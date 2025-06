همه‌چیز درباره سریال «آیرونهارت» مارول؛ از تاریخ پخش تا داستان

آیرونهارت کیست؟

شخصیت ریری ویلیامز اولین بار در شماره هفت از جلد دوم کمیک «مرد آهنی شکست‌ناپذیر» (Invincible Iron Man) در سال ۲۰۱۶ معرفی شد. ریری نوجوانی است که خودش بالاخره موفق می‌شود لباس آیرون‌من خود را بسازد. تونی استارک که هوش و استعداد ریری را می‌بیند، تصمیم می‌گیرد اسپانسر او شود. ریری هم به‌عنوان یک ابرقهرمان تازه یعنی آیرونهارت، برای خود نامی دست و پا می‌کند. او سپس با قهرمانان (Champions)، که گروهی از ابرقهرمانان نوجوان در کمیک‌های مارول هستند، همراه می‌شود و خودش یک لباس ایروداینامیک کامل را می‌سازد. البته می‌دانیم سریال «آیرونهارت» قرار نیست دقیقا راه کمیک‌ها را پیش بگیرد. اما داستان آن بر این خلاصه داستانی که از کمیک‌های ۲۰۱۶ مارول گفتم بنا شده است.

پس از دنیای کمیک‌ها، کاراکتر ریری ویلیامز اولین بار در فیلم «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever) بود که به دنیای سینمایی مارول معرفی شد. دومینیک ثورن، که نقش ریری را در فیلم ۲۰۲۲ بازی می‌کرد، دوباره برای ایفای نقش این ابرقهرمان به سریال بازگشته است. با اینکه اطلاعات زیادی درباره‌ی شخصیت ریری در سریال نداریم، اما طبق تیزری که مارول در پنل خود در آگوست سال میلادی گذشته نشان داد، می‌دانیم که «آیرونهارت»، داستان زندگی ریری پس از اتفاقات فیلم «واکاندا تا ابد» را نشان می‌دهد.

در این تیرز می‌توانید ببینید که ریری از MIT جدا شده و یک لباس آیرونهارت کاملا تازه هم ساخته که با لباس ویبرانیومی پیشرفته‌ای که آخرین بار دیده بودیم متفاوت است. مشخصا با هوش استثنایی و علاقه‌ی خاصی که ریری به اختراع آیرون‌سوت خودش دارد، او را با تونی استارک مقایسه می‌کنند. البته ریری یک آدم معمولی است و نه میلیاردی که بتواند هرچه به ذهنش می‌رسد بسازد. اما پس از وقایع فیلم «پلنگ سیاه» و با ارتباط گرفتن ریری با اهالی واکاندا، او حالا به تکنولوژی پیشرفته‌تری دسترسی دارد و مهم‌تر از همه، ویبرانیوم هم قدرتی به او اعطا می‌کند که بی‌شک در ساخت آیرون‌سوت به دردش می‌خورد.

داستان سریال «آیرونهارت»

مارول اطلاعات زیادی از «آیرونهارت» درز نداده است. اما می‌دانیم ریری برای اثبات هوش و توانمندی‌های خود به زادگاهش در شیکاگو بازخواهد گشت. او توجهش را به ساخت لباس آیرون‌من خود معطوف می‌کند، اما سر راهش با پارکر رابینز یا هود مواجه می‌شود؛‌ شخصیت برجسته‌ی دیگر سریال که آنطور که از تریلرها می‌توان برداشت کرد، مربی و راهنمای ریری خواهد بود؛ اما اطرافیان ریری به او هشدار می‌دهند که ممکن است به‌خاطر هود، خطری در کمین او باشد. آنتونی راموس پیش‌تر درباره‌ی کاراکتر هود توضیح داده بود:

«فکر می‌کنم پارکر آدمی است که خود جدا از جمع بوده و حالا دیگرانی مثل خودش را جمع کرده و می‌خواهد به دنیا ثابت کند که با اینکه دنیا ما را طرد کرده، اما آخرسر ما بهترین خواهیم بود. پارکر [با این عقیده‌اش] شیرجه‌ای به عمق تاریکی می‌زند؛ اما در درونش او هنوز فکر می‌کند کار خوبی انجام می‌دهد و عاشق گروه و مردمش است.»

مارول در توضیح کوتاه خود درباره‌ی داستان «آیرونهارت» از عبارت «تکنولوژی در برابر جادو» استفاده کرده است. شاید جالب باشد بدانید جادو در اینجا به ماجرای هود در کمیک‌ها اشاره دارد. او شنل و چکمه‌ی یک دیو شیطانی را می‌دزدد و نام و قدرتش هم از این قضیه ریشه می‌گیرد؛ چراکه شنل و چکمه‌اش به او قدرت‌های جادویی عطا می‌کنند.

