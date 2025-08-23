فیلم «شکارچیان شیاطین کیپاپ» چگونه به پدیده‌ی تاریخ نتفلیکس تبدیل شد؟

«شکارچیان شیاطین کیپاپ» درباره‌ی یک گروه دخترانه‌ی ساختگی به نام هانترایکس (HUNTR/X) است که وقت‌های استراحتشان سراغ شکار شیاطینی می‌روند که از دنیای دیگری به کره نفوذ کرده‌اند. این شیاطین برای مقابله با دختران نقشه‌ای می‌کشند و در پوشش یک گروه پسرانه‌ی کیپاپ، که خودشان را ساجابویز (Saja Boys) می‌خوانند، به هانترایکس حمله می‌کنند. رومی، میرا و زویی باید با قدرت‌های استثنایی‌اشان جلوی تسلط شیاطین بر دنیا را بگیرند و طرفداران خود را نجات دهند.

بااینکه داستان فیلم طبع خاصی می‌طلبد، اما مثل هرچیزی که به کیپاپ ربط دارد، طولی نکشید که «شکارچیان شیاطین کیپاپ» گل کرد؛ تاجایی که این انیمیشن پس از تنها دوهفته به دومین فیلم پربیننده‌ی تاریخ نفتلیکس تبدیل شده است! این تازه در شرایطی است که نتفلیکس آنقدرها هم برای فیلم تبلیغ نکرد. انگار که خودش در خواب هم نمی‌دید انیمیشنی درباره‌ی شکارچیانی که آهنگ کیپاپ می‌خوانند به چنین موفقیتی دست یابد؛ موفقیتی که حدودش از دنیای فیلم و سینما فراتر می‌رود.

این فیلم به جز داستان فانتزی و بامزه درباره‌ی دوستی و پذیرش، جو موزیکال، صحنه‌های اکشن و انیمیشنی عالی نیز دارد که سبک فیلم‌های «اسپایدر ورس» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) را تداعی می‌کند. چنین ترکیبی همیشه جواب داده است. اما فیلم‌های زیادی هستند که داستان و جلوه‌های بصری جذاب دارند، اما به موفقیت جهانی نمی‌رسند. به نظر می‌رسد کلید موفقیت «شکارچیان شیاطین کیپاپ» در چیزهای دیگری است.

«شکارچیان شیاطین کیپاپ» در مسیر موفقیت؛ رکوردشکنی‌هایی که تمامی ندارد

هالیوود چندوقتی است برای کشیدن مردم به سالن سینماها تقلا می‌کند. ساده‌ترین راهکارش هم چنگ زدن به دامن فرنچایزها، دنباله‌ها و بازسازی‌ها بوده است. تابستان امسال هم از این فیلم‌ها کم نداشته‌ایم؛ «لیلو و استیچ»، «دنیای ژوراسیک: تولد دوباره»، «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم»، «تاندربولتز»، «مأموریت: غیرممکن ۸» و… . این وسط فیلم‌های کاملا تازه مثل «میکی۱۷» و «گناهکاران» هم داشته‌ایم که برای جذب مخاطب راه دشواری را طی کردند.

اما کشاندن مخاطبان برای دیدن انیمیشن، مخصوصا انیمیشن‌هایی که ایده‌هایی کاملا ناب دارند، حتی سخت‌تر است؛ مثل انیمیشن تازه‌ی پیکسار، «الیو»، که باوجود نقدهای عموما مثبت و داستان و قهرمانی تازه، در باکس آفیس شکست خورد. انیمیشن‌هایی مثل «رفقای بد ۲» و «اسمرف‌ها» هم، با اینکه آی‌پی‌های خودشان را دارند، باز هم نتوانستند توفیقی به اندازه‌ی فیلمی به دست آورند که سه آیدول کیپاپ را دنبال می‌کند که با آواز خواندن به شکار شیاطین می‌روند.

