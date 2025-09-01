بهترین انیمههای ابرقهرمانی که باید تماشا کنید
۱۶. تیرهتر از سیاهی (Darker Than Black: Kuro No Keiyakusha)
- کارگردان: تنسای اوکامورا
- سال پخش: ۲۰۰۹
- تعداد اپیزودها: ۱۲
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۷.۷ از ۱۰
در دنیای آخرالزمانی «تیرهتر از سیاهی» دروازهای مرموز گشوده میشود و از آن روز به بعد، دنیا دیگر به حالت عادی خود بازنمیگردد. همزمان با این اتفاق، آسمان سراسر ژاپن تاریک میشود که دروازهی موسوم به «دروازهی جهنم» (Hell’s Gate) مسبب آن است. گروهی به نام پیمانکاران (Contractors) برمیخیزند که دولت میکوشد مأموریت آنها را مخفی نگه دارد؛ چراکه این پیمانکاران قدرتهای ماورای طبیعی خاصی دارند.
قهرمان داستان کسی است به نام هی. او قدرت برق را کنترل میکند و از سمت سازمان مخفی سندیکا فرستاده شده تا تحقیقاتی روی دروازهها انجام دهد. تحقیقات هی، رازهای نهانی را نهتنها دربارهی دروازهها، که دربارهی پیمانکاران آشکار میکند.
۱۵. اینویاشیکی: آخرین قهرمان (Inuyashiki: Last Hero)
- کارگردان: کیچی ساتو
- سال پخش: ۲۰۱۷
- تعداد اپیزودها: ۱۱
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۷.۶ از ۱۰
«اینویاشیکی: آخرین قهرمان» در میان بهترین انیمههای ابرقهرمانی یکی از عجیبترین شخصیتهای اصلی را دارد. داستان با اینویاشیکی ایچیرو و شیشیگامی هیرو آغاز میشود. هر دو به طور اتفاقی بهخاطر بیگانگان فضایی میمیرند؛ اما دوباره در قالب ربات برمیگردند. این بدن تازه به آنها استقامت و قدرتی باورنکردنی میدهد. با این حال، اینویاشیکی و شیشیگامی دشمن هم هستند. هرچه اینویاشیکی قدرتش را در مسیر درست به کار میگیرد، شیشیگامی ترجیح میدهد مست کرده و با قدرت خیرهکنندهاش، به قتلعام مردم بپردازد.
انیمههای زیادی نیستند که شخصیت اصلیاشان یک پیرمرد رباتیک باشد؛ آن هم پیرمردی ۵۸ساله که سرطان دارد و خانوادهاش او را رها کردهاند. «اینویاشیکی» به خوبی توانسته دو کاراکتر متضاد را در قالب قهرمان و آنتاگونیست به تصویر بکشد و چالشهای اخلاقی داستان را برجسته کند. به جز شخصیتهای اصلی و داستانی که به خوبی ساخته و پرداخته شده، «اینویاشیکی» کلی هم صحنههای اکشن جذاب دارد که قدرتهای ابرقهرمانی شخصیتها را به نمایش میگذارند.
۱۴. زتمن (Zetman)
- کارگردان: اوسامو نابشیما
- سال پخش: ۲۰۱۲
- تعداد اپیزودها: ۱۳
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۶.۳ از ۱۰
«زتمن» داستان تاریکی دارد. همهچیز با کانزاکی جین شروع میشود؛ یکی از بازماندههای پروژهی ZET. او یکی از پلیرهاست، یعنی انسانهایی که فقط برای سرگرمی پولدارها تبدیل به هیولا شدهاند و آنها را به جان هم انداختهاند تا یکدیگر را بکشند. در ادامه میفهمیم جین در کودکی به دست رئیس پروژهی ZET، یعنی کانزاکی گورو نجات پیدا کرده است. جین با قدرتهای ابرقهرمانی بزرگ میشود؛ اما به جای تبدیل شدن به یک قاتل سریالی، تصمیم میگیرد جلوی سایر پلیرها و جنایتکاران را بگیرد.
