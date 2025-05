بهترین فیلم‌های ریتیک روشن؛ از «گاهی خوشی گاهی غم» تا «جنگ»

ریتیک روشن متولد دهم ژانویه 1974، در خانواده‌ای بالیوودی به دنیا آمد. پدربزرگ مادری‌اش، جی. اوم پراکاش، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم بود. پدربزرگ و مادربزرگ پدری‌اش، روشن لعل ناگراث (که با نام روشن شناخته می‌شود) و ایرا روشن، و همچنین عموی پدری‌اش راجش روشن همه در ساخت موسیقی برای فیلم‌های بالیوودی فعالیت داشتند. پدرش، راکش روشن هم بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده بالیوود است. اولین حضور ریتیک در سینما، سال 1980 با یک رقص کوتاه و بدون ذکر نام در فیلم «امید» (Aasha) از ساخته‌های پدرش بود. او چند نقش کوچک دیگر را هم بدون ذکر نام بازی کرد تا اینکه نخستین نقش رسمی‌اش را در فیلم «برادر بهاگوان» (Bhagwaan Dada) در سال ۱۹۸۶ به دست آورد که باز هم پدرش کارگردانی کرده بود.

زندگی اولیه و خانواده ریتیک روشن

روشن در کودکی با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود. او با شست اضافه در یک دست به دنیا آمد که باعث می‌شد همکلاسی‌هایش از او فاصله بگیرند. بعدها وقتی به شهرت رسید، درباره پذیرش این تفاوت جسمی و غلبه بر آن نوشت. او همچنین از لکنت زبان رنج می‌برد که تا نوجوانی ادامه داشت. سال 2008، بخش گفتاردرمانی بیمارستان ناناوتی بمبئی را افتتاح کرد؛ جایی که خودش در آن تحت درمان قرار گرفته بود. ریتیک در بیست و یک سالگی دچار مشکل شدید کمر شد که باعث شد مدتی قادر به انجام حرکات رقص یا بدل‌کاری نباشد، اما یک سال بعد بهبود یافت. او در حین تحصیل در رشته بازیگری، هنرهای رزمی و رقص، به پدرش در پروژه‌های فیلم‌سازی کمک می‌کرد. روشن از سال 2000 تا 2014 با سوزان خان (طراح داخلی و دختر بازیگر سابق سانجی خان) ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج دو پسر است. در سال 2013 برند لباس‌های غیررسمی HRx را راه‌اندازی کرد که یک سال بعد به درآمدی معادل هزار کرور روپیه (حدود 118 میلیون دلار) رسید.

کارنامه هنری ریتیک روشن؛ مسیر یک قهرمان چندوجهی

ریتیک روشن فعالیتش را از پشت صحنه فیلم محصول 1995 «کاران آرجون» (Karan Arjun) آغاز کرد؛ فیلمی با بازی شاهرخ خان و سلمان خان. آنجا دستیار کارگردان بود و بعدها تجربیاتش را از آن زمان و درس‌هایی که از تماشای بازی این دو ستاره آموخته بود، بازگو کرد. سال 2000 در نقش اصلی فیلم «بگو عاشقم هستی» (Kaho Naa… Pyaar Hai) ظاهر شد؛ فیلمی که پدرش کارگردان آن بود. ریتیک برای حضور در این فیلم که در آن دو نقش را بازی می‌کند، چند ماه بر روی فیزیک بدنی خود کار کرد. فیلم به موفقیت بزرگی دست یافت و ریتیک روشن را یک‌شبه به چهره‌ای سرشناس تبدیل کرد. دو فیلم بعدی‌اش، «فیزا» (Fiza) و «عملیات کشمیر» (Mission Kashmir) که هر دو در همان سال اکران شدند، نقش‌هایی پرفراز و نشیب و پیچیده با موضوع تروریسم داشتند و به موفقیت تجاری خوبی دست یافتند.

بعد از آن، فیلم «خاطرات» (Yaadein) در سال 2001 با واکنش منفی منتقدان روبه‌رو شد، اما بلافاصله در همان سال با بازی در فیلم پرستاره و موفق «گاهی خوشی گاهی غم» که در آن نقش برادر کوچک‌تر شاهرخ خان، فرزند جایا و آمیتاب باچان و معشوق کارینا کاپور و برادر شوهر کاجول بازی می‌کرد، هم جایگاهش را در سینمای هند حفظ کرد و هم به شهرت جهانی‌تری دست یافت. فیلم‌های بعدی‌اش مثل «دارم عاشقت می‌شم» (Aap Mujhe Achhe Lagne Lage) در سال 2002 و «من دیوانه عشق هستم» (Main Prem Ki Diwani Hoon) در سال 2003 موفقیت چندانی نداشتند.

ریتیک روشن یکی از پردرآمدترین بازیگران هندی است. او را به‌خاطر مهارت بالایش در رقص تحسین می‌کنند و فیلم‌هایش غالباً شامل سکانس‌های رقص نمایشی می‌شوند. در صنعتی که به‌شدت به سکانس‌های رقص و آواز وابسته است، روشن همیشه فراتر از انتظارات ظاهر شده است. او در کنسرت‌ها و رویدادهای مختلف اجرا داشته و در سال 2011 در برنامه «فقط برقص» (Just Dance) به عنوان داور حضور داشت. حضور کاریزماتیک ریتیک جلو دوربین و انتخاب نقش‌های چالش‌برانگیز ثابت کرده که او یکی از بازیگران قدرتمند و چندبعدی سینمای هند است. از «بگو عاشقم هستی» تا فیلم‌های پرفروش و تحسین‌شده‌ای مثل «زندگی روز به روزه»، «جودها و اکبر»، «سوپر ۳۰» و «جنگ»، ریتیک نقش‌هایی را ایفا کرده که یا مخاطب را تحت تأثیر قرار داده‌اند یا مرزهای ژانرها را گسترش داده‌اند.

ریتیک روشن تا به حال جوایز متعددی از جمله چهار جایزه بهترین بازیگر فیلم‌فر دریافت کرده است. نخستین جایزه‌اش جایزه بهترین بازیگر تازه‌وارد برای فیلم «بگو عاشقم هستی» بود. برای فیلم «یکی پیداش کرد» هم جایزه بهترین بازیگر از نگاه منتقدان را دریافت کرد. سه بار در نظرسنجی هفته‌نامه ایسترن آی (Eastern Eye Weekly) به‌عنوان «جذاب‌ترین مرد آسیایی جهان» انتخاب شد. مجسمه‌های مومی او در موزه مادام توسو لندن و واشینگتن دی‌سی نصب شده‌اند.

بهترین فیلم‌های ریتیک روشن که باید ببینید

1. بگو… عاشقم هستی (Kaho Naa… Pyaar Hai)

محصول: 2000

2000 کارگردان: راکیش روشن

راکیش روشن بازیگران: ریتیک روشن، آمیشا پاتل، انوپم کهیر، ساتیش شاه، فریدا جلال، جانی لور

ریتیک روشن، آمیشا پاتل، انوپم کهیر، ساتیش شاه، فریدا جلال، جانی لور امتیاز IMDb به فیلم: 6.9 از 10

6.9 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 80 از 100

ریتیک روشن با این فیلم که اولین فیلم بلندش در نقش اول محسوب می‌شود و پدرش آن را کارگردانی کرده، در دو نقش بازی کرد. بازی در این درام عاشقانه ریتیک را به شهرت جهانی رساند. فیلم عاشقانه‌ای با پیچش‌های احساسی و اکشن است که ریتیک در آن نقش روهیت، یک پسر ساده و فقیر را بازی می‌کند که عاشق سونیا (آمیشا پاتل) می‌شود. اما روهیت به شکلی مرموز کشته می‌شود. سونیا به نیوزیلند می‌رود و آنجا با راج، پسری بسیار شبیه به روهیت آشنا می‌شود. راج تصمیم می‌گیرد راز مرگ روهیت را کشف کند.

