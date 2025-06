بهترین شخصیت‌های انیمه «مدرسه قهرمانانه من»؛ از دکو تا آل‌مایت

۱۵. اندور (Endeavor)

اندور یا انجی تودوروکی، کورک شعله‌ی جهنمی (Hellfire) را در اختیار دارد و می‌تواند در لحظه آتشی احضار کند که تمام بدنش را می‌پوشاند. او اصلا به خاطر همین ظاهر شعله‌ور خودش هم شناخته می‌شود که ابهت خاصی به اندور می‌دهد. این شعله‌ها منبع قدرت مبارزه‌ای اندور هستند؛ از شعله‌افکن‌های بزرگ، تا پرتوهای حرارتی و مشت‌های آتشین.

میزان آسیبی که شعله‌های اندور ایجاد می‌کنند به میزان دما و کاری که انجام می‌دهد بستگی دارد. شعله‌های با دمای پایین برای ناتوان کردن اهداف ضعیف‌تر و به حداقل رساندن فشار روی بدن او استفاده می‌شوند، در حالی که شعله‌های با دمای بالا حتی قوی‌ترین مخالفان را نیز از پا در می‌آورند. البته این کار بدون ریسک هم نخواهد بود؛ چون گرما اگر به حد خطرناکی برسد، حتی خود اندور هم از آن در امان نیست و برای خاموش کردن خودش، به کمک دیگران نیاز پیدا می‌کند.

۱۴. میدنایت (Midnight)

میدنایت نام دیگر نموری کایاما از بهترین شخصیت‌های انیمه «مدرسه قهرمانانه من» است که از کورک سامونابولیست (Somnambulist) استفاده می‌کند؛ کورکی که نامش بیشتر به عطرهای گرانقیمت می‌ماند. به هر حال، این قدرت به میدنایت اجازه می‌دهد تا رایحه‌ای خواب‌آور پخش کند که اگر اهدافش مقدار مشخصی از آن را استنشاق کرده باشند، آن‌ها را به خواب می‌برد. برای همین، مبارزه از فاصله‌ی نزدیک با میدنایت تقریبا غیرممکن است. نکته‌ی دیگر اینکه این رایحه بیشتر روی مردان جواب می‌دهد تا زنان.

این قدرت میدنایت تنها زمانی مؤثر است که او لباس‌های نازکی پوشیده باشد که بتواند آن‌ها را به وقت لازم پاره و رایحه را در هوا رها کند. تازه طرف مقابل او هم نباید نفس‌اش را نگه دارد؛ مثل کاری که مینتا در طول امتحان پایان ترم اول انجام داد و دهانش را پوشاند تا جلوی قدرت میدنایت را بگیرد.

۱۳. پینکی (Pinky)

مینا آشیدو یا همان پینکی می‌تواند از پوست خود اسید تولید کند که در نتیجه‌ی آن، پوستش در مقابل اسید مقاوم می‌شود؛ البته به خاطر همین کورک اسیدی، پوست مینا ظاهر صورتی‌رنگی پیدا کرده و برای همین، نام قهرمانانه‌ی او را پینکی گذاشته‌اند. او می‌تواند میزان زیادی اسید را از هر قسمت از پوست خود تولید و دستکاری کند. این اسید، خورندگی به‌شدت بالایی دارد که به آشیدو دست بالاتر را در مواجهه با رقیبانی می‌دهد که اسلحه‌های فلزی به کار می‌برند؛ چراکه او به راحتی می‌تواند اشیاء فلزی و تجهیزاتشان را از بین ببرد.

متأسفانه، میزان اسیدی که آشیدو می‌تواند تولید کند محدودیت دارد؛ چون می‌تواند مقاومت طبیعی پوست او را در برابر خورندگی کاهش دهد و اگر از خط قرمز توانایی‌هایش فراتر رود، ممکن است آب بدنش تا حد مرگ کشیده شود. برای اینکه آشیدو این خطر را به حداقل برساند، دائما اسید تولید می‌کند تا مقاومت پوست خود را در طول تمرینات در برابر خورندگی اسید آن بالاتر ببرد.