وقتی از بهترین انیمههای ابرقهرمانی حرف میزنیم، «زتمن» اولین عنوانی نیست که به ذهن میآید. مخصوصا که میزان خشونت و خون و خونریزی آن بهشدت بالاست. اما اگر با خشونت مشکلی ندارید، حتما «زتمن» را بهخاطر داستانپردازی و شخصیتهای فراموشنشدنیاش تماشا کنید.
۱۳. انتقامجویان آینده مارول (Marvel Future Avengers)
- کارگردان: یوزو ساتو
- سال پخش: ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸
- تعداد اپیزودها: ۲۶
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۵.۷ از ۱۰
در دنیای سینمایی مارول، بالاخره باید جایی هم برای انیمههای ابرقهرمانی باشد و «انتقامجویان آینده مارول» یکی از بهترین آنهاست. این مجموعه داستان گروهی از جوانان را دنبال میکند که هرکدام قدرتهای ماورایی خودشان را دارند. آنها برای هایدرا (Hydra) کار میکنند؛ اما از مأموریت اول متوجه میشوند یک کاسهای زیر نیمکاسه است.
با کمک جسورترین ابرقهرمانان زمین، یعنی انتقامجویان، بچهها از دست هایدرا نجات پیدا میکنند و به نسل بعدی ابرقهرمانان تبدیل میشوند. از این طریق، چهرههای تازهای به دنیای سینمایی مارول میآیند که در کنار انتقامجویان آشنا فعالیت میکنند.
۱۲. شای (Shy)
- کارگردان: ماسائومی آندو
- سال پخش: ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴
- تعداد اپیزودها: ۲۴
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۶ از ۱۰
«شای» یا «خجالتی» مثل انیمههای شونن ابرقهرمانی دیگر نیست؛ بلکه به ترکیبی از آن و ژانر «دختر جادویی» میماند و بهترین المانهای هردو را در خود را دارد. داستان «شای» در آیندهای تقریبا دور اتفاق میافتد که هر کشور ابرقهرمان خودش را دارد و وظیفهی این ابرقهرمانان است که از مردم محافظت کنند؛ چه محافظت دربرابر وقایع طبیعی باشد، چه مبارزه با ابرشرورهایی که میخواهند خرابی به بار بیاورند. ترو مومیجیاما یک دختر چهاردهساله است با لقب شای. او قدرت بهخصوصی ندارد، اما ویژگی بهخصوصش خجالتی بودن اوست؛ در حدی که کنار هر آدمی بهشدت استرسی میشود. این قضیه مخصوصا زمانی پیچیدگی خود را نشان میدهد که شای باید بهعنوان ابرقهرمان ژاپن با قهرمانان دیگر همکاری کند.
انیمه «شای» ابرقهرمانی دارد که تاکنون مانندش را ندیدهاید. در ژانری که با انواع پسران نوجوان قدرتمند و جاهطلب قبضه شده، دیدن دختر قهرمانی که خجالتی بودنش برای خیلیهایمان ملموس است، ایدهی بکری به حساب میآید. در ادامهی انیمه، ابرقهرمانان دیگری را میبینیم که نمایندهی چین، بریتانیا یا سوئیس هستند و روند رشد شخصیتی شای و ارتباطش با آنها حسابی دیدن دارد.
۱۱. پاورپاف گرلز زی (Powerpuff Girls Z)
- کارگردان: ایکو ایشیگورو
- سال پخش: ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷
- تعداد اپیزودها: ۵۲
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۵.۴ از ۱۰
«پاورپاف گرلز زی» اقتباس انیمهای کارتون پرطرفدار «کارتون نتورک» است که فرنچایزش به نام «پاورپاف گرلز» شناخته میشود. نسخهی انیمهای، که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ پخش میشده، دختران ابرقهرمان را با چالشهای تازه به مخاطبان نسل تازهای معرفی میکند؛ همزمان، اگر ورژن اصلی را دیده باشید، عنصر نوستالژیاتان را هم قلقلک میدهد.