شخصیت دیگری که ممکن است پایش به سریال باز شود، کاراکتر مفیستو است. وبسایت «ددلاین» (Deadline) در اشاره‌ای گذرا، این شایعه را راه انداخته که ساشا بارون کوهن در «آیرونهارت» نقش مفیستو را بازی خواهد کرد. با این حساب، بالاخره شاید موعدش رسیده که با نسخه‌ی دنیای سینمایی مارول از شیطان و جهنم آشنا شویم. اگر با مفیستو آشنایی ندارید، باید بگویم این کاراکتر با ظاهر سرخ‌رنگ و ترسناکش شناخته می‌شود و عملا بر منطقه‌ای به نام «جهنم» حکمرانی می‌کند. اولین بار در ۲۰۱۲ و فیلم «انتقام‌جویان» (The Avengers) بود که مارول حضور این شخصیت را در دنیای سینمایی خود وعده داد. اما از آن موقع تاکنون تنها نشانه‌هایی از او در سریال‌هایی مثل «وانداویژن» (WandaVision) و «آگاتا تمام مدت» (Agatha All Along) دیده بودیم. در کمیک‌های مارول، مفیستو بیشتر از هرچیز به خاطر این شناخته می‌شود که قدرت‌های گوست رایدر را به او داد. در «آیرونهارت» هم ممکن است مفیستو کسی باشد که به هود قدرت‌های ویژه‌اش را اعطا می‌کند.

بازیگران و سازندگان سریال «آیرونهارت» چه کسانی هستند؟

همانطور که گفتم، دومینیک ثورن، که اولین بار در فیلم «واکاندا تا ابد» نقش ریری ویلیامز را بازی کرد،‌ به نقش خود بازگشته است. طرفداران بسیاری خواستار حضور این کاراکتر جوان کمیک‌ها در دنیای سینمایی مارول شده بودند و فایگی با معرفی این سریال، به خواست طرفداران پاسخ داد. همان موقع هم دومینیک ثورن به عنوان بازیگر نقش ریری ویلیامز انتخاب شد.

به جز ثورن، آنجی وایت در نقش رانی ویلیامز، آنتونی راموس به‌عنوان پارکر رابینز یا هود، لیریک راس در نقش ناتالی واشینگتن در سریال حضور دارند. مانی مونتانا، متیو ایلام، آلدن ایرنرایش و ریگن آلیا هم بازیگران دیگری هستند که نام آن‌ها در میان گروه بازیگران سریال «آیرونهارت» ذکر شده است. با اینکه درباره‌ی کاراکترهای سریال اطلاعات چندانی نداریم، اما شایعات حول آن زیاد است و حتی گفته شده ساشا بارون کوهن ممکن است نقش مفیستو، شیطان معروف کمیک‌های مارول را در سریال بازی کند.

از میان عوامل سریال نیز باید به چیناکا هاج اشاره کنم که به عنوان نویسنده‌ی اصلی در آوریل ۲۰۲۱ به گروه سازندگان سریال اضافه و سپس به عنوان شورانر «آیرونهارت» انتخاب شد. در کارنامه‌ی او می‌توانید نویسندگی سریال «کلوب نیمه‌شب» (The Midnight Club) مایک فلنگن و «برف‌شکن» (Snowpiercer) از شبکه‌ی TNT را ببینید. نام سم بیلی و آنجلا بارنز هم به عنوان کارگردانان «آیرونهارت» ذکر شده است. نکته‌ی حتی مهم‌تر اینکه رایان کوگلر، کارگردان فیلم «بلک پنتر» و دنباله‌اش، «واکاندا تا ابد»، یکی از تهیه‌کنندگان سریال بوده و در فرایند تولید آن نقش داشته است.

سریال «آیرونهارت» چه زمانی منتشر می‌شود؟

سریال «آیرونهارت» ۲۴ ژوئن امسال، یعنی ۳ تیر ۱۴۰۴ با سه اپیزود به دیزنی‌پلاس می‌آید که می‌شود قریب به سه سال پس از آخرین حضور ریری ویلیامز در دنیای سینمایی مارول. این مجموعه در کل شش اپیزود خواهد داشت و قسمت آخر آن ۱۵ ژولای، یعنی ۲۴ تیر پخش می‌شود.

آیا «آیرونهارت» با سایر پروژه‌های MCU ارتباط دارد؟

در کمیک‌های مارول، هود یکی از شرورهایی است که در نیویورک می‌پلکد و با مرد عنکبوتی و دردویل مشکل دارد. اما داستان سریال «آیرونهارت» در شیکاگو اتفاق می‌افتد؛ شهری که در دنیای سینمایی مارول نقش مهمی نداشته. از میان کاراکترهای اصلی آن نیز تنها یکی‌اشان تابه‌حال در MCU بوده؛‌ برای همین، احتمال می‌دهم که «آیرونهارت» ارتباط تنگاتنگی با سایر فیلم و سریال‌های مارول نداشته باشد. به نظر نمی‌رسد اتفاقات فیلم‌های «کاپیتان امریکا ۴» و «تاندربولتز» (Thunderbolts) هم تأثیر چندانی روی ماجرای ریری ویلیامز داشته باشند. با این اوصاف، دیدن سایر فیلم‌ها و سریال‌های MCU پیش از تماشای «آیرونهارت» ضرورت ندارد. اما ایده‌ی بدی نخواهد بود که سری به فیلم‌های «بلک پنتر» بزنید و آشنایی سابقی هم با مرد آهنی داشته باشید؛ مخصوصا که آیرون‌من قهرمان ریری ویلیامز به حساب می‌آید و حسابی از او متأثر می‌شود. به جز این‌ها، می‌توانید با خیال راحت این تابستان پای سریال «آیرونهارت» بنشینید.

منبع: Screenrant