اما «شکارچیان شیاطین کیپاپ» به یکباره به پدیده‌ی پلتفرم‌های استریمینگ تبدیل نشد. پیش از انتشار، کمپین مارکتنیگ قوی پشت این انیمیشن نبود. سروصدایی حول‌اش شکل نگرفت و به‌جز آن‌هایی که بااشتها هرچیزی که از کنار کیپاپ رد شده باشد را بالا می‌کشند، کمتر کسی منتظر بود که همان هفته‌ی اول تماشایش کند. باوجود محبوبیت فزاینده‌ی هرچیز کیپاپ و کی‌دراما، هنوز بسیاری هستند که با دیدن «کیپاپ» در عنوان فیلم به آن گارد می‌گیرند. در نتیجه، هفته‌ی اول «شکارچیان شیاطین کیپاپ» توانست نه میلیون بازدید داشته باشد. اما این رقم به طرز عجیبی تا هفته‌ی دوم تا ۲۴ میلیون بازدید بالا رفت!

شاید این ارقام برایتان بی‌معنی به نظر برسند؛ چون این رشد بیننده زمانی عجیب‌تر می‌شود که آن را با فیلم‌های دیگر مقایسه بکنید. طبق آنچه مرسوم است، فیلم‌ها بیشترین میزان فروش/بازدید خود را در هفته‌ی اول یا دوم پخش به دست می‌آورند؛ اما هفته‌های آتی با افت محسوس فروش/بازدید فیلم همراه می‌شوند. برای مقایسه، انیمیشن پیکسار، «الیو»، در اولین هفته‌ی اکران خود ۳۱ میلیون فروش داشت. اما فروش آن در هفته‌ی دوم با افت ۴۳درصدی همراه شد و به قریب به ۱۸ میلیون رسید. این رقم در هفته‌های بعدی حتی پایین‌تر هم آمده است.

«شکارچیان شیاطین کیپاپ»، با اینکه نامی چون پیکسار پشت‌اش نبود، نه‌تنها در هفته‌ی دوم انتشار جهشی تقریبا ۲.۵ برابری پیدا کرد، از هفته‌ی چهارم به بعد دوباره میزان بازدید آن بالا رفته، تاجایی که در هفته‌ی ششم انتشار، «شکارچیان شیاطین کیپاپ» ۲۶ میلیون بازدید داشته است! حالا و پس از تقریبا ۸ هفته، این انیمیشن به بازدید ۲۱۰ میلیونی روی نتفلیکس رسیده. برای مقایسه مثلا فیلم «چمدان دستی» (Carry-On) که روی همین نتفلیکس بازدید خوبی داشته، توانست پس از ۱۲ هفته به ۱۷۰ میلیون بازدید برسد.

چرا مخاطبان به «شکارچیان شیاطین کیپاپ» روی خوش نشان دادند؟

در نگاه اول، ایده‌ی یک انیمیشن موزیکال درباره‌ی آیدول‌های کیپاپ و شیاطین به نظر نمی‌رسد بتواند به مذاق مخاطب جهانی بنشیند. اما سونی و نتفلیکس فراموش کردند مثل فیلم «ماینکرفت»، «شکارچیان شیاطین کیپاپ» مخصوصا برای نسل جوان ساخته شده؛ از کات‌های به‌شدت سریع و آهنگ‌های کوتاه اما اعتیادآور بگیر، تا فرهنگ طرفداری و شبکه‌های اجتماعی و حتی پتانسیل میم‌سازی (Meme) از کاراکترها که همین حالا هم می‌توانید گیف‌هایشان را اینجا و آنجا ببینید. با اینکه فیلم عجیبی مثل «ماینکرفت» توانست تنها با قدرت میم به فروش میلیاردلاری برسد، ۱۷۰-۸۰ میلیون بازدید «شکارچیان شیاطین کیپاپ» تنها به میم‌هایی که از آن ساخته‌اند برنمی‌گردد.

