوزا، پرستار او، سال‌هاست با دلسوزی و عشق بی‌قید و شرط از او مراقبت می‌کند. اما وقتی متوجه می‌شود که ایتان می‌خواهد به زندگی‌اش پایان دهد، دچار کشمکش عاطفی می‌شود. او هم با عشقش به ایتان روبه‌روست، هم با احترام به تصمیم او. صوفیا زن قوی و در عین‌ حال لطیفی است که در سکوت، اشک، لبخند، خشم و وفاداری‌اش را به ایتان نشان می‌دهد. بازی آیشواریا در این فیلم بسیار کنترل‌شده، بالغ و متفاوت با نقش‌های پرزرق‌وبرق قبلی اوست. صحنه‌های او در کنار هرتیک روشن، پر از شیمی عاطفی عمیق و درد پنهان است.

11. فرمانروای عشق ( Jodhaa Akbar )

محصول: 2008

2008 کارگردان: آشوتوش گواریکر

آشوتوش گواریکر بازیگران: هریتک روشن، سنو سود، کولبوشان کارباندا، ایلا آرون، آمیتاب باچان

هریتک روشن، سنو سود، کولبوشان کارباندا، ایلا آرون، آمیتاب باچان امتیاز IMDb به فیلم: 7.5 از 10

7.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 79 از 100

یک داستان عاشقانه در بستر تاریخ مغول‌ها. در ادامه همکاری موفق آیشواریا با هریتیک روشن، «فرمانروای عشق» یک پروژه تاریخی عظیم و جنجالی بود که داستان رابطه جلاالدین محمد اکبر شاه امپراتور گورکانی هندوستان و جودا بای شاهزاده راجپوتی را روایت می‌کند. ازدواج این دو که با هدف اتحاد دو فرهنگ شکل می‌گیرد، به مرور از یک پیمان سیاسی به عشقی واقعی تبدیل می‌شود، در حالی‌که چالش‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری آن‌ها را تهدید می‌کند. آیشواریا در نقش جودا، ملکه هندو، حضوری باوقار و مقتدر دارد.

10. راوانا (Raavanan)

محصول: 2010

2010 کارگردان: مانی راتنام

مانی راتنام بازیگران: ویکرام، پریتویراج سوکوماران، کارتیک، پرابهو، پریامانی، مونا، تیکو تالسانیا، جان ویجی، چامس

ویکرام، پریتویراج سوکوماران، کارتیک، پرابهو، پریامانی، مونا، تیکو تالسانیا، جان ویجی، چامس امتیاز IMDb به فیلم: 7.6 از 10

این فیلم تامیل‌زبان برداشتی مدرن از افسانه رامایاناست. داستان فیلم در بستر درگیری‌های سیاسی جنوب هند رخ می‌دهد. شخصیت اصلی ویرا (ویکرام)، یک شورشی است که همسر افسر پلیس (آیشواریا رای) را می‌رباید. اما به‌مرور، رابطه عاطفی پیچیده‌ای میان آن دو شکل می‌گیرد. «راوانا» به خاطر بازی خوب ویکرام، موسیقی متن آی آر رحمان و فیلمبرداری نفسگیرش در جنگل و کوهستان‌های جنوب هند تحسین شد. فیلم مفهوم خیر و شر را به چالش می‌کشد و از مخاطب می‌خواهد از زاویه‌ای دیگر به افسانه‌ها و باورهای سنتی نگاه کند. آیا یک قهرمان همیشه قهرمان است؟ آیا شرور ممکن است خودش قربانی باشد؟ فیلم در مرز میان خوبی و بد، تردید ایجاد می‌کند.