بازی‌ ریتیک در این فیلم به‌ویژه در نقش دو شخصیت بسیار چشمگیر بود. او هم رومانتیک و معصوم بود، هم کاریزماتیک و قهرمان‌وار. او در سکانس‌های رقص و اکشن با استایلی جدید ظاهر شد. بدن‌سازی و حرکات رقصش (که آن زمان برای سینمای هند نوآورانه بود) تحسین شد. «بگو عاشقم هستی» به خاطر موسیقی و رقص‌های ریتیک توجه زیادی را به خود جلب کرد. فیلم همین‌طور از نظر تکنیکی نسبت به بسیاری از آثار آن زمان درخشان‌تر بود. ترکیب عشق، اکشن، دوگانگی شخصیت و انتقام در فیلمنامه هیجان ایجاد می‌کرد.

«بگو عاشقم هستی» پرفروش‌ترین فیلم سال شد و بیش از ۹۲ جایزه دریافت کرد که آن زمان رکورد محسوب می‌شد. ریتیک روشن جایزه بهترین بازیگر و بهترین بازیگر تازه‌وارد را در فیلم‌فر و دیگر جشنواره‌ها برد. این فیلم فقط یک فیلم عاشقانه نبود؛ شروع یک دوران تازه در بالیوود بود، مخصوصاً برای ریتیک روشن. جذابیت، توانایی بازیگری، استایل مدرن و رقص‌های خاص او باعث شد این فیلم هم تجاری و هم از دید منتقدان موفق باشد.

2. گاهی شادی، گاهی غم (Kabhi Khushi Kabhie Gham)

محصول: 2001

2001 کارگردان: کاران جوهر

کاران جوهر بازیگران: شاهرخ خان، کاجول، آمیتاب باچان، جایا باچان، ریتیک روشن، کارینا کاپور، رانی موکرجی

شاهرخ خان، کاجول، آمیتاب باچان، جایا باچان، ریتیک روشن، کارینا کاپور، رانی موکرجی امتیاز IMDb به فیلم: 7.4 از 10

7.4 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 100 از 100

«گاهی خوشی گاهی غم» شهرت جهانی ریتیک روشن را دو چندان کرد. این درام خانوادگی کلاسیک به کارگردانی کاران جوهر که نامش پای فیلم‌ها ضامن موفقیت است، روشن را در ابتدای راه میان جمعی از ستارگان چند نسل سینمای هند به علاوه چهره‌ای نو اما از خانواده‌ای سینمایی قرار داد. البته او خود از دنیای سینما می‌آید و با این فضای پرستاره ناآشنا نبود. به همین خاطر میان چهره‌های فوق ستاره‌ای مثل آمیتاب باچان، شاهرخ خان، کاجول خیلی راحت جا می‌گیرد، حتی با اینکه در نیمه دوم فیلم به قصه اضافه می‌شود. ریتیک روشن در این فیلم نقش بزرگسالی روهان، برادر کوچک‌تر شاهرخ خان، راهول را بازی می‌کند.

«گاهی خوشی گاهی غم» در ادامه مسیر فیلم موفق قبلی کارن جوهر «کی یار کی می‌شه» (با دو بازیگر مشترک) در دسته سینمای مدرن‌تر بالیوود قرار می‌گیرد. البته «گاهی خوشی…» به‌مراتب سنتی‌تر و هندی‌تر است. مسئله طبقه را در فرهنگ هند مطرح می‌کند اما در ادامه با پیام عشق و همان درس همیشگی اهمیت خانواده در این فرهنگ، به جای ساختن تراژدی‌های همیشگی، به سمت روایت‌های هالیوودی حرکت می‌کند. اینجاست که زوج ریتیک روشن و کارینا کاپور وارد می‌شوند و به شکلی، پیوندی میان سنت و مدرنیته می‌شود. این جوانان نسل سومی که در لندن تحصیل کرده‌اند با فرهنگی مدرن، عامل آشتی با سنت‌ها می‌شوند. طبیعی است که این پیوند با مقادیر زیادی رقص و لحظات احساسی همراه باشد که ریتیک روشن و بقیه گنگ به خوبی از پس‌ آن‌ها برآمده‌اند. زوج ریتیک و کارینا در این فیلم شیمی خوبی را روی پرده شکل داد.

ریتیک در این نقش، بلوغ بازیگری‌اش را نشان داد. او در لحظات شاد، خنده‌دار و به‌شدت احساسی، بازی طبیعی و متقاعدکننده‌ای داشت.ظاهر و استایل مدرن او، مخصوصاً در لندن، و در کنار کرینا کاپور، بسیار محبوب شد. رقص‌های او در آهنگ‌هایی مثل You Are My Soniya یکی از نقاط قوت فیلم بود. شخصیت «روهان» هم شوخ‌طبع است، هم عاطفی. ریتیک موفق شد در نمایش هر دو وجه تعادل ایجاد کند. او برای این نقش جوایز متعددی را در بخش نقش مکمل دریافت کرد یا نامزد شد. «گاهی خوشی گاهی غم» یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های تجاری و فرهنگی بالیوود در سطح جهانی بود.

3. با من دوست می‌شی؟ (Mujhse Dosti Karoge)

محصول: 2002

2002 کارگردان: کونال کوهلی

کونال کوهلی بازیگران: ریتیک روشن، کارینا کاپور، رانی موکرجی، اودای چوپرا

ریتیک روشن، کارینا کاپور، رانی موکرجی، اودای چوپرا امتیاز IMDb به فیلم: 5.1 از 10

5.1 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 75 از 100

یک داستان عاشقانه کلاسیک در قالب مثلث عشقی میان راج، تینا و پوجا با بازی ریتیک روشن، کارینا کاپور و رانی موکرجی. راج از کودکی عاشق تینا بوده و وقتی با خانواده‌اش به لندن می‌رود، از طریق ایمیل با او در تماس می‌ماند. اما در واقع کسی که برایش ایمیل می‌فرستاده، پو‌جا دوست صمیمی تیناست که عاشق راج شده است. سال‌ها بعد، راج به هند برمی‌گردد و فکر می‌کند عاشق تیناست، ولی در نهایت متوجه می‌شود دختری که روح و دلش را در طول این سال‌ها تسخیر کرده، کسی نبوده جز پو‌جا.

«با من دوست می‌شی؟» این ایده را مطرح می‌کند که عشق واقعی بر پایه ارتباط روحی شکل می‌گیرد نه صرفاً ظاهر. این تم کلاسیک، به‌ویژه برای مخاطبان جوان و رمانتیک در زمان خود بسیار جذاب بود. این فیلم به خاطر موسیقی خوبش و همین‌طور جلوه بصری زیبایش تحسین شد.

فیلم در هند، لندن و سوئیس فیلمبرداری شده و ترکیب مناظر طبیعی، لباس‌های رنگارنگ و استایل بازیگران فیلم را تماشایی کرده است. ریتیک در این فیلم، هم شاد و عاشق است، هم گاهی شک‌برانگیز، هم دل‌شکسته و پشیمان. او در این فیلم موفق طیف وسیعی از احساسات انسانی را طبیعی به نمایش بگذارد. رابطه احساسی‌اش با رانی موکرجی بسیار عمیق و باورپذیر بود، و در عین حال ظاهر جذابش در کنار کارینا کاپور، جذابیت تصویری فیلم رو بالا برد.

مثل همیشه، رقص‌های ریتیک روشن در این فیلم هم یکی از نقاط قوت بود. حرکات دقیق و پرانرژی‌اش در آهنگ‌ها به خصوص در Oh My Darling و Jaane Dil Mein هنوز هم به‌یادماندنی‌اند. راج، شخصیت ساده‌لوحی نیست، اما اشتباه می‌کند، و همین او را انسانی‌تر می‌کند. بازی ریتیک این جنبه‌های شخصیت را به خوبی نشان داد. اگرچه «با من دوست می‌شی؟» در گیشه چندان موفق نبود، اما در طول زمان جایگاه خاصی میان طرفداران ژانر عاشقانه‌های اوایل 2000 پیدا کرد و بازی‌های خوب، به‌ویژه بازی احساسی ریتیک، در یادها مانده است.

4. یکی پیداش کرد (Koi… Mil Gaya)

محصول: 2003

2003 کارگردان: راکیش روشن

راکیش روشن بازیگران: ریکا، ریتیک روشن، پریتی زینتا، پریم چوپرا، راجت بیدی، جانی لور، موکش ریشی، نیلی چاترا والی، راکیش روشن، بینا بانرجی

ریکا، ریتیک روشن، پریتی زینتا، پریم چوپرا، راجت بیدی، جانی لور، موکش ریشی، نیلی چاترا والی، راکیش روشن، بینا بانرجی امتیاز IMDb به فیلم: 7.2 از 10

7.2 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 80 از 100

«یکی پیداش کرد» در ژانر درام علمی تخیلی نقطه‌عطفی در سینمای بالیوود بود. فیلم داستان روهیت، پسری با مشکلات ذهنی را روایت می‌کند که پس از ارتباط با یک موجود فضایی به نام جدو دچار تغییراتی می‌شود. شخصیت‌پردازی دقیق، موسیقی احساسی و روایت صمیمی، آن را به فیلمی خانوادگی و دوست‌داشتنی تبدیل می‌کند. ریتیک روشن در نقش روهیت بازی‌ بسیار متفاوت و تحسین‌برانگیزی از خود به نمایش گذاشته است. حرکات بدنی کنترل‌شده، حالات کودکانه و معصومیت نگاهش باعث شد بسیاری او را با داستین هافمن در فیلم «مرد بارانی» (Rain Man* مقایسه کنند. این نقش یکی از نقاط عطف حرفه‌ ریتیک روشن بود و جایگاهش را به‌عنوان بازیگری توانمند تثبیت کرد.

5. کریش (Krrish)

محصول: 2006

2006 کارگردان: راکیش روشن

راکیش روشن بازیگران: ریتیک روشن، پریانکا چوپرا، رکا، نصیرالدین شاه، احمد خان، پریتی زینتا

ریتیک روشن، پریانکا چوپرا، رکا، نصیرالدین شاه، احمد خان، پریتی زینتا امتیاز IMDb به فیلم: 6.5 از 10

6.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 88 از 100

«کریش» در واقع ادامه «یکی پیداش کرد» است و داستان پسری به نام کریش را دنبال می‌کند که با توانایی‌های خارق‌العاده، برای نجات دنیا وارد عمل می‌شود. این فیلم اولین فیلم ابرقهرمانی بزرگ سینمای هند بود و با جلوه‌های ویژه، هیجان و داستانی خانوادگی، به نقطه‌عطفی در سینمای علمی‌تخیلی هند تبدیل شد. این فیلم در ژانری که در هند کمتر تجربه شده بود، موفق شد با ایجاد هیجان و احساس، مخاطب را جذب کند. ریتیک اینجا دو نقش، هم پدر و هم پسر را بازی کرده است. فیزیک قوی، چابکی در صحنه‌های اکشن و معصومیت شخصیتش مورد توجه قرار گرفت. او نقش کریش را با انرژی، معصومیت، قدرت بدنی و اجرای بی‌نقص صحنه‌های اکشن بازی کرد. توانایی فیزیکی بالایش باعث شد شخصیت کریش تبدیل به یک ابرقهرمان محبوب در سینمای هند شود.

6. فرمانروای عشق (Jodhaa Akbar)

محصول: 2008

2008 کارگردان: آشوتوش گواریکر

آشوتوش گواریکر بازیگران: هریتک روشن، سنو سود، کولبوشان کارباندا، ایلا آرون، آمیتاب باچان

هریتک روشن، سنو سود، کولبوشان کارباندا، ایلا آرون، آمیتاب باچان امتیاز IMDb به فیلم: 7.5 از 10

7.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 79 از 100

زوج آیشواریا رای و ریتیک روشن با اینکه آیشواریا بزرگ‌تر از ریتیک به نظر می‌آید، یکی از زوج‌های محبوب سینمای بالیوود شد. به طور ویژه در فیلم تاریخی عاشقانه که حول جلال‎‌الیدن محمد اکبر می‌چرخد، امپراتور بزرگ مغول که عاشق شاهدخت راجپوتی، جودها بیگم، می‌شود. فیلم دیگرشان «درخواست» که آن هم فیلم خوش‌رنگ و لعابی است، آیشواریا بیشتر از ریتیک درخشیده است. تصور کنید توانایی رقص از ریتیک گرفته شود.