«شکارچیان شیاطین کیپاپ» شانس آورد که یک‌دفعه به نتفلیکس آمد و مثل بسیاری از انیمیشن‌های تازه، اولین هفته‌های انتشار خود را در سینماهای خالی نگذراند؛ چراکه چنین محبوبیت یک‌دفعه‌ای در صورت اکران سینمایی محقق نمی‌شد. در دسترس بودن فیلم، به‌سرعت بینندگان را سمت آن کشاند و طرفداران حالا ادیت‌های ساجابویز و هانترایکس درست می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی برایشان حساب‌های طرفداری می‌سازند. این خود مارکتینگ مجانی برای نتفلیکس است که بااینکه پیش از انتشار «شکارچیان شیاطین کیپاپ» کم‌کاری کرد، پس از انتشار روی جو شبکه‌های اجتماعی مانور داد.

جز اینکه ابن طرفداران درباره‌ی فیلم در اینترنت حرف می‌زنند و دیدنش را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند، قرار گرفتن «شکارچیان شیاطین کیپاپ» در صدر پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس آن را جلوی چشم کاربرانی قرار می‌دهد که پیش از این ممکن نبود نام این فیلم به گوششان برسد. چه به‌خاطر توصیه‌ی دوستان باشد و چه کنجکاوی صرف، فیلم همینطور میلیون‌ها بیننده‌ی تازه جذب کرده است. کیپاپ‌دوستان هم کم‌کاری نکرده‌اند؛ مخصوصا که سنت استریمینگ در فندوم‌های کیپاپ قوی است و با موسیقی اعتیادآور سه‌نفره‌ی هانترایکس، طرفداران نه‌تنها فیلم را در صدر پربازدیدترین فیلم‌های تاریخ نتفلیکس نگه داشته‌اند، که موسیقی متن آن را هم بالا آورده‌اند.

هیچوقت نباید اهمیت موسیقی در فیلم‌ها را دست کم گرفت. خودمان دیده‌ایم که آهنگ‌هایی مثل Let It Go برای «یخ‌زده» (Frozen) یا We Don’t Talk About Bruno برای «انکانتو» چه کار کرده‌اند. حتی همان چندثانیه خوانندگی جک بلک با Chicken Jockey برای فیلم «ماینکرفت» حسابی بیننده آورد!

موسیقی «شکارچیان شیاطین کیپاپ» هم چنین دستاوردی داشته و تازه در کنارش چندتا رکورد هم شکسته است. بسیاری را فیلم دیده‌اند و عاشق موسیقی‌اش شده‌اند و در پلتفرم‌های مختلف سراغ این آهنگ‌ها رفته‌اند که متعاقبا این آهنگ‌ها را در فهرست داغ‌ترین آهنگ‌های حال حاضر دنیا قرار داده است. محبوبیت این آهنگ‌ها هم اتفاقی نیست.

از آنجا که موسیقی اساسا در متن داستان گنجانده شده، سازندگان «شکارچیان شیاطین کیپاپ» سراغ بهترین‌ها رفته‌اند؛ به‌ویژه تهیه‌کنندگانی از کیپاپ که می‌دانند که چطور آهنگی بسازند که تا روزها ملودی آن از ذهنتان نرود. در میانشان نام کسانی چون تدی پارک و لیندگرن هست که با امثال Blackpink و BTS کار کرده‌اند و همین فرمول کافی است تا داغ‌ترین آهنگ تابستان را داشته باشید. البته «شکارچیان شیاطین کیپاپ» نه یک آهنگ، که هفت آهنگ داغ تابستان را مال خودش کرده است!

از این هفت قطعه، در اتفاقی غیرمنتظره، سه تا به طور همزمان در بین ده آهنگ برتر فهرست Billboard Hot 100 قرار گرفتند؛ اتفاقی چنان نادر که تنها فیلم‌های انگشت‌شماری در تاریخ سینما توانسته‌اند مشابه آن را محقق کنند؛ یکی «تب شب یکشنبه» (Saturday Night Fever) و دیگری «در انتظار بازدم» (Waiting To Exhale) که رکورد ۵ آهنگ در فهرست صدتای برتر بیلبورد را در دست دارد.