۱۲. اینجنیوم (Ingenium)

کورک اینجنیوم یا همان تنیا ایدا تحت عنوان «موتور» (Engine) شناخته می‌شود و هر قهرمانی که این کورک را داشته باشد برآمدگی‌های موتورمانندی روی اعضای بدنش شکل می‌گیرد که به او اجازه می‌دهند با سرعتی بسیار بیشتر از آدم‌های معمولی حرکت کند یا لگد بزند. تنیا، که نام قهرمانی‌اش اینجنیوم (Ingenium) است، این موتورها را روی پاهایش دارد، اما برادرش، تنسی، روی آرنج‌اش.

موتور به تنیا اجازه می‌دهد تا مسافت‌های طولانی را در مدت زمان کوتاهی طی کند و برای همین تنیا یکی از بهترین و قدرتمندترین شخصیت‌های انیمه «مدرسه قهرمانانه من» است. دلیل کارآمدی این کورک نیازی به توضیح اضافی ندارد؛ اما قدرت تنیا به ویژه مواقعی به کار می‌آید که او باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک شیء پرسرعت را تعقیب کند یا از جایی بگریزد. اگر او اگزوز خود را بردارد، اگزوزهای جدیدی جای آن ساخته می‌شوند که قدرت و کارایی کورک را افزایش می‌دهند. اگر به او آب‌پرتقال بدهید که دیگر آماده‌ی سرعت است!

۱۱. رد رایت (Red Riot)

دلایل زیادی وجود دارد که به‌خاطرشان «مدرسه قهرمانانه من» را یکی از بهترین انیمه‌های شونن تمام ادوار می‌دانند، رد رایت یکی از آن دلایل است که با طراحی ظاهری جذابش یکی از شخصیت‌های این انیمه است که هرگز از خاطرتان نمی‌رود. کورک رد رایت یا همان ایجیرو کریشیما «سفت شدن» است. همانطور که مشخصا از نام کورک او برمی‌آید، کریشیما می‌تواند بدنش را مثل سنگ سفت و محکم کند. این قدرت به درد محافظت از خطراتی می‌خورد که برای دیگران کشنده خواهد بود. این کورک پس از فعال شدن چنان کیریشما را شکست‌ناپذیر می‌کند که حتی یک گلوله هم نمی‌تواند خط و خالی بر او بیندازد.

هرچه کریشیما موقع استفاده از کورک‌اش بیشتر ضربه بخورد، قدرتش تقویت می‌شود. همانطور که در مواجهه‌ی او با ماشیرائو اوجیرو دیدید. اوجیرو بارها با دمش به کریشیما حمله کرد و ناخواسته قدرت و دوام او را افزایش داد. نکته‌ی قابل توجه درباره‌ی قدرت کریشیما این است که او فقط می‌تواند تا حد مشخصی ضربات را تحمل کند؛ وگرنه مقدار زیاد آن باعث می‌شود کورک‌اش به آرامی از بین برود و اگر زور بزند که بخواهد قدرتش را فعال نگه دارد، انرژی‌اش را از دست می‌دهد. با این حال، حتی اگر انرژی‌اش کاملا بیفتد، باز هم می‌تواند دوباره خودش را سفت کند.

۱۰. هاکس (Hawks)

اسم قهرمانانه‌ی کیگو تاکامی، یعنی هاکس، از کورک‌اش برگرفته شده که به او یک جفت بال قرمز با پرهایی می‌دهد که می‌توان آن‌ها را به صورت تله‌پاتی کنترل کرد. هاکس می‌تواند با سرعت فوق‌العاده‌ای پرواز کند، اما پرهای او را می‌تواند جدا کرد که به درد جابجایی افراد یا بریدن حریفان می‌خورد. تازه اگر بال‌ها سالم بمانند، هاکس می‌تواند دوباره آن‌ها را به هم بچسباند. این پرها همچنین قابلیت حسگر هم دارند؛ چون می‌توانند ارتعاشات تولیدشده توسط افراد و اشیاء اطراف را احساس کنند. اگر تعداد زیادی از پرها جدا شوند یا بسوزند، هاکس نمی‌تواند پرواز کند. اما جای نگرانی نیست، چون این پرها طی دو روز دوباره برمی‌گردند.

