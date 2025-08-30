نقد فیلم «آه سرد»؛ سرمای طاقت‌فرسا

داستان فیلم «آه سرد» درباره‌ی دو مرد است که بالاجبار در میان برف و کوه همسفر شده‌اند. نقش این دو مرد را «ایمان صدیق» و «علی باقری» بازی می‌کنند. علی باقری بازیگر کهنه‌کار تئاتر و فیلم کوتاه است که در تلویزیون و سینما هم بازی‌های خوبی از خود نشان داده و حضور او در این فیلم می‌تواند مخاطبان فیلم‌های کوتاه را به دیدن این اثر ترغیب کند. انتخاب علی باقری اتفاقا می‌تواند تاثیر سینمای پرطمطراق کوتاه ایران را در این فیلم نشان دهد؛ تاثیری که از آن رهایی ندارد و در واقع مثل بسیاری از فیلم‌های دیگر هنر و تجربه حتی جریان اصلی در واقع فیلم کوتاهی است که اینجا هم بالاجبار بلند شده است.

قصه آن‌قدر که ظرفیت فیلم کوتاه را در خود دارد، از تحمل فیلم بلند خارج است و زمان هشتاد و خرده‌ دقیقه‌ای فیلم هم این حرف را تایید می‌کند. فیلم واقعا با تلاش و به‌سختی بلند شده است. آه سرد با شروعش سوالی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند ولی رفته رفته آن را حل نمی‌کند و تنها در اواخر فیلم متوجه می‌شویم که داستان از چه قرار است.

تمام مدت که مشغول تماشای فیلم هستیم، در طول این مسیر از خود می‌پرسیم که دقیقا در حال دیدن چه چیزی هستیم. داستان در طول زمان فیلم به‌جلو حرکت نمی‌کند و و در انتها هم با یک پایانبندی رئال جادویی و بی‌ربط به فضایی که تا به حال دیده‌ایم به‌پایان می‌رسد؛ آه سرد آدم را بیشتر یاد فیلم‌های فیلسماز کوتاه دیگری به نام «کریم لک‌زاده» می‌اندازد.

یک تدوینگر کاربلد می‌تواند از آه سرد یک فیلم کوتاه بهتری در بیاورد تا فیلم سرد فعلی که با آن مواجه هستیم. در این فیلم نام‌های بزرگ دیگری هم برای مخاطب، مخصوصا مخاطب فیلم کوتاه و سینمای هنر و تجربه آشنا هستند. «مسعود امینی تیرانی»، فیلمبردار باسابقه که کارنامه پروپیمانی در فیلم‌های کوتاه و بلند دارد، فیلمبرداری آه سرد را برعهده داشته. تهیه‌کنندگی این اثر هم به‌دست «سید رضا محقق» بوده است که با ساخت فیلم‌های هنر و تجربه در این سال‌ها جایگاه خوبی به عنوان حامی سینمای غیر جریان اصلی برای خود دست و پا کرده است. اما همه‌ی این نام‌ها هم نتوانسته‌اند فیلمی تحویل مخاطب جدی سینمای کوتاه دهند که نشان از دیدگاه تازه‌ی یک کارگردان جدید باشد.

نهایتا، اگر از تماشای محیط‌های سفید و پر از برف و محیطی آرام لذت می‌برید، شاید بخواهید آه سرد را ببینید؛ وگرنه فیلم چیز دیگری برای ارایه ندارد. این فیلم را می‌توانید الان در سینمای آنلاین فیلم‌نت ببینید و برای ساعتی همسفر این دو مرد در جاده‌های برفی بشوید.

شناسنامه فیلم «آه سرد» کارگردان: ناهید صدیق

نویسنده: ناهید صدیق

بازیگران: ایمان صدیق، علی باقری، محمد اشکان‌فر

محصول: ۱۴۰۴، ایران

خلاصه داستان: فیلم آه سرد، داستان دو مرد به نام بها و بهرام است که در جاده‌ای سرد و کوهستانی همراه و همسفر می‌شوند، بی‌آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. بها در فکر انتقام است تا به رنجی بیست ساله پایان دهد…