داستان با پروفسور یوتونیوم و پسرش کن آغاز میشود که روی مادهی ایکس تحقیق میکنند. اما این وسط یک کیک موچی درون ماده ایکس میافتد و مادهی شیمیایی ایکس تبدی به ماده Z میشود. زمانی که کن این ماده را به سمت یک یخچال طبیعی شلیک میکند، پرتوهای نور سفید به سمت سه دختر معمولی میروند و آنها به ابرقهرمانانی تبدیل میشوند که میشناسیم: یعنی بلاسم، بابلز و باترکاپ. همزمان، پرتوهای نور سیاه به یک میمون در باغ وحش میخورند و او را به موجو جوجوی شرور تبدیل میکنند. دختران ابرقهرمان حالا باید توکیو را از دست موجو جوجو و آدمبدها نجات دهند.
۱۰. میکروسوپرمن (Microsuperman)
- کارگردان: ریکو اوکویاما
- سال پخش: ۱۹۷۳
- تعداد اپیزودها: ۲۶
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: – از ۱۰
اشتباه نکنید؛ «میکروسوپرمن» نسخهی میکروسکوپی همان سوپرمن نیست. این قهرمان، که به نام میکروید زی هم شناخته میشود، اولین بار در مجلهی هفتگی شونن چمپیون (Weekly Shonen Champion) در سال ۱۹۷۳ روی کار آمد. غول آن روزهای دنیای انیمه، «تویی انیمیشن» (Toei Animation)، انیمهی آن را همان سال و تحت عنوان «میکروید اس» (Microid S) منتشر کرد.
داستان دربارهی یاما است، یک میکروید که از دست امپراتوری حشرات میگریزد. هدفش نجات کرهی زمین از حملهی بیگانگان است. اگر فقط لباس ابرقهرمانی او را در نظر بگیریم، میکروید بیشتر به شخصیت آدام استرنج کمیکهای دیسی میماند تا سوپرمن.
۹. شارلوت (Charlotte)
- کارگردان: یوشیوکی آسایی
- سال پخش: ۲۰۱۵
- تعداد اپیزودها: ۱۳
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۷.۵ از ۱۰
بهترین انیمههای ابرقهرمانی همیشه دربارهی قدرتمندترین یا عجیبترین شخصیتها نیستند. این انیمه که اولین بار ژولای ۲۰۱۵ میلادی پخش شد، داستان دنیایی را روایت میکند که هر ۷۵ سال یکبار ستارهی دنبالهدار شارلوت در آن ظاهر میشود و غباری کیهانی از خود به جا میگذارد که به کودکان پس از دوران بلوغ قدرتهای فراطبیعی مختلف میدهد.
نکتهای که ابرقهرمانان «شارلوت» را متمایز میکند این است که قدرتهای افراد محدودیت زیادی دارند. شخصیت اصلی این انیمه، یو اوتوساکا، این قدرت را به دست میآورد که میتواند بدن هرکسی را کنترل کند؛ اما فقط برای ۵ ثانیه! بعدا مشخص میشود که او میتواند قدرتهای هرکسی را که در بدنش نفوذ میکند در اختیار بگیرد. دوست یو هم، نائو توموری، تنها این قدرت را دارد که خودش را جلوی یو ناپدید کند.
۸. هیرومن (Heroman)
- کارگردان: هیتوشی نانبا
- سال پخش: ۲۰۱۰
- تعداد اپیزودها: ۲۶
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۶.۳ از ۱۰
«هیرومن» حاصل همکاری خالق کمیکهای مارول، استن لی، و استودیوی انیمهسازی ژاپنی «بونز» (Bones) است. داستان «هیرومن» در یک کالیفرنیای تخیلی اتفاق میافتد که قهرمان ما، جویی جونز در آن شهر با مادربزرگش زندگی میکند. جویی دوست دارد روزی ابرقهرمان باشد و باور دارد میتواند با ربات اسباب بازی تازه، هیبو، به این رویا دست یابد.