۹. ایرفون جک (Earphone Jack)

کیوکو جیرو با نام قهرمانی ایرفون جک کورک خاصی دارد که به قوه‌ی شنیداری مربوط می‌شود و او را به یکی از بهترین شخصیت‌های انیمه «مدرسه قهرمانانه من» تبدیل می‌کند. به‌خاطر این کورک، گوش‌های جیرو شبیه جک هدفون است که می‌توان آن‌ها را در اشیای خاصی، حتی دیوارهای ضخیم فروکرد. با فرو کردن‌اشان، جیرو می‌تواند از درون به این اشیاء آسیب بزند؛ چون ویبره‌ی ضربان قلب جیرو از طریق آن‌ها به جسم خارجی منتقل می‌شود.

جیرو بیشتر از کورک خود برای تحت نظر قرار دادن منطقه استفاده می‌کند؛ مثلا می‌تواند صداهای اطراف تا فاصله‌ی دوازده متر را تشخیص دهد. اما اگر قرار باشد از نزدیک با کسی مبارزه کند، این جک‌ها می‌توانند مثل شلاق به کمک جیرو بیایند که قدشان تا شش متر هم می‌رسد و با قدرت ویبره، به حریفان شوک می‌دهند.

۸. تسوکویومی (Tsukuyomi)

فومیکاگه توکویامی (تسوکویومی) قدرت احضار هیولای سایه‌مانندی را دارد که مثل نگهبان او می‌ماند و می‌تواند هر دستوری را که تسوکویومی می‌دهد، اجرا کند. کورک او، که سایه‌ی تاریک (Dark Shadow) نام دارد، وقتی در معرض نور شدید قرار می‌گیرد کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. اما همچنان قدرت و دفاع فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد. در تاریکی مطلق، کورک تسوکویومی بزرگتر و قوی‌تر می‌شود و به مراتب کنترل آن هم برای تسوکویومی دشوارتر؛ به‌ویژه زمانی که احساسات منفی را تجربه می‌کند که باعث می‌شود کورک او عنان از کف دهد. توکویامی با تمرین در یک غار تاریک توانست کورک خود را کنترل و مهار کند و مطمئن شود که هنگام فعال شدن، قدرت و اندازه‌اش قابل کنترل باقی بماند.

۷. کریتی (Creati)

مومو یائویوروزو (کریتی) این توانایی را دارد که در موقعیت‌های خاص، با تغییر ساختار مولکولی سلول‌‌های چربی بدن خود، هر شیء را که می‌خواهد، مثل اسلحه یا ابزار، بسازد؛ اما از هر قسمت بدنش که قابل دیدن باشد. برای این کار، لباس‌های او باید طوری طراحی شوند که پوستش از گردن به پایین در معرض دید باشد و مقدار زیادی هم غذا بخورد که پوست و چربی، یا به عبارت دیگر، متریال بیشتری برای ساخت این تجهیزات داشته باشد.

این ویژگی به یائویوروزو اجازه می‌دهد تا اشیاء بزرگتر از سطح پوست خود و حتی قد و هیکلش را بسازد؛ به این شرط که سلول‌های چربی کافی برای ساختش داشته باشد. با این حال، احضار آن‌ها می‌تواند زمان بیشتری نسبت به اشیاء کوچکتر طول بکشد. یائویوروزو می‌تواند اشیاء خارج از بدن خودش هم بسازد؛ اما بخشی از آن شیء باید با بدنش تماس پیدا کند.

۶. فراپی (Froppy)

فراپی یا همان تسویو آسوی کورک قورباغه (Frog) را دارد؛ یعنی می‌تواند توانایی‌ها، رفتار و حتی آناتومی یک قورباغه را از خودش نشان دهد! مثلا قدرت پایین‌تنه‌اش فوق‌العاده است، می‌تواند به دیوار بچسبد، زبان دراز و قدرتمندی دارد که می‌تواند به فواصل دور هم برسد، قدرت استتار و شنای سریع هم دارد؛ ترشح مواد مختلف با اثراتی مثل فلج کردن و پنهان کردن بو را هم بگذارید کنار این‌ها و فراپی به یکی از بهترین شخصیت‌های انیمه «مدرسه قهرمانانه من» تبدیل می‌شود. فراپی می‌تواند از این توانایی‌ها به طرز نامحدودی استفاده و حتی آن‌ها را با هم ترکیب کند. به دلیل بدن قورباغه‌مانند فراپی، او به جای دویدن، می‌جهد، اما مثل یک آدم عادی راه می‌رود.

کورک فراپی باعث شده او بتواند به راحتی از مأموریت‌هایی که در آب انجام می‌شوند عبور کند. فراپی می‌تواند آزادانه زیرآبی برود و حتی قدرت یا چابکی خود را از دست ندهد. این باعث می‌شود که در مبارزه و نجات افراد، چه در آب شیرین و چه در آب شور (با اینکه اکثریت قورباغه‌ها در آب شیرین زندگی می‌کنند) مهارت بیشتری داشته باشد.

۵. آل‌مایت (All Might)

توشینوری یاگی که بیشتر به نام آل‌مایت شناخته می‌شود، از کورک «یکی برای همه» (One For All) استفاده می‌کند، یک کورک افسانه‌ای که او را به یکی از بهترین شخصیت‌های انیمه «مدرسه قهرمانانه من» تبدیل کرده است. این کورک قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر را دارد که تنها با یک نمونه‌ی دی‌ان‌ای منتقل می‌شود و به صاحب آن اجازه می‌دهد تا مقدار زیادی قدرت خام را ذخیره کند. این کورک به روش‌های مختلفی، چه بیرونی و چه درونی خودش را نشان می‌دهد؛ مثلا برای آل‌مایت، این کورک در قالب عضلات و هیکل درشت بدن‌اش ظاهر می‌شود که وجهی کارتونی و بسیار قوی به او داده است. این قدرت و البته ظاهرش، جایگاه آل‌مایت را به عنوان نماد صلح تثبیت می‌کند.

آل‌مایت هشتمین کسی است که یکی برای همه را به دست آورده. او این کورک را در نوجوانی از مربی‌اش نانا شیمورا دریافت کرد؛ چون آل‌مایت هم شبیه دکو، از اول کار هیچ کورکی نداشت. آل‌مایت در مبارزه‌ای با «همه برای یکی» (All For One) – که کورکی به همین نام دارد که به او جازه می‌دهد کورک دیگران را بدزدد – آسیب‌های شدیدی به ریه‌ها و معده‌اش وارد شد. برای همین، فقط سه ساعت در روز از کورک یکی برای همه‌اش استفاده می‌کرد تا ظاهر هیکلی و سوپرمن‌گونه‌اش را حفظ کند. بقیه‌ی روز را شبیه شکل لاغر واقعی خودش می‌شد. او یک تار موی خود را به دکو خوراند و از این طریق، کورک یکی برای همه را به دکو منتقل کرد. در آخرین مبارزه‌اش با همه برای یکی، آل‌مایت باقیمانده‌ی توانایی‌هایش را هم از دست داد و دوباره بدون کورک شد.

۴. کاتسوکی باکوگو (Katsuki Bakugo)

باکوگو (که رفقایش او را کاچان صدا می‌زنند) کورک انفجاری دارد. او می‌تواند با ترشح عرق نیتروگلیسیرین‌مانندی از کف دستانش و مشتعل کردن آن‌ها، انفجارهایی در سایزهای مختلف ایجاد کند که امواج تخریبی بالایی دارند و به هر چیزی که برخورد کنند، آن‌ها را خرد کرده یا می‌سوزانند. هرچه بیشتر عرق کند، انفجارهای او هم قدرتمندتر می‌شوند. باکوگو کسی است که اگر نبردهایش طولانی‌تر شود، قدرتش هم بیشتر می‌شود، چون بیشتر عرق می‌کند.

باکوگو همچنین از انفجار برای حرکت در هوا، کور کردن حریفان و ایجاد انفجارهای دوربرد استفاده می‌کند. با این حال،‌ برای ایجاد انفجار در هوای سرد در مقایسه با هوای گرم باکوگو باید زمان بیشتری بگذارد.