آنطور که Billboard گزارش داده، آهنگ Golden از گروه هانترایکس پنج هفته‌ی متوالی در جایگاه اول فهرست ۲۰۰ آهنگ برتر در سطح جهانی و ایالات متحده قرار گرفت و حالا تازه به رتبه‌ی ۲ سقوط کرده است. آهنگ How It’s Done هم توانسته حداقل دوهفته را در میان پنج آهنگ برتر این فهرست بگذراند.

فقط آهنگ‌های هانترایکس هم نیستند؛ گروه رقیب، یعنی ساجابویز هم پایشان به ده‌تای برتر Billboard Hot 100 باز شده؛ از آهنگ Soda Pop، که تا رتبه‌ی سوم بالا آمد، تا Your Idol که به جایگاه چهارم هم رسید. ساجابویز با Your Idol حتی توانستند به صدر لیست اسپاتیفای برسند؛ کاری که هیچ گروه کیپاپ پسرانه‌ای (حتی BTS) تاکنون موفق به انجام آن نشده بود. آهنگ Golden هم بالاتر از داغ‌ترین گروه کیپاپ دخترانه، یعنی BlackPink قرار گرفت که اخیرا با JUMP کامبک داشته‌اند.

با آهنگ‌هایی مثل Golden گروه هانترایکس و Soda Pop ساجابویز، «شکارچیان شیاطین کیپاپ» بین کره‌ای‌ها هم محبوبیت پیدا کرده. در لیست Melon (محبوب‌ترین پلتفرم استریمینگ کره) Golden بالاتر از آهنگ JUMP گروه BlackPink قرار گرفته و چند آهنگ دیگر نیز بین بیست‌تای برتر این فهرست دیده می‌شوند. حتی آهنگ آخر فیلم را، به نام Takedown، سه عضو از گروه دخترانه‌ی Twice خوانده‌اند. طبق معمول کیپاپ، این آهنگ‌ها رقص مخصوص خودشان را هم دارند و به جز آنکه کلی شنونده پیدا کردند، ترند رقص تازه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند.

میراث «شکارچیان شیاطین کیپاپ»

با سروصدایی که «شکارچیان شیاطین کیپاپ» به راه انداخته، معلوم است که نتفلیکس به همین راحتی‌ها از «شکارچیان شیاطین کیپاپ‌» دست نخواهد کشید. به جز دنباله‌ها و بازسازی‌های لایواکشن که از همین حالا حرفش را می‌زنند، موفقیت فیلم نتفلیکس را واداشت تا آن را حداقل برای چندهفته به اکران سینمایی برساند تا «شکارچیان شیاطین کیپاپ‌» امتیاز حضور در مراسم جوایزی مثل اسکار را پیدا کند. با تمام رکوردهایی که موسیقی متن «شکارچیان شیاطین کیپاپ» شکسته، می‌توانید مطمئن باشید نتفلیکس در دسته‌ی موسیقی اورجینال مانور خواهد داد. مخصوصا که از زمان انتشار، آهنگ Golden در قالب تک‌آهنگ منتشر شده است.

اما موفقیت «شکارچیان شیاطین کیپاپ» تنها استراتژی‌های نتفلیکس را تغییر نداده. از همین حالا پارامونت با شرکت Hybe (کمپانی پشت گروه‌های آیدول مثل BTS، Enhypen و Le Sserafim) برای یک فیلم با موضوع کیپاپ قرارداد بسته است و باید منتظر ماند و دید چه انیمه‌ها و انیمیشنی از روی دست «شکارچیان شیاطین کیپاپ» نگاه خواهند کرد.

چه کیپاپ دوست داشته باشید چه نه، باید قبول کنید که کیپاپ به یک پدیده‌ی فرهنگی بزرگ تبدیل شده که روز به روز به طرفدارانش افزوده می‌شود. از BTS که بالاخره پس از اتمام دوره‌ی سربازی اعضا می‌خواهند ساخت آلبوم بعدی را شروع کنند، تا BlackPink که یکی از بزرگترین تورهای کنسرت خود را گذاشته‌اند و حالا هانترایکس که شاید هاتسونه میکوی کیپاپ نباشند، اما ممکن است به لوکای آن تبدیل شوند.

منبع: دیجی‌کالا مگ و Billboard

