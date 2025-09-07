نقد فیلم «در این شب»؛ شب هول

داستان فیلم «در این شب» همانطور که از اسمش برمیآید، در شبی از شبها و در یک سوپرمارکت روایت میشود. این سوپرمارکت یک فروشندهی مرد افغانستانی به نام الیاس دارد که با دوستی یا آشنایی محسن-نام مواجه میشود. محسن از او خواستهیی عجیبی دارد. او زنی مست را از مهمانی در جایی با خود به آنجا آورده و از الیاس میخواهد تا او را پشت مغازه ببرد، ولی الیاس از پاسخ به این خواسته امتناع میکند. در این میان مردی دیگر به همسر خلافکار و معتاد زن زنگ میزند و به او خبر میدهد که زنش در مهمانی با مردی رفته است و الان در سوپرمارکت هستند. از اینجا به بعد، داستان این افراد با الیاس که قصد خواستگاری از دختر محبوبش را هم دارد، درهم پیچیده و شرایط برای الیاس بد و بدتر میشود.
اولین سوالی که هنگام تماشای این فیلم در ذهن ایجاد میشود این است: کارکرد دراماتیک افغانستانی بودن الیاس در چیست؟ آیا انتخاب او فقط به دلیل نشان دادن جامعه متکثر و راهیابی به جشنواره بوده یا اینکه الیاس به دلیل افغانستانی بودن و جواز نداشتن مجبور است به خواستههای محسن تن دهد؟
مسئله دیگر موفقیت کامل نقشهی کسی است که همسر مرد معتاد را لو داده. در پس ماجرا چه اتفاقی افتاده است؟ چرا محسن آن زن را با خود همراه کرده؟ چگونه فریب مرد پشت پرده را خورده، همینطور همسر خلافکار زن هم فریب او را میخورد، آن هم بدون اینکه شک و تردیدی در دل او بیافتد؟
از روایت باید بگذریم و به اجرا برسیم که میتوان گفت با اثر بهنسبت تمیزی روبهرو هستیم. کارگردانی صحنههای سوپرمارکت و پشت مغازه به خوبی انجام شده است و حس فضای مضطرب را بهخوبی انتقال میدهد. ایراد اصلی مربوط به خانهی همسر خلافکار است که متوجه نمیشویم معتاد به چیست و چه موادی مصرف میکند که او را اینطور گیج و خشن و پارانویا کرده است. پرداخت به این موضوع در فیلم کمی سطحی بوده. همینطور کودک بالرین انتهای کار هم کارکرد دراماتیک ندارد و میتوانست توسط تدوینگر حذف شود. حالا که بحث حذف شد بهتر بود خشونت فیلم هم در حدود چند پلان حذف شود تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
تماشای فیلمهای کوتاه و غیرجریان اصلی خالی از لطف نیست و ما را با سوی جدیتر سینمای ایران آشنا میکند. فیلم «در این شب» را میتوانید در کنار سایر فیلمهای کوتاه و مستند و هنر و تجربه در بخش «سینمای دیگر» پلتفرم فیلمنت پیدا و تماشا کنید.
شناسنامه فیلم «در این شب»
کارگردان: پیام جعفری
نویسنده: پیام جعفری
بازیگران: نبی محمدی، امیررضا رنجبران، ادیب قریب
محصول: ۱۴۰۴، ایران
خلاصه داستان: فیلم در این شب، داستان یک کارگر ساده افغان به نام الیاس است، که تلاش میکند مانع کار غیراخلاقی دوستش شود، اما همه چیز سریعتر از آنچه فکر میکرد اتفاق میافتد…
منبع: دیجیکالا مگ
نوشته نقد فیلم «در این شب»؛ شب هول اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala