فیلم «سلاحها» که دو هفته قبل، صدر گیشه را به «شکارچیان شیاطین کیپاپ» نتفلیکس تقدیم کرده بود، موفق شد با 12.4 میلیون دلار، آن را در چهارمین هفتهی اکران خود پس بگیرد. این فیلم ترسناک که با بودجهی 38 میلیون دلاری ساخته شده، تا این لحظه، 134 میلیون دلار در آمریکای شمالی و در مجموع 234 میلیون دلار در سطح جهان فروخته است. این یک موفقیت بزرگ برای زک کرگر و البته برادران وارنر است؛ این استودیو سال 2025 را متزلزل آغاز کرد اما با فیلمهای پرفروشی مانند «ماینکرفت»، «گناهکاران»، «مقصد نهایی: خطوط خونی»، «فرمول یک » (در مقام ناشر، فیلم برای اپل است) و «سوپرمن» همهی کاستیها را جبران کرد. «سلاحها» با بازی جاش برولین و جولیا گارنر، داستان ناپدیدشدن ناگهانی تعدادی کودک در یک شب خاص را روایت میکند.
در جایگاه دوم، اکران مجدد «آروارهها» را داشتیم که از 3200 سالن سینما، 9.8 میلیون دلار بهدست آورد تا ثابت کند که دود از کنده بلند میشود. با این حال، بامزه است که این فیلم از دو اثر سینمایی جدید هفته، یعنی «کات استیلینگ» محصول سونی و «رُزها» محصول استودیوی سرچلایت بیشتر فروخته است. «آروارهها» نیازی به معرفی ندارد: برترین فیلم تمام دوران درباره کوسهها و البته «اولین بلاکباستر تاریخ سینما». از روزی که این فیلم اکران شد، فیلمسازان و استودیوهای گوناگونی تلاش کردند تا با تقلید از آن، به موفقیتهای مشابهی برسند اما با گذشت چند دهه، هنوز فیلمی از راه نرسیده است که توانایی رقابت با «آروارهها» را داشته باشد. هنگامی که یک کوسهی سفید بزرگ، سواحل یک شهر کوچک را متشنج میکند، افسر پلیس، مارتین برودی (روی شایدر) با کمک یک زیستشناس به نام مت هوپر (ریچارد درایفس) و یک شکارچی کوسه به نام کوئینت (رابرت شاو) وارد عمل میشود تا این کوسه را از بین ببرد.
«کات استیلینگ» ساختهی دارن آرونوفسکی و با بازی آستین باتلر و زوئی کراویتز، تنها 9.5 میلیون دلار فروخت و در رتبهی سوم قرار گرفت. این شروع چندان خوبی برای فیلمی با بودجهی 40 میلیون دلاری نیست. این فیلم که تفاوتهای واضحی با ساختههای پیشین آرونوفسکی دارد و ظاهرا ساخته نشده تا جایزه ببرد، داستان یک بارتندر را روایت میکند که پس از موافقت با نگهداری از گربه همسایهاش، خود را در مخمصه گانگسترهای خطرناک میبیند. منتقدان فیلم را دوست داشتهاند اما سینمادوستان آن را نسبتا متوسط دانستهاند.
«جمعه عجیبتر» دیزنی هم در چهارمین هفتهی اکران خود، در جایگاه چهارم قرار گرفت. این فیلم با بازی لیندزی لوهان و جیمی لی کرتیس، دنبالهی «جمعه عجیب» (2003) است و این هفته 8.3 میلیون دلار فروخت تا فروش کلیاش در گیشهی آمریکا را به 82 میلیون دلار برساند. «جمعه عجیبتر» که با بودجهی 40 میلیون دلاری ساخته شده، تا این لحظه 132.6 میلیون دلار در سطح بینالمللی فروخته است تا بتوانیم آن را یک موفقیت تمامعیار برای دیزنی بدانیم.
اما دیگر فیلم کمدی جدید هفته، «رزها»، با 8 میلیون دلار، کار خود را در حایگاه پنجم آغاز کرد. به کارگردانی جی روچ و با بازی بندیکت کامبربچ، الیویا کلمن، اندی سمبرگ و الیسون جنی ، «رزها» داستان یک زوج به ظاهر بیعیب و نقص را دنبال میکند که رابطهشان در حقیقت مشکلات جدی دارد. منتقدان به فیلم واکنش مثبتی نشان ندادهاند اما طرفداران آثار کمدی از آن رضایت داشتهاند. ناگفته نماند که «رزها»، بازسازی فیلم «جنگ رزها» (1989) ساختهی دنی دویتو است که در دورهی اکران، به فروش باورنکردنی 160 میلیون دلاری رسیده بود.
این یکی از ضعیفترین هفتههای سال بود و سینماهای آمریکا در مجموع 86 میلیون دلار (در یک بازه زمانی چهار روزه) فروش داشتند که 19 درصد کمتر از همین بازهی زمانی از سال گذشته است. البته سال قبل، فیلم «ددپول و ولورین» مارول را روی پرده داشتیم. علاوه بر این، درآمد گیشهی آمریکای شمالی در فصل تابستان، تا این لحظه 3.67 میلیارد دلار بوده که 0.2 درصد کمتر از 2024 و 10.2 درصد کمتر از 2023 است. این اتفاق ناامیدکنندهای برای هالیوود است که تصور میکرد امسال میتواند از مرز فروش 4 میلیارد دلار عبور کند.
|نام فیلم
|هفته اکران
|فروش آخر هفته
|فروش کلی
|سلاحها
Weapons
|4
|12,415,000
|134,602,687
|آروارهها
Jaws
|1
|9,800,000
|9,800,000
|کات استیلینگ
Caught Stealing
|1
|9,500,000
|9,500,000
|جمعه عجیبتر
Freakier Friday
|4
|8,300,000
|82,249,885
|رزها
The Roses
|1
|8,000,000
|8,000,000
|رفقای بد 2
The Bad Guys 2
|5
|6,350,000
|74,659,680
|چهار شگفتانگیز: گامهای نخست
The Fantastic Four: First Steps
|6
|6,000,000
|265,826,180
|سوپرمن
Superman
|8
|3,285,000
|351,748,613
|هیچکس 2
Nobody 2
|3
|2,300,000
|20,531,765
|سلاح عریان
The Naked Gun
|5
|2,250,000
|51,260,167
* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلمها در آمریکای شمالی را شامل میشود.
منبع: variety