9. من دیده‌ام، دیده‌ام (Kandukondain Kandukondain)



محصول: 2000

2000 کارگردان: راجیو منون

راجیو منون بازیگران: مموتی، آجیت کومار، عباس، تابو

مموتی، آجیت کومار، عباس، تابو امتیاز IMDb به فیلم: 7.6 از 10

این فیلم موزیکال عاشقانه اقتباسی آزاد از رمان «عقل و احساس» (Sense and Sensibility) جین آستین به زبان تامیل‌ است که یکی از فیلم‌های خوب سال‌های ابتدایی حضور آیشواریا در سینماست. فیلم داستان دو خواهر، سوهاسینی (تابو) که منطقی و محتاط است، و میناکشی (آیشواریا رای) را که رؤیایی، رمانتیک و عاشق شعر است، روایت می‌کند. هرکدام مسیر عاشقانه خود را تجربه می‌کنند که با چالش‌ها، شکست‌ها و بلوغ شخصیتی همراه است. داستان با یک حادثه انفجاری آغاز می‌شود که منجر به قطع پای یک افسر ارتش می‌شود و در عین حال، روایت هم‌زمان چند داستان عاشقانه و خانوادگی دیگر را نیز پیش می‌برد.

فیلم درباره‌ روابط ساده و انسان‌دوستانه‌ای است که به زندگی معنا می‌دهند. فضاسازی زیبای فرهنگی و سنتی هند جنوبی و همین‌طور موسیقی متن و ترانه‌های به‌یادماندنی فیلم از نکات شاخص آن هستند. آیشواریا بازی خوبی از خود به نمایش گذاشته است. این فیلم درباره تفاوت بین عقل و احساس در مواجهه با عشق، خانواده، و زندگی است. هر دو خواهر با شیوه‌های مختلف زندگی روبه‌رو می‌شوند و در نهایت به بلوغ عاطفی و فکری می‌رسند.

8. گورو ( Guru)

محصول: 2007

2007 کارگردان: مانی راتنام

مانی راتنام بازیگران: آبیشک باچان، رانگاناتان مدهوان، ویدیا بالان، میتون چاکرابورتی، آریا بابار، سابو سیریل

آبیشک باچان، رانگاناتان مدهوان، ویدیا بالان، میتون چاکرابورتی، آریا بابار، سابو سیریل امتیاز IMDb به فیلم: 7.7 از 10

7.7 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 85 از 10

اولین همکاری جدی آیشواریا با همسر آینده‌اش آبیشیک باچان، یک درام زندگی‌نامه‌ای-تجاری بود که برداشتی آزاد از زندگی واقعی دھیرُبھای آمبانی، بنیان‌گذار کمپانی عظیم Reliance Industries است. گوروکانت دسای (آبیشک باچان) جوانی اهل یک روستای کوچک در هند است که رؤیای کسی شدن را در سر می‌پروراند. او در کودکی به ترکیه می‌رود و کارگر شرکت‌های خارجی می‌شود، اما پس از مدتی تصمیم می‌گیرد به هند بازگردد و کسب‌وکار خودش را راه‌اندازی کند. او با دختری به نام سوجاتا (آیشواریا رای) ازدواج می‌کند، و همراه با سرمایه‌ای اندک و اراده‌ای قوی، وارد بازار بورس و تجارت نساجی می‌شود.

گورو با هوش تجاری بالا و جسارتش، به سرعت تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین و بحث‌برانگیزترین تاجران کشور می‌شود. اما موفقیت او با اتهام‌هایی از جمله فساد، رانت‌خواری و سوء‌استفاده از قدرت همراه است. در این میان، یک روزنامه‌نگار آرمان‌گرا (مادهوان) سعی می‌کند چهره واقعی او را برای مردم افشا کند. آیشواریا در نقش همسر شخصیت اصلی، ترکیبی از لطافت، قدرت و وفاداری را به نمایش می‌گذارد. بازی قدرتمند آبیشک باچان در نقش مردی که در برابر ساختارهای سنتی جامعه، با جسارت و جاه‌طلبی رشد می‌کند، یکی از بهترین بازی‌های کارنامه‌اش به حساب می‌آید. «گورو» از یک طرف ستایش‌گر روح کارآفرینی است و از طرفی نقدی است بر فساد و بی‌عدالتی سیستماتیک در اقتصاد و رسانه.

7. ماسه در چشم (Chokher Bali)

محصول: 2003

2003 کارگردان: ریتوپارنو گوش

ریتوپارنو گوش بازیگران: پروسنجیت چاترجی، رایما سن

پروسنجیت چاترجی، رایما سن امتیاز IMDb به فیلم: 7.1 از 10

7.1 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 70 از 100

«ماسه در چشم» اقتباسی از رمان مشهور رابیندرانات تاگور به زبان بنگالی است که آیشواریا رای باچان در آن نقش اصلی را بازی می‌کند. داستان در اوایل قرن بیستم در بنگال می‌گذرد. بینودینی، زنی جوان و تحصیل‌کرده، پس از مرگ زودهنگام همسرش، بیوه می‌شود. او به خانه راج‌لکشمی، زنی مسن‌تر و مادر ماهیندرا، نقل مکان می‌کند. ماهیندرا، مردی جوان و بی‌تجربه، با آشالاتا، زنی ساده‌دل و خوش‌قلب، ازدواج کرده است. بینودینی و آشالاتا به سرعت با یکدیگر دوست می‌شوند و یکدیگر را «چوکر بالی» (به معنای «ذره‌ای در چشم» یا «چیزی که باعث ناراحتی می‌شود») خطاب می‌کنند. با گذشت زمان، بینودینی به ماهیندرا علاقه‌مند می‌شود و رابطه‌ای پنهانی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. در عین حال، بهاری، دوست صمیمی ماهیندرا هم به بینودینی علاقه‌مند می‌شود.

بینودینی در کشمکش میان احساسات خود، نقش یک چوکر بالی واقعی را در زندگی اطرافیانش ایفا می‌کند که منجر به آشفتگی در روابط و زندگی آن‌ها می‌شود. ریتوپارنو گوش کارگردان فیلم با دقت و حساسیت خاصی رمان تاگور را به تصویر کشیده است. این فیلم توانست جوایز متعددی از جمله جایزه ملی بهترین فیلم بنگالی را کسب کند. آیشواریا رای باچان در نقش بینودینی هم عملکردی تحسین‌برانگیز داشت. بسیاری این نقش را یکی از بهترین بازی‌های او می‌دانند. «ماسه در چشم» نه فقط داستانی درباره عشق و خیانت است، بلکه نگاهی عمیق به موقعیت اجتماعی زنان، به‌ویژه بیوه‌ها در جامعه سنتی هند دارد. این فیلم با بازی‌های قوی، کارگردانی هنرمندانه و داستانی پرمحتوا، یکی از آثار برجسته سینمای هند محسوب می‌شود.

6. بارانی (Raincoat)

محصول: 2004

2004 کارگردان: ریتوپارنو گوش

ریتوپارنو گوش بازیگران: اجی دیوگن

اجی دیوگن امتیاز IMDb به فیلم: 7.7 از 10

7.7 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 80 از 100

فیلمی متفاوت در فضایی واقع‌گرایانه با داستانی ساده اما عمیق، احساسی و شاعرانه درباره عشق از دست رفته و فرصت دوباره. این درام عاشقانه بر اساس «هدیه مغان» اثر او. هنری، داستان مردی به نام مانو را دنبال می‌کند که برای تأمین هزینه‌ ازدواج خواهرش به کلکته می‌رود و در ناامیدی، تصمیم می‌گیرد به دیدار نامزد سابقش که اکنون وضع مالی خوبی دارد برود. دیدار آن‌ها سرنوشت‌شان را برای همیشه تغییر می‌دهد. آیشواریا در این فیلم نقش زنی تنها و افسرده یکی از بهترین‌ بازی‌هایش را به نمایش گذاشته است. او با بازی‌ای مینیمالیستی و کنترل‌شده، تحسین منتقدان را در این فیلم برانگیخت.

5. خاکی (Khakee)

محصول: 2004

2004 کارگردان: راجکومار سانتوشی

راجکومار سانتوشی بازیگران: آمیتاب باچان، آکشی کومار، اجی دیوگن، آیشواریا رای، تانوجا، لارا دوتا

آمیتاب باچان، آکشی کومار، اجی دیوگن، آیشواریا رای، تانوجا، لارا دوتا امتیاز IMDb به فیلم: 7.4 از 10

7.4 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 100 از 100

در این تریلر نئو نوآر اکشن گروهی از مأموران پلیس برای اجرای یک مأموریت ویژه گرد هم می‌آیند. بازرس پلیسی به نام آنانت شریواستاو به همراه گروهش مأموریت دارند تا تروریستی به نام اقبال انصاری را به دادگاه برسانند. مأموریت آن‌ها با حملات پی در پی مأمور سابق پلیس و خلافکار معروف یعنی یاشوانت انگره مواجه می‌شود تا اینکه متوجه می‌شوند اقبال انصاری تروریست نیست بلکه قربانی یک توطئه سیاسی شده‌ است. این گرو در جریان تحقیقات، با معلمی آشنا می‌شوند که مدعی است تروریست‌هایی را دیده است. اما در میان راه، اتفاقاتی غیرمنتظره رخ می‌دهد و رازهایی برملا می‌شود که همه‌چیز را تغییر می‌دهد. آیشواریا نقش معلم را بازی می‌کند.

4. ریتم (Taal)

محصول: 1999

1999 کارگردان: سوبهاش گای

سوبهاش گای بازیگران: آنیل کاپور، آکشای کانا

آنیل کاپور، آکشای کانا امتیاز IMDb به فیلم: 6.6 از 10

6.6 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 73 از 100

«ریتم» یکی از اولین فیلم‌های موفق بین‌المللی آیشواریا رای است که در جشنواره فیلم شیکاگو به نمایش درآمد. فیلم داستان عشق پسری ثروتمند به دختر یک موزیسین سنتی فقیر در روستایی زیبا را روایت می‌کند که با مخالفت خانواده پسر مواجه می‌شود. فیلم با موسیقی بی‌نظیر ای.آر. رحمان، یک ملودرام عاشقانه به‌یادماندنی‌ است. آیشواریا در نقش دختر یک نوازنده سنتی، به زیبایی دوگانگی دنیای سنت و مدرن را به تصویر می‌کشد. رقص‌ها و نگاه‌های عمیقش هنوز در ذهن طرفداران مانده است.

3. دو تا ( Iruvar)

محصول: 1997

1997 کارگردان: مانی راتنام

مانی راتنام بازیگران: موهن لال، پراکاش راج، آیشواریا رای، رواتهی، گائوتامی، تابو، نثار

موهن لال، پراکاش راج، آیشواریا رای، رواتهی، گائوتامی، تابو، نثار امتیاز IMDb به فیلم: 8.4 از 10

این درام سیاسی زندگینامه‌ای را یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای هند می‌دانند. داستان فیلم در دهه‌ 1940 می‌گذرد و داستان دو دوست را روایت می‌کند؛ آنانتا (موهن لال)، یک بازیگر سینما که وارد سیاست می‌شود و تامیزچلوان یک شاعر و سیاستمدار انقلابی (پراکاش راج) که ابتدا هم‌مسیر هستند، اما با گذر زمان رقابت‌ها، جاه‌طلبی‌ها و ایدئولوژی‌ها آن‌ها را از هم دور می‌کند. این فیلم با الهام از روابط واقعی بین ام. جی. رامچاندران و کارونانیدی، دو چهره سرشناس در سیاست تامیل نادو ساخته شده است.

آیشواریا در این فیلم نقش دو شخصیت را بازی می‌کند؛ یکی از شخصیت‌ها با الهام از زندگی واقعی جیالالیتا، بازیگر و سیاستمدار معروف هندی، خلق شده است. عملکرد او که اولین حضورش در برابر دوربین سینماست، از سوی منتقدان تحسین شد. این فیلم درباره رابطه سینما و سیاست در هند جنوبی است؛ اینکه چگونه یک بازیگر می‌تواند تبدیل به یک رهبر سیاسی مردمی شود. «دو تا» به‌نوعی حماسه‌ای از رفاقت، خیانت، ایدئولوژی، و قدرت است. فیلم نه تنها درباره سیاست که تغییر انسان‌ها در مواجهه با قدرت است.

2. دیوداس ( Devdas)

محصول: 2002

2002 کارگردان: سانجای لیلا بانسالی

سانجای لیلا بانسالی بازیگران: شاهرخ خان، آیشواریا رای، مدوری دیکشیت، جکی شروف، کیرون کهیر، تیکو تالسانیا، دیشا واکانی

شاهرخ خان، آیشواریا رای، مدوری دیکشیت، جکی شروف، کیرون کهیر، تیکو تالسانیا، دیشا واکانی امتیاز IMDb به فیلم: 7.5 از 10

7.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 86 از 100

«دیوداس» یکی از پرخرج‌ترین و پرزرق‌وبرق‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای هند است که آیشواریا رای را به شهرت جهانی رساند. البته زیبایی او پیش از این اسمش را بر سر زبان‌ها انداخته بود اما با «دیوداس» که او را در کنار بعضی از مشهورترین و محبوب‌ترین ستارگان بالیوود قرار داد، به بازیگری بین‌المللی تبدیل شد و یک جایزه فیلم‌فیر دیگر را هم نصیبش کرد. «دیوداس» جوایز زیادی در داخل هند دریافت کرد و مورد تحسین منتقدین داخلی و خارجی قرار گرفت. نامزد جایزه بفتا برای بهترین فیلم خارجی زبان هم شد.

«دیوداس» بر اساس کتابی به همین نام که سال ۱۹۱۷ منتشر شده بود، ساخته شده‌ است. تاکنون هفده فیلم بر اساس این کتاب ساخته شده‌ است. آیشواریا در این فیلم نقش عشق دوران کودکی دیوداس (با بازی شاهرخ خان) را بازی می‌کند. مخالفت خانواده‌ها باعث جدایی این دو می‌شود و دیوداس دچار افسردگی و اعتیاد می‌شود. داستان غم‌انگیز عشقی که به‌جای وصال، در ناکامی می‌سوزد. آیشواریا در این نقش نه تنها زیبایی بلکه رنج و عشق را به شکلی تاثیرگذار به تصویر می‌کشد.

1. دلداگان ( Hum Dil De Chuke Sanam)

محصول: 1999

1999 کارگردان: سانجای لیلا بانسالی

سانجای لیلا بانسالی بازیگران: سلمان خان، اجی دیوگن

سلمان خان، اجی دیوگن امتیاز IMDb به فیلم: 7.4 از 10

7.4 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 86 از 100

فیلم «من قلبم را برای محبوبم می‌فرستم» یا «دلدادگان» آیشواریا رای باچان را به‌عنوان بازیگری توانمند به سینمای هند معرفی کرد. این درام عاشقانه مشهور که آیشواریا را کنار سلمان خان قرار داد، داستان رابطه عاشقانه یک استاد موسیقی را که احترام زیادی برای موسیقی هندی قائل است، با دختری که او به شاگردی می‌پذیرد، روایت می‌کند. فیلمی پر از شور و احساس و موسیقی. آیشواریا در این فیلم در نقش ناندینی بازی می‌کند؛ دختری که میان عشق و وظیفه گیر کرده است. بازی قدرتمند، چهره معصوم و حضور احساسی او یکی از عوامل موفقیت فیلم بود. این فیلم جایگاه آیشواریای جوان را در بالیوود تثبیت کرد و اولین جایزه مهم بازیگری‌اش را برایش به ارمغان آورد.

منبع: movieweb hellomagazine