جویی بالاخره یک هیبو گیر میآورد که البته خراب شده. زمانی که جویی مشغول تعمیر هیبو است، ناگهان صاعقهای به آن خورده و هیبو تبدیل به ربات بزرگی به نام هیرومن میشود. این هیرومن توانایی جذب فلزات را دارد. در بحبوحهی حملهی گونهی بیگانهای به کرهی زمین، که به نام اسکراگ شناخته میشوند، قدرت هیرومن در نجات زمین به کار میآید. «هیرومن» یکی از بهترین انیمههای ابرقهرمانی شونن است که از نقاشی و انیمیشن زیبا، تا داستانپردازی خوب، هرچه از یک انیمه میخواهید برایتان فراهم میکند.
۷. سامورایی فلامنکو (Samurai Flamenco)
- کارگردان: تاکاهیرو اوموری
- سال پخش: ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴
- تعداد اپیزودها: ۲۲
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۶.۵ از ۱۰
«سامورایی فلامنکو» یکی دیگر از انیمههای متفاوت در میان بهترین عناوین ژانر ابرقهرمانی است. قهرمان اصلی، خلاف سایر انیمههای این فهرست، قدرت فوقالعادهای ندارد که با آن بتواند به جنگ جرم و جنایت برود. درعوض، ما داستان ماسایوشی هازاما را دنبال میکنیم که با اینکه یک آدم معمولی است، اما هنوز رویای ابرقهرمان شدن را از کودکی رها نکرده.
ماسایوشی زندگی منزوی دارد، روزها بهعنوان مدل کار میکند؛ اما شبها لباس مخصوصش را برداشته و با نام قهرمانی سامورایی فلامنکو به دل خیابانها میزند. «سامورایی فلامنکو» یک ایدهی تازه در ژانر ابرقهرمانی ارائه میدهد که در آن شخصیت اصلی بهجای آنکه با قدرتهای ماورایی به دنیا بیاید، باید مثل یک آدم معمولی تلاش کند. خبری هم از موهبات الهی نیست که ماسایوشی را به آرزویش برسانند و او در دنیایی کاملا واقعگرایانه به سر میبرد.
۶. استرو بوی (Astro Boy)
- کارگردان: اوسامو تزوکا
- سال پخش: ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶
- تعداد اپیزودها: ۱۹۳
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۶.۹ از ۱۰
انیمه «استرو بوی» یک انیمهی کلاسیک بهتمام معناست. از زمانی که سال ۱۹۶۳ پخش شد این مجموعه به خاطر سبک نقاشی منحصربهفرد و شخصیتهای بهیادماندنیاش طرفدار پیدا کرد و پس از سالها، هنوز هم همه استرو بوی را با آن طراحی میشناسند.
«استرو بوی» داستان بچهرباتی است که دکتر تنما پس از غم از دست دادن پسرش او را میسازد. استرو بهعنوان یک اندروید بهشدت قوی، استقامت، قدرت فیزیکی و شنوایی بالایی دارد. در طول انیمه استرو نشان میدهد که نمونهی یک ابرقهرمان کامل است که مثل سوپرمن، با انگیزهی عدالت با جنایتکاران مبارزه میکند.
۵. بتمن نینجا در برابر لیگ یاکوزا (Batman Ninja vs. Yakuza League)
- کارگردان: جونپی میزوساکی
- سال اکران: ۲۰۲۵
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۶.۲ از ۱۰
خلاف سایر عناوین که پیشتر آوردیم، «بتمن نینجا در برابر لیگ یاکوزا» یک انیمهی سریالی نیست. این فیلم انیمهای، که دنبالهی «بتمن نینجا» سال ۲۰۱۸ به حساب میآید، همین امسال منتشر شده و همین حالا هم میتوانید آن را یکی از بهترین انیمههای سینمایی امسال در نظر بگیرید؛ فقط و فقط هم بهخاطر انیمشین فوقالعاده و کارگردانی دیوانهوار آن.