۳. اوراویتی (Uravity)

اوراویتی (اوچاکو اوراراکا) کورک جاذبه صفر (Zero Gravity) را دارد. او می‌تواند با لمس اجسام جامد یا افراد با نوک انگشتانش، اثر جاذبه را از روی آن‌ها از بین ببرد و آن‌ها را بی‌وزن و در هوا شناور کند. البته یک شرط دارد: نباید بیشتر از سه تن وزن داشته باشند. اگر اوراویتی انگشتانش را مشت کند، اثر کورک او هم لغو می‌شود.

اوراویتی می‌تواند با نزدیک شدن به حریفان و تماس مستقیم انگشتانش با آن‌ها‌، کورک خود را اعمال کند. توانایی‌های او به ویژه در مأموریت‌های نجات مردم در ویرانه‌ها به درد می‌خورد. او می‌تواند لاشه‌ها و ویرانه‌ها را با قدرت خود بلند و سپس از آن‌ها به عنوان اسلحه استفاده کند، یا به صورت پرتابه‌ای به سمت حریفانش بفرستد.

۲. دکو (Deku)

دکو نه‌تنها یکی از بهترین شخصیت‌های «مدرسه قهرمانانه من»، که یکی از بهترین قهرمانان در دنیای انیمه است. ایزوکو میدوریا یا همان دکو کورک یکی برای همه را دارد. او نهمین صاحب این کورک محسوب می‌شود که همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، در دست آل‌مایت بود. دکو این قدرت را با خوردن یک تار موی آل‌مایت به دست می‌آورد. پس از آنکه دکو یکی برای همه را به ارث می‌برد، چون بدنش به قدرت شدید آن عادت ندارد، در معرض خطر (و حتی انفجار) قرار می‌گیرد. بنابراین، دکو مجبور می‌شود برای ده ماه با آل‌مایت تمرین کند تا بتواند راهی برای کنترل آن بیابد و برای آزمون ورودی دبیرستان UA حاضر شود. تازه پس از تمام این‌ها، استفاده از یکی برای همه باعث شد تمام اندام‌های بدنش بشکند.

برای اینکه استفاده از یکی برای همه هر بار به بدن دکو آسیب نرساند، او یاد می‌گیرد که چطور قدرت کورک خود را به طور یکنواخت در بدن‌اش منتقل کند و هربار تنها درصدی از آن را به کار بگیرد؛ نه تمامش را. فعال کردن کورک، باعث می‌شود بدن دکو برق‌های سبزی از خودش ساتع کند. از آنجا که یکی برای همه نسل به نسل منتقل شده، توانایی‌های دیگری هم به دکو رسیده؛ مثل «بلک ویپ» (Blackwhip) که از صاحب پنجم کورک، یعنی دایگورو بانجو به او به ارث رسیده است.

۱. شوتو (Shoto)

شوتو تودوروکی قدرت آن را دارد که از سمت راست بدنش یخ و سرما تولید کند؛ اما از سمت چپ بدنش آتش و شعله و گرما ساخته می‌شود. کورک شوتو، نصف-سرد نصف-گرم، از پدر و مادرش به او رسیده؛ یعنی ترکیب قدرت شعله جهنمی پدرش اندور و یخبندان مادرش ری. این ازدواج صرفا برای ساخت یا تقویت کورک آن‌ها بوده تا نسل بعدی به قدرت فوق‌العاده‌ای دست یابد. چنین ازدواج‌هایی در دنیای «مدرسه قهرمانانه من» غیراخلاقی به حساب می‌آیند.

تودوروکی به دلیل نفرت از توانایی‌های آتشی خود، که از آزارهای پدرش از دوران کودکی نشأت می‌گیرد، ترجیح می‌دهد فقط از سمت راست بدنش استفاده کند. او یخ و یخبندان را برای حمله یا محافظت به کار می‌گیرد و هر چیزی را که لمس کند، منجمد می‌شود. همچنین می‌تواند با انجماد زمین، خود را به جلو سوق دهد، مثل کسی که اسکیت می‌کند. او در آغاز داستان توانایی‌های آتشی خود را برای گرم کردن کسانی به کار می‌برد که به خاطر حملات انجمادی‌اش یخ زده‌اند. اما پس از مبارزه با دکو در فستیوال ورزشی مدرسه UA، با قدرت‌هایش کنار می‌آید و دیگر از هر دو یخ و آتش به طور مساوی استفاده می‌کند.