«فرامانروای عشق» درباره رابطه امپراتور اکبر و شاهزاده هندو، جودا است. قصه از تنش‌های مذهبی به عشق و احترام متقابل می‌رسد. این فیلم به‌خاطر طراحی لباس، موسیقی ای.آر. رحمان و بازی‌هایش تحسین شد. فیلم عظیم، پرجزئیات و باشکوه ساخته شده و مورد تحسین تاریخی و سینمایی قرار گرفت. اگرچه عده‌ای به دقت تاریخی‌اش انتقاد داشتند. ریتیک در نقش پادشاهی مقتدر، اما عاشق، بازی‌ عمیق و متوازنی از ود به نمایش گذاشت است. در بازی‌اش، زبان اردو، شمشیربازی و وقار سلطنتی‌اش تحسین شد.

7. زندگی روز به روزه (Zindagi Na Milegi Dobara)

محصول: 2011

2011 کارگردان: زویا اختر

زویا اختر بازیگران: کاترینا کایف، فرهان اختر، کالکی کوچلین، آبهای دئول

کاترینا کایف، فرهان اختر، کالکی کوچلین، آبهای دئول امتیاز IMDb به فیلم: 8.2 از 10

8.2 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 88 از 100

این فیلم جاده‌ای درباره‌ سه دوست است که برای یک سفر به اسپانیا می‌روند و با ترس‌ها، عشق و معنای زندگی روبه‌رو می‌شوند. این سفر برایشان به فرصتی برای بازنگری زندگی، عشق و اولویت‌ها تبدیل می‌شود. فیلمی شاعرانه و لطیف، با تصویربرداری چشم‌نواز، موسیقی و ریتمی آرام، موضوعات حساسی چون دوستی و پذیرش خود که با خود حس رهایی می‌آورد. ریتیک اینجا نقش آرمان‌گرایی بسته و سخت‌گیر را بازی می‌کند. مردی موفق اما محدودشده در چارچوب‌های ترس که در طول فیلم به انسانی آزادتر تبدیل می‌شود. این تغییر با بازی درونی و دقیق او در این نقش به خوبی دیده می‌شود. مسیری که شخصیت او در فیلم طی می‌کند، از یک انسان بسته تا فردی باز و رها، با بازی کنترل‌شده و دقیق ریتیک ممکن شد. صحنه‌ی غواصی و گریه‌ او یکی از بهترین لحظات بازی‌اش است.

8. مسیر آتش (Agneepath)

محصول: 2012

2012 کارگردان: کاران مالهوترا

کاران مالهوترا بازیگران: ریشی کاپور، سانجی دات، پریانکا چوپرا، اوم پوری، زارینا وهاب

ریشی کاپور، سانجی دات، پریانکا چوپرا، اوم پوری، زارینا وهاب امتیاز IMDb به فیلم: 6.9 از 10

6.9 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 93 از 100

«مسیر آتش» بازسازی یکی از کلاسیک‌های محبوب دهه نود میلادی در سینمای بالیوودد است که نقش اولش را آمیتاب باچان بازی می‌کرد. داستان درباره انتقام ویشوانات (ریتیک روشن) از قاتلان پدرش است. او از پسری بی‌پناه که شاهد قتل فجیع پدرش بوده، به مردی خشن و خطرناک تبدیل می‌شود تا انتقام خون او را با یکی از بهترین آدم‌بده‌های سینمای بالیوود بگیرد. فیلم فضایی سنگین و خشن دارد، با سکانس‌هایی احساسی که قدرت درام را به اوج می‌رساند. طراحی صحنه، موسیقی ماندگار، و شخصیت‌پردازی عمیق، آن را از یک بازسازی ساده به اثری قدرتمند تبدیل کرد.