در اولین فیلم «بتمن نینجا» این ابرقهرمان دیسی را برای اولین بار در دنیای عجیب انیمهای دیدیم که با حضور کتوومن و جوکر و در دورهی فئودالی ژاپن میگذشت. داستان فیلم تازه علاوه بر بتمن و چهرههای آشنای دیگری چون جوکر، قهرمانانی چون نایتوینگ، آکوامن، واندروومن و گرین لنترن (آن هم نسخهی جسیکا کروز) را به میدان آورده. سازندهی «افرو سامورایی» (Afro Samurai)، تاکاشی اوکازاکی، طراح کاراکترهای «بتمن نینجا» بوده است.
فیلمهای «بتمن نینجا» کمیک خاصی را دنبال نمیکنند؛ بلکه ابرقهرمانان کمیکهای دیسی حالا برای نسخهی انیمهای در دنیایی متفاوت متأثر از عناصر ژاپنی قرار گرفتهاند. برای همین، اگر دنبال داستانپردازی یا شخصیتهای پیچیده نیستید و ۸۵ دقیقهای پر از اکشن با کارگردانی خلاقانه و سبک نقاشی فوقالعاده خاص میخواهید، «بتمن نینجا دربرابر لیگ یاکوزا» گزینهای عالی است که حتی از فیلم اول هم پا را فراتر میگذارد.
۴. سیلور مون (Sailor Moon)
- کارگردان: جونیچی ساتو
- سال پخش: ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷
- تعداد اپیزودها: ۲۰۰
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۷.۷ از ۱۰
«سیلور مون» یکی از معروفترین فرنچایزهای انیمهای دنیاست که به ویژه نسخهی دههنودی این انیمه همچنان طرفدار دارد. حتی اگر یک اپیزود «سیلور مون» را هم ندیده باشید، با یک نگاه میتوانید آن را تشخیص دهید. از زمان پخش این انیمه، محبوبیت «سیلور مون» چنان بالا رفته که مدتها پس از تمام شدنش، هنوز آن را بهعنوان یکی از مشهورترین عناوین انیمهای در جایجای دنیا میشناسند و شهرتش را با انیمههایی چون «دراگون بال زی» و «پوکمون» مقایسه میکنند.
این انیمه دربارهی ماجراجوییهای اوساگی تسوکینو است که روزگاری دختر نوجوان معمولی بوده، اما گربهی جادویی به نام لونا قدرتهای فوقالعادهای به او میدهد که اوساگی را به سیلور مون تبدیل میکند. سیلور مون در کنار محافظان سرنیتی، که به نام سیلور سنشی شناخته میشوند، وظیفه دارند از زمین دربرابر تمدنهای باستانی، امپراتوریهایی که در زمان سفر کردهاند و بیگانگانی از ابعاد دیگر محافظت کنند.
۳. تایگر و بانی (Tiger And Bunny)
- کارگردان: کیچی ساتو
- سال پخش: ۲۰۱۱
- تعداد اپیزودها: ۲۵
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۷.۴ از ۱۰
«تایگر و بانی» یکی از بهترین انیمههای ابرقهرمانی است که واقعا ارزش دارد انیمهبازهای بیشتری سراغش بروند. داستان «تایگر و بانی» در شهر استرنبیلد اتفاق میافتد. در این شهر دولت انسانهایی را که قدرتهای فوقالعاده دارند دستچین کرده و به مأموریتهای مختلف میفرستد. دولت بهشدت روی این آدمها، که NEXT خوانده میشوند، مانور میدهد و مأموریتهایشان را زنده از تلویزیون پخش میکند.