ریتیک روشن در این فیلم در یکی از جدی‌ترین و غم‌انگیزترین نقش‌هایش ظاهر شد. او به شخصیت مردی رنج‌کشیده با خشم درونی، نگاه‌های ساکت و بازی فیزیکی پخته جان بخشید. بدون اغراق، این یکی از نقش‌هایی‌ است که بلوغ بازیگری او را نشان می‌دهد. ریتیک در نقش مردی زخم‌خورده و خشمگین درخشان ظاهر شده و بازی‌اش زیر سایه آمیتاب باچان نیست. موفق شده هویت مستقلی به این شخصیت بدهد. قدرت بدنی، بازی با نگاه و احساسی او از سوی منتقدان تحسین شد.

9. جنگ (War)

محصول: 2019

2019 کارگردان: سیدهارت آناد

سیدهارت آناد بازیگران: تایگر شروف، وانی کاپور، اشوتوش رانا، آنوپریا گوئنکا، دیپانیتا شارما، سونی رازدان

تایگر شروف، وانی کاپور، اشوتوش رانا، آنوپریا گوئنکا، دیپانیتا شارما، سونی رازدان امتیاز IMDb به فیلم: 6.6 از 10

6.6 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 67 از 100

یک اکشن جاسوسی مهیج است که حول تقابل میان دو مأمور نخبه می‌چرخد؛ کبیر (ریتیک روشن) و خالد (تایگر شروف). کبیر پس از سال‌ها خدمت وفادارانه، ناگهان ناپدید می‌شود و به‌نظر می‌رسد خیانت کرده است. شاگرد سابقش، خالد مأمور می‌شود تا جلو او را بگیرد. «جنگ» با سکانس‌های اکشن تماشایی در سطح جهانی (از جمله تعقیب و گریز در کوه‌های برفی و مبارزه روی هواپیما)، لوکیشن‌های جذاب و پیچش‌های داستانی، موسیقی هیجان‌انگیز و داستان پر پیچ و خم، به موفق‌ترین اکشن سال و یک بلاک‌باستر موفق تبدیل شد.

ریتیک روشن کاریزمایی خیره‌کننده و عمقی روانی به شخصیتش بخشید. او با جذابیتی مرموز، استایل بی‌نقص و بازی دووجهی، توانست شخصیت کبیر را از یک قهرمان کلیشه‌ای به شخصیتی چندلایه تبدیل کند. بازی او در صحنه‌های اکشن بی‌نظیر بود، اما آنچه بیشتر به چشم آمد، کنترل احساسی و قدرت بازی در لحظات کم‌حرف و تأمل‌برانگیز بود. بازی فیزیکی، نگاه‌های سرد و بازی احساسی او باعث شد نقش کبیر به‌یادماندنی شود.

10. ویکرام ودها (Vikram Vedha)

محصول: 2022

2022 کارگردان: پوشکار-گایاتری

پوشکار-گایاتری بازیگران: سیف علی خان، رادیکا آپته، روحیت صراف

سیف علی خان، رادیکا آپته، روحیت صراف امتیاز IMDb به فیلم: 7.1 از 10

7.1 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 78 از 100

یک فیلم دزد و پلیسی حرفه‌ای، تقریباً در حد استانداردهای فیلم‌های هالیوودی این ژانر که دو ستاره محبوب سینمای بالیوود را در برابر هم قرار داده است. ریتیک روشن نقش منفی را بازی می‌کند و سیف‌علی خان نقش پلیس را. داستان فیلم عمدتاً حول یک بازجویی بین این دو شخصیت می‌چرخد. ریتیک روشن با روایت داستان‌هایی اخلاقی، ویکرام را وارد بازی ذهنی می‌کند و مفاهیمی چون خیر و شر را به چالش می‌کشد. فیلم ساختاری فلسفی و پیچیده دارد، و با وجود اکشن‌ زیاد، به شدت متفکرانه است. فیلمنامه هوشمندانه، کارگردانی دقیق و موسیقی متن تأثیرگذار باعث شد بازسازی این فیلم تامیلی یکی از موفق‌ترین‌ها باشد. بازی ریتیک روشن در نقش ضدقهرمان کاریزماتیک، جسورانه و پیچیده است. او به شخصیت ودها لایه‌هایی از ترس، شوخ‌طبعی و عمق اخلاقی بخشیده است. ظاهر جدیدش در این فیلم و همین‌طور نحوه دیالوگ‌گویی‌اش از سوی منتقدان تحسین شد.