تایگر با نام واقعی کایوراگی کوتتسو قهرمان اصلی داستان است؛ یک ابرقهرمان کهنهکار که در سیستمی که همهچیز براساس محبوبیت و میزان بازدید تلویزیونی پیش میرود، احساس ناامیدی میکند. او را به زور کنار یک قهرمان جوان به نام بانی (با نام واقعی بارنبی بروکس جونیور) میگذارند تا با لباسهای ابرقهرمانی رباتیک خود به جنگ جرم و جنایت بروند. انیمه «تایگر و بانی» از نظر انیمیشن، جلوههای بصری متمایزی دارد که حتی از ۲۰۱۱ تاکنون جذابیت خود را از دست نداده است. همچنین شخصیتپردازی کاراکترها، به ویژه پیشرفت رابطهی بین تایگر و بانی از نقاط قوت این انیمه است.
۲. مرد تکمشتی (One-Punch Man)
- کارگردان: شینگو ناتسومه
- سال پخش: ۲۰۱۵ تاکنون
- تعداد اپیزودها: ۲۴
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۸.۷ از ۱۰
داستان «مرد تکمشتی»، یا همان «وان پانچ من»، در دنیایی پر از هیولاهایی اتفاق میافتد که جان و آرامش مردم را تهدید میکنند. با اینکه انواع و اقسام قهرمانان وجود دارند که به داد مردم برسند، اما سایتاما فراتر از همهی آنها به قدرتمندترین ابرقهرمان دنیا تبدیل میشود. سایتاما در آغاز یک مرد معمولی است، اما بهخاطر برنامهی ورزشی دقیق و شدیدی که رعایت میکند، به چنان قدرتی دست مییابد که میتواند هیولاها را تنها در یک مشت شکست دهد. البته این قدرت یک هزینهی بزرگ دارد: موهای سایتاما!
انیمه «مرد تکمشتی» از بهترین انیمههای ابرقهرمانی است که نام آن را در میان بهترین انیمههای شونن میآورند. سازندهی «مرد تکمشتی» کسی است که او را به نام ONE میشناسند، سازندهی یک عنوان محبوب دیگر، «ماب سایکو ۱۰۰» (Mob Psycho 100) که احتمالا آن را هم دیده باشید. به جز صحنههای اکشن و هیولاکشی، «مرد تکمشتی» همچنین این مسئله را مطرح میکند که هدف زندگی پس از رسیدن به قله چیست. سایتاما مدام دنبال حریفی میگردد که توان رقابت با او را داشته باشد؛ بلکه از این بحران وجودی خارج شود.
۱. مدرسه قهرمانانه من (My Hero Academia)
- کارگردان: کنجی ناگاساکی
- سال پخش: ۲۰۱۶ تاکنون
- تعداد اپیزودها: ۱۵۹
- امتیاز کاربران IMDb به انیمه: ۸.۲ از ۱۰
داستان «مدرسه قهرمانانه من» در دنیای موازی و آیندهنگرانهای اتفاق میافتد که افراد قدرتهای فراانسانی منحصربهفردی به نام کورک (Quirk) یا کوسی (Kosei) دارند. در نتیجه، قهرمان بودن به یک حرفهی واقعی تبدیل شده و این قهرمانان وظیفه دارند شرورها (Villains) را شکست بدهند.
داستان میدوریا ایزوکو را دنبال میکند؛ یک پسر دبیرستانی که آرزو دارد روزی قهرمانی حرفهای شود؛ اما هیچوقت کورک نداشته است. از شانس او، آل مایت، نماد صلح، میآید و میدوریا را بهعنوان قهرمان بعدی که قدرت «یکی برای همه» را خواهد داشت انتخاب میکند.
«مدرسه قهرمانانه من» یکی از بهترین انیمههای ابرقهرمانی است که تاکنون دیدهاید. دنیاسازی آن نیز با تمام انیمههای دیگر این فهرست تفاوت دارد؛ با کلی قهرمان با قدرتهای عجیب و غریب که در کنار نقش اصلی، رنگ و لعاب تازهای به جهان «مدرسه قهرمانانه من» میآورند.
منبع: The Gamer
نوشته بهترین انیمههای ابرقهرمانی؛ از «مرد تکمشتی» تا «تایگر و بانی» اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala